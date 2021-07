Giro d'Italia Donne: Emma Norsgaard wins stage 6 sprint in Colico

Image 1 of 30 Emma Norsgaard (Movistar) wins stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: PMG Sport. Giro d'Italia Donne) Image 2 of 30 Anna van der Breggen wearing the maglia rosa stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 3 of 30 The peloton racing stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 4 of 30 The peloton race through a tunnel stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 5 of 30 SD Worx's Demi Vollering and Anna van der Breggen ahead of stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 6 of 30 Points leader Marianne Vos stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 7 of 30 The peloton during stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 8 of 30 Clara Honsinger (Tibco) involved in a crash during stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 9 of 30 A five-rider breakaway during stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 10 of 30 The peloton during stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 11 of 30 Italian Champion Elisa Longo Borghini during stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 12 of 30 Mountains classification leader Elise Chabbey stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 13 of 30 A crash during stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 14 of 30 Amanda Spratt ahead of stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 15 of 30 Clara Honsinger (Tibco) during stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 16 of 30 Elisa Longo Borghini and Ashleigh Moolman Pasio in a late-break at stage 6 of the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty images) Image 17 of 30 Ruth Winder stage 6 of the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty images) Image 18 of 30 Mavi Garcia stage 6 of the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty images) Image 19 of 30 Elisa Longo Borghini and Ashleigh Moolman Pasio in a late-break at stage 6 of the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty images) Image 20 of 30 Lizzie Deignan, Anna van der Breggen and Marianne Vos in the final of stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 21 of 30 Lisa Brennauer during stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 22 of 30 Lizzie Deignan during stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 23 of 30 Ashleigh Moolman Pasio and Elisa Longo Borghini off the front during stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 24 of 30 Grace Brown during the stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Image) Image 25 of 30 The peloton racing into Colico stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Image) Image 26 of 30 The views above Lake Como (Image credit: Getty Image) Image 27 of 30 Jumbo-Visma leading out Marianne Vos stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 28 of 30 Elisa Longo Borghini and Ashleigh Moolman Pasio stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 29 of 30 Jumbo-Visma and Marianne Vos during stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: Getty Images) Image 30 of 30 Emma Norsgaard (Movistar) wins stage 6 at the Giro d'Italia Donne (Image credit: PMG Sport. Giro d'Italia Donne)

Emma Norsgaard (Movistar Team) has won stage 6 of the Giro d'Italia Donne. The Danish sprinter had been runner-up on stage 5 and moved up one place, winning the mass sprint at the end of a long and fast stage around the Lago di Como.

Marianne Vos (Team Jumbo-Visma) finished second, edging out Coryn Rivera (Team DSM) in third place in Colico.

“This is amazing, it could not have gone any better. I am so proud of my team and myself, they always do a fantastic job, and this is the result of really good teamwork,” said Norsgaard after her sprint victory.



“I am really enjoying it here and love doing the Giro. The goals for the next days are maybe another win or another podium. And we have Aalerud who is a really good climber, I hope for her on stage 9,” Norsgaard finished.



Anna van der Breggen (Team SD Worx) continues to lead the general classification but had to relinquish the cyclamen jersey for the points classification to Vos after the latter’s third place.

How it unfolded

Stage 6 started and finished in Colico but was nevertheless the longest of the race at 157 kilometres, slightly lengthened after a last-minute route change. The stage mainly followed the shores of the Lago di Como, going around the lake counter-clockwise.

Despite being the longest of this year’s Giro Donne, the stage was raced very fast, finishing 23 minutes ahead of the fastest schedule. Due to this speed, nobody was able to break away in the first hour in which the riders covered 43.2 kilometres.

Some minutes later, US champion Lauren Stephens (Team TIBCO-Silicon Valley Bank) attacked and briefly held a 15-second advantage but was quickly reeled in again.

The next to attack was Italian Champion Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), taking off after 60 kilometres. She was joined by Ashleigh Moolman-Pasio (Team SD Worx), and together the two riders built an advantage of 2:25 minutes with 50km to go.

In the peloton, Team DSM and Jumbo-Visma were the main drivers of the chase and continually reduced the gap in the last hour of racing. Eventually, Longo Borghini and Moolman-Pasio were caught with 13km to go.

Nearing Colico, Australian champion Sarah Roy (Team BikeExchange) tried to anticipate a mass sprint by attacking on a short ascent just inside the four-kilometre mark. She was followed by Tiffany Cromwell (Canyon-SRAM), but the two were reeled in two kilometres from the finish.

Team DSM, Ceratizit-WNT, Canyon-SRAM and Trek-Segafredo all set up trains for their sprinters and battled for the front positions while Norsgaard free-lanced and jumped from wheel to wheel.

On the finishing straight, stage 5 winner Lorena Wiebes (Team DSM) led out her teammate Rivera, but Norsgaard was on Wiebes’ wheel as well and had the top speed to the line, beating Rivera and Vos to win her first Giro Donne stage.

Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 3:41:39 2 Coryn Rivera (USA) Team DSM 3 Marianne Vos (Ned) Jumbo-Visma Women Team 4 Marta Bastianelli (Ita) Ale' BTC Ljubljana 5 Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 6 Lucinda Brand (Ned) Trek-Segafredo 7 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar-Travel & Service 8 Sofia Bertizzolo (Ita) Liv Racing 9 Maria Vittoria Sperotto (Ita) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 10 Elena Cecchini (Ita) Team SD Worx 11 Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing 12 Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Valcar-Travel & Service 13 Jesse Vandenbulcke (Bel) Lotto Soudal Ladies 14 Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 15 Silvia Zanardi (Ita) BePink 16 Lorena Wiebes (Ned) Team DSM 17 Léa Curinier (Fra) Arkea Pro Cycling Team 18 Elise Chabbey (Swi) Canyon-SRAM Racing 19 Silke Smulders (Ned) Lotto Soudal Ladies 20 Jeanne Korevaar (Ned) Liv Racing 21 Michaela Drummond (NZl) BePink 22 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 23 Letizia Borghesi (Ita) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 24 Alice Gasparini (Ita) Isolmant-Premac-Vittoria 25 Soraya Paladin (Ita) Liv Racing 26 Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 27 Lone Meertens (Bel) Lotto Soudal Ladies 28 Sarah Roy (Aus) Team BikeExchange 29 Giorgia Vettorello (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 30 Greta Richioud (Fra) Arkea Pro Cycling Team 31 Marta Cavalli (Ita) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 32 Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 33 Elizabeth Deignan (GBr) Trek-Segafredo 34 Debora Silvestri (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 35 Juliette Labous (Fra) Team DSM 36 Anna Trevisi (Ita) Ale' BTC Ljubljana 37 Mavi Garcia (Spa) Ale' BTC Ljubljana 38 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing 39 Gaia Realini (Ita) Isolmant-Premac-Vittoria 40 Demi Vollering (Ned) Team SD Worx 41 Leah Thomas (USA) Movistar Team Women 42 Teuntje Beekhuis (Ned) Jumbo-Visma Women Team 43 Ellen van Dijk (Ned) Trek-Segafredo 44 Tatiana Guderzo (Ita) Ale' BTC Ljubljana 45 Niamh Fisher-Black (NZl) Team SD Worx 46 Erica Magnaldi (Ita) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 47 Clara Koppenburg (Ger) Rally Cycling 48 Hanna Nilsson (Swe) Lotto Soudal Ladies 49 Eider Merino Cortazar (Spa) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 50 Amanda Spratt (Aus) Team BikeExchange 51 Laura Tomasi (Ita) Ale' BTC Ljubljana 52 Lucia Gonzalez Blanco (Spa) Bizkaia-Durango 53 Katrine Aalerud (Nor) Movistar Team Women 54 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Team SD Worx 55 Camilla Alessio (Ita) BePink 56 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 57 Federica Piergiovanni (Ita) Valcar-Travel & Service 58 Alice Maria Arzuffi (Ita) Valcar-Travel & Service 59 Riejanne Markus (Ned) Jumbo-Visma Women Team 60 Anouska Koster (Ned) Jumbo-Visma Women Team 61 Chantal van den Broek-Blaak (Ned) Team SD Worx 62 Barbara Malcotti (Ita) Valcar-Travel & Service 63 Anna van der Breggen (Ned) Team SD Worx 64 Mikayla Harvey (NZl) Canyon-SRAM Racing 65 Kristen Faulkner (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 66 Greta Marturano (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 67 Nadia Quagliotto (Ita) BePink 68 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Team BikeExchange 69 Marta Lach (Pol) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 70 Brodie Chapman (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 71 Heidi Franz (USA) Rally Cycling 72 Inga Cesuliene (Ltu) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 73 Pauliena Rooijakkers (Ned) Liv Racing 74 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 75 Pauline Allin (Fra) Arkea Pro Cycling Team 76 Floortje Mackaij (Ned) Team DSM 77 Anna Potokina (Rus) Servetto-Makhymo-Beltrami TSA 78 Grace Brown (Aus) Team BikeExchange 79 Janneke Ensing (Ned) Team BikeExchange 80 Alena Amialiusik (Blr) Canyon-SRAM Racing 81 Nancy van der Berg (Ned) Jumbo-Visma Women Team 82 Sabrina Stultiens (Ned) Liv Racing 0:00:22 83 Georgia Williams (NZl) Team BikeExchange 84 Liane Lippert (Ger) Team DSM 85 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 86 Sara Martin Martin (Spa) Movistar Team Women 87 Julie Van De Velde (Bel) Jumbo-Visma Women Team 88 Silvia Valsecchi (Ita) BePink 89 Kathrin Hammes (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:00:32 90 Hannah Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 91 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo 0:00:36 92 Ruth Winder (USA) Trek-Segafredo 93 Leah Kirchmann (Can) Team DSM 0:00:41 94 Noemi Lucrezia Eremita (Ita) Isolmant-Premac-Vittoria 0:01:33 95 Katie Clouse (USA) Rally Cycling 0:02:15 96 Emily Newsom (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:14:38 97 Amandine Fouquenet (Fra) Arkea Pro Cycling Team 98 Lucie Jounier (Fra) Arkea Pro Cycling Team 99 Matilde Vitillo (Ita) BePink 100 Valentina Scandolara (Ita) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 101 Alice Palazzi (Ita) Born to Win G20 Ambedo 102 Francesca Pisciali (Ita) Isolmant-Premac-Vittoria 103 Lara Krähemann (Swi) Born to Win G20 Ambedo 104 Lara Vieceli (Ita) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 105 Francesca Baroni (Ita) Isolmant-Premac-Vittoria 106 Mariia Novolodskaia (Rus) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 107 Sara Casasola (Ita) Servetto-Makhymo-Beltrami TSA 108 Lina Svarinska (Lat) Servetto-Makhymo-Beltrami TSA 109 Asia Zontone (Ita) Servetto-Makhymo-Beltrami TSA 110 Giorgia Bariani (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 111 Sara Poidevin (Can) Rally Cycling 112 Elisa Dalla Valle (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 113 Clara Honsinger (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 114 Anastasia Carbonari (Ita) Born to Win G20 Ambedo 115 Natalia Studenikina (Rus) Born to Win G20 Ambedo 116 Marta Jaskulska (Pol) Liv Racing 117 Gemma Sernissi (Ita) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 0:24:52 118 Diana Carolina Peñuela Martinez (Col) Team Tibco-Silicon Valley Bank 119 Carlotta Borello (Ita) Servetto-Makhymo-Beltrami TSA 120 Nadja Heigl (Aut) Servetto-Makhymo-Beltrami TSA 121 Leah Dixon (GBr) Team Tibco-Silicon Valley Bank 122 Typhaine Laurance (Fra) Arkea Pro Cycling Team DNF Andrea Ramírez Fregoso (Mex) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team DNF Emilie Fortin (Can) Bizkaia-Durango DNF Danique Braam (Ned) Lotto Soudal Ladies

General classification after stage 6 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Anna van der Breggen (Ned) Team SD Worx 14:11:47 2 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Team SD Worx 0:02:51 3 Demi Vollering (Ned) Team SD Worx 0:03:03 4 Elizabeth Deignan (GBr) Trek-Segafredo 0:05:53 5 Elise Chabbey (Swi) Canyon-SRAM Racing 0:06:12 6 Erica Magnaldi (Ita) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:06:35 7 Mavi Garcia (Spa) Ale' BTC Ljubljana 0:06:57 8 Juliette Labous (Fra) Team DSM 0:07:01 9 Niamh Fisher-Black (NZl) Team SD Worx 0:07:22 10 Tatiana Guderzo (Ita) Ale' BTC Ljubljana 0:07:24 11 Marta Cavalli (Ita) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:07:48 12 Amanda Spratt (Aus) Team BikeExchange 0:07:56 13 Gaia Realini (Ita) Isolmant-Premac-Vittoria 0:08:04 14 Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:08:53 15 Katrine Aalerud (Nor) Movistar Team Women 0:09:12 16 Pauliena Rooijakkers (Ned) Liv Racing 0:09:30 17 Alena Amialiusik (Blr) Canyon-SRAM Racing 0:10:05 18 Eider Merino Cortazar (Spa) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 0:10:10 19 Liane Lippert (Ger) Team DSM 0:10:18 20 Soraya Paladin (Ita) Liv Racing 0:11:42 21 Clara Koppenburg (Ger) Rally Cycling 0:12:00 22 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:12:06 23 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo 0:12:19 24 Leah Thomas (USA) Movistar Team Women 0:12:43 25 Kristen Faulkner (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:13:07 26 Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:13:39 27 Mikayla Harvey (NZl) Canyon-SRAM Racing 0:14:25 28 Ruth Winder (USA) Trek-Segafredo 0:14:46 29 Floortje Mackaij (Ned) Team DSM 0:15:14 30 Greta Marturano (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:15:33 31 Marta Lach (Pol) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:15:55 32 Sabrina Stultiens (Ned) Liv Racing 0:16:38 33 Barbara Malcotti (Ita) Valcar-Travel & Service 0:16:41 34 Hanna Nilsson (Swe) Lotto Soudal Ladies 0:17:07 35 Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:17:48 36 Marianne Vos (Ned) Jumbo-Visma Women Team 0:17:59 37 Grace Brown (Aus) Team BikeExchange 0:18:49 38 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar-Travel & Service 0:19:36 39 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing 0:20:04 40 Ellen van Dijk (Ned) Trek-Segafredo 0:20:17 41 Coryn Rivera (USA) Team DSM 0:20:45 42 Hannah Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 0:21:03 43 Riejanne Markus (Ned) Jumbo-Visma Women Team 0:21:15 44 Camilla Alessio (Ita) BePink 0:21:21 45 Lucinda Brand (Ned) Trek-Segafredo 0:21:33 46 Silke Smulders (Ned) Lotto Soudal Ladies 0:21:34 47 Léa Curinier (Fra) Arkea Pro Cycling Team 0:21:57 48 Nadia Quagliotto (Ita) BePink 0:22:34 49 Teuntje Beekhuis (Ned) Jumbo-Visma Women Team 0:22:59 50 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Team BikeExchange 0:23:04 51 Alice Maria Arzuffi (Ita) Valcar-Travel & Service 0:23:57 52 Anouska Koster (Ned) Jumbo-Visma Women Team 0:24:09 53 Debora Silvestri (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:24:14 54 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 0:24:30 55 Marta Bastianelli (Ita) Ale' BTC Ljubljana 0:24:34 56 Chantal van den Broek-Blaak (Ned) Team SD Worx 0:24:47 57 Janneke Ensing (Ned) Team BikeExchange 0:25:15 58 Jeanne Korevaar (Ned) Liv Racing 0:25:23 59 Sarah Roy (Aus) Team BikeExchange 0:25:47 60 Inga Cesuliene (Ltu) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 0:25:53 61 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 0:26:05 62 Letizia Borghesi (Ita) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 0:26:07 63 Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing 0:26:13 64 Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:26:34 65 Nancy van der Berg (Ned) Jumbo-Visma Women Team 0:27:12 66 Sofia Bertizzolo (Ita) Liv Racing 0:27:17 67 Mariia Novolodskaia (Rus) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 0:27:21 68 Brodie Chapman (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:27:54 69 Heidi Franz (USA) Rally Cycling 0:27:55 70 Federica Piergiovanni (Ita) Valcar-Travel & Service 0:28:00 71 Elena Cecchini (Ita) Team SD Worx 0:28:47 72 Sara Martin Martin (Spa) Movistar Team Women 0:29:20 73 Silvia Valsecchi (Ita) BePink 0:29:32 74 Anna Trevisi (Ita) Ale' BTC Ljubljana 0:30:01 75 Leah Kirchmann (Can) Team DSM 0:30:06 76 Julie Van De Velde (Bel) Jumbo-Visma Women Team 0:30:08 77 Georgia Williams (NZl) Team BikeExchange 0:30:51 78 Lorena Wiebes (Ned) Team DSM 0:31:10 79 Kathrin Hammes (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:31:49 80 Jesse Vandenbulcke (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:32:29 81 Pauline Allin (Fra) Arkea Pro Cycling Team 0:33:04 82 Anna Potokina (Rus) Servetto-Makhymo-Beltrami TSA 0:33:20 83 Giorgia Vettorello (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:33:40 84 Laura Tomasi (Ita) Ale' BTC Ljubljana 0:33:55 85 Greta Richioud (Fra) Arkea Pro Cycling Team 0:35:52 86 Clara Honsinger (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:36:25 87 Lone Meertens (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:36:34 88 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:36:48 89 Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Valcar-Travel & Service 0:37:40 90 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 0:38:48 91 Noemi Lucrezia Eremita (Ita) Isolmant-Premac-Vittoria 0:39:22 92 Lucia Gonzalez Blanco (Spa) Bizkaia-Durango 0:39:48 93 Alice Gasparini (Ita) Isolmant-Premac-Vittoria 0:40:39 94 Silvia Zanardi (Ita) BePink 0:40:59 95 Giorgia Bariani (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:42:05 96 Michaela Drummond (NZl) BePink 0:43:37 97 Maria Vittoria Sperotto (Ita) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 0:44:16 98 Francesca Baroni (Ita) Isolmant-Premac-Vittoria 0:48:34 99 Katie Clouse (USA) Rally Cycling 0:48:57 100 Marta Jaskulska (Pol) Liv Racing 0:49:02 101 Sara Casasola (Ita) Servetto-Makhymo-Beltrami TSA 0:50:32 102 Natalia Studenikina (Rus) Born to Win G20 Ambedo 0:52:01 103 Anastasia Carbonari (Ita) Born to Win G20 Ambedo 0:52:25 104 Sara Poidevin (Can) Rally Cycling 0:54:22 105 Emily Newsom (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:54:46 106 Francesca Pisciali (Ita) Isolmant-Premac-Vittoria 0:54:59 107 Alice Palazzi (Ita) Born to Win G20 Ambedo 0:55:39 108 Lucie Jounier (Fra) Arkea Pro Cycling Team 0:55:51 109 Matilde Vitillo (Ita) BePink 0:56:45 110 Elisa Dalla Valle (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:57:10 111 Diana Carolina Peñuela Martinez (Col) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:57:42 112 Asia Zontone (Ita) Servetto-Makhymo-Beltrami TSA 0:57:49 113 Lina Svarinska (Lat) Servetto-Makhymo-Beltrami TSA 0:59:28 114 Lara Vieceli (Ita) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 1:01:44 115 Valentina Scandolara (Ita) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 1:02:56 116 Nadja Heigl (Aut) Servetto-Makhymo-Beltrami TSA 1:04:32 117 Leah Dixon (GBr) Team Tibco-Silicon Valley Bank 1:06:15 118 Carlotta Borello (Ita) Servetto-Makhymo-Beltrami TSA 1:07:55 119 Amandine Fouquenet (Fra) Arkea Pro Cycling Team 1:10:37 120 Gemma Sernissi (Ita) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 1:10:59 121 Typhaine Laurance (Fra) Arkea Pro Cycling Team 1:22:28 122 Lara Krähemann (Swi) Born to Win G20 Ambedo 1:27:49

Point classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Jumbo-Visma Women Team 35 2 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 31 3 Anna van der Breggen (Ned) Team SD Worx 30 4 Lucinda Brand (Ned) Trek-Segafredo 25 5 Demi Vollering (Ned) Team SD Worx 22 6 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Team SD Worx 20 7 Coryn Rivera (USA) Team DSM 18 8 Marta Bastianelli (Ita) Ale' BTC Ljubljana 17 9 Lorena Wiebes (Ned) Team DSM 15 10 Marta Cavalli (Ita) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 14 11 Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 12 12 Liane Lippert (Ger) Team DSM 10 13 Grace Brown (Aus) Team BikeExchange 10 14 Elise Chabbey (Swi) Canyon-SRAM Racing 8 15 Gaia Realini (Ita) Isolmant-Premac-Vittoria 7 16 Sofia Bertizzolo (Ita) Liv Racing 7 17 Erica Magnaldi (Ita) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 6 18 Juliette Labous (Fra) Team DSM 6 19 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar-Travel & Service 6 20 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 5 21 Mavi Garcia (Spa) Ale' BTC Ljubljana 4 22 Katrine Aalerud (Nor) Movistar Team Women 4 23 Maria Vittoria Sperotto (Ita) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 4 24 Elizabeth Deignan (GBr) Trek-Segafredo 3 25 Amanda Spratt (Aus) Team BikeExchange 3 26 Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Valcar-Travel & Service 3 27 Tatiana Guderzo (Ita) Ale' BTC Ljubljana 2 28 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo 1 29 Marta Lach (Pol) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 1 30 Elena Cecchini (Ita) Team SD Worx 1

Mountain classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Elise Chabbey (Swi) Canyon-SRAM Racing 16 2 Lucinda Brand (Ned) Trek-Segafredo 14 3 Anna van der Breggen (Ned) Team SD Worx 13 4 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Team SD Worx 13 5 Liane Lippert (Ger) Team DSM 11 6 Marianne Vos (Ned) Jumbo-Visma Women Team 10 7 Demi Vollering (Ned) Team SD Worx 9 8 Marta Cavalli (Ita) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 7 9 Brodie Chapman (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 5 10 Kathrin Hammes (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 5 11 Erica Magnaldi (Ita) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 5 12 Clara Koppenburg (Ger) Rally Cycling 4 13 Sofia Bertizzolo (Ita) Liv Racing 4 14 Sabrina Stultiens (Ned) Liv Racing 3 15 Sarah Roy (Aus) Team BikeExchange 1

Young rider classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Niamh Fisher-Black (NZl) Team SD Worx 14:19:09 2 Gaia Realini (Ita) Isolmant-Premac-Vittoria 0:00:42 3 Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:01:31 4 Barbara Malcotti (Ita) Valcar-Travel & Service 0:09:19 5 Camilla Alessio (Ita) BePink 0:13:59 6 Silke Smulders (Ned) Lotto Soudal Ladies 0:14:12 7 Léa Curinier (Fra) Arkea Pro Cycling Team 0:14:35 8 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 0:17:08 9 Mariia Novolodskaia (Rus) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 0:19:59 10 Federica Piergiovanni (Ita) Valcar-Travel & Service 0:20:38 11 Sara Martin Martin (Spa) Movistar Team Women 0:21:58 12 Lorena Wiebes (Ned) Team DSM 0:23:48 13 Giorgia Vettorello (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:26:18 14 Laura Tomasi (Ita) Ale' BTC Ljubljana 0:26:33 15 Eleonora Camilla Gasparrini (Ita) Valcar-Travel & Service 0:30:18 16 Noemi Lucrezia Eremita (Ita) Isolmant-Premac-Vittoria 0:32:00 17 Silvia Zanardi (Ita) BePink 0:33:37 18 Giorgia Bariani (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:34:43 19 Francesca Baroni (Ita) Isolmant-Premac-Vittoria 0:41:12 20 Katie Clouse (USA) Rally Cycling 0:41:35 21 Marta Jaskulska (Pol) Liv Racing 0:41:40 22 Sara Casasola (Ita) Servetto-Makhymo-Beltrami TSA 0:43:10 23 Anastasia Carbonari (Ita) Born to Win G20 Ambedo 0:45:03 24 Alice Palazzi (Ita) Born to Win G20 Ambedo 0:48:17 25 Matilde Vitillo (Ita) BePink 0:49:23 26 Asia Zontone (Ita) Servetto-Makhymo-Beltrami TSA 0:50:27 27 Lina Svarinska (Lat) Servetto-Makhymo-Beltrami TSA 0:52:06 28 Carlotta Borello (Ita) Servetto-Makhymo-Beltrami TSA 1:00:33 29 Amandine Fouquenet (Fra) Arkea Pro Cycling Team 1:03:15 30 Gemma Sernissi (Ita) Aromitalia Basso Bikes Vaiano 1:03:37 31 Lara Krähemann (Swi) Born to Win G20 Ambedo 1:20:27