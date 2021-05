Critérium du Dauphiné: Van Moer wins opening stage from the breakaway

Image 1 of 15 Brent Van Moer in the break (Image credit: Getty Images) Image 2 of 15 Alejandro Valverde at the start (Image credit: Getty Images) Image 3 of 15 Guillaume Martin at the start (Image credit: Getty Images) Image 4 of 15 David Gaudu at the start (Image credit: Getty Images) Image 5 of 15 Geraint Thomas on the start line (Image credit: Getty Images) Image 6 of 15 Froome, Valverde, Thomas, and Van Avermaet on the front row of the start line (Image credit: Getty Images) Image 7 of 15 The breakaway (Image credit: Getty Images) Image 8 of 15 Cyril Gautier in the break (Image credit: Getty Images) Image 9 of 15 Patrick Gamper in the break (Image credit: Getty Images) Image 10 of 15 Ian Garrison in the break (Image credit: Getty Images) Image 11 of 15 Richie Porte during the stage (Image credit: Getty Images) Image 12 of 15 Groupama-FDJ in the peloton (Image credit: Getty Images) Image 13 of 15 no hold-up at the level crossing (Image credit: Getty Images) Image 14 of 15 Tao Geoghegan Hart stretches out (Image credit: Getty Images) Image 15 of 15 The peloton (Image credit: Getty Images)

The 2021 Critérium du Dauphiné got underway with a breakaway success, with Brent Van Moer (Lotto Soudal) soloing into Issoire ahead of a frustrated peloton.

The Belgian was part of a four-man escape on the opening stage of the eight-day race, and he attacked them on the pair of climbs on the final lap of the Issoire finishing circuit.

At that point, with 16km remaining, the peloton was 1:30 in arrears but, despite efforts from Team BikeExchange and AG2R Citroën, they failed to mount a decent chase on the largely downhill run-in.

Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) led the bunch home for second place, 25 seconds behind Van Moer, with AG2R’s Clément Venturini rounding out the podium.

The victory was the first of Van Moer’s career, and it was also a tale of redemption. Not only did he crash out of last year’s Dauphiné after being in the breakaway on the opening day, but more recently he was solo in the finale of the Ronde Van Limburg and was ‘robbed’ when he was sent the wrong way by a race marshal.

“Last week I was really disappointed – I did a great solo but had some bad luck. Today I wanted to show I can finish it off, and I’m really happy to do it here among all the big names.”

Van Moer’s plan was to infiltrate the day’s breakaway in search of points in the mountains classification, and duly mopped up as the race crested an early category-4 climb before taking on three laps of a 37km circuit that featured the cat-3 Côte du Chateau du Buron and cat-4 Col de la Croix des Gardes in quick succession.

He leads that classification, but he’ll instead be wearing the yellow jersey as overall leader of the Dauphiné.

“The plan was to be in the break and hope I had some good names with me, then I took all the points for the mountains jersey, then in the end I felt really good and went alone,” Van Moer said.

“I don’t have such good memories of the Dauphiné but now I’m happy I’m here. It’s unbelievable to take my first professional victory in this big race.”

It was a day when most of the pre-race favourites finished safely and calmly in the bunch, but Brandon McNulty (UAE Team Emirates) was off the pace and trailed in more than four minutes down, having been dropped on the final climbs.

Full Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 4:13:00 2 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 0:00:25 3 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 4 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 5 Kaden Groves (Aus) Team BikeExchange 6 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 7 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 8 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 9 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 10 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 11 Carlos Barbero (Spa) Team Qhubeka Assos 12 Eliot Lietaer (Bel) B&B Hotels p/b KTM 13 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 14 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 15 Michael Gogl (Aut) Team Qhubeka Assos 16 Michael Valgren (Den) EF Education-Nippo 17 Kevin Vermaerke (USA) Team DSM 18 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 19 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 20 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation 21 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 22 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM 23 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 24 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 25 Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels p/b KTM 26 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 27 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 28 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 29 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 30 Nathan Haas (Aus) Cofidis 31 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 32 Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM 33 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 34 José Rojas (Spa) Movistar Team 35 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 36 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 37 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 38 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 39 Anthony Perez (Fra) Cofidis 40 Julien El Fares (Fra) EF Education-Nippo 41 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 42 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 43 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 44 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 45 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 46 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 47 Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 48 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 49 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka Assos 50 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team 51 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 52 Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team 53 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 54 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 55 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team 56 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 57 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 58 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 59 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 60 Yuriy Natarov (Kaz) Astana-Premier Tech 61 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana-Premier Tech 62 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels p/b KTM 63 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 64 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 65 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 66 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 67 Ben Hermans (Bel) Israel Start-up Nation 68 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 69 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 70 Felix Gall (Aut) Team DSM 71 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 72 Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 73 Lawson Craddock (USA) EF Education-Nippo 74 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 75 Chris Froome (GBr) Israel Start-up Nation 76 Tsgabu Grmay (Eth) Team BikeExchange 77 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 78 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 79 Brent Bookwalter (USA) Team BikeExchange 80 Simon Geschke (Ger) Cofidis 81 Dorian Godon (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:07 82 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:02:56 83 Sean Bennett (USA) Team Qhubeka Assos 84 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 85 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 86 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates 87 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 88 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 89 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:04:36 90 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels p/b KTM 91 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 92 Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal 93 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 94 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 95 Shane Archbold (NZl) Deceuninck-QuickStep 96 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 97 William Barta (USA) EF Education-Nippo 98 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 99 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 100 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 101 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 102 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 103 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 104 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 105 Marco Brenner (Ger) Team DSM 106 Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 107 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 108 Jeremy Bellicaud (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 109 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 110 Stijn Steels (Bel) Deceuninck-QuickStep 111 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation 112 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 113 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka Assos 114 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 115 Jasper De Plus (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 116 Rob Power (Aus) Team Qhubeka Assos 117 Chad Haga (USA) Team DSM 118 Tony Martin (Ger) Jumbo-Visma 119 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 120 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea-Samsic 0:07:09 121 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 122 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 123 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis 124 Alexander Cataford (Can) Israel Start-up Nation 125 Martin Salmon (Ger) Team DSM 126 Barnabás Peák (Hun) Team BikeExchange 127 Kevin Colleoni (Ita) Team BikeExchange 128 Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious 129 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 130 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 131 Logan Owen (USA) EF Education-Nippo 132 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana-Premier Tech 133 Lachlan Morton (Aus) EF Education-Nippo 134 Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation 0:12:00 135 Hideto Nakane (Jpn) EF Education-Nippo 136 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 0:14:23 137 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 138 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 0:14:59 139 Benjamin Perry (Can) Astana-Premier Tech 140 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 141 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 142 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 143 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 144 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 145 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep DNF Eros Capecchi (Ita) Bahrain Victorious

Sprint 1 - Issoire km. 107.7 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 10 2 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 6 3 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 4

Sprint 2 - Issoire km. 181.8 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 25 2 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 22 3 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 20 4 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 18 5 Kaden Groves (Aus) Team BikeExchange 16 6 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 14 7 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 12 8 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 10 9 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 8 10 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 6

Mountain 1 - Côte De Bergonne km. 65.7 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 1

Mountain 2 - Côte Du Château De Buron km. 93 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 2 2 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 1

Mountain 3 - Col De La Croix Des Gardes km. 95.6 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 1

Mountain 4 - Côte Du Château De Buron km. 130.1 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 2 2 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 1

Mountain 5 - Col De La Croix Des Gardes km. 132.7 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 1

Mountain 6 - Côte Du Château De Buron km. 167.2 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 2 2 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 1

Mountain 7 - Col De La Croix Des Gardes km. 169.7 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 1

Young riders Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 4:13:00 2 Kaden Groves (Aus) Team BikeExchange 0:00:25 3 Kevin Vermaerke (USA) Team DSM 4 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation 5 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 6 Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM 7 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 8 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 9 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 10 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team 11 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 12 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 13 Yuriy Natarov (Kaz) Astana-Premier Tech 14 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 15 Felix Gall (Aut) Team DSM 16 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 17 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 18 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 19 Dorian Godon (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:07 20 Sean Bennett (USA) Team Qhubeka Assos 0:02:56 21 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates 22 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 0:04:36 23 Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal 24 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 25 William Barta (USA) EF Education-Nippo 26 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 27 Marco Brenner (Ger) Team DSM 28 Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 29 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 30 Jeremy Bellicaud (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 31 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka Assos 32 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 33 Jasper De Plus (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 34 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 35 Martin Salmon (Ger) Team DSM 0:07:09 36 Barnabás Peák (Hun) Team BikeExchange 37 Kevin Colleoni (Ita) Team BikeExchange 38 Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation 0:12:00 39 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:14:23 40 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 0:14:59 41 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 42 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep

Combativity Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal

Teams Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lotto Soudal 12:39:50 2 Bora-Hansgrohe 0:00:25 3 B&B Hotels p/b KTM 4 Ineos Grenadiers 5 Team Qhubeka Assos 6 Movistar Team 7 Astana-Premier Tech 8 Jumbo-Visma 9 AG2R Citroën Team 10 Team Arkea-Samsic 11 Cofidis 12 Bahrain Victorious 13 Trek-Segafredo 14 Team DSM 15 EF Education-Nippo 16 Team BikeExchange 17 Israel Start-up Nation 18 Groupama-FDJ 19 Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:04:36 20 UAE Team Emirates 0:05:27 21 Deceuninck-QuickStep 0:08:47

General classification after stage 1 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 4:12:49 2 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 0:00:30 3 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 0:00:32 4 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:33 5 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:00:36 6 Kaden Groves (Aus) Team BikeExchange 7 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 8 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 9 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 10 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 11 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 12 Carlos Barbero (Spa) Team Qhubeka Assos 13 Eliot Lietaer (Bel) B&B Hotels p/b KTM 14 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 15 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 16 Michael Gogl (Aut) Team Qhubeka Assos 17 Michael Valgren (Den) EF Education-Nippo 18 Kevin Vermaerke (USA) Team DSM 19 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 20 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 21 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation 22 Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers 23 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM 24 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 25 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 26 Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels p/b KTM 27 Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma 28 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech 29 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 30 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 31 Nathan Haas (Aus) Cofidis 32 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 33 Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM 34 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 35 José Rojas (Spa) Movistar Team 36 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 37 Tao Geoghegan Hart (GBr) Ineos Grenadiers 38 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 39 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 40 Anthony Perez (Fra) Cofidis 41 Julien El Fares (Fra) EF Education-Nippo 42 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 43 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 44 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 45 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 46 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 47 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 48 Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 49 Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe 50 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka Assos 51 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team 52 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 53 Greg Van Avermaet (Bel) AG2R Citroën Team 54 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 55 Martijn Tusveld (Ned) Team DSM 56 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team 57 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 58 Richie Porte (Aus) Ineos Grenadiers 59 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 60 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 61 Yuriy Natarov (Kaz) Astana-Premier Tech 62 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana-Premier Tech 63 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels p/b KTM 64 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 65 Joe Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 66 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 67 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 68 Ben Hermans (Bel) Israel Start-up Nation 69 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 70 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 71 Felix Gall (Aut) Team DSM 72 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 73 Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 74 Lawson Craddock (USA) EF Education-Nippo 75 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 76 Chris Froome (GBr) Israel Start-up Nation 77 Tsgabu Grmay (Eth) Team BikeExchange 78 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 79 Brent Bookwalter (USA) Team BikeExchange 80 Simon Geschke (Ger) Cofidis 81 Dorian Godon (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:18 82 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:03:05 83 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:03:07 84 Sean Bennett (USA) Team Qhubeka Assos 85 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 86 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 87 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates 88 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 89 Loïc Vliegen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:04:47 90 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels p/b KTM 91 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 92 Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal 93 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 94 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 95 Shane Archbold (NZl) Deceuninck-QuickStep 96 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 97 William Barta (USA) EF Education-Nippo 98 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 99 Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation 100 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 101 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 102 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 103 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 104 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 105 Marco Brenner (Ger) Team DSM 106 Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 107 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 108 Jeremy Bellicaud (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 109 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 110 Stijn Steels (Bel) Deceuninck-QuickStep 111 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation 112 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 113 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka Assos 114 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 115 Jasper De Plus (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 116 Rob Power (Aus) Team Qhubeka Assos 117 Chad Haga (USA) Team DSM 118 Tony Martin (Ger) Jumbo-Visma 119 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 120 Laurent Pichon (Fra) Team Arkea-Samsic 0:07:20 121 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis 122 Kevin Van Melsen (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 123 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis 124 Alexander Cataford (Can) Israel Start-up Nation 125 Martin Salmon (Ger) Team DSM 126 Barnabás Peák (Hun) Team BikeExchange 127 Kevin Colleoni (Ita) Team BikeExchange 128 Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious 129 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 130 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 131 Logan Owen (USA) EF Education-Nippo 132 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana-Premier Tech 133 Lachlan Morton (Aus) EF Education-Nippo 134 Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation 0:12:11 135 Hideto Nakane (Jpn) EF Education-Nippo 136 Emmanuel Morin (Fra) Cofidis 0:14:34 137 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 138 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 0:15:10 139 Benjamin Perry (Can) Astana-Premier Tech 140 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 141 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 142 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 143 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 144 Josef Cerny (Cze) Deceuninck-QuickStep 145 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep

Points Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 29 2 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious 22 3 Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team 20 4 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 18 5 Kaden Groves (Aus) Team BikeExchange 16 6 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 14 7 Michal Kwiatkowski (Pol) Ineos Grenadiers 12 8 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 10 9 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 10 10 Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech 8 11 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 6 12 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 6

Mountains Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 10 2 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 2 3 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 1

Young Riders Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 4:12:49 2 Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:33 3 Kaden Groves (Aus) Team BikeExchange 0:00:36 4 Kevin Vermaerke (USA) Team DSM 5 Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation 6 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 7 Ilan Van Wilder (Bel) Team DSM 8 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 9 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 10 Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 11 Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team 12 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 13 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 14 Yuriy Natarov (Kaz) Astana-Premier Tech 15 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 16 Felix Gall (Aut) Team DSM 17 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 18 Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal 19 Dorian Godon (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:18 20 Sean Bennett (USA) Team Qhubeka Assos 0:03:07 21 Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates 22 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 0:04:47 23 Harry Sweeny (Aus) Lotto Soudal 24 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 25 William Barta (USA) EF Education-Nippo 26 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 27 Marco Brenner (Ger) Team DSM 28 Théo Delacroix (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 29 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 30 Jeremy Bellicaud (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 31 Dylan Sunderland (Aus) Team Qhubeka Assos 32 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 33 Jasper De Plus (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 34 Mark Padun (Ukr) Bahrain Victorious 35 Martin Salmon (Ger) Team DSM 0:07:20 36 Barnabás Peák (Hun) Team BikeExchange 37 Kevin Colleoni (Ita) Team BikeExchange 38 Alexis Renard (Fra) Israel Start-up Nation 0:12:11 39 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:14:34 40 Michel Ries (Lux) Trek-Segafredo 0:15:10 41 Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe 42 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep