Michael Rogers (Team Sky) cemented his lead in the Bayern Rundfarht by winning the time trial, with teammate Riche Porte taking second place. Jerome Coppel of Saur-Sojasun was third.

Rogers had come into the day with a narrow five-second lead over Vladimir Gusev (Katusha). Coppel moved up from third and is now 25 seconds down in second place, with Gusev third at 30 seconds.

The three-time world time trial champion covered the rolling 26.4km course in 31:14, and now stands to win the overall race on Sunday.

“Today that was one of the most beautiful courses I have seen in a long time,” Rogers said to the dpa news agency. “A bit of climbing, some descending, technical, but not too challenging.”

In his comeback from a shattered collarbone suffered at the Tour of Flanders, Fabian Cancellara put in an early best time. In the end he was 14th, 1:15 down on Rogers for the day.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 0:31:15 2 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 0:00:04 3 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:16 4 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 0:00:24 5 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling 0:00:35 6 Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan 0:00:37 7 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 0:00:41 8 Joost Posthuma (Ned) RadioShack-Nissan 0:00:46 9 Jens Mouris (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team 0:00:49 10 Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:54 11 Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano 0:01:01 12 David Millar (GBr) Garmin - Barracuda 0:01:06 13 Thomas Dekker (Ned) Garmin - Barracuda 0:01:09 14 Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Nissan 0:01:15 15 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 0:01:16 16 Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team 0:01:16 17 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan 0:01:19 18 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Procycling 0:01:19 19 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 0:01:24 20 Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat 0:01:26 21 Laurent Didier (Lux) RadioShack-Nissan 0:01:29 22 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 23 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 0:01:31 24 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 0:01:34 25 John Degenkolb (Ger) Argos - Shimano 0:01:34 26 Rafai Chtioui (Tun) Team Europcar 0:01:35 27 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 0:01:36 28 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank 0:01:37 29 Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan 0:01:42 30 David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat 0:01:46 31 David Lelay (Fra) Saur - Sojasun 0:01:46 32 Danny Pate (USA) Sky Procycling 0:01:47 33 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:48 34 Jakob Steigmiller (Ger) Thüringer Energie Team 0:01:50 35 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:55 36 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 0:01:55 37 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:57 38 Allan Davis (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:01:59 39 Matthieu Sprick (Fra) Argos - Shimano 0:02:00 40 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:00 41 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp 0:02:05 42 Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team 0:02:06 43 Yuriy Krivtsov (Fra) Lampre - ISD 0:02:07 44 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Team Saxo Bank 0:02:08 45 Stuart O'Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:02:09 46 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 0:02:09 47 Marcus Fothen (Ger) Team NSP - Ghost 0:02:11 48 Jasha Sütterlin (Ger) Thüringer Energie Team 0:02:11 49 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 0:02:12 50 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:13 51 Fabian Thiel (Ger) Thüringer Energie Team 0:02:13 52 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 0:02:15 53 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 0:02:25 54 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 0:02:26 55 Jérôme Baugnies (Bel) Team NetApp 0:02:28 56 Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat 0:02:30 57 Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat 0:02:34 58 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 0:02:37 59 Alexander Nordhoff (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:02:42 60 Christophe Le Mevel (Fra) Garmin - Barracuda 0:02:43 61 Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank 0:02:43 62 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge Cycling Team 0:02:44 63 Manuele Mori (Ita) Lampre - ISD 0:02:47 64 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 0:02:48 65 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:50 66 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:50 67 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:55 68 Johannes Fröhlinger (Ger) Argos - Shimano 0:02:58 69 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:03:05 70 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team 0:03:05 71 Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat 0:03:06 72 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 73 Ralf Matzka (Ger) Thüringer Energie Team 0:03:06 74 Johan Vansummeren (Bel) Garmin - Barracuda 0:03:07 75 Raphael Freienstein (Ger) Team Heizomat 0:03:09 76 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp 0:03:11 77 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:03:11 78 Thierry Hupond (Fra) Argos - Shimano 0:03:12 79 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:03:12 80 Koldo Fernandez (Spa) Garmin - Barracuda 0:03:13 81 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 0:03:14 82 Fabian Wegmann (Ger) Garmin - Barracuda 0:03:15 83 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 0:03:16 84 Alexander Schmitt (Ger) Nutrixxion Abus 0:03:18 85 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:03:18 86 Marius Jessenberger (Ger) Team Heizomat 0:03:20 87 Arthur Van Overberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:03:24 88 Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD 0:03:28 89 Maximilian Werda (Ger) Thüringer Energie Team 0:03:33 90 Andreas Klier (Ger) Garmin - Barracuda 0:03:34 91 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank 0:03:38 92 Dirk Müller (Ger) Nutrixxion Abus 0:03:43 93 Grega Bole (Slo) Lampre - ISD 0:03:44 94 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 0:03:49 95 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:03:51 96 Alexander Krieger (Ger) Team Heizomat 0:03:56 97 Jonas Schmeiser (Ger) Team NSP - Ghost 0:04:07 98 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:04:07 99 Michael Schweizer (Ger) Nutrixxion Abus 0:04:08 100 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:04:15 101 Rudiger Selig (Ger) Katusha Team 0:04:16 102 Holger Burkhardt (Ger) Nutrixxion Abus 0:04:18 103 Rene Hooghiemster (Ned) Team NSP - Ghost 0:04:21 104 Markus Eichler (Ger) Team NetApp 0:04:22 105 Davide Vigano (Ita) Lampre - ISD 0:04:26 106 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat 0:04:26 107 Marco Haller (Aut) Katusha Team 0:04:28 108 Tino Thömel (Ger) Team NSP - Ghost 0:04:28 109 Fabian Bruno (Ger) Team Heizomat 0:04:31 110 Steffen Radochla (Ger) Team NSP - Ghost 0:04:36 111 André Benoit (Ger) Team Heizomat 0:04:47 112 Christian Mager (Ger) Team Heizomat 0:04:53 113 Dominic Klemme (Ger) Argos - Shimano 0:04:58 114 Rene Obst (Ger) Team NSP - Ghost 0:04:59 115 Ran Margaliot (Isr) Team Saxo Bank 0:05:03 116 Benjamin Dietrich (Ger) Thüringer Energie Team 0:05:09 117 Jannick Geisler (Ger) Team Heizomat 0:05:09 118 Stefan Ganser (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:05:09 119 Jacob Fiedler (Ger) Team NSP - Ghost 0:05:18 120 Michael Kurth (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:05:29 121 Bastian Bürgel (Ger) Thüringer Energie Team 0:05:32 122 Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:05:43 123 Sebastian Körber (Ger) Nutrixxion Abus 0:05:51 124 Thomas Bonnin (Fra) Argos - Shimano 0:06:00 125 André Schulze (Ger) Team NetApp 0:06:10 126 Robert Retschke (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:06:12 127 Andreas Stauff (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:06:26 128 Frank Monreal (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:06:32

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Sky Procycling 1:34:22 2 RSH 0:01:59 3 Saur - Sojasun 0:02:31 4 Orica GreenEdge 0:03:25 5 FDJ-Big Mat 0:03:26 6 Argos-Shimano 0:03:57 7 Garmin - Barracuda 0:04:18 8 SBS 0:04:21 9 Katusha Team 0:04:25 10 Team Europcar 0:04:27 11 Topsport Vlaanderen - Mercator 0:05:14 12 Team Netapp 0:05:22 13 Thüringer Energie Team 0:05:35 14 Euskaltel - Euskadi 0:06:12 15 Lampre - ISD 0:06:27 16 Team Heizomat 0:09:45 17 Team NSP - Ghost 0:09:59 18 Nutrixxion Abus 0:10:30 19 Team Eddy Merckx - Indeland 0:11:27

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 15:38:14 2 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:25 3 Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team 0:00:30 4 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 0:00:41 5 Kanstantsin Sivtsov (Blr) Sky Procycling 0:00:47 6 Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan 0:01:13 7 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 0:01:17 8 Joost Posthuma (Ned) RadioShack-Nissan 0:01:22 9 Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat 0:01:30 10 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan 0:01:33 11 Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano 0:01:38 12 David Millar (GBr) Garmin - Barracuda 0:01:42 13 Thomas Dekker (Ned) Garmin - Barracuda 0:01:45 14 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 0:01:52 15 Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team 16 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Procycling 0:01:56 17 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 0:02:00 18 Laurent Didier (Lux) RadioShack-Nissan 0:02:05 19 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 20 John Degenkolb (Ger) Argos - Shimano 0:02:07 21 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 22 Rafai Chtioui (Tun) Team Europcar 0:02:11 23 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 0:02:12 24 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank 0:02:13 25 Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan 0:02:18 26 David Lelay (Fra) Saur - Sojasun 0:02:22 27 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:25 28 Jakob Steigmiller (Ger) Thüringer Energie Team 0:02:26 29 Allan Davis (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:02:29 30 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:31 31 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 0:02:32 32 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:34 33 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:37 34 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp 0:02:41 35 Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team 0:02:43 36 Marcus Fothen (Ger) Team NSP - Ghost 0:02:44 37 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Team Saxo Bank 38 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 0:02:48 39 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:49 40 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 0:02:51 41 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 0:03:01 42 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 0:03:02 43 Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat 0:03:06 44 Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat 0:03:10 45 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 0:03:13 46 Christophe Le Mevel (Fra) Garmin - Barracuda 0:03:19 47 Manuele Mori (Ita) Lampre - ISD 0:03:23 48 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 0:03:25 49 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:03:27 50 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 0:03:31 51 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:03:32 52 Johannes Fröhlinger (Ger) Argos - Shimano 0:03:34 53 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team 0:03:42 54 Johan Vansummeren (Bel) Garmin - Barracuda 0:03:44 55 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp 0:03:45 56 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:03:48 57 Thierry Hupond (Fra) Argos - Shimano 58 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:03:54 59 Grega Bole (Slo) Lampre - ISD 0:04:20 60 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:04:28 61 Alexander Krieger (Ger) Team Heizomat 0:04:32 62 Marco Haller (Aut) Katusha Team 0:05:05 63 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank 0:05:07 64 Jérôme Baugnies (Bel) Team NetApp 0:06:02 65 Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat 0:06:09 66 Davide Vigano (Ita) Lampre - ISD 0:06:18 67 Fabian Wegmann (Ger) Garmin - Barracuda 0:07:13 68 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 0:07:31 69 Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat 0:08:00 70 Jens Mouris (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team 0:08:30 71 Yuriy Krivtsov (Fra) Lampre - ISD 0:08:42 72 Fabian Thiel (Ger) Thüringer Energie Team 0:08:48 73 Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD 0:09:23 74 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:09:24 75 Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank 0:09:35 76 Ralf Matzka (Ger) Thüringer Energie Team 0:09:40 77 Raphael Freienstein (Ger) Team Heizomat 0:09:43 78 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:09:47 79 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge Cycling Team 0:09:53 80 Arthur Van Overberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:09:58 81 Andreas Klier (Ger) Garmin - Barracuda 0:10:08 82 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 0:10:23 83 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:10:50 84 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat 85 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 0:11:06 86 Rudiger Selig (Ger) Katusha Team 0:11:07 87 Danny Pate (USA) Sky Procycling 0:11:19 88 Christian Mager (Ger) Team Heizomat 0:11:23 89 Dirk Müller (Ger) Nutrixxion Abus 0:11:34 90 Stefan Ganser (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:11:44 91 Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Nissan 0:12:03 92 Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:12:18 93 Alexander Nordhoff (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:12:33 94 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:12:34 95 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 0:12:44 96 Jasha Sütterlin (Ger) Thüringer Energie Team 0:12:53 97 Jacob Fiedler (Ger) Team NSP - Ghost 0:13:24 98 Koldo Fernandez (Spa) Garmin - Barracuda 0:13:33 99 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:13:55 100 Steffen Radochla (Ger) Team NSP - Ghost 0:14:02 101 Markus Eichler (Ger) Team NetApp 0:14:08 102 Matthieu Sprick (Fra) Argos - Shimano 0:14:26 103 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:14:54 104 Bastian Bürgel (Ger) Thüringer Energie Team 0:15:01 105 Stuart O'Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:15:12 106 Robert Retschke (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:15:40 107 Andreas Stauff (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:15:54 108 Maximilian Werda (Ger) Thüringer Energie Team 0:16:00 109 Marius Jessenberger (Ger) Team Heizomat 0:16:05 110 David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat 0:16:58 111 Dominic Klemme (Ger) Argos - Shimano 0:18:01 112 Rene Hooghiemster (Ned) Team NSP - Ghost 0:19:30 113 Holger Burkhardt (Ger) Nutrixxion Abus 0:19:46 114 Jonas Schmeiser (Ger) Team NSP - Ghost 0:20:04 115 Jannick Geisler (Ger) Team Heizomat 0:21:06 116 Alexander Schmitt (Ger) Nutrixxion Abus 0:22:13 117 Michael Schweizer (Ger) Nutrixxion Abus 0:23:06 118 Tino Thömel (Ger) Team NSP - Ghost 0:23:27 119 Thomas Bonnin (Fra) Argos - Shimano 0:23:35 120 Michael Kurth (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:24:28 121 Benjamin Dietrich (Ger) Thüringer Energie Team 0:24:50 122 André Schulze (Ger) Team NetApp 0:25:18 123 André Benoit (Ger) Team Heizomat 0:26:02 124 Fabian Bruno (Ger) Team Heizomat 0:26:19 125 Ran Margaliot (Isr) Team Saxo Bank 0:27:00 126 Sebastian Körber (Ger) Nutrixxion Abus 0:27:47 127 Rene Obst (Ger) Team NSP - Ghost 0:30:12 128 Frank Monreal (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:36:12

Best young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan 15:39:27 2 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 0:00:47 3 John Degenkolb (Ger) Argos - Shimano 0:00:54 4 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank 0:01:00 5 Jakob Steigmiller (Ger) Thüringer Energie Team 0:01:13 6 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:18 7 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:21 8 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp 0:01:28 9 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:36 10 Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Big Mat 0:01:53 11 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp 0:02:32 12 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:41 13 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:03:15 14 Alexander Krieger (Ger) Team Heizomat 0:03:19 15 Marco Haller (Aut) Katusha Team 0:03:52 16 Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat 0:04:56 17 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 0:06:18 18 Fabian Thiel (Ger) Thüringer Energie Team 0:07:35 19 Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD 0:08:10 20 Ralf Matzka (Ger) Thüringer Energie Team 0:08:27 21 Raphael Freienstein (Ger) Team Heizomat 0:08:30 22 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:08:34 23 Arthur Van Overberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:08:45 24 Rudiger Selig (Ger) Katusha Team 0:09:54 25 Christian Mager (Ger) Team Heizomat 0:10:10 26 Alexander Nordhoff (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:11:20 27 Jasha Sütterlin (Ger) Thüringer Energie Team 0:11:40 28 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:12:42 29 Bastian Bürgel (Ger) Thüringer Energie Team 0:13:48 30 Maximilian Werda (Ger) Thüringer Energie Team 0:14:47 31 Marius Jessenberger (Ger) Team Heizomat 0:14:52 32 Jannick Geisler (Ger) Team Heizomat 0:19:53 33 Alexander Schmitt (Ger) Nutrixxion Abus 0:21:00 34 Tino Thömel (Ger) Team NSP - Ghost 0:22:14 35 Thomas Bonnin (Fra) Argos - Shimano 0:22:22 36 Benjamin Dietrich (Ger) Thüringer Energie Team 0:23:37 37 André Benoit (Ger) Team Heizomat 0:24:49 38 Fabian Bruno (Ger) Team Heizomat 0:25:06 39 Ran Margaliot (Isr) Team Saxo Bank 0:25:47