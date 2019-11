Image 1 of 12 Dylan Groenewegen waves to the crowd (Image credit: Getty Images) Image 2 of 12 Arnaud Demare (Groupama-FDJ) (Image credit: Getty Images) Image 3 of 12 Dylan Groenewegen (Jumbo Visma) wins stage 4 at Volta ao Algarve (Image credit: Getty Images) Image 4 of 12 Dylan Groenewegen (Jumbo Visma) wins stage 4 at Volta ao Algarve (Image credit: Getty Images) Image 5 of 12 Arnaud Demare (Groupama-FDJ) (Image credit: Getty Images) Image 6 of 12 Arnaud Demare (Groupama-FDJ) (Image credit: Getty Images) Image 7 of 12 Dylan Groenewegen (Jumbo Visma) wins stage 4 at Volta ao Algarve (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 12 Dylan Groenewegen (Jumbo Visma) wins stage 4 at Volta ao Algarve (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 12 Dylan Groenewegen (Jumbo Visma) wins stage 4 at Volta ao Algarve (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 12 Dylan Groenewegen (Jumbo Visma) wins stage 4 at Volta ao Algarve (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 12 Dylan Groenewegen (Jumbo Visma) wins stage 4 at Volta ao Algarve (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 12 Dylan Groenewegen (Jumbo Visma) wins stage 4 at Volta ao Algarve (Image credit: Bettini Photo)

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) came back from a late mechanical problem to win stage 4 of the Vuelta ao Algarve with a superb sprint finish.

The Dutchman understandably thanked his teammates and was overjoyed to have won just minutes after a hectic chase and blast through the peloton.

Groenewegen and his final leadout man were well-placed going into a final right turn, while his main rivals were out of position and forced to make up ground.

Groenewegen opened up his sprint in sight of the line, while Arnaud Demare (Groupama-FDJ) had to come from too far back in the sprint. He finished a disappointed second, with Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) third and Pascal Ackerman (Bora-Hansgrohe) fourth.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) finished safely in the peloton, lost two seconds to some of his rivals, but kept his overall race lead going into Sunday’s final 173km stage to Malhão. He leads Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) by 29 seconds, with Wout Poels (Team Sky) third at 30 seconds.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 4:56:07 2 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 3 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 4 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 5 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 6 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 7 Timothy Dupont (Bel) Wanty-Gobert 8 Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin 9 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 10 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 11 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 12 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 13 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 14 Tom Devriendt (Bel) Wanty-Gobert 15 Samuel José Rodrigues Caldeira (Por) W52-FC Porto 16 Jonas Koch (Ger) CCC Team 17 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 18 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe 19 Amaro Antunes (Por) CCC Team 20 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 21 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 22 João Carlos Araújo Matias (Por) Vito-Feirense-PNB 23 Wout Poels (Ned) Team Sky 24 Michael Valgren Andersen (Den) Dimension Data 0:00:07 25 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 26 Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin 27 Rafael Jorge Magalhães Silva (Por) Efapel 28 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 29 Nicola Toffali (Ita) Sporting-Tavira 30 João Pedro Lourenço Rodrigues (Por) W52-FC Porto 31 Zico Waeytens (Bel) Cofidis, Solutions Credits 32 David de la Cruz (Spa) Team Sky 33 Daniel Freitas (Por) Miranda- Mortágua 34 Enric Mas (Spa) Deceuninck-QuickStep 35 António Barbio (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 36 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 37 Alejandro Marque Porto (Spa) Sporting-Tavira 38 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 39 Oscar Hernandez Martinez (Spa) Aviludo-Louletano 40 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 41 José Sousa (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 42 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 43 Francisco Garcia Rus (Spa) Aviludo-Louletano 44 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert 45 Antonio Angulo Sampedro (Spa) Efapel 46 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 47 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 48 Ben King (USA) Dimension Data 49 Ricardo Jorge Correia Mestre (Por) W52-FC Porto 50 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 51 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 52 Josef Cerny (Cze) CCC Team 53 Tiago José Pinto Machado (Por) Sporting-Tavira 54 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 55 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 56 João Benta (Por) Radio Popular-Boavista 57 Laurens ten Dam (Ned) CCC Team 58 Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 59 Sergei Chernetski (Rus) Caja Rural-Seguros RGA 60 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 61 Vicente Garcia de Mateos Rubio (Spa) Aviludo-Louletano 62 Raul Alarcon Garcia (Spa) W52-FC Porto 63 Frederico José Oliveira Figueiredo (Por) Sporting-Tavira 64 Rafael Lourenço (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 65 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 66 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 67 Hugo Sancho (Por) Miranda- Mortágua 68 Ivo Pinheiro (Por) Miranda- Mortágua 69 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 70 Ian Stannard (GBr) Team Sky 71 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 72 Fábio Oliveira (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 73 André Ramalho (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 74 Filipe Duarte Sousa Cardoso (Por) Vito-Feirense-PNB 75 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 76 João Leite (Por) Vito-Feirense-PNB 77 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 78 Brian van Goethem (Ned) Lotto Soudal 79 Neilson Powless (USA) Team Jumbo-Visma 80 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 81 Luís Gabriel Silva Gomes (Por) Radio Popular-Boavista 82 Domingos Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA 83 Daniel José Pereira Mestre (Por) W52-FC Porto 84 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 85 Rafael Ferreira Reis (Por) W52-FC Porto 86 Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 87 Venceslau Fernandes (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 88 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 89 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 90 Nuno Meireles (Por) Aviludo-Louletano 91 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 92 Aime De Gendt (Bel) Wanty-Gobert 93 Emanuel Duarte (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 94 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista 95 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 96 José João Costa Mendes (Por) Sporting-Tavira 97 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 98 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 99 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 100 Will Barta (USA) CCC Team 101 David Rodrigues (Por) Radio Popular-Boavista 102 Joaquim Ricardo Soares Silva (Por) W52-FC Porto 103 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 104 Marvin Scheulen (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 105 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 106 Gaspar Gonçalves (Por) Miranda- Mortágua 107 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 108 Marco Mathis (Ger) Cofidis, Solutions Credits 109 David De La Fuente Rasilla (Spa) Aviludo-Louletano 110 Pablo Guerrero Bonilla (Spa) Radio Popular-Boavista 111 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert 112 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 113 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo-Visma 114 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Vito-Feirense-PNB 115 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 116 Hélder Gonçalves (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 117 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 118 Lars Bak (Den) Dimension Data 119 Mads Schmidt Würtz (Den) Katusha-Alpecin 120 Pedro Paulinho (Por) Efapel 121 João Barbosa (Por) Vito-Feirense-PNB 122 Pedro Lopes (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 123 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 124 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 125 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 126 Sergio Vega Merodio (Spa) Miranda- Mortágua 127 António Ferreira (Por) Vito-Feirense-PNB 128 Pedro Lopes (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 129 Luke Rowe (GBr) Team Sky 130 Sérgio Paulinho (Por) Efapel 131 Daniel Silva (Por) Radio Popular-Boavista 132 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting-Tavira 133 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 134 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma 135 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 136 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 137 Bruno Silva (Por) Efapel 138 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:00:32 139 Pawel Bernas (Pol) CCC Team 0:00:36 140 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 141 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:00:39 142 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:01:10 143 Loïc Vliegen (Bel) Wanty-Gobert 144 Luís Fernandes (Por) Aviludo-Louletano 0:01:21 145 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 146 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 147 Nikolay Mihaylov (Bul) Efapel 148 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 149 André Crispim (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 150 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:01:24 151 Tiago Leal (Por) Miranda- Mortágua 0:01:56 152 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 0:00:07 153 Taco van der Hoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 0:02:06 154 Oscar Pelegri Ferrandis (Spa) Vito-Feirense-PNB 0:02:19 155 Benoit Vaugrenard (Fra) Groupama-FDJ 0:02:20 156 Fábio Manuel Fernandes Costa (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:07:07 157 David Ribeiro (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 158 Jesus Angel Nanclares Herraiz (Spa) Miranda- Mortágua 0:13:38 DNS Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep DNS Julien Vermote (Bel) Dimension Data

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 25 pts 2 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 20 3 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 16 4 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 13 5 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 10 6 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 8 7 Timothy Dupont (Bel) Wanty-Gobert 6 8 Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin 4 9 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 2 10 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 1

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Luís Fernandes (Por) Aviludo-Louletano 3 pts 2 Fábio Manuel Fernandes Costa (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 2 3 Nikolay Mihaylov (Bul) Efapel 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Luís Fernandes (Por) Aviludo-Louletano 3 pts 2 Oscar Pelegri Ferrandis (Spa) Vito-Feirense-PNB 2 3 Nikolay Mihaylov (Bul) Efapel 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Oscar Pelegri Ferrandis (Spa) Vito-Feirense-PNB 4 pts 2 Luís Fernandes (Por) Aviludo-Louletano 3 3 Jesus Angel Nanclares Herraiz (Spa) Miranda- Mortágua 1

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 David Ribeiro (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 3 pts 2 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 2 3 Taco van der Hoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 1

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 15:12:28 2 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:29 3 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:00:30 4 Enric Mas (Spa) Deceuninck-QuickStep 0:00:31 5 David de la Cruz (Spa) Team Sky 0:00:57 6 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:01:28 7 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:02:12 8 Neilson Powless (USA) Team Jumbo-Visma 0:02:13 9 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 0:02:35 10 Amaro Antunes (Por) CCC Team 0:02:36 11 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 0:02:49 12 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:02:59 13 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:03:02 14 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:03:09 15 Michael Valgren Andersen (Den) Dimension Data 0:03:11 16 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:03:16 17 João Pedro Lourenço Rodrigues (Por) W52-FC Porto 0:03:21 18 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 0:03:22 19 Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:03:30 20 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 0:03:47 21 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 0:04:14 22 Joaquim Ricardo Soares Silva (Por) W52-FC Porto 0:04:28 23 Laurens ten Dam (Ned) CCC Team 0:04:42 24 Sergei Chernetski (Rus) Caja Rural-Seguros RGA 0:04:44 25 Ben King (USA) Dimension Data 0:05:00 26 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert 27 Raul Alarcon Garcia (Spa) W52-FC Porto 0:06:33 28 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:39 29 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 0:06:42 30 Tiago José Pinto Machado (Por) Sporting-Tavira 0:06:57 31 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:06:58 32 Loïc Vliegen (Bel) Wanty-Gobert 0:07:04 33 David De La Fuente Rasilla (Spa) Aviludo-Louletano 0:07:16 34 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe 0:07:19 35 Frederico José Oliveira Figueiredo (Por) Sporting-Tavira 0:07:22 36 Alejandro Marque Porto (Spa) Sporting-Tavira 0:07:27 37 Luís Gabriel Silva Gomes (Por) Radio Popular-Boavista 0:07:43 38 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 0:08:26 39 Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin 0:08:32 40 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:08:36 41 João Benta (Por) Radio Popular-Boavista 0:09:00 42 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 0:09:17 43 Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert 0:09:53 44 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista 0:10:08 45 Rafael Jorge Magalhães Silva (Por) Efapel 0:10:30 46 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 0:10:32 47 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:10:50 48 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 0:10:55 49 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:11:04 50 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 0:11:41 51 José João Costa Mendes (Por) Sporting-Tavira 0:11:43 52 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:11:49 53 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:12:10 54 Zico Waeytens (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:12:11 55 Aime De Gendt (Bel) Wanty-Gobert 0:12:32 56 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 0:12:36 57 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 0:13:33 58 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:14:02 59 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 0:14:17 60 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:14:25 61 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:14:26 62 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:14:42 63 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:15:03 64 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:15:29 65 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 0:15:30 66 António Barbio (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:15:38 67 Luís Fernandes (Por) Aviludo-Louletano 0:16:27 68 Domingos Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:16:40 69 Antonio Angulo Sampedro (Spa) Efapel 0:16:41 70 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:16:46 71 Daniel Silva (Por) Radio Popular-Boavista 0:16:48 72 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:16:54 73 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Vito-Feirense-PNB 0:16:55 74 Luke Rowe (GBr) Team Sky 0:18:09 75 Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin 76 Emanuel Duarte (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:18:22 77 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 0:19:43 78 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:20:50 79 Taco van der Hoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 0:20:51 80 Jonas Koch (Ger) CCC Team 0:21:06 81 Sergio Vega Merodio (Spa) Miranda- Mortágua 0:21:14 82 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:21:54 83 Will Barta (USA) CCC Team 84 Rafael Lourenço (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:21:57 85 Ian Stannard (GBr) Team Sky 0:22:10 86 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:22:34 87 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:22:43 88 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 0:23:04 89 Daniel José Pereira Mestre (Por) W52-FC Porto 0:23:08 90 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:23:16 91 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:23:23 92 Pablo Guerrero Bonilla (Spa) Radio Popular-Boavista 0:23:28 93 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:23:29 94 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:23:37 95 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:24:04 96 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 97 Samuel José Rodrigues Caldeira (Por) W52-FC Porto 0:24:12 98 Gaspar Gonçalves (Por) Miranda- Mortágua 0:24:30 99 David Rodrigues (Por) Radio Popular-Boavista 0:24:35 100 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:24:40 101 Brian van Goethem (Ned) Lotto Soudal 0:24:42 102 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 0:24:43 103 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:24:47 104 Ivo Pinheiro (Por) Miranda- Mortágua 0:24:49 105 Hugo Sancho (Por) Miranda- Mortágua 0:24:56 106 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 0:24:59 107 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:25:03 108 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:25:05 109 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:25:12 110 Rafael Ferreira Reis (Por) W52-FC Porto 0:25:29 111 Timothy Dupont (Bel) Wanty-Gobert 0:25:38 112 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 0:25:41 113 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:25:42 114 António Ferreira (Por) Vito-Feirense-PNB 0:25:49 115 Tom Devriendt (Bel) Wanty-Gobert 0:25:58 116 João Barbosa (Por) Vito-Feirense-PNB 0:26:17 117 Pedro Lopes (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:26:43 118 Pedro Lopes (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:26:55 119 Daniel Freitas (Por) Miranda- Mortágua 0:26:59 120 Vicente Garcia de Mateos Rubio (Spa) Aviludo-Louletano 0:27:00 121 Pawel Bernas (Pol) CCC Team 0:27:31 122 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting-Tavira 123 Ricardo Jorge Correia Mestre (Por) W52-FC Porto 0:28:05 124 Filipe Duarte Sousa Cardoso (Por) Vito-Feirense-PNB 0:28:07 125 Marco Mathis (Ger) Cofidis, Solutions Credits 0:28:14 126 Nikolay Mihaylov (Bul) Efapel 0:28:16 127 Venceslau Fernandes (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:28:20 128 Francisco Garcia Rus (Spa) Aviludo-Louletano 0:28:32 129 Oscar Hernandez Martinez (Spa) Aviludo-Louletano 0:28:41 130 Bruno Silva (Por) Efapel 0:28:46 131 Hélder Gonçalves (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:28:50 132 Fábio Oliveira (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:29:13 133 José Sousa (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:29:14 134 Nicola Toffali (Ita) Sporting-Tavira 0:29:27 135 Marvin Scheulen (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:29:50 136 André Crispim (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:29:58 137 André Ramalho (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:30:00 138 Mads Schmidt Würtz (Den) Katusha-Alpecin 0:30:37 139 João Leite (Por) Vito-Feirense-PNB 0:30:42 140 Oscar Pelegri Ferrandis (Spa) Vito-Feirense-PNB 141 Sérgio Paulinho (Por) Efapel 0:30:54 142 Benoit Vaugrenard (Fra) Groupama-FDJ 0:30:59 143 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma 144 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:31:22 145 Nuno Meireles (Por) Aviludo-Louletano 0:31:24 146 Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin 0:31:55 147 Josef Cerny (Cze) CCC Team 0:32:41 148 João Carlos Araújo Matias (Por) Vito-Feirense-PNB 0:33:16 149 Tiago Leal (Por) Miranda- Mortágua 0:33:42 150 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:33:53 151 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:34:11 152 Lars Bak (Den) Dimension Data 0:36:04 153 David Ribeiro (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:37:54 154 Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:39:26 155 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 0:39:45 156 Pedro Paulinho (Por) Efapel 0:40:10 157 Fábio Manuel Fernandes Costa (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:42:29 158 Jesus Angel Nanclares Herraiz (Spa) Miranda- Mortágua 0:44:02

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 40 pts 2 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 29 3 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 25 4 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 25 5 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 23 6 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 18 7 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 16 8 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 15 9 Wout Poels (Ned) Team Sky 12 10 Enric Mas (Spa) Deceuninck-QuickStep 10 11 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 8 12 Amaro Antunes (Por) CCC Team 8 13 Luís Fernandes (Por) Aviludo-Louletano 6 14 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 6 15 Timothy Dupont (Bel) Wanty-Gobert 6 16 Oscar Pelegri Ferrandis (Spa) Vito-Feirense-PNB 5 17 Pedro Paulinho (Por) Efapel 5 18 David de la Cruz (Spa) Team Sky 5 19 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 5 20 João Pedro Lourenço Rodrigues (Por) W52-FC Porto 4 21 Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin 4 22 Nikolay Mihaylov (Bul) Efapel 4 23 José João Costa Mendes (Por) Sporting-Tavira 3 24 Antonio Angulo Sampedro (Spa) Efapel 3 25 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 3 26 Bruno Silva (Por) Efapel 3 27 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 3 28 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 3 29 Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 2 30 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 2 31 Rafael Lourenço (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 2 32 Sérgio Paulinho (Por) Efapel 2 33 David Ribeiro (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 2 34 Fábio Manuel Fernandes Costa (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 2 35 Jesus Angel Nanclares Herraiz (Spa) Miranda- Mortágua 2 36 Neilson Powless (USA) Team Jumbo-Visma 1 37 Michael Valgren Andersen (Den) Dimension Data 1 38 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 1 39 Will Barta (USA) CCC Team 1 40 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 1 41 Benoit Vaugrenard (Fra) Groupama-FDJ 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 10 pts 2 Amaro Antunes (Por) CCC Team 8 3 David Ribeiro (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 8 4 Wout Poels (Ned) Team Sky 8 5 Enric Mas (Spa) Deceuninck-QuickStep 6 6 Pedro Paulinho (Por) Efapel 5 7 Rafael Lourenço (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 5 8 Rafael Ferreira Reis (Por) W52-FC Porto 4 9 Oscar Pelegri Ferrandis (Spa) Vito-Feirense-PNB 4 10 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 4 11 Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team 4 12 Jesus Angel Nanclares Herraiz (Spa) Miranda- Mortágua 4 13 Luís Fernandes (Por) Aviludo-Louletano 3 14 Domingos Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA 3 15 Bruno Silva (Por) Efapel 3 16 João Pedro Lourenço Rodrigues (Por) W52-FC Porto 2 17 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 2 18 Taco van der Hoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 15:12:28 2 Neilson Powless (USA) Team Jumbo-Visma 0:02:13 3 Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb 0:02:35 4 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista 0:10:08 5 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 0:10:32 6 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 0:14:17 7 Emanuel Duarte (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:18:22 8 Will Barta (USA) CCC Team 0:21:54 9 Rafael Lourenço (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:21:57 10 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 0:23:04 11 Ivo Pinheiro (Por) Miranda- Mortágua 0:24:49 12 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 0:25:41 13 António Ferreira (Por) Vito-Feirense-PNB 0:25:49 14 João Barbosa (Por) Vito-Feirense-PNB 0:26:17 15 Pedro Lopes (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:26:43 16 Pedro Lopes (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:26:55 17 Venceslau Fernandes (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:28:20 18 Hélder Gonçalves (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:28:50 19 José Sousa (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:29:14 20 Marvin Scheulen (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:29:50 21 André Crispim (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:29:58 22 André Ramalho (Por) L.A. Aluminios- L.A. Sport 0:30:00 23 João Leite (Por) Vito-Feirense-PNB 0:30:42 24 Tiago Leal (Por) Miranda- Mortágua 0:33:42 25 Fábio Manuel Fernandes Costa (Por) UD Oliveirense-Inoutbuild 0:42:29