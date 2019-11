Image 1 of 16 Gianni Meersman (Omega Pharma-Quickstep) and his daughter celebrate his victory (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 16 The podium hostess' get into position (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 16 Gianni Meersman (Omega Pharma-Quick Step) on the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 16 Vladimir Gusev (Katusha) congratulates Gianni Meersman (Omega Pharma-Quick Step) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 16 Omega Pharma-Quick Step celebrate Meersman's win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 16 Gianni Meersman (Omega Pharma-Quick Step) during the final stage (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 16 Gianni Meersman (Omega Pharma-Quick Step) at the start of stage 5 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 16 All the jersey winners on the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 16 After four straight second places, Gianni Meersman (Omega Pharma-Quickstep) caps off Tour de Wallonie with a stage win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 16 Gianni Meersman (Omega Pharma-Quickstep) celebrates his win in Tour de Wallonie (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 16 Gianni Meersman (Omega Pharma-Quickstep) in the yellow jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 16 Gianni Meersman (Omega Pharma-Quickstep) wins the Tour de Wallonie (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 16 The jersey holders at the start (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 16 Sprints winner Zico Waeytens (Topsport Vlaanderen) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 16 Silvan Dillier (BMC), best young rider at Tour de Wallonie 2014 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 16 The final classification winners: Zico Waeytens (Sprints), Kevin Van Melsen (mountains), Gianni Meersman (overall and points), Silvan Dillier (young) and Maxime Anciaux (Combativity) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Gianni Meersman, after taking four consecutive fourth place stage finishes in the Tour de Wallonie, finally claimed both the last stage win in Ans and the overall victory. The Omega Pharma-Quickstep sprinter out-paced Yves Lampaert (Topsport Vlaanderen-Baloise) and Jasper Stuyven (Trek Factory Racing) to claim the victory on the last stage.

"I am super happy about this victory," Meersman said. "Not only for the GC, but also the stage win because after being four times in second place. For me, it's important to be able to win this stage to finish off the great work of my teammates, and I did it, so I am thrilled."

It was the second stage race victory of Meersman's career - he won the Circuit des Ardennes in 2011, but said the level of competition made the win today even more satisfying. "I'm happy also for the team because before the race I felt really good. A few days before the race I called Sport Director Rik Van Slycke and I told him I would like to try for the GC. So, I did it, and we took the GC after two days. It’s a wonderful feeling to lead this team and have the team around me so we could win this race."

Meersman took the overall victory by 30 seconds over Juan Jose Lobato (Movistar), with Silvan Dillier (BMC Racing) in third. Dillier was also the best young rider.

Meersman also won the overall points classification.

Kevin Van Melsen (Wanty – Groupe Gobert) secured the mountains classification title after winning the first five of nine climbs on a route that took in several sections of the Liége-Bastogne-Liége course.

Zico Waeytens (Topsport Vlaanderen - Baloise) kept the overall win in the intermediate sprint classification, and his squad won the teams classification.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 4:33:00 2 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 4 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 5 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 6 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 7 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 8 Pablo Lastras Garcia Spain Movistar Team 9 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 10 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 11 Yohan Offredo (Fra) FDJ.fr 12 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 13 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 14 Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing 15 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 16 Juan Jose Lobato Del Valle Spain Movistar Team 17 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 18 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 19 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 20 Boris Dron (Bel) Wallonie - Bruxelles 21 Laurent Evrard (Bel) Wallonie - Bruxelles 22 Björn Leukemans (Bel) Wanty – Groupe Gobert 23 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 24 Thomas Degand (Bel) Wanty – Groupe Gobert 25 Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team 26 Wouter Poels (Ned) Omega Pharma - Quickstep 27 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 28 Damien Gaudin (Fra) Ag2r La Mondiale 29 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 30 Francisco José Ventoso Alberdi Spain Movistar Team 31 Andrey Amador Bikkazakova (Crc) Movistar Team 32 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 33 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 34 Eduard Alexander Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo 35 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 36 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma - Quickstep 37 Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Belisol 38 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Belisol 39 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 40 Jonathan Hivert (Fra) Belkin Pro Cycling Team 41 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:01:29 42 Christophe Laborie (Fra) Bretagne-Séché Environnement 43 Ludovic Robeet (Bel) Color Code - Biowanze 0:01:32 44 Tom Dernies (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:01:37 45 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quickstep 0:01:40 46 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 0:01:42 47 Gregory Habeaux (Bel) Wanty – Groupe Gobert 48 Tim Wellens (Bel) Lotto - Belisol 49 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 50 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Belisol 51 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 52 Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team 0:03:23 53 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 54 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 55 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 56 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:04:02 57 Rémy Mertz (Bel) Color Code - Biowanze 58 Dan Craven (Nam) Team Europcar 59 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 60 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne-Séché Environnement 61 José Ivan Gutierrez Palacios Spain Movistar Team 62 Enrique Sanz Unzue Spain Movistar Team 63 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 64 Boy van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 65 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 0:05:56 66 Florent Delfosse (Bel) Color Code - Biowanze 67 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:06:04 68 Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar 0:06:06 69 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 70 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 0:06:31 71 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 72 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 73 Marko Kump (Slo) Tinkoff-Saxo 74 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 75 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 76 Yauheni Hutarovich (Blr) Ag2r La Mondiale 0:12:55 77 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 78 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 79 Louis Verhelst (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 80 Gaetan Pons (Bel) Color Code - Biowanze 81 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 82 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quickstep 83 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Belisol 84 Jérôme Gilbert (Bel) Wanty – Groupe Gobert 85 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 86 Jean Pierre Drucker (Lux) Wanty – Groupe Gobert 87 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 88 Michal Kolar (Svk) Tinkoff-Saxo 89 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ.fr 90 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 91 Alexander Rybakov (Rus) Team Katusha 92 Erwann Corbel (Fra) Bretagne-Séché Environnement 93 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r La Mondiale 94 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 95 Danilo Napolitano (Ita) Wanty – Groupe Gobert 96 Rüdiger Selig (Ger) Team Katusha 97 Jerome Kerf (Bel) Color Code - Biowanze 98 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles 99 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 100 Kris Boeckmans (Bel) Lotto - Belisol 0:13:17 DNF Theo Bos (Ned) Belkin Pro Cycling Team DNF Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team DNF Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - Quickstep DNF Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing DNF Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise DNS Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ.fr

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 25 pts 2 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 20 3 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 16 4 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 14 5 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 12 6 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 10 7 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 9 8 Pablo Lastras Garcia Spain Movistar Team 8 9 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 7 10 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 6 11 Yohan Offredo (Fra) FDJ.fr 5 12 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 4 13 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 3 14 Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing 2 15 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 1

Mountain 1 - Côte d'Ovifat (Cat. 3) # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 4 pts 2 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 2 3 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne-Séché Environnement 1

Mountain 2 - Côte de Bilstain (Cat. 2) # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 6 pts 2 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 4 3 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 2

Mountain 3 - Côte de Trasenster (Cat. 1) # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 10 pts 2 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 8 3 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 6 4 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 4 5 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne-Séché Environnement 2

Mountain 4 - Thier des Forges (Cat. 2) # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 6 pts 2 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 4 3 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 2

Mountain 5 - Fort de Trancremont (Cat. 2) # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 6 pts 2 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 4 3 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 2

Mountain 6 - Côte Côte du Hornay (Cat. 2) # Rider Name (Country) Team Result 1 Boris Dron (Bel) Wallonie - Bruxelles 6 pts 2 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 4 3 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 2

Mountain 7 - Côte de la Roche aux Faucons (Cat.1) # Rider Name (Country) Team Result 1 Tim Wellens (Bel) Lotto - Belisol 10 pts 2 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 8 3 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 6 4 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 4 5 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Belisol 2

Mountain 8 - Côte de Saint-Nicolas (Cat. 1) # Rider Name (Country) Team Result 1 Tim Wellens (Bel) Lotto - Belisol 10 pts 2 Jonathan Hivert (Fra) Belkin Pro Cycling Team 8 3 Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Belisol 6

Mountain 8 - Côte de Saint-Nicolas (Cat. 1) # Rider Name (Country) Team Result 4 Andrey Amador Bikkazakova (Crc) Movistar Team 4 pts 5 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Belisol 2

Mountain 9 - Côte d'Ans (Cat. 2) # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 6 pts 2 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 4 3 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 2

Sprint 1 - Waimes, km. 18.7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 5 pts 2 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 3 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 1

Sprint 2 - Trooz, km. 96,2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 5 pts 2 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 3 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 1

Sprint 3 - Sprimont, km. 139.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 5 pts 2 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 3 3 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4:33:00 2 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 3 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 4 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 5 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 7 Laurent Evrard (Bel) Wallonie - Bruxelles 8 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 9 Eduard Alexander Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo 10 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:01:29 11 Ludovic Robeet (Bel) Color Code - Biowanze 0:01:32 12 Tom Dernies (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:01:37 13 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quickstep 0:01:40 14 Tim Wellens (Bel) Lotto - Belisol 0:01:42 15 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 16 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Belisol 17 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 18 Rémy Mertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:04:02 19 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 20 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 21 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 0:05:56 22 Florent Delfosse (Bel) Color Code - Biowanze 23 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:06:04 24 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:06:31 25 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:12:55 26 Louis Verhelst (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 27 Gaetan Pons (Bel) Color Code - Biowanze 28 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 29 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quickstep 30 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 31 Michal Kolar (Svk) Tinkoff-Saxo 32 Erwann Corbel (Fra) Bretagne-Séché Environnement 33 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 34 Jerome Kerf (Bel) Color Code - Biowanze 35 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze

Combativity # Rider Name (Country) Team Result 1 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 5 pts 2 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 3 3 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Topsport Vlaanderen - Baloise 13:39:00 2 Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 3 FDJ.fr 4 Movistar Team 5 BMC Racing Team 6 Wallonie - Bruxelles 7 AG2R La Mondiale 8 Tinkoff-Saxo 9 Lotto Belisol 10 Team Katusha 0:01:42 11 Wanty - Groupe Gobert 12 Trek Factory Racing 0:04:02 13 Cofidis, Solutions Credits 0:04:52 14 Team Europcar 0:08:04 15 Bretagne - Seche Environnement 0:09:33 16 Color Code - Biowanze 0:09:36 DNF Belkin Pro Cycling Team

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 22:17:11 2 Juan Jose Lobato Del Valle Spain Movistar Team 0:00:30 3 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 0:00:33 4 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 5 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:34 6 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 0:00:38 7 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 0:00:40 8 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:41 9 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 10 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 0:00:42 11 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 12 Pablo Lastras Garcia Spain Movistar Team 13 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:00:43 14 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 15 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 16 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 0:00:44 17 Yohan Offredo (Fra) FDJ.fr 18 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 19 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 20 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 21 Björn Leukemans (Bel) Wanty – Groupe Gobert 22 Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team 23 Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Belisol 24 Thomas Degand (Bel) Wanty – Groupe Gobert 25 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 26 Jonathan Hivert (Fra) Belkin Pro Cycling Team 27 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Belisol 28 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 29 Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing 30 Eduard Alexander Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo 31 Boris Dron (Bel) Wallonie - Bruxelles 32 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Belisol 33 Wouter Poels (Ned) Omega Pharma - Quickstep 34 Andrey Amador Bikkazakova (Crc) Movistar Team 35 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 36 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma - Quickstep 37 Damien Gaudin (Fra) Ag2r La Mondiale 38 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 0:01:05 39 Francisco José Ventoso Alberdi Spain Movistar Team 0:01:35 40 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 0:01:49 41 Christophe Laborie (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:02:13 42 Tim Wellens (Bel) Lotto - Belisol 0:02:26 43 Laurent Evrard (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:02:35 44 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:02:37 45 Ludovic Robeet (Bel) Color Code - Biowanze 0:02:57 46 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 0:04:05 47 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 0:04:07 48 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 49 Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team 0:05:00 50 Boy van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 0:05:27 51 Dan Craven (Nam) Team Europcar 52 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 0:06:40 53 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:06:41 54 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 0:06:50 55 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:07:11 56 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 57 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:07:49 58 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 0:07:56 59 Rémy Mertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:08:53 60 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quickstep 0:09:29 61 Gregory Habeaux (Bel) Wanty – Groupe Gobert 0:09:49 62 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:10:10 63 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:12:11 64 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 0:13:33 65 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 0:13:39 66 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:13:54 67 Tom Dernies (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:14:13 68 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 0:14:17 69 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 0:14:20 70 Enrique Sanz Unzue Spain Movistar Team 0:14:39 71 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:15:41 72 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne-Séché Environnement 0:16:24 73 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 0:17:23 74 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:23:10 75 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ.fr 0:23:11 76 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:25:20 77 Florent Delfosse (Bel) Color Code - Biowanze 0:25:48 78 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Belisol 0:25:49 79 Yauheni Hutarovich (Blr) Ag2r La Mondiale 0:25:58 80 Kris Boeckmans (Bel) Lotto - Belisol 0:26:11 81 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 0:27:23 82 José Ivan Gutierrez Palacios Spain Movistar Team 0:33:26 83 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 84 Michal Kolar (Svk) Tinkoff-Saxo 0:33:28 85 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quickstep 0:33:46 86 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 0:35:15 87 Marko Kump (Slo) Tinkoff-Saxo 0:35:54 88 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 89 Jean Pierre Drucker (Lux) Wanty – Groupe Gobert 0:36:28 90 Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar 0:38:06 91 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r La Mondiale 0:39:45 92 Gaetan Pons (Bel) Color Code - Biowanze 0:42:19 93 Alexander Rybakov (Rus) Team Katusha 94 Jerome Kerf (Bel) Color Code - Biowanze 0:44:39 95 Danilo Napolitano (Ita) Wanty – Groupe Gobert 96 Rüdiger Selig (Ger) Team Katusha 0:46:54 97 Louis Verhelst (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 0:52:50 98 Erwann Corbel (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:56:59 99 Jérôme Gilbert (Bel) Wanty – Groupe Gobert 1:00:19 100 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles 1:01:13

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 105 pts 2 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 56 3 Juan Jose Lobato Del Valle Spain Movistar Team 52 4 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 44 5 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Belisol 37 6 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 37 7 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 34 8 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 33 9 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 32 10 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 23 11 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 23 12 Marko Kump (Slo) Tinkoff-Saxo 22 13 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 19 14 Yauheni Hutarovich (Blr) Ag2r La Mondiale 19 15 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 16 16 Francisco José Ventoso Alberdi Spain Movistar Team 13 17 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 10 18 Louis Verhelst (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 9 19 Pablo Lastras Garcia Spain Movistar Team 8 20 Laurent Evrard (Bel) Wallonie - Bruxelles 8 21 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 6 22 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 23 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 6 24 Yohan Offredo (Fra) FDJ.fr 5 25 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 5 26 Jerome Kerf (Bel) Color Code - Biowanze 5 27 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 4 28 Rüdiger Selig (Ger) Team Katusha 4 29 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 3 30 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 3 31 Gregory Habeaux (Bel) Wanty – Groupe Gobert 3 32 Gaetan Pons (Bel) Color Code - Biowanze 3 33 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 34 Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing 2 35 Christophe Laborie (Fra) Bretagne-Séché Environnement 1 36 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 86 pts 2 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 48 3 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles 44 4 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 44 5 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 38 6 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 36 7 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 30 8 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 29 9 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 23 10 Tim Wellens (Bel) Lotto - Belisol 22 11 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 20 12 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 18 13 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 16 14 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 14 15 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 13 16 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 12 17 Boris Dron (Bel) Wallonie - Bruxelles 8 18 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 8 19 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 8 20 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 8 21 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 8 22 Jonathan Hivert (Fra) Belkin Pro Cycling Team 8 23 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 8 24 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 8 25 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 6 26 Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Belisol 6 27 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 6 28 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 29 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 4 30 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Belisol 4 31 Andrey Amador Bikkazakova (Crc) Movistar Team 4 32 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 4 33 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne-Séché Environnement 3 34 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Belisol 2 35 Wouter Poels (Ned) Omega Pharma - Quickstep 2 36 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 2 37 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quickstep 2 38 Tom Dernies (Bel) Wallonie - Bruxelles 2 39 Jérôme Gilbert (Bel) Wanty – Groupe Gobert 2 40 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 16 pts 2 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 14 3 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 11 4 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 11 5 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 10 6 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 10 7 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 7 8 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 6 9 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 10 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles 6 11 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 5 12 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 5 13 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 5 14 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 3 15 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 3 16 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 3 17 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 3 18 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Belisol 3 19 Pablo Lastras Garcia Spain Movistar Team 2 20 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 1 21 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 1 22 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 22:17:44 2 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:01 4 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:00:10 5 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 6 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:11 7 Eduard Alexander Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo 8 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Belisol 9 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 0:01:16 10 Tim Wellens (Bel) Lotto - Belisol 0:01:53 11 Laurent Evrard (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:02:02 12 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:02:04 13 Ludovic Robeet (Bel) Color Code - Biowanze 0:02:24 14 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 0:06:07 15 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:06:08 16 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:07:16 17 Rémy Mertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:08:20 18 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quickstep 0:08:56 19 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:09:37 20 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 0:13:00 21 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:13:21 22 Tom Dernies (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:13:40 23 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 0:13:44 24 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:15:08 25 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:22:37 26 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:24:47 27 Florent Delfosse (Bel) Color Code - Biowanze 0:25:15 28 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 0:32:53 29 Michal Kolar (Svk) Tinkoff-Saxo 0:32:55 30 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quickstep 0:33:13 31 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 0:34:42 32 Gaetan Pons (Bel) Color Code - Biowanze 0:41:46 33 Jerome Kerf (Bel) Color Code - Biowanze 0:44:06 34 Louis Verhelst (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 0:52:17 35 Erwann Corbel (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:56:26

Combativity classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 6 pts 2 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 5 3 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 5 4 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 5 5 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 5 6 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 4 7 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles 4 8 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 9 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 3 10 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 3 11 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 1 12 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 1