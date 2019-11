Image 1 of 11 Richie Porte (Sky) put in a good ride in the Tour de Romandie's final time trial, placing third. (Image credit: AFP) Image 2 of 11 Best young rider Andrew Talansky (Garmin-Barracuda) was less than a second shy of Bradley Wiggins's winning time on stage 5 and finished second overall. (Image credit: AFP) Image 3 of 11 Rui Costa (Movistar) finished fourth in the time trial and third overall at the Tour de Romandie. (Image credit: AFP) Image 4 of 11 Overnight race leader Luis Leon Sanchez (Rabobank) finished 22nd in the final stage time trial and dropped to 10th overall (Image credit: AFP) Image 5 of 11 Bradley Wiggins (Sky) en route to victory in both the stage and overall at the Tour de Romandie. (Image credit: AFP) Image 6 of 11 Ivan Basso (Liquigas-Cannondale) (Image credit: AFP) Image 7 of 11 2012 has been a good year so far for Bradley Wiggins (Team Sky) (Image credit: AFP) Image 8 of 11 Wiggins overcame a mechanical problem to win the final time trial at the Tour de Romandie (Image credit: AFP) Image 9 of 11 Andrew Talansky (Garmin-Barracuda) finished runner-up to Wiggins (Image credit: AFP) Image 10 of 11 The 2012 Tour de Romandie podium for the final stage (Image credit: AFP) Image 11 of 11 Wiggins puts on the yellow jersey after the final stage at the 2012 Tour de Romandie (Image credit: AFP)

Great Britain’s Bradley Wiggins (Team Sky) became the first man for over 20 years to complete the Paris-Nice and Tour de Romandie double in Crans-Montana on Sunday afternoon, winning the final stage time trial and wrestling back the yellow jersey from Luis Leon Sanchez (Rabobank). The victory was made all the more sweet by the fact that Wiggins suffered mechanical problems just a couple of kilometres in, yet overcame that delay to secure the prize.

“It’s really nice to finish it off in a time trial on the last day for the boys,” Wiggins said at the finish. “All week they’ve been incredible – it doesn’t matter how strong you are as an individual, without those teammates this week I wouldn’t be in this position.

“What a team we’ve had here this week; you know you’re in a great team when you’ve got the world champion riding for you on the front.

“It was a true test of a GC rider; it had a bit of everything in it plus a mechanical for myself. I’m pleased with the way I handled that moment because a few years ago I might have thrown my toys out of the pram and chucked my bike down the ravine! It was a good test for the bigger races coming up and I’m delighted. I think [this year] is a result of the hard work I’ve put in this winter. I’ve really grafted at it and hopefully there’s more to come.”

Wiggins completed the 16.5km stage in a time of 28:56.6, almost a minute and a half faster than his Rabobank rival from Spain, who had taken over the yellow jersey the previous day after clinching his second consecutive stage win. Wiggins’ huge cushion over his rival was more than enough to overhaul Sanchez’s nine-second lead and in the end he was pushed hardest by 23-year-old American Andrew Talansky (Garmin-Barracuda).

The 2010 US U23 time trial champion produced a performance of enormous promise in finishing the stage just 0.7 seconds outside of Wiggins’ winning time, and it was good enough to move him up into second place in the overall GC. Talansky clearing has a liking for this race. He finished in ninth place overall last year and if his rapid progression continues he is sure to win some major races sooner rather than later. His showing was enough to comfortably retain the young riders jersey that he won last year.

Wiggins’ Sky teammate Richie Porte grabbed the final podium spot on the day and pushed himself into fourth place overall, one spot ahead of yet another Sky rider, Michael Rogers, and one behind Movistar’s Rui Costa. Having arrived in Switzerland with a very strong team and having dominated the opening two days through wins from Geraint Thomas and Wiggins, Sky ensured they finished the week on a high and laid a marker down for the forthcoming Grand Tours.

On this form Wiggins and his team cannot be ruled out of making a bold and prolonged bid for glory at the Tour de France, one that could yet last all the way down the Champs-Élysées on July 22.

Full Results 1 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 0:28:56.60 2 Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda 0:00:00.70 3 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 0:00:16.59 4 Rui Costa (Por) Movistar Team 0:00:22.84 5 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 0:00:40.18 6 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 0:00:41.60 7 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 0:00:42.88 8 Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:52.17 9 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:53.59 10 Janez Brajkovic (Slo) Pro Team Astana 0:00:54.63 11 Simon Spilak (Slo) Katusha Team 0:01:00.46 12 Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:01.51 13 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 0:01:03.43 14 Jerôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:01:06.55 15 Daniel Martin (Irl) Garmin-Barracuda 0:01:08.26 16 Pieter Weening (Ned) GreenEdge Cycling Team 0:01:11.05 17 Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep 0:01:14.59 18 Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana 0:01:14.62 19 Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun 0:01:17.20 20 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan 0:01:20.02 21 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 0:01:22.47 22 Luis Leon Sanchez (Spa) Rabobank Cycling Team 0:01:23.70 23 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:24.15 24 Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:25.45 25 Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan 0:01:26.47 26 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank 0:01:27.71 27 Jeremy Roy (Fra) FDJ-Big Mat 0:01:28.38 28 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling 0:01:29.20 29 Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team 0:01:29.48 30 Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank 0:01:33.56 31 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:34.31 32 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 0:01:35.05 33 Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana 0:01:35.38 34 Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:36.48 35 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:37.73 36 Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:41.29 37 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 0:01:41.97 38 Nelson Oliveira (Por) RadioShack-Nissan 0:01:43.22 39 Chris Froome (GBr) Sky Procycling 0:01:44.55 40 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:01:45.71 41 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 0:01:47.26 42 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 0:01:49.60 43 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:53.29 44 Jesus Hernandez (Spa) Team Saxo Bank 0:01:56.30 45 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:01:57.66 46 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:57.69 47 Luke Durbridge (Aus) GreenEdge Cycling Team 0:01:59.07 48 Cyrille Gautier (Fra) Team Europcar 0:01:59.76 49 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:02:00.15 50 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:00.16 51 Chris Anker Sorensen (Den) Team Saxo Bank 0:02:01.70 52 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:02:02.53 53 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale 0:02:07.76 54 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quickstep 0:02:10.23 55 Jean-Christophe Perraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:14.26 56 Christian Vande Velde (USA) Garmin-Barracuda 0:02:18.02 57 Peter Stetina (USA) Garmin-Barracuda 0:02:19.26 58 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:22.45 59 Danny Pate (USA) Sky Procycling 0:02:23.75 60 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:02:23.82 61 Thomas Rohregger (Aut) RadioShack-Nissan 0:02:24.43 62 Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team 0:02:26.06 63 Mikel Landa (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:27.43 64 Juan Jose Cobo (Spa) Movistar Team 0:02:28.07 65 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale 0:02:32.62 66 David Zabriskie (USA) Garmin-Barracuda 0:02:35.71 67 Vasil Kiryienka (Blr) Movistar Team 0:02:35.95 68 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:37.46 69 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 0:02:38.67 70 Kevin Seeldraeyers (Bel) Pro Team Astana 0:02:41.34 71 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 0:02:43.86 72 George Bennett (NZl) RadioShack-Nissan 0:02:44.89 73 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team 0:02:46.11 74 Molina Ruben Plaza (Spa) Movistar Team 0:02:48.51 74 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 76 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 0:02:49.51 77 Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 0:02:49.52 78 Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat 0:02:56.17 79 Egoi Martinez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:56.94 80 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:02:57.02 81 Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:57.52 82 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:59.26 83 Angel Madrazo (Spa) Movistar Team 0:03:00.72 84 Ricardo Garcia (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:03:01.72 85 Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat 0:03:02.15 86 Andriy Grivko (Ukr) Pro Team Astana 0:03:05.86 87 Evgeny Petrov (Rus) Pro Team Astana 0:03:06.09 88 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 0:03:08.19 89 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:03:08.78 90 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 0:03:09.41 91 Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale 0:03:10.64 92 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 0:03:12.07 93 Andrey Kashechkin (Kaz) Pro Team Astana 0:03:14.31 94 Jorge Azanza (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:03:16.31 95 Manuele Mori (Ita) Lampre - ISD 0:03:17.11 96 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Barracuda 0:03:18.01 97 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 0:03:18.30 98 Kevin Reza (Fra) Team Europcar 0:03:18.89 99 Oliver Zaugg (Swi) RadioShack-Nissan 0:03:22.27 99 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 101 Jose Cayetano Sarmiento (Col) Liquigas-Cannondale 0:03:24.47 102 Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 0:03:27.34 103 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 0:03:30.02 104 Francis Mourey (Fra) FDJ-Big Mat 0:03:30.27 105 Christian Meier (Can) GreenEdge Cycling Team 0:03:31.62 106 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:03:32.05 107 Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD 0:03:32.88 108 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:03:35.07 109 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 0:03:38.64 110 Alex Rasmussen (Den) Garmin-Barracuda 0:03:40.40 111 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep 0:03:44.21 112 Lars Bak (Den) Lotto Belisol Team 0:03:49.32 113 Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat 0:03:49.62 114 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quickstep 0:03:53.62 115 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol Team 0:03:56.61 116 Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol Team 0:04:06.92 117 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 0:04:09.69 118 Fumiyuki Beppu (Jpn) GreenEdge Cycling Team 0:04:09.98 119 Volodymir Gustov (Ukr) Team Saxo Bank 0:04:14.25 120 Franck Bouyer (Fra) Team Europcar 0:04:16.50 121 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 0:04:17.91 122 Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD 0:04:27.60 123 Leigh Howard (Aus) GreenEdge Cycling Team 0:04:28.83 124 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat 0:04:40.20 125 Cedric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat 0:04:40.44 126 Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team 0:04:52.95 127 Alan Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:04:53.35 128 Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol Team 0:04:57.87 129 Said Haddou (Fra) Team Europcar 0:05:24.99 130 Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep 0:05:29.70 131 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team 0:06:08.67 132 Matthew Lloyd (Aus) Lampre - ISD 0:06:20.20 133 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 0:06:20.74 DNS Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Barracuda DNS Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD DNS Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team DNS Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD DNS Morris Possoni (Ita) Lampre - ISD

Mountain 1 - Aminona (Cat. 1) 8.26km 1 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 12 pts 2 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 8 3 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 6 4 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 4 5 Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda 2

Teams 1 Sky Procycling 1:27:48 2 Astana Pro Team 0:01:50 3 Garmin - Barracuda 0:02:27 4 Saur - Sojasun 0:02:28 5 Movistar Team 0:02:40 6 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:56 7 Rabobank Cycling Team 0:03:14 8 RadioShack-Nissan 0:03:30 9 Team Saxo Bank 0:03:58 10 BMC Racing Team 0:04:03 11 AG2R La Mondiale 0:04:11 12 FDJ-Big Mat 0:04:16 13 Liquigas-Cannondale 0:04:23 14 Euskaltel - Euskadi 0:04:46 15 Katusha Team 0:05:13 16 GreenEdge Cycling Team 0:05:42 17 Omega Pharma-Quickstep 0:06:09 18 Team Europcar 0:06:10 19 Lampre - ISD 0:08:29 20 Lotto Belisol Team 0:10:53

Final general classification 1 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 18:05:40 2 Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda 0:00:12 3 Rui Costa (Por) Movistar Team 0:00:36 4 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 0:00:45 5 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 0:00:50 6 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 0:00:59 7 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 0:01:03 8 Simon Spilak (Slo) Katusha Team 0:01:13 9 Janez Brajkovic (Slo) Pro Team Astana 0:01:14 10 Luis Leon Sanchez (Spa) Rabobank Cycling Team 0:01:15 11 Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat 0:01:21 12 Jerôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:01:22 13 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 0:01:26 14 Daniel Martin (Irl) Garmin-Barracuda 0:01:31 15 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan 0:01:33 16 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 17 Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:35 18 Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana 19 Pieter Weening (Ned) GreenEdge Cycling Team 0:01:38 20 Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun 0:01:40 21 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 0:01:41 22 Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan 0:01:45 23 Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank 0:01:50 24 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 0:01:54 25 Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:55 26 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 0:01:56 27 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 0:02:01 28 Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:06 29 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:02:07 30 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team 0:02:09 31 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 0:02:23 32 Jesus Hernandez (Spa) Team Saxo Bank 0:02:26 33 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale 0:02:34 34 Thomas Rohregger (Aut) RadioShack-Nissan 0:02:41 35 Mikel Landa (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:03:00 36 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team 0:03:21 37 George Bennett (NZl) RadioShack-Nissan 0:03:24 38 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:03:31 39 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team 0:03:34 40 Chris Anker Sorensen (Den) Team Saxo Bank 0:04:01 41 David Zabriskie (USA) Garmin-Barracuda 0:04:23 42 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 0:04:32 43 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 0:04:36 44 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:44 45 Kevin Seeldraeyers (Bel) Pro Team Astana 0:05:08 46 Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat 0:05:17 47 Molina Ruben Plaza (Spa) Movistar Team 0:05:29 48 Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep 0:05:58 49 Manuele Mori (Ita) Lampre - ISD 0:06:23 50 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:06:49 51 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quickstep 0:06:54 52 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale 0:07:18 53 Angel Madrazo (Spa) Movistar Team 0:07:43 54 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:08:06 55 Cyrille Gautier (Fra) Team Europcar 0:08:07 56 Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team 0:08:26 57 Peter Stetina (USA) Garmin-Barracuda 0:09:09 58 Vasil Kiryienka (Blr) Movistar Team 0:09:37 59 Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD 0:09:41 60 Juan Jose Cobo (Spa) Movistar Team 0:10:32 61 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 0:10:38 62 Andrey Kashechkin (Kaz) Pro Team Astana 0:10:43 63 Jose Cayetano Sarmiento (Col) Liquigas-Cannondale 0:12:57 64 Evgeny Petrov (Rus) Pro Team Astana 0:13:51 65 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:15:00 66 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 0:16:08 67 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:16:23 68 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:17:13 69 Christian Vande Velde (USA) Garmin-Barracuda 0:17:24 70 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 0:17:50 71 Egoi Martinez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:18:13 72 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling 73 Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:18:15 74 Oliver Zaugg (Swi) RadioShack-Nissan 0:18:24 75 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:18:26 76 Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 0:19:55 77 Volodymir Gustov (Ukr) Team Saxo Bank 0:20:37 78 Jorge Azanza (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:20:56 79 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 0:21:31 80 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:22:36 81 Andriy Grivko (Ukr) Pro Team Astana 0:22:55 82 Francis Mourey (Fra) FDJ-Big Mat 0:23:03 83 Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat 0:23:42 84 Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale 0:23:57 85 Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team 0:24:58 86 Jeremy Roy (Fra) FDJ-Big Mat 0:25:23 87 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 0:25:25 88 Fredrik Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana 0:26:32 89 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 0:26:36 90 Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale 0:27:45 91 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 0:27:59 92 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 93 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank 0:28:09 94 Luke Durbridge (Aus) GreenEdge Cycling Team 0:28:16 95 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep 0:28:38 96 Jean-Christophe Perraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:28:39 97 Ricardo Garcia (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:29:04 98 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 0:29:05 99 Fumiyuki Beppu (Jpn) GreenEdge Cycling Team 0:29:11 100 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:30:10 101 Kevin Reza (Fra) Team Europcar 0:30:41 102 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:30:43 103 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:31:15 104 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat 0:31:22 105 Nelson Oliveira (Por) RadioShack-Nissan 0:32:55 106 Christian Meier (Can) GreenEdge Cycling Team 0:33:09 107 Leigh Howard (Aus) GreenEdge Cycling Team 0:34:53 108 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quickstep 0:35:12 109 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 0:36:02 110 Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 0:36:10 111 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 0:36:31 112 Lars Bak (Den) Lotto Belisol Team 0:36:37 113 Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat 0:36:56 114 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 0:37:17 115 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 0:38:12 116 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol Team 0:38:22 117 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Barracuda 0:38:28 118 Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol Team 0:38:34 119 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 120 Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol Team 0:38:39 121 Cedric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat 0:39:12 122 Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD 0:40:14 123 Chris Froome (GBr) Sky Procycling 0:41:10 124 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 0:41:36 125 Matthew Lloyd (Aus) Lampre - ISD 0:41:55 126 Franck Bouyer (Fra) Team Europcar 0:42:48 127 Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep 0:43:55 128 Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team 0:44:34 129 Alex Rasmussen (Den) Garmin-Barracuda 0:45:41 130 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team 0:46:57 131 Said Haddou (Fra) Team Europcar 0:47:39 132 Danny Pate (USA) Sky Procycling 0:47:41 133 Alan Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:50:02

Mountains classification 1 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 24 pts 2 Lars Bak (Den) Lotto Belisol Team 21 3 Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team 20 4 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 18 5 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 16 6 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 15 7 Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 14 8 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 13 9 Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team 13 10 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 12 11 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team 10 12 Christian Meier (Can) GreenEdge Cycling Team 9 13 Leigh Howard (Aus) GreenEdge Cycling Team 9 14 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 8 15 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 8 16 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 8 17 Thomas Rohregger (Aut) RadioShack-Nissan 7 18 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 6 19 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 6 20 Mikel Landa (Spa) Euskaltel - Euskadi 6 21 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 6 22 Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank 5 23 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team 4 24 Kevin Seeldraeyers (Bel) Pro Team Astana 4 25 Peter Stetina (USA) Garmin-Barracuda 4 26 Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun 3 27 Jorge Azanza (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 28 Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda 2 29 Rui Costa (Por) Movistar Team 2 30 Jesus Hernandez (Spa) Team Saxo Bank 2 31 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling 2 32 Chris Froome (GBr) Sky Procycling 2 33 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 2 34 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team 1

Sprint classification 1 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 12 pts 2 Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team 12 3 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 7 4 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 6 5 Christian Meier (Can) GreenEdge Cycling Team 6 6 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 6 7 Leigh Howard (Aus) GreenEdge Cycling Team 4 8 Chris Anker Sorensen (Den) Team Saxo Bank 3 9 Peter Stetina (USA) Garmin-Barracuda 3 10 Jorge Azanza (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 11 Jean-Christophe Perraud (Fra) AG2R La Mondiale 3 12 Lars Bak (Den) Lotto Belisol Team 3 13 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team 3 14 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 2 15 Kevin Seeldraeyers (Bel) Pro Team Astana 1 16 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 1

Young riders classification 1 Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda 18:05:52 2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat 0:01:09 3 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:57 4 Mikel Landa (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:48 5 George Bennett (NZl) RadioShack-Nissan 0:03:12 6 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 0:04:24 7 Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat 0:05:05 8 Angel Madrazo (Spa) Movistar Team 0:07:31 9 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:22:24 10 Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat 0:23:30 11 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 0:27:47 12 Luke Durbridge (Aus) GreenEdge Cycling Team 0:28:04 13 Ricardo Garcia (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:28:52 14 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 0:28:53 15 Kevin Reza (Fra) Team Europcar 0:30:29 16 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:31:03 17 Nelson Oliveira (Por) RadioShack-Nissan 0:32:43 18 Leigh Howard (Aus) GreenEdge Cycling Team 0:34:41 19 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quickstep 0:35:00 20 Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 0:35:58 21 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 0:37:05 22 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol Team 0:38:10 23 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Barracuda 0:38:16 24 Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD 0:40:02 25 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team 0:46:45