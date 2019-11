Image 1 of 53 Peter Sagan (Bora-hansgrohe) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 53 Scenery from along the route of stage 3 at Tirenno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 53 The breakaway at work in Tirreno (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 53 Tom Boonen (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 53 Greg van Avermaet (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 53 Scenery from along the route of stage 3 at Tirenno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 53 Scenery from along the route of stage 3 at Tirenno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 53 Tom Boonen on the front at Tirreno (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 53 Scenery from along the route of stage 3 at Tirenno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 53 Greg Van Avermaet (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 53 Greg van Avermaet (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 53 Tom Boonen (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 53 Greg van Avermaet (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 53 Tom Boonen leads the bunch in Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 53 Tom Boonen tucks in at Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 53 Greg van Avermaet in the Tirreno leader's jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 53 Team Sky in the peloton during stage 3 at Tirreno (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 53 Scenery from along the route of stage 3 at Tirenno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 53 Scenery from along the route of stage 3 at Tirenno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 53 Peter Sagan in the bunch at Tirreno (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 53 The breakway at work during stage 3 at Tirreno (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 53 Niki Terpstra (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 53 Peter Sagan (Bora-hansgrohe) wins stage 3 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 53 Stage 3 of Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 53 Stage 3 of Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 53 Quick-Step Floors regroup after the stage (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 53 Tom Boonen (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 53 Tom Boonen (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 53 Tom Boonen (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 53 Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 53 Rohan Dennis (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 53 Peter Sagan (Bora-hansgrohe) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 53 Peter Sagan (Bora-hansgrohe) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 53 Rohan Dennis (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 35 of 53 Rohan Dennis (BMC) takes over the Tirreno-Adriatico race lead (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 36 of 53 Geraint Thomas (Team Sky) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 37 of 53 Stage 3 of Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 38 of 53 Stage 3 of Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 39 of 53 Peter Sagan (Bora-hansgrohe) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 40 of 53 Greg Van Avermaet in blue on Stage 3 of Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 41 of 53 Greg Van Avermaet in blue on Stage 3 of Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 42 of 53 Peter Sagan wins stage 3 at Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 43 of 53 Bob Jungels (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 44 of 53 Ben Gastauer (AG2R) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 45 of 53 Greg Van Avermaet in the blue jersey at Tirenno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 46 of 53 Matteo Montagitu and Sep Vanmarcke (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 47 of 53 Greg Van Avermaet at the team car (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 48 of 53 Matthias Brandle (Trek-Segafredo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 49 of 53 Scenery along the route of stage 3 at Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 50 of 53 Scenery along the route of stage 3 at Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 51 of 53 GFeraint Thomas in red before the start of stage 3 at Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 52 of 53 Jerser leaders (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 53 of 53 Geraint Thomas in the red jersey at Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) outkicked Elia Viviani (Team Sky) to take the stage 3 win at Tirreno Adriatico in a sprint finish on Friday. Jurgen Roelandts (Lotto Soudal) battled through to take the final podium spot.

Race leader, Greg Van Avermaet was caught behind a crash near the finish and, although he did not lose time, finished behind teammate Rohan Dennis, who is now the race leader tied on time with Van Avermaet and several of his teammates.

In the bunch sprint, the world champion waited patiently on Viviani’s wheel as the Italian took over the front from his lead-out man before the final corner. Sagan then swung wide on the right and with a powerful turn of speed blew past Viviani to win comfortably in Montalto di Castro. Viviani held on for second, with Roelandts a few metres behind in third.

"You never know what’s going to happen, and today was a bit windy," Sagan said of the stage with a tricky, slightly uphill finish. "Everybody was afraid about the wind in the last 50k, but in the end nothing happened and maybe a lot of riders came to the finish without legs. The last couple of kilometres there were cross winds."

The win is Sagan’s second of the young season after the Slovakian won Kuurne-Brussel-Kuurne and shows he is recovered from the illness that hampered him in Strade-Bianche.

"I hope so," Sagan responded when asked if he was fully recovered. "The season just started now and I hope that it’s not the last victory. I have to thank all my teammates, because they did a great job today and Bora-Hansgrohe is the best team."

How it unfolded

Friday’s third stage took the peloton 204km from Monterotondo Marittimo to Montalto di Castro, a route that featured one classified climb in Scansano before the day was half done.

A group of five riders that included Mattia Frapporti (Androni-Sidermec), Andry Grivko (Astana), Mirco Maestri, Luca Wackermann (Bardiani – CSF), Iuri Filosi and Kohei Uchima (Nippo-Fantini) and Alexis Gougeard (Ag2r La Mondiale) sneaked away in the early kilometres and had a gap of 2:30 12km into the day.

BMC took control of the chase for leader Greg Van Avermaet, and let the gap go up to 3:49 by 50km. By the time the leaders hit the top of the Scansano climb the gap was holding at 3:15. Driven on by the intermediate sprint points, Bardiani pushed the breakaway and Maestri duly mopped up the 10 points available. Once through those, however, the impetus was gone and the advantage began to disappear. BMC, aided by Dimension Data and Quick-Step, among others, continued to press the pace, and with 60km to go they had just over a minute on the charging bunch.

The gap continued to come down, and as the catch became inevitable with less than 25km to go, Filosi jumped free to try and extend his TV time out front. A short descent brought his effort to an end, and the bunch was together bearing down on a sprint finish.

Quick-Step’s Tom Boonen led the bunch into the final 10km, where the pace was prohibitive for any further attacks. BMC’s hopes for stage glory and keeping Van Avermaet out of trouble suffered a blow when Daniel Oss punctured and required a wheel change.

Team Sky then entered the mix for Viviani, driving up the pace and causing splits in the bunch as the peloton continued to get strung out.

As the finish line neared, UAE Emirates’ Sacha Modolo tried to go long, but the slight rise at the finish and the slight crosswinds doomed his efforts. Viviani got on terms with his fellow Italian first, before Sagan made his move and sealed the win.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 4:51:59 2 Elia Viviani (Ita) Team Sky 3 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 4 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 5 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 6 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 7 Andrea Palini (Ita) Androni Giocattoli 8 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 9 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 10 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 11 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 12 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 13 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 14 Anthony Roux (Fra) FDJ 15 Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates 16 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 17 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 18 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 19 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 20 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 21 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 22 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 23 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 24 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 25 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 26 Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo 27 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 28 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 29 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 30 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 31 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 32 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 33 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 34 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 35 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 36 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 37 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 38 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 39 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 40 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 41 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 42 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 43 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 44 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 45 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 46 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 47 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 48 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 49 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 50 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 51 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 52 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 53 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 54 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 55 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 56 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 57 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 58 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 59 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 60 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 61 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 62 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 63 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 64 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 65 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 66 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 67 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 68 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 69 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 70 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 71 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 72 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 73 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 74 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 75 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 76 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 77 Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida 78 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 79 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 80 Steve Morabito (Swi) FDJ 81 Jérémy Roy (Fra) FDJ 82 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 83 Daryl Impey (RSA) Orica-Scott 84 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 85 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 86 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 87 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 88 Chad Haga (USA) Team Sunweb 89 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 90 William Bonnet (Fra) FDJ 91 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 92 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 93 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 94 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 95 Luke Durbridge (Aus) Orica-Scott 96 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 97 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 98 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 99 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 100 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 101 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 102 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 103 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 104 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 105 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:02:20 106 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 107 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 108 Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo 109 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 110 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 111 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 112 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 113 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 114 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:02:59 115 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:03:05 116 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 117 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 118 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 119 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 120 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 121 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:09 122 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 123 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini 124 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 125 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:03:14 126 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 127 Mikel Landa (Spa) Team Sky 0:03:14 128 Ángel Vicioso (Spa) Katusha-Alpecin 129 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 130 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 131 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 132 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 133 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 134 Julian Arredondo (Col) Nippo - Vini Fantini 0:03:27 135 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:03:31 136 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 137 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 0:04:10 138 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:04:12 139 Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors 140 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 141 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 0:04:16 142 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 143 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 144 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 145 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 0:04:20 146 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 147 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 148 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:04:30 149 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:06:07 150 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 0:09:13 151 Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac 152 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 153 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 154 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 155 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 156 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 157 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 158 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 159 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 160 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 161 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 162 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 163 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 164 Romain Gioux (Fra) Team Novo Nordisk 165 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 166 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 167 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 168 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 169 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 170 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 171 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:09:26 172 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:09:31 DNS Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 5 pts 2 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 3 3 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 2 4 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 1

Sprint 1 Rider Name (Country) Team Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 1 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 12 pts 2 Elia Viviani (Ita) Team Sky 10 3 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 8 4 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 7 5 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 6 6 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 5 7 Andrea Palini (Ita) Androni Giocattoli 4 8 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 3 9 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 2 10 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team UAE Emirates 14:35:57 2 Team Sky 3 Team Sunweb 4 Lotto Soudal 5 Katusha-Alpecin 6 Bora-Hansgrohe 7 BMC Racing Team 8 Bahrain-Merida 9 Dimension Data 10 Team LottoNl-Jumbo 11 Astana Pro Team 12 Trek-Segafredo 13 Movistar Team 14 Orica-Scott 15 Androni Sidermec 16 FDJ 17 Cannondale-Drapac 18 AG2R La Mondiale 19 Quick-Step Floors 20 Nippo - Vini Fantini 0:06:18 21 Bardiani CSF 0:12:22 22 Team Novo Nordisk 0:16:28

POS # Rider Name (Country) Team Result 1 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 11:07:13 2 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 3 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 4 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 5 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:00:16 6 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 7 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:00:21 8 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 9 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 10 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 11 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 12 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 13 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 0:00:24 14 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 0:00:39 15 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 16 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:49 17 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:00:51 18 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 0:00:52 19 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 20 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:54 21 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 22 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 23 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:55 24 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:56 25 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:00:57 26 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 27 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 0:00:59 28 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 29 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:01:01 30 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:01:08 31 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 32 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:01:10 33 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 0:01:17 34 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 35 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 36 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 0:01:22 37 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:01:35 38 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 0:01:37 39 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:01:41 40 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 0:01:44 41 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 42 Luke Durbridge (Aus) Orica-Scott 0:01:45 43 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:01:47 44 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 0:01:56 45 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 0:02:16 46 Anthony Roux (Fra) FDJ 47 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 0:02:43 48 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 49 Steve Morabito (Swi) FDJ 0:02:48 50 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:02:56 51 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 0:03:00 52 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:03:01 53 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 0:03:06 54 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:03:18 55 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 56 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 0:03:19 57 Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida 58 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 0:03:26 59 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:03:32 60 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:03:35 61 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 0:03:36 62 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:03:37 63 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:04:08 64 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:04:48 65 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:04:49 66 Mikel Landa (Spa) Team Sky 0:04:55 67 Diego Rosa (Ita) Team Sky 68 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:05:09 69 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:05:14 70 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:05:15 71 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:05:26 72 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:05:30 73 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:06:09 74 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:06:24 75 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:07:00 76 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 0:07:20 77 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:07:21 78 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 79 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 80 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:07:22 81 Daryl Impey (RSA) Orica-Scott 0:07:24 82 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:07:32 83 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:07:51 84 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:07:54 85 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 0:08:17 86 Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors 0:08:47 87 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:08:52 88 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 0:08:55 89 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:09:10 90 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:09:20 91 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 0:09:23 92 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:09:25 93 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 0:09:28 94 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 95 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:09:30 96 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:09:38 97 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 0:09:39 98 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 0:09:40 99 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:10:06 100 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 101 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 102 Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo 0:10:09 103 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 0:10:15 104 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:10:28 105 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 0:10:57 106 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 0:11:15 107 Elia Viviani (Ita) Team Sky 0:11:19 108 William Bonnet (Fra) FDJ 0:11:24 109 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:11:25 110 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:34 111 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 0:11:43 112 Ángel Vicioso (Spa) Katusha-Alpecin 0:11:49 113 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:11:51 114 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:12:05 115 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:12:30 116 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini 117 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:12:31 118 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 0:12:32 119 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 0:12:41 120 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:12:51 121 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 0:12:57 122 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:12:59 123 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:13:24 124 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 0:13:25 125 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 0:13:30 126 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:13:33 127 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:13:41 128 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:13:51 129 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:13:55 130 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 0:14:13 131 Andrea Palini (Ita) Androni Giocattoli 0:14:17 132 Julian Arredondo (Col) Nippo - Vini Fantini 0:14:19 133 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 0:14:21 134 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:14:25 135 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:14:36 136 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:14:38 137 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:14:39 138 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:14:51 139 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:14:54 140 Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo 0:15:34 141 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 0:15:38 142 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 143 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 0:15:44 144 Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates 0:15:51 145 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:16:18 146 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 0:16:33 147 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 0:16:45 148 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 0:17:03 149 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 0:17:22 150 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:18:01 151 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 0:18:36 152 Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac 0:19:01 153 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:19:19 154 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:19:28 155 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:19:54 156 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 0:20:04 157 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:20:05 158 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 0:20:13 159 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 0:22:10 160 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 0:22:54 161 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:23:54 162 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:24:24 163 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 0:24:30 164 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:24:35 165 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:24:37 166 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 167 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 168 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 169 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:24:41 170 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:25:15 171 Romain Gioux (Fra) Team Novo Nordisk 0:25:45 172 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 0:26:48

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 20 pts 2 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 20 3 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 12 4 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 10 5 Elia Viviani (Ita) Team Sky 10 6 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 8 7 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 7 8 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 7 9 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 6 10 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 6 11 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 6 12 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 5 13 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 5 14 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 4 15 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 4 16 Andrea Palini (Ita) Androni Giocattoli 4 17 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 4 18 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 3 19 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 3 20 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 3 21 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 2 22 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 2 23 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 2 24 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 2 25 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 2 26 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 1 27 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 1 28 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 8 pts 2 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 8 3 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 5 4 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 5 5 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 3 6 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 3 7 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 3 8 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 3 9 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 2 10 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 2 11 Steve Morabito (Swi) FDJ 1 12 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 11:07:29 2 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 0:00:08 3 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:39 4 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 0:01:01 5 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 0:01:28 6 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 0:01:40 7 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 0:02:27 8 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:03:02 9 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:04:58 10 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:05:53 11 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:07:05 12 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:09:50 13 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 0:09:59 14 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:11:09 15 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:18 16 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:13:08 17 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:13:35 18 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:13:39 19 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 0:13:57 20 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 0:14:05 21 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:14:09 22 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:14:38 23 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 0:16:17 24 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:19:03 25 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:19:12 26 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 0:19:48 27 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 0:22:38 28 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:24:19 29 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:24:25