Michael Rogers of Team Sky took his first win in two years in the second stage of the Bayern Rundfahrt to take over the race lead. The Australian won the sprint of a five-rider group, ahead of Vladimir Gusev (Katusha) and Jerome Coppel of Saur-Sojasun.

"It was quite close there at the end but I'm certainly really happy to take the win," Rogers said on TeamSky.com. "It's been a good couple of years since Tour of California when I last took one.

"No matter where it is it's always a nice feeling and especially in the fashion the team rode today it's great to finish it off."

"I'm sure there will be a few surprises tomorrow but I'm quietly confident that with the team we have here can handle anything that the race will throw at us. Then I'm sure the general classification will come down to the time trial."

The five-man escape group got away with about 46 km to go on the stage, and built up a lead of over a minute, and managed to hold on to a minimal lead at the end. Earlier, Thomas Voeckler (Europcar), Karsten Kroon (Saxo Bank) and Christian Mager of Team Heizomat had been in a long early break with up to a five minute gap.

Sky had two riders in the final group, Rogers and Kanstantsin Siutsou, which helped the Australian out-fox his breakaway companions in the end.

"We went into the stage with the plan to heat it up a bit on the climbs," Rogers said. "They weren't super hard but they were solid climbs and we took responsibility. We were able to create an opportunity on the second climb where Kosta went away and a couple of guys followed him. I followed those guys and before we knew it was had 30 seconds.

"We went full all the way to the finish. Kosta rode really strong all the way which allowed me to conserve energy for the sprint."

"Today was really the only opportunity to make a difference ahead of the time trial and the boys did a good job. We had two up there in the break and Mick took the time bonuses which is perfect,” director Sean Yates. “He’s in a great position but it’s not over and the time trial is quite long.

"We’ll defend the jersey going into the time trial and may the best man win!”

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 4:43:48 2 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 3 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 4 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan 5 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling 6 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 0:00:23 7 Allan Davis (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 8 John Degenkolb (Ger) Argos - Shimano 9 Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan 10 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 11 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 12 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 13 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp 14 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel - Euskadi 15 Marco Haller (Aut) Katusha Team 16 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 17 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp 18 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 19 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 20 Rafai Chtioui (Tun) Team Europcar 21 Laurent Didier (Lux) RadioShack-Nissan 22 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 23 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 24 Alexander Gottfried (Ger) Nutrixxion Abus 25 Alexander Krieger (Ger) Team Heizomat 26 Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan 27 Jérôme Baugnies (Bel) Team NetApp 28 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 29 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 30 Marcel Wyss (Swi) Team NetApp 31 David Lelay (Fra) Saur - Sojasun 32 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 33 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 34 Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano 35 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Procycling 36 Joost Posthuma (Ned) RadioShack-Nissan 37 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel - Euskadi 38 Johan Vansummeren (Bel) Garmin - Barracuda 39 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 40 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team 41 Marcus Fothen (Ger) Team NSP - Ghost 42 Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat 43 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 44 Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat 45 David Millar (GBr) Garmin - Barracuda 46 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Team Saxo Bank 47 Christophe Le Mevel (Fra) Garmin - Barracuda 48 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 49 Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat 50 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 51 Thomas Dekker (Ned) Garmin - Barracuda 52 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 53 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 54 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 55 Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team 56 Manuele Mori (Ita) Lampre - ISD 57 Johannes Fröhlinger (Ger) Argos - Shimano 58 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 59 Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat 60 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 61 Thierry Hupond (Fra) Argos - Shimano 62 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 63 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank 64 Jakob Steigmiller (Ger) Thüringer Energie Team 65 Grega Bole (Slo) Lampre - ISD 66 Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD 67 Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team 68 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 69 Davide Vigano (Ita) Lampre - ISD 0:00:58 70 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank 71 Fabian Wegmann (Ger) Garmin - Barracuda 0:03:45 72 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 0:05:10 73 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:06:21 74 Jens Mouris (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team 75 Stuart O'Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 76 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge Cycling Team 77 Bastian Bürgel (Ger) Thüringer Energie Team 78 Alexander Nordhoff (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 79 Fabian Thiel (Ger) Thüringer Energie Team 80 Yuriy Krivtsov (Fra) Lampre - ISD 81 Arthur Van Overberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 82 Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Nissan 83 Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 84 Jacob Fiedler (Ger) Team NSP - Ghost 85 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 86 Stefan Ganser (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 87 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat 88 Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat 89 Raphael Freienstein (Ger) Team Heizomat 90 Dirk Müller (Ger) Nutrixxion Abus 91 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 92 Rudiger Selig (Ger) Katusha Team 93 Christian Mager (Ger) Team Heizomat 94 Andreas Klier (Ger) Garmin - Barracuda 95 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 96 Dominic Klemme (Ger) Argos - Shimano 97 Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank 98 Ralf Matzka (Ger) Thüringer Energie Team 99 Danny Pate (USA) Sky Procycling 100 Robert Retschke (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:09:15 101 Matthieu Sprick (Fra) Argos - Shimano 102 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 103 Markus Eichler (Ger) Team NetApp 104 Jonas Schmeiser (Ger) Team NSP - Ghost 105 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 106 Rene Hooghiemster (Ned) Team NSP - Ghost 107 Andreas Stauff (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 108 Steffen Radochla (Ger) Team NSP - Ghost 109 Maximilian Werda (Ger) Thüringer Energie Team 110 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 111 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 112 Koldo Fernandez (Spa) Garmin - Barracuda 113 Marius Jessenberger (Ger) Team Heizomat 114 Jannick Geisler (Ger) Team Heizomat 115 Jasha Sütterlin (Ger) Thüringer Energie Team 0:10:30 116 Thomas Bonnin (Fra) Argos - Shimano 117 David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat 0:15:05 118 Holger Burkhardt (Ger) Nutrixxion Abus 119 Fabian Bruno (Ger) Team Heizomat 120 Benjamin Dietrich (Ger) Thüringer Energie Team 121 Sebastian Körber (Ger) Nutrixxion Abus 0:18:45 122 Alexander Schmitt (Ger) Nutrixxion Abus 123 Ran Margaliot (Isr) Team Saxo Bank 124 Michael Kurth (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 125 Tino Thömel (Ger) Team NSP - Ghost 126 Rene Obst (Ger) Team NSP - Ghost 127 André Benoit (Ger) Team Heizomat 128 André Schulze (Ger) Team NetApp 129 Michael Schweizer (Ger) Nutrixxion Abus 130 Frank Monreal (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland

Sprint 1 - km. 94,5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christian Mager (Ger) Team Heizomat 3 pts 2 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 2 3 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank 1

Sprint 2 - km. 115,0 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 3 pts 2 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank 2 3 Christian Mager (Ger) Team Heizomat 1

Sprint 3 - km. 188,9 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 3 pts 2 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 2 3 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 5 pts 2 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 4 3 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 3 4 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan 2 5 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling 1

Mountain 1 (Cat. 1) km. 124,2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 5 pts 2 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank 3 3 Marcus Fothen (Ger) Team NSP - Ghost 2 4 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 1

Mountain 2 (Cat. 1) km. 149,6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling 5 pts 2 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 3 3 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 2 4 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Sky Procycling 14:11:47 2 RadioShack-Nissan 0:00:23 3 Saur - Sojasun 4 Katusha Team 5 Team NetApp 0:00:46 6 Topsport Vlaanderen - Mercator 7 Euskaltel-Euskadi 8 Saxo Bank 9 Team Europcar 10 Argos-Shimano 11 Lampre - ISD 12 Orica-Greenedge 13 Garmin-Barracuda 14 FDJ-Big Mat 15 Team Heizomat 0:12:42 16 Thüringer Energie Team 17 Team NSP - Ghost 0:15:36 18 Nutrixxion Abus 0:21:26 19 Team Eddy Merckx - Indeland 0:21:34

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 10:12:36 2 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 0:00:05 3 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:09 4 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling 0:00:12 5 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan 0:00:13 6 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 0:00:26 7 Allan Davis (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:00:30 8 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:00:31 9 Marcus Fothen (Ger) Team NSP - Ghost 0:00:33 10 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp 0:00:34 11 John Degenkolb (Ger) Argos - Shimano 0:00:36 12 Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan 13 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp 14 Rafai Chtioui (Tun) Team Europcar 15 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 16 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 17 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel - Euskadi 18 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 19 Alexander Krieger (Ger) Team Heizomat 20 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 21 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 22 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 23 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 24 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 25 Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan 26 Alexander Gottfried (Ger) Nutrixxion Abus 27 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Procycling 28 David Millar (GBr) Garmin - Barracuda 29 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 30 Laurent Didier (Lux) RadioShack-Nissan 31 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 32 Johan Vansummeren (Bel) Garmin - Barracuda 33 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 34 Marco Haller (Aut) Katusha Team 35 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 36 David Lelay (Fra) Saur - Sojasun 37 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel - Euskadi 38 Marcel Wyss (Swi) Team NetApp 39 Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat 40 Christophe Le Mevel (Fra) Garmin - Barracuda 41 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Team Saxo Bank 42 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 43 Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano 44 Joost Posthuma (Ned) RadioShack-Nissan 45 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 46 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 47 Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat 48 Johannes Fröhlinger (Ger) Argos - Shimano 49 Jérôme Baugnies (Bel) Team NetApp 50 Manuele Mori (Ita) Lampre - ISD 51 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 52 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team 53 Thomas Dekker (Ned) Garmin - Barracuda 54 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 55 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 56 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 57 Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat 58 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 59 Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team 60 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank 61 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 62 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 63 Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat 64 Jakob Steigmiller (Ger) Thüringer Energie Team 65 Grega Bole (Slo) Lampre - ISD 66 Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team 67 Thierry Hupond (Fra) Argos - Shimano 68 Davide Vigano (Ita) Lampre - ISD 0:01:11 69 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank 0:01:28 70 Fabian Wegmann (Ger) Garmin - Barracuda 0:03:58 71 Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD 0:04:29 72 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 0:05:22 73 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat 0:06:30 74 Christian Mager (Ger) Team Heizomat 75 Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:06:34 76 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 77 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 78 Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat 79 Stefan Ganser (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 80 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 81 Ralf Matzka (Ger) Thüringer Energie Team 82 Jacob Fiedler (Ger) Team NSP - Ghost 83 Arthur Van Overberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 84 Andreas Klier (Ger) Garmin - Barracuda 85 Rudiger Selig (Ger) Katusha Team 86 Bastian Bürgel (Ger) Thüringer Energie Team 87 Dirk Müller (Ger) Nutrixxion Abus 88 Jens Mouris (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team 89 Yuriy Krivtsov (Fra) Lampre - ISD 90 Danny Pate (USA) Sky Procycling 91 Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank 92 Fabian Thiel (Ger) Thüringer Energie Team 93 Alexander Nordhoff (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 94 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge Cycling Team 95 Stuart O'Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 96 Raphael Freienstein (Ger) Team Heizomat 97 Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Nissan 98 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 99 Dominic Klemme (Ger) Argos - Shimano 100 Steffen Radochla (Ger) Team NSP - Ghost 0:09:26 101 Andreas Stauff (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:09:28 102 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 103 Matthieu Sprick (Fra) Argos - Shimano 104 Markus Eichler (Ger) Team NetApp 105 Maximilian Werda (Ger) Thüringer Energie Team 106 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 107 Robert Retschke (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 108 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 109 Jonas Schmeiser (Ger) Team NSP - Ghost 110 Marius Jessenberger (Ger) Team Heizomat 111 Jannick Geisler (Ger) Team Heizomat 112 Rene Hooghiemster (Ned) Team NSP - Ghost 0:09:38 113 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:09:48 114 Koldo Fernandez (Spa) Garmin - Barracuda 0:10:19 115 Jasha Sütterlin (Ger) Thüringer Energie Team 0:10:42 116 Thomas Bonnin (Fra) Argos - Shimano 0:14:36 117 David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat 0:15:12 118 Benjamin Dietrich (Ger) Thüringer Energie Team 0:15:18 119 Fabian Bruno (Ger) Team Heizomat 120 Holger Burkhardt (Ger) Nutrixxion Abus 0:15:28 121 Alexander Schmitt (Ger) Nutrixxion Abus 0:18:55 122 Michael Schweizer (Ger) Nutrixxion Abus 0:18:58 123 Michael Kurth (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 124 Sebastian Körber (Ger) Nutrixxion Abus 125 Ran Margaliot (Isr) Team Saxo Bank 126 André Benoit (Ger) Team Heizomat 127 Tino Thömel (Ger) Team NSP - Ghost 128 André Schulze (Ger) Team NetApp 0:19:08 129 Rene Obst (Ger) Team NSP - Ghost 0:22:14 130 Frank Monreal (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:23:10

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 8 pts 2 David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat 6 3 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 6 4 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 5 5 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 5 6 Christian Mager (Ger) Team Heizomat 4 7 Allan Davis (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 4 8 Marcus Fothen (Ger) Team NSP - Ghost 3 9 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 3 10 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank 3 11 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat 3 12 Alexander Schmitt (Ger) Nutrixxion Abus 3 13 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling 2 14 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan 2 15 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp 2 16 John Degenkolb (Ger) Argos - Shimano 2 17 Steffen Radochla (Ger) Team NSP - Ghost 2 18 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 1 19 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 1 20 Jasha Sütterlin (Ger) Thüringer Energie Team 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Steffen Radochla (Ger) Team NSP - Ghost 7 pts 2 Alexander Schmitt (Ger) Nutrixxion Abus 6 3 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling 5 4 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 5 5 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 3 6 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank 3 7 Jasha Sütterlin (Ger) Thüringer Energie Team 3 8 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 2 9 Marcus Fothen (Ger) Team NSP - Ghost 2 10 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan 1 11 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 1 12 David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp 10:13:10 2 John Degenkolb (Ger) Argos - Shimano 0:00:02 3 Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan 4 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp 5 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel - Euskadi 6 Alexander Krieger (Ger) Team Heizomat 7 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 8 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 9 Marco Haller (Aut) Katusha Team 10 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 11 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel - Euskadi 12 Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat 13 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank 14 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 15 Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat 16 Jakob Steigmiller (Ger) Thüringer Energie Team 17 Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD 0:03:55 18 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 0:04:48 19 Christian Mager (Ger) Team Heizomat 0:05:56 20 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:06:00 21 Ralf Matzka (Ger) Thüringer Energie Team 22 Arthur Van Overberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 23 Rudiger Selig (Ger) Katusha Team 24 Bastian Bürgel (Ger) Thüringer Energie Team 25 Fabian Thiel (Ger) Thüringer Energie Team 26 Alexander Nordhoff (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 27 Raphael Freienstein (Ger) Team Heizomat 28 Maximilian Werda (Ger) Thüringer Energie Team 0:08:54 29 Marius Jessenberger (Ger) Team Heizomat 30 Jannick Geisler (Ger) Team Heizomat 31 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:09:14 32 Jasha Sütterlin (Ger) Thüringer Energie Team 0:10:08 33 Thomas Bonnin (Fra) Argos - Shimano 0:14:02 34 Benjamin Dietrich (Ger) Thüringer Energie Team 0:14:44 35 Fabian Bruno (Ger) Team Heizomat 36 Alexander Schmitt (Ger) Nutrixxion Abus 0:18:21 37 Ran Margaliot (Isr) Team Saxo Bank 0:18:24 38 André Benoit (Ger) Team Heizomat 39 Tino Thömel (Ger) Team NSP - Ghost