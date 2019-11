Image 1 of 40 Simon Yates wins stage 4 of the Tour de Romandie (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 40 The breakaway makes its way toward the first KOM during stage 4 at Tour de Romandie (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 3 of 40 Simon Yates leads Richie Porte to the line during stage 4 at Tour de Romandie (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 4 of 40 Fabio Felline finishes stage 4 at Tour de Romandie (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 5 of 40 Losing the leader's jersey sinks in for Fabio Felline following stage 4 at Tour de Romandie (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 6 of 40 Jarlinson Pantano (Trek - Segafredo) finishes stage 4 at Tour de Romandie (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 7 of 40 Diego Ulissi drives the chase group during stage 4 at Tour de Romandie (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 8 of 40 Stage 3 winner Elia Viviani signs on for stage 4 at Tour de Romandie (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 9 of 40 Scenery along the route of stage 4 at Tour de Romandie (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 10 of 40 Scenery along the route of stage 4 at Tour de Romandie (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 11 of 40 The peloton in action during stage 4 at Tour de Romandie (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 12 of 40 Stefan Kung kept hold of the points classification (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 40 Simon Yates steps into the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 40 Simon Yates puts on his yellow jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 40 Simon Yates' stage win earned him the race lead (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 40 Emanuel Buchmann rode to an impressive third place (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 40 Tejay van Garderen crossed the line in fourth (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 40 Simon Yates celebrates his victory at the Tour de Romandie (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 40 Richie Porte and Simon Yates on the attack (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 40 Lotto Soudal got three riders into the break (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 40 Mickael Cherel on the front of the breakaway group (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 40 Riders trying to get away on a descent (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 40 Pavel Kochetkov takes a deep breath (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 40 Michael Albasini rode an aggressive (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 40 David de la Cruz went on the attack with several other GC contenders (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 40 Mickael Cherel was the last man standing from the original break (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 40 Pavel Kochetkov and Sander Armee struggle at the back of the break (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 40 Simon Yates attacks (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 40 The fast pace meant it took a long time for the breakaway to form (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 40 Thomas de Gendt and Sander Armee (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 40 Sander Armee won the mountains competition (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 40 Rein Taaramae (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 40 Mickael Cherel with Movistar's Andrey Amador on his wheel (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 40 There were a lot of attacks early on (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 35 of 40 Owain Doull works on the front (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 36 of 40 There was still plenty of snow about despite the sunshine (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 37 of 40 Team Sky maintained a heavy presence on the front (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 38 of 40 Owain Doull strings out the peloton (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 39 of 40 The mountains await the riders (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 40 of 40 Jack Haig has a dig off the front. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Simon Yates (Orica-Scott) seized control of the Tour de Romandie during stage 4 on Saturday, playing the long game by jumping away from the peloton with about 20km remaining and then out-kicking Richie Porte at the finish in Lesyn after the BMC rider bridged to him in the closing kilometres.

Yates and Porte finished 30 seconds ahead of Bora-Hansgrohe’s Emanuel Buchmann and 43 seconds ahead of Porte’s teammate, Tejay van Garderen. The rest of the overall contenders were nearly a minute in arrears.

Yates now leads the general classification by 19 seconds over Porte and 38 seconds over Buchmann. Race leader Fabio Felline, who led the race since the opening prologue, dropped to fourth, 44 seconds down.

Yates and Porte both had time to make up after losing crucial seconds earlier in the week. The Orica-Scott rider jumped away from the peloton on the penultimate climb, mopping up the remnants of an early breakaway as he made his way to the final 5km climb to the finish.

Porte waited longer to make his move, attacking with about 5km to go as the road pitched upward again toward the finish. Although Yates won the stage and the leader’s jersey, Porte’s blistering acceleration away from his potential Tour de France rivals may have been the most significant statement of the day.

Team Sky’s Chris Froome was active earlier in the stage chasing down moves on the penultimate climb of the day, but the defending Tour de France champion ended up 33rd on the day, losing 1:15 to Yates and Porte. He’s currently 33rd overall, 1:36 down on Yates.

How it unfolded

The 162.3km stage from Domdidier to Leysin was a lumpy affair that wasted little time heading uphill. From the start riders climbed toward four categorized climbs, including the final ascent to Leysin.

After the usual flurry of attacks after the starter’s flag dropped, a breakaway of eight slipped away that included Simon Clarke (Cannondale-Drapac), Pavel Kochetkov (Katusha-Alpecin), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Sander Armee (Lotto Soudal), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Mickaël Chérel (AG2R La Mondiale), Youcef Reguigui (Dimension Data) and Andrea Pasqualon (Wanty - Groupe Gobert).

The leaders built an advantage of 3:40 as they crested the uncategorised climb in Zumholz, and the gap bumped up to more than four minutes as they reached the lower slopes of the Jaunpass, a 16km categorized climb that whittled the breakaway down to just five riders, with Clarke, Kochetkov, Van der Sande, Armee and Cherel continuing in the lead.

A chase group of a dozen or so riders started to eat into the leaders’ advantage, and with several general classification threats in the move, the peloton kept the new group up the road close.

When the gap to the leaders hovered at just over a minute, the stage and overall lead were in play, prompting several attacks. Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) tried his hand without success, but Yates managed to get away, setting up his shot at victory and the two-man duel to come with Porte.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 4:10:03 2 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 3 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:30 4 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:00:43 5 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:00:52 6 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 7 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 8 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 9 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 10 David Gaudu (Fra) FDJ 11 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 12 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 13 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 14 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 15 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 16 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 17 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 18 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 19 Annas Ait el Abdia (Mor) UAE Team Emirates 20 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 21 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 22 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 23 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 0:01:03 24 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 25 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 26 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 0:01:05 27 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 28 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 0:01:10 29 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:01:12 30 Winner Anacona (Col) Movistar Team 31 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:15 32 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 33 Christopher Froome (GBr) Team Sky 34 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:01:21 35 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 0:01:27 36 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:01:31 37 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:32 38 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 39 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 40 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 41 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 42 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 43 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 44 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 45 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:01:49 46 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:02:02 47 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:02:12 48 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:02:18 49 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:02:31 50 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:02:38 51 André Cardoso (Por) Trek-Segafredo 0:02:39 52 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:02:40 53 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 54 James Shaw (GBr) Lotto Soudal 0:02:48 55 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:03:11 56 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:03:12 57 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 58 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 59 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:04:08 60 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 61 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 62 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:04:15 63 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:04:22 64 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 0:04:38 65 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:05:02 66 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:05:03 67 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:05:40 68 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:06:21 69 David Lopez (Spa) Team Sky 0:06:28 70 Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac 71 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:08:02 72 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 73 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:08:26 74 Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac 75 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:09:12 76 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:09:20 77 Johan Le Bon (Fra) FDJ 0:09:25 78 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:10:13 79 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:11:10 80 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 81 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 82 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:14:43 83 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 84 Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida 85 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 86 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo 87 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 88 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 89 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 90 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 91 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 92 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 93 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 94 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 95 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 96 Rob Power (Aus) Orica-Scott 97 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:15:56 98 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 0:17:18 99 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:20:01 100 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:22:23 101 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 102 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 103 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 104 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 105 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 106 Martin Velits (Svk) Quick-Step Floors 107 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 108 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 109 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 110 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 111 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 112 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 113 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 114 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 115 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 116 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 117 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 118 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 119 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 120 Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo 121 Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data 122 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 123 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 124 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 125 Kevin Reza (Fra) FDJ 126 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 127 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 128 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 129 Kris Boeckmans (Bel) Lotto Soudal 130 Sam Bewley (NZl) Orica-Scott 0:22:36 131 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 132 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 133 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:22:45 134 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 0:23:58 DNF Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team DNF Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team DNF Elia Viviani (Ita) Team Sky DNF Ian Boswell (USA) Team Sky DNF Owain Doull (GBr) Team Sky DNF Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe DNF Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Georg Preidler (Aut) Team Sunweb DNF Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac DNF Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo DNF Antwan Tolhoek (Ned) Team LottoNl-Jumbo DNF Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates DNF Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team DNF David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors DNS Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors DNS Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team

Sprint 1 - Charmey - 77.6km # Rider Name (Country) Team Result 1 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 15 pts 2 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 10 3 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 6

Sprint 2 - Gsteig - 136.9km # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 15 pts 2 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 10 3 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 6

Sprint 3 - Leysin - 163.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 30 pts 2 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 25 3 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 22 4 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 19 5 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 17 6 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 15 7 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 13 8 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 11 9 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 9 10 David Gaudu (Fra) FDJ 7 11 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 6 12 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 5 13 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 4 14 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 3 15 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 2

KOM 1 - Jaunpass - 94.7km # Rider Name (Country) Team Result 1 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 12 pts 2 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 8 3 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 6 4 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 4 5 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 2

KOM 2 -Saanenmöser - 118.7km # Rider Name (Country) Team Result 1 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 8 pts 2 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 6 3 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 4 4 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 2 5 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 1

KOM 3 - Col du Pillon - 144.4km # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 12 pts 2 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 8 3 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 6 4 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 4 5 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 2

KOM 4 - Leysin - 162.3km # Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 24 pts 2 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 16 3 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 12 4 Annas Ait el Abdia (Mor) UAE Team Emirates 8 5 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 4

Youth Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 4:10:55 2 David Gaudu (Fra) FDJ 3 Annas Ait el Abdia (Mor) UAE Team Emirates 4 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 0:00:13 5 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:00:20 6 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:00:29 7 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:00:39 8 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:00:40 9 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:39 10 James Shaw (GBr) Lotto Soudal 0:01:56 11 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:09:21 12 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:10:18 13 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:13:51 14 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo 15 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 16 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 17 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 18 Rob Power (Aus) Orica-Scott 19 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:21:31 20 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 21 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 22 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 23 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 24 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 25 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 26 Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo 27 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 28 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 0:21:44 29 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 30 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 0:23:06

Team Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Orica - Scott 12:31:53 2 UAE Team Emirates 0:00:52 3 Movistar Team 0:01:10 4 Quick - Step Floors 0:01:32 5 AG2R La Mondiale 0:01:43 6 Team Katusha Alpecin 0:01:55 7 Trek - Segafredo 0:02:52 8 BMC Racing Team 0:03:07 9 Bahrain - Merida 0:03:15 10 Astana Pro Team 0:03:48 11 Team Dimension Data 0:03:51 12 FDJ 0:04:19 13 Lotto Soudal 0:04:38 14 Bora - Hansgrohe 0:06:01 15 Team Lotto Nl - Jumbo 0:06:44 16 Cannondale Drapac 0:07:22 17 Wanty-Groupe Gobert 0:09:11 18 Team Sunweb 0:09:52 19 Team Sky 0:10:21

General Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 16:50:35 2 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:00:19 3 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:38 4 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:00:44 5 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:00:52 6 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 0:00:53 7 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 0:00:56 8 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 9 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:00:58 10 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 0:00:59 11 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:01:00 12 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 0:01:04 13 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 0:01:08 14 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:01:09 15 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 0:01:10 16 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:01:12 17 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 18 David Gaudu (Fra) FDJ 0:01:13 19 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:01:14 20 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 0:01:15 21 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 22 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 0:01:16 23 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 24 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:22 25 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 0:01:23 26 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:26 27 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:27 28 Winner Anacona (Col) Movistar Team 29 Annas Ait el Abdia (Mor) UAE Team Emirates 0:01:28 30 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:01:30 31 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:01:32 32 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:01:34 33 Christopher Froome (GBr) Team Sky 0:01:36 34 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:01:37 35 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 36 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:01:43 37 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:01:44 38 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 0:01:46 39 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 0:01:47 40 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:01:48 41 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:55 42 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 0:02:00 43 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:02:10 44 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:22 45 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:02:25 46 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:02:31 47 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:02:59 48 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:03:06 49 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:03:08 50 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 0:03:37 51 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:03:57 52 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:04:13 53 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 0:04:35 54 André Cardoso (Por) Trek-Segafredo 0:04:52 55 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 0:04:55 56 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 0:05:09 57 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:06:14 58 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:06:37 59 Brendan Canty (Aus) Cannondale-Drapac 0:06:54 60 James Shaw (GBr) Lotto Soudal 0:07:30 61 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:07:36 62 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:07:38 63 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 0:08:34 64 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 0:08:47 65 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:08:55 66 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:09:25 67 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:09:46 68 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:10:31 69 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:13:17 70 David Lopez (Spa) Team Sky 0:14:26 71 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:14:27 72 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:14:36 73 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:14:51 74 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 0:14:55 75 Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida 0:15:12 76 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 0:15:49 77 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:16:26 78 Rob Power (Aus) Orica-Scott 0:16:38 79 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 0:16:49 80 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:17:03 81 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 0:17:24 82 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:17:46 83 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:18:10 84 Johan Le Bon (Fra) FDJ 0:19:35 85 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:20:44 86 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 0:21:23 87 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:21:30 88 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:22:31 89 Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac 0:22:32 90 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:23:54 91 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 0:24:01 92 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:24:08 93 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:24:13 94 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:24:16 95 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 0:24:19 96 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 0:25:18 97 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:28:43 98 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:28:52 99 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 0:30:47 100 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:31:32 101 Kevin Reza (Fra) FDJ 0:31:38 102 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 0:31:43 103 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 0:31:44 104 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 0:31:50 105 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:31:59 106 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:32:09 107 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 0:32:25 108 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 0:35:11 109 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:35:19 110 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:35:28 111 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:36:02 112 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:36:11 113 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:36:21 114 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:36:44 115 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 0:37:05 116 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:37:36 117 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 0:39:17 118 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:40:24 119 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo 0:40:26 120 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:41:18 121 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 0:41:43 122 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:43:16 123 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 0:43:39 124 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:43:50 125 Sam Bewley (NZl) Orica-Scott 0:44:08 126 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 0:44:43 127 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 0:51:09 128 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:51:22 129 Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo 0:52:52 130 Kris Boeckmans (Bel) Lotto Soudal 0:54:00 131 Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data 0:54:38 132 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 0:58:38 133 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:58:45 134 Martin Velits (Svk) Quick-Step Floors 0:59:01

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 66 pts 2 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 58 3 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 50 4 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 48 5 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 48 6 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 40 7 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 30 8 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 30 9 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 30 10 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 28 11 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 27 12 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 25 13 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 25 14 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 25 15 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 25 16 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 22 17 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 22 18 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 21 19 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 20 20 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 20 21 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 20 22 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 19 23 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 19 24 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 17 25 Christopher Froome (GBr) Team Sky 17 26 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 17 27 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 16 28 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 15 29 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 15 30 Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data 14 31 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 13 32 David Gaudu (Fra) FDJ 12 33 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 12 34 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 12 35 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 11 36 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 11 37 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 10 38 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 10 39 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 10 40 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 10 41 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 10 42 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 9 43 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 9 44 Johan Le Bon (Fra) FDJ 9 45 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 8 46 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 7 47 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 7 48 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 6 49 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 6 50 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 6 51 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 6 52 Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida 6 53 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 6 54 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 6 55 Kevin Reza (Fra) FDJ 5 56 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 3 57 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 3 58 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 2 59 Annas Ait el Abdia (Mor) UAE Team Emirates 2

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 67 pts 2 Simon Yates (GBr) Orica-Scott 50 3 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 22 4 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 19 5 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 16 6 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 16 7 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 15 8 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 13 9 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 12 10 David Gaudu (Fra) FDJ 12 11 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 12 12 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 10 13 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 9 14 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 8 15 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 8 16 Annas Ait el Abdia (Mor) UAE Team Emirates 8 17 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 8 18 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 6 19 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 4 20 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 4 21 Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac 4 22 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 3 23 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 2 24 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 2 25 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 2 26 Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo 1

Young rider Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pierre Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 16:51:47 2 David Gaudu (Fra) FDJ 0:00:01 3 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 0:00:04 4 Annas Ait el Abdia (Mor) UAE Team Emirates 0:00:16 5 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:00:20 6 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:00:22 7 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:00:31 8 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:01:13 9 James Shaw (GBr) Lotto Soudal 0:06:18 10 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:09:19 11 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:13:39 12 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 0:13:43 13 Rob Power (Aus) Orica-Scott 0:15:26 14 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:21:19 15 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:22:42 16 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:22:56 17 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:23:04 18 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 0:23:07 19 Fabien Doubey (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:30:20 20 Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert 0:30:31 21 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:30:57 22 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 0:33:59 23 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:35:32 24 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 0:35:53 25 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 0:38:05 26 Koen Bouwman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:39:12 27 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo 0:39:14 28 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:42:38 29 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:50:10 30 Gregory Daniel (USA) Trek-Segafredo 0:51:40