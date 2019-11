Image 1 of 13 A bit of pre-race drumming from Tour of Taihu Lake riders (Image credit: Mario Stiehl) Image 2 of 13 Thumbs up from stage 3 winner Alexander Serebryakov (Team Type 1-Sanofi) (Image credit: Mario Stiehl) Image 3 of 13 Tabriz Petrochemical Team members testing out a new bike (Image credit: Mario Stiehl) Image 4 of 13 Champagne shenanigans on the podium (Image credit: Mario Stiehl) Image 5 of 13 Points leader Alois Kankovsky (ASC Dukla Praha) (Image credit: Mario Stiehl) Image 6 of 13 Stage 3 podium (L-R): Alois Kankovsky, Alexander Serebryakov and Benjamin Giraud (Image credit: Mario Stiehl) Image 7 of 13 Stage 3 winner Alexander Serebryakov (Team Type 1-Sanofi) on the podium (Image credit: Mario Stiehl) Image 8 of 13 You think Alexander Serebryakov (Team Type 1-Sanofi) is happy about his stage win? (Image credit: Mario Stiehl) Image 9 of 13 Alexander Serebryakov (Team Type 1-Sanofi) celebrates his sprint victory at Xitaihu Lake. (Image credit: Mario Stiehl) Image 10 of 13 The peloton in action during stage 3 at Tour of Taihu Lake (Image credit: Mario Stiehl) Image 11 of 13 The peloton in action during stage 3 at Tour of Taihu Lake (Image credit: Mario Stiehl) Image 12 of 13 The peloton in action during stage 3 at Tour of Taihu Lake (Image credit: Mario Stiehl) Image 13 of 13 A tree-planting ceremony took place after the stage (Image credit: Mario Stiehl)

Team Type 1’s Alexandr Serebryakov waited for stage 3 of the Tour of Taihu Lake to strike again, as he did on four occasions at the Tour of China in September and three at the Tour of Hainan in October.

He opened up the sprint with 250 metres to go and maintained a small advantage over the previous stage winner Alois Kankovsky of Dukla Praha and Frenchman Benjamin Giraud from La Pomme-Marseille.

“My teammates have closed the gap to the escapees to perfection,” said the 25-year-old Russian, who is now the most prolific sprinter seen in Asia this year ahead of Andrea Guardini – the Italian had six wins at Le Tour de Langkawi and one at the Tour of Qinghai Lake.

“I was scared at the end because I’ve seen people like [Yuriy] Metlushenko coming on both sides. With the tailwind, it was a very fast sprint but fortunately not as crazy as yesterday when a relay was given like in the Madison. This morning I spoke with some of these guys and I said ‘ok you’re track riders but it’s road racing here’. My team did a maximum effort today. Every day, we try and win and there will be more occasions because I guess that the remaining five stages will also be bunch sprint finishes.”

Race leader Milan Kadlec, who finally received his suitcase and therefore wore his jersey of national Czech champion that was missing for stage 1, warned that stage 4 might not be so easy to control for Dukla Praha. Turns at the head of the peloton are shared by Hong Kong defending their position as best Chinese team and rider. They never let the breakaway riders to have more than 1:02 lead. Four riders had attacked from the gun: Roman Maykin (RusVelo), Alejandrio Marque (Carmim-Prio), Hossein Jahanbanian (Tabriz) and Yannick Martinez (La Pomme-Marseille) who won all three intermediate sprints. They were reinforced by four more riders: Secaaltin Dazkirli (Konya Torku Seker Spor), Zhang Hui (Max Success), Xing Fu and Wang Bo (Hengxiang), but the sprint finish was inevitable.

Giraud appeared in the top three as he did at Tour of Hainan as well. The former mountain biker from the south of France was happy with his result. “I’d like to win a stage," he said. “But I’ve done a good sprint, with a good positioning, even though this kind of false flat downhill finish with tailwind isn’t exactly my forte, but we’re doing better and better as a team in the preparation of the sprints.”

TD Bank Philadelphia International Cycling Championship winner Serebryakov revealed that he’s at the Tour of Taihu Lake with the qualification for the 2014 WorldTour already in mind. “I wanted to sign a two-year contract for feeling secure and racing with no pressure, but it’s a one-year deal with Euskaltel”, he explained. “Now with my results on the 2013 Asia Tour [that has started at the beginning of October], I’m already scoring points that might count for the sporting evaluation of the team I’ll ride for in 2014. That’s what I’m here for, even though it’s been a long season already and I wish I was in Moscow by now with my wife and our twins who are one and half years old.”

The awarded riders of the day were invited to plant trees as a legacy of the race organization for the preservation of the environment around the Taihu Lake (Taihu means "big lake" in Mandarin).

Full Results 1 Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1 - Sanofi 2:31:02 2 Alois Kankovsky (Cze) ASC Dukla Praha 3 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 4 Sebastian Körber (Ger) Nutrixxion Abus 5 Michael Schweizer (Ger) Nutrixxion Abus 6 Milan Kadlec (Cze) ASC Dukla Praha 7 Leonid Krasnov (Rus) RusVelo 8 Benjamin Sydlik (Ger) Nutrixxion Abus 9 Joaquin Sobrino (Spa) SP Tableware Cycling Team 10 Samuel José Rodrigues Caldeira (Por) Carmim - Prio 11 Yuri Metlushenko (Ukr) Konya Torku Seker Spor 12 Jullien Sebastien (Fra) JLC 13 Mathieu Delaroziere (Fra) La Pomme Marseille 14 Ahmet Orken (Tur) Konya Torku Seker Spor 15 Anuar Manan (Mas) Champion System Pro Cycling Team 16 Kevin Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 17 Ramin Maleki Mizan (IRI) Tabriz Petrochemical Team 18 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 19 Benedikt Kendler (Ger) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer 20 Maksym Vasyliev (Ukr) ISD - Lampre Continental 21 Ricardo Jorge Mestre (Por) Carmim - Prio 22 Sun Jae Jang (Kor) RTS Racing Team 23 Harrif Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 24 Bo Liu (Chn) MCT 25 Christoph Schweizer (Ger) Nutrixxion Abus 26 Kin San Wu (HKg) Champion System Pro Cycling Team 27 Joeri Stallaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 28 Luis Filipe Albino Silva (Por) Carmim - Prio 29 Ho Ting Kwok (HKg) Hong Kong 30 Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1 - Sanofi 31 Lukas Ranacher (Aut) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer 32 Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 33 Lars Pria (Rom) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer 34 Tae Min Gong (Kor) RTS Racing Team 35 Vitaliy Popkov (Ukr) ISD - Lampre Continental 36 Behnam Khalilikhosroshahi (IRI) Tabriz Petrochemical Team 37 Hao Liu (Chn) Max Success Sports 38 Chin-Lung Huang (Tpe) RTS Racing Team 39 Steven Garcinn (Fra) JLC 40 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong 41 En Huang (Chn) Max Success Sports 42 Ruisong Zhang (Chn) Max Success Sports 43 Mohd Zamri Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 44 Denys Karnulin (Ukr) ISD - Lampre Continental 45 Konstantin Volik (Uzb) China 361° Cycling Team 46 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong 47 Mohd Saiful Anuar Aziz (Mas) Terengganu Cycling Team 48 David McCann (Irl) RTS Racing Team 49 Alejandio Marque Porto (Spa) Carmim - Prio 50 Heng Liu (Chn) JLC 51 Martin Hacecky (Cze) ASC Dukla Praha 52 Fuyu Li (Chn) Hengxiang Cycling Team 53 Anatoliy Pakhtusov (Ukr) ISD - Lampre Continental 54 Robbie Hucker (Aus) Drapac Cycling 55 Volodymyr Dzhus (Ukr) ISD - Lampre Continental 56 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Cycling Team 57 Douglas Repacholi (Aus) JLC 58 Dmytro Volovod (Ukr) ISD - Lampre Continental 59 Sergiy Grechyn (Ukr) Konya Torku Seker Spor 60 Floris Goesinnen (Ned) Drapac Cycling 61 Burr Ho (HKg) Hong Kong 62 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong 63 Hossein Jahanbanian Kamnabi (IRI) Tabriz Petrochemical Team 64 Diogo Nunes (Por) Carmim - Prio 65 Yusup Abrekov (Uzb) China 361° Cycling Team 66 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 67 Vadim Shaekhov (Uzb) China 361° Cycling Team 68 Yohan Cauquil (Fra) La Pomme Marseille 69 Gleb Moiseev (Rus) JLC 70 Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Team 71 Jianpeng Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 72 Peter Thompson (Aus) Drapac Cycling 73 Saeid Safarzadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Team 74 Evgeny Kovalev (Rus) RusVelo 75 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 76 Joeri Bueken (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 77 Muhamad Adiq Husainie Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 78 Pengda Jiao (Chn) Champion System Pro Cycling Team 79 Valter Filipe Afonso Pereira (Por) Carmim - Prio 80 Georgios Karatzios (Gre) SP Tableware Cycling Team 81 Joey Rosskopf (USA) Team Type 1 - Sanofi 82 Yuepen Liu (Chn) MCT 83 Ivan Kovalev (Rus) RusVelo 84 Xuan Wu (Chn) China 361° Cycling Team 85 Yangyang He (Chn) MCT 86 Vojtech Hacecky (Cze) ASC Dukla Praha 87 Alireza Asgharzadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Team 88 David Lozano Riba (Spa) Team Type 1 - Sanofi 89 Yan Dong Xing (Chn) Max Success Sports 90 Fabio Calabria (Aus) Team Type 1 - Sanofi 91 Roman Maykin (Rus) RusVelo 92 Martin Blaha (Cze) ASC Dukla Praha 93 Muhammed Atalay (Tur) Konya Torku Seker Spor 94 Artem Topchanyuk (Ukr) SP Tableware Cycling Team 95 Zhiqiang Duan (Chn) MCT 96 Gang Xu (Chn) Champion System Pro Cycling Team 97 William Walker (Aus) Drapac Cycling 98 Kun Jiang (Chn) Champion System Pro Cycling Team 99 Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 100 Jiri Hochmann (Cze) ASC Dukla Praha 101 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports 102 Alexander Khatuntsev (Rus) RusVelo 103 Fu Xing (Chn) Hengxiang Cycling Team 104 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong 105 Ruslan Gryschenko (Ukr) JLC 106 Bekir Baki Akirsan (Tur) Konya Torku Seker Spor 0:00:20 107 Chen Lu Qin (Chn) Max Success Sports 108 Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team 0:00:22 109 Muradjan Halmuratov (Uzb) China 361° Cycling Team 0:00:24 110 Yilin Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:00:36 111 Stuart Shaw (Aus) Drapac Cycling 112 Secaattin Dazkirli (Tur) Konya Torku Seker Spor 0:04:25 113 Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 114 Thomas Palmer (Aus) Drapac Cycling

Points 1 Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1 - Sanofi 14 pts 2 Alois Kankovsky (Cze) ASC Dukla Praha 12 3 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 10 4 Sebastian Körber (Ger) Nutrixxion Abus 8 5 Michael Schweizer (Ger) Nutrixxion Abus 6 6 Milan Kadlec (Cze) ASC Dukla Praha 5 7 Leonid Krasnov (Rus) RusVelo 4 8 Benjamin Sydlik (Ger) Nutrixxion Abus 3 9 Joaquin Sobrino (Spa) SP Tableware Cycling Team 2 10 Samuel José Rodrigues Caldeira (Por) Carmim - Prio 1

Sprint 1 1 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 5 pts 2 Hossein Jahanbanian Kamnabi (IRI) Tabriz Petrochemical Team 3 3 Roman Maykin (Rus) RusVelo 1

Sprint 2 1 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 5 pts 2 Alejandio Marque Porto (Spa) Carmim - Prio 3 3 Hossein Jahanbanian Kamnabi (IRI) Tabriz Petrochemical Team 1

Sprint 3 1 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 5 pts 2 Secaattin Dazkirli (Tur) Konya Torku Seker Spor 3 3 Alejandio Marque Porto (Spa) Carmim - Prio 1

Teams 1 Nutrixxion Abus 7:33:06 2 La Pomme Marseille 3 ASC Dukla Praha 4 Carmim - Prio 5 Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer 6 Konya Torku Seker Spor 7 RTS Racing Team 8 ISD - Lampre Continental 9 China Jilun Cycling Team 10 Team Type 1 - Sanofi 11 Terengganu Cycling Team 12 Hong Kong 13 Tabriz Petrochemical Team 14 Champion System Pro Cycling Team 15 Landbouwkrediet-Euphony 16 Max Success Sports 17 Hengxiang Cycling Team 18 RusVelo 19 China 361° Cycling Team 20 SP Tableware Cycling Team 21 Drapac Cycling 22 Malak Cycling Team

General classification after stage 3 1 Milan Kadlec (Cze) ASC Dukla Praha 8:24:50 2 Joey Rosskopf (USA) Team Type 1 - Sanofi 0:00:07 3 Floris Goesinnen (Ned) Drapac Cycling 0:00:09 4 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong 0:00:14 5 Mathieu Delaroziere (Fra) La Pomme Marseille 0:00:16 6 David McCann (Irl) RTS Racing Team 7 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong 8 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 0:00:20 9 Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1 - Sanofi 0:00:39 10 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 0:00:43 11 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong 0:00:50 12 Jiri Hochmann (Cze) ASC Dukla Praha 13 Leonid Krasnov (Rus) RusVelo 0:00:53 14 Samuel José Rodrigues Caldeira (Por) Carmim - Prio 15 Robbie Hucker (Aus) Drapac Cycling 16 Kin San Wu (HKg) Champion System Pro Cycling Team 17 Yohan Cauquil (Fra) La Pomme Marseille 18 Martin Hacecky (Cze) ASC Dukla Praha 19 William Walker (Aus) Drapac Cycling 20 Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:01:14 21 Alejandio Marque Porto (Spa) Carmim - Prio 22 Kun Jiang (Chn) Champion System Pro Cycling Team 0:01:16 23 Ruisong Zhang (Chn) Max Success Sports 0:01:18 24 Evgeny Kovalev (Rus) RusVelo 25 Vadim Shaekhov (Uzb) China 361° Cycling Team 0:01:22 26 Artem Topchanyuk (Ukr) SP Tableware Cycling Team 0:01:33 27 Kevin Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:02:09 28 Peter Thompson (Aus) Drapac Cycling 29 Benjamin Sydlik (Ger) Nutrixxion Abus 0:02:10 30 Roman Maykin (Rus) RusVelo 31 Yan Dong Xing (Chn) Max Success Sports 32 Ramin Maleki Mizan (IRI) Tabriz Petrochemical Team 0:02:11 33 Christoph Schweizer (Ger) Nutrixxion Abus 34 Bo Liu (Chn) MCT 35 Luis Filipe Albino Silva (Por) Carmim - Prio 36 Dmytro Volovod (Ukr) ISD - Lampre Continental 37 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Cycling Team 38 Vitaliy Popkov (Ukr) ISD - Lampre Continental 39 Mohd Saiful Anuar Aziz (Mas) Terengganu Cycling Team 40 Fuyu Li (Chn) Hengxiang Cycling Team 41 Gleb Moiseev (Rus) JLC 42 Diogo Nunes (Por) Carmim - Prio 43 Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Team 44 Yusup Abrekov (Uzb) China 361° Cycling Team 45 Sergiy Grechyn (Ukr) Konya Torku Seker Spor 46 Lars Pria (Rom) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer 47 Saeid Safarzadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Team 48 Burr Ho (HKg) Hong Kong 49 Alireza Asgharzadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Team 50 Zhiqiang Duan (Chn) MCT 51 Ivan Kovalev (Rus) RusVelo 52 Fu Xing (Chn) Hengxiang Cycling Team 53 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports 54 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong 55 Fabio Calabria (Aus) Team Type 1 - Sanofi 56 Gang Xu (Chn) Champion System Pro Cycling Team 57 Yilin Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:02:47 58 Muhammed Atalay (Tur) Konya Torku Seker Spor 0:03:11 59 Michael Schweizer (Ger) Nutrixxion Abus 0:03:20 60 Pengda Jiao (Chn) Champion System Pro Cycling Team 0:04:07 61 Vojtech Hacecky (Cze) ASC Dukla Praha 62 Alois Kankovsky (Cze) ASC Dukla Praha 0:07:37 63 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 0:07:50 64 Yuri Metlushenko (Ukr) Konya Torku Seker Spor 65 Hao Liu (Chn) Max Success Sports 0:07:53 66 Hossein Jahanbanian Kamnabi (IRI) Tabriz Petrochemical Team 67 Sebastian Körber (Ger) Nutrixxion Abus 0:07:54 68 Maksym Vasyliev (Ukr) ISD - Lampre Continental 69 Ahmet Orken (Tur) Konya Torku Seker Spor 0:07:55 70 Behnam Khalilikhosroshahi (IRI) Tabriz Petrochemical Team 71 Joaquin Sobrino (Spa) SP Tableware Cycling Team 0:07:56 72 Benedikt Kendler (Ger) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer 73 Tae Min Gong (Kor) RTS Racing Team 74 Sun Jae Jang (Kor) RTS Racing Team 75 Anuar Manan (Mas) Champion System Pro Cycling Team 76 Joeri Stallaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 77 Heng Liu (Chn) JLC 78 Chin-Lung Huang (Tpe) RTS Racing Team 79 Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1 - Sanofi 80 En Huang (Chn) Max Success Sports 81 Harrif Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 82 Anatoliy Pakhtusov (Ukr) ISD - Lampre Continental 83 Konstantin Volik (Uzb) China 361° Cycling Team 84 Ricardo Jorge Mestre (Por) Carmim - Prio 85 Mohd Zamri Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 86 Denys Karnulin (Ukr) ISD - Lampre Continental 87 David Lozano Riba (Spa) Team Type 1 - Sanofi 88 Jianpeng Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 89 Lukas Ranacher (Aut) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer 90 Volodymyr Dzhus (Ukr) ISD - Lampre Continental 91 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 92 Steven Garcinn (Fra) JLC 93 Valter Filipe Afonso Pereira (Por) Carmim - Prio 94 Muhamad Adiq Husainie Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 95 Yuepen Liu (Chn) MCT 96 Ho Ting Kwok (HKg) Hong Kong 97 Joeri Bueken (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 98 Martin Blaha (Cze) ASC Dukla Praha 99 Douglas Repacholi (Aus) JLC 100 Alexander Khatuntsev (Rus) RusVelo 101 Georgios Karatzios (Gre) SP Tableware Cycling Team 102 Frédéric Amorison (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 103 Ruslan Gryschenko (Ukr) JLC 104 Jullien Sebastien (Fra) JLC 0:08:16 105 Chen Lu Qin (Chn) Max Success Sports 106 Bekir Baki Akirsan (Tur) Konya Torku Seker Spor 107 Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team 0:08:18 108 Muradjan Halmuratov (Uzb) China 361° Cycling Team 0:08:20 109 Stuart Shaw (Aus) Drapac Cycling 0:08:26 110 Yangyang He (Chn) MCT 0:08:42 111 Xuan Wu (Chn) China 361° Cycling Team 0:08:48 112 Secaattin Dazkirli (Tur) Konya Torku Seker Spor 0:12:19 113 Thomas Palmer (Aus) Drapac Cycling 0:12:21 114 Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team

Points classification 1 Alois Kankovsky (Cze) ASC Dukla Praha 31 pts 2 Milan Kadlec (Cze) ASC Dukla Praha 25 3 Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1 - Sanofi 25 4 Sebastian Körber (Ger) Nutrixxion Abus 19 5 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille 17 6 Yannick Martinez (Fra) La Pomme Marseille 16 7 Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 13 8 Joey Rosskopf (USA) Team Type 1 - Sanofi 12 9 Yuri Metlushenko (Ukr) Konya Torku Seker Spor 12 10 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong 11 11 Floris Goesinnen (Ned) Drapac Cycling 10 12 Leonid Krasnov (Rus) RusVelo 10 13 Mathieu Delaroziere (Fra) La Pomme Marseille 6 14 Samuel José Rodrigues Caldeira (Por) Carmim - Prio 6 15 Michael Schweizer (Ger) Nutrixxion Abus 6 16 Jiri Hochmann (Cze) ASC Dukla Praha 5 17 Hao Liu (Chn) Max Success Sports 5 18 David McCann (Irl) RTS Racing Team 5 19 Alejandio Marque Porto (Spa) Carmim - Prio 5 20 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong 4 21 Benjamin Sydlik (Ger) Nutrixxion Abus 4 22 Hossein Jahanbanian Kamnabi (IRI) Tabriz Petrochemical Team 4 23 Joaquin Sobrino (Spa) SP Tableware Cycling Team 4 24 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille 3 25 Kun Jiang (Chn) Champion System Pro Cycling Team 3 26 Maksym Vasyliev (Ukr) ISD - Lampre Continental 3 27 Joeri Stallaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 3 28 Secaattin Dazkirli (Tur) Konya Torku Seker Spor 3 29 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong 2 30 Roman Maykin (Rus) RusVelo 1 31 Yan Dong Xing (Chn) Max Success Sports 1 32 Ahmet Orken (Tur) Konya Torku Seker Spor 1 33 Behnam Khalilikhosroshahi (IRI) Tabriz Petrochemical Team 1

Young rider classification 1 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong 8:25:04 2 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong 0:00:02 3 Robbie Hucker (Aus) Drapac Cycling 0:00:39 4 Benjamin Sydlik (Ger) Nutrixxion Abus 0:01:56 5 Roman Maykin (Rus) RusVelo 6 Dmytro Volovod (Ukr) ISD - Lampre Continental 0:01:57 7 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Cycling Team 8 Burr Ho (HKg) Hong Kong 9 Maksym Vasyliev (Ukr) ISD - Lampre Continental 0:07:40 10 Ahmet Orken (Tur) Konya Torku Seker Spor 0:07:41 11 Benedikt Kendler (Ger) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:07:42 12 Joeri Stallaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 13 Heng Liu (Chn) JLC 14 Denys Karnulin (Ukr) ISD - Lampre Continental 15 Jianpeng Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 16 Lukas Ranacher (Aut) Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer 17 Volodymyr Dzhus (Ukr) ISD - Lampre Continental 18 Valter Filipe Afonso Pereira (Por) Carmim - Prio 19 Muhamad Adiq Husainie Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 20 Yuepen Liu (Chn) MCT 21 Joeri Bueken (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 22 Georgios Karatzios (Gre) SP Tableware Cycling Team 23 Chen Lu Qin (Chn) Max Success Sports 0:08:02 24 Bekir Baki Akirsan (Tur) Konya Torku Seker Spor 25 Yangyang He (Chn) MCT 0:08:28 26 Secaattin Dazkirli (Tur) Konya Torku Seker Spor 0:12:05 27 Thomas Palmer (Aus) Drapac Cycling 0:12:07 28 Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team

Regional rider classification 1 Ki Ho Choi (HKg) Hong Kong 8:25:04 2 King Lok Cheung (HKg) Hong Kong 0:00:02 3 Ying Hon Yeung (HKg) Hong Kong 0:00:36 4 Kin San Wu (HKg) Champion System Pro Cycling Team 0:00:39 5 Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:01:00 6 Kun Jiang (Chn) Champion System Pro Cycling Team 0:01:02 7 Ruisong Zhang (Chn) Max Success Sports 0:01:04 8 Yan Dong Xing (Chn) Max Success Sports 0:01:56 9 Bo Liu (Chn) MCT 0:01:57 10 Fuyu Li (Chn) Hengxiang Cycling Team 11 Burr Ho (HKg) Hong Kong 12 Zhiqiang Duan (Chn) MCT 13 Fu Xing (Chn) Hengxiang Cycling Team 14 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports 15 Kam Po Wong (HKg) Hong Kong 16 Gang Xu (Chn) Champion System Pro Cycling Team 17 Yilin Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:02:33 18 Pengda Jiao (Chn) Champion System Pro Cycling Team 0:03:53 19 Hao Liu (Chn) Max Success Sports 0:07:39 20 Heng Liu (Chn) JLC 0:07:42 21 Chin-Lung Huang (Tpe) RTS Racing Team 22 En Huang (Chn) Max Success Sports 23 Jianpeng Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 24 Yuepen Liu (Chn) MCT 25 Ho Ting Kwok (HKg) Hong Kong 26 Chen Lu Qin (Chn) Max Success Sports 0:08:02 27 Yangyang He (Chn) MCT 0:08:28 28 Xuan Wu (Chn) China 361° Cycling Team 0:08:34 29 Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:12:07

Teams classification 1 Hong Kong 25:15:52 2 La Pomme Marseille 0:00:07 3 ASC Dukla Praha 0:00:37 4 Drapac Cycling 5 Team Type 1 - Sanofi 0:01:55 6 Carmim - Prio 0:03:00 7 RusVelo 8 Champion System Pro Cycling Team 9 Max Success Sports 0:04:18 10 Hengxiang Cycling Team 0:04:22 11 Tabriz Petrochemical Team 0:05:11 12 Nutrixxion Abus 0:05:20 13 SP Tableware Cycling Team 0:08:20 14 China 361° Cycling Team 0:10:07 15 Konya Torku Seker Spor 0:10:56 16 ISD - Lampre Continental 17 Terengganu Cycling Team 18 Malak Cycling Team 19 RTS Racing Team 0:14:46 20 Landbouwkrediet-Euphony 0:16:39 21 Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer 0:16:41 22 China Jilun Cycling Team