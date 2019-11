Image 1 of 24 Riccardo Minali (Astana) sprinting to the victory in Pekan (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 24 Riccardo Minali (Astana) back in green (Image credit: LTDL2018) Image 3 of 24 Callum Scotson (Mitchelton-BikeExchange) (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 24 Massimo Rosa (Wilier Triestina-Selle Italia) (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 24 Yikui Niu (Mitchelton-BikeExchange) (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 24 The CCC Sprandi team (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 24 Jiankun Liu (Mitchelton-BikeExchange) (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 24 Adam De Vos (Rally) keeping cool (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 24 Riccardo Minali and Giuseppe Fonzi chat in the bunch (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 24 Riccardo Minali relaxes pre-stage (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 24 Mekseb Debesay (Dimension Data) before he crashed out (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 24 Brad Huff driving the peloton for Rally (Image credit: LTDL2018) Image 13 of 24 Sarawut Sirironnachai (Thailand) wins the KOM (Image credit: LTDL2018) Image 14 of 24 Amanuel Gebreigzabhier sitting second wheel (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 24 Adam De Vos (Rally) holds onto the yellow jersey (Image credit: LTDL2018) Image 16 of 24 The top three of stage 4 (Image credit: LTDL2018) Image 17 of 24 Riccardo Minali (Astana) edges out Andrea Guardini for the win (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 24 Riccardo Minali (Astana) celebrates the victory (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 24 Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec) (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 24 The yellow jersey was on the shoulders of Adam De Vos (Rally) for stage 4 (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 24 The Wilier Triestina-Selle Italia enjoy a light moment mid-stage (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 24 The bunch is lined out during the stage to Pekan (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 24 Kevin Rivera (Androni Giocattoli-Sidermec)) (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 24 Riccardo Minali (Astana) and Mohd Harrif Saleh (TSG) hug after the stage (Image credit: Bettini Photo)

Riccardo Minali (Astana) became the first multiple stage winner of this year's Tour de Langkawi after taking victory from a sprint on stage 4. The Italian beat Andrea Guardini (Bardiani-CSF) and Mohd Harrif Saleh (TSG) to win the bunch sprint in Pekan.

On paper, the stage was one for the sprinters, but the coastal route on the east coast of Malaysia provided high drama. A late flier from Callum Scotson (Mitchelton-BikeExchange) was only caught in the final kilometre while seventh-placed Mekseb Debesay (Dimension Data) crashed out of the race. Adam De Vos (Rally) was kept safe and retains the yellow jersey ahead of the queen stage to Cameron Highlands.

"I had my awesome teammates looking after me, getting me drinks and ice and just riding the front all day. I didn’t have much to do today so I took it easy and tried to recover for tomorrow," De Vos said post-stage.

Having let the breakaway survive to the line Kuala Terengganu the day before, the sprint teams of Astana and Bardiani-CSF, in particular, were keen to resume normal service. In the run to the line, it was neo-pro Minali who proved to have the quicker legs ahead of 'Mr Langkawi' Guardini.

"Today was a sprint with all the riders. There was no climb, no excuse. When I started my sprint I thought I must go the finish line full gas and I do so I am super happy," said Minali, who dedicated his win to Michele Scarponi.

At the half-way mark of the race, De Vos leads Nik Mohd Azwan Zulkiflie (Forca-Amskins) by 14 seconds with Harry Sweeny (Mitchelton-BikeExchange) third at 22 seconds. The remainder of the peloton is over one minute in arrears to De Vos ahead of the queen stage.

With Astana banking two wins already, the pressure is now on Dimension Data to match their WorldTour counterparts but have to do so without last year's winner at Cameron Highlands. Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul in 20th position is Dimension Data's best-placed rider overall.

Stage 5 of the Tour de Langkawi is a 169.4km ride from Bentong to Cameron Highlands.

How it unfolded

Following the unsavoury end to stage 3 that resulted in the expulsion of Zhiwen Chen from the race, for fighting, Giant and TSG made peace on the start line in Dungun. The start of the stage would not be as peaceful though with a flurry of attacks from kilometre zero. A number of unsuccessful moves were made before a six-rider group went clear after 10km of racing.

The sextet compromised of Rustom Lim and Arjay Peralta (7/11), Zheng Zhang (Hengxiang), Seungwoo Choi (KSPO), Aiman Cahyadi (Sapura) and Sarawut Sirironnachai (Thailand). By the first sprint point in Paka, they had a lead of two minutes. The lead ballooned out to over five minutes at the sole KOM of the day further south down the coastline where Sarawut took maximum points.

Controlling the peloton was Rally and Bardiani-CSF with the peloton content to let the break sit at five minutes. The gap would begin to fall and by the third and final sprint point, the breakaway had 2:45 minutes. The pace continued to lift in the bunch, while at the head of the race, Sarawut was the first rider to lose contact from the breakaway.

The gap continued to fall with the peloton clearly wanting to avoid the miscalculation of stage 2 that let the breakaway take the win. With the break caught, Callum Scotson decided to take a late flier and held off the bunch to just inside the final kilometre. The crash that ended Mekseb Debesay's race not enough to swing things in Scoston's favour as Minali charged to his second victory of the race.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 4:10:14 2 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 3 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 4 Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 5 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 6 Alan Banaszek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 7 Anthony Giacoppo (Aus) Bennelong Swisswellness Cycling Team 8 Jordan Arley Parra Arias (Col) Manzana Postobon 9 Dylan Page (Swi) Team Sapura Cycling 10 Jacob Hennessy (GBr) Mitchelton-BikeExchange 11 Anuar Manan (Mas) Forca Amskins Racing 12 Eric Young (USA) Rally Cycling 13 Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 14 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 15 Dominic Perez (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 16 Muhammad Zawawi Azman (Mas) Team Sapura Cycling 17 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 18 Marcelo Felipe (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 19 Salvador Guardiola (Spa) Kinan Cycling Team 20 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Dimension Data 21 Bernardo Albeiro Suaza Arango (Col) Manzana Postobon 22 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 23 Sungbaek Park (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 24 Phuchong Saiudomsin (Tha) Thailand Continental Cycling Team 25 Luca Chirico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 26 Metkel Eyob (Eri) Terengganu Cycling Team 27 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 28 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 29 Morgan Smith (NZl) St George Continental Cycling Team 30 Harrison Sweeny (Aus) Mitchelton-BikeExchange 31 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 32 Sam Crome (Aus) Bennelong Swisswellness Cycling Team 33 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 34 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 35 Scott Davies (GBr) Dimension Data 36 Benjamin Dyball (Aus) St George Continental Cycling Team 37 Alvaro Raul Duarte Sandoval (Col) Forca Amskins Racing 38 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 39 Artem Ovechkin (Rus) Terengganu Cycling Team 40 Thomas Lebas (Fra) Kinan Cycling Team 41 Marcos Garcia Fernandez (Spa) Kinan Cycling Team 42 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 43 Yecid Arturo Sierra Sanchez (Col) Manzana Postobon 44 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 45 Brendon Davids (RSA) Bennelong Swisswellness Cycling Team 46 Aiman Cahyadi (Ina) Team Sapura Cycling 47 Massimo Rosa (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 48 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 49 Fernando Orjuela Gutierrez (Col) Manzana Postobon 50 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 51 Ariya Phounsavath (Lao) Thailand Continental Cycling Team 52 Nik Mohd Hazwan Zulkiflie (Mas) Forca Amskins Racing 53 Jianpeng Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 54 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 55 Amir Mustafa Rusli (Mas) Forca Amskins Racing 56 Wilmar Jahir Perez Muñoz (Col) Team Sapura Cycling 57 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Forca Amskins Racing 58 Yikui Niu (Chn) Mitchelton-BikeExchange 59 Piotr Brozyna (Pol) CCC Sprandi Polkowice 60 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 61 Muhammad Abdurrohman (Ina) KFC Cycling Team 62 Luca Raggio (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 63 Mathew Zenovich (NZl) St George Continental Cycling Team 64 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 65 Carmelo Franco Martinez (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 66 Jiankun Liu (Chn) Mitchelton-BikeExchange 0:00:10 67 Muhammad Elmi Jumari (Mas) Malaysia 68 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 69 Dylan Sunderland (Aus) Bennelong Swisswellness Cycling Team 70 Drew Morey (Aus) Terengganu Cycling Team 71 Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team 72 Kyle Murphy (USA) Rally Cycling 73 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina-Selle Italia 0:00:20 74 Szymon Sajnok (Pol) CCC Sprandi Polkowice 75 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:00:22 76 Azli Najmi Zulkefli (Mas) Malaysia 77 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:00:30 78 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:42 79 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli-Sidermec 80 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-BikeExchange 0:00:48 81 Joseph Cooper (NZl) Bennelong Swisswellness Cycling Team 0:01:04 82 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 0:01:08 83 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 84 Rustom Lim (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 0:01:19 85 Arjay Peralta (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 0:01:28 86 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 87 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Manzana Postobon 0:02:09 88 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 0:02:26 89 Seungwoo Choi (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:02:31 90 Victor Niño Corredor (Col) Team Sapura Cycling 0:02:54 91 Guangtong Ma (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:03:45 92 Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 93 Andris Vosekalns (Lat) Hengxiang Cycling Team 0:03:46 94 Zheng Zhang (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:03:53 95 Peerapol Chawchiangkwang (Tha) Thailand Continental Cycling Team 96 Sea Keong Loh (Mas) Thailand Continental Cycling Team 0:04:02 97 Thurakit Boonratanathanakorn (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:04:08 98 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 0:04:25 99 John Ebsen (Den) Forca Amskins Racing 0:04:42 100 Muhamad Firdaus Awang (Mas) Malaysia 101 Hang Shi (Chn) Giant Cycling Team 102 Muhammad Ameer Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 103 Selamat Juangga (Ina) KFC Cycling Team 104 Daniel Ven Cariño (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 105 Abdul Gani (Ina) KFC Cycling Team 106 Agung Sahbana (Ina) KFC Cycling Team 107 Muhammad Ameen Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 108 Muhammad Shaiful Adlan Mohd Shukri (Mas) Malaysia 109 Charles Bradley Huff (USA) Rally Cycling 110 Danny Pate (USA) Rally Cycling 111 Meng Yan (Chn) Hengxiang Cycling Team 112 Mahrus Ali (Ina) KFC Cycling Team 113 Genki Yamamoto (Jpn) Kinan Cycling Team 114 Kenji Nakanishi (Jpn) Kinan Cycling Team 115 Imam Arifin Muh (Ina) KFC Cycling Team 116 Soonyeong Kwon (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:05:51 117 Daeyeon Kim (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 118 Jay Dutton (Aus) St George Continental Cycling Team 119 Ryan Cavanagh (Aus) St George Continental Cycling Team 120 Sukho Kang (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 121 Kaden Groves (Aus) St George Continental Cycling Team DNF Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data DNF Liu Manduo (Chn) Giant Cycling Team DNF Joonyong Seo (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling DNS Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Manzana Postobon

Sprint 1 - Paka, km. 17.6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Rustom Lim (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 5 pts 2 Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team 3 3 Seungwoo Choi (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 2 4 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 1

Sprint 2 - Chukai, km. 72.3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team 5 pts 2 Zheng Zhang (Chn) Hengxiang Cycling Team 3 3 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 2 4 Seungwoo Choi (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 1

Sprint 3 - Tanjung Lumpur, km. 139.4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Rustom Lim (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 5 pts 2 Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team 3 3 Arjay Peralta (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 2 4 Seungwoo Choi (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 1

Finishline # Rider Name (Country) Team Result 1 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 15 pts 2 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 12 3 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 9 4 Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 7 5 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 6 6 Alan Banaszek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 5 7 Anthony Giacoppo (Aus) Bennelong Swisswellness Cycling Team 4 8 Jordan Arley Parra Arias (Col) Manzana Postobon 3 9 Dylan Page (Swi) Team Sapura Cycling 2 10 Jacob Hennessy (GBr) Mitchelton-BikeExchange 1

Mountain 1 - (Cat 4) Kijal, km. 56.3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team 4 pts 2 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 2 3 Rustom Lim (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 1

Asian riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 4:10:14 2 Anuar Manan (Mas) Forca Amskins Racing 3 Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 4 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 5 Dominic Perez (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 6 Muhammad Zawawi Azman (Mas) Team Sapura Cycling 7 Marcelo Felipe (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 8 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 9 Sungbaek Park (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 10 Phuchong Saiudomsin (Tha) Thailand Continental Cycling Team 11 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 12 Aiman Cahyadi (Ina) Team Sapura Cycling 13 Ariya Phounsavath (Lao) Thailand Continental Cycling Team 14 Nik Mohd Hazwan Zulkiflie (Mas) Forca Amskins Racing 15 Jianpeng Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 16 Amir Mustafa Rusli (Mas) Forca Amskins Racing 17 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Forca Amskins Racing 18 Yikui Niu (Chn) Mitchelton-BikeExchange 19 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 20 Muhammad Abdurrohman (Ina) KFC Cycling Team 21 Carmelo Franco Martinez (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 22 Jiankun Liu (Chn) Mitchelton-BikeExchange 0:00:10 23 Muhammad Elmi Jumari (Mas) Malaysia 24 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 25 Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team 26 Azli Najmi Zulkefli (Mas) Malaysia 0:00:22 27 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:00:30 28 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:08 29 Rustom Lim (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 0:01:19 30 Arjay Peralta (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 0:01:28 31 Seungwoo Choi (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:02:31 32 Guangtong Ma (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:03:45 33 Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 34 Zheng Zhang (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:03:53 35 Peerapol Chawchiangkwang (Tha) Thailand Continental Cycling Team 36 Sea Keong Loh (Mas) Thailand Continental Cycling Team 0:04:02 37 Thurakit Boonratanathanakorn (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:04:08 38 Muhamad Firdaus Awang (Mas) Malaysia 0:04:42 39 Hang Shi (Chn) Giant Cycling Team 40 Muhammad Ameer Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 41 Selamat Juangga (Ina) KFC Cycling Team 42 Daniel Ven Cariño (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 43 Abdul Gani (Ina) KFC Cycling Team 44 Agung Sahbana (Ina) KFC Cycling Team 45 Muhammad Ameen Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 46 Muhammad Shaiful Adlan Mohd Shukri (Mas) Malaysia 47 Meng Yan (Chn) Hengxiang Cycling Team 48 Mahrus Ali (Ina) KFC Cycling Team 49 Genki Yamamoto (Jpn) Kinan Cycling Team 50 Kenji Nakanishi (Jpn) Kinan Cycling Team 51 Imam Arifin Muh (Ina) KFC Cycling Team 52 Soonyeong Kwon (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:05:51 53 Daeyeon Kim (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 54 Sukho Kang (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling

Malaysian riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 4:10:14 2 Anuar Manan (Mas) Forca Amskins Racing 3 Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 4 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 5 Muhammad Zawawi Azman (Mas) Team Sapura Cycling 6 Nik Mohd Hazwan Zulkiflie (Mas) Forca Amskins Racing 7 Amir Mustafa Rusli (Mas) Forca Amskins Racing 8 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Forca Amskins Racing 9 Muhammad Elmi Jumari (Mas) Malaysia 0:00:10 10 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 11 Azli Najmi Zulkefli (Mas) Malaysia 0:00:22 12 Sea Keong Loh (Mas) Thailand Continental Cycling Team 0:04:02 13 Muhamad Firdaus Awang (Mas) Malaysia 0:04:42 14 Muhammad Ameer Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 15 Muhammad Ameen Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 16 Muhammad Shaiful Adlan Mohd Shukri (Mas) Malaysia

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Terengganu Cycling Team 12:30:42 2 Androni Giocattoli - Sidermec 3 Astana Pro Team 4 Bardiani CSF 5 Team Sapura Cycling 6 Manzana Postobon Team 7 Bennelong Swisswellness Cycling Team 8 Wilier Triestina - Selle Italia 9 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 10 Team Dimension Data 11 Forca Amskins Racing 12 Kinan Cycling Team 13 Thailand Continental Cycling Team 14 Rally Cycling 15 Malaysian National Team 16 Hengxiang Cycling Team 17 KFC Cycling Team 0:00:10 18 CCC Sprandi Polkowice 0:05:14 19 KSPO Bianchi Asia Procycling 0:07:30 20 St George Continental Cycling Team 0:08:22 21 Mitchelton - BikeExchange 0:09:24

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 16:55:45 2 Nik Mohd Hazwan Zulkiflie (Mas) Forca Amskins Racing 0:00:14 3 Harrison Sweeny (Aus) Mitchelton-BikeExchange 0:00:22 4 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:01:09 5 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:01:26 6 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 7 Marcelo Felipe (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 0:01:27 8 Thomas Lebas (Fra) Kinan Cycling Team 9 Yikui Niu (Chn) Mitchelton-BikeExchange 10 Alvaro Raul Duarte Sandoval (Col) Forca Amskins Racing 0:01:28 11 Jordan Arley Parra Arias (Col) Manzana Postobon 12 Jianpeng Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 13 Dylan Page (Swi) Team Sapura Cycling 0:01:29 14 Bernardo Albeiro Suaza Arango (Col) Manzana Postobon 15 Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:01:30 16 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 17 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 18 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Dimension Data 19 Sam Crome (Aus) Bennelong Swisswellness Cycling Team 20 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 21 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 22 Scott Davies (GBr) Dimension Data 23 Aiman Cahyadi (Ina) Team Sapura Cycling 24 Metkel Eyob (Eri) Terengganu Cycling Team 25 Artem Ovechkin (Rus) Terengganu Cycling Team 26 Muhammad Zawawi Azman (Mas) Team Sapura Cycling 27 Salvador Guardiola (Spa) Kinan Cycling Team 28 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 29 Eric Young (USA) Rally Cycling 30 Luca Chirico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 31 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 32 Marcos Garcia Fernandez (Spa) Kinan Cycling Team 33 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 34 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 35 Brendon Davids (RSA) Bennelong Swisswellness Cycling Team 36 Benjamin Dyball (Aus) St George Continental Cycling Team 37 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 38 Piotr Brozyna (Pol) CCC Sprandi Polkowice 39 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 40 Wilmar Jahir Perez Muñoz (Col) Team Sapura Cycling 41 Luca Raggio (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 42 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 43 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 44 Fernando Orjuela Gutierrez (Col) Manzana Postobon 45 Ariya Phounsavath (Lao) Thailand Continental Cycling Team 46 Mathew Zenovich (NZl) St George Continental Cycling Team 47 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 48 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 49 Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:01:33 50 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 0:01:39 51 Dylan Sunderland (Aus) Bennelong Swisswellness Cycling Team 0:01:40 52 Drew Morey (Aus) Terengganu Cycling Team 53 Kyle Murphy (USA) Rally Cycling 54 Yecid Arturo Sierra Sanchez (Col) Manzana Postobon 0:01:47 55 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina-Selle Italia 0:01:50 56 Morgan Smith (NZl) St George Continental Cycling Team 0:01:51 57 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:01:52 58 Muhammad Abdurrohman (Ina) KFC Cycling Team 0:01:55 59 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:06 60 Carmelo Franco Martinez (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 0:02:10 61 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:12 62 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-BikeExchange 0:02:18 63 Jiankun Liu (Chn) Mitchelton-BikeExchange 0:02:20 64 Rustom Lim (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 0:02:43 65 Peerapol Chawchiangkwang (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:02:50 66 Phuchong Saiudomsin (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:03:01 67 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:03:28 68 Azli Najmi Zulkefli (Mas) Malaysia 0:03:37 69 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Manzana Postobon 0:03:39 70 Victor Niño Corredor (Col) Team Sapura Cycling 0:04:24 71 Anthony Giacoppo (Aus) Bennelong Swisswellness Cycling Team 0:05:13 72 Selamat Juangga (Ina) KFC Cycling Team 0:06:12 73 Danny Pate (USA) Rally Cycling 74 Muhammad Shaiful Adlan Mohd Shukri (Mas) Malaysia 75 John Ebsen (Den) Forca Amskins Racing 76 Agung Sahbana (Ina) KFC Cycling Team 77 Matteo Dal-Cin (Can) Rally Cycling 0:06:35 78 Thurakit Boonratanathanakorn (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:06:41 79 Kaden Groves (Aus) St George Continental Cycling Team 0:07:21 80 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:07:36 81 Ryan Cavanagh (Aus) St George Continental Cycling Team 0:07:37 82 Massimo Rosa (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:08:10 83 Hang Shi (Chn) Giant Cycling Team 0:08:22 84 Daniel Ven Cariño (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 0:09:50 85 Jay Dutton (Aus) St George Continental Cycling Team 0:12:57 86 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 0:14:27 87 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 0:14:41 88 Anuar Manan (Mas) Forca Amskins Racing 0:14:45 89 Dominic Perez (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 90 Alan Banaszek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 91 Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 92 Jacob Hennessy (GBr) Mitchelton-BikeExchange 93 Sungbaek Park (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 94 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Forca Amskins Racing 95 Muhammad Elmi Jumari (Mas) Malaysia 0:14:55 96 Szymon Sajnok (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:15:05 97 Amir Mustafa Rusli (Mas) Forca Amskins Racing 0:16:39 98 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 0:16:56 99 Andris Vosekalns (Lat) Hengxiang Cycling Team 0:18:31 100 Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:18:56 101 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 0:18:57 102 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:19:03 103 Daeyeon Kim (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:19:15 104 Seungwoo Choi (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 105 Imam Arifin Muh (Ina) KFC Cycling Team 0:19:27 106 Muhammad Ameer Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 107 Abdul Gani (Ina) KFC Cycling Team 108 Joseph Cooper (NZl) Bennelong Swisswellness Cycling Team 0:19:32 109 Guangtong Ma (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:19:33 110 Zheng Zhang (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:19:54 111 Meng Yan (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:20:17 112 Mahrus Ali (Ina) KFC Cycling Team 0:20:29 113 Muhamad Firdaus Awang (Mas) Malaysia 0:20:39 114 Arjay Peralta (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 0:21:28 115 Muhammad Ameen Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 0:21:30 116 Sea Keong Loh (Mas) Thailand Continental Cycling Team 0:21:37 117 Genki Yamamoto (Jpn) Kinan Cycling Team 0:21:47 118 Charles Bradley Huff (USA) Rally Cycling 0:23:16 119 Sukho Kang (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:23:36 120 Soonyeong Kwon (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:25:52 121 Kenji Nakanishi (Jpn) Kinan Cycling Team 0:31:21

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 38 pts 2 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 31 3 Daeyeon Kim (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 27 4 Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 20 5 Nik Mohd Hazwan Zulkiflie (Mas) Forca Amskins Racing 18 6 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 17 7 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 14 8 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 13 9 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 13 10 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 12 11 Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team 11 12 Rustom Lim (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 10 13 Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 10 14 Harrison Sweeny (Aus) Mitchelton-BikeExchange 10 15 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 9 16 Kaden Groves (Aus) St George Continental Cycling Team 8 17 Eric Young (USA) Rally Cycling 8 18 Dylan Page (Swi) Team Sapura Cycling 7 19 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice 7 20 Anuar Manan (Mas) Forca Amskins Racing 7 21 Alan Banaszek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 7 22 Jordan Arley Parra Arias (Col) Manzana Postobon 6 23 Marcelo Felipe (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 5 24 Yikui Niu (Chn) Mitchelton-BikeExchange 5 25 Thomas Lebas (Fra) Kinan Cycling Team 5 26 Muhammad Abdurrohman (Ina) KFC Cycling Team 4 27 Anthony Giacoppo (Aus) Bennelong Swisswellness Cycling Team 4 28 Seungwoo Choi (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 4 29 Alvaro Raul Duarte Sandoval (Col) Forca Amskins Racing 3 30 Jianpeng Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 3 31 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 3 32 Zheng Zhang (Chn) Hengxiang Cycling Team 3 33 Bernardo Albeiro Suaza Arango (Col) Manzana Postobon 2 34 Peerapol Chawchiangkwang (Tha) Thailand Continental Cycling Team 2 35 Mahrus Ali (Ina) KFC Cycling Team 2 36 Arjay Peralta (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 2 37 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 1 38 Wilmar Jahir Perez Muñoz (Col) Team Sapura Cycling 1 39 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 1 40 Abdul Gani (Ina) KFC Cycling Team 1 41 Jacob Hennessy (GBr) Mitchelton-BikeExchange 1 42 Muhamad Firdaus Awang (Mas) Malaysia 1 43 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bernardo Albeiro Suaza Arango (Col) Manzana Postobon 19 pts 2 Marcelo Felipe (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 18 3 Muhammad Abdurrohman (Ina) KFC Cycling Team 11 4 Alvaro Raul Duarte Sandoval (Col) Forca Amskins Racing 10 5 Wilmar Jahir Perez Muñoz (Col) Team Sapura Cycling 6 6 John Ebsen (Den) Forca Amskins Racing 5 7 Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team 4 8 Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 4 9 Nik Mohd Hazwan Zulkiflie (Mas) Forca Amskins Racing 2 10 Muhammad Zawawi Azman (Mas) Team Sapura Cycling 2 11 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 2 12 Aiman Cahyadi (Ina) Team Sapura Cycling 1 13 Rustom Lim (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 1

Asian rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nik Mohd Hazwan Zulkiflie (Mas) Forca Amskins Racing 16:55:59 2 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:01:12 3 Marcelo Felipe (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 0:01:13 4 Yikui Niu (Chn) Mitchelton-BikeExchange 5 Jianpeng Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:01:14 6 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 0:01:16 7 Aiman Cahyadi (Ina) Team Sapura Cycling 8 Muhammad Zawawi Azman (Mas) Team Sapura Cycling 9 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 10 Ariya Phounsavath (Lao) Thailand Continental Cycling Team 11 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 12 Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:01:19 13 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 0:01:25 14 Muhammad Abdurrohman (Ina) KFC Cycling Team 0:01:41 15 Carmelo Franco Martinez (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 0:01:56 16 Jiankun Liu (Chn) Mitchelton-BikeExchange 0:02:06 17 Rustom Lim (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 0:02:29 18 Peerapol Chawchiangkwang (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:02:36 19 Phuchong Saiudomsin (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:02:47 20 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:03:14 21 Azli Najmi Zulkefli (Mas) Malaysia 0:03:23 22 Selamat Juangga (Ina) KFC Cycling Team 0:05:58 23 Muhammad Shaiful Adlan Mohd Shukri (Mas) Malaysia 24 Agung Sahbana (Ina) KFC Cycling Team 25 Thurakit Boonratanathanakorn (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:06:27 26 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:07:22 27 Hang Shi (Chn) Giant Cycling Team 0:08:08 28 Daniel Ven Cariño (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 0:09:36 29 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 0:14:27 30 Anuar Manan (Mas) Forca Amskins Racing 0:14:31 31 Dominic Perez (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 32 Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 33 Sungbaek Park (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 34 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Forca Amskins Racing 35 Muhammad Elmi Jumari (Mas) Malaysia 0:14:41 36 Amir Mustafa Rusli (Mas) Forca Amskins Racing 0:16:25 37 Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:18:42 38 Daeyeon Kim (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:19:01 39 Seungwoo Choi (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 40 Imam Arifin Muh (Ina) KFC Cycling Team 0:19:13 41 Muhammad Ameer Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 42 Abdul Gani (Ina) KFC Cycling Team 43 Guangtong Ma (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:19:19 44 Zheng Zhang (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:19:40 45 Meng Yan (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:20:03 46 Mahrus Ali (Ina) KFC Cycling Team 0:20:15 47 Muhamad Firdaus Awang (Mas) Malaysia 0:20:25 48 Arjay Peralta (Phi) 7 Eleven - Cliqq Roadbike Philippines 0:21:14 49 Muhammad Ameen Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 0:21:16 50 Sea Keong Loh (Mas) Thailand Continental Cycling Team 0:21:23 51 Genki Yamamoto (Jpn) Kinan Cycling Team 0:21:33 52 Sukho Kang (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:23:22 53 Soonyeong Kwon (Kor) KSPO Bianchi Asia Procycling 0:25:38 54 Kenji Nakanishi (Jpn) Kinan Cycling Team 0:31:07