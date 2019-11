Image 1 of 18 Philippe Gilbert (BMC Racing Team) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 18 Philippe Gilbert (BMC) on the attack (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 18 The peloton on stage 2 of the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 18 Manuele Boaro (Tinkoff Saxo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 18 Stage 2 of the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 18 Stage 2 of the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 18 The break on stage 2 of the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 18 Philippe Gilbert (BMC Racing Team) in the leader's jersey in Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 18 Omega Pharma QuickStep riders prepare for stage 2 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 18 Philippe Gilbert (BMC Racing Team) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 18 On the start line of stage 2 at the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 18 Philippe Gilbert (BMC Racing Team) wins stage 2 at the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 18 The four man break on stage 2 of the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 18 Laurent Mangel (FDJ) on the attack (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 18 Philippe Gilbert (BMC Racing Team) takes stage 2 at the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 18 Philippe Gilbert (BMC Racing Team) came out on top on stage 2 of the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 18 Philippe Gilbert (BMC Racing Team) takes stage 2 at the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 18 Philippe Gilbert (BMC Racing Team) wins stage 2 of the Tour of Beijing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Philippe Gilbert (BMC Racing) claimed a shortened stage 2 of the Tour of Beijing on Saturday, sprinting clear of Reinardt Janse Van Rensburg (Giant Shimano) and Rui Costa (Lampre) on the uphill finish.

The Belgian’s win was enough to move him into the race lead, after overnight pacesetter Luka Mezgec (Giant-Shimano) struggled to finish with the leaders.

"I was waiting because I knew in a finish like this that I am really strong," Gilbert said. "So I was just waiting for someone else to take the lead. I did not want to go first. So when Van Rensburg went, it was perfect. I think he wanted me to go on the inside and close me out. But I just went on the corner on the left. There was a lot of space and I didn't take any risks."

The stage had been altered earlier in the day due to smog and poor air quality in Beijing and the surrounding area, with the finish line moved back from the 147.5 kilometres mark to 111 kilometres.

Earlier in the stage a four man group had formed, with Alexis Gougeard (Ag2r-La Mondiale), Laurent Mangel (FDJ), Fabio Silvestre (Trek Factory Racing) and Julian Alaphilippe (Omega Pharma-QuickStep) building up a lead of around two minutes.

Alaphilippe returned to the peloton soon after with Silvestre struggling to match Gougeard and Mangel as Katusha, BMC and Giant Shimano led the chase.

With 10 kilometres remaining the leaders held a slender 45 second advantage on the field but they were swept up inside the final five kilometres, as Team Sky controlled the field in the closing stages, and neutralized a dangerous attack from Manuele Boaro (Tinkoff Saxo) on the final climb.

Esteban Chaves (Orica-GreenEdge) lifted the pace as the climb began to ramp up towards the line but it was Reinardt Janse Rensburg who opened his sprint first. With Gilbert on his wheel it was only a matter of time before the Belgian kicked, and he duly came around the Giant Shimano rider to take his first win since June.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing 2:29:02 2 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant Shimano 3 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Lampre-Merida 4 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 5 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 6 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma-QuickStep 7 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar 8 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-GreenEdge 9 Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge 10 Mickaël Chérel (Fra) Ag2r-La Mondiale 11 Paul Martens (Ger) Belkin Pro Cycling 12 Rigoberto Urán (Col) Omega Pharma-QuickStep 13 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 14 Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) BMC Racing 15 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r-La Mondiale 16 Warren Barguil (Fra) Team Giant Shimano 17 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 18 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp 19 Julian Arredondo (Col) Trek Factory Racing 20 Simon Yates (GBr) Orica-GreenEdge 21 Georg Preidler (Aut) Team Giant Shimano 22 Bryan Nauleau (Fra) Team Europcar 23 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Sky 24 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2r-La Mondiale 25 Julian Kern (Ger) Ag2r-La Mondiale 0:00:10 26 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 27 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 28 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 29 Cameron Wurf (Aus) Cannondale 30 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 31 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep 32 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Belisol 0:00:14 33 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 34 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 35 Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma-QuickStep 36 Enrique Sanz (Spa) Movistar 37 Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar 0:00:16 38 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 39 Philip Deignan (Irl) Team Sky 40 Egor Silin (Rus) Team Katusha 41 Luka Mezgec (Slo) Team Giant Shimano 42 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar 43 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma-QuickStep 44 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 45 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing 46 Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing 47 Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo 48 Steven Kruijswijk (Ned) Belkin Pro Cycling 49 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale 50 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 51 Phillip Gaimon (USA) Garmin-Sharp 0:00:26 52 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar 0:00:31 53 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 54 Gang Xu (Chn) Lampre-Merida 0:00:33 55 Lachlan Morton (Aus) Garmin-Sharp 56 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 0:00:36 57 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 58 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 59 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar 0:00:38 60 Davide Appollonio (Ita) Ag2r-La Mondiale 0:00:39 61 Ben Swift (GBr) Team Sky 0:00:42 62 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Belisol 0:00:49 63 Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling 64 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 65 Petr Ignatenko (Rus) Team Katusha 66 Julien Berard (Fra) Ag2r-La Mondiale 67 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant Shimano 68 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 69 Gregory Henderson (NZl) Lotto Belisol 0:00:53 70 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 0:00:55 71 Björn Thurau (Ger) Team Europcar 72 Matthias Krizek (Aut) Cannondale 0:00:56 73 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale 0:01:12 74 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 75 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Tinkoff-Saxo 0:01:14 76 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 0:01:27 77 Caleb Ewan (Aus) Orica-GreenEdge 78 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 79 Boris Vallee (Bel) Lotto Belisol 0:01:35 80 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar 81 Guillaume Boivin (Can) Cannondale 82 Steele von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 83 Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge 0:01:38 84 Mathew Hayman (Aus) Orica-GreenEdge 85 Maxime Daniel (Fra) Ag2r-La Mondiale 0:01:42 86 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 0:02:02 87 Nick van der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling 0:02:04 88 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 89 Rafael Valls Ferri (Spa) Lampre-Merida 0:02:09 90 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida 91 Christopher Sutton (Aus) Team Sky 92 Alan Marangoni (Ita) Cannondale 93 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 94 Boy van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 95 Graeme Brown (Aus) Belkin Pro Cycling 96 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 97 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 98 Tom Leezer (Ned) Belkin Pro Cycling 0:02:13 99 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant Shimano 0:02:34 100 Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing 101 Michel Koch (Ger) Cannondale 0:02:41 102 Dennis van Winden (Ned) Belkin Pro Cycling 103 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing 104 Martin Kohler (Swi) BMC Racing 105 Stig Broeckx (Bel) Lotto Belisol 106 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 107 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 108 Eros Capecchi (Ita) Movistar 109 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 110 Jean-Marc Marino (Fra) Cannondale 0:03:08 111 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-QuickStep 0:03:09 112 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 113 Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr 0:03:43 114 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr 0:04:21 115 Rick Zabel (Ger) BMC Racing 0:05:09 116 Dan Craven (Nam) Team Europcar 117 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 118 Sam Bewley (NZl) Orica-GreenEdge 119 Ji Cheng (Chn) Team Giant Shimano 120 Barry Markus (Ned) Belkin Pro Cycling 121 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge 122 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r-La Mondiale 123 Rudiger Selig (Ger) Team Katusha 124 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 125 Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo 126 Fábio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 127 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 128 Ian Boswell (USA) Team Sky 129 Albert Timmer (Ned) Team Giant Shimano 130 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing 131 Kris Boeckmans (Bel) Lotto Belisol

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Fábio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 5 pts 2 Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr 3 3 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r-La Mondiale 2 4 Albert Timmer (Ned) Team Giant Shimano 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Fábio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 5 pts 2 Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr 3 3 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r-La Mondiale 2 4 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 1

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing 15 pts 2 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant Shimano 14 3 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Lampre-Merida 13 4 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 12 5 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 11 6 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma-QuickStep 10 7 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar 9 8 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-GreenEdge 8 9 Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge 7 10 Mickaël Chérel (Fra) Ag2r-La Mondiale 6 11 Paul Martens (Ger) Belkin Pro Cycling 5 12 Rigoberto Urán (Col) Omega Pharma-QuickStep 4 13 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 3 14 Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) BMC Racing 2 15 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r-La Mondiale 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r-La Mondiale 5 pts 2 Fábio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 3 3 Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr 2 4 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Belisol 1

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing 5 pts 2 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant Shimano 3 3 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Lampre-Merida 2 4 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 1

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 2:29:02 2 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar 3 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-GreenEdge 4 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 5 Warren Barguil (Fra) Team Giant Shimano 6 Simon Yates (GBr) Orica-GreenEdge 7 Georg Preidler (Aut) Team Giant Shimano 8 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Belisol 0:00:14 9 Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma-QuickStep 10 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma-QuickStep 0:00:16 11 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale 12 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 13 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar 0:00:31 14 Lachlan Morton (Aus) Garmin-Sharp 0:00:33 15 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 0:00:36 16 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar 0:00:38 17 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Belisol 0:00:49 18 Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling 19 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 20 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant Shimano 21 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 22 Caleb Ewan (Aus) Orica-GreenEdge 0:01:27 23 Boris Vallee (Bel) Lotto Belisol 0:01:35 24 Maxime Daniel (Fra) Ag2r-La Mondiale 0:01:42 25 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 0:02:02 26 Nick van der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling 0:02:04 27 Michel Koch (Ger) Cannondale 0:02:41 28 Stig Broeckx (Bel) Lotto Belisol 29 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 30 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 0:03:09 31 Rick Zabel (Ger) BMC Racing 0:05:09 32 Barry Markus (Ned) Belkin Pro Cycling 33 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r-La Mondiale 34 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 35 Fábio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 36 Ian Boswell (USA) Team Sky

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Omega Pharma-QuickStep 7:27:06 2 Orica GreenEDGE 3 Team Giant-Shimano 4 AG2R La Mondiale 5 Team Sky 0:00:10 6 BMC Racing Team 0:00:16 7 Katusha Team 0:00:20 8 Garmin-Sharp 0:00:26 9 Movistar Team 0:00:30 10 Team Europcar 0:00:32 11 Lampre-Merida 0:00:49 12 Belkin Pro Cycling Team 0:01:05 13 Lotto-Belisol Team 0:01:13 14 Tinkoff-Saxo 0:01:21 15 Cannondale 0:01:22 16 FDJ.fr 0:01:26 17 Trek Factory Racing 0:02:18

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing 6:51:49 2 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant Shimano 0:00:05 3 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Lampre-Merida 0:00:07 4 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar 0:00:11 5 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma-QuickStep 6 Mickaël Chérel (Fra) Ag2r-La Mondiale 7 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 8 Rigoberto Urán (Col) Omega Pharma-QuickStep 9 Warren Barguil (Fra) Team Giant Shimano 10 Julian Arredondo (Col) Trek Factory Racing 11 Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge 12 Paul Martens (Ger) Belkin Pro Cycling 13 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 14 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r-La Mondiale 15 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2r-La Mondiale 16 Simon Yates (GBr) Orica-GreenEdge 17 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 18 Bryan Nauleau (Fra) Team Europcar 19 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Sky 20 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 21 Georg Preidler (Aut) Team Giant Shimano 22 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-GreenEdge 23 Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) BMC Racing 24 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp 25 Julian Kern (Ger) Ag2r-La Mondiale 0:00:16 26 Luka Mezgec (Slo) Team Giant Shimano 0:00:17 27 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep 0:00:21 28 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 29 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 30 Cameron Wurf (Aus) Cannondale 31 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 32 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 33 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 34 Enrique Sanz (Spa) Movistar 0:00:25 35 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep 36 Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma-QuickStep 37 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Belisol 38 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 0:00:27 39 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 40 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing 41 Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo 42 Philip Deignan (Irl) Team Sky 43 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar 44 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma-QuickStep 45 Egor Silin (Rus) Team Katusha 46 Steven Kruijswijk (Ned) Belkin Pro Cycling 47 Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar 48 Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing 49 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale 50 Phillip Gaimon (USA) Garmin-Sharp 0:00:37 51 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar 0:00:42 52 Gang Xu (Chn) Lampre-Merida 0:00:44 53 Lachlan Morton (Aus) Garmin-Sharp 54 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr 0:00:47 55 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar 0:00:49 56 Davide Appollonio (Ita) Ag2r-La Mondiale 0:00:50 57 Ben Swift (GBr) Team Sky 0:00:53 58 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Belisol 0:00:58 59 Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling 0:01:00 60 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 61 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 62 Julien Berard (Fra) Ag2r-La Mondiale 63 Petr Ignatenko (Rus) Team Katusha 64 Gregory Henderson (NZl) Lotto Belisol 0:01:04 65 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 0:01:06 66 Matthias Krizek (Aut) Cannondale 0:01:07 67 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 0:01:23 68 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale 69 Caleb Ewan (Aus) Orica-GreenEdge 0:01:32 70 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 0:01:38 71 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant Shimano 0:01:42 72 Steele von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 0:01:46 73 Guillaume Boivin (Can) Cannondale 74 Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge 0:01:49 75 Mathew Hayman (Aus) Orica-GreenEdge 76 Maxime Daniel (Fra) Ag2r-La Mondiale 0:01:53 77 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 0:02:11 78 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 0:02:20 79 Boy van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 80 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 81 Christopher Sutton (Aus) Team Sky 82 Rafael Valls Ferri (Spa) Lampre-Merida 83 Alan Marangoni (Ita) Cannondale 84 Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr 85 Tom Leezer (Ned) Belkin Pro Cycling 0:02:24 86 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant Shimano 0:02:45 87 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 0:02:52 88 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-QuickStep 0:03:20 89 Kris Boeckmans (Bel) Lotto Belisol 0:05:20 90 Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo 91 Albert Timmer (Ned) Team Giant Shimano 0:05:58 92 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 0:08:10 93 Ian Boswell (USA) Team Sky 94 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 0:18:31 95 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 0:18:46 96 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 0:18:51 97 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 98 Björn Thurau (Ger) Team Europcar 0:19:10 99 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Tinkoff-Saxo 0:19:29 100 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 0:19:42 101 Boris Vallee (Bel) Lotto Belisol 0:19:50 102 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar 103 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 0:20:17 104 Nick van der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling 0:20:19 105 Graeme Brown (Aus) Belkin Pro Cycling 0:20:24 106 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida 107 Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing 0:20:49 108 Michel Koch (Ger) Cannondale 0:20:56 109 Martin Kohler (Swi) BMC Racing 110 Stig Broeckx (Bel) Lotto Belisol 111 Dennis van Winden (Ned) Belkin Pro Cycling 112 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 113 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing 114 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 115 Eros Capecchi (Ita) Movistar 116 Jean-Marc Marino (Fra) Cannondale 0:21:23 117 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 0:21:24 118 Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr 0:21:54 119 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr 0:22:36 120 Fábio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 0:23:18 121 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r-La Mondiale 0:23:22 122 Rick Zabel (Ger) BMC Racing 0:23:24 123 Barry Markus (Ned) Belkin Pro Cycling 124 Rudiger Selig (Ger) Team Katusha 125 Sam Bewley (NZl) Orica-GreenEdge 126 Dan Craven (Nam) Team Europcar 127 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge 128 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr 129 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 130 Ji Cheng (Chn) Team Giant Shimano 131 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing 17 pts 2 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant Shimano 16 3 Luka Mezgec (Slo) Team Giant Shimano 15 4 Caleb Ewan (Aus) Orica-GreenEdge 14 5 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Lampre-Merida 13 6 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 13 7 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 12 8 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 12 9 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 11 10 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-QuickStep 11 11 Fábio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 10 12 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar 10 13 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma-QuickStep 10 14 Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling 10 15 Steele von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 9 16 Julian Kern (Ger) Ag2r-La Mondiale 8 17 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-GreenEdge 8 18 Boy van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 8 19 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 7 20 Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge 7 21 Davide Appollonio (Ita) Ag2r-La Mondiale 7 22 Mickaël Chérel (Fra) Ag2r-La Mondiale 6 23 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 6 24 Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr 6 25 Paul Martens (Ger) Belkin Pro Cycling 5 26 Ben Swift (GBr) Team Sky 5 27 Rigoberto Urán (Col) Omega Pharma-QuickStep 4 28 Guillaume Boivin (Can) Cannondale 4 29 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r-La Mondiale 4 30 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 3 31 Enrique Sanz (Spa) Movistar 3 32 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Belisol 3 33 Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) BMC Racing 2 34 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r-La Mondiale 1 35 Cameron Wurf (Aus) Cannondale 1 36 Albert Timmer (Ned) Team Giant Shimano 1 37 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky 1 38 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Belisol 19 pts 2 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 12 3 Julian Kern (Ger) Ag2r-La Mondiale 8 4 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing 5 5 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r-La Mondiale 5 6 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant Shimano 3 7 Fábio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 3 8 Rui Alberto Faria da Costa (Por) Lampre-Merida 2 9 Nick van der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling 2 10 Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr 2 11 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 1 12 Cameron Wurf (Aus) Cannondale 1 13 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant Shimano 1 14 Ian Boswell (USA) Team Sky 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar 6:52:00 2 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 3 Warren Barguil (Fra) Team Giant Shimano 4 Simon Yates (GBr) Orica-GreenEdge 5 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep 6 Georg Preidler (Aut) Team Giant Shimano 7 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-GreenEdge 8 Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma-QuickStep 0:00:14 9 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Belisol 10 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma-QuickStep 0:00:16 11 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale 12 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar 0:00:31 13 Lachlan Morton (Aus) Garmin-Sharp 0:00:33 14 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar 0:00:38 15 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Belisol 0:00:47 16 Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling 0:00:49 17 Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr 18 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 19 Caleb Ewan (Aus) Orica-GreenEdge 0:01:21 20 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant Shimano 0:01:31 21 Maxime Daniel (Fra) Ag2r-La Mondiale 0:01:42 22 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:07:59 23 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 0:18:20 24 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 0:18:40 25 Boris Vallee (Bel) Lotto Belisol 0:19:39 26 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 0:20:06 27 Nick van der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling 0:20:08 28 Michel Koch (Ger) Cannondale 0:20:45 29 Stig Broeckx (Bel) Lotto Belisol 30 Danny van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 31 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 0:21:13 32 Fábio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 0:23:07 33 Alexis Gougeard (Fra) Ag2r-La Mondiale 0:23:11 34 Rick Zabel (Ger) BMC Racing 0:23:13 35 Barry Markus (Ned) Belkin Pro Cycling 36 Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr