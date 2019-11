Image 1 of 86 Andrew Talansky (Garmin-Sharp) wins the 2014 Criterium du Dauphine (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 86 Andrew Talansky (Garmin-Sharp) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 86 Team Sky's David Lopez Garcia and Chris Froome (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 4 of 86 Ryder Hesjedal (Garmin-Sharp) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 5 of 86 Tony Gallopin (Lotto Belisol) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 6 of 86 Tejay van Garderen (BMC) finishes 6th on the day (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 7 of 86 Alberto Contador (Tinkoff Saxo) finished in 10th place on the final stage (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 8 of 86 Alberto Contador (Tinkoff Saxo) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 9 of 86 Andrew Talansky (Garmin-Sharp) wins the Critérium du Dauphiné ahead of Alberto Contador (Tinkoff Saxo) and Jurgen Van Den Broeck (Lotto-Belisol) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 86 Mikel Nieve (Team Sky) wins the finale stage 8 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 86 Andrew Talansky (Garmin-Sharp) and Jurgen Van Den Broeck (Lotto-Belisol) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 86 Jan Bakelants (Omega Pharma-QuickStep) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 13 of 86 Alberto Contador (Tinkoff Saxo) leads Jakob Fuglsang (Astana) up the climb (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 14 of 86 Chris Froome (Team Sky) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 15 of 86 Mikael Cherel (Ag2r - La Mondiale) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 16 of 86 Daniel Moreno (Katusha) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 17 of 86 Mikel Nieve (Team Sky) is on his way to winning the final stage of the Dauphiné (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 18 of 86 Tejay van Garderen (BMC) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 19 of 86 Adam Yates (Orica-GreenEdge) finished third on the podium in the stage 8 finale (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 20 of 86 John Gadret (Fra) Movistar finished eighth on the final stage (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 21 of 86 Wilco Kelderman (Belkin) and Daniel Navarro (Cofidis, Solutions Credits.) Mikel Nieve saved the day for Sky Team, winning the final stage of the Criterium du Dauphine atop Courchevel on a day that saw the race explode with a thrilling finale. Andrew Talansky (Garmin-Sharp) used his participation in a break group to win the overall title, holding off a last-ditch attack from Alberto Contador, while former leader Chris Froome cracked and slipped out of the top ten.

Second on the stage was Romain Bardet (AG2R) with Adam Yates (Orica-GreenEdge) in third. Talansky finished fourth, and burst into tears upon hearing that the time gap was enough to give him the victory.





Alberto Contador, who led the race coming into the final stage, was forced to ride without teammates for most of the stage, and fought valiantly to defend his jersey. In the end he finished 1:15 after Nieve and 1:06 behind Talansky.

The final GC saw Talansky win the over Contador by 27 seconds with Jurgen Van Den Broeck (Lotto Belisol), at 35 seconds.

A break to the end

As expected the race exploded into live at the very start on the decisive stage. A large group broke away shortly after the day’s first climb with David Lopez, Mikel Nieve, Richie Porte (Sky), Tanel Kangert, Lieuwe Westra (Astana), Dani Navarro, Yoann Bagot (Cofidis), Adam Yates (Orica GreenEdge), Igor Anton, John Gadret (Movistar), Romain Bardet, Alexis Gougeard, Jean-Christoph Péraud (Ag2r-La Mondiale), Thomas Voeckler (Europcar), Jurgen Van den Broeck, Tony Gallopin, Pim Ligthart (Lotto Belisol), Kristjan Koren (Cannondale), Tejay van Garderen (BMC), Yuriy Trofimov (Katusha), Ryder Hesjedal, Andrew Talansky (Garmin-Sharp) and Bartosz Huzarski (NetApp-Endura).

Talansky was the biggest threat, as he came into the stage third overall, only 31 seconds behind second-placed Chris Froome (Sky) and 39 seconds down on leader Alberto Contador (Tinkoff-Saxo).

A gap of 3:20 put the American in the virtual yellow jersey – which was naturally not to the liking of Tinkoff-Saxo and Sky, who teamed together to lead the chase.

Froome was determined to reclaim the jersey, which he had given up the day before and attacked out of the peloton on the second ascent, the cat. 1 Col de Saisies, taking three teammates with him. Contador immediately followed, but without teammates.

The favourites’ group ballooned to 17 riders, including Vincenzo Nibali (Astana) and fourth-placed Wilco Kelderman (Belkin). Up ahead, Porte and Westra sat up in the escape group, waiting for their captains. The lead group topped the second climb with a 2:35 gap on the Contador group, with the peloton one minute further back.

By the time the 50km to go marker was passed, the gap between Talansky and Contador was down to under two minutes, and with 33km to go, it was just one minute. And there were two cat. 1 mountains to come, including a finish atop the Courchevel.

Hesjedal moved up to the head of the break group, putting up a high pace to help his teammate Talansky not only stay on the podium, but possibly win the race.

Nibali seized his moment and moved clear of the Contador and Froome group, with the two main rivals intent on watching each other, with the gap to Talansky’s group moving back out to two minutes.

Heavy rain started coming down on the ascent of the penultimate climb – and Contador attacked. And once more, Froome remained seated on his bike, on Thomas’ rear wheel, watching as his rival pulled away.

With 20km (and the final two climbs) still to go, Contador was alone and 2:10 behind the Talansky group. Nibali and Kelderman were between, at 1:09, and Froome behind at 2:34.

Contador bulled his way through the remnants of the early break, quickly building up the lead to a minute over Froome.

The lead group flew down the penultimate mountain, with Talansky going all out to secure the overall title. With 10km to go, Contador was still 1:11 down, with Froome nearly forgotten at 2:54.

Talansky lead a group of eight – including Van Den Broeck, who had his eye on the podium as well – onto the final climb, but Nibali and Kelderman were not far behind. With 4km still ahead of them, Contador had managed to cut the gap to 56 seconds.

Nieve jumped from the lead group, hoping to at least salvage a stage win for Sky. Kelderman moved up in chase of the lead group, as Nibali faded and fell back.

Nieve led the way into the final kilometre, as Talansky and Van den Broeck remained together.

Visibly exhausted, Contador moved out of the saddle and sprinted for the finish line, but he had lost time and finished 1:14 behind Nieve, and 1:06 after Talansky, dropping him to second. Meanwhile, further behind – much further behind – Froome came in 5:05 down.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky 3:20:29 2 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:03 3 Adam Yates (GBr) Orica GreenEdge 0:00:05 4 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 0:00:09 5 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol 6 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:00:15 7 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:00:32 8 John Gadret (Fra) Movistar 0:00:36 9 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits. 0:00:41 10 Alberto Contador Velasco (Spa) Team Tinkoff-Saxo 0:01:15 11 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 12 Kristjan Koren (Slo) Cannondale 0:01:44 13 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 14 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 15 Leopold Konig (Cze) Team Netapp-Endura 0:01:51 16 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:02:10 17 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 0:02:38 18 Jhon Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 19 Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida 0:03:53 20 Christopher Froome (GBr) Team Sky 0:05:05 21 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 22 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 23 Mickaël Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 24 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits. 25 Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar 26 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 0:05:23 27 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 28 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura 0:08:46 29 Richie Porte (Aus) Team Sky 30 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp 0:11:53 31 Tony Gallopin (Fra) Lotto-Belisol 0:12:05 32 Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits. 0:12:55 33 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:16:33 34 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 35 Jean Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 36 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 0:18:51 37 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:23:52 38 Martijn Keizer (Ned) Belkin Pro Cycling Team 39 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale 0:25:28 40 Marco Marcato (Ita) Cannondale 0:26:22 41 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:27:11 42 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 43 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 44 Mickael Delage (Fra) Fdj.fr 45 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 46 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing 47 Giovanni Visconti (Ita) Movistar 48 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 49 Bart De Clercq (Bel) Lotto-Belisol 50 Stig Broeckx (Bel) Lotto-Belisol 51 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar 52 Enrique Sanz Unzue (Spa) Movistar 53 Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 54 Johannes Frohlinger (Ger) Team Giant-Shimano 55 Sébastien Hinault (Fra) IAM Cycling 56 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 57 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp-Endura 58 Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge 59 Christophe Le Mevel (Fra) Cofidis, Solutions Credits. 60 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 61 Markel Irizar Aranburu (Spa) Trek Factory Racing 62 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Tinkoff-Saxo 63 Kenny Elissonde (Fra) Fdj.fr 64 Christian Meier (Can) Orica GreenEdge 65 Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge 66 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp-Endura 67 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 68 Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge 69 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida 70 Gustav Erik Larsson (Swe) IAM Cycling 71 Chad Haga (USA) Team Giant-Shimano 72 Kevin Reza (Fra) Team Europcar 73 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 74 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 75 Peter Stetina (USA) BMC Racing Team 76 Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing 77 Egor Silin (Rus) Team Katusha 78 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 79 Alexey Tsatevitch (Rus) Team Katusha 80 Nicki Sørensen (Den) Team Tinkoff-Saxo 81 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 82 Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling Team 83 Damien Howson (Aus) Orica GreenEdge 84 Jan Barta (Cze) Team Netapp-Endura 85 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Solutions Credits. 86 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team 87 Michal Golas (Pol) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 88 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano 89 Alex Howes (USA) Garmin-Sharp 90 Ramunas Navardauskas (Lit) Garmin-Sharp 91 Pierrick Fedrigo (Fra) Fdj.fr 92 Lars Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team 93 Scott Thwaites (GBr) Team Netapp-Endura 94 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 95 Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida 96 Romain Sicard (Fra) Team Europcar 97 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 98 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 99 Simon Spilak (Slo) Team Katusha 100 Alexander Rybakov (Rus) Team Katusha 101 George Bennett (NZl) Cannondale 102 Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing 103 Imanol Erviti (Spa) Movistar 104 Xabier Zandio Echaide (Spa) Team Sky 105 Jonathan Hivert (Fra) Belkin Pro Cycling Team 106 Maciej Bodnar (Pol) Cannondale 107 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 108 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Team Katusha 109 Ralf Matzka (Ger) Team Netapp-Endura 110 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 111 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 112 Arthur Vichot (Fra) Fdj.fr 113 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits. 114 Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing 115 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits. 116 Sebastian Langeveld (Ned) Garmin-Sharp 117 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 118 Jean Marc Marino (Fra) Cannondale 119 Dries Devenyns (Bel) Team Giant-Shimano 120 Pim Ligthart (Ned) Lotto-Belisol 121 Kris Boeckmans (Bel) Lotto-Belisol 0:27:23 122 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 0:28:06 123 Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida 0:29:05 124 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 0:29:21 125 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 0:29:37 126 Danny Pate (USA) Team Sky 0:29:46 127 Rory Sutherland (Aus) Team Tinkoff-Saxo 0:29:53 128 Michael Valgren Andersen (Den) Team Tinkoff-Saxo

Points 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Gallopin (Fra) Lotto-Belisol 5 pts 2 Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits. 3 3 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 1

Points finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky 15 pts 2 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 12 3 Adam Yates (GBr) Orica GreenEdge 10 4 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 8 5 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol 6 6 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 5 7 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 4 8 John Gadret (Fra) Movistar 3 9 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits. 2 10 Alberto Contador Velasco (Spa) Team Tinkoff-Saxo 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 10 pts 2 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 9 3 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Solutions Credits. 8 4 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 7 5 Mickaël Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 6 6 Jhon Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 5

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristjan Koren (Slo) Cannondale 15 pts 2 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 13 3 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp 11 4 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 9 5 Jean Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 8 6 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol 7 7 Adam Yates (GBr) Orica GreenEdge 6 8 Tony Gallopin (Fra) Lotto-Belisol 5

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 15 pts 2 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol 13 3 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 11 4 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky 9 5 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits. 8 6 Adam Yates (GBr) Orica GreenEdge 7 7 John Gadret (Fra) Movistar 6 8 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 5

Mountain finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky 15 pts 2 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 13 3 Adam Yates (GBr) Orica GreenEdge 11 4 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 9 5 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol 8 6 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 7 7 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 6 8 John Gadret (Fra) Movistar 5

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 3:20:32 2 Adam Yates (GBr) Orica GreenEdge 0:00:02 3 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:00:29 4 Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida 0:03:50 5 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 0:05:02 6 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:16:30 7 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 0:27:08 8 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 9 Stig Broeckx (Bel) Lotto-Belisol 10 Enrique Sanz Unzue (Spa) Movistar 11 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 12 Kenny Elissonde (Fra) Fdj.fr 13 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 14 Alexey Tsatevitch (Rus) Team Katusha 15 Damien Howson (Aus) Orica GreenEdge 16 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano 17 Scott Thwaites (GBr) Team Netapp-Endura 18 George Bennett (NZl) Cannondale 19 Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing 20 Ralf Matzka (Ger) Team Netapp-Endura 21 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 0:28:03 22 Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida 0:29:02 23 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 0:29:18 24 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 0:29:34 25 Michael Valgren Andersen (Den) Team Tinkoff-Saxo 0:29:50

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Astana Pro Team 10:09:49 2 Team Sky 0:01:48 3 Cofidis, Solutions Credits 0:10:19 4 Ag2R La Mondiale 0:13:19 5 BMC Racing Team 0:21:42 6 Movistar Team 0:24:30 7 Team Katusha 0:25:56 8 Team NetApp-Endura 0:29:26 9 Garmin - Sharp 0:30:51 10 Lotto-Belisol 0:31:03 11 Belkin Pro Cycling 0:43:13 12 Cannondale 0:45:12 13 Orica GreenEdge 0:46:05 14 Tinkoff-Saxo 0:47:15 15 Team Europcar 0:48:10 16 Omega Pharma-Quick Step 0:48:38 17 Lampre - Merida 0:49:53 18 IAM Cycling 0:51:05 19 Trek Factory Racing 1:13:11 20 FDJ.Fr 21 Team Giant-Shimano

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 31:08:08 2 Alberto Contador Velasco (Spa) Team Tinkoff-Saxo 0:00:27 3 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol 0:00:35 4 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:00:43 5 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:20 6 Adam Yates (GBr) Orica GreenEdge 0:02:05 7 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 0:02:12 8 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky 0:02:59 9 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits. 0:03:04 10 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:03:17 11 Leopold Konig (Cze) Team Netapp-Endura 0:04:03 12 Christopher Froome (GBr) Team Sky 0:04:25 13 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:05:11 14 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 0:06:31 15 John Gadret (Fra) Movistar 0:06:33 16 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 0:07:02 17 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:08:37 18 Jhon Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 0:08:43 19 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 0:09:07 20 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 0:09:20 21 Mickaël Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:17:01 22 Richie Porte (Aus) Team Sky 0:20:15 23 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura 0:20:50 24 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits. 0:20:52 25 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp 0:22:10 26 Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar 0:23:55 27 Tony Gallopin (Fra) Lotto-Belisol 28 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Trek Factory Racing 0:30:04 29 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 0:30:27 30 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:30:30 31 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 0:30:56 32 Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits. 33 Egor Silin (Rus) Team Katusha 0:31:21 34 Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida 0:31:58 35 Bart De Clercq (Bel) Lotto-Belisol 0:33:50 36 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:35:11 37 Jean Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:35:18 38 Kenny Elissonde (Fra) Fdj.fr 0:36:15 39 Gustav Erik Larsson (Swe) IAM Cycling 0:37:30 40 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Tinkoff-Saxo 0:39:21 41 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:42:24 42 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits. 0:42:57 43 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:45:17 44 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:45:28 45 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:45:58 46 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 0:47:20 47 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 0:47:58 48 Peter Stetina (USA) BMC Racing Team 0:49:28 49 Romain Sicard (Fra) Team Europcar 0:49:29 50 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 0:49:56 51 Kristjan Koren (Slo) Cannondale 0:52:15 52 Lars Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team 0:55:32 53 George Bennett (NZl) Cannondale 0:56:00 54 Giovanni Visconti (Ita) Movistar 0:57:17 55 Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 0:58:18 56 Alex Howes (USA) Garmin-Sharp 1:00:20 57 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 1:01:02 58 Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida 1:01:15 59 Christophe Le Mevel (Fra) Cofidis, Solutions Credits. 1:01:47 60 Imanol Erviti (Spa) Movistar 1:04:12 61 Arthur Vichot (Fra) Fdj.fr 1:04:28 62 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano 1:06:02 63 Alexander Rybakov (Rus) Team Katusha 1:08:50 64 Christian Meier (Can) Orica GreenEdge 1:08:56 65 Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing 1:10:03 66 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 1:10:33 67 Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida 1:10:38 68 Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling Team 1:11:37 69 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 1:12:24 70 Michal Golas (Pol) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 1:12:26 71 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits. 1:12:40 72 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida 1:13:35 73 Pim Ligthart (Ned) Lotto-Belisol 1:13:41 74 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 1:14:38 75 Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge 1:17:26 76 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale 1:17:29 77 Markel Irizar Aranburu (Spa) Trek Factory Racing 1:17:44 78 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar 1:18:09 79 Pierrick Fedrigo (Fra) Fdj.fr 1:18:21 80 Chad Haga (USA) Team Giant-Shimano 1:19:27 81 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Team Katusha 1:20:00 82 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 1:20:28 83 Jan Barta (Cze) Team Netapp-Endura 1:22:18 84 Martijn Keizer (Ned) Belkin Pro Cycling Team 1:22:45 85 Simon Spilak (Slo) Team Katusha 1:24:13 86 Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing 1:26:09 87 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 1:26:14 88 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 1:28:11 89 Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge 1:28:59 90 Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge 1:31:41 91 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 1:32:07 92 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 1:33:12 93 Damien Howson (Aus) Orica GreenEdge 1:33:17 94 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 1:34:27 95 Maciej Bodnar (Pol) Cannondale 1:34:52 96 Marco Marcato (Ita) Cannondale 1:35:03 97 Kevin Reza (Fra) Team Europcar 1:35:22 98 Johannes Frohlinger (Ger) Team Giant-Shimano 1:35:59 99 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp-Endura 1:37:50 100 Enrique Sanz Unzue (Spa) Movistar 1:38:12 101 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 1:41:13 102 Nicki Sørensen (Den) Team Tinkoff-Saxo 1:42:01 103 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team 1:43:10 104 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 1:43:11 105 Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing 1:46:11 106 Michael Valgren Andersen (Den) Team Tinkoff-Saxo 1:47:02 107 Stig Broeckx (Bel) Lotto-Belisol 1:48:22 108 Jean Marc Marino (Fra) Cannondale 1:49:15 109 Sébastien Hinault (Fra) IAM Cycling 1:50:20 110 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 1:50:25 111 Ralf Matzka (Ger) Team Netapp-Endura 1:52:39 112 Rory Sutherland (Aus) Team Tinkoff-Saxo 1:52:45 113 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp-Endura 1:53:21 114 Ramunas Navardauskas (Lit) Garmin-Sharp 1:53:32 115 Scott Thwaites (GBr) Team Netapp-Endura 1:55:04 116 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 1:55:17 117 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 1:57:14 118 Sebastian Langeveld (Ned) Garmin-Sharp 1:59:33 119 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Solutions Credits. 1:59:56 120 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 2:01:18 121 Mickael Delage (Fra) Fdj.fr 2:02:00 122 Dries Devenyns (Bel) Team Giant-Shimano 2:02:33 123 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 2:04:06 124 Alexey Tsatevitch (Rus) Team Katusha 2:05:03 125 Kris Boeckmans (Bel) Lotto-Belisol 2:12:58 126 Danny Pate (USA) Team Sky 2:15:36 127 Jonathan Hivert (Fra) Belkin Pro Cycling Team 2:21:35 128 Xabier Zandio Echaide (Spa) Team Sky 2:36:20

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Froome (GBr) Team Sky 34 pts 2 Alberto Contador Velasco (Spa) Team Tinkoff-Saxo 33 3 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 32 4 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 29 5 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 28 6 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 27 7 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 27 8 Adam Yates (GBr) Orica GreenEdge 23 9 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 20 10 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky 15 11 Simon Spilak (Slo) Team Katusha 15 12 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 15 13 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol 14 14 Pim Ligthart (Ned) Lotto-Belisol 13 15 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 13 16 Gustav Erik Larsson (Swe) IAM Cycling 12 17 Kris Boeckmans (Bel) Lotto-Belisol 12 18 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 11 19 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 11 20 Egor Silin (Rus) Team Katusha 11 21 Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge 11 22 Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing 10 23 Lars Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team 8 24 Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge 8 25 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 8 26 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 7 27 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp 6 28 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 6 29 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 6 30 Lars Boom (Ned) Belkin Pro Cycling Team 6 31 Tony Gallopin (Fra) Lotto-Belisol 5 32 Bart De Clercq (Bel) Lotto-Belisol 5 33 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp-Endura 5 34 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 5 35 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 5 36 Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing 5 37 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 4 38 Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar 4 39 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano 4 40 Maciej Bodnar (Pol) Cannondale 4 41 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 4 42 Alexey Tsatevitch (Rus) Team Katusha 4 43 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits. 3 44 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 3 45 John Gadret (Fra) Movistar 3 46 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura 3 47 Yohan Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits. 3 48 Christian Meier (Can) Orica GreenEdge 3 49 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 3 50 Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling Team 3 51 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 3 52 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp-Endura 3 53 Arnaud Demare (Fra) Fdj.fr 3 54 Arthur Vichot (Fra) Fdj.fr 2 55 Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida 2 56 Leopold Konig (Cze) Team Netapp-Endura 1 57 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 1 58 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 1 59 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits. 1 60 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale 1 61 Marco Marcato (Ita) Cannondale 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale 102 pts 2 Egor Silin (Rus) Team Katusha 64 3 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 61 4 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 58 5 Andrew Talansky (USA) Garmin-Sharp 48 6 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp 48 7 Kevin Reza (Fra) Team Europcar 44 8 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol 42 9 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 40 10 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 39 11 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano 36 12 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 36 13 Alberto Contador Velasco (Spa) Team Tinkoff-Saxo 33 14 Adam Yates (GBr) Orica GreenEdge 31 15 Christopher Froome (GBr) Team Sky 30 16 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 25 17 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Team Sky 24 18 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 23 19 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 22 20 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 22 21 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 20 22 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 20 23 Jhon Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team 18 24 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp-Endura 18 25 Tony Gallopin (Fra) Lotto-Belisol 17 26 Bart De Clercq (Bel) Lotto-Belisol 17 27 Mickaël Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 16 28 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 16 29 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 16 30 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 16 31 Kristjan Koren (Slo) Cannondale 15 32 Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge 15 33 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits. 13 34 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Solutions Credits. 13 35 Lars Boom (Ned) Belkin Pro Cycling Team 12 36 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 11 37 John Gadret (Fra) Movistar 11 38 Simon Spilak (Slo) Team Katusha 10 39 Pim Ligthart (Ned) Lotto-Belisol 10 40 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 10 41 Danny Pate (USA) Team Sky 10 42 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 9 43 Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar 8 44 Jean Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 8 45 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 8 46 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp-Endura 8 47 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 7 48 Richie Porte (Aus) Team Sky 7 49 Giovanni Visconti (Ita) Movistar 7 50 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Tinkoff-Saxo 6 51 Lars Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team 5 52 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura 2 53 Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing 2 54 Arthur Vichot (Fra) Fdj.fr 1 55 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 1 56 Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 31:08:51 2 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:37 3 Adam Yates (GBr) Orica GreenEdge 0:01:22 4 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 0:05:48 5 Kenny Elissonde (Fra) Fdj.fr 0:35:32 6 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 0:49:13 7 George Bennett (NZl) Cannondale 0:55:17 8 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma Quick Step Cycling Team 1:00:19 9 Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida 1:00:32 10 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano 1:05:19 11 Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida 1:09:55 12 Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing 1:25:26 13 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 1:31:24 14 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 1:32:29 15 Damien Howson (Aus) Orica GreenEdge 1:32:34 16 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 1:33:44 17 Enrique Sanz Unzue (Spa) Movistar 1:37:29 18 Michael Valgren Andersen (Den) Team Tinkoff-Saxo 1:46:19 19 Stig Broeckx (Bel) Lotto-Belisol 1:47:39 20 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 1:49:42 21 Ralf Matzka (Ger) Team Netapp-Endura 1:51:56 22 Scott Thwaites (GBr) Team Netapp-Endura 1:54:21 23 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 1:54:34 24 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 2:00:35 25 Alexey Tsatevitch (Rus) Team Katusha 2:04:20