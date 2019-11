Image 1 of 20 Luka Mezgec leads Tyler Farrar in the sprint (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 20 Adam Hansen (Lotto Belisol) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 20 Julian Arredondo (Trek Factory Racing) leads Adam Hansen (Lotto Belisol) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 20 The Tour of Beijing: 2014 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 20 Karsten Kroon (Tinkoff-Saxo) was part of the break on stage 3 of the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 20 Karsten Kroon (Tinkoff-Saxo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 20 The break on stage 3 of the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 20 Philippe Gilbert (BMC Racing Team) in red at the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 20 The 2014 Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 20 Tyler Farrar (Garmin Sharp) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 20 The peloton take in the landscape on stage 3 of the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 20 Tyler Farrar (Garmin-Sharp) wins stage 3 of the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 20 Michal Golas (Omega Pharma QuickStep) on the attack (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 20 Tyler Farrar (Garmin-Sharp) wins stage 3 of the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 20 Tyler Farrar (Garmin-Sharp) wins stage 3 of the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 20 The podium on stage 3 of the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 20 Omega Pharma QuickStep on the attack (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 20 Tour of Beijing 201 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 20 The peloton take in the landscape on stage 3 of the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 20 Philippe Gilbert (BMC Racing Team) in red at the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Tyler Farrar (Garmin-Sharp) returned to winning ways on stage 3 of the Tour of Beijing from Yanqing to the Qianjiadian Chao Yang Temple. The American timed his sprint to perfection, coming from behind before holding off Luka Mezgec (Giant-Shimano) and Nikolas Maes (Omega Pharma-QuickStep) to win by over a bike length.

The win signalled Farrar’s first bunch sprint triumph in over a year, while overnight race leader Philippe Gilbert (BMC Racing Team) retained his five second advantage over Reinardt Janse Van Rensburg (Team Giant Shimano) in the battle for the overall.

However it was Farrar who had the biggest smile of all after the 176 kilometre stage, capping fine work from his Garmin-Sharp teammates in the closing stages of the race with an excellent dash for the line.

“It was a long time coming this season. It was a year of seconds and thirds and fourths so to finally win, so close to maybe one of my last chances of the year I’m really happy,” Farrar said at the finish.





Among them was Orica GreenEdge’s Caleb Ewan, who had looked perfectly placed coming into the final kilometre. His team had led the field towards the line but the young Australian found himself on the front too soon after Matthew Hayman and Daryl Impey peeled off and was duly swamped in the closing meters of the stage. The neo-pro still managed to hold on for tenth place and will have another opportunity on the final stage of the race.

Mezgec, who had won the opening stage of the race, had put his Giant-Shimano team to work earlier in the stage after a six man group containing Dayer Quintana (Movistar), Julien Berard (Ag2r-La Mondiale, Pierre-Henri Lecuisinier (FDJ), Julian Alaphilippe (Omega Pharma-QuickStep), Michal Golas (Omega Pharma-QuickStep), and Karsten Kroon (Tinkoff-Saxo) had established a lead of four minutes.

The move sprung BMC Racing into life too with Alaphilippe just eleven seconds down on Gilbert’s overnight lead and with 50 kilometres remaining the deficit was holding out at just over two minutes.





However it was all over for the remnants of the break on the final climb of the stage, a shallow third category ascent with around 15 kilometres remaining.

Adam Hansen (Lotto Belisol) launched an attack on the climb, and turned a huge gear as he opened up a slight lead on the peloton. He looked around to assess if support was forthcoming but only Julian Arredondo (Trek Factory Racing) had attempted to bridge across to him.

The pair were predictably caught on the long descent to the finish but there was still time for Carlos Betancur (Ag2r-La Mondiale) to launch a late attack with just over five kilometres remaining.

The move failed to gain any traction as Team Sky, Belkin, Katusha, Giant-Shimano and Orica GreenEdge looked to assert their control over the front of the peloton.

It looked scrappy, a feature that may well have played into Farrar’s hands, as Orica led the bunch into the final kilometre.

The Australians appeared the most organised with Ewan carefully tucked in as the field rounded the last right hand corner. Farrar, meanwhile, looked too far back and too far out of contention but he made use of the wind conditions, launching his sprint just as the men on the front began to fade.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 4:15:46 2 Luka Mezgec (Slo) Team Giant Shimano 3 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-QuickStep 4 Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling 5 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida 6 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Sky 7 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 8 Boy van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 9 Davide Appollonio (Ita) Ag2r-La Mondiale 10 Caleb Ewan (Aus) Orica-GreenEdge 11 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant Shimano 12 Gregory Henderson (NZl) Lotto Belisol 13 Steele von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 14 Paul Martens (Ger) Belkin Pro Cycling 15 Fábio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 16 Ben Swift (GBr) Team Sky 17 Warren Barguil (Fra) Team Giant Shimano 18 Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge 19 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 20 Guillaume Boivin (Can) Cannondale 21 Enrique Sanz (Spa) Movistar 22 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma-QuickStep 23 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 24 Mickaël Chérel (Fra) Ag2r-La Mondiale 25 Julian Arredondo (Col) Trek Factory Racing 26 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 27 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 28 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 29 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr 30 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 31 Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) BMC Racing 32 Georg Preidler (Aut) Team Giant Shimano 33 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 34 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 35 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 36 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 37 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing 38 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r-La Mondiale 39 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 40 Matthias Krizek (Aut) Cannondale 41 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 42 Bryan Nauleau (Fra) Team Europcar 43 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Belisol 44 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Lampre-Merida 45 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar 46 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp 47 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 48 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 49 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-GreenEdge 50 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 51 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale 52 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2r-La Mondiale 53 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep 54 Cameron Wurf (Aus) Cannondale 55 Rigoberto Urán (Col) Omega Pharma-QuickStep 56 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing 57 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar 58 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 59 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 60 Björn Thurau (Ger) Team Europcar 61 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant Shimano 62 Dan Craven (Nam) Team Europcar 63 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 64 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale 65 Simon Yates (GBr) Orica-GreenEdge 66 Phillip Gaimon (USA) Garmin-Sharp 67 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma-QuickStep 68 Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar 69 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 70 Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma-QuickStep 71 Philip Deignan (Irl) Team Sky 72 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 73 Egor Silin (Rus) Team Katusha 74 Julian Kern (Ger) Ag2r-La Mondiale 75 Steven Kruijswijk (Ned) Belkin Pro Cycling 76 Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo 77 Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing 78 Gang Xu (Chn) Lampre-Merida 79 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Tinkoff-Saxo 80 Sam Bewley (NZl) Orica-GreenEdge 0:00:12 81 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant Shimano 0:00:13 82 Alan Marangoni (Ita) Cannondale 0:00:15 83 Christopher Sutton (Aus) Team Sky 0:00:17 84 Tom Leezer (Ned) Belkin Pro Cycling 0:00:23 85 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing 0:00:30 86 Mathew Hayman (Aus) Orica-GreenEdge 0:00:34 87 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 0:00:52 88 Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing 89 Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge 0:01:07 90 Petr Ignatenko (Rus) Team Katusha 0:02:01 91 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 0:02:47 92 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:03:00 93 Michel Koch (Ger) Cannondale 0:03:52 94 Rudiger Selig (Ger) Team Katusha 95 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar 96 Boris Vallee (Bel) Lotto Belisol 97 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar 98 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 99 Lachlan Morton (Aus) Garmin-Sharp 100 Stig Broeckx (Bel) Lotto Belisol 0:03:56 101 Graeme Brown (Aus) Belkin Pro Cycling 102 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 0:03:59 103 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar 104 Eros Capecchi (Ita) Movistar 105 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 106 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Belisol 107 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 0:04:01 108 Dennis van Winden (Ned) Belkin Pro Cycling 109 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge 110 Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr 111 Julien Berard (Fra) Ag2r-La Mondiale 112 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 113 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 114 Albert Timmer (Ned) Team Giant Shimano 0:05:31 115 Barry Markus (Ned) Belkin Pro Cycling 116 Rick Zabel (Ger) BMC Racing 117 Nick van der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling 118 Jean-Marc Marino (Fra) Cannondale 119 Rafael Valls Ferri (Spa) Lampre-Merida 120 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 121 Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo 122 Ji Cheng (Chn) Team Giant Shimano 123 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 124 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 125 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 0:11:42 126 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r-La Mondiale 0:26:53 127 Maxime Daniel (Fra) Ag2r-La Mondiale 128 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 129 Kris Boeckmans (Bel) Lotto Belisol 0:26:55 130 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing 131 Martin Kohler (Swi) BMC Racing

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 5 pts 2 Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge 3 3 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar 2 4 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Lampre-Merida 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar 5 pts 2 Julien Berard (Fra) Ag2r-La Mondiale 3 3 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 2 4 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 1

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 15 pts 2 Luka Mezgec (Slo) Team Giant Shimano 14 3 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-QuickStep 13 4 Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling 12 5 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida 11 6 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Sky 10 7 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 9 8 Boy van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 8 9 Davide Appollonio (Ita) Ag2r-La Mondiale 7 10 Caleb Ewan (Aus) Orica-GreenEdge 6 11 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant Shimano 5 12 Gregory Henderson (NZl) Lotto Belisol 4 13 Steele von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 3 14 Paul Martens (Ger) Belkin Pro Cycling 2 15 Fábio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 5 pts 2 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 3 3 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar 2 4 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 1

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 5 pts 2 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 3 3 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 2 4 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 1

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 5 pts 2 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 3 3 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 2 4 Julien Berard (Fra) Ag2r-La Mondiale 1

Mountain 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 8 pts 2 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 6 3 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 4 4 Julien Berard (Fra) Ag2r-La Mondiale 2 5 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 1

Mountain 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 12 pts 2 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 8 3 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 6 4 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar 4 5 Julien Berard (Fra) Ag2r-La Mondiale 2

Mountain 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 8 pts 2 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 6 3 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 4 4 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar 2 5 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 1

Mountain 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Arredondo (Col) Trek Factory Racing 5 pts 2 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 3 3 Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma-QuickStep 2 4 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Lampre-Merida 1

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling 4:15:46 2 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 3 Caleb Ewan (Aus) Orica-GreenEdge 4 Fábio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 5 Warren Barguil (Fra) Team Giant Shimano 6 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 7 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 8 Georg Preidler (Aut) Team Giant Shimano 9 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Belisol 10 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar 11 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 12 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-GreenEdge 13 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale 14 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 15 Simon Yates (GBr) Orica-GreenEdge 16 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma-QuickStep 17 Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma-QuickStep 18 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 19 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant Shimano 0:00:13 20 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:03:00 21 Michel Koch (Ger) Cannondale 0:03:52 22 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar 23 Boris Vallee (Bel) Lotto Belisol 24 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar 25 Lachlan Morton (Aus) Garmin-Sharp 26 Stig Broeckx (Bel) Lotto Belisol 0:03:56 27 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 0:03:59 28 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Belisol 29 Barry Markus (Ned) Belkin Pro Cycling 0:05:31 30 Rick Zabel (Ger) BMC Racing 31 Nick van der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling 32 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 33 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 0:11:42 34 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r-La Mondiale 0:26:53 35 Maxime Daniel (Fra) Ag2r-La Mondiale 36 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Giant-Shimano 12:47:18 2 Trek Factory Racing 3 Team Sky 4 Garmin-Sharp 5 Katusha Team 6 AG2R La Mondiale 7 Orica GreenEDGE 8 Omega Pharma-QuickStep 9 Team Europcar 10 Lotto-Belisol Team 11 Belkin Pro Cycling Team 12 Lampre-Merida 13 Cannondale 14 FDJ.fr 15 Movistar Team 16 BMC Racing Team 17 Tinkoff-Saxo

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing 11:07:35 2 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant Shimano 0:00:05 3 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Lampre-Merida 0:00:07 4 Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge 0:00:09 5 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar 0:00:10 6 Luka Mezgec (Slo) Team Giant Shimano 0:00:11 7 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma-QuickStep 8 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 9 Mickaël Chérel (Fra) Ag2r-La Mondiale 10 Warren Barguil (Fra) Team Giant Shimano 11 Paul Martens (Ger) Belkin Pro Cycling 12 Julian Arredondo (Col) Trek Factory Racing 13 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Sky 14 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 15 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r-La Mondiale 16 Rigoberto Urán (Col) Omega Pharma-QuickStep 17 Georg Preidler (Aut) Team Giant Shimano 18 Bryan Nauleau (Fra) Team Europcar 19 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2r-La Mondiale 20 Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) BMC Racing 21 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 22 Simon Yates (GBr) Orica-GreenEdge 23 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-GreenEdge 24 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp 25 Julian Kern (Ger) Ag2r-La Mondiale 0:00:16 26 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 0:00:21 27 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 28 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep 29 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 30 Cameron Wurf (Aus) Cannondale 31 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 32 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 33 Enrique Sanz (Spa) Movistar 0:00:25 34 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Belisol 35 Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma-QuickStep 36 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 0:00:27 37 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 38 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing 39 Philip Deignan (Irl) Team Sky 40 Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo 41 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar 42 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma-QuickStep 43 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale 44 Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar 45 Egor Silin (Rus) Team Katusha 46 Steven Kruijswijk (Ned) Belkin Pro Cycling 47 Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing 48 Phillip Gaimon (USA) Garmin-Sharp 0:00:37 49 Gang Xu (Chn) Lampre-Merida 0:00:44 50 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 0:00:47 51 Davide Appollonio (Ita) Ag2r-La Mondiale 0:00:50 52 Ben Swift (GBr) Team Sky 0:00:53 53 Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling 0:01:00 54 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 55 Gregory Henderson (NZl) Lotto Belisol 0:01:04 56 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 0:01:06 57 Matthias Krizek (Aut) Cannondale 0:01:07 58 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 0:01:23 59 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale 60 Caleb Ewan (Aus) Orica-GreenEdge 0:01:32 61 Steele von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 0:01:46 62 Guillaume Boivin (Can) Cannondale 63 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant Shimano 0:01:55 64 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 0:01:58 65 Boy van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 0:02:20 66 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 67 Mathew Hayman (Aus) Orica-GreenEdge 0:02:23 68 Alan Marangoni (Ita) Cannondale 0:02:35 69 Christopher Sutton (Aus) Team Sky 0:02:37 70 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant Shimano 0:02:45 71 Tom Leezer (Ned) Belkin Pro Cycling 0:02:47 72 Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge 0:02:56 73 Petr Ignatenko (Rus) Team Katusha 0:03:01 74 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-QuickStep 0:03:16 75 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 0:04:26 76 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar 0:04:34 77 Lachlan Morton (Aus) Garmin-Sharp 0:04:36 78 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar 0:04:38 79 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Belisol 0:04:57 80 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 0:04:59 81 Julien Berard (Fra) Ag2r-La Mondiale 82 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 0:05:07 83 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 0:06:12 84 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 0:06:51 85 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 0:07:09 86 Rafael Valls Ferri (Spa) Lampre-Merida 0:07:51 87 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 0:09:02 88 Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo 0:10:51 89 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:11:10 90 Albert Timmer (Ned) Team Giant Shimano 0:11:29 91 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 0:11:53 92 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 0:18:31 93 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 0:18:51 94 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 95 Björn Thurau (Ger) Team Europcar 0:19:10 96 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Tinkoff-Saxo 0:19:29 97 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 0:20:17 98 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida 0:20:24 99 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 0:20:56 100 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 101 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing 0:21:26 102 Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing 0:21:41 103 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr 0:22:36 104 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 0:22:47 105 Fábio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 0:23:18 106 Dan Craven (Nam) Team Europcar 0:23:24 107 Sam Bewley (NZl) Orica-GreenEdge 0:23:36 108 Boris Vallee (Bel) Lotto Belisol 0:23:42 109 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 0:23:43 110 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar 0:23:49 111 Graeme Brown (Aus) Belkin Pro Cycling 0:24:20 112 Michel Koch (Ger) Cannondale 0:24:48 113 Stig Broeckx (Bel) Lotto Belisol 0:24:52 114 Eros Capecchi (Ita) Movistar 0:24:55 115 Dennis van Winden (Ned) Belkin Pro Cycling 0:24:57 116 Nick van der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling 0:25:50 117 Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr 0:25:55 118 Jean-Marc Marino (Fra) Cannondale 0:26:54 119 Rudiger Selig (Ger) Team Katusha 0:27:16 120 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge 0:27:25 121 Maxime Daniel (Fra) Ag2r-La Mondiale 0:28:46 122 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 0:28:54 123 Rick Zabel (Ger) BMC Racing 0:28:55 124 Barry Markus (Ned) Belkin Pro Cycling 125 Ji Cheng (Chn) Team Giant Shimano 126 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 127 Kris Boeckmans (Bel) Lotto Belisol 0:32:15 128 Martin Kohler (Swi) BMC Racing 0:47:51 129 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 0:48:17 130 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r-La Mondiale 0:50:15 131 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing 0:50:19

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 33 pts 2 Luka Mezgec (Slo) Team Giant Shimano 29 3 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-QuickStep 24 4 Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling 22 5 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant Shimano 21 6 Caleb Ewan (Aus) Orica-GreenEdge 20 7 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing 17 8 Boy van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 16 9 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Lampre-Merida 14 10 Davide Appollonio (Ita) Ag2r-La Mondiale 14 11 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar 12 12 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 12 13 Steele von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 12 14 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 12 15 Fábio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 11 16 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 11 17 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida 11 18 Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge 10 19 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma-QuickStep 10 20 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Sky 10 21 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 9 22 Julian Kern (Ger) Ag2r-La Mondiale 8 23 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-GreenEdge 8 24 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 7 25 Paul Martens (Ger) Belkin Pro Cycling 7 26 Mickaël Chérel (Fra) Ag2r-La Mondiale 6 27 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 6 28 Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr 6 29 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar 5 30 Ben Swift (GBr) Team Sky 5 31 Rigoberto Urán (Col) Omega Pharma-QuickStep 4 32 Gregory Henderson (NZl) Lotto Belisol 4 33 Guillaume Boivin (Can) Cannondale 4 34 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r-La Mondiale 4 35 Enrique Sanz (Spa) Movistar 3 36 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Belisol 3 37 Julien Berard (Fra) Ag2r-La Mondiale 3 38 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 3 39 Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) BMC Racing 2 40 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 2 41 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r-La Mondiale 1 42 Cameron Wurf (Aus) Cannondale 1 43 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 1 44 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 1 45 Albert Timmer (Ned) Team Giant Shimano 1 46 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 43 pts 2 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 20 3 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Belisol 19 4 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 16 5 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 14 6 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 12 7 Julian Kern (Ger) Ag2r-La Mondiale 8 8 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar 8 9 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing 5 10 Julian Arredondo (Col) Trek Factory Racing 5 11 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r-La Mondiale 5 12 Julien Berard (Fra) Ag2r-La Mondiale 5 13 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant Shimano 3 14 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Lampre-Merida 3 15 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 3 16 Fábio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 3 17 Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma-QuickStep 2 18 Nick van der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling 2 19 Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr 2 20 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 1 21 Cameron Wurf (Aus) Cannondale 1 22 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 1 23 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant Shimano 1 24 Ian Boswell (USA) Team Sky 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar 11:07:45 2 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 0:00:01 3 Warren Barguil (Fra) Team Giant Shimano 4 Georg Preidler (Aut) Team Giant Shimano 5 Simon Yates (GBr) Orica-GreenEdge 6 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-GreenEdge 7 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Belisol 0:00:15 8 Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma-QuickStep 9 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma-QuickStep 0:00:17 10 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale 11 Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling 0:00:50 12 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 13 Caleb Ewan (Aus) Orica-GreenEdge 0:01:22 14 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant Shimano 0:01:45 15 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar 0:04:24 16 Lachlan Morton (Aus) Garmin-Sharp 0:04:26 17 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar 0:04:28 18 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Belisol 0:04:47 19 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 0:04:49 20 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:11:00 21 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 0:11:43 22 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 0:18:21 23 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 0:18:41 24 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 0:20:07 25 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 0:20:46 26 Fábio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 0:23:08 27 Boris Vallee (Bel) Lotto Belisol 0:23:32 28 Michel Koch (Ger) Cannondale 0:24:38 29 Stig Broeckx (Bel) Lotto Belisol 0:24:42 30 Nick van der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling 0:25:40 31 Maxime Daniel (Fra) Ag2r-La Mondiale 0:28:36 32 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 0:28:44 33 Rick Zabel (Ger) BMC Racing 0:28:45 34 Barry Markus (Ned) Belkin Pro Cycling 35 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 0:48:07 36 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r-La Mondiale 0:50:05