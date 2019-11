Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Alexis Vuillermoz collected enough bonus seconds on Friday's final stage of the Tour du Limousin to claim the overall title. The AG2R rider pulled even on time with Elie Gesbert (Fortuneo-Oscaro) and leapfrogged him in the general classification on points.

Wanty - Groupe Gobert's Guillaume Martin jumped away with teammate Jérôme Baugnies to nab the stage, with Baugnies taking runner-up honours. Mathieu van der Poel (Beobank - Corendon) led the pack home for third.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 4:05:25 2 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 3 Mathieu Van Der Poel (Ned) Beobank - Corendon 0:00:19 4 Damien Touze (Fra) HP BTP - Auber 93 5 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 6 David Van Der Poel (Ned) Beobank - Corendon 7 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 8 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 9 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 10 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 11 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 12 Maxime Vantomme (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 13 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 14 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 15 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 16 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 17 Justin Jules (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect 18 Romain Le Roux (Fra) Armee de Terre 19 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 20 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 21 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 22 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - Vital Concept 23 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 24 Andrei Solomennikov (Rus) Gazprom – Rusvelo 25 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 26 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 27 Julien Mortier (Bel) AGO - Aqua Service 28 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 29 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom - Rusvelo 30 Gianni Vermeersch (Bel) Beobank - Corendon 31 Toupalik Adam (Cze) Beobank - Corendon 32 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 33 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 34 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix - Lille Metropole 35 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 36 Jimmy Raibaud (Fra) Armee de Terre 37 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 38 Romain Seigle (Fra) FDJ 39 Aitor Gonzalez Prieto (Spa) Euskadi Basque Country - Muri 40 Marcel Maisen (Ger) Beobank - Corendon 41 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 42 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 43 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 44 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:00:29 45 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:00:34 46 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:19 47 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:01:08 48 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 49 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 0:01:20 50 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 51 Tom Meeusen (Bel) Telenet Fidea Lions 52 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina 0:01:33 53 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:36 54 Clement Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 55 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Cofidis, Solutions Credits 56 Philipp Walsleben (Ger) Beobank - Corendon 0:01:53 57 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:19 58 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:02:17 59 Jon Irisarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:36 60 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:05:47 61 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 62 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 0:06:22 63 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 0:06:38 64 Artur Ershov (Rus) Gazprom – Rusvelo 65 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 66 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 67 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:08 68 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:08:43 69 Oscar Pelegri Ferrandos (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:11:30 70 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:11:47 71 Ludovic Robeet (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:12:20 72 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF DNS Angelo Tulik (Fra) Direct Energie DNF Andrea Palini (Ita) Androni Giocattoli DNF Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale DNF Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale DNF Bruno Armirail (Fra) FDJ DNF Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ DNF Kevin Reza (Fra) FDJ DNF Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF DNF Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF DNF Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF DNF Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF DNF Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM DNF Yohann Gene (Fra) Direct Energie DNF Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie DNF Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo - Vital Concept DNF Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept DNF Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo - Vital Concept DNF Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept DNF Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept DNF Roman Maikin (Rus) Gazprom – Rusvelo DNF Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo DNF Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Ruben Pols (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Thomas Deruette (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect DNF Gregory Habeaux (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect DNF Antoine Warnier (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect DNF Alberto Cecchin (Ita) Wilier Triestina DNF Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina DNF Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina DNF Romain Campistrous (Fra) Armee de Terre DNF Daan Hoeyberghs (Bel) Beobank - Corendon DNF Ander Barrenetxea Uriarte (Spa) Euskadi Basque Country - Murias DNF Nicolas Baldo (Fra) HP BTP - Auber 93 DNF Jeremy Bescond (Fra) HP BTP - Auber 93 DNF Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber 93 DNF Romain Feillu (Fra) HP BTP - Auber 93 DNF Pierre Gouault (Fra) HP BTP - Auber 93 DNF Jeremy Cabot (Fra) Roubaix - Lille Metropole DNF Jérémy Leveau (Fra) Roubaix - Lille Metropole

Sprint 1 - Saint-Brice-sur-Vienne, km 33.1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathieu Van Der Poel (Ned) Beobank - Corendon 3 pts 2 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 2 3 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 1

Sprint 2 - Nantiat, km 78.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 3 pts 2 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 2 3 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 1

Sprint 3 - Saint-Pardoux, km 93.2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 3 pts 2 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 2 3 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 1

Mountain 1 - Côte de St-Victurnien, km 40.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathieu Van Der Poel (Ned) Beobank - Corendon 4 pts 2 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 2 3 Philipp Walsleben (Ger) Beobank - Corendon 1

Mountain 2 - Côte de Villerajouze, km 59.4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Philipp Walsleben (Ger) Beobank - Corendon 6 pts 2 Aitor Gonzalez Prieto (Spa) Euskadi Basque Country - Muri 4 3 Mathieu Van Der Poel (Ned) Beobank - Corendon 2 4 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 1

Mountain 3 - Côte de la Lande du Haut, km 119.4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 4 pts 2 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 2 3 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Wanty - Groupe Gobert 12:16:34 2 Bardiani CSF 0:00:38 3 Beobank - Corendon 4 WB Veranclassic Aquality Protect 5 AG2R La Mondiale 6 Gazprom - Rusvelo 7 Cofidis, Solutions Credits 8 Caja Rural - Seguros RGA 9 Wilier Triestina - Selle Italia 0:00:48 10 Direct Energie 0:00:53 11 Delko Marseille Provence KTM 0:01:27 12 Androni - Sidermec - Bottecchia 0:02:40 13 Euskadi Basque Country - Murias 0:06:57 14 Fortuneo - Oscaro 0:08:55

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 17:26:42 2 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - Vital Concept 3 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:00:19 4 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:28 5 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:00:29 6 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:00:35 7 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:00:40 8 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:00:47 9 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:00:50 10 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 11 Gianni Vermeersch (Bel) Beobank - Corendon 0:00:55 12 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:58 13 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:01:00 14 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:01:01 15 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:04 16 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:05 17 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:30 18 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:01:32 19 Mathieu Van Der Poel (Ned) Beobank - Corendon 0:01:48 20 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:56 21 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix - Lille Metropole 0:01:57 22 Julien Mortier (Bel) AGO - Aqua Service 0:02:00 23 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:03 24 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:02:53 25 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:59 26 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:57 27 Toupalik Adam (Cze) Beobank - Corendon 0:06:15 28 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:07:44 29 Jimmy Raibaud (Fra) Armee de Terre 0:09:00 30 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:09:16 31 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:09:48 32 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:10:17 33 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:10:31 34 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:10:47 35 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:11:31 36 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:11:52 37 Romain Le Roux (Fra) Armee de Terre 0:12:37 38 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:40 39 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 0:16:37 40 Philipp Walsleben (Ger) Beobank - Corendon 0:17:01 41 Justin Jules (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect 0:17:17 42 Maxime Vantomme (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 0:17:32 43 Clement Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:19 44 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:19:26 45 Jon Irisarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:21:05 46 Andrei Solomennikov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:21:57 47 Damien Touze (Fra) HP BTP - Auber 93 0:23:45 48 Romain Seigle (Fra) FDJ 0:24:26 49 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:24:28 50 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 0:26:30 51 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:26:38 52 Aitor Gonzalez Prieto (Spa) Euskadi Basque Country - Muri 0:27:39 53 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:28:48 54 Tom Meeusen (Bel) Telenet Fidea Lions 0:30:34 55 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 0:30:44 56 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:31:36 57 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:33:14 58 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina 0:34:40 59 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:34:43 60 David Van Der Poel (Ned) Beobank - Corendon 0:34:46 61 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:35:40 62 Marcel Maisen (Ger) Beobank - Corendon 0:38:35 63 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 0:38:58 64 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 0:41:24 65 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:44:36 66 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:48:06 67 Oscar Pelegri Ferrandos (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:49:10 68 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:49:36 69 Artur Ershov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:50:27 70 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:51:45 71 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 0:53:47 72 Ludovic Robeet (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 1:00:01

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Philipp Walsleben (Ger) Beobank - Corendon 29 pts 2 Aitor Gonzalez Prieto (Spa) Euskadi Basque Country - Muri 14 3 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 14 4 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 12 5 Mathieu Van Der Poel (Ned) Beobank - Corendon 6 6 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - Vital Concept 5 7 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 4 8 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 3 9 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 2 10 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 2 11 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 2 12 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 1 13 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1 14 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 1

Sprints classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 11 pts 2 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix - Lille Metropole 9 3 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 7 4 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - Vital Concept 6 5 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 5 6 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 3 7 Mathieu Van Der Poel (Ned) Beobank - Corendon 3 8 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 9 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 2 10 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 2 11 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 1 12 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 1 13 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 1 14 Aitor Gonzalez Prieto (Spa) Euskadi Basque Country - Muri 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - Vital Concept 17:26:42 2 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:00:29 3 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:00:35 4 Gianni Vermeersch (Bel) Beobank - Corendon 0:00:55 5 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:58 6 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:01:00 7 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:04 8 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:30 9 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:01:32 10 Mathieu Van Der Poel (Ned) Beobank - Corendon 0:01:48 11 Julien Mortier (Bel) AGO - Aqua Service 0:02:00 12 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:03 13 Paul Ourselin (Fra) Direct Energie 0:02:53 14 Toupalik Adam (Cze) Beobank - Corendon 0:06:15 15 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom - Rusvelo 0:07:44 16 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:09:48 17 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:10:17 18 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:10:31 19 Romain Le Roux (Fra) Armee de Terre 0:12:37 20 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:40 21 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 0:16:37 22 Clement Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:19 23 Jon Irisarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:21:05 24 Damien Touze (Fra) HP BTP - Auber 93 0:23:45 25 Romain Seigle (Fra) FDJ 0:24:26 26 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:24:28 27 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:28:48 28 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:31:36 29 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:33:14 30 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina 0:34:40 31 David Van Der Poel (Ned) Beobank - Corendon 0:34:46 32 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 0:38:58 33 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 0:41:24 34 Oscar Pelegri Ferrandos (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:49:10 35 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:51:45 36 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 0:53:47 37 Ludovic Robeet (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 1:00:01