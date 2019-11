Image 1 of 45 Andre Greipel wins stage 1 of the 2018 Tour Down Under (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 45 The peloton in action during stage 1 at the tour Down Under (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 45 Richie Porte (BMC Racing) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 45 Peter Sagan chats with teammate Daniel Oss (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 45 Elia Viviani bides his time in the bunch during stage 1 at the Tour Down Under (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 45 Eros Capecchi and Damien Howson spent a lot of time on the front of the bucnh. Andre Greipel (Lotto Soudal) took win number 17 Tuesday at the Santos Tour Down Under, winning the bunch sprint in Lyndoch ahead of Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) and Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Greipel waited patiently as Ewan's Mitchelton-Scott train and Elia Viviani's Quick-Step Floors team set up their fast men for the finale, with Viviani going up the left side of the road and Ewan going up the right. Greipel jumped onto Ewan's wheel and then sailed past the Australian up the middle as Sagan fought his way into third at the line.

Greipel will now wear the first ochre leader's jersey of the race, while Ewan and Will Clarke, the day's main protagonist from the breakaway and winner of the prize for most active rider, are tied on time at four seconds back.

"A win is a win, I'm happy it turned out like that. To start the season with a win is always good for the team, for me. The criterium is one of the hardest races to win and when you do some small mistakes, you cannot win," he said.

"It's nice when you're 35 and everyone tells you, you will get slower. But I don't feel it and I really like to race my bike. Every win is good for the whole team. We calculated that we are probably the oldest team around here but I think we have a lot of quality and experience in our team. You saw that today, and we have the right riders on our team."

Clarke earned his spot in the general classification with an all-day adventure off the front, at first with Scott Bowden (UniSA-Australia) and Nickolas Dlamini (Dimension Data) in a three-man move, and then alone after first Bowden dropped and then Dlamini. Clarke hung in alone until he was reeled in with 10km to go, but only after earning six bonus seconds in two intermediate sprints.

The sprint trains came to the fore once the catch was made to set up the sprint. In fast run in, Mitchelton-Scott, Quick-Step Floors and Bora were at the front of the bunch but once inside the final turn, it was Greipel and Lotto-Soudal timing their run to perfection. A last-corner crash for Daniel Hoelgaard (FDJ) though was a slight distraction from the German's 17th career stage win.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 3:50:21 2 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 3 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 4 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 5 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 6 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 7 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 8 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 9 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 10 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 11 Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team 12 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 13 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 14 Chris Lawless (GBr) Team Sky 15 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 16 Sam Welsford (Aus) UniSA-Australia 17 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 18 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 19 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 20 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 21 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 22 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 23 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Movistar Team 24 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 25 Steele von Hoff (Aus) UniSA-Australia 26 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 27 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 28 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 29 Mickael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 30 Robert Gesink (Ned) LottoNL-Jumbo 31 Rubén Fernandez (Spa) Movistar Team 32 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 33 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 34 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 35 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 36 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 37 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 38 Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 39 Rui Alberto Faria da Costa (Por) UAE Team Emirates 40 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 41 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 42 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 43 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 44 Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 45 Jon Izagirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 46 Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 47 Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 48 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 49 Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team 50 Tom Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 51 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 52 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 53 Daan Olivier (Ned) LottoNL-Jumbo 54 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 55 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 56 Brendan Canty (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 57 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 58 Nathan Earle (Aus) UniSA-Australia 59 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 60 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 61 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 62 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 63 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 64 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 65 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 66 Ruben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 67 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 68 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 69 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 70 Scott Davies (GBr) Dimension Data 71 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 72 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 73 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 74 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 75 Nuno Bico (Por) Movistar Team 76 Marc Soler (Spa) Movistar Team 77 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 78 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 79 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 80 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 81 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 82 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 83 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 84 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 85 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 86 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 87 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 88 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 89 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 90 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 91 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 92 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 93 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 94 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 95 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 96 Thomas Scully (NZl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 97 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 98 Daniel Moreno Fernandez (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 99 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 100 Alex Porter (Aus) UniSA-Australia 101 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 102 Zakkari Dempster (Aus) UniSA-Australia 103 Owain Doull (GBr) Team Sky 104 Timothy Roe (Aus) UniSA-Australia 105 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 106 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 107 Scott Bowden (Aus) UniSA-Australia 108 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 109 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 110 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 111 Truls Engen Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 112 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 113 Peter Kennaugh (GBr) Bora-Hansgrohe 114 Jacobus Venter (RSA) Dimension Data 115 Tom Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo 116 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:00:16 117 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:18 118 Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott 119 Davide Cimolai (Ita) Groupama-FDJ 0:00:24 120 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 121 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 122 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:00:26 123 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:00:28 124 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 125 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 0:00:55 126 Florian Sénéchal (Fra) Quick-Step Floors 127 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:01:48 128 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:01:57 129 Robert Wagner (Ger) LottoNL-Jumbo 0:02:13 130 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:03:36 131 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama-FDJ 0:00:00

KOM 1 - Humbug Scrub - 38.6 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 10 pts 2 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 6 3 Scott Bowden (Aus) UniSA-Australia 4 4 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 2

Sprint 1 - Cockatoo Valley - 74.3 km # Rider Name (Country) Team Result 1 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 5 pts 2 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 3 3 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 2

Sprint 2 - Cockatoo Valley - 100.8 km # Rider Name (Country) Team Result 1 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 5 pts 2 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 3 3 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 2

Finish Line Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 15 pts 2 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 14 3 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 13 4 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 12 5 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 11 6 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 10 7 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 9 8 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 8 9 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 7 10 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 6

Most Active rider # Rider Name (Country) Team 1 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale

General Classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 3:50:11 2 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:04 3 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 4 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 6 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 0:00:09 7 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 8 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 0:00:10 9 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 10 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 11 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 12 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 13 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 14 Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team 15 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 16 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 17 Chris Lawless (GBr) Team Sky 18 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 19 Sam Welsford (Aus) UniSA-Australia 20 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 21 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 22 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 23 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 24 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 25 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 26 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Movistar Team 27 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 28 Steele von Hoff (Aus) UniSA-Australia 29 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 30 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 31 Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ 32 Mickael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 33 Robert Gesink (Ned) LottoNL-Jumbo 34 Rubén Fernandez (Spa) Movistar Team 35 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 36 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 37 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 38 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 39 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 40 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 41 Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 42 Rui Alberto Faria da Costa (Por) UAE Team Emirates 43 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 44 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 45 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 46 Simon Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 47 Jon Izagirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 48 Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 49 Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 50 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 51 Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team 52 Tom Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 53 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 54 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 55 Daan Olivier (Ned) LottoNL-Jumbo 56 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 57 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 58 Brendan Canty (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 59 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 60 Nathan Earle (Aus) UniSA-Australia 61 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 62 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 63 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 64 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 65 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 66 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 67 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 68 Ruben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 69 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 70 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 71 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 72 Scott Davies (GBr) Dimension Data 73 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 74 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 75 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 76 Michael Mørkøv (Den) Quick-Step Floors 77 Nuno Bico (Por) Movistar Team 78 Marc Soler (Spa) Movistar Team 79 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 80 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 81 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 82 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 83 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 84 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 85 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 86 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 87 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 88 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 89 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 90 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 91 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 92 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 93 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 94 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 95 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 96 Thomas Scully (NZl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 97 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 98 Daniel Moreno Fernandez (Spa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 99 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 100 Alex Porter (Aus) UniSA-Australia 101 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 102 Zakkari Dempster (Aus) UniSA-Australia 103 Owain Doull (GBr) Team Sky 104 Timothy Roe (Aus) UniSA-Australia 105 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 106 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 107 Scott Bowden (Aus) UniSA-Australia 108 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 109 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 110 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 111 Truls Engen Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 112 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 113 Peter Kennaugh (GBr) Bora-Hansgrohe 114 Jacobus Venter (RSA) Dimension Data 115 Tom Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo 116 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama-FDJ 117 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:00:26 118 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:28 119 Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott 120 Davide Cimolai (Ita) Groupama-FDJ 0:00:34 121 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 122 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 123 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:00:36 124 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:00:38 125 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 126 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 0:01:05 127 Florian Sénéchal (Fra) Quick-Step Floors 128 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:01:58 129 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:02:07 130 Robert Wagner (Ger) LottoNL-Jumbo 0:02:23 131 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:03:46

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 10 pts 2 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 6 3 Scott Bowden (Aus) UniSA-Australia 4 4 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 2

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 15 pts 2 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 14 3 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 13 4 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 12 5 Nathan Haas (Aus) Katusha-Alpecin 11 6 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 11 7 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 10 8 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 10 9 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 8 10 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 7 11 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 6 12 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 6 13 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 2

Best Young Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 3:50:15 2 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 0:00:02 3 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 0:00:05 4 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:00:06 5 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 6 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 7 Chris Lawless (GBr) Team Sky 8 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 9 Sam Welsford (Aus) UniSA-Australia 10 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 11 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 12 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 13 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 14 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 15 Logan Owen (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 16 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 17 Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 18 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 19 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 20 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 21 Ruben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 22 Scott Davies (GBr) Dimension Data 23 Nuno Bico (Por) Movistar Team 24 Marc Soler (Spa) Movistar Team 25 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 26 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 27 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 28 Alex Porter (Aus) UniSA-Australia 29 Owain Doull (GBr) Team Sky 30 Scott Bowden (Aus) UniSA-Australia 31 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 32 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 33 Truls Engen Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 34 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama-FDJ 35 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 0:00:34 36 Florian Sénéchal (Fra) Quick-Step Floors 0:01:01 37 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:01:54