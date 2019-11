Image 1 of 33 The moment of victory for Degenkolb (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 2 of 33 The final stage of the Tour de Picardie (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 33 Jimmy Casper (AG2R-La Mondiale) and Jonathan Hivert (Saur-Sojasun) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 33 Johan Le Bon and Leonardo Duque (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 33 The peloton enjoyed warm sunshine on the race's final day (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 33 Johan Mombaerts (Auber 93) finished halfway down the field in stage three (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 33 A nice fit: Degenkolb shows off his yellow jersey (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 33 All smiles: John Degenkolb (Argos-Shimano) wins the Tour de Picardie (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 33 John Degenkolb underlined his potential with victory in the Tour de Picardie (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 33 A jubilant Degenkolb celebrates on the podium (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 11 of 33 Degenkolb won green and yellow in Picardie (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 12 of 33 Leonardo Duque (Cofidis) won the mountains classification (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 13 of 33 Brice Feillu (Saur-Sojasun) performed well in the mountains on the final day at the Tour de Picardie (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 14 of 33 Rising star Johan Le Bon (Bretagne-Schuller) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 15 of 33 Van Hummel, Degenkolb and Duque on the podium (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 16 of 33 Breakaways were race on the final stage at the Tour de Picardie (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 17 of 33 Argos-Shimano surround their leader Degenkolb (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 18 of 33 Steve Houanard (AG2R-La Mondiale) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 19 of 33 Van Hummel and his teammates (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 20 of 33 Vacansoleil-DCM's Kenny Van Hummel finished second overall at the 2012 Tour de Picardie (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 21 of 33 Sebastien Hinault (AG2R-La Mondiale) looking relaxed at the Tour de Picardie (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 22 of 33 Francois and Romain Lemarchand (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 23 of 33 Jonathan Hivert (Saur-Sojasun) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 24 of 33 Belarusian rider Yauheni Hutarovich (FDJ-BigMat) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 25 of 33 Blel Kadri and Sebastien Hinault (AG2R-La Mondiale) before stage three of the Tour de Picardie (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 26 of 33 Bretagne-Schuller's Lebon, Malacarne and Vachon (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 27 of 33 Florian Vachon (Bretagne-Schuller) (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 28 of 33 The weather in the northern region of Picardy was sunny and warm (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 29 of 33 The peloton enjoyed the flatness of the course at stage three (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 30 of 33 AG2R teammates Anthony Ravarad and Kristof Goddaert (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 31 of 33 A breakaway group forms in stage three at the Tour de Picardie (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 32 of 33 The battle lines are drawn at the front of the peloton (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 33 of 33 John Degenkolb (Argos-Shimano) celebratres winning stage three at the Tour de Picardie (Image credit: Isabelle Duchesne)

John Degenkolb (Argos-Shimano) finished off the Tour de Picardie in style as won the final stage to seal his overall victory in the three-day French stage race. Greg Henderson (Lotto-Belisol Team) finished second in the sprint finale, while stage 2 winner Kenny Van Hummel (Vacansoleil-DCM) rounded out the top three in Maignelay-Montigny.

Related Articles Degenkolb looks to Tour de France after Picardie win

Degenkolb, also winner of stage 1, led the Tour de Picardie general classification from start to finish and with the various time bonuses factored in the 23-year-old German claimed overall victory by 10 seconds over Van Hummel while Leonardo Duque (Cofidis) moved into third overall on the final stage.

"Unbelievable," said Degenkolb. "What a great group of riders we have: Ronan van Zandbeek, Roy Curvers, Albert Timmer, Tom Veelers, Bert de Backer, Ji Cheng and Dominic Klemme. We were so good. I’m very proud."

Full Results 1 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 4:05:01 2 Gregory Henderson (NZl) Lotto-Belisol Team 3 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM 4 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 5 Benoit Drujon (Fra) Auber 93 6 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 7 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Bigmat 8 Enrique Sanz Unzue (Spa) Movistar Team 9 Justin Jules (Fra) Veranda Rideau - Super U 10 Jimmy Casper (Fra) Ag2R La Mondiale 11 Kurt Hovelynck (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 12 Stéphane Poulhies (Fra) Saur-Sojasun 13 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank 14 Evaldas Siskevicius (Ltu) La Pomme-Marseille 15 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 16 Clément Koretzky (Fra) La Pomme-Marseille 17 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme-Marseille 18 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 19 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 20 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 21 Kristof Goddaert (Bel) Ag2R La Mondiale 22 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Landbouwkrediet-Euphony 23 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Saxo Bank 24 Adrien Petit (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 25 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Bigmat 26 Jempy Drucker (Lux) Accent Jobs-Willems Veranda's 27 Rob Goris (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 28 Mathieu Drujon (Fra) Auber 93 29 Tom Veelers (Ned) Team Argos-Shimano 30 David Boucher (Fra) FDJ-Bigmat 31 Yannick Martinez (Fra) La Pomme-Marseille 32 Steve Chainel (Fra) FDJ-Bigmat 33 Leonardo Duque (Col) Cofidis Le Credit En Ligne 34 Sven Vanthourenhout (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 35 Denis Flahaut (Fra) Roubaix Lille Metropole 36 James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 37 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM 38 Jonathan Breyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 39 Vincent Baestaens (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 40 Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs-Willems Veranda's 41 Jean-Eudes Demaret (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 42 Romain Matheou (Fra) Veranda Rideau - Super U 43 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 44 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 45 Jean Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 46 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 47 Waeytens Zico (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 48 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 49 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 50 Kevin Claeys (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 51 Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank 52 Kévin Denis (Fra) Veranda Rideau - Super U 53 Nico Sijmens (Bel) Cofidis Le Credit En Ligne 54 Boris Zimine (Fra) Roubaix Lille Metropole 55 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 56 Kasper Klostergaard-Larsen (Den) Team Saxo Bank 57 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM 58 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 59 Maarten Neyens (Bel) Lotto-Belisol Team 60 Yohan Cauquil (Fra) La Pomme-Marseille 61 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto-Belisol Team 62 Steven Tronet (Fra) Auber 93 63 Julien Fouchard (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 64 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 65 Mathieu Claude (Fra) Team Europcar 66 Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM 67 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Team Saxo Bank 68 Jonathan Hivert (Fra) Saur-Sojasun 69 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 70 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 71 Roy Curvers (Ned) Team Argos-Shimano 72 Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 73 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis Le Credit En Ligne 74 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 75 Kevin Van Melsen (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 76 Marcel Sieberg (Ger) Lotto-Belisol Team 0:00:14 77 Jens Debusschere (Bel) Lotto-Belisol Team 0:00:16 78 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM 0:00:20 79 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 80 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 81 Romain Lemarchand (Fra) Ag2R La Mondiale 0:00:22 82 Ronan Racault (Fra) Auber 93 83 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller 84 Mathieu Delaroziere (Fra) La Pomme-Marseille 85 Freddy Bichot (Fra) Veranda Rideau - Super U 86 Bobbie Traksel (Ned) Landbouwkrediet-Euphony 87 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 88 Anthony Geslin (Fra) FDJ-Bigmat 89 Loïc Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 90 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 91 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 0:00:26 92 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 93 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-DCM 0:00:31 94 Gert Dockx (Bel) Lotto-Belisol Team 95 Amir Zargari (IRA) Ag2R La Mondiale 96 Ronan Van Zandbeek (Ned) Team Argos-Shimano 97 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 98 Steve Houanard (Fra) Ag2R La Mondiale 99 Nicolas Bazin (Fra) Auber 93 100 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 101 Maxime Le Montagner (Fra) Veranda Rideau - Super U 102 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 103 Anthony Ravard (Fra) Ag2R La Mondiale 104 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 105 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 106 Tom Skujins (Lat) La Pomme-Marseille 107 Christopher Juul-Jensen (Den) Team Saxo Bank 0:00:39 108 Flavien Dassonville (Fra) Auber 93 0:00:43 109 Sébastien Hinault (Fra) Ag2R La Mondiale 110 Franck Vermeulen (Fra) Veranda Rideau - Super U 0:00:46 111 Rony Martias (Fra) Saur-Sojasun 0:00:54 112 Cyril Lemoine (Fra) Saur-Sojasun 0:01:03 113 Christophe Laborie (Fra) Saur-Sojasun 114 Fréderique Robert (Bel) Lotto-Belisol Team 0:01:15 115 Blel Kadri (Fra) Ag2R La Mondiale 0:02:23 116 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme-Marseille 117 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 118 Ran Margaliot (Isr) Team Saxo Bank 119 Guillaume Malle (Fra) Veranda Rideau - Super U 120 Albert Timmer (Ned) Team Argos-Shimano 0:02:27 121 Kevin Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 122 Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 0:05:03 123 Gaylord Cumont (Fra) Veranda Rideau - Super U 0:05:04 124 Angel Madrazo (Spa) Movistar Team 0:05:26 125 Cheng Ji (Chi) Team Argos-Shimano 126 Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM 0:05:28 127 Dominic Klemme (Ger) Team Argos-Shimano 0:05:30 128 Leif Hoste (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 129 Bert Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM 130 Florian Le Corre (Fra) Roubaix Lille Metropole 131 Pierre Drancourt (Fra) Roubaix Lille Metropole 132 Brice Feillu (Fra) Saur-Sojasun 133 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller DNF Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Tristan Valentin (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne DNS José Ivan Gutierrez (Spa) Movistar Team DNS Kenny Elissonde (Fra) FDJ-Bigmat DNS Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Bigmat

Points 1 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 25 pts 2 Gregory Henderson (NZl) Lotto-Belisol Team 22 3 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM 20 4 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 18 5 Benoit Drujon (Fra) Auber 93 16 6 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 15 7 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Bigmat 14 8 Enrique Sanz Unzue (Spa) Movistar Team 13 9 Justin Jules (Fra) Veranda Rideau - Super U 12 10 Jimmy Casper (Fra) Ag2R La Mondiale 11 11 Kurt Hovelynck (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 10 12 Stéphane Poulhies (Fra) Saur-Sojasun 9 13 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank 8 14 Evaldas Siskevicius (Ltu) La Pomme-Marseille 7 15 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 6 16 Clément Koretzky (Fra) La Pomme-Marseille 5 17 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme-Marseille 4 18 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 3 19 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 2 20 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 1

Sprint 1 - Hallencourt, 56.5km 1 Leonardo Duque (Col) Cofidis Le Credit En Ligne 3 pts 2 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 2 3 Leif Hoste (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 1

Sprint 2 - Maignelay-Montigny, 151.5km 1 Leonardo Duque (Col) Cofidis Le Credit En Ligne 3 pts 2 Brice Feillu (Fra) Saur-Sojasun 2 3 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 1

Mountain 1 - Côte de Limercourt, 48.5km 1 Leonardo Duque (Col) Cofidis Le Credit En Ligne 4 pts 2 Brice Feillu (Fra) Saur-Sojasun 2 3 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 1

Mountain 2 - Côte de Limeux, 52.5km 1 Brice Feillu (Fra) Saur-Sojasun 4 pts 2 Leonardo Duque (Col) Cofidis Le Credit En Ligne 2 3 Leif Hoste (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 1

Most combative 1 Brice Feillu (Fra) Saur-Sojasun

Teams 1 Team Europcar 12:15:03 2 Team La Pomme-Marseille 3 FDJ-BigMat 4 Landbouwkrediet-Euphony 5 Accent Jobs-Willems Veranda’S 6 Topsport Vlaanderen-Mercator 7 Team Saxo Bank 8 Auber 93 9 Vacansoleil-DCM 10 Cofidis Le Credit En Ligne 11 Team Argos-Shimano 12 Veranda Rideau - Super U 13 Lotto-Belisol Team 14 Movistar Team 15 Roubaix Lille Metropole 16 Ag2R La Mondiale 0:00:22 17 Bretagne - Schuller 0:00:40 18 Saur-Sojasun 0:00:54

Final general classification 1 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 12:09:35 2 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM 0:00:10 3 Leonardo Duque (Col) Cofidis Le Credit En Ligne 0:00:15 4 Stéphane Poulhies (Fra) Saur-Sojasun 0:00:18 5 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Saxo Bank 6 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 7 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 0:00:20 8 Nico Sijmens (Bel) Cofidis Le Credit En Ligne 9 Jonathan Hivert (Fra) Saur-Sojasun 0:00:21 10 Benoit Drujon (Fra) Auber 93 0:00:24 11 Justin Jules (Fra) Veranda Rideau - Super U 12 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Bigmat 13 Tom Veelers (Ned) Team Argos-Shimano 14 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme-Marseille 15 Kurt Hovelynck (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 16 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 17 Enrique Sanz Unzue (Spa) Movistar Team 18 Jimmy Casper (Fra) Ag2R La Mondiale 19 Adrien Petit (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 20 Clément Koretzky (Fra) La Pomme-Marseille 21 Sven Vanthourenhout (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 22 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto-Belisol Team 23 Kristof Goddaert (Bel) Ag2R La Mondiale 24 Jean Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 25 Romain Matheou (Fra) Veranda Rideau - Super U 26 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Landbouwkrediet-Euphony 27 James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 28 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 29 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 30 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM 31 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 32 Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM 33 Waeytens Zico (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 34 Steve Chainel (Fra) FDJ-Bigmat 35 Jean-Eudes Demaret (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 36 Mathieu Drujon (Fra) Auber 93 37 Kevin Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 38 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 39 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 40 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 41 Maarten Neyens (Bel) Lotto-Belisol Team 42 Kasper Klostergaard-Larsen (Den) Team Saxo Bank 43 Evaldas Siskevicius (Ltu) La Pomme-Marseille 44 Julien Fouchard (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 45 Rob Goris (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 46 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM 47 Vincent Baestaens (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 48 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 49 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis Le Credit En Ligne 50 Steven Tronet (Fra) Auber 93 51 Jonathan Breyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 52 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 53 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 0:00:34 54 Marcel Sieberg (Ger) Lotto-Belisol Team 0:00:38 55 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank 0:00:41 56 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:44 57 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 58 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM 59 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 0:00:45 60 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 0:00:50 61 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 62 Gregory Henderson (NZl) Lotto-Belisol Team 0:00:53 63 Anthony Ravard (Fra) Ag2R La Mondiale 0:00:55 64 Maxime Le Montagner (Fra) Veranda Rideau - Super U 65 Gert Dockx (Bel) Lotto-Belisol Team 66 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-DCM 67 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 68 Ronan Van Zandbeek (Ned) Team Argos-Shimano 69 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 70 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Team Saxo Bank 0:00:59 71 Roy Curvers (Ned) Team Argos-Shimano 72 Mathieu Claude (Fra) Team Europcar 0:01:04 73 Yannick Martinez (Fra) La Pomme-Marseille 74 Boris Zimine (Fra) Roubaix Lille Metropole 75 Kevin Van Melsen (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 76 Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank 77 Yohan Cauquil (Fra) La Pomme-Marseille 78 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Bigmat 79 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 80 Jempy Drucker (Lux) Accent Jobs-Willems Veranda's 81 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 82 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 83 Flavien Dassonville (Fra) Auber 93 0:01:07 84 Sébastien Hinault (Fra) Ag2R La Mondiale 85 Jens Debusschere (Bel) Lotto-Belisol Team 0:01:15 86 Bobbie Traksel (Ned) Landbouwkrediet-Euphony 0:01:18 87 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:26 88 Ronan Racault (Fra) Auber 93 89 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller 90 Anthony Geslin (Fra) FDJ-Bigmat 91 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 92 Tom Skujins (Lat) La Pomme-Marseille 0:01:30 93 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:01:32 94 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 0:01:35 95 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 96 Loïc Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:01:36 97 Franck Vermeulen (Fra) Veranda Rideau - Super U 0:01:50 98 Cyril Lemoine (Fra) Saur-Sojasun 0:01:54 99 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 0:01:56 100 Rony Martias (Fra) Saur-Sojasun 0:01:58 101 Christophe Laborie (Fra) Saur-Sojasun 0:02:07 102 Nicolas Bazin (Fra) Auber 93 0:02:23 103 Fréderique Robert (Bel) Lotto-Belisol Team 0:02:29 104 David Boucher (Fra) FDJ-Bigmat 0:02:53 105 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 0:03:27 106 Thomas Vaubourzeix (Fra) La Pomme-Marseille 107 Kevin Claeys (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:03:28 108 Guillaume Malle (Fra) Veranda Rideau - Super U 0:03:39 109 Mathieu Delaroziere (Fra) La Pomme-Marseille 0:03:55 110 Blel Kadri (Fra) Ag2R La Mondiale 0:04:06 111 Freddy Bichot (Fra) Veranda Rideau - Super U 0:04:46 112 Denis Flahaut (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:05:17 113 Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 0:05:27 114 Gaylord Cumont (Fra) Veranda Rideau - Super U 0:05:28 115 Albert Timmer (Ned) Team Argos-Shimano 0:05:40 116 Bert Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM 0:05:54 117 Johan Mombaerts (Fra) Auber 93 0:05:57 118 Amir Zargari (IRA) Ag2R La Mondiale 0:06:28 119 Angel Madrazo (Spa) Movistar Team 0:06:30 120 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 0:06:31 121 Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM 0:06:32 122 Leif Hoste (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 0:06:33 123 Romain Lemarchand (Fra) Ag2R La Mondiale 0:06:35 124 Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs-Willems Veranda's 0:06:42 125 Steve Houanard (Fra) Ag2R La Mondiale 0:06:55 126 Kévin Denis (Fra) Veranda Rideau - Super U 0:07:14 127 Brice Feillu (Fra) Saur-Sojasun 0:07:49 128 Ran Margaliot (Isr) Team Saxo Bank 0:09:27 129 Christopher Juul-Jensen (Den) Team Saxo Bank 0:09:30 130 Dominic Klemme (Ger) Team Argos-Shimano 0:10:36 131 Cheng Ji (Chi) Team Argos-Shimano 0:11:32 132 Florian Le Corre (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:13:36 133 Pierre Drancourt (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:14:36

Points classification 1 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 70 pts 2 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM 52 3 Benoit Drujon (Fra) Auber 93 48 4 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 45 5 Stéphane Poulhies (Fra) Saur-Sojasun 39 6 Justin Jules (Fra) Veranda Rideau - Super U 39 7 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Saxo Bank 35 8 Enrique Sanz Unzue (Spa) Movistar Team 28 9 Jimmy Casper (Fra) Ag2R La Mondiale 25 10 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Bigmat 22 11 Gregory Henderson (NZl) Lotto-Belisol Team 22 12 Marcel Sieberg (Ger) Lotto-Belisol Team 21 13 Tom Veelers (Ned) Team Argos-Shimano 18 14 Kurt Hovelynck (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 18 15 Kevin Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 17 16 Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 16 17 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto-Belisol Team 15 18 Benjamin Giraud (Fra) La Pomme-Marseille 14 19 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Bigmat 14 20 Leonardo Duque (Col) Cofidis Le Credit En Ligne 12 21 Denis Flahaut (Fra) Roubaix Lille Metropole 11 22 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 10 23 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank 10 24 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 8 25 Evaldas Siskevicius (Ltu) La Pomme-Marseille 7 26 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 7 27 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 6 28 Clément Koretzky (Fra) La Pomme-Marseille 5 29 Jean Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 5 30 Nico Sijmens (Bel) Cofidis Le Credit En Ligne 4 31 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 4 32 Sven Vanthourenhout (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 4 33 James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 4 34 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 3 35 Jonathan Hivert (Fra) Saur-Sojasun 3 36 Kristof Goddaert (Bel) Ag2R La Mondiale 3 37 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 3 38 Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs-Willems Veranda's 2 39 Brice Feillu (Fra) Saur-Sojasun 2 40 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 1 41 Leif Hoste (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 1 42 Loïc Desriac (Fra) Roubaix Lille Metropole -5 43 Fréderique Robert (Bel) Lotto-Belisol Team -5

Mountains classification 1 Leonardo Duque (Col) Cofidis Le Credit En Ligne 12 pts 2 Jonathan Hivert (Fra) Saur-Sojasun 8 3 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 7 4 Brice Feillu (Fra) Saur-Sojasun 6 5 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 4 6 Rob Goris (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 2 7 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller 2 8 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 1 9 Angel Madrazo (Spa) Movistar Team 1 10 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 1 11 Leif Hoste (Bel) Accent Jobs-Willems Veranda's 1