Movistar’s Juan José Lobato won the third stage of the Tour de Wallonie on Monday in Neufchâteau, Belgium. The Spaniard crossed the line first in a dwindled bunch sprint ahead of runner-up Gianni Meersman (Omega Phama-Quick Step) and Silvan Dillier (BMC) in third.

“It was an incredible finish,” said Lobato in a team press release. “It was very nice and, thanks to my teammates, I was able to get positioned well in order to do my sprint."

Meersman continues to lead the overall classification, for a second day, by 11 seconds ahead of Lobato and an additional four seconds to Zico Waeytens (Topsport Vlaanderen-Baloise). The Belgian rider is also leading the points classification, while Waeytens leads the sprint classification and Christopher Juul Jensen (Tinkoff-Saxo) leads the mountains classification.

Stage 3 took the riders on a 174km race from Somme-Leuze to Neufchâteau. “It was not really nervous until the final," said Dillier, who attacked from the smaller main field with 25km to go. "On the last climbs, there were some attacks and it was a tactical race at the end. My teammates helped me well in the last kilometers. I would have liked to have won, but the last meters were hard and two other riders passed me."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Jose Lobato Del Valle Spain Movistar Team 4:35:20 2 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 3 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 4 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 5 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 6 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 7 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 8 Laurent Evrard (Bel) Wallonie - Bruxelles 9 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 10 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 11 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 12 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 13 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 14 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 15 Christophe Laborie (Fra) Bretagne-Séché Environnement 16 Tom Dernies (Bel) Wallonie - Bruxelles 17 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 18 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 19 Björn Leukemans (Bel) Wanty – Groupe Gobert 20 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Belisol 21 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 22 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 23 Eduard Alexander Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo 24 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 25 Pablo Lastras Garcia Spain Movistar Team 26 Tim Wellens (Bel) Lotto - Belisol 27 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 28 Ludovic Robeet (Bel) Color Code - Biowanze 29 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 30 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 31 Boris Dron (Bel) Wallonie - Bruxelles 32 Wouter Poels (Ned) Omega Pharma - Quickstep 33 Yohan Offredo (Fra) FDJ.fr 34 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 35 Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing 36 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 37 Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Belisol 38 Thomas Degand (Bel) Wanty – Groupe Gobert 39 Jonathan Hivert (Fra) Belkin Pro Cycling Team 40 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 41 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 42 Andrey Amador Bikkazakova (Crc) Movistar Team 43 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 44 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 45 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 46 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 47 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Belisol 48 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 49 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 50 Dan Craven (Nam) Team Europcar 51 Damien Gaudin (Fra) Ag2r La Mondiale 52 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ.fr 53 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 54 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 55 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 56 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 57 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma - Quickstep 58 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 59 Boy van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 60 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 61 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ.fr 62 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 63 Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team 64 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 65 Yauheni Hutarovich (Blr) Ag2r La Mondiale 0:00:18 66 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 0:00:21 67 Enrique Sanz Unzue Spain Movistar Team 68 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:00:24 69 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 0:00:28 70 Francisco José Ventoso Alberdi Spain Movistar Team 0:00:51 71 Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team 0:00:53 72 Kris Boeckmans (Bel) Lotto - Belisol 0:01:02 73 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 0:01:59 74 Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing 0:02:04 75 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Belisol 0:02:51 76 Rémy Mertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:03:26 77 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:04:15 78 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:05:34 79 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r La Mondiale 0:05:39 80 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quickstep 81 Gregory Habeaux (Bel) Wanty – Groupe Gobert 0:07:23 82 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quickstep 0:10:35 83 Jean Pierre Drucker (Lux) Wanty – Groupe Gobert 0:10:57 84 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne-Séché Environnement 85 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 86 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 0:14:57 87 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 88 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 89 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing 0:19:08 90 Florent Delfosse (Bel) Color Code - Biowanze 91 Gaetan Pons (Bel) Color Code - Biowanze 92 José Ivan Gutierrez Palacios Spain Movistar Team 93 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 94 Marko Kump (Slo) Tinkoff-Saxo 95 Michal Kolar (Svk) Tinkoff-Saxo 96 Alexander Rybakov (Rus) Team Katusha 97 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - Quickstep 98 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 99 Jerome Kerf (Bel) Color Code - Biowanze 100 Jos Van Emden (Ned) Belkin Pro Cycling Team 101 Danilo Napolitano (Ita) Wanty – Groupe Gobert 102 Julien Bérard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:21:23 103 Jérôme Gilbert (Bel) Wanty – Groupe Gobert 104 Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar 105 Rüdiger Selig (Ger) Team Katusha 106 Erwann Corbel (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:21:29 107 Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:21:31 108 Theo Bos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 109 Louis Verhelst (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 110 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles DNF Alexey Tsatevitch (Rus) Team Katusha DNF Benjamin Le Montagner (Fra) Bretagne-Séché Environnement DNF Clément Koretzky (Fra) Bretagne-Séché Environnement

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Jose Lobato Del Valle Spain Movistar Team 25 pts 2 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 20 3 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 16 4 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 14 5 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 12 6 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 10 7 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 9 8 Laurent Evrard (Bel) Wallonie - Bruxelles 8 9 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 7 10 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 11 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 5 12 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 4 13 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 14 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 15 Christophe Laborie (Fra) Bretagne-Séché Environnement 1

Sprint 1 - km 21.4 - Rochefort # Rider Name (Country) Team Result 1 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 5 pts 2 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Belisol 3 3 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 1

Sprint 2 - km 127 - Bouillon # Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 5 pts 2 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 3 3 Pablo Lastras Garcia Spain Movistar Team 1

Sprint 3 - km 150 - Bertrix # Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 5 pts 2 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 3 3 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 1

Mountain 1 - Côte de Daverdisse - Cat. 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 6 pts 2 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 4 3 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 2

Mountain 2 - Côte de la Haizette - Cat. 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 6 pts 2 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 4 3 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 2

Mountain 3 - Côte du Point de Vue - Cat. 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 10 pts 2 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 8 3 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 6 4 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 4 5 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2

Mountain 4 - Côte de Mogimont - Cat. 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 6 pts 2 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 4 3 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 2

Mountain 5 - Col du Sati - Cat. 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 10 pts 2 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 8 3 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 6 4 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 4 5 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 2

Mountain 6 - Côte Vielle Rte de France - Cat. 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 10 pts 2 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 8 3 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 6 4 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 4 5 Wouter Poels (Ned) Omega Pharma - Quickstep 2

Mountain 7 - Côte de Cugnon - Cat. 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 6 pts 2 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 4 3 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quickstep 2

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Topsport Vlaanderen - Baloise 13:46:00 2 Wallonie - Bruxelles 3 Lotto Belisol 4 Tinkoff-Saxo 5 Movistar Team 6 FDJ.fr 7 BMC Racing Team 8 Cofidis, Solutions Credits 9 Team Katusha 10 Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 11 AG2R La Mondiale 12 Trek Factory Racing 13 Team Europcar 14 Wanty - Groupe Gobert 0:01:59 15 Color Code - Biowanze 0:07:41 16 Bretagne - Seche Environnement 0:16:31 17 Belkin Pro Cycling Team 0:19:08

General classification after stage # Rider Name (Country) Team Result 1 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 13:05:49 2 Juan Jose Lobato Del Valle Spain Movistar Team 0:00:11 3 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:15 4 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 0:00:16 5 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 0:00:19 6 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 7 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:21 8 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 0:00:22 9 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 0:00:23 10 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 11 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:24 12 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 13 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 14 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 15 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 16 Pablo Lastras Garcia Spain Movistar Team 17 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 0:00:25 18 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 19 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 20 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 21 Yohan Offredo (Fra) FDJ.fr 22 Christophe Laborie (Fra) Bretagne-Séché Environnement 23 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 24 Tom Dernies (Bel) Wallonie - Bruxelles 25 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 26 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 27 Boy van Poppel (Ned) Trek Factory Racing 28 Ludovic Robeet (Bel) Color Code - Biowanze 29 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 30 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 31 Tim Wellens (Bel) Lotto - Belisol 32 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 33 Jonathan Hivert (Fra) Belkin Pro Cycling Team 34 Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team 35 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 36 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 37 Maxime Monfort (Bel) Lotto - Belisol 38 Jelle Vanendert (Bel) Lotto - Belisol 39 Eduard Alexander Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo 40 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Belisol 41 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 42 Björn Leukemans (Bel) Wanty – Groupe Gobert 43 Dan Craven (Nam) Team Europcar 44 Thomas Degand (Bel) Wanty – Groupe Gobert 45 Andrey Amador Bikkazakova (Crc) Movistar Team 46 Wouter Poels (Ned) Omega Pharma - Quickstep 47 Boris Dron (Bel) Wallonie - Bruxelles 48 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 49 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 50 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 51 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 52 Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing 53 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 54 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma - Quickstep 55 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 56 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ.fr 57 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 58 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 59 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 60 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ.fr 61 Damien Gaudin (Fra) Ag2r La Mondiale 62 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 63 Enrique Sanz Unzue Spain Movistar Team 0:00:46 64 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 65 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:00:49 66 Yauheni Hutarovich (Blr) Ag2r La Mondiale 0:00:52 67 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 0:00:53 68 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 0:01:03 69 Francisco José Ventoso Alberdi Spain Movistar Team 0:01:16 70 Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team 0:01:18 71 Laurent Evrard (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:02:16 72 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty – Groupe Gobert 0:02:24 73 Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing 0:02:29 74 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Belisol 0:03:03 75 Rémy Mertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:03:51 76 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:05:59 77 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quickstep 0:06:37 78 Gregory Habeaux (Bel) Wanty – Groupe Gobert 0:07:48 79 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:08:52 80 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quickstep 0:11:00 81 Jean Pierre Drucker (Lux) Wanty – Groupe Gobert 0:11:22 82 Vegard Stake Laengen (Nor) Bretagne-Séché Environnement 83 Kris Boeckmans (Bel) Lotto - Belisol 0:12:35 84 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 0:15:22 85 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 86 Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team 87 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r La Mondiale 0:16:59 88 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing 0:19:22 89 Marko Kump (Slo) Tinkoff-Saxo 0:19:32 90 Gaetan Pons (Bel) Color Code - Biowanze 0:19:33 91 Jerome Kerf (Bel) Color Code - Biowanze 92 Florent Delfosse (Bel) Color Code - Biowanze 93 Michal Kolar (Svk) Tinkoff-Saxo 94 José Ivan Gutierrez Palacios Spain Movistar Team 95 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - Quickstep 96 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 97 Danilo Napolitano (Ita) Wanty – Groupe Gobert 98 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 99 Jos Van Emden (Ned) Belkin Pro Cycling Team 100 Alexander Rybakov (Rus) Team Katusha 101 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 0:21:20 102 Julien Bérard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:21:48 103 Rüdiger Selig (Ger) Team Katusha 104 Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:21:56 105 Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar 0:22:09 106 Louis Verhelst (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 0:27:44 107 Erwann Corbel (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:31:53 108 Theo Bos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:31:55 109 Jérôme Gilbert (Bel) Wanty – Groupe Gobert 0:36:04 110 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:36:07

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 60 pts 2 Juan Jose Lobato Del Valle Spain Movistar Team 45 3 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing 39 4 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Belisol 37 5 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 32 6 Marko Kump (Slo) Tinkoff-Saxo 22 7 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 21 8 Yauheni Hutarovich (Blr) Ag2r La Mondiale 19 9 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 18 10 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 15 11 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 12 12 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 11 13 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 11 14 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 10 15 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 9 16 Louis Verhelst (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 9 17 Laurent Evrard (Bel) Wallonie - Bruxelles 8 18 Theo Bos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 7 19 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 6 20 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 21 Francisco José Ventoso Alberdi Spain Movistar Team 5 22 Jerome Kerf (Bel) Color Code - Biowanze 5 23 Rüdiger Selig (Ger) Team Katusha 4 24 Edwig Cammaerts (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 3 25 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 26 Gaetan Pons (Bel) Color Code - Biowanze 3 27 Christophe Laborie (Fra) Bretagne-Séché Environnement 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 48 pts 2 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles 44 3 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 38 4 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 36 5 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 30 6 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 23 7 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 20 8 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 18 9 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 13 10 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 4 11 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie - Bruxelles 2 12 Wouter Poels (Ned) Omega Pharma - Quickstep 2 13 Boris Dron (Bel) Wallonie - Bruxelles 2 14 Pim Ligthart (Ned) Lotto - Belisol 2 15 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quickstep 2 16 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 16 pts 2 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 10 3 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 10 4 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma - Quickstep 9 5 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 7 6 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 7 Julien Stassen (Bel) Wallonie - Bruxelles 6 8 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 5 9 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 3 10 Sébastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 3 11 Jens Debusschere (Bel) Lotto - Belisol 3 12 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quickstep 1 13 Pablo Lastras Garcia Spain Movistar Team 1 14 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 13:06:00 2 Silvan Dillier (Sui) BMC Racing Team 0:00:01 3 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:00:04 4 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:09 5 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 6 Nick Van Der Lijke (Ned) Belkin Pro Cycling Team 7 Antoine Demoitie (Bel) Wallonie - Bruxelles 8 Tom Dernies (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:00:10 9 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 10 Ludovic Robeet (Bel) Color Code - Biowanze 11 Hugo Houle (Can) Ag2r La Mondiale 12 Tim Wellens (Bel) Lotto - Belisol 13 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 14 Eduard Alexander Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo 15 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto - Belisol 16 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 17 Maxime Anciaux (Bel) Wallonie - Bruxelles 18 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 19 Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Crédits 0:00:34 20 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing 0:00:38 21 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 0:00:48 22 Laurent Evrard (Bel) Wallonie - Bruxelles 0:02:01 23 Rémy Mertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:03:36 24 Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma - Quickstep 0:06:22 25 Thomas Wertz (Bel) Color Code - Biowanze 0:08:37 26 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quickstep 0:10:45 27 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:15:07 28 Gaetan Pons (Bel) Color Code - Biowanze 0:19:18 29 Jerome Kerf (Bel) Color Code - Biowanze 30 Florent Delfosse (Bel) Color Code - Biowanze 31 Michal Kolar (Svk) Tinkoff-Saxo 32 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma - Quickstep 33 Natnael Berhane Teweldemedhin (Eri) Team Europcar 34 Ludwig De Winter (Bel) Color Code - Biowanze 0:21:05 35 Louis Verhelst (Bel) Cofidis, Solutions Crédits 0:27:29 36 Erwann Corbel (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:31:38