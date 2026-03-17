Tour of Flanders past winners

Slovenian Tadej Pogacar of UAE Team Emirates celebrates on the podium after winning the men's race of the 'Ronde van Vlaanderen/ Tour des Flandres/ Tour of Flanders' one day cycling race, 268,9km from Brugge to Oudenaarde, Sunday 06 April 2025.
Year

Podium (1st-3rd)

2025

Tadej Pogačar (Slo), Mads Pedersen (Den), Mathieu van der Poel (Ned)

2024

Mathieu van der Poel (Ned), Luca Mozzato (Ita), Nils Politt (Ger)

2023

Tadej Pogačar (Slo), Mathieu van der Poel (Ned), Mads Pedersen (Den)

2022

Mathieu van der Poel (Ned), Dylan van Baarle (Ned), Valentin Madouas (Fra)

2021

Kasper Asgreen (Den), Mathieu van der Poel (Ned), Wout van Aert (Bel),

2020

Mathieu van der Poel (Ned), Wout van Aert (Bel), Alexander Kristoff (Nor)

2019

Alberto Bettiol (Ita), Kasper Asgreen (Den), Alexander Kristoff (Nor)

2018

Niki Terpstra (Ned), Mads Pedersen (Den), Philippe Gilbert (Bel)

2017

Philippe Gilbert (Bel), Greg Van Avermaet (Bel), Niki Terpstra (Ned)

2016

Peter Sagan (Svk), Fabian Cancellara (Swi), Sep Vanmarcke (Bel)

2015

Alexander Kristoff (Nor), Niki Terpstra (Ned), Greg Van Avermaet (Bel)

2014

Fabian Cancellara (Swi), Greg Van Avermaet (Bel), Sep Vanmarcke (Bel)

2013

Fabian Cancellara (Swi), Peter Sagan (Svk), Jurgen Roelandts (Bel)

2012

Tom Boonen (Bel), Filippo Pozzato (Ita), Alessandro Ballan (Ita)

2011

Nick Nuyens (Bel), Sylvain Chavanel (Fra), Fabian Cancellara (Swi)

2010

Fabian Cancellara (Swi), Tom Boonen (Bel), Philippe Gilbert (Bel)

2009

Stijn Devolder (Bel), Heinrich Haussler (Ger), Philippe Gilbert (Bel)

2008

Stijn Devolder (Bel), Nick Nuyens (Bel), Juan Antonio Flecha (Spa)

2007

Alessandro Ballan (Ita), Leif Hoste (Bel), Luca Paolini (Ita)

2006

Tom Boonen (Bel), Leif Hoste (Bel), George Hincapie (USA)

2005

Tom Boonen (Bel), Andreas Klier (Ger), Peter Van Petegem (Bel)

2004

Steffen Wesemann (Ger), Leif Hoste (Bel), Dave Bruylandts (Bel)

2003

Peter Van Petegem (Bel), Frank Vandenbroucke (Bel), Stuart O'Grady (Aus)

2002

Andrea Tafi (Ita), Johan Museeuw (Bel), Peter Van Petegem (Bel)

2001

Gianluca Bortolami (Ita), Erik Dekker (Ned), Denis Zanette (Ita)

2000

Andrei Tchmil (Bel), Dario Pieri (Ita), Romans Vainsteins (Lat)

1999

Peter Van Petegem (Bel), Frank Vandenbroucke (Bel), Johan Museeuw (Bel)

1998

Johan Museeuw (Bel), Stefano Zanini (Ita), Andrei Tchmil (Bel)

1997

Rolf Sörensen (Den), Frédéric Moncassin (Fra), Franco Ballerini (Ita)

1996

Michele Bartoli (Ita), Fabio Baldato (Ita), Johan Museeuw (Bel)

1995

Johan Museeuw (Bel), Fabio Baldato (Ita), Andrei Tchmil (Ukr)

1994

Gianni Bugno (Ita), Johan Museeuw (Bel), Andrei Tchmil (Ukr)

1993

Johan Museeuw (Bel), Franz Maassen (Ned), David Bottaro (Ita)

1992

Jacky Durand (Fra), Thomas Wegmuller (Swi), Edwig Van Hooydonck (Bel)

1991

Edwig Van Hooydonck (Bel), Johan Museeuw (Bel), Rolf Sörensen (Den)

1990

Moreno Argentin (Ita), Rudy Dhaenens (Bel), John Talen (Ned)

1989

Edwig Van Hooydonck (Bel), Herman Frison (Bel), Dag Otto Lauritzen Nor)

1988

Eddy Planckaert (Bel), Phil Anderson (Aust), Adri Van Der Poel (Ned)

1987

Claude Criquielion (Bel), Sean Kelly (Ire), Eric Vanderaerden (Bel)

1986

Adri Van Der Poel (Ned), Sean Kelly (Ire), Flup Vandenbrande (Bel)

1985

Eric Vanderaerden (Bel), Phil Anderson (Aust), Hennie Kuiper (Ned)

1984

Johan Lammerts (Ned), Sean Kelly (Ire), Jean-Luc Vandenbroucke (Bel)

1983

Jan Raas (Ned), Ludo Peeters (Bel), Marc Sergeant (Bel)

1982

Rene Martens (Bel), Eddie Planckaert (Bel), Rudy Pevenage (Bel)

1981

Hennie Kuiper (Ned), Frits Pirard (Ned), Jan Raas (Ned)

1980

Michel Pollentier (Bel), Francesco Moser (Ita), Jan Raas (Ned)

1979

Jan Raas (Ned), Marc Demeyer (Bel), Daniel Willems (Bel)

1978

Walter Godefroot (Bel), Michel Pollentier (Bel), Greg Braun (Ger)

1977

Roger De Vlaeminck (Bel) (3)*

1976

Walter Planckaert (Bel), Francesco Moser (Ita), Marc Demeyer (Bel)

1975

Eddy Merckx (Bel), Frans Verbeeck (Bel), Marc Demeyer (Bel)

1974

Cees Bal (Ned), Frans Verbeeck (Bel), Eddy Merckx (Bel) (2)*

1973

Eric Leman (Bel), Freddie Maertens (Bel), Eddy Merckx (Bel)

1972

Eric Leman (Bel), André Dierickx (Bel), Frans Verbeeck (Bel)

1971

Evert Dolman (Ned), F. Kerremans (Bel), Cyril Guimard (Fra)

1970

Eric Leman (Bel), Walter Godefroot (Bel), Eddy Merckx (Bel)

1969

Eddy Merckx (Bel), Felice Gimondi (Ita), Marino Basso (Ita)

1968

Walter Godefroot (Bel), Rudi Altig (Ger), Jan Janssen (Ned) (1)*

1967

Dino Zandegu (Ita), Noél Foré (Bel), Eddy Merckx (Bel)

1966

Ward Sels (Bel), Adriano Durante (Ita), Georges Vandenberghe (Bel)

1965

Jo De Roo (Ned), Edward Sels (Bel), Georges Vanconingsloo (Bel)

1964

Rudi Altig (Ger), Benoni Beheyt (Bel), Jo De Roo (Ned)

1963

Noél Foré (Bel), Frans Melckenbeeck (Bel), Tom Simpson (GB)

1962

Rik Van Looy (Bel), Michel Van Aerde (Bel), Norbert Kerckhove (Bel)

1961

Tom Simpson (GB), Nino Defilippis (Ita), Jo De Haan (Ned)

1960

Arthur De Cabooter (Bel), Jean Graczyk (Fra), Ric Van Looy (Bel)

1959

Rik Van Looy (Bel), Frans Schoubben (Bel), Gilbert Desmet (Bel)

1958

Germain Derijcke (Bel), Willy Truye (Bel), Angelo Conterno (Ita)

1957

Fred De Bruyne (Bel), Jos Planckaert (Bel), Norbert Kerckhove (Bel)

1956

Jean Forestier (Fra), Stan Ockers (Bel), Leon Van Daele (Bel)

1955

Louison Bobet (Fra), Hugo Koblet (swi), Rik Van Steenbergen (Bel)

1954

Raymond Impanis (Bel), Francois Mahe (Fra), Alfons Van Den Brande (Bel)

1953

Wim Van Est (Ned), Désiré Keteleer (Bel), Bernard Gauthier (Fra)

1952

Roger Decock (Bel), Loretto Petrucci (Ita), Briek Schotte (Bel)

1951

Fiorenzo Magni (Ita), Bernard Gauthier (Fra), Attilio Redolfi (Fra)

1950

Fiorenzo Magni (Ita), Briek Schotte (Bel), Louis Caput (Fra)

1949

Fiorenzo Magni (Ita), Valére Ollivier (Bel), Briek Schotte (Bel)

1948

Briek Schotte (Bel), Albert Ramon (Bel), Marcel Rijckaert (Bel)

1947

Emiel Faignaert (Bel), René Desmet (Bel), Henri Renders (Bel)

1946

Rik Van Steenbergen (Bel), Louis Thiétard (Fra), Briek Schotte (Bel)

1945

Sylvain Grysolle (Bel), Albert Sercu (Bel), Jos Moerenhout (Bel)

1944

Rik Van Steenbergen (Bel), Briek Schotte (Bel), Jos Moerenhout (Bel)

1943

Achiel Buysse (Bel), Albert Sercu (Bel), K. Beeckman (Bel)

1942

Briek Schotte (Bel), Georges Claes (Bel), Robert Van Eenaeme (Bel)

1941

Achiel Buysse (Bel), Gustaaf Van Overloop (B), O. Vanden Meerschaut (Bel)

1940

Achiel Buysse (Bel), G. Christiaens (Bel), Briek Schotte (Bel)

1939

Karel Kaers (Bel), Romain Maes (Bel), Ward Vissers (Bel)

1938

Edgard De Caluwe (Bel), Sylveer Maes (Bel), Marcel Kint (Bel)

1937

Michel D'Hooghe (Bel), Herman Deltour (Bel), Louis Hardiquest (Bel)

1936

Louis Hardiquest (Bel), Edgard De Caluwe (Bel), Francois Neuville (Bel)

1935

Louis Duerloo (Bel), Eloi Meulenberg (Bel), C. Leemans (Bel)

1934

Gaston Rebry (Bel), Alfons Schepers (Bel), Félicien Vervaecke (Bel)

1933

Alfons Schepers (Bel), Leon Tommies (Bel), Romain Gijssels (Bel)

1932

Romain Gijssels (Bel), Alphonse Deloor (Bel), Alfred Haemerlinck (Bel)

1931

Romain Gijssels (Bel), Cesar Bogaert (Ned), Jean Aerts (Bel)

1930

Frans Bonduel (Bel), Aimé Dossche (Bel), Emile Joly (Bel)

1929

Jef Dervaes (Bel), Georges Ronsse (Bel), Alfred Haemerlinck (Bel)

1928

Jan Mertens (Bel), August Mortelmans (Bel), Louis De Lannoy (Bel)

1927

Gerard Debaets (Bel), G.Van Slembrouck (Bel), M. Dewaele (Bel)

1926

Denis Verschueren (Bel), Gustaaf Van Slembrouck, Raymond Decorte (Bel)

1925

Julien Delbecque (Bel), Jef Pé (Bel), Hector Martin (Bel)

1924

Gerard Debaets (Bel), René Vermandel (Bel), Felix Sellier (Bel)

1923

Henri Suter (Swi), Charles De Ruyter (Bel), Albert De Jonghe (Bel)

1922

Leon Devos (Bel), Jean Brunier (Fra), Francis Pelissier (Fra)

1921

Rene Vermandel (Bel), Jules Van Hevel (Bel), Louis Budts (Bel)

1920

Jules Van Hevel (Bel), Albert De Jonghe (Bel), Alfons Van Hecke (Bel)

1919

Henri Van Lerberghe (Bel), Leon Buysse (Bel), Jules Van Hevel (Bel)

1914

Marcel Buysse (Bel), Henri Van Lerberghe (Bel), Pierre Van De Velde (Bel)

1913

Paul Deman (Bel), Jozef Van Daele (Bel), Victor Doms (Bel)

-1

Reybrouck (2nd) disqualified (doping)

-2

Godefroot (3rd) disqualified (doping)

-3

Freddy Maertens (2nd) and Walter Planckaert (3rd) disqualified (doping)

