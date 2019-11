Image 1 of 12 Gianni Meersman (Omega Pharma-Quickstep) misses out again this time to Tom Van Asbroeck (Topsport Vlaanderen) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 12 Gianni Meersman (Omega Pharma-Quickstep) in the race lead in Wallonie (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 12 Tom Van Asbroeck (Topsport Vlaanderen) in the young rider of the day jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 12 Gianni Meersman (Omega Pharma-Quickstep) in the lead in the Tour de Wallonie (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 12 Tom Van Asbroeck (Topsport Vlaanderen) wins with a bike throw (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 12 Tom Van Asbroeck (Topsport Vlaanderen) realizes he's won the stage (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 12 Zico Waeytens (Topsport Vlaanderen) leads the sprint classification (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 12 Tom Van Asbroeck (Topsport Vlaanderen-Baloise) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 12 Gianni Meersman seems less than thrilled to come second place again (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 12 Tom Van Asbroeck (Topsport Vlaanderen) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 12 Gianni Meersman gets a visit from his wife and child (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 12 Sprints leader Zico Waeytens (Topsport Vlaanderen - Baloise) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Topsport Vlaanderen's Tom Van Asbroeck won the stage 4 sprint in the Tour de Wallonie ahead of race leader Gianni Meersman (Omega Pharma-Quickstep).

The Belgian proved fastest at the finish of an attack-filled 175km stage from Herve to Warreme, putting Meersman into second place for the fourth consecutive stage.

Regadless, Meersman extended his lead in the overall classification, and is now 20 seconds up on Juan Jose Lobato (Movistar), with Sylvan Diller (BMC) in third at 23 seconds.

Van Asbroeck's stage win brought him onto the same time as Dillier in fourth overall.

The race concludes tomorrow with a lumpy stage from Malmedy to Ans.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4:38:41 2 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 3 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 4 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 5 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 6 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 7 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 8 Francisco José Ventoso Alberdi Spain Movistar Team 9 Juan Jose Lobato Del Valle Spain Movistar Team 10 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 11 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 12 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 13 Gregory Habeaux (Bel) Wanty – Groupe Gobert 14 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 15 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 16 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 17 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 18 Björn Leukemans (Bel) Wanty – Groupe Gobert 19 Christophe Laborie (Fra) Bretagne-Séché Environnement 20 Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Belisol 21 Yohan Offredo (Fra) FDJ.fr 22 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 23 Kris Boeckmans (Bel) Lotto - Belisol 24 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 25 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 26 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 27 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 28 Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team 29 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 30 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 31 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 32 Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing 33 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 34 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 35 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 36 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 37 Pablo Lastras Garcia Spain Movistar Team 38 Thomas Degand (Bel) Wanty – Groupe Gobert 39 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ.fr 40 Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team 41 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 42 Florent Delfosse (Bel) Color Code - Biowanze 43 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Belisol 44 Laurent Evrard (Bel) Wallonie - Bruxelles 45 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 46 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 47 Boris Dron (Bel) Wallonie - Bruxelles 48 Tim Wellens (Bel) Lotto - Belisol 49 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Belisol 50 Wouter Poels (Ned) Omega Pharma - Quickstep 51 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 52 Jonathan Hivert (Fra) Belkin Pro Cycling Team 53 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 54 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma - Quickstep 55 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 56 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 57 Eduard Alexander Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo 58 Andrey Amador Bikkazakova (Crc) Movistar Team 59 Damien Gaudin (Fra) Ag2r La Mondiale 60 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 61 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 62 Rémy Mertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:00:41 63 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 64 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 65 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 66 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 67 Michal Kolar (Svk) Tinkoff-Saxo 68 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 69 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne-Séché Environnement 70 Boy van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 71 Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing 72 Dan Craven (Nam) Team Europcar 73 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 74 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 75 Ludovic Robeet (Bel) Color Code - Biowanze 76 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quickstep 0:00:53 77 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:01:51 78 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Belisol 0:09:32 79 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 80 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 81 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quickstep 82 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r La Mondiale 83 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ.fr 84 Marko Kump (Slo) Tinkoff-Saxo 85 Alexander Rybakov (Rus) Team Katusha 86 José Ivan Gutierrez Palacios Spain Movistar Team 87 Enrique Sanz Unzue Spain Movistar Team 88 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 89 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 90 Gaetan Pons (Bel) Color Code - Biowanze 91 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 92 Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar 93 Jérôme Gilbert (Bel) Wanty – Groupe Gobert 0:11:01 94 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 0:11:45 95 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 96 Erwann Corbel (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:11:52 97 Yauheni Hutarovich (Blr) Ag2r La Mondiale 98 Theo Bos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 99 Rüdiger Selig (Ger) Team Katusha 100 Danilo Napolitano (Ita) Wanty – Groupe Gobert 101 Tom Dernies (Bel) Wallonie - Bruxelles 102 Jerome Kerf (Bel) Color Code - Biowanze 103 Jean Pierre Drucker (Lux) Wanty – Groupe Gobert 104 Louis Verhelst (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 105 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - Quickstep 106 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles DNF Jos Van Emden (Ned) Belkin Pro Cycling Team DNF Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team DNF Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing DNS Julien Bérard (Fra) Ag2r La Mondiale

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 25 pts 2 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 20 3 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 16 4 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 14 5 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 12 6 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 10 7 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 9 8 Francisco José Ventoso Alberdi Spain Movistar Team 8 9 Juan Jose Lobato Del Valle Spain Movistar Team 7 10 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 6 11 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 5 12 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 4 13 Gregory Habeaux (Bel) Wanty – Groupe Gobert 3 14 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 15 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 1

Mountain 1 - Mur d'Eupen (Cat. 1) # Rider Name (Country) Team Result 1 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 10 pts 2 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 8 3 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 4 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 4 5 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Belisol 2

Mountain 2 - Côte de la Gileppe (Cat. 2) # Rider Name (Country) Team Result 1 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 6 pts 2 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 4 3 Tom Dernies (Bel) Wallonie - Bruxelles 2

Mountain 3 - Côte de Coquaifagne (Cat. 3) # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 4 pts 2 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 3 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 1

Mountain 4 - Côte de Francorchamps (Cat. 2) # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 6 pts 2 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4 3 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 2

Mountain 5 - Côte d'Amermont (Cat. 1) # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 10 pts 2 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 8 3 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 4 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 4 5 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 2

Mountain 6 - Côte de St-Remacle (Cat. 1) # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 10 pts 2 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 8 3 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 6 4 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4 5 Jérôme Gilbert (Bel) Wanty – Groupe Gobert 2

Mountain 7 - Côte de Werbomont (Cat. 2) # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 6 pts 2 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 4 3 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 2

Mountain 8 - Côte d'Ereffe (Cat. 2) # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 6 pts 2 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 4 3 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 2

Mountain 9 - Cote des Gueuses - Cat. 2) # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 6 pts 2 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4 3 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 2

Mountain 10 - Côte du Long Thier - Cat. 2) # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 6 pts 2 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 4 3 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2

Mountain 11 - Côte d'Amay - Cat. 1) # Rider Name (Country) Team Result 1 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 10 pts 2 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 8 3 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ.fr 6 4 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 4 5 Tim Wellens (Bel) Lotto - Belisol 2

Sprint 1, km. 22.9 - Welkenraedt # Rider Name (Country) Team Result 1 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 5 pts 2 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 3 3 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 1

Sprint 2, km. 102.9 - Ouffet # Rider Name (Country) Team Result 1 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 5 pts 2 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 3 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 1

Sprint 3 - Km 162.6 - Amay # Rider Name (Country) Team Result 1 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 5 pts 2 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 3 3 Pablo Lastras Garcia Spain Movistar Team 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4:38:41 2 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 3 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 4 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 5 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 6 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 7 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 8 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 9 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 10 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 11 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 12 Florent Delfosse (Bel) Color Code - Biowanze 13 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Belisol 14 Laurent Evrard (Bel) Wallonie - Bruxelles 15 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 16 Tim Wellens (Bel) Lotto - Belisol 17 Eduard Alexander Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo 18 Rémy Mertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:00:41 19 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 20 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 21 Michal Kolar (Svk) Tinkoff-Saxo 22 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 23 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 24 Ludovic Robeet (Bel) Color Code - Biowanze 25 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quickstep 0:00:53 26 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quickstep 0:09:32 27 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 28 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 29 Gaetan Pons (Bel) Color Code - Biowanze 30 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 31 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:11:45 32 Erwann Corbel (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:11:52 33 Tom Dernies (Bel) Wallonie - Bruxelles 34 Jerome Kerf (Bel) Color Code - Biowanze 35 Louis Verhelst (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 36 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - Quickstep

Combativity # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 5 pts 2 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 3 3 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Topsport Vlaanderen - Baloise 13:56:03 2 Team Katusha 3 AG2R La Mondiale 4 Movistar Team 5 Cofidis, Solutions Credits 6 BMC Racing Team 7 FDJ.fr 8 Wanty - Groupe Gobert 9 Lotto Belisol 10 Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 11 Tinkoff-Saxo 12 Wallonie - Bruxelles 13 Team Europcar 14 Trek Factory Racing 0:00:41 15 Color Code - Biowanze 0:01:22 16 Bretagne - Seche Environnement 0:02:32 17 Belkin Pro Cycling Team 0:11:52

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 17:44:21 2 Juan Jose Lobato Del Valle Spain Movistar Team 0:00:20 3 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 0:00:23 4 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 5 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:24 6 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 0:00:28 7 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 0:00:30 8 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 9 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:31 10 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 11 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 0:00:32 12 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 13 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 14 Pablo Lastras Garcia Spain Movistar Team 15 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:00:33 16 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 17 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 18 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 0:00:34 19 Yohan Offredo (Fra) FDJ.fr 20 Christophe Laborie (Fra) Bretagne-Séché Environnement 21 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 22 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 23 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 24 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 25 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 26 Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Belisol 27 Tim Wellens (Bel) Lotto - Belisol 28 Björn Leukemans (Bel) Wanty – Groupe Gobert 29 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 30 Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team 31 Jonathan Hivert (Fra) Belkin Pro Cycling Team 32 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 33 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Belisol 34 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Belisol 35 Thomas Degand (Bel) Wanty – Groupe Gobert 36 Eduard Alexander Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo 37 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 38 Boris Dron (Bel) Wallonie - Bruxelles 39 Andrey Amador Bikkazakova (Crc) Movistar Team 40 Wouter Poels (Ned) Omega Pharma - Quickstep 41 Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing 42 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 43 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 44 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ.fr 45 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 46 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma - Quickstep 47 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 48 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 49 Damien Gaudin (Fra) Ag2r La Mondiale 50 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 51 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 0:00:55 52 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:00:58 53 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:01:08 54 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 0:01:12 55 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 0:01:15 56 Boy van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 57 Ludovic Robeet (Bel) Color Code - Biowanze 58 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 59 Dan Craven (Nam) Team Europcar 60 Francisco José Ventoso Alberdi Spain Movistar Team 0:01:25 61 Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team 0:01:27 62 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 0:01:43 63 Laurent Evrard (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:02:25 64 Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing 0:03:19 65 Rémy Mertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:04:41 66 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quickstep 0:07:39 67 Gregory Habeaux (Bel) Wanty – Groupe Gobert 0:07:57 68 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:07:59 69 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:09:42 70 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:10:04 71 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:10:05 72 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:10:06 73 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ.fr 74 Enrique Sanz Unzue Spain Movistar Team 0:10:27 75 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne-Séché Environnement 0:12:12 76 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:12:16 77 Tom Dernies (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:12:26 78 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Belisol 0:12:44 79 Kris Boeckmans (Bel) Lotto - Belisol 80 Yauheni Hutarovich (Blr) Ag2r La Mondiale 0:12:53 81 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 0:14:18 82 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 0:15:31 83 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 84 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 0:16:12 85 Florent Delfosse (Bel) Color Code - Biowanze 0:19:42 86 Michal Kolar (Svk) Tinkoff-Saxo 0:20:23 87 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quickstep 0:20:41 88 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 0:22:10 89 Jean Pierre Drucker (Lux) Wanty – Groupe Gobert 0:23:23 90 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r La Mondiale 0:26:40 91 Marko Kump (Slo) Tinkoff-Saxo 0:29:13 92 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 93 Gaetan Pons (Bel) Color Code - Biowanze 0:29:14 94 José Ivan Gutierrez Palacios Spain Movistar Team 95 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 96 Alexander Rybakov (Rus) Team Katusha 97 Jerome Kerf (Bel) Color Code - Biowanze 0:31:34 98 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - Quickstep 99 Danilo Napolitano (Ita) Wanty – Groupe Gobert 100 Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar 0:31:50 101 Rüdiger Selig (Ger) Team Katusha 0:33:49 102 Louis Verhelst (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 0:39:45 103 Erwann Corbel (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:43:54 104 Theo Bos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:43:56 105 Jérôme Gilbert (Bel) Wanty – Groupe Gobert 0:47:14 106 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:48:08

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 80 pts 2 Juan Jose Lobato Del Valle Spain Movistar Team 52 3 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 46 4 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 43 5 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Belisol 37 6 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 27 7 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 25 8 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 24 9 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 23 10 Marko Kump (Slo) Tinkoff-Saxo 22 11 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 19 12 Yauheni Hutarovich (Blr) Ag2r La Mondiale 19 13 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 18 14 Francisco José Ventoso Alberdi Spain Movistar Team 13 15 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 10 16 Louis Verhelst (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 9 17 Laurent Evrard (Bel) Wallonie - Bruxelles 8 18 Theo Bos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 7 19 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 20 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 6 21 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 5 22 Jerome Kerf (Bel) Color Code - Biowanze 5 23 Rüdiger Selig (Ger) Team Katusha 4 24 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 3 25 Gregory Habeaux (Bel) Wanty – Groupe Gobert 3 26 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 27 Gaetan Pons (Bel) Color Code - Biowanze 3 28 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 29 Christophe Laborie (Fra) Bretagne-Séché Environnement 1 30 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 54 pts 2 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 48 3 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles 44 4 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 38 5 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 36 6 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 30 7 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 29 8 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 24 9 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 23 10 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 22 11 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 20 12 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 18 13 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 14 14 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 13 15 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 12 16 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 8 17 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 8 18 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 8 19 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ.fr 6 20 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 21 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 4 22 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 4 23 Tim Wellens (Bel) Lotto - Belisol 2 24 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Belisol 2 25 Boris Dron (Bel) Wallonie - Bruxelles 2 26 Wouter Poels (Ned) Omega Pharma - Quickstep 2 27 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quickstep 2 28 Tom Dernies (Bel) Wallonie - Bruxelles 2 29 Jérôme Gilbert (Bel) Wanty – Groupe Gobert 2 30 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 16 pts 2 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 14 3 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 11 4 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 10 5 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 7 6 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 7 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles 6 8 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 5 9 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 5 10 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 5 11 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 3 12 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 3 13 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 3 14 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 3 15 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 16 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Belisol 3 17 Pablo Lastras Garcia Spain Movistar Team 2 18 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 1 19 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 1 20 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 17:44:44 2 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:01 4 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:00:10 5 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 6 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 0:00:11 7 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 8 Tim Wellens (Bel) Lotto - Belisol 9 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Belisol 10 Eduard Alexander Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo 11 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 12 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 13 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:00:35 14 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:00:45 15 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 0:00:49 16 Ludovic Robeet (Bel) Color Code - Biowanze 0:00:52 17 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 0:01:20 18 Laurent Evrard (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:02:02 19 Rémy Mertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:04:18 20 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quickstep 0:07:16 21 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:09:19 22 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:09:42 23 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:09:43 24 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:11:53 25 Tom Dernies (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:12:03 26 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:15:08 27 Florent Delfosse (Bel) Color Code - Biowanze 0:19:19 28 Michal Kolar (Svk) Tinkoff-Saxo 0:20:00 29 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quickstep 0:20:18 30 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 0:21:47 31 Gaetan Pons (Bel) Color Code - Biowanze 0:28:51 32 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 33 Jerome Kerf (Bel) Color Code - Biowanze 0:31:11 34 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - Quickstep 35 Louis Verhelst (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 0:39:22 36 Erwann Corbel (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:43:31

Combativity classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 5 pts 2 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 5 3 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 5 4 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 5 5 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 4 6 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles 4 7 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 8 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 3 9 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 1 10 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 1