Image 1 of 27 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) wins stage 2 (Image credit: Getty Images) Image 2 of 27 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) shows off his German national chsmpion's jersey on the podium (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 27 The Bora-Hansgrohe team celebrate Ackermann's stage win (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 27 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) lets out a cheer of celebration (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 27 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 27 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) enjoys his moment on the podium (Image credit: Getty Images) Image 7 of 27 Richie Porte climbed off during stage 2 of the Tour of Guangxi (Image credit: Getty Images) Image 8 of 27 Rigoberto Uran (EF Education First-Drapac) (Image credit: Getty Images) Image 9 of 27 Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) in the leader's jersey (Image credit: Getty Images) Image 10 of 27 Stage 2 of the Tour of Guangxi started in Beihai (Image credit: Getty Images) Image 11 of 27 It was a wet day in the saddle on stage 2 of the Tour of Guangxi (Image credit: Getty Images) Image 12 of 27 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) lets out the emotions (Image credit: Getty Images) Image 13 of 27 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) (Image credit: Getty Images) Image 14 of 27 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) hits the line first (Image credit: Getty Images) Image 15 of 27 Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) kept the leader's red jersey (Image credit: Getty Images) Image 16 of 27 Yukiya Arashiro (Bahrain-Merida) (Image credit: Getty Images) Image 17 of 27 Davide Martinelli (Quick Step Floors) (Image credit: Getty Images) Image 18 of 27 LottoNL-Jumbo sign on (Image credit: Getty Images) Image 19 of 27 Despite the rain the crowds were out to cheer on the race (Image credit: Getty Images) Image 20 of 27 Team Sky protect Gianni Moscon (Image credit: Getty Images) Image 21 of 27 European champion Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) (Image credit: Getty Images) Image 22 of 27 Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) lines up at the start (Image credit: Getty Images) Image 23 of 27 Mitchelton-Scott stick together (Image credit: Getty Images) Image 24 of 27 Remi Cavagna (Quick Step Floors) was caught four kilometres from the finish (Image credit: Getty Images) Image 25 of 27 Remi Cavagna (Quick Step Floors) goes solo (Image credit: Getty Images) Image 26 of 27 Remi Cavagna (Quick Step Floors) was the last to be caught (Image credit: Getty Images) Image 27 of 27 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) celebrates his win (Image credit: Getty Images)

German national champion Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) continued his run of late-season success and took his ninth win of the 2018 season at the end of the rain-soaked second stage at the Tour of Guangxi.

The 24-year-old Ackermann has won sprints at the Tour de Romandie, the Criterium du Dauphine, the Tour de Pologne as well as winning the Prudential RideLondon-Surrey Classic, and more recently the Brussels Cycling Classic and the GP de Fourmies. He finished fourth on Tuesday’s opening stage but timed his effort well this time, beating Fabio Jakobsen (Quick Step Floors) and stage 1 winner Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo).

Thanks to the time bonuses, Groenewegen kept the leader’s red jersey and now leads Ackermann and Jakobsen by four seconds.

“It was not easy today to get the timing right. It was hectic because of the rain, but also because the last two kilometres were on a big road and totally straight which made it difficult,” Ackermann said.

“Yesterday we messed it up a little, but today everything went perfect. There are a lot of really strong sprinters here, so you also need a little bit of luck to get everything right. Today I had the position and also the legs.”

The 145.2km stage from Beihai to Qinzhou was raced under warm pouring rain. Richie Porte was one of the first to retire to avoid getting soaked and so the Australian brought down the curtain on his time with BMC Racing. He will move to Trek-Segafredo in 2019. Jhonatan Narvaez (Quick Step Floors) was also forced to quit the race after crashing into a race car after a natural break.

Despite the weather, four riders found the courage to go on the attack, with the UAE’s Yousif Mirza (UAE Team Emirates) in the action for a second day. This time he was joined by Alex Dowsett (Katusha-Alpecin), Andrey Grivko (Astana) and Chun Kai Feng (Bahrain-Merida).

Their lead reached 2:20 after 25km but the sprint teams then kept them in check for the rest of the stage with LottoNL-Jumbo and Bora-Hansgrohe doing a lot of the work.

As the kilometres to the finish ticked down, the break began to fall apart as it tried to stay away. Mirza was the first to crack and was distanced, then Feng faltered. With 20km to go Grivko also lost contact, leaving Dowsett and Cavagna to push on in a two-up time trial.

Dowsett also cracked with 10 kilometres to go but Cavagna pushed on alone, in the hope of giving Quick Step Floors yet another victory. However, LottoNL-Jumbo and Bora-Hansgrohe were determined to fight for a sprint finish and Cavagna was swept up with four kilometres to go.

The wide roads made it difficult for one sprint team to control the lead out and Ackermann used his strength and speed down the left side of the road to hit the line first.

Thursday’s 152.2km third stage is from Nanning to the Mashan Nongla Scenic Spot.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 3:18:58 2 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 3 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 4 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 5 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 6 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 7 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 8 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 9 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 10 Daniel McLay (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 11 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 12 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 13 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 14 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 15 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 16 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 17 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 18 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 19 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 20 Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team 21 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 22 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 23 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 24 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 25 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 26 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 27 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 28 Owain Doull (GBr) Team Sky 29 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 30 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 31 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 32 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 33 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 34 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 35 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 36 Soren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 37 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 38 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 39 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 40 Yousif Mirza (UAE) UAE Team Emirates 41 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 42 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 43 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 44 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 45 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 46 Stefan Kung (Swi) BMC Racing Team 47 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 48 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 49 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 50 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 51 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 52 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 53 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 54 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 55 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 56 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 57 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 58 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 59 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 60 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 61 Kim Magnusson (Swe) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 62 Peter Kennaugh (GBr) Bora-Hansgrohe 63 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 64 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates 65 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 66 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 67 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 68 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 69 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 70 Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo 71 Jose Gonalves (Por) Katusha-Alpecin 72 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 73 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 74 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 75 Wang Meiyin (Chn) Bahrain-Merida 76 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 77 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 78 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 79 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 80 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 81 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 82 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 83 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 84 Jay Thomson (RSA) Dimension Data 85 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 86 Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ 87 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 88 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 89 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 90 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 91 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 92 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 93 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 94 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 95 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 96 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 97 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 98 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 99 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 100 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 101 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 102 Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo 103 Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo 104 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 105 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 106 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 107 Winner Anacona (Col) Movistar Team 108 Michael Schar (Swi) BMC Racing Team 109 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 110 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 111 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 112 Lennard Kamna (Ger) Team Sunweb 113 Chad Haga (USA) Team Sunweb 114 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 0:00:19 115 Amund Grondahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 0:00:20 116 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 117 Julius van den Berg (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 118 Sam Bewley (NZl) Mitchelton-Scott 0:00:26 119 Nicolas Dougall (RSA) Dimension Data 0:00:28 120 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 121 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:00:36 122 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 0:01:43 DNF Richie Porte (Aus) BMC Racing Team DNF Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors

Sprint 1 - 59.9km # Rider Name (Country) Team Result 1 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 6 pts 2 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 4 3 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 2

Sprint 2 - 108.2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 6 pts 2 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 4 3 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 2

Sprint 3 - 126.7km # Rider Name (Country) Team Result 1 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 6 pts 2 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 4 3 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 2

Sprint 4 - Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 15 pts 2 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 10 3 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 8 4 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 7 5 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 6 6 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 5 7 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 4 8 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 3 9 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 2 10 Daniel McLay (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 1

Youth Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 3:18:58 2 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 3 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 4 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 5 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 6 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 7 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 8 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 9 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 10 Owain Doull (GBr) Team Sky 11 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 12 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 13 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 14 Soren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 15 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 16 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 17 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 18 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 19 Stefan Kung (Swi) BMC Racing Team 20 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 21 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 22 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 23 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 24 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 25 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 26 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 27 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 28 Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo 29 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 30 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 31 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 32 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 33 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 34 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 35 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 36 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 37 Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo 38 Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo 39 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 40 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 41 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 42 Lennard Kamna (Ger) Team Sunweb 43 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 0:00:19 44 Amund Grondahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 0:00:20 45 Julius van den Berg (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 46 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 0:01:43

Team Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 AG2R La Mondiale 9:56:54 2 Mitchelton-Scott 3 Lotto Soudal 4 Bora-Hansgrohe 5 Groupama -FDJ 6 Movistar Team 7 Trek-Segafredo 8 Katusha-Alpecin 9 Bahrain-Merida 10 Astana Pro Team 11 Dimension Data 12 Quick-Step Floors 13 Team Sky 14 UAE Team Emirates 15 Team Sunweb 16 Team LottoNl-Jumbo 17 Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale 18 BMC Racing Team

General Classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 5:40:29 2 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:04 3 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 4 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 0:00:06 5 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 6 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 7 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:00:08 8 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 9 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 0:00:11 10 Jay Thomson (RSA) Dimension Data 0:00:13 11 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 0:00:14 12 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 13 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 14 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 15 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 16 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 17 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 18 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 19 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 20 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 21 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 22 Daniel McLay (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 23 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 24 Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team 25 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 26 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 27 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 28 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 29 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 30 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 31 Owain Doull (GBr) Team Sky 32 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 33 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 34 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 35 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 36 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 37 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 38 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 39 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 40 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 41 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 42 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 43 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 44 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 45 Stefan Kung (Swi) BMC Racing Team 46 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 47 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 48 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 49 Soren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 50 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 51 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 52 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 53 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 54 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 55 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 56 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 57 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 58 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 59 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 60 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 61 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 62 Jose Gonalves (Por) Katusha-Alpecin 63 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 64 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates 65 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 66 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 67 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 68 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 69 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 70 Kim Magnusson (Swe) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 71 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 72 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 73 Wang Meiyin (Chn) Bahrain-Merida 74 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 75 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 76 Peter Kennaugh (GBr) Bora-Hansgrohe 77 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 78 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 79 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 80 Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo 81 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 82 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 83 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 84 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 85 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 86 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 87 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 88 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 89 Winner Anacona (Col) Movistar Team 90 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 91 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 92 Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo 93 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 94 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 95 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 96 Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo 97 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 98 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 99 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 100 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 101 Michael Schar (Swi) BMC Racing Team 102 Lennard Kamna (Ger) Team Sunweb 103 Chad Haga (USA) Team Sunweb 104 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:00:30 105 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 106 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 0:00:33 107 Julius van den Berg (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:00:34 108 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 109 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:40 110 Nicolas Dougall (RSA) Dimension Data 0:00:42 111 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 112 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:00:43 113 Mickael Delage (Fra) Groupama-FDJ 0:00:55 114 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:00:56 115 Amund Grondahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 0:01:00 116 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:12 117 Sam Bewley (NZl) Mitchelton-Scott 0:01:18 118 William Clarke (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:27 119 Yousif Mirza (UAE) UAE Team Emirates 0:01:53 120 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:01:55 121 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 0:03:31 122 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 0:06:45

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 23 pts 2 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 22 3 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 18 4 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 16 5 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 16 6 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 16 7 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 15 8 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 12 9 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 10 10 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 7 11 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 7 12 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 6 13 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 5 14 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 4 15 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 4 16 Yousif Mirza (UAE) UAE Team Emirates 4 17 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 3 18 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 3 19 Jay Thomson (RSA) Dimension Data 2 20 Daniel McLay (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 1

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 3 pts 2 Peter Kennaugh (GBr) Bora-Hansgrohe 3 3 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 2 4 Yousif Mirza (UAE) UAE Team Emirates 2 5 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 1 6 Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team 1

Youth Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 5:40:29 2 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:04 3 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 4 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:00:06 5 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:00:08 6 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:14 7 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 8 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 9 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 10 Leonardo Basso (Ita) Team Sky 11 Owain Doull (GBr) Team Sky 12 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 13 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 14 Romain Seigle (Fra) Groupama-FDJ 15 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 16 Stefan Kung (Swi) BMC Racing Team 17 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 18 Edward Dunbar (Irl) Team Sky 19 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 20 Soren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 21 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 22 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 23 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 24 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 25 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 26 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 27 Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo 28 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 29 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 30 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 31 Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo 32 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 33 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 34 Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo 35 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 36 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 37 Lennard Kamna (Ger) Team Sunweb 38 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 0:00:33 39 Julius van den Berg (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:00:34 40 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:40 41 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:00:43 42 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:00:56 43 Amund Grondahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 0:01:00 44 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:01:55 45 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 0:03:31 46 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 0:06:45