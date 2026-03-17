Tour of Flanders past winners

Past champions of Tour of Flanders
Year
Podium (1st-3rd)
2025
Tadej Pogačar (Slo), Mads Pedersen (Den), Mathieu van der Poel (Ned)
2024
Mathieu van der Poel (Ned), Luca Mozzato (Ita), Nils Politt (Ger)
2023
Tadej Pogačar (Slo), Mathieu van der Poel (Ned), Mads Pedersen (Den)
2022
Mathieu van der Poel (Ned), Dylan van Baarle (Ned), Valentin Madouas (Fra)
2021
Kasper Asgreen (Den), Mathieu van der Poel (Ned), Wout van Aert (Bel),
2020
Mathieu van der Poel (Ned), Wout van Aert (Bel), Alexander Kristoff (Nor)
2019
Alberto Bettiol (Ita), Kasper Asgreen (Den), Alexander Kristoff (Nor)
2018
Niki Terpstra (Ned), Mads Pedersen (Den), Philippe Gilbert (Bel)
2017
Philippe Gilbert (Bel), Greg Van Avermaet (Bel), Niki Terpstra (Ned)
2016
Peter Sagan (Svk), Fabian Cancellara (Swi), Sep Vanmarcke (Bel)
2015
Alexander Kristoff (Nor), Niki Terpstra (Ned), Greg Van Avermaet (Bel)
2014
Fabian Cancellara (Swi), Greg Van Avermaet (Bel), Sep Vanmarcke (Bel)
2013
Fabian Cancellara (Swi), Peter Sagan (Svk), Jurgen Roelandts (Bel)
2012
Tom Boonen (Bel), Filippo Pozzato (Ita), Alessandro Ballan (Ita)
2011
Nick Nuyens (Bel), Sylvain Chavanel (Fra), Fabian Cancellara (Swi)
2010
Fabian Cancellara (Swi), Tom Boonen (Bel), Philippe Gilbert (Bel)
2009
Stijn Devolder (Bel), Heinrich Haussler (Ger), Philippe Gilbert (Bel)
2008
Stijn Devolder (Bel), Nick Nuyens (Bel), Juan Antonio Flecha (Spa)
2007
Alessandro Ballan (Ita), Leif Hoste (Bel), Luca Paolini (Ita)
2006
Tom Boonen (Bel), Leif Hoste (Bel), George Hincapie (USA)
2005
Tom Boonen (Bel), Andreas Klier (Ger), Peter Van Petegem (Bel)
2004
Steffen Wesemann (Ger), Leif Hoste (Bel), Dave Bruylandts (Bel)
2003
Peter Van Petegem (Bel), Frank Vandenbroucke (Bel), Stuart O'Grady (Aus)
2002
Andrea Tafi (Ita), Johan Museeuw (Bel), Peter Van Petegem (Bel)
2001
Gianluca Bortolami (Ita), Erik Dekker (Ned), Denis Zanette (Ita)
2000
Andrei Tchmil (Bel), Dario Pieri (Ita), Romans Vainsteins (Lat)
1999
Peter Van Petegem (Bel), Frank Vandenbroucke (Bel), Johan Museeuw (Bel)
1998
Johan Museeuw (Bel), Stefano Zanini (Ita), Andrei Tchmil (Bel)
1997
Rolf Sörensen (Den), Frédéric Moncassin (Fra), Franco Ballerini (Ita)
1996
Michele Bartoli (Ita), Fabio Baldato (Ita), Johan Museeuw (Bel)
1995
Johan Museeuw (Bel), Fabio Baldato (Ita), Andrei Tchmil (Ukr)
1994
Gianni Bugno (Ita), Johan Museeuw (Bel), Andrei Tchmil (Ukr)
1993
Johan Museeuw (Bel), Franz Maassen (Ned), David Bottaro (Ita)
1992
Jacky Durand (Fra), Thomas Wegmuller (Swi), Edwig Van Hooydonck (Bel)
1991
Edwig Van Hooydonck (Bel), Johan Museeuw (Bel), Rolf Sörensen (Den)
1990
Moreno Argentin (Ita), Rudy Dhaenens (Bel), John Talen (Ned)
1989
Edwig Van Hooydonck (Bel), Herman Frison (Bel), Dag Otto Lauritzen Nor)
1988
Eddy Planckaert (Bel), Phil Anderson (Aust), Adri Van Der Poel (Ned)
1987
Claude Criquielion (Bel), Sean Kelly (Ire), Eric Vanderaerden (Bel)
1986
Adri Van Der Poel (Ned), Sean Kelly (Ire), Flup Vandenbrande (Bel)
1985
Eric Vanderaerden (Bel), Phil Anderson (Aust), Hennie Kuiper (Ned)
1984
Johan Lammerts (Ned), Sean Kelly (Ire), Jean-Luc Vandenbroucke (Bel)
1983
Jan Raas (Ned), Ludo Peeters (Bel), Marc Sergeant (Bel)
1982
Rene Martens (Bel), Eddie Planckaert (Bel), Rudy Pevenage (Bel)
1981
Hennie Kuiper (Ned), Frits Pirard (Ned), Jan Raas (Ned)
1980
Michel Pollentier (Bel), Francesco Moser (Ita), Jan Raas (Ned)
1979
Jan Raas (Ned), Marc Demeyer (Bel), Daniel Willems (Bel)
1978
Walter Godefroot (Bel), Michel Pollentier (Bel), Greg Braun (Ger)
1977
Roger De Vlaeminck (Bel) (3)*
1976
Walter Planckaert (Bel), Francesco Moser (Ita), Marc Demeyer (Bel)
1975
Eddy Merckx (Bel), Frans Verbeeck (Bel), Marc Demeyer (Bel)
1974
Cees Bal (Ned), Frans Verbeeck (Bel), Eddy Merckx (Bel) (2)*
1973
Eric Leman (Bel), Freddie Maertens (Bel), Eddy Merckx (Bel)
1972
Eric Leman (Bel), André Dierickx (Bel), Frans Verbeeck (Bel)
1971
Evert Dolman (Ned), F. Kerremans (Bel), Cyril Guimard (Fra)
1970
Eric Leman (Bel), Walter Godefroot (Bel), Eddy Merckx (Bel)
1969
Eddy Merckx (Bel), Felice Gimondi (Ita), Marino Basso (Ita)
1968
Walter Godefroot (Bel), Rudi Altig (Ger), Jan Janssen (Ned) (1)*
1967
Dino Zandegu (Ita), Noél Foré (Bel), Eddy Merckx (Bel)
1966
Ward Sels (Bel), Adriano Durante (Ita), Georges Vandenberghe (Bel)
1965
Jo De Roo (Ned), Edward Sels (Bel), Georges Vanconingsloo (Bel)
1964
Rudi Altig (Ger), Benoni Beheyt (Bel), Jo De Roo (Ned)
1963
Noél Foré (Bel), Frans Melckenbeeck (Bel), Tom Simpson (GB)
1962
Rik Van Looy (Bel), Michel Van Aerde (Bel), Norbert Kerckhove (Bel)
1961
Tom Simpson (GB), Nino Defilippis (Ita), Jo De Haan (Ned)
1960
Arthur De Cabooter (Bel), Jean Graczyk (Fra), Ric Van Looy (Bel)
1959
Rik Van Looy (Bel), Frans Schoubben (Bel), Gilbert Desmet (Bel)
1958
Germain Derijcke (Bel), Willy Truye (Bel), Angelo Conterno (Ita)
1957
Fred De Bruyne (Bel), Jos Planckaert (Bel), Norbert Kerckhove (Bel)
1956
Jean Forestier (Fra), Stan Ockers (Bel), Leon Van Daele (Bel)
1955
Louison Bobet (Fra), Hugo Koblet (swi), Rik Van Steenbergen (Bel)
1954
Raymond Impanis (Bel), Francois Mahe (Fra), Alfons Van Den Brande (Bel)
1953
Wim Van Est (Ned), Désiré Keteleer (Bel), Bernard Gauthier (Fra)
1952
Roger Decock (Bel), Loretto Petrucci (Ita), Briek Schotte (Bel)
1951
Fiorenzo Magni (Ita), Bernard Gauthier (Fra), Attilio Redolfi (Fra)
1950
Fiorenzo Magni (Ita), Briek Schotte (Bel), Louis Caput (Fra)
1949
Fiorenzo Magni (Ita), Valére Ollivier (Bel), Briek Schotte (Bel)
1948
Briek Schotte (Bel), Albert Ramon (Bel), Marcel Rijckaert (Bel)
1947
Emiel Faignaert (Bel), René Desmet (Bel), Henri Renders (Bel)
1946
Rik Van Steenbergen (Bel), Louis Thiétard (Fra), Briek Schotte (Bel)
1945
Sylvain Grysolle (Bel), Albert Sercu (Bel), Jos Moerenhout (Bel)
1944
Rik Van Steenbergen (Bel), Briek Schotte (Bel), Jos Moerenhout (Bel)
1943
Achiel Buysse (Bel), Albert Sercu (Bel), K. Beeckman (Bel)
1942
Briek Schotte (Bel), Georges Claes (Bel), Robert Van Eenaeme (Bel)
1941
Achiel Buysse (Bel), Gustaaf Van Overloop (B), O. Vanden Meerschaut (Bel)
1940
Achiel Buysse (Bel), G. Christiaens (Bel), Briek Schotte (Bel)
1939
Karel Kaers (Bel), Romain Maes (Bel), Ward Vissers (Bel)
1938
Edgard De Caluwe (Bel), Sylveer Maes (Bel), Marcel Kint (Bel)
1937
Michel D'Hooghe (Bel), Herman Deltour (Bel), Louis Hardiquest (Bel)
1936
Louis Hardiquest (Bel), Edgard De Caluwe (Bel), Francois Neuville (Bel)
1935
Louis Duerloo (Bel), Eloi Meulenberg (Bel), C. Leemans (Bel)
1934
Gaston Rebry (Bel), Alfons Schepers (Bel), Félicien Vervaecke (Bel)
1933
Alfons Schepers (Bel), Leon Tommies (Bel), Romain Gijssels (Bel)
1932
Romain Gijssels (Bel), Alphonse Deloor (Bel), Alfred Haemerlinck (Bel)
1931
Romain Gijssels (Bel), Cesar Bogaert (Ned), Jean Aerts (Bel)
1930
Frans Bonduel (Bel), Aimé Dossche (Bel), Emile Joly (Bel)
1929
Jef Dervaes (Bel), Georges Ronsse (Bel), Alfred Haemerlinck (Bel)
1928
Jan Mertens (Bel), August Mortelmans (Bel), Louis De Lannoy (Bel)
1927
Gerard Debaets (Bel), G.Van Slembrouck (Bel), M. Dewaele (Bel)
1926
Denis Verschueren (Bel), Gustaaf Van Slembrouck, Raymond Decorte (Bel)
1925
Julien Delbecque (Bel), Jef Pé (Bel), Hector Martin (Bel)
1924
Gerard Debaets (Bel), René Vermandel (Bel), Felix Sellier (Bel)
1923
Henri Suter (Swi), Charles De Ruyter (Bel), Albert De Jonghe (Bel)
1922
Leon Devos (Bel), Jean Brunier (Fra), Francis Pelissier (Fra)
1921
Rene Vermandel (Bel), Jules Van Hevel (Bel), Louis Budts (Bel)
1920
Jules Van Hevel (Bel), Albert De Jonghe (Bel), Alfons Van Hecke (Bel)
1919
Henri Van Lerberghe (Bel), Leon Buysse (Bel), Jules Van Hevel (Bel)
1914
Marcel Buysse (Bel), Henri Van Lerberghe (Bel), Pierre Van De Velde (Bel)
1913
Paul Deman (Bel), Jozef Van Daele (Bel), Victor Doms (Bel)
-1
Reybrouck (2nd) disqualified (doping)
-2
Godefroot (3rd) disqualified (doping)
-3
Freddy Maertens (2nd) and Walter Planckaert (3rd) disqualified (doping)
