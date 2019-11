Image 1 of 10 CCC Sprandl on the podium (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 10 The Cannondale-Drapac riders were spread across the road (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 10 Direct Energie finished with two riders in the unusual split-team TTT (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 10 Team Sky finished second by just two seconds (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 10 Lilian Calmejane (Direct Energie) took the leader's jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 10 CCC Sprandi Polkowice en route to the stage 1b win at Coppi e Bartali (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 10 CCC Sprandi Polkowice celebrate winning stage 1b win at Coppi e Bartali (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 10 CCC Sprandi Polkowice celebrate winning stage 1b win at Coppi e Bartali (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 10 CCC Sprandi Polkowice en route to the stage 1b win at Coppi e Bartali (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 10 The Bardiani-CSF team hit the finish (Image credit: Bettini Photo)

CCC Sprandi Polkowice topped Team Sky in Thursday's second leg of racing at the Settimana Internazionale Coppi e Bartali, a 13.3km team time trial in the town of Gatteo.

Related Articles Skujins scores Cannondale-Drapac's first win of 2017 at Coppi e Bartali

The Polish Pro Continental outfit won stage 1b with a time of 14:57, narrowly besting Sky with a two-second margin. Direct Energie finished third, 13 seconds down.

That was good enough to put stage 1a runner-up Lilian Calmejane into the overall race lead, with stage 1a winner Laurent Pichon (Fortuneo - Vital Concept) dropping to seventh on GC.

The race continues Friday with a 130km stage 2 from Riccione to Sogliano sul Rubicone.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 CCC Sprandi Polkowice 0:14:57 2 Team Sky 0:00:02 3 Direct Energie 0:00:13 4 Dimension Data 0:00:15 5 Androni Giocattoli 0:00:17 6 Cannondale-Drapac 7 CCC Sprandi Polkowice 0:00:23 8 Sangemini - Mg. K Vis 0:00:28 9 Androni Giocattoli 0:00:29 10 Lokosphinx 11 Team Wiggins 0:00:32 12 Fortuneo - Vital Concept 0:00:34 13 Direct Energie 0:00:36 14 Nippo - Vini Fantini 15 Caja Rural-Seguros RGA 0:00:37 16 Dimension Data 0:00:44 17 Italy 18 Sangemini - Mg. K Vis 0:00:45 19 Cannondale-Drapac 0:00:46 20 Team Sky 0:00:47 21 Tirol Cycling Team 0:00:51 22 Gazprom – Rusvelo 0:00:52 23 Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:00:53 24 Minsk Cycling Club 25 Caja Rural-Seguros RGA 0:00:55 26 Minsk Cycling Club 27 Fortuneo - Vital Concept 0:00:58 28 Synergy Baku Cycling Project 0:01:02 29 Amore & Vita - Selle Smp Presented By Fondriest 0:01:03 30 Italy 31 Bicicletas Strongman 32 Wilier Triestina 0:01:04 33 Lokosphinx 0:01:08 34 Bardiani CSF 0:01:09 35 Nippo - Vini Fantini 0:01:10 36 Wilier Triestina 0:01:11 37 D'amico Utensilnord 38 Gm Europa Ovini 0:01:12 39 Kolss Cycling Team 0:01:13 40 Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:01:15 41 D'amico Utensilnord 0:01:16 42 Team Wiggins 0:01:18 43 Tirol Cycling Team 0:01:20 44 Bardiani CSF 0:01:28 45 Gazprom – Rusvelo 0:01:34 46 Amore & Vita - Selle Smp Presented By Fondriest 0:01:37 47 Kolss Cycling Team 0:01:50 48 Bicicletas Strongman 0:01:57 49 Gm Europa Ovini 0:02:00 50 Synergy Baku Cycling Project 0:02:31