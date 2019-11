Image 1 of 49 Michal Golas (Etixx-QuickStep) leads the breakaway (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 49 Etixx-QuickStep seeking shade (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 49 Thomas Voeckler (Europcar) leads the breakaway (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 49 Nairo Quintana (Movistar) sits in the field during stage 7 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 49 Janez Brajkovic puts ice in his helmet to stay cool (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 49 Argentina's flag waves over the field (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 49 Daniel Diaz on the podium. This time there were no hiccups. Mark Cavendish opened his account for 2015 with victory in the bunch sprint on the final stage of the Tour de San Luis after a textbook lead-out from his Etixx-QuickStep team, putting his world to rights after two defeats to the Colombian talent Fernando Gaviria earlier in the week.





Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Etixx - Quick-Step 2:33:29 2 Fernando Gaviria (Col) Colombian National Team 3 Jakub Mareczko (Ita) Italy 4 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 5 Yauheni Hutarovich (Blr) Bretagne-SÈchÈ Environnement 6 Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 7 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 8 Francisco Paiva (Arg) Funvic-Sao Jose dos Campos 9 Julian Gaday (Arg) Buenos Aires 10 Daniel Mclay (GBr) Bretagne-SÈchÈ Environnement 11 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 12 Davide Ballerini (Ita) Italy 13 Joaquin Sobrino (Spa) Inteja-MMR 14 Felix Nodarse (Cub) Cuba 15 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 16 Carlos Alzate (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling 17 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 18 Fabio Sabatini (Ita) Etixx - Quick-Step 19 Diego Milan (Dom) Inteja-MMR 20 Ariel Sivori (Arg) Buenos Aires 21 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 22 Miguel Angel Rubiano (Col) Colombia 23 German Tivani (Arg) Argentina 24 Jasha S¸tterlin (Ger) Movistar Team 25 Leonardo Duque (Col) Colombia 26 Daniel Turek (Cze) Cycling Academy Team 27 Edward King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 28 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 29 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 30 Adrian Alvarado (Chi) Chile 31 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 32 Michal Kwiatkowski (Pol) Etixx - Quick-Step 33 Daniel Jaramillo (Col) Jamis-Hagens Berman 34 Lubos Malovec (Svk) Cycling Academy Team 35 Joseph Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 36 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 37 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 38 Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 39 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Jamis-Hagens Berman 40 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 41 Rodolfo Torres (Col) Colombia 42 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 43 Stephen Leece (USA) Jamis-Hagens Berman 44 Israel NuÒo (Spa) Inteja-MMR 45 Marc Soler (Spa) Movistar Team 46 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 47 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 48 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 49 Luka Pibernik (Slo) Lampre-Merida 50 Lian Bertazzo (Ita) Italy 51 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 52 Yoav Bear (Isr) Cycling Academy Team 53 Weimar Roldan (Col) Colombian National Team 54 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 55 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 56 Dmitriy Kozonchuk (Rus) Team Katusha 57 Igor Anton (Spa) Movistar Team 58 Genki Yamamoto (Jpn) Nippo - Vini Fantini 59 Michal Golas (Pol) Etixx - Quick-Step 60 German Chavez (Col) Colombian National Team 61 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-SÈchÈ Environnement 62 Lukasz Wisniowski (Pol) Etixx - Quick-Step 63 Lucas Gaday (Arg) Argentina 64 Enzo Moyano (Arg) San Luis Somos Todos 65 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 66 Carlos Quintero (Col) Colombia 67 Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Pro Cycling 68 Emanuel Piaskowy (Pol) Cycling Academy Team 69 Edward Diaz (Col) Colombia 70 Luis Laverde (Col) Colombian National Team 71 Rodrigo Contreras (Col) Colombian National Team 72 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 73 Daniel Diaz (Arg) Funvic-Sao Jose dos Campos 74 Gaston Javier (Arg) Team SEP San Juan 75 Mauro Finetto (Ita) Italy 0:00:14 76 Wojciech Migdal (Pol) Cycling Academy Team 77 Gabriel Juarez (Arg) San Luis Somos Todos 78 Alan Sivori (Arg) Buenos Aires 0:00:18 79 Jorge Giacinti (Arg) San Luis Somos Todos 80 Kleber Ramos (Bra) Funvic-Sao Jose dos Campos 81 Ignacio Perez (Arg) Team SEP San Juan 82 Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha 83 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 84 Guido Palma (Arg) Buenos Aires 85 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 86 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Etixx - Quick-Step 87 Enrico Battaglin (Ita) Italy 88 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 89 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-SÈchÈ Environnement 90 Alfredo Lucero (Arg) San Luis Somos Todos 91 Carlos Oyarzun (Chi) Chile 92 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 93 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 94 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 95 Simone Petilli (Ita) Italy 96 Gregory Brenes (CRc) Jamis-Hagens Berman 97 Brice Feillu (Fra) Bretagne-SÈchÈ Environnement 98 Julian Barrientos (Arg) Argentina 99 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 100 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 101 Nicolas Lefrancois (Fra) Team Novo Nordisk 102 Leandro Messineo (Arg) San Luis Somos Todos 103 Andrey Sartassov (Chi) San Luis Somos Todos 104 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 105 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 106 William Guzman (Dom) Inteja-MMR 107 Jose Rodriguez (Chi) Chile 108 Adriano Malori (Ita) Movistar Team 109 Adderlyn Cruz (Dom) Inteja-MMR 110 Thomas Danielson (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 111 Mauricio Muller (Arg) Team SEP San Juan 112 Roberto Gonzalez (Pan) Panama 113 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 114 Juan Arango (Col) Colombian National Team 115 Simone Stortoni (Ita) Androni Giocattoli 116 Bryan Naulleau (Fra) Team Europcar 117 Sebastian Tolosa (Arg) Buenos Aires 118 Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar 119 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 120 Maicol Rodriguez (Pan) Panama 121 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 122 Gonzalo Garrido (Chi) Chile 123 Yennier Lopez (Cub) Cuba 124 Patricio Almonacid (Chi) Chile 125 Matthieu Boulo (Fra) Bretagne-SÈchÈ Environnement 126 Mattia Pozzo (Ita) Nippo - Vini Fantini 127 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:00:31 128 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:19 129 Oscar Gatto (Ita) Androni Giocattoli 0:02:23 130 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 131 John Kronborg Ebsen (Den) Androni Giocattoli 0:06:56 132 Carson Miller (USA) Jamis-Hagens Berman 133 Antonio Garnero (Bra) Funvic-Sao Jose dos Campos 134 Ido Zilberstein (Isr) Cycling Academy Team 135 Santiago Espindola (Arg) Buenos Aires 136 Claudio Arone (Arg) Buenos Aires 137 Ismael Laguna (Arg) Argentina 138 Francisco Gonzalez (Pan) Panama 139 Emmanuel Guevara (Arg) San Luis Somos Todos 140 Mauricio Graziani (Arg) Argentina 141 Sebastian Cianci (Arg) Argentina 142 Onel Santa Clara (Cub) Cuba 0:07:28 143 Jose De Leon (Pan) Panama 0:14:52 144 Yans Arias (Cub) Cuba DNF David Williams (USA) Jamis-Hagens Berman DNF Elias Pereyra (Arg) Team SEP San Juan

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Rodolfo Torres (Col) Colombia 3 pts 2 Leonardo Duque (Col) Colombia 2 3 Luis Laverde (Col) Colombian National Team 1

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastian Tolosa (Arg) Buenos Aires 3 pts 2 Juan Arango (Col) Colombian National Team 2 3 Jose Rodriguez (Chi) Chile 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mauro Finetto (Ita) Italy 3 pts 2 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 2 3 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Nippo - Vini Fantini 7:40:27 2 Etixx - Quick-Step 3 Italy 4 Bretagne - Seche Environnement 5 Inteja - MMR 6 Colombia 7 Lampre-Merida 8 Unitedhealthcare Pro Cycling 9 Team Katusha 10 Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 11 Cycling Academy Team 12 Colombian National Team 13 Movistar Team 14 Jamis - Hagens Berman 15 AG2R La Mondiale 16 Buenos Aires Provincia 0:00:18 17 Team Novo Nordisk 18 Funvic-Sao Jose Dos Campo 19 Argentina 20 San Luis Somos Todos 0:00:32 21 Chile 0:00:36 22 Team S.E.P. San Juan 23 ANDRONI GIOCATTOLI 24 Team Europcar 0:00:54 25 Panama 0:07:32 26 Cuba 0:07:46

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Diaz (Arg) Funvic-Sao Jose dos Campos 22:37:07 2 Rodolfo Torres (Col) Colombia 0:01:05 3 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:01:34 4 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-SÈchÈ Environnement 0:02:02 5 Rodrigo Contreras (Col) Colombian National Team 0:03:16 6 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 0:03:26 7 Joseph Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:05:29 8 Daniel Jaramillo (Col) Jamis-Hagens Berman 0:05:35 9 Leandro Messineo (Arg) San Luis Somos Todos 0:05:39 10 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 11 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:25 12 Miguel Angel Rubiano (Col) Colombia 13 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 0:07:27 14 Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:07:50 15 Enzo Moyano (Arg) San Luis Somos Todos 0:07:54 16 Edward Diaz (Col) Colombia 0:08:34 17 Igor Anton (Spa) Movistar Team 0:08:42 18 German Chavez (Col) Colombian National Team 0:08:58 19 Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha 0:09:46 20 Weimar Roldan (Col) Colombian National Team 0:09:49 21 Alfredo Lucero (Arg) San Luis Somos Todos 0:10:34 22 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:11:41 23 Kleber Ramos (Bra) Funvic-Sao Jose dos Campos 0:12:03 24 Gaston Javier (Arg) Team SEP San Juan 0:12:52 25 Ariel Sivori (Arg) Buenos Aires 0:13:47 26 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 0:16:15 27 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:16:29 28 Gregory Brenes (CRc) Jamis-Hagens Berman 0:16:37 29 Thomas Danielson (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:17:03 30 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 0:18:09 31 Simone Stortoni (Ita) Androni Giocattoli 0:18:12 32 Carlos Oyarzun (Chi) Chile 0:18:30 33 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:18:46 34 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:18:54 35 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:19:04 36 Gabriel Juarez (Arg) San Luis Somos Todos 0:19:11 37 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 0:19:15 38 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 0:19:44 39 Emanuel Piaskowy (Pol) Cycling Academy Team 0:19:50 40 Juan Arango (Col) Colombian National Team 0:20:51 41 Lucas Gaday (Arg) Argentina 0:20:54 42 Brice Feillu (Fra) Bretagne-SÈchÈ Environnement 0:21:14 43 Gonzalo Garrido (Chi) Chile 0:21:15 44 Matthieu Boulo (Fra) Bretagne-SÈchÈ Environnement 0:21:19 45 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:21:37 46 Simone Petilli (Ita) Italy 0:21:54 47 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 0:21:57 48 Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar 0:22:20 49 Mauro Finetto (Ita) Italy 0:22:35 50 Luis Laverde (Col) Colombian National Team 51 Jorge Giacinti (Arg) San Luis Somos Todos 0:22:54 52 Carlos Quintero (Col) Colombia 0:23:02 53 Lubos Malovec (Svk) Cycling Academy Team 0:24:43 54 Diego Milan (Dom) Inteja-MMR 0:24:45 55 Mauricio Muller (Arg) Team SEP San Juan 0:25:22 56 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:25:39 57 Ignacio Perez (Arg) Team SEP San Juan 0:25:42 58 Jose Rodriguez (Chi) Chile 0:25:50 59 Fernando Gaviria (Col) Colombian National Team 0:25:52 60 Armindo Fonseca (Fra) Bretagne-SÈchÈ Environnement 0:26:34 61 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:26:54 62 Daniel Turek (Cze) Cycling Academy Team 0:27:03 63 German Tivani (Arg) Argentina 0:27:44 64 Genki Yamamoto (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:27:58 65 Roberto Gonzalez (Pan) Panama 0:28:53 66 Michal Kwiatkowski (Pol) Etixx - Quick-Step 0:29:36 67 Yennier Lopez (Cub) Cuba 0:29:41 68 Mauricio Graziani (Arg) Argentina 0:30:01 69 Patricio Almonacid (Chi) Chile 0:30:16 70 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 0:30:35 71 Adderlyn Cruz (Dom) Inteja-MMR 0:31:24 72 Michal Golas (Pol) Etixx - Quick-Step 0:31:47 73 Leonardo Duque (Col) Colombia 0:32:12 74 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 0:32:53 75 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:32:55 76 Israel NuÒo (Spa) Inteja-MMR 0:32:58 77 Emmanuel Guevara (Arg) San Luis Somos Todos 0:33:02 78 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 0:33:04 79 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 0:33:27 80 Maicol Rodriguez (Pan) Panama 0:33:29 81 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:33:52 82 Dmitriy Kozonchuk (Rus) Team Katusha 0:35:04 83 Adriano Malori (Ita) Movistar Team 0:35:49 84 Lukasz Wisniowski (Pol) Etixx - Quick-Step 0:36:14 85 Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:37:15 86 Mark Cavendish (GBr) Etixx - Quick-Step 0:37:20 87 Edward King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:37:43 88 Carlos Betancur (Col) AG2R La Mondiale 0:37:47 89 Fabio Sabatini (Ita) Etixx - Quick-Step 0:38:03 90 Jasha S¸tterlin (Ger) Movistar Team 0:39:16 91 Wojciech Migdal (Pol) Cycling Academy Team 0:39:18 92 Luka Pibernik (Slo) Lampre-Merida 0:39:28 93 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:39:29 94 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Etixx - Quick-Step 0:40:00 95 Francisco Gonzalez (Pan) Panama 0:40:18 96 John Kronborg Ebsen (Den) Androni Giocattoli 0:40:45 97 Carlos Alzate (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:41:01 98 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 0:41:12 99 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:41:23 100 Yoav Bear (Isr) Cycling Academy Team 0:42:23 101 Felix Nodarse (Cub) Cuba 0:42:36 102 Enrico Battaglin (Ita) Italy 0:42:49 103 Adrian Alvarado (Chi) Chile 0:43:14 104 Claudio Arone (Arg) Buenos Aires 0:43:26 105 Mattia Pozzo (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:43:54 106 Ido Zilberstein (Isr) Cycling Academy Team 0:43:56 107 Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida 0:44:02 108 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:44:10 109 Carson Miller (USA) Jamis-Hagens Berman 0:44:26 110 Andrey Sartassov (Chi) San Luis Somos Todos 0:45:07 111 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:45:21 112 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:45:46 113 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 0:45:59 114 Alan Sivori (Arg) Buenos Aires 0:47:03 115 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Jamis-Hagens Berman 0:47:25 116 Nicolas Lefrancois (Fra) Team Novo Nordisk 0:47:28 117 Stephen Leece (USA) Jamis-Hagens Berman 0:47:48 118 Davide Ballerini (Ita) Italy 0:48:16 119 Antonio Garnero (Bra) Funvic-Sao Jose dos Campos 0:48:48 120 Sebastian Tolosa (Arg) Buenos Aires 0:49:40 121 Santiago Espindola (Arg) Buenos Aires 0:49:41 122 Sebastian Cianci (Arg) Argentina 0:49:43 123 Guido Palma (Arg) Buenos Aires 0:49:47 124 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:49:58 125 Yauheni Hutarovich (Blr) Bretagne-SÈchÈ Environnement 0:50:17 126 William Guzman (Dom) Inteja-MMR 0:50:22 127 Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:51:47 128 Bryan Naulleau (Fra) Team Europcar 0:51:53 129 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli 0:52:51 130 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:54:36 131 Oscar Gatto (Ita) Androni Giocattoli 0:54:42 132 Joaquin Sobrino (Spa) Inteja-MMR 0:55:46 133 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 0:55:55 134 Julian Gaday (Arg) Buenos Aires 0:56:24 135 Julian Barrientos (Arg) Argentina 0:56:38 136 Luca Paolini (Ita) Team Katusha 0:57:00 137 Jakub Mareczko (Ita) Italy 0:57:25 138 Ismael Laguna (Arg) Argentina 0:59:39 139 Lian Bertazzo (Ita) Italy 1:00:50 140 Onel Santa Clara (Cub) Cuba 1:01:00 141 Francisco Paiva (Arg) Funvic-Sao Jose dos Campos 1:02:46 142 Daniel Mclay (GBr) Bretagne-SÈchÈ Environnement 1:05:02 143 Jose De Leon (Pan) Panama 1:06:12 144 Yans Arias (Cub) Cuba 1:30:20

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Rodolfo Torres (Col) Colombia 35 pts 2 Daniel Diaz (Arg) Funvic-Sao Jose dos Campos 32 3 Kleber Ramos (Bra) Funvic-Sao Jose dos Campos 27 4 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 12 5 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-SÈchÈ Environnement 9 6 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 5 7 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 3 8 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 3

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Arango (Col) Colombian National Team 11 pts 2 Sebastian Tolosa (Arg) Buenos Aires 8 3 Leandro Messineo (Arg) San Luis Somos Todos 6 4 Guido Palma (Arg) Buenos Aires 5 5 Mauricio Muller (Arg) Team SEP San Juan 4 6 Jose Rodriguez (Chi) Chile 4 7 Mauro Finetto (Ita) Italy 3 8 Ignacio Perez (Arg) Team SEP San Juan 3

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Rodrigo Contreras (Col) Colombian National Team 22:40:23 2 Edward Diaz (Col) Colombia 0:05:18 3 German Chavez (Col) Colombian National Team 0:05:42 4 Gaston Javier (Arg) Team SEP San Juan 0:09:36 5 Lucas Gaday (Arg) Argentina 0:17:38 6 Simone Petilli (Ita) Italy 0:18:38 7 Lubos Malovec (Svk) Cycling Academy Team 0:21:27 8 Jose Rodriguez (Chi) Chile 0:22:34