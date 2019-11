Image 1 of 47 Bob Jungels (Quick-Step Floors) (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 2 of 47 Diego Rosa (Team Sky) (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 3 of 47 Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) wins the sprint for third (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 4 of 47 Tom Dumoulin (Team Sunweb) finished second (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 5 of 47 KOM leader Davide Ballerini (Androni Giocattoli–Sidermec) (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 6 of 47 Points leader Geraint Thomas (Team Sky) (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 7 of 47 Gianni Moscon (Team Sky) on the attack (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 8 of 47 Bob Jungels (Quick-Step Floors) leads the young rider classification (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 9 of 47 New race leader Greg Van Avermaet (BMC) (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 10 of 47 Greg Van Avermaet (BMC) back in blue (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 11 of 47 Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 12 of 47 Trek-Segafredo's Marco Haller chats with Stefan Kung (BMC) (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 13 of 47 Geraint Thomas wins stage 2 at Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 47 Geraint Thomas pulling clear in the finale of Tirreno-Adriatico's second stage (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 47 Stage 2 of Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 47 Stage 2 of Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 47 Damiano Caruso (BMC) spent a day in the leader's jersey on stage 2 of Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 47 Stage 2 of Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 47 Tom Boonen (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 47 BMC leads the peloton (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 47 Peter Sagan and Sep Vanmarcke (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 47 Best young rider Stefan Küng puts on some sunblock (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 47 Nairo Quintana (Movistar) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 47 Tom Dumoulin at the Sunweb team car (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 47 Charles Planet (Novo Nordisk) leads the breakaway on stage 2 of Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 47 Stage 2 of Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 47 Stage 2 of Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 47 Geraint Thomas (Team Sky) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 47 Geraint Thomas (Team Sky) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 47 Stage 2 of Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 47 Thibaut Pinot (FDJ) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 47 Team Sky's Gianni Moscon sporting bandages after a crash on stage 1 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 47 Geraint Thomas (Team Sky) wins stage 2 of Tirreno-Adriatico (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 47 Daryl Impey and Geraint Thomas (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 35 of 47 Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) (Image credit: Bettini Photo) Image 36 of 47 Peter Sagan (Bora Hansgrohe) (Image credit: Bettini Photo) Image 37 of 47 Movistar's Daniele Bennati and Dani Moreno (Image credit: Bettini Photo) Image 38 of 47 Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 39 of 47 Sagan and Caruso on the start line (Image credit: Bettini Photo) Image 40 of 47 Javier Moreno (Bahrain Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 41 of 47 Michele Scarponi shares a joke with Mauro Vegni (Image credit: Bettini Photo) Image 42 of 47 Stage 2 of Tirreno-Adriatico (Image credit: Bettini Photo) Image 43 of 47 Vincezo Nibali greets fans at the start (Image credit: Bettini Photo) Image 44 of 47 Franco Pellizotti (Bahrain Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 45 of 47 Stefan Küng (BMC) (Image credit: Bettini Photo) Image 46 of 47 Damiano Caruso (BMC) (Image credit: Bettini Photo) Image 47 of 47 Damiano Caruso (BMC) in the leader's jersey (Image credit: Bettini Photo)

Geraint Thomas made up for Team Sky's disastrous team time trial, going on a solo attack to win stage 2 of Tirreno-Adriatico in Pomarance. Tom Dumoulin (Team Sunweb) fell short of catching Thomas, and finished just ahead of the sprinting bunch, led to the line by Peter Sagan (Bora Hansgrohe).

Greg Van Avermaet took over the race lead from his BMC teammate Damiano Caruso, with Rohan Dennis and Tejay van Garderen filling out the top three overall.

Thomas made his move with less than five kilometres to go, taking Bob Jungels (Quick-Step Floors) and Jonathan Castroviejo (Movistar), with race leader Caruso racing across. Just as it looked like the strong group was going to fail because of an inability to work together, Thomas made his move while Castroviejo glanced over his shoulder at Jungels.

The Team Sky rider built a very quick lead and there was no looking back as the remaining trio couldn’t make a concerted effort to close him down. They were eventually mopped up but, with the peloton and a lone Dumoulin looming in the background, Thomas held on to take the victory.

"My attack wasn't planned really," Thomas said. "We just wanted to be well positioned in the steep part of the climb. We rode really hard and when Bob [Jungels] attacked, I was feeling OK and Kwiato [Michal Kwiatkowski] said on the radio 'have a go!' That's what I did. I didn't think it was going to stick until 150 metres to go but I'm pleased to get that win."

Thomas has been lacking in race days, but spent time in South Africa with teammate Chris Froome at altitude, and was unsure of his form. He has his answer now.

"We've worked really hard since November," he said. "I haven't raced since the Tour Down Under so I wasn't sure how I'd cope with the rhythm of the race after the training camp in South Africa. Fighting for positions when the bunch moved, I was obviously feeling OK."

Van Avermaet was expecting a bunch sprint, and said, "I was a little bit surprised when Geraint Thomas attacked but we had Damiano [Caruso] with him at the beginning with two more guys. Thomas went alone and we were in a bad situation. I'm disappointed because it was a very good stage for me to win. It's nice to be in the leader's jersey but this is due to the strong performance of the team in yesterday's team time trial. The team is doing well – to lead a big race is always a good thing."

How it happened

With legs still stinging from the stage 1 team time trial, the peloton faced an arduous 229km journey from Camaiore to Pomarance, and were in no mood to be on the back foot when it came to reeling in the breakaway for the expected bunch sprint.

That's why the day's early move with Hugo Houle (AG2R La Mondiale), Davide Ballerini and Raffaello Bonusi (Androni – Sidermec), Mirco Maestri (Bardiani – CSF), Alan Marangoni (Nippo – Vini Fantini), and Charles Planet (Team Novo Nordisk) was kept on a short leash. They managed to get around four minutes on the bunch, but the climb to Volterra with 54km to go hurt their lead.

With 41km to go their advantage had been cut in half, but a crash in the peloton took down Caleb Ewan (Orica Scott) and Jürgen Van Den Broeck (LottoNL-Jumbo), the latter would be forced to abandon. With 27km to go they were in sight of the peloton, and the catch was swift and painless, with BMC heading up the peloton, and Trek-Segafredo, Bora-hansgrohe and Orica-Scott amassing at the front.

An attack with just over 25km to go from Nippo-Vini Fantini's Iuri Filosi drew out Gianni Moscon, who led a Team Sky attack on the final ascent of the day, in a desperate attempt to claw back some of the time they lost due to wheel failures in the team time trial. But BMC was having none of it, with Daniel Oss regaining control.

Meanwhile, Ewan climbed off, the pain from his crash too much, and he joined teammate Roger Kluge, who had abandoned earlier, in the team car.

Moscon tried again, this time with Nippo's Hideto Nakane carving out 10 seconds or so before FDJ wiped out their move. The composition of teams at the front shifted over the sinuous descent from the final KOM, with Bahrain-Merida, Movistar and FDJ leading the way.

With 15km to go, Michal Kwiatkowski strung out the peloton with a furious attack on the descent, slowed only by the TV motorbike that couldn't get away quickly enough. The pressure split off a group briefly, but it all came back together on the valley floor.

Nairo Quintana (Movistar) parked himself on the wheel of Gaviria, remaining near the front with the steep 16 per cent ramp inside 6km to go an expected attack point. With 8km to go Quick-Step hit the front and upped the pace as the road tilted up, with Zdenek Stybar setting such a pace that Peter Sagan threw in the towel.

Bob Jungels and Geraint Thomas attacked on the steep climb with 5.4km to go, pulling Tim Wellens and race leader Damiano Caruso and Tejay van Garderen away with them. An attentive Quintana jumped on and neutralised the assault.

Thomas counter-attacked with Jungels and Jonathan Castroviejo, and Caruso leapt across to form a promising breakaway. But as the others looked back Thomas forged ahead, leaving his erstwhile companions behind.

Thomas built up a lead of almost 25 seconds on the peloton as he hit 2km to go, as Caruso's chasing group was swept up by the Movistar-led bunch. With 1km to go, a suffering Thomas still held 18 seconds as Tom Dumoulin (Sunweb) set off in pursuit, but fell short of catching the Team Sky man, who celebrated his win nine seconds ahead of the bunch.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 5:51:44 2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:09 3 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 4 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 5 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 6 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 7 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 8 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 9 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 10 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 11 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 12 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 13 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 14 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 15 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 16 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 17 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 18 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 19 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 20 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 21 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 22 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 23 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 24 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 25 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 26 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 27 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 28 Mikel Landa (Spa) Team Sky 29 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 30 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 31 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 32 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 33 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 34 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 35 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 36 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 37 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 38 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 39 Diego Rosa (Ita) Team Sky 40 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 41 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 42 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 43 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 0:00:18 44 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 45 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:23 46 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:00:31 47 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 0:00:39 48 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 0:00:48 49 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:00:57 50 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 0:01:30 51 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 52 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 53 Luke Durbridge (Aus) Orica-Scott 54 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 55 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:02:00 56 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:02:04 57 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 58 Anthony Roux (Fra) FDJ 59 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 0:02:17 60 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:02:20 61 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:02:36 62 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 63 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 64 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 65 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 66 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 67 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 68 Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida 69 Steve Morabito (Swi) FDJ 70 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 71 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 72 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 73 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 74 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 75 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:04:40 76 Chad Haga (USA) Team Sunweb 77 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:05:23 78 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 79 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 80 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 81 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:06:52 82 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:07:09 83 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 84 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 85 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 86 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini 87 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 88 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 89 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 90 Ángel Vicioso (Spa) Katusha-Alpecin 91 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 92 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 93 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 94 Daryl Impey (RSA) Orica-Scott 95 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 96 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 97 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:34 98 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:08:40 99 William Bonnet (Fra) FDJ 100 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 101 Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac 102 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 103 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 104 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 105 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 106 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 107 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 108 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 109 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 110 Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors 111 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 112 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 113 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 114 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 115 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 116 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 117 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 118 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 119 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 120 Elia Viviani (Ita) Team Sky 121 Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo 122 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 123 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 124 Julian Arredondo (Col) Nippo - Vini Fantini 125 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 126 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 127 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 128 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 129 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 130 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 131 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 132 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 133 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 134 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 135 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 136 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 137 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 138 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 139 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 140 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 0:12:42 141 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 142 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 143 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 144 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 145 Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo 146 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 147 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 148 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 149 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 150 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 151 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 152 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 153 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 154 Romain Gioux (Fra) Team Novo Nordisk 155 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 156 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 157 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 158 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 159 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 160 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 161 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 162 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 163 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 164 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 165 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 166 Andrea Palini (Ita) Androni Giocattoli 167 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 168 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 169 Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates 170 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 171 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 172 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 173 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin DNF Roger Kluge (Ger) Orica-Scott DNF Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo DNF Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 12 pts 2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 10 3 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 8 4 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 7 5 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 6 6 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 5 7 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 4 8 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 3 9 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 2 10 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 1

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 5 pts 2 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 3 3 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 2 4 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 5 pts 2 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 3 3 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 2 4 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 1

Mountain 1 - Serrazzano, km 132,8 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 5 pts 2 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 3 3 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 2 4 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 1

Mountain 2 - Montecatini Val di Cecina, km 206,6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 5 pts 2 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 3 3 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 2 4 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 1

Mountain 3 - Volterra, km 176,6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 5 pts 2 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 3 3 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 2 4 Steve Morabito (Swi) FDJ 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Sky 17:35:30 2 BMC Racing Team 0:00:09 3 Movistar Team 4 Androni Giocattoli 5 Astana Pro Team 6 Team UAE Emirates 0:00:18 7 Trek-Segafredo 0:00:31 8 Cannondale-Drapac 0:00:48 9 AG2R La Mondiale 0:00:57 10 Bora-Hansgrohe 0:01:30 11 Team Sunweb 12 Orica-Scott 13 FDJ 14 Bahrain-Merida 0:02:26 15 Team LottoNl-Jumbo 0:02:36 16 Quick-Step Floors 17 Lotto Soudal 0:03:06 18 Katusha-Alpecin 0:03:25 19 Dimension Data 0:05:03 20 Nippo - Vini Fantini 0:14:23 21 Bardiani CSF 0:17:51 22 Team Novo Nordisk 0:29:44

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 6:15:14 2 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 3 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 4 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 5 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:00:16 6 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 7 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:00:21 8 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 9 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 10 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 11 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 12 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 13 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 0:00:24 14 Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo 0:00:39 15 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 16 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:49 17 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:00:51 18 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 0:00:52 19 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 20 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:00:54 21 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 22 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 23 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:55 24 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:00:57 25 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 26 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 0:00:59 27 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 28 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 0:01:01 29 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:01:06 30 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:01:08 31 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 32 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:01:10 33 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:01:17 34 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 35 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 36 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 0:01:21 37 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 0:01:22 38 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:01:35 39 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 0:01:37 40 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:01:41 41 Mikel Landa (Spa) Team Sky 42 Diego Rosa (Ita) Team Sky 43 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:01:44 44 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 45 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 46 Luke Durbridge (Aus) Orica-Scott 0:01:45 47 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:01:47 48 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 0:01:56 49 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 0:02:16 50 Anthony Roux (Fra) FDJ 51 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 0:02:43 52 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 53 Steve Morabito (Swi) FDJ 0:02:48 54 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:02:56 55 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 0:03:00 56 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:03:01 57 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 0:03:06 58 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:03:18 59 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 60 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:03:19 61 Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida 62 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 63 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 64 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 0:03:26 65 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:03:32 66 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:03:35 67 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 0:03:36 68 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:03:37 69 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:04:08 70 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 0:04:15 71 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:04:31 72 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:05:09 73 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:05:14 74 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:05:15 75 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:05:26 76 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:05:30 77 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:06:09 78 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:06:24 79 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:07:00 80 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:07:21 81 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 82 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 83 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:07:22 84 Daryl Impey (RSA) Orica-Scott 0:07:24 85 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:07:32 86 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:07:51 87 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 0:07:52 88 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:07:54 89 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 90 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 0:08:17 91 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:27 92 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:08:31 93 Ángel Vicioso (Spa) Katusha-Alpecin 0:08:35 94 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 0:08:47 95 Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors 96 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:08:52 97 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 0:08:55 98 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 99 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:09:10 100 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:09:20 101 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:09:21 102 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 103 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini 104 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 0:09:23 105 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 106 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:09:25 107 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 0:09:28 108 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 109 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:09:30 110 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 0:09:39 111 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 0:09:40 112 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:09:46 113 Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac 0:09:48 114 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 0:10:06 115 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 116 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 117 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 118 Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo 0:10:09 119 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 0:10:15 120 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 121 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:10:28 122 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:10:41 123 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 0:10:51 124 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:10:52 125 Julian Arredondo (Col) Nippo - Vini Fantini 126 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:11:16 127 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 0:11:22 128 William Bonnet (Fra) FDJ 0:11:24 129 Elia Viviani (Ita) Team Sky 0:11:25 130 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 131 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:11:31 132 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:11:40 133 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 0:11:43 134 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:11:51 135 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:12:31 136 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 137 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 0:12:41 138 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 0:12:43 139 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 0:12:57 140 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:12:59 141 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:13:24 142 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 0:13:25 143 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 0:13:30 144 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:13:33 145 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 0:13:41 146 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 147 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:13:45 148 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 0:14:08 149 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 0:14:13 150 Andrea Palini (Ita) Androni Giocattoli 0:14:17 151 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 0:14:21 152 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:14:47 153 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:14:53 154 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:14:54 155 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 0:15:17 156 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:15:22 157 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:15:24 158 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 159 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 160 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 161 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:15:28 162 Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo 0:15:34 163 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 0:15:38 164 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 0:15:44 165 Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates 0:15:51 166 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:16:03 167 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:16:18 168 Romain Gioux (Fra) Team Novo Nordisk 0:16:32 169 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 170 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 0:16:33 171 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 0:16:45 172 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 0:16:59 173 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 0:17:35

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 12 pts 2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 10 3 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 10 4 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 8 5 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 7 6 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 6 7 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 6 8 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 5 9 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 4 10 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 4 11 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 3 12 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 2 13 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 2 14 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 8 pts 2 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 8 3 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 5 4 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 3 5 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 3 6 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 3 7 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 2 8 Steve Morabito (Swi) FDJ 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 6:15:30 2 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 0:00:08 3 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:39 4 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 0:01:01 5 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 0:01:28 6 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 0:01:40 7 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 0:02:27 8 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:03:02 9 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:04:15 10 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:04:58 11 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:05:53 12 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:07:05 13 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:11 14 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:09:05 15 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:09:50 16 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 17 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 0:09:59 18 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 19 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 0:10:35 20 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:11:00 21 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:11:09 22 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:13:08 23 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 0:13:25 24 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 0:13:57 25 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 0:14:05 26 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:14:38 27 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:15:06 28 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:15:12 29 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:16:16 30 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 0:16:17