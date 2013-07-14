Modolo nabs another Qinghai Lake stage
Mirsamad takes race lead into rest day
Stage 8: Qilian - Zhangye
Image 1 of 7
Image 2 of 7
Image 3 of 7
Image 4 of 7
Image 5 of 7
Image 6 of 7
Image 7 of 7
Full Results
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|4:20:51
|2
|Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida
|3
|Rico Rogers (Aus) Synergy Baku Cycling Project
|4
|Jacobe Keough (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|5
|Marco Benfatto (Ita) Continental Team Astana
|6
|Andris Smirnovs (Lat) Doltcini-Flanders
|7
|Francesco Chicchi (Ita) Vini Fantini-Selle Italia
|8
|Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|9
|Maksym Averin (Ukr) Atlas Personal-Jakroo
|10
|David De La Fuente Rasilla (Spa) Torku Sekerspor
|11
|Mark Dzamastagic (Slo) Sava
|12
|Mauro Finetto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia
|13
|Jang Sun Jae (Kor) RTS Racing Team
|14
|Volodymyr Starchyk (Ukr) Amore & Vita
|15
|Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|16
|Grischa Janorschke (Ger) Nutrixxion Abus
|17
|Mathieu Chiocca (Fra) Atlas Personal-Jakroo
|18
|Giorgio Brambilla (Ita) Atlas Personal-Jakroo
|19
|Massimo Graziato (Ita) Lampre-Merida
|20
|John Murphy (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|21
|Sergiy Grechyn (Ukr) Torku Sekerspor
|22
|Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon
|23
|Daniil Fominykh (Kaz) Continental Team Astana
|24
|Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project
|25
|Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille
|26
|Hossein Alizadeh (IRI) Amore & Vita
|27
|Pourseyedigolakhour Mirsamad (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|28
|Andrey Mizurov (Kaz) Torku Sekerspor
|29
|Moises Duenas Nevado (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon
|30
|Matej Mohoric (Slo) Sava
|31
|Oleksandr Surutkovych (Ukr) Synergy Baku Cycling Project
|32
|Ziga Groselj (Slo) Sava
|33
|Robbie Hucker (Aus) Drapac Cycling
|34
|Angelo Pagani (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|35
|Uri Martins (Mex) Amore & Vita
|36
|Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|37
|Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille
|38
|Wu Peilun (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|39
|Ralf Matzka (Ger) Team NetApp-Endura
|40
|Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille
|41
|Niv Libner (Isr) Amore & Vita
|42
|Ghader Mizbani Iranagh (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|43
|Saeid Safarzadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|44
|Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Continental Team Astana
|45
|Amir Kolahdozhagh (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|46
|Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|47
|Dong Xiaoyong (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|48
|David Belda Garcia (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon
|49
|Dirk Müller (Ger) Nutrixxion Abus
|50
|Joshua Prete (Aus) Team Australia
|51
|Muradjan Halmuratov (Uzb) RTS Racing Team
|52
|Iker Camano Ortuzar (Spa) Team NetApp-Endura
|53
|Emami Rahim (IRI) RTS Racing Team
|54
|Zargari Amir (IRI) RTS Racing Team
|55
|Tobias Dohlus (Ger) Nutrixxion Abus
|56
|Alexandr Shushemoin (Kaz) Continental Team Astana
|57
|Xue Cheng (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|58
|John Kronborg Ebsen (Den) Synergy Baku Cycling Project
|59
|Matej Razingar (Slo) Sava
|60
|Artem Topchyanuk (Ukr) Amore & Vita
|61
|Luis Mas Bonet (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon
|62
|Gregor Gazvoda (Slo) Champion System Pro Cycling Team
|63
|Abdraimzhan Ishanov (Kaz) Continental Team Astana
|64
|Mathieu Perget (Fra) Rietumu-Delfin
|65
|Matt Brammeier (Irl) Champion System Pro Cycling Team
|66
|Nazar Jumabekov (Kaz) Continental Team Astana
|67
|Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille
|68
|Brodie Talbot (Aus) Team Australia
|69
|Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal-Jakroo
|70
|Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida
|71
|Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura
|72
|Mirac Kal (Tur) Torku Sekerspor
|73
|Jaroslaw Dabrowski (Pol) Amore & Vita
|74
|John Walker (Aus) Drapac Cycling
|75
|Davide Vigano (Ita) Lampre-Merida
|76
|Andrea Palini (Ita) Lampre-Merida
|77
|Nik Burjek (Slo) Sava
|78
|Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|79
|Tilegen Maidos (Kaz) Continental Team Astana
|80
|Mitchell Mulhern (Aus) Team Australia
|81
|Vahid Ghaffari (IRI) RTS Racing Team
|82
|Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Merida
|83
|Floris Goesinnen (Ned) Drapac Cycling
|84
|Peeter Pruus (Est) Rietumu-Delfin
|85
|Alireza Asgharzadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|86
|Tim Mikelj (Slo) Sava
|87
|Nazim Bakirci (Tur) Torku Sekerspor
|88
|Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|89
|Roberto De Patre (Ita) Vini Fantini-Selle Italia
|90
|Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|91
|Liu Biao (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|92
|Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille
|93
|Jiao Pengda (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|94
|Donato De Ieso (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|95
|Jure Bitenc (Slo) Sava
|0:00:40
|96
|Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura
|97
|Aldo Ino Ilesic (Slo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|98
|Harry Carpenter (Aus) Team Australia
|99
|Cameron Bayly (Aus) Team Australia
|100
|Mattia Pozzo (Ita) Vini Fantini-Selle Italia
|101
|Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|102
|Florian Salzinger (Ger) Atlas Personal-Jakroo
|0:01:11
|103
|Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille
|104
|Yuriy Metlushenko (Ukr) Torku Sekerspor
|105
|Claudio Imhof (Swi) Atlas Personal-Jakroo
|0:02:00
|106
|Filippo Fortin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|0:02:04
|107
|Enrico Barbin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|108
|Jonathan McEvoy (GBr) Team NetApp-Endura
|0:02:35
|109
|Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp-Endura
|110
|Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura
|0:02:35
|111
|Darío Hernández (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon
|112
|Chen Zhian (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|0:02:55
|113
|Yang Zengtao (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|0:11:54
|114
|Feng Chun Kai (Tpe) Champion System Pro Cycling Team
|115
|Guo Fenghong (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|116
|Zhang Jinde (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|117
|Andris Vosekalns (Lat) Rietumu-Delfin
|118
|Wu Shengjun (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|0:12:05
|119
|Zhang Zhaoshun (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|120
|Stuart Smith (Aus) Team Australia
|121
|Max Walsleben (Ger) Nutrixxion Abus
|122
|Eugen Wacker (Ger) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|123
|Luigi Miletta (Ita) Vini Fantini-Selle Italia
|124
|Wang Yongtai (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|DNF
|Federico Butto (Ita) Burgos BH-Castilla y Leon
|DNF
|Oleksandr Polivoda (Ukr) Atlas Personal-Jakroo
|DNF
|Guillaume Soula (Fra) Rietumu-Delfin
|DNF
|Chang Wei Kei (Tpe) RTS Racing Team
|DNF
|Deng Ting (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Hossein Alizadeh (IRI) Amore & Vita
|5
|pts
|2
|Nazar Jumabekov (Kaz) Continental Team Astana
|3
|3
|Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Luis Mas Bonet (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon
|5
|pts
|2
|Nik Burjek (Slo) Sava
|3
|3
|Jang Sun Jae (Kor) RTS Racing Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|16
|pts
|2
|Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida
|14
|3
|Rico Rogers (Aus) Synergy Baku Cycling Project
|13
|4
|Jacobe Keough (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|12
|5
|Marco Benfatto (Ita) Continental Team Astana
|11
|6
|Andris Smirnovs (Lat) Doltcini-Flanders
|10
|7
|Francesco Chicchi (Ita) Vini Fantini-Selle Italia
|9
|8
|Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|8
|9
|Maksym Averin (Ukr) Atlas Personal-Jakroo
|7
|10
|David De La Fuente Rasilla (Spa) Torku Sekerspor
|6
|11
|Mark Dzamastagic (Slo) Sava
|5
|12
|Mauro Finetto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia
|4
|13
|Jang Sun Jae (Kor) RTS Racing Team
|3
|14
|Volodymyr Starchyk (Ukr) Amore & Vita
|2
|15
|Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Hossein Alizadeh (IRI) Amore & Vita
|3
|pts
|2
|Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille
|2
|3
|Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Continental Team Astana
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille
|9
|pts
|2
|Liu Biao (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|7
|3
|Pourseyedigolakhour Mirsamad (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|5
|4
|Hossein Alizadeh (IRI) Amore & Vita
|3
|5
|Emami Rahim (IRI) RTS Racing Team
|2
|6
|Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Continental Team Astana
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|13:02:37
|2
|Atlas Personal-Jakroo
|0:00:02
|3
|Lampre-Merida
|0:00:04
|4
|Torku Sekerspor
|0:00:06
|5
|Vini Fantini-Selle Italia
|6
|Synergy Baku Cycling Project
|0:00:08
|7
|Continental Team Astana
|8
|Bardiani Valvole-CSF Inox
|9
|Sava
|0:00:10
|10
|Amore & Vita
|11
|Tabriz Petrochemical Team
|12
|RTS Racing Team
|13
|Nutrixxion Abus
|14
|Rietumu-Delfin
|15
|Burgos BH-Castilla y Leon
|0:00:14
|16
|La Pomme Marseille
|17
|Team NetApp-Endura
|18
|Drapac Cycling
|19
|Team Australia
|20
|Champion System Pro Cycling Team
|21
|Qinghai Tianyoude Cycling Team
|0:12:02
|22
|Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|0:14:51
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Tabriz Petrochemical Team
|13:02:47
|2
|RTS Racing Team
|3
|Continental Team Astana
|0:00:04
|4
|Qinghai Tianyoude Cycling Team
|0:11:52
|5
|Champion System Pro Cycling Team
|6
|Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|0:14:41
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Pourseyedigolakhour Mirsamad (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|33:20:29
|2
|Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Continental Team Astana
|0:00:42
|3
|Daniil Fominykh (Kaz) Continental Team Astana
|0:01:06
|4
|Emami Rahim (IRI) RTS Racing Team
|0:01:16
|5
|Hossein Alizadeh (IRI) Amore & Vita
|0:01:20
|6
|Andrey Mizurov (Kaz) Torku Sekerspor
|0:01:29
|7
|Abdraimzhan Ishanov (Kaz) Continental Team Astana
|0:01:35
|8
|Ghader Mizbani Iranagh (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|0:01:46
|9
|Zargari Amir (IRI) RTS Racing Team
|0:01:59
|10
|Angelo Pagani (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|0:02:30
|11
|David Belda Garcia (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon
|12
|Massimo Graziato (Ita) Lampre-Merida
|0:02:47
|13
|Vahid Ghaffari (IRI) RTS Racing Team
|0:02:49
|14
|Nazar Jumabekov (Kaz) Continental Team Astana
|0:02:55
|15
|Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille
|0:03:01
|16
|Mauro Finetto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia
|0:03:09
|17
|David De La Fuente Rasilla (Spa) Torku Sekerspor
|0:03:12
|18
|Matej Mohoric (Slo) Sava
|0:03:38
|19
|Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|0:03:41
|20
|Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille
|0:03:44
|21
|Alexandr Shushemoin (Kaz) Continental Team Astana
|0:03:47
|22
|Sergiy Grechyn (Ukr) Torku Sekerspor
|0:04:04
|23
|Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille
|0:04:08
|24
|John Kronborg Ebsen (Den) Synergy Baku Cycling Project
|0:04:29
|25
|Jiao Pengda (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|0:04:37
|26
|Amir Kolahdozhagh (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|0:05:26
|27
|Moises Duenas Nevado (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon
|0:08:35
|28
|Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|0:09:26
|29
|Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille
|0:11:08
|30
|Mathieu Perget (Fra) Rietumu-Delfin
|0:13:25
|31
|Uri Martins (Mex) Amore & Vita
|0:14:53
|32
|Luis Mas Bonet (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon
|0:18:16
|33
|Enrico Barbin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|0:20:18
|34
|Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|0:20:22
|35
|Iker Camano Ortuzar (Spa) Team NetApp-Endura
|0:22:15
|36
|Matt Brammeier (Irl) Champion System Pro Cycling Team
|0:23:20
|37
|Wu Peilun (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|0:24:51
|38
|Gregor Gazvoda (Slo) Champion System Pro Cycling Team
|0:28:19
|39
|Liu Biao (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|0:29:42
|40
|Volodymyr Starchyk (Ukr) Amore & Vita
|0:29:48
|41
|Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille
|0:30:49
|42
|Oleksandr Surutkovych (Ukr) Synergy Baku Cycling Project
|0:32:44
|43
|Artem Topchyanuk (Ukr) Amore & Vita
|0:34:22
|44
|Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project
|0:34:48
|45
|Alireza Asgharzadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|0:36:07
|46
|Mark Dzamastagic (Slo) Sava
|0:36:33
|47
|Maksym Averin (Ukr) Atlas Personal-Jakroo
|0:37:06
|48
|Davide Vigano (Ita) Lampre-Merida
|0:39:32
|49
|Saeid Safarzadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|0:40:31
|50
|Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal-Jakroo
|0:40:43
|51
|Tim Mikelj (Slo) Sava
|0:41:05
|52
|Nazim Bakirci (Tur) Torku Sekerspor
|0:42:34
|53
|John Walker (Aus) Drapac Cycling
|0:44:32
|54
|Mirac Kal (Tur) Torku Sekerspor
|0:45:12
|55
|Tilegen Maidos (Kaz) Continental Team Astana
|0:45:21
|56
|Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida
|0:45:54
|57
|Muradjan Halmuratov (Uzb) RTS Racing Team
|0:47:02
|58
|Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida
|0:48:02
|59
|Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|0:49:24
|60
|Nik Burjek (Slo) Sava
|0:50:50
|61
|Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|0:51:05
|62
|Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Merida
|0:51:33
|63
|Donato De Ieso (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|0:55:22
|64
|Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|0:55:37
|65
|Guo Fenghong (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|0:56:44
|66
|Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura
|0:57:22
|67
|Darío Hernández (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon
|0:59:41
|68
|Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|0:59:58
|69
|Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille
|1:01:15
|70
|Stuart Smith (Aus) Team Australia
|1:02:51
|71
|Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|1:04:37
|72
|Chen Zhian (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|1:04:46
|73
|Mathieu Chiocca (Fra) Atlas Personal-Jakroo
|1:06:02
|74
|Robbie Hucker (Aus) Drapac Cycling
|1:07:22
|75
|Jacobe Keough (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|1:08:48
|76
|Peeter Pruus (Est) Rietumu-Delfin
|1:09:29
|77
|Jaroslaw Dabrowski (Pol) Amore & Vita
|1:09:35
|78
|Floris Goesinnen (Ned) Drapac Cycling
|1:11:45
|79
|Ralf Matzka (Ger) Team NetApp-Endura
|1:12:14
|80
|Harry Carpenter (Aus) Team Australia
|1:12:34
|81
|Jonathan McEvoy (GBr) Team NetApp-Endura
|1:12:44
|82
|Yuriy Metlushenko (Ukr) Torku Sekerspor
|1:14:08
|83
|Brodie Talbot (Aus) Team Australia
|1:17:22
|84
|Filippo Fortin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|1:17:40
|85
|Max Walsleben (Ger) Nutrixxion Abus
|1:17:42
|86
|Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp-Endura
|1:17:46
|87
|Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|1:18:20
|88
|Roberto De Patre (Ita) Vini Fantini-Selle Italia
|1:19:04
|89
|Tobias Dohlus (Ger) Nutrixxion Abus
|1:20:55
|90
|Wu Shengjun (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|1:21:35
|91
|Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura
|1:21:58
|92
|Joshua Prete (Aus) Team Australia
|1:22:02
|93
|Rico Rogers (Aus) Synergy Baku Cycling Project
|1:22:05
|94
|Matej Razingar (Slo) Sava
|1:22:15
|95
|Francesco Chicchi (Ita) Vini Fantini-Selle Italia
|1:23:00
|96
|Feng Chun Kai (Tpe) Champion System Pro Cycling Team
|1:24:59
|97
|Marco Benfatto (Ita) Continental Team Astana
|1:25:14
|98
|Efren Carazo (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon
|1:25:56
|99
|Mattia Pozzo (Ita) Vini Fantini-Selle Italia
|1:26:04
|100
|Dong Xiaoyong (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|101
|Mitchell Mulhern (Aus) Team Australia
|1:27:30
|102
|Claudio Imhof (Swi) Atlas Personal-Jakroo
|1:27:44
|103
|Andrea Palini (Ita) Lampre-Merida
|1:27:53
|104
|Wang Yongtai (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|1:28:08
|105
|Jang Sun Jae (Kor) RTS Racing Team
|1:28:41
|106
|Jure Bitenc (Slo) Sava
|1:28:48
|107
|Giorgio Brambilla (Ita) Atlas Personal-Jakroo
|1:28:52
|108
|Grischa Janorschke (Ger) Nutrixxion Abus
|1:29:23
|109
|Florian Salzinger (Ger) Atlas Personal-Jakroo
|1:29:26
|110
|Ziga Groselj (Slo) Sava
|1:31:19
|111
|Luigi Miletta (Ita) Vini Fantini-Selle Italia
|1:31:44
|112
|Xue Cheng (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|1:32:47
|113
|Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura
|1:36:55
|114
|Dirk Müller (Ger) Nutrixxion Abus
|1:36:59
|115
|John Murphy (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|1:41:08
|116
|Niv Libner (Isr) Amore & Vita
|1:43:03
|117
|Andris Smirnovs (Lat) Doltcini-Flanders
|1:44:06
|118
|Cameron Bayly (Aus) Team Australia
|1:44:36
|119
|Aldo Ino Ilesic (Slo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|1:47:11
|120
|Zhang Zhaoshun (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|1:54:09
|121
|Zhang Jinde (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|1:57:48
|122
|Andris Vosekalns (Lat) Rietumu-Delfin
|1:59:27
|123
|Yang Zengtao (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|2:12:12
|124
|Eugen Wacker (Ger) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|2:16:47
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|66
|pts
|2
|David De La Fuente Rasilla (Spa) Torku Sekerspor
|51
|3
|Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida
|51
|4
|Luis Mas Bonet (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon
|44
|5
|Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|43
|6
|Hossein Alizadeh (IRI) Amore & Vita
|39
|7
|3GRAZIATO Massimo LAM
|36
|8
|67MIRSAMAD Pourseyedigolakhour TPT
|35
|9
|Mauro Finetto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia
|33
|10
|Rico Rogers (Aus) Synergy Baku Cycling Project
|30
|11
|Maksym Averin (Ukr) Atlas Personal-Jakroo
|29
|12
|Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Continental Team Astana
|27
|13
|Amir Kolahdozhagh (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|23
|14
|Ralf Matzka (Ger) Team NetApp-Endura
|23
|15
|Abdraimzhan Ishanov (Kaz) Continental Team Astana
|22
|16
|Francesco Chicchi (Ita) Vini Fantini-Selle Italia
|22
|17
|Daniil Fominykh (Kaz) Continental Team Astana
|21
|18
|Sergiy Grechyn (Ukr) Torku Sekerspor
|20
|19
|Jacobe Keough (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|20
|20
|Giorgio Brambilla (Ita) Atlas Personal-Jakroo
|19
|21
|David Belda Garcia (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon
|19
|22
|Angelo Pagani (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|18
|23
|Jiao Pengda (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|17
|24
|Floris Goesinnen (Ned) Drapac Cycling
|17
|25
|Mattia Pozzo (Ita) Vini Fantini-Selle Italia
|17
|26
|Enrico Barbin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|16
|27
|Matt Brammeier (Irl) Champion System Pro Cycling Team
|13
|28
|Emami Rahim (IRI) RTS Racing Team
|13
|29
|Andrey Mizurov (Kaz) Torku Sekerspor
|13
|30
|Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme Marseille
|13
|31
|Marco Benfatto (Ita) Continental Team Astana
|12
|32
|Grischa Janorschke (Ger) Nutrixxion Abus
|12
|33
|Xue Cheng (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|11
|34
|Gregor Gazvoda (Slo) Champion System Pro Cycling Team
|11
|35
|Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp-Endura
|11
|36
|Yoann Paillot (Fra) La Pomme Marseille
|10
|37
|Tilegen Maidos (Kaz) Continental Team Astana
|10
|38
|Andris Smirnovs (Lat) Doltcini-Flanders
|10
|39
|Ghader Mizbani Iranagh (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|9
|40
|Oleksandr Surutkovych (Ukr) Synergy Baku Cycling Project
|9
|41
|Mathieu Chiocca (Fra) Atlas Personal-Jakroo
|9
|42
|Wu Peilun (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|8
|43
|Wu Shengjun (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|8
|44
|Mirac Kal (Tur) Torku Sekerspor
|8
|45
|Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|8
|46
|Zargari Amir (IRI) RTS Racing Team
|7
|47
|Vahid Ghaffari (IRI) RTS Racing Team
|7
|48
|Matej Mohoric (Slo) Sava
|7
|49
|Moises Duenas Nevado (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon
|7
|50
|Mark Dzamastagic (Slo) Sava
|7
|51
|Yuriy Metlushenko (Ukr) Torku Sekerspor
|7
|52
|Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|1
|53
|Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|6
|54
|Nazim Bakirci (Tur) Torku Sekerspor
|6
|55
|Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida
|6
|56
|Benjamin Giraud (Fra) La Pomme Marseille
|6
|57
|Filippo Fortin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox
|5
|58
|Wang Yongtai (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|5
|59
|Nazar Jumabekov (Kaz) Continental Team Astana
|5
|60
|Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|5
|61
|Jang Sun Jae (Kor) RTS Racing Team
|4
|62
|Alexandr Shushemoin (Kaz) Continental Team Astana
|3
|63
|Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille
|3
|64
|Volodymyr Starchyk (Ukr) Amore & Vita
|3
|65
|Nik Burjek (Slo) Sava
|3
|66
|Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille
|2
|67
|Artem Topchyanuk (Ukr) Amore & Vita
|1
|68
|Yang Zengtao (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Pourseyedigolakhour Mirsamad (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|38
|pts
|2
|Hossein Alizadeh (IRI) Amore & Vita
|31
|3
|Emami Rahim (IRI) RTS Racing Team
|24
|4
|Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Continental Team Astana
|20
|5
|Liu Biao (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|17
|6
|Vahid Ghaffari (IRI) RTS Racing Team
|12
|7
|Grégoire Tarride (Fra) La Pomme Marseille
|9
|8
|Nazim Bakirci (Tur) Torku Sekerspor
|9
|9
|Amir Kolahdozhagh (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|9
|10
|Zargari Amir (IRI) RTS Racing Team
|8
|11
|Matt Brammeier (Irl) Champion System Pro Cycling Team
|7
|12
|Wu Peilun (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|7
|13
|Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|5
|14
|Antoine Lavieu (Fra) La Pomme Marseille
|5
|15
|Nicolas Baldo (Fra) Atlas Personal-Jakroo
|5
|16
|Floris Goesinnen (Ned) Drapac Cycling
|3
|17
|Andrey Mizurov (Kaz) Torku Sekerspor
|3
|18
|Ghader Mizbani Iranagh (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|3
|19
|Daniil Fominykh (Kaz) Continental Team Astana
|2
|20
|Sergiy Grechyn (Ukr) Torku Sekerspor
|2
|21
|Julien Antomarchi (Fra) La Pomme Marseille
|2
|22
|Tilegen Maidos (Kaz) Continental Team Astana
|2
|23
|Abdraimzhan Ishanov (Kaz) Continental Team Astana
|1
|24
|David Belda Garcia (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon
|1
|25
|Luis Mas Bonet (Spa) Burgos BH-Castilla y Leon
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Pourseyedigolakhour Mirsamad (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|33:20:29
|2
|Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Continental Team Astana
|0:00:42
|3
|Daniil Fominykh (Kaz) Continental Team Astana
|0:01:06
|4
|Emami Rahim (IRI) RTS Racing Team
|0:01:16
|5
|Hossein Alizadeh (IRI) Amore & Vita
|0:01:20
|6
|Andrey Mizurov (Kaz) Torku Sekerspor
|0:01:29
|7
|Abdraimzhan Ishanov (Kaz) Continental Team Astana
|0:01:35
|8
|Ghader Mizbani Iranagh (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|0:01:46
|9
|Zargari Amir (IRI) RTS Racing Team
|0:01:59
|10
|Vahid Ghaffari (IRI) RTS Racing Team
|0:02:49
|11
|Nazar Jumabekov (Kaz) Continental Team Astana
|0:02:55
|12
|Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|0:03:41
|13
|Alexandr Shushemoin (Kaz) Continental Team Astana
|0:03:47
|14
|Jiao Pengda (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|0:04:37
|15
|Amir Kolahdozhagh (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|0:05:26
|16
|Wu Peilun (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|0:24:51
|17
|Liu Biao (Chn) Champion System Pro Cycling Team
|0:29:42
|18
|Alireza Asgharzadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|0:36:07
|19
|Saeid Safarzadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|0:40:31
|20
|Tilegen Maidos (Kaz) Continental Team Astana
|0:45:21
|21
|Muradjan Halmuratov (Uzb) RTS Racing Team
|0:47:02
|22
|Guo Fenghong (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|0:56:44
|23
|Chen Zhian (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|1:04:46
|24
|Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Team
|1:18:20
|25
|Wu Shengjun (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|1:21:35
|26
|Feng Chun Kai (Tpe) Champion System Pro Cycling Team
|1:24:59
|27
|Dong Xiaoyong (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|1:26:04
|28
|Wang Yongtai (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|1:28:08
|29
|Jang Sun Jae (Kor) RTS Racing Team
|1:28:41
|30
|Xue Cheng (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|1:32:47
|31
|Zhang Zhaoshun (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|1:54:09
|32
|Zhang Jinde (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|1:57:48
|33
|Yang Zengtao (Chn) Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|2:12:12
|34
|Eugen Wacker (Ger) Qinghai Tianyoude Cycling Team
|2:16:47
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Tabriz Petrochemical Team
|100:04:38
|2
|Continental Team Astana
|0:00:16
|3
|RTS Racing Team
|0:02:53
|4
|Torku Sekerspor
|0:05:33
|5
|La Pomme Marseille
|0:06:36
|6
|Burgos BH-Castilla y Leon
|0:26:18
|7
|Amore & Vita
|0:32:46
|8
|Champion System Pro Cycling Team
|0:45:03
|9
|UnitedHealthcare Pro Cycling Team
|0:53:08
|10
|Bardiani Valvole-CSF Inox
|0:57:39
|11
|Sava
|1:07:22
|12
|Synergy Baku Cycling Project
|1:08:44
|13
|Lampre-Merida
|1:17:00
|14
|Atlas Personal-Jakroo
|1:56:19
|15
|Team NetApp-Endura
|2:14:54
|16
|Team Australia
|2:15:56
|17
|Drapac Cycling
|2:25:13
|18
|Vini Fantini-Selle Italia
|2:27:43
|19
|Rietumu-Delfin
|2:39:46
|20
|Qinghai Tianyoude Cycling Team
|2:43:03
|21
|Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|2:48:35
|22
|Nutrixxion Abus
|3:26:42
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Tabriz Petrochemical Team
|100:04:38
|2
|Continental Team Astana
|0:00:22
|3
|RTS Racing Team
|0:02:53
|4
|Champion System Pro Cycling Team
|1:56:07
|5
|Qinghai Tianyoude Cycling Team
|2:43:03
|6
|Gan Su Sports Lottery Cycling Team
|2:48:35
Latest on Cyclingnews
-
Eddy Merckx reveals serious nature of last month's bike crash'I have to have some further scans, and riding is absolutely forbidden' says five-time Tour de France winner
-
Cavendish shrugs off previous night's crash to win Derny race at Gent Six'I'm a bit banged up but I feel OK' says British rider on day 2
-
Bahrain-Merida hand contract to Fred Wright for 2020British rider signs up alongside Colombian neo-pro Santiago Buitrago Sanchez
-
Carapaz ready for 'new challenges' with Team Ineos in 2020Ecuadorian bids farewell to Movistar after three years with Spanish WorldTour squad
Cyclingnews Newsletter
Sign up to the Cyclingnews Newsletter. You can unsubscribe at any time. For more information about how to do this, and how we hold your data, please see our privacy policy