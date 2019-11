Image 1 of 41 Andre Greipel (Lotto Soudal) celebrates another sprint win (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 41 The stage 6 sprint for the line was won by Andre Greipel (Lotto Soudal) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 41 Daryl Impey enjoys a special moment with his Mitchelton-Scott teammates (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 41 Daryl Impey (Mitchelton-Scott) celebrates his Tour Down Under win (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 41 Here comes Andre Greipel (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 41 The sprint is on (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 41 Daryl Impey (Mitchelton-Scott) (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 41 Mads Pedersen cools down (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 41 The sun was out in Adelaide (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 41 Peter Sagan meets some Slovakian fans (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 41 Nuno Bico (Movistar) finished the Tour Down Under despite a nasty crash on stage 5 (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 41 Peter Sagan raced in the green points jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 41 The final stage covered a down town circuit in Adelaide (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 41 Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) close up (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 41 With no buses, team meeting are held outside (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 41 Logan Owen (EF Education-Drapac) (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 41 Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) takes a corner (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 41 Mads Pedersen tries to stay cool (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 41 Daryl Impey (Mitchelton-Scott) in the Tour Down Under leader's jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 41 2018 Tour Down Under winner Daryl Impey (Mitchelton-Scott) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 41 Lukasz Wisniowski (Sky) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 41 Daryl Impey (Mitchelton-Scott) on course (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 41 Pierre Latour (AG2R-La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 41 Champagne time on the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 41 Stage 6 winner André Greipel (Lotto Soudal) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 41 Daryl Impey (Mitchelton-Scott) in the final ochre jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 41 Best young rider, Egan Bernal (Team Sky) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 41 The points jersey was won by Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 41 Daryl Impey (Mitchelton-Scott) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 41 Daryl Impey (Mitchelton-Scott) and Richie Porte (BMC) on the start line (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 41 The happy winning team of Mitchelton-Scott after the finish (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 41 Daryl Impey (Mitchelton-Scott) corners (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 41 André Greipel (Lotto Soudal) wins with a bike throw (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 41 André Greipel (Lotto Soudal) gets the win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 35 of 41 André Greipel (Lotto Soudal) celebrates (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 36 of 41 Logan Owen (EF Education First-Drapac) and Ben O'Connor (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 37 of 41 Daryl Impey (Mitchelton-Scott) sitting safely in the bunch (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 38 of 41 Caleb Ewan and Daryl Impey (Mitchelton-Scott) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 39 of 41 Hugs for overall winner Daryl Impey (Mitchelton-Scott) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 40 of 41 Hugs for Lotto Soudal (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 41 of 41 KOM winner Nic Dlamini (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Mitchelton-Scott finished off the 2018 Santos Tour Down Under with the overall win for Daryl Impey as Andre Greipel won the final stage of the race for Lotto Soudal. Impey had no troubles coming through the last stage of the race, winning on countback from last year's winner Richie Porte (BMC Racing). Tom Jelte Slagter (Dimension Data), another former winner of the race, completed the final overall podium in third.

The stage spoils went to Greipel, however, with the German coming around Caleb Ewan in the final few meters to take his second stage win of the race. The Lotto sprinter won stage 1 and kick-started his season in fine form. Coming into the finale of today's stage it looked as though Ewan had the measure of his rivals. He opened up his sprint and immediately created a gap on the likes of Peter Sagan and Elia Viviani. Even Greipel appeared to be caught out initially and was forced to make a huge effort just to draw himself onto the young Australian rider's back wheel.

With the line coming into view Ewan began to tighten up, and Greipel sailed through to take a close win. After crossing the line the German raised his arms in victory, as Ewan congratulated his rival with a pat on the back. Peter Sagan finished third on the stage but in truth, he never really challenged the two fastest men in the race. The world champion leaves the race with a stage win and a spell in the leader's jersey as his reward.

The stage was marked by a series of mini-breaks but it was Logan Owen (EF Education First - Drapac pb Cannondale) who was a constant presence off the front of the peloton. The young rider attacked in several moves before and after the first bonus sprint but linked up well with Ben O'Connor. The pair combined well together and built up an advantage of over two minutes.

After an electric start to the stage, the peloton were more than willing to let the young pair toil in the hot sun as the laps counted down the finish. Impey remained near the front throughout proceedings and never looked in trouble - combining his position as race leader with leadout man in a bid to avoid any problems.

When Lotto Soudal and Sunweb began the lift the pace the early break of Owen and O'Connor began to falter. The Dimension Data rider's head dropped with just a few laps to go, when Owen accelerated away on the main climb. This proved to be a short-lived move too, and Owen was swamped by the main field with just over two laps remaining.

There as a brief lull at the front as the peloton took stock but within seconds the leadout trains raised their flags and prepared for the final sprint.

Lotto Soudal looked compact and composed, Sunweb swarmed the front and even UAE Emirates and AG2R sent riders into the mix. It was Mitchelton, Quick-Step Floors and Bora who took control after the final corner, however, but when the sprint opened no team were able to truly take control.

Ewan went first, Greipel followed and won but it was Impey who sealed the overall and the biggest stage race win of his career.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 2:01:19 2 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 3 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 4 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 5 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 6 Steele von Hoff (Aus) UniSA-Australia 7 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 8 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 9 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Movistar Team 10 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 11 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 12 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 13 Mickael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 14 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 15 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 16 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 17 Jon Izagirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 18 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 19 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 20 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 21 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 22 Ruben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 23 Robert Gesink (Ned) LottoNL-Jumbo 24 Nathan Earle (Aus) UniSA-Australia 25 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 26 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 27 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 28 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 29 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 30 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 31 Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team 32 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 33 Tom Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 34 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 35 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 36 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 37 Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 38 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 39 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 40 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 41 Marc Soler (Spa) Movistar Team 42 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 43 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 44 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 45 Brendan Canty (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 46 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 47 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 48 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 49 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 50 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 51 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 52 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 53 Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team 54 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 55 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 56 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 57 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 58 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 59 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 60 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 61 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 62 Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott 63 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 64 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 65 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 66 Thomas Scully (NZl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 67 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 68 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 69 Scott Davies (GBr) Dimension Data 70 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 71 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 72 Owain Doull (GBr) Team Sky 73 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 74 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 75 Rubén Fernandez (Spa) Movistar Team 76 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 77 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 78 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 79 Alex Porter (Aus) UniSA-Australia 80 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 81 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 82 Daniel Moreno Fernandez (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 83 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 84 Jacobus Venter (RSA) Dimension Data 85 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 86 Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:12 87 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:00:13 88 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:00:16 89 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:00:18 90 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 91 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 92 Nuno Bico (Por) Movistar Team 93 Chad Haga (USA) Team Sunweb 94 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 95 Florian Sénéchal (Fra) Quick-Step Floors 96 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 97 Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 98 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 99 Timothy Roe (Aus) UniSA-Australia 100 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 101 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 102 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:00:30 103 Tom Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo 0:00:37 104 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:00:40 105 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 0:00:42 106 Rui Alberto Faria da Costa (Por) UAE Team Emirates 0:01:05 107 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 0:01:09 108 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:01:10 109 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:01:20 110 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 111 Davide Cimolai (Ita) Groupama-FDJ 112 Scott Bowden (Aus) UniSA-Australia 113 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 114 Sam Welsford (Aus) UniSA-Australia 0:01:31 115 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 0:01:46 116 Robert Wagner (Ger) LottoNL-Jumbo 0:02:04 117 Daan Olivier (Ned) LottoNL-Jumbo 0:02:10 118 Zakkari Dempster (Aus) UniSA-Australia 119 Peter Kennaugh (GBr) Bora-Hansgrohe 120 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:02:19 121 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:02:43 122 Truls Engen Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 123 Chris Lawless (GBr) Team Sky 0:03:23 124 Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:04:26 125 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 0:04:46

Sprint 1 - lap 8, km. - 36 # Rider Name (Country) Team Result 1 Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 5 pts 2 Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team 3 3 Ruben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 2

Sprint 1 - lap, km. 12 54 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 5 pts 2 Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 3 3 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 2

Finishline # Rider Name (Country) Team Result 1 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 15 pts 2 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 14 3 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 13 4 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 12 5 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 11 6 Steele von Hoff (Aus) UniSA-Australia 10 7 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 9 8 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 8 9 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Movistar Team 7 10 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 6

Mountain 1 - Montefiore Hill, km 43.8 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 3 pts 2 Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 2 3 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 1

Mountain 2 - Montefiore Hill, km. 66.3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 3 pts 2 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 2 3 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 2:01:19 2 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 3 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 4 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 5 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 6 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 7 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 8 Ruben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 9 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 10 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 11 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 12 Marc Soler (Spa) Movistar Team 13 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 14 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 15 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 16 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 17 Scott Davies (GBr) Dimension Data 18 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 19 Owain Doull (GBr) Team Sky 20 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 21 Alex Porter (Aus) UniSA-Australia 22 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 23 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 24 Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:12 25 Nuno Bico (Por) Movistar Team 0:00:18 26 Florian Sénéchal (Fra) Quick-Step Floors 27 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 28 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 29 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 0:00:42 30 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 0:01:20 31 Scott Bowden (Aus) UniSA-Australia 32 Sam Welsford (Aus) UniSA-Australia 0:01:31 33 Truls Engen Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 0:02:43 34 Chris Lawless (GBr) Team Sky 0:03:23 35 Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:04:26

Most aggressive rider # Rider Name (Country) Team 1 Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Bahrain - Merida 6:03:57 2 Bora - Hansgrohe 3 Quick - Step Floors 4 Team Sunweb 5 AG2R La Mondiale 6 Movistar Team 7 UAE Team Emirates 8 Team Lotto Nl - Jumbo 9 Team Katusha Alpecin 10 Team Sky 11 Trek - Segafredo 12 Lotto Soudal 13 Mitchelton - Scott 14 UniSA Australia 15 Team Dimension Data 16 BMC Racing Team 17 EF Education First - Drapac 18 Astana Pro Team 19 FDJ 0:00:18

Final General Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 20:03:34 2 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 3 Tom Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 0:00:16 4 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:20 5 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 6 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 7 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 8 Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team 0:00:23 9 Ruben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 10 Robert Gesink (Ned) LottoNL-Jumbo 0:00:24 11 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 12 Jon Izagirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 13 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 14 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 15 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 16 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 17 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 18 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:00:26 19 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 0:00:29 20 Mickael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 21 Nathan Earle (Aus) UniSA-Australia 22 Brendan Canty (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 23 Scott Davies (GBr) Dimension Data 0:00:45 24 Daniel Moreno Fernandez (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:00:57 25 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:01 26 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:01:12 27 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 0:01:22 28 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 0:01:26 29 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 0:01:28 30 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:01:46 31 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 0:01:57 32 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:02:25 33 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:03:04 34 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:03:09 35 Rui Alberto Faria da Costa (Por) UAE Team Emirates 0:03:11 36 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:05:24 37 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 0:06:16 38 Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:06:28 39 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:06:34 40 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:06:53 41 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 0:07:06 42 Timothy Roe (Aus) UniSA-Australia 0:07:42 43 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:09:00 44 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:09:57 45 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:10:30 46 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:10:34 47 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:11:01 48 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:11:02 49 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:11:20 50 Rubén Fernandez (Spa) Movistar Team 0:11:24 51 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 0:11:43 52 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:12:00 53 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:12:41 54 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:12:47 55 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 0:13:45 56 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:13:46 57 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:13:47 58 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 0:13:50 59 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:14:18 60 Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott 0:15:30 61 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:15:43 62 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 0:16:09 63 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 0:16:22 64 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:16:32 65 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:16:34 66 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 0:17:02 67 Nuno Bico (Por) Movistar Team 0:17:15 68 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 0:17:19 69 Daan Olivier (Ned) LottoNL-Jumbo 0:17:46 70 Steele von Hoff (Aus) UniSA-Australia 0:18:32 71 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:18:36 72 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:19:55 73 Tom Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo 0:20:18 74 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 0:20:20 75 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 0:21:05 76 Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 0:22:55 77 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 0:23:01 78 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Movistar Team 0:23:27 79 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:23:34 80 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 0:23:46 81 Thomas Scully (NZl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:24:01 82 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 0:24:12 83 Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:24:22 84 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:24:45 85 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:24:58 86 Jacobus Venter (RSA) Dimension Data 0:25:27 87 Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team 0:27:13 88 Zakkari Dempster (Aus) UniSA-Australia 0:28:13 89 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:28:20 90 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 0:28:25 91 Peter Kennaugh (GBr) Bora-Hansgrohe 0:28:40 92 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 0:29:06 93 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:29:24 94 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:30:35 95 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:30:48 96 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 0:31:08 97 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:31:21 98 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 0:33:18 99 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 0:33:40 100 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 0:33:55 101 Alex Porter (Aus) UniSA-Australia 0:34:27 102 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:35:10 103 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:35:45 104 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:35:46 105 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 0:36:12 106 Florian Sénéchal (Fra) Quick-Step Floors 0:36:16 107 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 0:37:01 108 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:38:14 109 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 0:39:07 110 Truls Engen Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 0:39:09 111 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 0:39:39 112 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:39:51 113 Robert Wagner (Ger) LottoNL-Jumbo 0:41:09 114 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 0:41:24 115 Chris Lawless (GBr) Team Sky 0:41:25 116 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:41:33 117 Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:41:46 118 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 0:41:49 119 Scott Bowden (Aus) UniSA-Australia 0:43:13 120 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:45:21 121 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 0:47:29 122 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:53:09 123 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 0:55:28 124 Sam Welsford (Aus) UniSA-Australia 0:56:34 125 Davide Cimolai (Ita) Groupama-FDJ 0:59:55

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 64 pts 2 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 56 3 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 52 4 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 42 5 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 36 6 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 32 7 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 32 8 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 30 9 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 29 10 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 25 11 Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team 23 12 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 21 13 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 20 14 Zakkari Dempster (Aus) UniSA-Australia 19 15 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 19 16 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 17 17 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 15 18 Scott Bowden (Aus) UniSA-Australia 15 19 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 13 20 Tom Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 13 21 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Movistar Team 13 22 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 11 23 Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 10 24 Steele von Hoff (Aus) UniSA-Australia 10 25 Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 9 26 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 9 27 Alex Porter (Aus) UniSA-Australia 8 28 Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 8 29 Ruben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 8 30 Robert Gesink (Ned) LottoNL-Jumbo 8 31 Rui Alberto Faria da Costa (Por) UAE Team Emirates 8 32 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 8 33 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 8 34 Jon Izagirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 7 35 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 7 36 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 7 37 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 6 38 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 6 39 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 5 40 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 5 41 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 5 42 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 5 43 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 2 44 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 2 45 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 2

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 48 pts 2 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 36 3 Scott Bowden (Aus) UniSA-Australia 26 4 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 17 5 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 16 6 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 12 7 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 12 8 Tom Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 8 9 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 8 10 Brendan Canty (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 8 11 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 8 12 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 6 13 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 6 14 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 6 15 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 5 16 Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 5 17 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 4 18 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 4 19 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 4 20 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 4 21 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 2 22 Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 2 23 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 20:03:54 2 Ruben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 0:00:03 3 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:04 4 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 5 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 6 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 7 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:00:06 8 Scott Davies (GBr) Dimension Data 0:00:25 9 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:02:49 10 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:05:04 11 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:10:10 12 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:10:42 13 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 0:15:49 14 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 0:16:42 15 Nuno Bico (Por) Movistar Team 0:16:55 16 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 0:20:00 17 Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 0:22:35 18 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 0:22:41 19 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:24:25 20 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:28:00 21 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 0:33:20 22 Alex Porter (Aus) UniSA-Australia 0:34:07 23 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:34:50 24 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:35:26 25 Florian Sénéchal (Fra) Quick-Step Floors 0:35:56 26 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 0:36:41 27 Truls Engen Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 0:38:49 28 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 0:41:04 29 Chris Lawless (GBr) Team Sky 0:41:05 30 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:41:13 31 Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:41:26 32 Scott Bowden (Aus) UniSA-Australia 0:42:53 33 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:45:01 34 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 0:47:09 35 Sam Welsford (Aus) UniSA-Australia 0:56:14