Image 1 of 41 Eduardo Sepulveda (Fortuneo Vital Concept) waves from the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 41 Eduardo Sepulveda (Fortuneo Vital Concept) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 41 The GC men lined across the road (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 41 Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 41 Nairo Quintana (Movistar) with Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 41 Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) and Nairo Quintana (Movistar) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 41 Race leader Eduardo Sepulveda (Fortuneo Vital Concept) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 41 Rodrigo Contreras (Etixx - QuickStep) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 41 The glorious sunset in San Luis (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 41 Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale) was 20th (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 41 Stage 4 winner Eduardo Sepulveda (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 41 Stage 3 winner Peter Koning enjoying his day in the leader's jersey. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 41 The San Luis peloton in action during stage 4. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 41 Alexis Vuillermoz (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 41 Janier Acevedo (Jamis) finished second during stage 4. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 41 Rodrigo Contreras (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 41 Stage 4 winner Eduardo Sepulveda en route to the line. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 41 Stage 4 winner Eduardo Sepulveda (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 41 Stage 4 winner Eduardo Sepulveda (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 41 Alexis Vuillermoz (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 41 Alexis Vuillermoz (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 41 Rodrigo Contreras talks to a journalist. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 41 Vincenzo Nibali lost more than five minutes during stage 4. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 41 Vincenzo Nibali in the team van after the stage. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 41 The sun beats down on the San Luis peloton. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 41 Chris Anker Sorenson congratulates stage winner Eduardo Sepulveda (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 41 Eduardo Sepulveda (Fortuneo Vital Concept) celebrates as he crosses the line to win stage 4. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 41 Eduardo Sepulveda (Fortuneo Vital Concept) on his way to winning stage 4. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 41 Eduardo Sepulveda (Fortuneo Vital Concept) on his way to winning stage 4. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 41 Rodrigo Contreras and Andre Cardoso. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 41 Alexis Vuillermoz (AG2R) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 41 The reduced peloton climbs Cerro El Amago durng stage 4 in San Luis. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 41 Eduardo Sepulveda (Fortuneo Vital Concept) celebrates as he crosses the line to win stage 4. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 41 Nairo Quintana, Miguel Angel Benito Diez and Rafal Majka. (Image credit: Bettini) Image 35 of 41 A Cannondale rider ascends the final climb of stage 4. (Image credit: Bettini) Image 36 of 41 Miguel Angel Benito Diez and Nairo Quintana (Image credit: Bettini) Image 37 of 41 Nairo Quintana, Miguel Angel Benito Diez and Rafal Majka. (Image credit: Bettini) Image 38 of 41 Vincenzo Nibali was dropped on the final climb of stage 4 at San Luis. (Image credit: Bettini) Image 39 of 41 Riders on the final climb of stage 4 at the Tour de San Luis. (Image credit: Bettini) Image 40 of 41 Eduardo Sepulveda (Fortuneo Vital Concept) rides to the stage 4 win at the Tour de San Luis. (Image credit: Bettini) Image 41 of 41 Acevedo, Sepulveda and Villalobos on the Can Luis stage 4 podium (Image credit: Bettini)

Eduardo Sepulveda (Fortuneo Vital Concept) was the strongest climber during stage 4 at the Tour de San Luis, claiming the summit finish to Cerro El Amago. The Argentinean climber attacked partway up the final 10km climb and built enough of a lead to take the stage win ahead of solo chaser Janier Acevedo (Jamis) in second, Roman Villalobos (Costa Rica) in third and Dayer Quintana (Movistar) in fourth.

Sepulveda's effort was enough to bump him into the overall race lead by three seconds ahead of Dayer Quintana and 38 seconds to Rodrigo Contreras (Etixx - QuickStep).

Stage 4 was a big day for the climbers, who were treated to their first summit finish at the Tour de San Luis. The day started in San Luis and went through two intermediate sprints at Villa De La Quebrada (32.8km) and San Francisco Del Monte De Oro (117.5km), which spelled the end for the sprinters.

The route then took the peloton up the first KOM at Alto De la Candela (128.7km). That climb continued onto the summit (140km) at Alto del Amago. The last climb was 10km with an average gradient of 7.3 per cent and a maximum of 11.5 per cent.

It wasn’t long before a breakaway set off with Richard Carapaz (Strongman–Campagniolo), Ariel Sivori and Julian Gaday (Los Matanceros), Riccardo Stacchiotti (Nippo Vini Fantini), Nippo Vini Fantini (Unitedhealthcare), Ruben Ramos (Argentina), Jon Hornbeck (Holowesko-Citadel), Ignacio Sarabia (Inteja-MMR) and Emmanuel Guevara (San Luis Team).

The large breakaway held a 2:45 gap over the field with 60km to go. But as the race drew closer to the final ascent, the riders began to show how tired they were and several of them fell off the pace. The time gap then dropped to 1:45 with 16km to go.

Etixx-QuickStep led the field into the final climb but as soon as the road went up, they were swarmed by riders from Astana and Movistar. Stage 3 winner and overall leader at the start of the day, Peter Koning (Drapac), showed signs of suffering early on the climb and was dropped with 10km to go.

Movistar set the pace on the final 10km climb to Alto del Amago, but Astana put in several attacks on the steeper slopes further up the climb. Dayer Quintana (Movistar) was the first to make an official move on the climb and gained 30 seconds on a stellar chase group of select climbers. Meanwhile, Vincenzo Nibali (Astana), who went into the races as one of the favourites, was dropped from that group.

Dayer Quintana’s solo effort ended when lone chaser Janier Acevedo (Jamis) caught and passed him with six kilometres remaining on the climb. Both efforts might have been a case of too much too soon because they were quickly caught by soloist Eduardo Sepulveda (Fortuneo Vital Concept) from Argentina.

As Sepulveda rode to the finish line with a solo victory, Acevedo attacked his group and rode in for second place. Villalobos out-sprinted Dayer Quintana for the last place on the podium.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 4:00:35 2 Janier Alexis Acevedo Colle (Col) Team Jamis 0:00:54 3 Roman Villalobos (CRc) Costa Rica 0:01:31 4 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar Team 5 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre - Merida 0:01:43 6 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 0:02:10 7 Rafal Majka (Pol) Tinkoff Team 8 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 9 Jonathan Millan (Col) Strongman Campagnolo Wilier 0:02:12 10 Anderson Maldonado (Uru) Uruguay 0:02:14 11 Robbie Squire (USA) Holowesko / Citadel p/b Hincapie Sportswear 12 Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Cannondale Pro Cycling 13 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 14 Rodrigo Contreras (Col) Etixx - Quick-Step 15 Frayre Moctezuma Eder (Mex) Mexico 0:02:24 16 Miguel Luis Álvarez (Mex) Mexico 17 Juan Carlos Rojas Villegas (CRc) Costa Rica 18 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Movistar Team 19 Enzo Moyano (Arg) San Luis Somos Todos 0:02:55 20 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:57 21 Stiven Calderon Porras (Col) Strongman Campagnolo Wilier 0:03:00 22 Andrew Talansky (USA) Cannondale Pro Cycling 0:03:45 23 Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 24 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:04:07 25 Josué González (CRc) Costa Rica 26 Oscar Eduardo Sanchez Guarin (Col) Strongman Campagnolo Wilier 27 Flavio De Luna (Mex) Mexico 0:04:10 28 Alfredo Orlando Lucero (Arg) San Luis Somos Todos 0:04:16 29 Robin Carpenter (USA) Holowesko / Citadel p/b Hincapie Sportswear 0:04:19 30 Pablo Mudarra (CRc) Costa Rica 0:04:34 31 Matias Pérez (Uru) Uruguay 0:04:35 32 Jorge Bravo (Uru) Uruguay 33 Gaston Emiliano Javier (Arg) Sindicato de Empleados Publicos de San Juan 34 Ignacio Perez (Arg) Sindicato de Empleados Publicos de San Juan 35 Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 36 Elias Tello Bolvaran (Chi) Chile 0:04:51 37 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 0:05:37 38 Jan Polanc (Slo) Lampre - Merida 39 Grega Bole (Slo) Nippo - Vini Fantini 40 José Mogica (Cub) Cuba 41 Brayan Stiven Sanchez Vergara (Col) Team Jamis 0:05:44 42 Andres Giuliano Mini (Arg) San Luis Somos Todos 0:05:55 43 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff Team 0:06:13 44 Julien Loubet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 45 Caio Godoy Ormenese (Bra) Brazil 0:06:58 46 Jesper Hansen (Den) Tinkoff Team 47 Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo - Vital Concept 48 Walter Gaston Trillini (Arg) Los Matanceros 49 Matej Mohoric (Slo) Lampre - Merida 50 Alejandro Antonio Duran (Arg) Argentina 0:07:09 51 Emiliano Ibarra (Arg) Sindicato de Empleados Publicos de San Juan 0:07:35 52 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 53 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:08:38 54 Marco Arriagada (Chi) Chile 0:09:10 55 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 0:09:12 56 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:09:36 57 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:10:58 58 Adriano Malori (Ita) Movistar Team 59 German Nicolas Tivani Perez (Arg) Argentina 60 Matthew Busche (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 61 Luis Romero Amaran (Cub) Team Jamis 62 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre - Merida 63 Fernando Grijalba (Spa) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 64 Edward Ravasi (Ita) Italy 65 Israel Nuno Arguelles (Spa) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 66 Juan Pablo Magallanes Aranda (Mex) Mexico 67 Richard Mascaranas (Uru) Uruguay 68 Lawson Craddock (USA) Cannondale Pro Cycling 69 Nathan Brown (USA) Cannondale Pro Cycling 70 Mauricio Muller (Arg) Sindicato de Empleados Publicos de San Juan 0:11:12 71 Jan Carlos Arias Perez (Cub) Cuba 72 Diego Milan Jimenez (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 0:11:24 73 Pedro Portuondo Torres (Cub) Cuba 0:12:01 74 Rubén Ramos (Arg) Argentina 0:12:28 75 Sergio Daniel Godoy (Arg) San Luis Somos Todos 0:12:36 76 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 0:13:03 77 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:13:58 78 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 79 Matias Arriagada (Chi) Chile 0:14:21 80 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli - Sidermec 0:15:21 81 John Hornbeck (USA) Holowesko / Citadel p/b Hincapie Sportswear 82 Rodrigo Dos Santos Quirino (Bra) Brazil 0:15:43 83 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 0:15:57 84 Kyle Murphy (USA) Team Jamis 0:16:14 85 Alex Howes (USA) Cannondale Pro Cycling 86 Filippo Pozzato (Ita) Italy 0:16:39 87 Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team 88 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 89 Ramiro Cabrera Gonzalez (Uru) Uruguay 90 Jonathan Klever Caicedo Cepeda (Ecu) Strongman Campagnolo Wilier 91 Fernando Gaviria Rendon (Col) Etixx - Quick-Step 0:17:32 92 Leonardo Fabio Duque (Col) Delko Marseille Provence KTM 93 Antonio Fernando Prestes Garnero (Bra) Brazil 0:17:44 94 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 95 Cesar Rojas Villegas (CRc) Costa Rica 0:17:59 96 Francisco Moreno Cornejo (Chi) Chile 0:18:57 97 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 0:19:16 98 Antonio Nibali (Ita) Nippo - Vini Fantini 99 Joel García (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 100 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Jamis 0:20:09 101 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 102 Gonzalo Joaquin Najar (Arg) Sindicato de Empleados Publicos de San Juan 103 Fabio Sabatini (Ita) Etixx - Quick-Step 0:21:02 104 Jason Lowndes (Aus) Drapac Professional Cycling 105 Rene Corella (Mex) Mexico 106 Lucas Motta (Bra) Brazil 107 Eros Capecchi (Ita) Astana Pro Team 108 Jaime Suaza Lopez (Col) Strongman Campagnolo Wilier 109 Paul Betancourt (CRc) Costa Rica 110 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 111 Nicolas Navaro (Arg) Argentina 112 Elia Viviani (Ita) Italy 113 Guido Emanuel Palma (Arg) Los Matanceros 114 Ulises Alfredo Castillo Soto (Mex) Mexico 115 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 116 Davide Vigano (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 117 Lukasz Wisniowski (Pol) Etixx - Quick-Step 118 Stijn Vandenbergh (Bel) Etixx - Quick-Step 119 Juan Jose Cueto Montero (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 120 Ignacio Sarabia Diaz (Mex) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 121 Vegard Breen (Nor) Fortuneo - Vital Concept 122 Emmanuel Domingo Guevara Arguello (Arg) San Luis Somos Todos 123 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff Team 124 Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 125 Andre Eduardo Gohr (Bra) Brazil 126 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 127 Ariel Sivori (Arg) Los Matanceros 128 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 129 Peter Koning (Ned) Drapac Professional Cycling 130 Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 131 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 132 Brendan Canty (Aus) Drapac Professional Cycling 133 Riccardo Minali (Ita) Italy 134 Roderick Asconegui (Uru) Uruguay 135 Mauro Abel Richeze (Arg) San Luis Somos Todos 136 Phillip Gaimon (USA) Cannondale Pro Cycling 137 Genki Yamamoto (Jpn) Nippo - Vini Fantini 138 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 139 Luis Fernando Sepulveda (Chi) Chile 140 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 141 Sebastian Jose Tolosa (Arg) Los Matanceros 142 Endrigo Da Rosa Pereira (Bra) Brazil 143 Richard Carapaz (Ecu) Strongman Campagnolo Wilier 144 Edoardo Affini (Ita) Italy 0:21:10 145 Travis Mccabe (USA) Holowesko / Citadel p/b Hincapie Sportswear 0:21:43 146 Miguel Bryon (USA) Holowesko / Citadel p/b Hincapie Sportswear 147 Oscar Clark (USA) Holowesko / Citadel p/b Hincapie Sportswear 148 Timothy Roe (Aus) Drapac Professional Cycling 149 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Etixx - Quick-Step 0:22:13 150 Jakub Mareczko (Ita) Italy 151 Cristopher Mansilla Almonacid (Chi) Chile 152 Davide Cimolai (Ita) Lampre - Merida 153 Roberto Ferrari (Ita) Lampre - Merida 154 Maciej Bodnar (Pol) Tinkoff Team 155 Juan Ignacio Curuchet (Arg) Argentina 156 Lucas Gaday Orozco (Arg) Argentina 157 Julian Paulo Gaday Orozco (Arg) Los Matanceros 158 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Delko Marseille Provence KTM 159 Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM 160 Eric Marcotte (USA) Team Jamis 161 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept 162 Yasmany Viamonte (Cub) Cuba 163 Boris Vallee (Bel) Fortuneo - Vital Concept 164 Felix Nodarse (Cub) Cuba 0:24:19 165 Leandro Marcos Viqueiro (Cub) Cuba 0:25:58

KOM 1 - La Candela 128.7km Cat. 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo Vital Concept 3 pts 2 Janier Acevedo (Col) Team Jamis 2 3 Roman Villalobos (CRc) Costa Rica 1

KOM 2 - El Amago 138.1 Cat. 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo Vital Concept 10 pts 2 Janier Acevedo (Col) Team Jamis 8 3 Roman Villalobos (CRc) Costa Rica 6 4 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 4 5 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida 2 6 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli 1

Intermediate Sprint 1 - Villa La Quebrada 33.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Emmanuel Guevara (Arg) San Luis Team 3 pts 2 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo Vini Fantini 2 3 Lucas Gaday (Arg) Argentina 1

Intermediate Sprint 2 - San Francisco Dl Monte De Oro 117.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Gonzalo Najar (Arg) S.E.P. San Juan 3 pts 2 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo Vini Fantini 2 3 Carlos Alzate (Col) Unitedhealthcare 1

Teams Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Movistar Team 12:07:50 2 Sel. De Costa Rica 12:09:47 3 Sel. De Mexico 12:10:43 4 Strongman -Campagniolo 12:11:04 5 Sel . De Uruguay 12:13:09 6 San Luis Team 12:14:51 7 Fortuneo Vital Concept 12:14:56 8 Lampre-Merida 12:16:03 9 Tinkoff 12:17:06 10 Astana Pro Team 12:18:10 11 S.E.P. San Juan 12:18:30 12 Cannondale 12:18:42 13 Team Jamis 12:19:21 14 Delko-Marseille-Ktm 12:19:39 15 Ag2R La Mondiale 12:21:53 16 Holowesko Citadel 12:23:39 17 Sel. Chile 12:30:07 18 Unitedhealthcare 12:30:26 19 Sel. De Cuba 12:30:35 20 Sel. De Argentina 12:32:20 21 Inteja - Mmr 12:35:05 22 Androni Giocattoli 12:39:29 23 Nippo Vini Fantini 12:40:36 24 Sel. De Brasil 12:42:10 25 Etixx Quickstep 12:42:33 26 Sel. De Italia 12:50:24 27 Los Matanceros 12:50:47 28 Drapac 12:59:46

General Classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 12:00:16 2 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:00:03 3 Rodrigo Contreras (Col) Etixx - Quick-Step 0:00:38 4 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:00:42 5 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 0:00:51 6 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Movistar Team 0:00:56 7 Roman Villalobos (CRc) Costa Rica 0:01:06 8 Janier Alexis Acevedo Colle (Col) Team Jamis 0:01:09 9 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre - Merida 0:01:22 10 Rafal Majka (Pol) Tinkoff Team 0:01:36 11 Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Cannondale Pro Cycling 0:01:37 12 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 13 Jonathan Millan (Col) Strongman Campagnolo Wilier 0:01:56 14 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:17 15 Robbie Squire (USA) Holowesko / Citadel p/b Hincapie Sportswear 16 Enzo Moyano (Arg) San Luis Somos Todos 0:02:42 17 Stiven Calderon Porras (Col) Strongman Campagnolo Wilier 0:02:44 18 Andrew Talansky (USA) Cannondale Pro Cycling 0:03:08 19 Miguel Luis Álvarez (Mex) Mexico 0:03:12 20 Frayre Moctezuma Eder (Mex) Mexico 0:03:16 21 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:03:29 22 Josué González (CRc) Costa Rica 0:03:46 23 Ignacio Perez (Arg) Sindicato de Empleados Publicos de San Juan 0:04:12 24 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 0:04:18 25 Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:04:37 26 Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:04:51 27 Gaston Emiliano Javier (Arg) Sindicato de Empleados Publicos de San Juan 28 Oscar Eduardo Sanchez Guarin (Col) Strongman Campagnolo Wilier 0:04:52 29 Flavio De Luna (Mex) Mexico 0:05:02 30 Pablo Mudarra (CRc) Costa Rica 0:05:32 31 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff Team 0:05:39 32 Julien Loubet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:05:44 33 Jan Polanc (Slo) Lampre - Merida 0:05:55 34 Grega Bole (Slo) Nippo - Vini Fantini 0:06:06 35 Anderson Maldonado (Uru) Uruguay 0:06:19 36 Jorge Bravo (Uru) Uruguay 0:06:21 37 Alfredo Orlando Lucero (Arg) San Luis Somos Todos 0:06:33 38 Matej Mohoric (Slo) Lampre - Merida 0:06:37 39 Andres Giuliano Mini (Arg) San Luis Somos Todos 0:06:42 40 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:34 41 Elias Tello Bolvaran (Chi) Chile 0:07:42 42 Juan Carlos Rojas Villegas (CRc) Costa Rica 0:07:57 43 Walter Gaston Trillini (Arg) Los Matanceros 0:08:34 44 José Mogica (Cub) Cuba 0:08:46 45 Brayan Stiven Sanchez Vergara (Col) Team Jamis 0:08:54 46 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 0:09:13 47 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:10:05 48 Matias Pérez (Uru) Uruguay 0:10:11 49 Alejandro Antonio Duran (Arg) Argentina 0:10:45 50 Matthew Busche (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:10:55 51 Lawson Craddock (USA) Cannondale Pro Cycling 0:10:56 52 Marco Arriagada (Chi) Chile 0:11:05 53 Adriano Malori (Ita) Movistar Team 0:11:20 54 Caio Godoy Ormenese (Bra) Brazil 0:11:33 55 Mauricio Muller (Arg) Sindicato de Empleados Publicos de San Juan 0:11:35 56 Jesper Hansen (Den) Tinkoff Team 0:12:37 57 Juan Pablo Magallanes Aranda (Mex) Mexico 0:12:59 58 Luis Romero Amaran (Cub) Team Jamis 0:13:04 59 Sergio Daniel Godoy (Arg) San Luis Somos Todos 0:13:09 60 Emiliano Ibarra (Arg) Sindicato de Empleados Publicos de San Juan 0:13:10 61 Fernando Grijalba (Spa) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 0:13:11 62 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:13:22 63 Rubén Ramos (Arg) Argentina 0:14:10 64 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:14:31 65 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:14:57 66 Peter Sagan (Svk) Tinkoff Team 0:15:20 67 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli - Sidermec 0:15:23 68 Robin Carpenter (USA) Holowesko / Citadel p/b Hincapie Sportswear 0:15:27 69 Fernando Gaviria Rendon (Col) Etixx - Quick-Step 0:15:40 70 Jan Carlos Arias Perez (Cub) Cuba 0:16:07 71 Nathan Brown (USA) Cannondale Pro Cycling 0:16:43 72 Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo - Vital Concept 0:16:59 73 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 0:17:09 74 Diego Milan Jimenez (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 0:17:14 75 Filippo Pozzato (Ita) Italy 0:17:16 76 Leonardo Fabio Duque (Col) Delko Marseille Provence KTM 0:17:34 77 German Nicolas Tivani Perez (Arg) Argentina 0:17:43 78 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:17:50 79 Richard Mascaranas (Uru) Uruguay 0:18:04 80 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 0:18:44 81 Jonathan Klever Caicedo Cepeda (Ecu) Strongman Campagnolo Wilier 0:18:53 82 Peter Koning (Ned) Drapac Professional Cycling 0:19:04 83 Edward Ravasi (Ita) Italy 0:19:24 84 Pedro Portuondo Torres (Cub) Cuba 0:20:01 85 Ramiro Cabrera Gonzalez (Uru) Uruguay 0:20:11 86 Eros Capecchi (Ita) Astana Pro Team 0:20:27 87 Rodrigo Dos Santos Quirino (Bra) Brazil 0:20:30 88 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Etixx - Quick-Step 0:20:37 89 Mauro Abel Richeze (Arg) San Luis Somos Todos 0:20:49 90 Travis Mccabe (USA) Holowesko / Citadel p/b Hincapie Sportswear 0:21:11 91 Fabio Sabatini (Ita) Etixx - Quick-Step 0:21:28 92 Matias Arriagada (Chi) Chile 0:21:43 93 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:22:06 94 Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:22:14 95 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre - Merida 0:22:18 96 Israel Nuno Arguelles (Spa) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 0:22:32 97 Emmanuel Domingo Guevara Arguello (Arg) San Luis Somos Todos 0:22:40 98 Gonzalo Joaquin Najar (Arg) Sindicato de Empleados Publicos de San Juan 0:22:56 99 Paul Betancourt (CRc) Costa Rica 0:23:14 100 Stijn Vandenbergh (Bel) Etixx - Quick-Step 0:23:29 101 Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:23:44 102 Kyle Murphy (USA) Team Jamis 0:23:53 103 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 0:24:03 104 Ignacio Sarabia Diaz (Mex) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 0:24:24 105 Antonio Nibali (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:24:26 106 Richard Carapaz (Ecu) Strongman Campagnolo Wilier 0:24:39 107 John Hornbeck (USA) Holowesko / Citadel p/b Hincapie Sportswear 0:25:19 108 Oscar Clark (USA) Holowesko / Citadel p/b Hincapie Sportswear 0:25:27 109 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:25:49 110 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 0:25:55 111 Rene Corella (Mex) Mexico 0:26:07 112 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 0:26:13 113 Eric Marcotte (USA) Team Jamis 0:26:15 114 Joel García (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 0:26:16 115 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:26:41 116 Elia Viviani (Ita) Italy 0:26:53 117 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:27:00 118 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:27:10 119 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:27:13 120 Genki Yamamoto (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:27:25 121 Nicolas Navaro (Arg) Argentina 0:27:29 122 Edoardo Affini (Ita) Italy 0:27:43 123 Andre Eduardo Gohr (Bra) Brazil 0:27:46 124 Francisco Moreno Cornejo (Chi) Chile 0:28:14 125 Davide Vigano (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:28:30 126 Timothy Roe (Aus) Drapac Professional Cycling 0:29:23 127 Lukasz Wisniowski (Pol) Etixx - Quick-Step 0:29:56 128 Roderick Asconegui (Uru) Uruguay 0:30:01 129 Davide Cimolai (Ita) Lampre - Merida 0:30:02 130 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Jamis 0:30:25 131 Endrigo Da Rosa Pereira (Bra) Brazil 0:30:35 132 Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:30:49 133 Phillip Gaimon (USA) Cannondale Pro Cycling 0:30:55 134 Brendan Canty (Aus) Drapac Professional Cycling 0:30:56 135 Roberto Ferrari (Ita) Lampre - Merida 0:31:08 136 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:31:09 137 Maciej Bodnar (Pol) Tinkoff Team 0:31:30 138 Jaime Suaza Lopez (Col) Strongman Campagnolo Wilier 0:31:33 139 Lucas Gaday Orozco (Arg) Argentina 0:31:38 140 Riccardo Minali (Ita) Italy 0:32:18 141 Ulises Alfredo Castillo Soto (Mex) Mexico 0:32:23 142 Antonio Fernando Prestes Garnero (Bra) Brazil 0:32:34 143 Lucas Motta (Bra) Brazil 0:32:54 144 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:33:26 145 Julian Paulo Gaday Orozco (Arg) Los Matanceros 146 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff Team 0:33:41 147 Sebastian Jose Tolosa (Arg) Los Matanceros 0:33:49 148 Ariel Sivori (Arg) Los Matanceros 0:33:50 149 Juan Jose Cueto Montero (Dom) Inteja-MMR Dominican Cycling Team 0:33:51 150 Alex Howes (USA) Cannondale Pro Cycling 0:34:01 151 Miguel Bryon (USA) Holowesko / Citadel p/b Hincapie Sportswear 0:34:46 152 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:35:31 153 Felix Nodarse (Cub) Cuba 0:35:32 154 Jakub Mareczko (Ita) Italy 0:35:58 155 Boris Vallee (Bel) Fortuneo - Vital Concept 0:36:18 156 Cristopher Mansilla Almonacid (Chi) Chile 0:38:27 157 Jason Lowndes (Aus) Drapac Professional Cycling 0:39:25 158 Cesar Rojas Villegas (CRc) Costa Rica 0:39:41 159 Yasmany Viamonte (Cub) Cuba 0:40:00 160 Juan Ignacio Curuchet (Arg) Argentina 0:40:18 161 Guido Emanuel Palma (Arg) Los Matanceros 0:40:32 162 Luis Fernando Sepulveda (Chi) Chile 0:41:14 163 Vegard Breen (Nor) Fortuneo - Vital Concept 0:43:09 164 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:49:30 165 Leandro Marcos Viqueiro (Cub) Cuba 0:57:00

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo Vital Concept 13 pts 2 Janier Acevedo (Col) Team Jamis 10 3 Roman Villalobos (CRc) Costa Rica 9 4 Peter Koning (Ned) Drapac Pro Cycling 6 5 Elias Tello (Chi) Chile 4 6 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 4 7 Josue Moyano (Arg) San Luis Team 4 8 Gonzalo Najar (Arg) S.E.P. San Juan 4

Sprint Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Emmanuel Guevara (Arg) San Luis Team 9 pts 2 Juan I Curuchet (Arg) Argentina 6 3 Gonzalo Najar (Arg) S.E.P. San Juan 5 4 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo Vini Fantini 4 5 Ariel Sivori (Arg) Los Matanceros 4 6 Elias Tello (Chi) Chile 3 7 Emiliano Ibarra (Arg) S.E.P. San Juan 2 8 Peter Koning (Ned) Drapac Pro Cycling 1

U23 Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Rodrigo Contreras (Col) Etixx - Quick-step 12:00:54 2 Miguel A. Lopez (Col) Astana Pro Team 0:00:13 3 Anderson Maldonado (Uru) Uruguay 0:05:41 4 Matej Mohoric (Slo) Lampre-Merida 0:05:59 5 Giuliano Mini (Arg) San Luis Team 0:06:04 6 Elias Tello (Chi) Chile 0:07:04 7 Brayan Sanchez (Col) Team Jamis 0:08:16 8 Caio Godoy (Bra) Brazil 0:10:55