Image 1 of 72 Greipel (Lotto-Belisol) still behind with metres to go. He just edged Petacchi on the line. (Image credit: Mark Gunter/Cyclingnews) Image 2 of 72 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM) fell early on. (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 72 (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 72 Andre Greipel (Lotto Belisol) has a fine record at the Tour Down Under. (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 72 Andre Greipel (Lotto Belisol) earned himself a change of attire. (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 72 Marcello Pavarin (Vacansoleil-DCM) wears the king of the mountains jersey. (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 72 Andre Greipel (Lotto Belisol) pips Alessandro Petacchi (Lampre-ISD). (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 72 Andre Greipel (Lotto Belisol) puts on the ochre jersey. (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 72 Andre Greipel (Lotto Belisol) in unfamiliar garb. (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 72 Andre Greipel (Lotto Belisol) is the overall leader. (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 72 Rohan Dennis (UniSA) is best young rider. (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 72 Marcello Pavarin (Vacansoleil-DCM) did his bit in the break to take the lead in the mountains competition. (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 72 Marcello Pavarin (Vacansoleil-DCM) shows off the spoils. (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 72 Andre Greipel (Lotto Belisol) earned himself a jacket for his toil in temperatures that touched 40 degrees Celsius... (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 72 Marcello Pavarin (Vacansoleil-DCM) got his second pro season off to a fine start with a stint in the mountains jersey at the Tour Down Under. (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 72 Andre Greipel (Lotto Belisol) is in flying form this January. (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 72 Andre Greipel (Lotto Belisol) sweeps through the finish area. (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 72 Luis Leon Sanchez (Rabobank) at the feed. (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 72 Marcello Pavarin (Vacansoleil-DCM) leads the break. (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 72 Andre Greipel (Lotto Belisol) was mindful of the conditions. (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 72 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM) chases back on after falling. (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 72 Thomas De Gendt (Vacansoleil-DCM) in the peloton. (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 72 Jos Van Emden (Rabobank) at the feed zone. (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 72 Gert Steegmans (Omega Pharma-Quick Step) is looking for a big 2012. (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 72 Jos Van Emden (Rabobank) takes on a bottle. (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 72 Oscar Freire has joined Katusha for 2012. (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 72 Marcello Pavarin (Vacansoleil-DCM) infiltrated an early break. (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 72 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM) came a cropper early on. (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 72 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM) sets off again after falling. (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 72 Wouter Mol (Vacansoleil-DCM). (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 72 Luis Leon Sanchez (Rabobank) sets off after a puncture. (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 72 Kenny Van Hummel (Vacansoleil-DCM) was involved in the crash that marred stage 1. (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 72 Kenny Van Hummel (Vacansoleil-DCM) in the peloton. (Image credit: Bettini Photo) Image 34 of 72 Romain Feillu (Vacansoleil-DCM) grits his teeth. (Image credit: Bettini Photo) Image 35 of 72 Andre Greipel (Lotto Belisol) and Alessandro Petacchi (Lampre-ISD) dive for the line. (Image credit: Bettini Photo) Image 36 of 72 Eduard Vorgonov (Katusha) and Marcello Pavarin (Vacansoleil-DCM) in the break. (Image credit: Bettini Photo) Image 37 of 72 Eduard Vorgonov (Katusha) rides at the front of the break. (Image credit: Bettini Photo) Image 38 of 72 Andre Greipel (Lotto Belisol) wins stage one of the Santos Tour Down Under from Alessandro Petacchi (Lampre-ISD). (Image credit: Bettini Photo) Image 39 of 72 Andre Greipel (Lotto Belisol) looks across at the beaten Alessandro Petacchi (Lampre-ISD). (Image credit: Bettini Photo) Image 40 of 72 Mark Renshaw (Rabobank) follows Geraint Thomas (Sky). (Image credit: Bettini Photo) Image 41 of 72 Marcello Pavarin (Vacansoleil-DCM) on the podium as king of the mountains. (Image credit: Bettini Photo) Image 42 of 72 The peloton race towards Clare for the first stage at this year's Tour Down Under (Image credit: Sirotti) Image 43 of 72 André Greipel (Lotto-Belisol) beats Alessandro Petacchi (ILampre - ISD) (Image credit: Sirotti) Image 44 of 72 André Greipel (Lotto-Belisol) makes the most of his powerful sprint (Image credit: Sirotti) Image 45 of 72 André Greipel (Lotto-Belisol) leads the Tour Down Under after the first stage (Image credit: Sirotti) Image 46 of 72 André Greipel (Lotto-Belisol) leads the Tour Down Under after the first stage (Image credit: Sirotti) Image 47 of 72 Cycling legend and Andy Rhis (Image credit: Sirotti) Image 48 of 72 Eddy Merckx calls shotgun (Image credit: Sirotti) Image 49 of 72 The new RadioShack-Nissan kit in action (Image credit: Sirotti) Image 50 of 72 Alessandro Petacchi (Lampre - ISD) had to settle for second place (Image credit: Sirotti) Image 51 of 72 The Lampre team regroup after the first sprint of the race (Image credit: Sirotti) Image 52 of 72 The peloton ease off with a break up the road (Image credit: Sirotti) Image 53 of 72 The stage 1 break (Image credit: Sirotti) Image 54 of 72 Martin Kohler (BMC) was in the thick of the action early on (Image credit: Sirotti) Image 55 of 72 The peloton race towards Clare for the first stage at this year's Tour Down Under (Image credit: Sirotti) Image 56 of 72 André Greipel (Lotto-Belisol) beats Alessandro Petacchi (ILampre - ISD) (Image credit: Sirotti) Image 57 of 72 Patriotic fans lined the roads (Image credit: AFP) Image 58 of 72 It all starts here: the road season has officially begun (Image credit: AFP) Image 59 of 72 Spectators of all kinds keep cool (Image credit: AFP) Image 60 of 72 Andre Greipel pulls on the first leader's jersey at the Tour Down Under (Image credit: AFP) Image 61 of 72 Greipel beas Petacchi in a close sprint (Image credit: AFP) Image 62 of 72 André Greipel (Lotto-Belisol) with his second win in a row (Image credit: AFP) Image 63 of 72 Lotto, GreedEdge and FDJ do the work on the front (Image credit: AFP) Image 64 of 72 The riders had to deal with high temperatures (Image credit: AFP) Image 65 of 72 The break of four looked dangerous at one point, with an advantage of more than 11 minutes but fatigue got the better of them in the final 20 kilometres. (Image credit: Sirotti) Image 66 of 72 No celebration from Petacchi or Greipel as it was too close to call in Clare. (Image credit: Sirotti) Image 67 of 72 Andre Greipel rolls over the line. Unsure whether he's won or not. (Image credit: Sirotti) Image 68 of 72 The peloton struggled on the hot traverse from Prospect to Clare. Many riders cite fatigue as the reason there was a mass crash at the finish. (Image credit: Sirotti) Image 69 of 72 Petacchi just missed out on the stage win, a photo finish showing Greipel as the winner. (Image credit: Sirotti) Image 70 of 72 Alessandro Petacchi (Lampre-ISD) with his teammates at the finish in Clare. (Image credit: Sirotti) Image 71 of 72 Australian fans were numerous, though some were kept away by the hot temperatures and winds on stage of the Tour Down Under. (Image credit: Sirotti) Image 72 of 72 Andre Greipel (Lotto-Belisol) takes the kisses. (Image credit: Mark Gunter/Cyclingnews)

German Andre Greipel (Lotto-Belisol) has taken his second straight win at the Tour Down Under, and his first on the road for the season, with a photo finish sprint over Italian rider Alessandro Petacchi (Lampre-ISD) in Clare. Greipel will wear the ochre jersey tomorrow courtesy of the 10 second time bonus he earned on the finish.

"I’m lucky that I won today," said Greipel. "There was a massive crash with 800 metres to go. My pedal got touched and I lost positions from about 5th to 20th. But I managed to bridge the gap.

"[Then] Petacchi went from left to right, he didn’t care about the crash. He’s a big star but he shouldn’t do this. Two of my team-mates crashed as a result. All I care about after winning this stage is how they are."

Petacchi denied any wrongdoing, a fact commissaires agreed with after reviewing footage of the final kilometre.

"I moved over slightly, but I gave him all the space he needed. In fact, he passed me," said the Italian who benefited from a perfect launch from teammates Davide Vigano and Danilo Hondo.

The crash happened before Petacchi's controversial manoeuvring, and seemed to be caused by two Vacansoleil riders tangling, with more than 20 riders including key Greipel teammate Jurgen Roelandts (Lotto-Belisol) and Frederic Guesdon (FDJ-BigMat) going down. Guesdon and Roelandts were both taken to Royal Adelaide Hosptial, Guesdon with a suspected broken hip that is potentially career ending, and Roelandts having scans on his neck.

Stuart O'Grady said the crash was "always going to happen" considering the fatigue in the peloton.

"There were a lot of tired guys out there. It really does have have a lot of effect on guys, the heat and it causes slow reactions and you can see a crash is always going to happen."

Yauheni Hutarovich (FDJ - BigMat) took third with pre-stage favourites Mark Renshaw (Rabobank) and Chris Sutton (Sky) off the pace apparently caught behind in the carnage that ensued from the crash. Both still finished inside the top 10.

Rohan Dennis (UniSA) took the young rider's jersey courtesy of the bonus seconds he picked up in the intermediate sprints on the road. Martin Kohler (BMC) took out the sprint competition, whilst Marcello Pavarin (Vacasoliel-DCM) will wear the King of the Mountains jersey.

"It was probably the toughest day on the bike I've had in a race," said an exhaused Rohan Dennis in Clare. "Considering there was no hills. The headwind meant we were going around 20 kilometres an hour at some points - it was tough."

How it unfolded

The race was characterised by hot and blustery conditions, with a northerly headwind making the going really tough for the riders on a day that saw temperatures peak in the 40s.

A break got away as soon as the race neutral zone finished at Gepps Cross with four riders, Rohan Dennis (UniSA), Marcello Pavarin (Vacansoleil-DCM), Martin Kohler (BMC) and Eduard Vorganov (Katusha) building an advantage of more than 11 minutes before there was any real reaction from the main field.

GreenEdge put Stuart O'Grady and Luke Durbridge near the front to keep the gap within reach, with other teams concentrating on keeping themselves hydrated.

The first sprint at Kapunda went to Martin Kohler (BMC), followed by Rohan Dennis (UniSA) and Pavarin third.

On the day's only categorised climb Pavarin made an attack to distance his break companions and grab the points on offer, soft pedalling over the crest of the climb to earn himself the jersey. Kohler was second with Vorganov third.

With less than 60 kilometres to go, a number of teams rallied at the front and the gap immediately started to drop. Through the third sprint it had halved to less than 5 minutes, with Kohler again picking up the top position, and garnering himself an extra few seconds.

Sky, GreenEdge, and Lotto-Belisol led the chase, and by 25 kilometres to go it looked like the catch was imminent - the break holding a drastically reducing 90 second advantage over the main field. Lotto-Belisol swung off the peloton as key lead-out man Greg Henderson crashed. The Kiwi was okay however and was able to work his way back into the main field.

At 15 kilometres remaining, Rohan Dennis decided to go it alone, leaving behind his break companions, and tried his luck solo. He was close to a minute ahead very quickly. But with fatigue and the hot headwind his main impediments his time out front was short-lived.

That left a bunch sprint looming. The downhill run into the line allowed the peloton to really wind up, Will Clarke (UniSA-Australia) had a late dig, but nothing would deny the bunch.

A crash in the final kilometres created chaos in the organisation of the sprint trains, and Alessandro Petacchi jumped early to try and take advantage.

The Italian however had not quite enough and was passed by Andre Greipel on the line, the big German showing Sunday's win in Rymill Park was no fluke.

Video Highlights courtesy Santos Tour Down Under

Full Results # Rider Name (Country) Team Result 1 André Greipel (Ger) Lotto-Belisol 4:33:40 2 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 3 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ - BigMat 4 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas - Cannondale 5 Daniele Bennati (Ita) RadioShack-Nissan 6 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 7 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank 8 Xavier Florencio Cabrè (Spa) Katusha 9 Mark Renshaw (Aus) Rabobank 10 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale 11 Tom Palmer (Aus) UNI SA - Australia 12 Michael Matthews (Aus) Rabobank 13 William Bonnet (Fra) FDJ - BigMat 14 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 15 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 16 Gatis Smukulis (Lat) Katusha 17 Andreas Klier (Ger) Garmin-Barracuda 18 Mathew Hayman (Aus) Sky Procycling 19 Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi 20 Gorka Izagirre Inausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 21 Adam Hansen (Aus) Lotto-Belisol 22 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan 23 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 24 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 25 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 26 Marcel Sieberg (Ger) Lotto-Belisol 27 Vincente Reynes Mimo (Spa) Lotto-Belisol 28 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 29 Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank 30 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 31 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil -DCM 32 Alessandro Ballan (Ita) BMC 33 José Ivan Gutierrez (Spa) Movistar 34 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 35 Simon Gerrans (Aus) GreenEDGE 36 Imanol Erviti (Spa) Movistar 37 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 38 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil -DCM 39 Hayden Roulston (NZl) RadioShack-Nissan 40 Boris Shpilevsky (Rus) AG2R La Mondiale 41 Graeme Brown (Aus) Rabobank 42 Federico Canuti (Ita) Liquigas - Cannondale 43 Alan Marangoni (Ita) Liquigas - Cannondale 44 Stefano Agostini (Ita) Liquigas - Cannondale 45 Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas - Cannondale 46 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 47 Maxim Belkov (Rus) Katusha 48 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-QuickStep 49 Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan 50 David Lopez (Spa) Movistar 51 Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan 52 Kristijan Koren (Slo) Liquigas - Cannondale 53 Eduard Vorganov (Rus) Katusha 54 Sérgio Paulinho (Por) Team Saxo Bank 55 Marcus Burghardt (Ger) BMC 56 Sandy Casar (Fra) FDJ - BigMat 57 Luis Leon Sanchez (Spa) Rabobank 58 Alejandro Valverde (Spa) Movistar 59 Oscar Freire (Spa) Katusha 60 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil -DCM 61 Matthew Lloyd (Aus) Lampre - ISD 62 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 63 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Barracuda 64 Adrián Saez (Spa) Euskaltel-Euskadi 65 Angel Madrazo (Spa) Movistar 66 Jack Bauer (NZl) Garmin-Barracuda 67 Arnaud Courteille (Fra) FDJ - BigMat 68 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan 69 Linus Gerdemann (Ger) RadioShack-Nissan 70 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 71 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 72 Mathias Frank (Swi) BMC 73 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana 74 Martin Kohler (Swi) BMC 75 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank 76 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ - BigMat 77 Greg Van Avermaet (Bel) BMC 78 Bernard Sulzberger (Aus) UNI SA - Australia 79 Rohan Dennis (Aus) UNI SA - Australia 80 Assan Bazayev (Kaz) Astana 81 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil -DCM 82 Grega Bole (Slo) Lampre - ISD 83 Lachlan Norris (Aus) UNI SA - Australia 84 Borut Bozic (Slo) Astana 85 Francesco Masciarelli (Ita) Astana 86 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep 87 Manuel Quinziato (Ita) BMC 88 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 89 Jonas Jörgensen (Den) Team Saxo Bank 90 Daniele Ratto (Ita) Liquigas - Cannondale 91 Davide Vigano (Ita) Lampre - ISD 0:01:20 92 Danny Pate (USA) Sky Procycling 93 Jay Mccarthy (Aus) UNI SA - Australia 94 Tom Leezer (Ned) Rabobank 95 Javier Moreno (Spa) Movistar 96 William Clarke (Aus) UNI SA - Australia 0:01:40 97 Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar 98 Matthew Brammeier (Irl) Omega Pharma-QuickStep 99 Matt Goss (Aus) GreenEDGE 100 Robbie Mcewen (Aus) GreenEDGE 101 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 102 Leigh Howard (Aus) GreenEDGE 103 Jacopo Guarnieri (Ita) Astana 104 Cameron Meyer (Aus) GreenEDGE 105 Stuart O'grady (Aus) GreenEDGE 106 Victor Cabedo (Spa) Euskaltel-Euskadi 107 Luke Durbridge (Aus) GreenEDGE 108 Dmitri Muravyev (Kaz) Astana 109 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana 110 Gerald Ciolek (Ger) Omega Pharma-QuickStep 111 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-QuickStep 112 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-QuickStep 113 Greg Henderson (NZl) Lotto-Belisol 114 Olivier Kaisen (Bel) Lotto-Belisol 115 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 0:02:18 116 Martijn Maaskant (Ned) Garmin-Barracuda 0:02:20 117 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-QuickStep 0:02:27 118 Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD 0:02:30 119 Jérémy Roy (Fra) FDJ - BigMat 120 Massimo Graziato (Ita) Lampre - ISD 0:02:44 121 Adam Blythe (GBr) BMC 122 Nathan Haas (Aus) Garmin-Barracuda 0:02:54 123 Robbie Hunter (RSA) Garmin-Barracuda 124 Heinrich Haussler (Aus) Garmin-Barracuda 125 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Saxo Bank 126 Luca Paolini (Ita) Katusha 127 Steele Von Hoff (Aus) UNI SA - Australia 128 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil -DCM 129 Kenny Van Hummel (Ned) Vacansoleil -DCM 130 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil -DCM 131 Mattéo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 132 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto-Belisol 133 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ - BigMat

Stage finish # Rider Name (Country) Team Result 1 André Greipel (Ger) Lotto-Belisol 15 pts 2 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 14 3 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ - BigMat 13 4 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas - Cannondale 12 5 Daniele Bennati (Ita) RadioShack-Nissan 11 6 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 10 7 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank 9 8 Xavier Florencio Cabrè (Spa) Katusha 8 9 Mark Renshaw (Aus) Rabobank 7 10 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale 6

Kapunda (74.7km) # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Kohler (Swi) BMC 5 pts 2 Rohan Dennis (Aus) UNI SA - Australia 3 3 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil -DCM 2

Riverton (104.5km) # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Kohler (Swi) BMC 5 pts 2 Eduard Vorganov (Rus) Katusha 3 3 Rohan Dennis (Aus) UNI SA - Australia 2

Taylers Run (Cat 3 at 84.2km) # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil -DCM 3 pts 2 Martin Kohler (Swi) BMC 2 3 Rohan Dennis (Aus) UNI SA - Australia 1

Cycle Instead Young Rider Final Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Palmer (Aus) UNI SA - Australia 4:33:40 2 Michael Matthews (Aus) Rabobank 3 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 4 Gatis Smukulis (Lat) Katusha 5 Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi 6 Gorka Izagirre Inausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 8 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 9 Stefano Agostini (Ita) Liquigas - Cannondale 10 Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan 11 Angel Madrazo (Spa) Movistar 12 Arnaud Courteille (Fra) FDJ - BigMat 13 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 14 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank 15 Rohan Dennis (Aus) UNI SA - Australia 16 Lachlan Norris (Aus) UNI SA - Australia 17 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep 18 Daniele Ratto (Ita) Liquigas - Cannondale 19 Jay Mccarthy (Aus) UNI SA - Australia 20 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 21 Leigh Howard (Aus) GreenEDGE 22 Jacopo Guarnieri (Ita) Astana 23 Cameron Meyer (Aus) GreenEDGE 24 Victor Cabedo (Spa) Euskaltel-Euskadi 25 Luke Durbridge (Aus) GreenEDGE 26 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-QuickStep 27 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-QuickStep 0:02:27 28 Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD 0:02:30 29 Massimo Graziato (Ita) Lampre - ISD 0:02:44 30 Adam Blythe (GBr) BMC 31 Nathan Haas (Aus) Garmin-Barracuda 0:02:54 32 Steele Von Hoff (Aus) UNI SA - Australia

Brilliant Blend Team General Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sky Procycling 13:41:00 2 Lotto-Belisol 3 AG2R La Mondiale 4 Katusha 5 Rabobank 6 Euskaltel-Euskadi 7 RadioShack-Nissan 8 FDJ - BigMat 9 Liquigas - Cannondale 10 Team Saxo Bank 11 Lampre - ISD 12 Movistar 13 Vacansoleil -DCM 14 Garmin-Barracuda 15 BMC 16 UNI SA - Australia 17 Omega Pharma-QuickStep 18 GreenEDGE 19 Astana

General Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 André Greipel (Ger) Lotto-Belisol 4:33:30 2 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 0:00:04 3 Martin Kohler (Swi) BMC 4 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ - BigMat 0:00:06 5 Rohan Dennis (Aus) UNI SA - Australia 0:00:07 6 Eduard Vorganov (Rus) Katusha 0:00:08 7 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil -DCM 0:00:09 8 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas - Cannondale 0:00:10 9 Daniele Bennati (Ita) RadioShack-Nissan 10 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 11 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank 12 Xavier Florencio Cabrè (Spa) Katusha 13 Mark Renshaw (Aus) Rabobank 14 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale 15 Tom Palmer (Aus) UNI SA - Australia 16 Michael Matthews (Aus) Rabobank 17 William Bonnet (Fra) FDJ - BigMat 18 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 19 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 20 Gatis Smukulis (Lat) Katusha 21 Andreas Klier (Ger) Garmin-Barracuda 22 Mathew Hayman (Aus) Sky Procycling 23 Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi 24 Gorka Izagirre Inausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 25 Adam Hansen (Aus) Lotto-Belisol 26 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan 27 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 28 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 29 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 30 Marcel Sieberg (Ger) Lotto-Belisol 31 Vincente Reynes Mimo (Spa) Lotto-Belisol 32 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 33 Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank 34 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 35 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil -DCM 36 Alessandro Ballan (Ita) BMC 37 José Ivan Gutierrez (Spa) Movistar 38 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 39 Simon Gerrans (Aus) GreenEDGE 40 Imanol Erviti (Spa) Movistar 41 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 42 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil -DCM 43 Hayden Roulston (NZl) RadioShack-Nissan 44 Boris Shpilevsky (Rus) AG2R La Mondiale 45 Graeme Brown (Aus) Rabobank 46 Federico Canuti (Ita) Liquigas - Cannondale 47 Alan Marangoni (Ita) Liquigas - Cannondale 48 Stefano Agostini (Ita) Liquigas - Cannondale 49 Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas - Cannondale 50 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 51 Maxim Belkov (Rus) Katusha 52 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-QuickStep 53 Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan 54 David Lopez (Spa) Movistar 55 Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan 56 Kristijan Koren (Slo) Liquigas - Cannondale 57 Sérgio Paulinho (Por) Team Saxo Bank 58 Marcus Burghardt (Ger) BMC 59 Sandy Casar (Fra) FDJ - BigMat 60 Luis Leon Sanchez (Spa) Rabobank 61 Alejandro Valverde (Spa) Movistar 62 Oscar Freire (Spa) Katusha 63 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil -DCM 64 Matthew Lloyd (Aus) Lampre - ISD 65 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 66 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Barracuda 67 Adrián Saez (Spa) Euskaltel-Euskadi 68 Angel Madrazo (Spa) Movistar 69 Jack Bauer (NZl) Garmin-Barracuda 70 Arnaud Courteille (Fra) FDJ - BigMat 71 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan 72 Linus Gerdemann (Ger) RadioShack-Nissan 73 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 74 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 75 Mathias Frank (Swi) BMC 76 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana 77 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank 78 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ - BigMat 79 Greg Van Avermaet (Bel) BMC 80 Bernard Sulzberger (Aus) UNI SA - Australia 81 Assan Bazayev (Kaz) Astana 82 Grega Bole (Slo) Lampre - ISD 83 Lachlan Norris (Aus) UNI SA - Australia 84 Borut Bozic (Slo) Astana 85 Francesco Masciarelli (Ita) Astana 86 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep 87 Manuel Quinziato (Ita) BMC 88 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 89 Jonas Jörgensen (Den) Team Saxo Bank 90 Daniele Ratto (Ita) Liquigas - Cannondale 91 Danny Pate (USA) Sky Procycling 92 Jay Mccarthy (Aus) UNI SA - Australia 93 Tom Leezer (Ned) Rabobank 94 Javier Moreno (Spa) Movistar 95 Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar 96 Matthew Brammeier (Irl) Omega Pharma-QuickStep 97 Matt Goss (Aus) GreenEDGE 98 Robbie Mcewen (Aus) GreenEDGE 99 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 100 Leigh Howard (Aus) GreenEDGE 101 Jacopo Guarnieri (Ita) Astana 102 Cameron Meyer (Aus) GreenEDGE 103 Stuart O'grady (Aus) GreenEDGE 104 Victor Cabedo (Spa) Euskaltel-Euskadi 105 Luke Durbridge (Aus) GreenEDGE 106 Dmitri Muravyev (Kaz) Astana 107 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana 108 Gerald Ciolek (Ger) Omega Pharma-QuickStep 109 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-QuickStep 110 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-QuickStep 111 Greg Henderson (NZl) Lotto-Belisol 112 Olivier Kaisen (Bel) Lotto-Belisol 113 Jérémy Roy (Fra) FDJ - BigMat 114 Adam Blythe (GBr) BMC 115 Robbie Hunter (RSA) Garmin-Barracuda 116 Heinrich Haussler (Aus) Garmin-Barracuda 117 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Saxo Bank 118 Luca Paolini (Ita) Katusha 119 Steele Von Hoff (Aus) UNI SA - Australia 120 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil -DCM 121 Kenny Van Hummel (Ned) Vacansoleil -DCM 122 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil -DCM 123 Mattéo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 124 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto-Belisol 125 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ - BigMat 126 Davide Vigano (Ita) Lampre - ISD 0:01:30 127 William Clarke (Aus) UNI SA - Australia 0:01:50 128 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 0:02:28 129 Martijn Maaskant (Ned) Garmin-Barracuda 0:02:30 130 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-QuickStep 0:02:37 131 Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD 0:02:40 132 Massimo Graziato (Ita) Lampre - ISD 0:02:54 133 Nathan Haas (Aus) Garmin-Barracuda 0:03:04

Škoda King of the Mountains Overall Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil -DCM 3 pts 2 Martin Kohler (Swi) BMC 2 3 Rohan Dennis (Aus) UNI SA - Australia 1

Jayco Sprints Overall Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 André Greipel (Ger) Lotto-Belisol 15 pts 2 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 14 3 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ - BigMat 13 4 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas - Cannondale 12 5 Daniele Bennati (Ita) RadioShack-Nissan 11 6 Martin Kohler (Swi) BMC 10 7 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 10 8 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank 9 9 Xavier Florencio Cabrè (Spa) Katusha 8 10 Mark Renshaw (Aus) Rabobank 7 11 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale 6 12 Rohan Dennis (Aus) UNI SA - Australia 5 13 Eduard Vorganov (Rus) Katusha 3 14 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil -DCM 2

Cycle Instead Young Rider Final Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Rohan Dennis (Aus) UNI SA - Australia 4:33:37 2 Tom Palmer (Aus) UNI SA - Australia 4:33:40 3 Michael Matthews (Aus) Rabobank 4 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 5 Gatis Smukulis (Lat) Katusha 6 Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi 7 Gorka Izagirre Inausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 8 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 9 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 10 Stefano Agostini (Ita) Liquigas - Cannondale 11 Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan 12 Angel Madrazo (Spa) Movistar 13 Arnaud Courteille (Fra) FDJ - BigMat 14 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 15 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank 16 Lachlan Norris (Aus) UNI SA - Australia 17 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep 18 Daniele Ratto (Ita) Liquigas - Cannondale 19 Jay Mccarthy (Aus) UNI SA - Australia 20 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 21 Leigh Howard (Aus) GreenEDGE 22 Jacopo Guarnieri (Ita) Astana 23 Cameron Meyer (Aus) GreenEDGE 24 Victor Cabedo (Spa) Euskaltel-Euskadi 25 Luke Durbridge (Aus) GreenEDGE 26 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-QuickStep 27 Adam Blythe (GBr) BMC 28 Steele Von Hoff (Aus) UNI SA - Australia 29 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-QuickStep 4:36:07 30 Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD 4:36:10 31 Massimo Graziato (Ita) Lampre - ISD 4:36:24 32 Nathan Haas (Aus) Garmin-Barracuda 4:36:34