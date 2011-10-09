Bajc closes out second stage with late attack dislodging Koev
Vahid comes in third
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Andi Bajc (Slo) Manisaspor Cycling Team
|2:58:42
|2
|Vladimir Koev (Bul) Konya Torku Seker Spor - Vivelo
|0:00:07
|3
|Ghafari Vahid (IRI) Suren Cycling Team
|0:00:59
|4
|Gabor Kasa (Srb) Manisaspor Cycling Team
|0:01:27
|5
|Nazim Bakirci (Tur)
|6
|Hamid Shirisisan (IRI) Suren Cycling Team
|0:01:29
|7
|Oleksandr Surutkovych (Aze) Azerbaijan
|8
|Esad Hasanovic (Srb) Serbia
|0:01:30
|9
|Yegor Dementyev (Ukr) Ukraine
|0:01:31
|10
|Mustafa Sayar (Tur) Konya Torku Seker Spor - Vivelo
|0:01:34
|11
|Fatih Harmanci (Tur) Manisaspor Cycling Team
|0:01:38
|12
|Mohammad Gharehbaghi Pouri (IRI) Suren Cycling Team
|0:01:41
|13
|Nebojsa Jovanovic (Srb) Serbia
|0:01:49
|14
|Muhammet Atalay (Tur) Konya Torku Seker Spor - Vivelo
|0:06:01
|15
|Dazkirli Secaattin (Tur) Konya Torku Seker Spor - Vivelo
|0:06:20
|16
|Nikola Kozomara (Srb) Serbia
|0:06:21
|17
|Bekir Baki Akirsan (Tur) Turkey
|0:06:25
|18
|Nevzat Kiral (Tur)
|19
|Ahmet Akdylek (Tur) Manisaspor Cycling Team
|0:06:27
|20
|Gökhan Hasta (Tur)
|0:08:15
|21
|Ugur Marmara (Tur)
|0:09:00
|22
|Anton Storchous (Ukr) Ukraine
|0:09:26
|23
|Ismail Aksoy (Tur)
|0:11:40
|24
|Huseyin Ozcan (Tur) Konya Torku Seker Spor - Vivelo
|0:11:41
|25
|Ali Riza Tanriverdi (Tur)
|26
|Bilal Akgul (Tur)
|27
|Kamil Akalp (Tur) Turkey
|28
|Marko Stankovic (Srb) Serbia
|0:11:42
|29
|Sergii Shumilov (Ukr) Ukraine
|30
|Mutlu Mert (Tur)
|0:11:44
|31
|Ivan Stevic (Srb) Serbia
|0:11:46
|32
|Elchin Asadov (Aze) Azerbaijan
|0:11:50
|33
|Selcuk Turkcetin (Tur) Konya Torku Seker Spor - Vivelo
|0:11:51
|34
|Ali Gulcan (Tur) Manisaspor Cycling Team
|0:11:54
|35
|Zafer Yalin (Tur) Turkey
|0:12:03
|36
|Timur Tascan (Tur) Manisaspor Cycling Team
|0:12:40
|37
|Sergey Sevostianov (Ukr) Ukraine
|0:13:19
|38
|Mustafa Carsi (Tur) Manisaspor Cycling Team
|0:14:24
|39
|Rasim Reis (Tur) Turkey
|0:14:25
|40
|Karim Pourgholibelvirdi (IRI) Suren Cycling Team
|0:20:31
|41
|Bünyamin Özdemir (Tur) Manisaspor Cycling Team
|0:20:39
|42
|Igor Bykov (Ukr) Ukraine
|0:21:12
|43
|Mustafa Sirin (Tur) Turkey
|0:21:13
|44
|Bogdan Ryaposov (Ukr) Ukraine
|0:21:15
|45
|Pavlin Balinsky (Bul) Konya Torku Seker Spor - Vivelo
|0:21:26
|46
|Shahbolagh Alimohammadi (IRI) Suren Cycling Team
|0:21:45
|47
|Halil Emre (Tur) Turkey
|0:21:51
|48
|Salih Yalizat (Tur) Turkey
|0:22:26
|49
|Mahammad Alakbarov (Aze) Azerbaijan
|0:22:49
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Andi Bajc (Slo) Manisaspor Cycling Team
|3:09:01
|2
|Vladimir Koev (Bul) Konya Torku Seker Spor - Vivelo
|0:00:18
|3
|Nazim Bakirci (Tur)
|0:01:22
|4
|Gabor Kasa (Srb) Manisaspor Cycling Team
|0:01:27
|5
|Oleksandr Surutkovych (Aze) Azerbaijan
|0:01:34
|6
|Mustafa Sayar (Tur) Konya Torku Seker Spor - Vivelo
|0:01:40
|7
|Esad Hasanovic (Srb) Serbia
|0:01:51
|8
|Ghafari Vahid (IRI) Suren Cycling Team
|0:01:53
|9
|Hamid Shirisisan (IRI) Suren Cycling Team
|0:02:00
|10
|Yegor Dementyev (Ukr) Ukraine
|11
|Fatih Harmanci (Tur) Manisaspor Cycling Team
|0:02:02
|12
|Nebojsa Jovanovic (Srb) Serbia
|0:02:17
|13
|Mohammad Gharehbaghi Pouri (IRI) Suren Cycling Team
|0:02:19
|14
|Muhammet Atalay (Tur) Konya Torku Seker Spor - Vivelo
|0:06:10
|15
|Dazkirli Secaattin (Tur) Konya Torku Seker Spor - Vivelo
|0:06:49
|16
|Ahmet Akdylek (Tur) Manisaspor Cycling Team
|0:06:57
|17
|Nevzat Kiral (Tur)
|0:06:58
|18
|Bekir Baki Akirsan (Tur) Turkey
|0:07:28
|19
|Nikola Kozomara (Srb) Serbia
|0:07:46
|20
|Gökhan Hasta (Tur)
|0:08:56
|21
|Ugur Marmara (Tur)
|0:09:08
|22
|Anton Storchous (Ukr) Ukraine
|0:10:32
|23
|Ismail Aksoy (Tur)
|0:11:42
|24
|Mutlu Mert (Tur)
|0:11:52
|25
|Marko Stankovic (Srb) Serbia
|0:12:00
|26
|Huseyin Ozcan (Tur) Konya Torku Seker Spor - Vivelo
|0:12:09
|27
|Sergii Shumilov (Ukr) Ukraine
|0:12:14
|28
|Ali Riza Tanriverdi (Tur)
|0:12:24
|29
|Elchin Asadov (Aze) Azerbaijan
|0:12:35
|30
|Ivan Stevic (Srb) Serbia
|0:12:43
|31
|Bilal Akgul (Tur)
|0:12:50
|32
|Selcuk Turkcetin (Tur) Konya Torku Seker Spor - Vivelo
|0:13:00
|33
|Kamil Akalp (Tur) Turkey
|0:13:04
|34
|Ali Gulcan (Tur) Manisaspor Cycling Team
|0:13:13
|35
|Zafer Yalin (Tur) Turkey
|0:13:26
|36
|Timur Tascan (Tur) Manisaspor Cycling Team
|0:13:49
|37
|Sergey Sevostianov (Ukr) Ukraine
|0:14:25
|38
|Rasim Reis (Tur) Turkey
|0:14:57
|39
|Mustafa Carsi (Tur) Manisaspor Cycling Team
|0:15:17
|40
|Karim Pourgholibelvirdi (IRI) Suren Cycling Team
|0:21:29
|41
|Bünyamin Özdemir (Tur) Manisaspor Cycling Team
|0:21:39
|42
|Mustafa Sirin (Tur) Turkey
|0:22:05
|43
|Bogdan Ryaposov (Ukr) Ukraine
|0:22:11
|44
|Igor Bykov (Ukr) Ukraine
|0:22:15
|45
|Pavlin Balinsky (Bul) Konya Torku Seker Spor - Vivelo
|0:22:26
|46
|Shahbolagh Alimohammadi (IRI) Suren Cycling Team
|0:23:15
|47
|Halil Emre (Tur) Turkey
|0:24:03
|48
|Salih Yalizat (Tur) Turkey
|0:24:22
|49
|Mahammad Alakbarov (Aze) Azerbaijan
|0:24:41
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