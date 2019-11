Image 1 of 34 Dayer Quintana in the green leader's jersey at Tour de San Luis. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 34 Elia Viviani was second to his teammate (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 34 Trials rider Vittorio Brumotti hoping around (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 34 The purple points jersey winner Emmanuel Guevara (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 34 The San Luis major hugs Dayer Quintana (Movistar) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 34 Dayer Quintana (Movistar) holds his trophy aloft (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 34 The major of San Luis with Dayer Quintana (Movistar) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 34 The jersey winners (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 34 Francois Bidard (AG2R-La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 34 Dayer Quintana (Movistar) in the bunch (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 34 The final podium of the race (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 34 The Quintana brothers on the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 34 Jakub Mareczko (Team Italy) with Jason Lowndes (Drapac) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 34 Dayer Quintana (Movistar) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 34 Jean-Christophe Péraud (AG2R-La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 34 Dayer Quintana in the leader's jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 34 The riders cross the line (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 34 Elia Viviani leading Jakub Mareczko (Team Italy) just before the line (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 34 Eduardo Sepulveda (Fortuneo Vital Concept) won the mountains jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 34 The four riders spread across the road (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 34 Winding up the sprint (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 34 Movistar on the podium as best team in San Luis (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 34 Day Quintana (Movistar) wins the overall title in San Luis (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 34 Peter Sagan (Tinkoff) (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 34 Italian team-mates Jakub Mareczko and Elia Viviani sprint to the stage 7 line in a photo-finish decider (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 34 Dayer Quintana (Movistar) celebrates his overall victory at the Tour de San Luis (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 34 Tour de San Luis final overall podium - Dayer Quintana (Movistar) wins (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 34 Jakub Mareczko and Elia Viviani (Team Italy) sprint for the finish line in San Luis (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 34 World Champion Peter Sagan (Tinkoff) (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 34 World Champion Peter Sagan (Tinkoff) before the start of stage 7 in San Luis (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 34 Dayer Quintana (Movistar) set to start the final stage in the leader's jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 34 Vincenzo Nibali (Astana) rolls to the start of stage 7 in San Luis (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 34 Dayer Quintana (Movistar) wears the green leader's jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 34 of 34 Miguel Angel Lopez (Astana) (Image credit: Bettini Photo)

Jakub Mareczko (Team Italy) won the finale stage 7 at the Tour de San Luis in a photo-finish decider ahead of his teammate Elia Viviani following the bunch sprint in San Luis on Sunday. Drapac's Jason Lowndes squeezed in for third place ahead of world champion Peter Sagan (Tinkoff) in fourth.

Dayer Quintana (Movistar) won the overall title of the seven-stage race after two strong performances in the mountains. Eduardo Sepulveda (Fortuneo Vital Concept) finished in second overall, 20 seconds back, while Nairo Quintana (Movistar) finished in third at 35 seconds back.

The 119km circuit-race finale started and finish in San Luis, and took the peloton on a loop out to the route's only ascent over Also Los Puquios before returning to the city streets for a fast, straight run-in to the finish line.

A breakaway escaped, as it typically does on this stage, with five riders Robin Carpenter (Holowesko Citadel), Elias Tello (Chile), Juan Curuchet (Argentina), Emmanuel Guevara (San Luis) and Mauricio Muller (SEP San Luis).

Their gap hovered at between 40 seconds and one minute, tightly controlled by the teams with powerful sprinters like Team Italy with Viviani, Tinkoff with Sagan and Etixx-QuickStep, who lost star sprinter Fernando Gaviria in the crash two stages earlier, were working for Max Richeze.

The group was back together with 10km to go and several riders tried to take fliers but the blistering pace of the field made it impossible for anyone to get away.

Vincenzo Nibali (Astana) pulled his teammates down the finale five kilometres but they were overtaken by the Italian team, Tinkoff, Nippo-Vini Fantini and others.

Two riders wearing the blue colour of the Italian kit blasted ahead of the field toward the finish line, crossing side by side. Race officials later announced the results of a photo finish with Mareczko taking the win over Viviani.



Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jakub Mareczko (Ita) Italy 2:36:05 2 Elia Viviani (Ita) Italy 3 Jason Lowndes (Aus) Drapac Pro Cycling 4 Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo 5 Maximiliano Richeze (Arg) Etixx - Quick-step 6 Mauro A. Richeze (Arg) San Luis Team 7 Grega Bole (Slo) Nippo Vini Fantini 8 Carlos Alzate (Col) Unitedhealthcare 9 Francesco Chicchi (Spa) Androni Giocattoli 10 Julian Gaday (Arg) Los Matanceros 11 Cristopher Mansilla (Chi) Chile 12 Leonardo Duque (Col) Delko-Marseille-KTM 13 Marco Canola (Ita) Unitedhealthcare 14 Eduard M. Grosu (Rom) Nippo Vini Fantini 15 Lucas Gaday (Arg) Argentina 16 Bakhtiyar Kozhatatev (Kaz) Astana Pro Team 17 Matej Mohoric (Slo) Lampre-Merida 18 Fernando Grijalba (Spa) Inteja - MMR 19 Pablo Mudarra (CRc) Costa Rica 20 Miguel Bryon (USA) Holowesko Citadel 21 Mikel Aristi (Spa) Delko-Marseille-KTM 22 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Jamis 23 Alex Howes (USA) Cannondale 24 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 25 Miguel A. Lopez (Col) Astana Pro Team 26 Luis Amaran (Cub) Team Jamis 27 Felix Nodarse (Cub) Cuba 28 Ulises Castillo (Mex) Mexico 29 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo 30 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 31 Andre Cardoso (Por) Cannondale 32 René Corella (Mex) Mexico 33 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 34 Lukasz Wisniowski (Pol) Etixx - Quick-step 35 Steven Calderon (Col) Strongman -Campagniolo 36 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 37 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 38 Joel Garcia (Dom) Inteja - MMR 39 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo Vital Concept 40 Jonathan Millan (Col) Strongman -Campagniolo 41 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo 42 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 43 Francisco Ventoso (Spa) Movistar Team 44 Juan Cueto (Dom) Inteja - MMR 45 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli 46 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 47 Robert Squire (USA) Holowesko Citadel 48 Fabio Sabatini (Ita) Etixx - Quick-step 49 Israel Nuño (Spa) Inteja - MMR 50 Jonathan Caicedo (Ecu) Strongman -Campagniolo 51 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo Vini Fantini 52 Marc Soler (Spa) Movistar Team 53 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 54 Giuliano Mini (Arg) San Luis Team 55 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 56 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 57 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 58 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 59 Yannick Martinez (Fra) Delko-Marseille-KTM 60 Oscar Sanchez (Col) Strongman -Campagniolo 61 Daniel Jaramillo (Col) Unitedhealthcare 62 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 63 Janez Brajkovic (Slo) Unitedhealthcare 64 Ignacio Perez (Arg) S.E.P. San Juan 65 Ramiro Cabrera (Uru) Uruguay 66 Miguel Alvarez (Mex) Mexico 67 Janier Acevedo (Col) Team Jamis 68 Delio Fernandez (Spa) Delko-Marseille-KTM 69 Juan Magallanes (Mex) Mexico 70 Filippo Pozzato (Ita) Italy 71 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 72 Jose Mojica (Cub) Cuba 73 Nicolas Navarro (Arg) Argentina 74 Caio Godoy (Bra) Brazil 75 Jaime Suaza (Col) Strongman -Campagniolo 76 Walter Gaston (Arg) Los Matanceros 77 Anderson Maldonado (Uru) Uruguay 78 Flavio De Luna (Mex) Mexico 79 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida 80 Cristian Cornejo (Chi) Chile 81 Maciej Bodnar (Pol) Tinkoff-Saxo 82 Brayan Sanchez (Col) Team Jamis 83 Josue Moyano (Arg) San Luis Team 84 Daniel Diaz (Arg) Delko-Marseille-KTM 85 Riccardo Minali (Ita) Italy 86 Matias Perez (Uru) Uruguay 87 Josue Gonzalez (CRc) Costa Rica 88 Davide Vigano (Ita) Androni Giocattoli 89 Vegard Breen (Nor) Fortuneo Vital Concept 90 Roman Villalobos (CRc) Costa Rica 0:00:18 91 Juan Rojas (CRc) Costa Rica 0:00:20 92 Edoardo Affini (Ita) Italy 0:00:25 93 Jordan Kerby (Aus) Drapac Pro Cycling 94 Eder Frayre (Mex) Mexico 95 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 0:00:29 96 Remy Di Gregorio (Fra) Delko-Marseille-KTM 97 Chris A. Sorensen (Den) Fortuneo Vital Concept 98 Andre Gohr (Bra) Brazil 99 Eric Marcotte (USA) Team Jamis 100 Cesar Rojas (CRc) Costa Rica 101 Pierpaolo De Negri (Ita) Nippo Vini Fantini 102 Javier Gaston (Arg) S.E.P. San Juan 0:00:32 103 Brendan Canty (Aus) Drapac Pro Cycling 104 Marcos Arriagada (Chi) Chile 105 Alfredo Lucero (Arg) San Luis Team 106 Richard Carapaz (Ecu) Strongman -Campagniolo 107 Ruben Ramos (Arg) Argentina 108 Jorge Bravo (Uru) Uruguay 109 Matias Arriagada (Chi) Chile 110 Roderick Asconeguy (Uru) Uruguay 111 Richard Mascarañas (Uru) Uruguay 112 Emmanuel Guevara (Arg) San Luis Team 0:00:37 113 Genki Yamamoto (Jpn) Nippo Vini Fantini 114 Lawson Craddock (USA) Cannondale 0:00:46 115 Elias Tello (Chi) Chile 0:00:47 116 Hathan Brown (USA) Cannondale 0:00:49 117 Luis Sepulveda (Chi) Chile 118 Diego Milan (Dom) Inteja - MMR 119 Peter Koning (Ned) Drapac Pro Cycling 120 Alejandro Duran (Arg) Argentina 121 Matthew Busche (USA) Unitedhealthcare 122 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo Vital Concept 123 Julien Loubet (Fra) Fortuneo Vital Concept 124 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 125 Pedro Portuondo (Cub) Cuba 126 Emiliano Ibarra (Arg) S.E.P. San Juan 127 Stijn Vandenbergh (Bel) Etixx - Quick-step 128 Ignacio Sarabia (Mex) Inteja - MMR 129 Sebatian Tolosa (Arg) Los Matanceros 130 Edward Ravasi (Ita) Italy 131 Eros Capecchi (Ita) Astana Pro Team 132 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 133 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 134 Mauricio Muller (Arg) S.E.P. San Juan 135 Yasmani Viamontes (Cub) Cuba 136 Sergio Godoy (Arg) San Luis Team 137 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 138 Paul Betancourt (CRc) Costa Rica 0:01:00 139 German N. Tivani (Arg) Argentina 140 Gonzalo Najar (Arg) S.E.P. San Juan 141 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli 0:01:04 142 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 143 Antonio Nibali (Ita) Nippo Vini Fantini 144 Robin Carpenter (USA) Holowesko Citadel 145 Christopher Jones (USA) Unitedhealthcare 146 Lucas Motta (Bra) Brazil 0:01:33 147 Phil Gaimon (USA) Cannondale 0:04:12 148 Juan I Curuchet (Arg) Argentina 0:04:24 DNF Kyle Murphy (USA) Team Jamis DNF Jans Arias (Cub) Cuba DNS Andrew Talansky (USA) Cannondale DNS Ariel Sivori (Arg) Los Matanceros DNS Oscar Clark (USA) Holowesko Citadel

Mountain - Los Puquios, 15.7km # Rider Name (Country) Team Result 1 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo Vital Concept 3 pts 2 Janier Acevedo (Col) Team Jamis 2 3 Roman Villalobos (CRc) Costa Rica 1

Sprint 1 - San Luis, 34.6km # Rider Name (Country) Team Result 1 Emmanuel Guevara (Arg) San Luis Team 3 pts 2 Robin Carpenter (USA) Holowesko Citadel 2 3 Juan I Curuchet (Arg) Argentina 1

Sprint 2 - San Luis, 84km # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan I Curuchet (Arg) Argentina 3 pts 2 Elias Tello (Chi) Chile 2 3 Emmanuel Guevara (Arg) San Luis Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Tinkoff 0:50:33 2 Nippo Vini Fantini 3 Sel. De Italia 4 Unitedhealthcare 5 Etixx Quickstep 6 Astana Pro Team 7 Delko-Marseille-Ktm 8 Inteja - Mmr 9 Androni Giocattoli 10 Ag2R La Mondiale 11 Movistar Team 12 Team Jamis 13 Lampre-Merida 14 Strongman -Campagniolo 15 Sel. De Mexico 16 San Luis Team 17 Sel . De Uruguay 18 Sel. De Costa Rica 0:00:18 19 Fortuneo Vital Concept 0:00:29 20 Sel. Chile 0:00:32 21 Sel. De Argentina 22 Cannondale 0:00:46 23 Los Matanceros 0:00:49 24 Sel. De Cuba 25 Drapac 0:00:57 26 Holowesko Citadel 0:01:04 27 S.E.P. San Juan 0:01:21 28 Sel. De Brasil 0:02:02

Final general classification after stage 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 22:52:12 2 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo Vital Concept 0:00:20 3 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:00:35 4 Miguel A. Lopez (Col) Astana Pro Team 0:00:38 5 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida 0:01:42 6 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli 0:02:15 7 Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo 0:02:31 8 Janier Acevedo (Col) Team Jamis 0:02:44 9 Roman Villalobos (CRc) Costa Rica 0:02:59 10 Andre Cardoso (Por) Cannondale 0:03:31 11 Jonathan Millan (Col) Strongman -Campagniolo 0:04:09 12 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:25 13 Steven Calderon (Col) Strongman -Campagniolo 0:04:38 14 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 0:05:13 15 Robert Squire (USA) Holowesko Citadel 0:05:34 16 Josue Gonzalez (CRc) Costa Rica 0:06:01 17 Ignacio Perez (Arg) S.E.P. San Juan 0:06:05 18 Delio Fernandez (Spa) Delko-Marseille-KTM 0:06:07 19 Miguel Alvarez (Mex) Mexico 0:06:10 20 Eder Frayre (Mex) Mexico 0:06:12 21 Flavio De Luna (Mex) Mexico 0:07:15 22 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo 0:08:10 23 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 0:08:40 24 Oscar Sanchez (Col) Strongman -Campagniolo 0:08:55 25 Anderson Maldonado (Uru) Uruguay 0:09:40 26 Javier Gaston (Arg) S.E.P. San Juan 0:10:03 27 Grega Bole (Slo) Nippo Vini Fantini 0:10:59 28 Giuliano Mini (Arg) San Luis Team 0:11:10 29 Juan Rojas (CRc) Costa Rica 0:11:31 30 Walter Gaston (Arg) Los Matanceros 0:11:37 31 Daniel Jaramillo (Col) Unitedhealthcare 0:11:46 32 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 0:12:30 33 Matias Perez (Uru) Uruguay 0:12:42 34 Remy Di Gregorio (Fra) Delko-Marseille-KTM 0:12:48 35 Josue Moyano (Arg) San Luis Team 0:12:49 36 Elias Tello (Chi) Chile 0:12:53 37 Alfredo Lucero (Arg) San Luis Team 0:13:10 38 Jorge Bravo (Uru) Uruguay 0:14:35 39 Julien Loubet (Fra) Fortuneo Vital Concept 0:15:31 40 Daniel Diaz (Arg) Delko-Marseille-KTM 0:16:29 41 Alejandro Duran (Arg) Argentina 0:16:32 42 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 0:16:55 43 Pablo Mudarra (CRc) Costa Rica 0:16:56 44 Jose Mojica (Cub) Cuba 0:17:44 45 Brayan Sanchez (Col) Team Jamis 0:17:52 46 Robin Carpenter (USA) Holowesko Citadel 0:20:06 47 Caio Godoy (Bra) Brazil 0:20:31 48 Ruben Ramos (Arg) Argentina 0:20:41 49 Matthew Busche (USA) Unitedhealthcare 0:21:54 50 Pierpaolo De Negri (Ita) Nippo Vini Fantini 0:21:55 51 Luis Amaran (Cub) Team Jamis 0:22:02 52 Fernando Grijalba (Spa) Inteja - MMR 0:22:09 53 Matej Mohoric (Slo) Lampre-Merida 0:22:50 54 Marcos Arriagada (Chi) Chile 0:23:13 55 Edward Ravasi (Ita) Italy 56 Bakhtiyar Kozhatatev (Kaz) Astana Pro Team 0:23:55 57 Sergio Godoy (Arg) San Luis Team 0:24:05 58 Jonathan Caicedo (Ecu) Strongman -Campagniolo 0:24:15 59 Hathan Brown (USA) Cannondale 0:24:27 60 Emiliano Ibarra (Arg) S.E.P. San Juan 0:24:44 61 Chris A. Sorensen (Den) Fortuneo Vital Concept 0:26:26 62 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:26:48 63 Diego Milan (Dom) Inteja - MMR 0:27:24 64 Leonardo Duque (Col) Delko-Marseille-KTM 0:27:39 65 Yannick Martinez (Fra) Delko-Marseille-KTM 0:28:08 66 Janez Brajkovic (Slo) Unitedhealthcare 0:28:32 67 Juan Magallanes (Mex) Mexico 0:29:10 68 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 0:31:02 69 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:31:18 70 Israel Nuño (Spa) Inteja - MMR 0:32:39 71 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:33:04 72 Filippo Pozzato (Ita) Italy 0:33:31 73 Brendan Canty (Aus) Drapac Pro Cycling 0:34:13 74 Richard Mascarañas (Uru) Uruguay 0:34:55 75 Mauricio Muller (Arg) S.E.P. San Juan 0:35:34 76 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:35:45 77 Pedro Portuondo (Cub) Cuba 0:35:47 78 Richard Carapaz (Ecu) Strongman -Campagniolo 0:35:51 79 Paul Betancourt (CRc) Costa Rica 0:36:06 80 Peter Koning (Ned) Drapac Pro Cycling 0:36:08 81 Jordan Kerby (Aus) Drapac Pro Cycling 0:36:44 82 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 0:36:57 83 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:37:14 84 Fabio Sabatini (Ita) Etixx - Quick-step 0:37:43 85 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 0:39:40 86 German N. Tivani (Arg) Argentina 0:39:55 87 Gonzalo Najar (Arg) S.E.P. San Juan 0:40:11 88 Matias Arriagada (Chi) Chile 0:40:28 89 Marco Canola (Ita) Unitedhealthcare 0:41:10 90 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli 0:41:27 91 Emmanuel Guevara (Arg) San Luis Team 0:41:46 92 Stijn Vandenbergh (Bel) Etixx - Quick-step 0:41:54 93 René Corella (Mex) Mexico 0:42:22 94 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 0:42:28 95 Lawson Craddock (USA) Cannondale 0:42:45 96 Nicolas Navarro (Arg) Argentina 0:43:44 97 Ignacio Sarabia (Mex) Inteja - MMR 0:44:07 98 Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo 0:44:21 99 Andre Gohr (Bra) Brazil 0:44:30 100 Ramiro Cabrera (Uru) Uruguay 0:44:38 101 Eric Marcotte (USA) Team Jamis 0:44:54 102 Davide Vigano (Ita) Androni Giocattoli 0:45:14 103 Roderick Asconeguy (Uru) Uruguay 0:46:48 104 Lukasz Wisniowski (Pol) Etixx - Quick-step 0:46:49 105 Cesar Rojas (CRc) Costa Rica 0:47:05 106 Antonio Nibali (Ita) Nippo Vini Fantini 0:47:18 107 Mauro A. Richeze (Arg) San Luis Team 0:47:22 108 Francisco Ventoso (Spa) Movistar Team 0:48:03 109 Ulises Castillo (Mex) Mexico 0:48:38 110 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo Vini Fantini 0:48:48 111 Eduard M. Grosu (Rom) Nippo Vini Fantini 0:48:52 112 Maximiliano Richeze (Arg) Etixx - Quick-step 0:49:22 113 Genki Yamamoto (Jpn) Nippo Vini Fantini 0:49:45 114 Alex Howes (USA) Cannondale 0:50:16 115 Jaime Suaza (Col) Strongman -Campagniolo 0:52:44 116 Felix Nodarse (Cub) Cuba 0:53:06 117 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli 0:53:30 118 Cristian Cornejo (Chi) Chile 0:54:16 119 Edoardo Affini (Ita) Italy 0:54:21 120 Elia Viviani (Ita) Italy 0:54:51 121 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo 0:55:13 122 Mikel Aristi (Spa) Delko-Marseille-KTM 0:55:40 123 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Jamis 0:57:08 124 Eros Capecchi (Ita) Astana Pro Team 0:57:42 125 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 0:58:06 126 Jason Lowndes (Aus) Drapac Pro Cycling 0:58:13 127 Carlos Alzate (Col) Unitedhealthcare 0:58:21 128 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 0:58:42 129 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 0:59:09 130 Christopher Jones (USA) Unitedhealthcare 0:59:22 131 Maciej Bodnar (Pol) Tinkoff-Saxo 0:59:34 132 Lucas Gaday (Arg) Argentina 0:59:42 133 Luis Sepulveda (Chi) Chile 1:00:18 134 Julian Gaday (Arg) Los Matanceros 1:00:54 135 Riccardo Minali (Ita) Italy 1:02:27 136 Francesco Chicchi (Spa) Androni Giocattoli 1:03:35 137 Miguel Bryon (USA) Holowesko Citadel 1:03:47 138 Jakub Mareczko (Ita) Italy 1:03:52 139 Joel Garcia (Dom) Inteja - MMR 1:03:54 140 Vegard Breen (Nor) Fortuneo Vital Concept 1:09:42 141 Sebatian Tolosa (Arg) Los Matanceros 1:09:59 142 Lucas Motta (Bra) Brazil 1:10:02 143 Phil Gaimon (USA) Cannondale 1:11:21 144 Juan Cueto (Dom) Inteja - MMR 1:11:33 145 Cristopher Mansilla (Chi) Chile 1:13:23 146 Juan I Curuchet (Arg) Argentina 147 Yasmani Viamontes (Cub) Cuba 1:29:25 148 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo Vital Concept 1:39:07

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo Vital Concept 15 pts 2 Roman Villalobos (CRc) Costa Rica 15 3 Janier Acevedo (Col) Team Jamis 14 4 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli 12 5 Miguel A. Lopez (Col) Astana Pro Team 11 6 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 10 7 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 9 8 Josue Gonzalez (CRc) Costa Rica 8

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Emmanuel Guevara (Arg) San Luis Team 13 pts 2 Juan I Curuchet (Arg) Argentina 10 3 German N. Tivani (Arg) Argentina 6 4 Eduard M. Grosu (Rom) Nippo Vini Fantini 6 5 Emiliano Ibarra (Arg) S.E.P. San Juan 6 6 Gonzalo Najar (Arg) S.E.P. San Juan 5 7 Elias Tello (Chi) Chile 5 8 Juan Magallanes (Mex) Mexico 4

Under-23 classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Miguel A. Lopez (Col) Astana Pro Team 22:52:50 2 Anderson Maldonado (Uru) Uruguay 0:09:02 3 Giuliano Mini (Arg) San Luis Team 0:10:32 4 Elias Tello (Chi) Chile 0:12:15 5 Brayan Sanchez (Col) Team Jamis 0:17:14 6 Caio Godoy (Bra) Brazil 0:19:53 7 Matej Mohoric (Slo) Lampre-Merida 0:22:12 8 Edward Ravasi (Ita) Italy 0:22:35