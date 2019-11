Image 1 of 19 Toms Skujins celebrates winning stage 2 at Coppi e Bartali (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 2 of 19 Cannondale-Drapac rider relax before the start of stage 2 at Coppi e Bartali (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 3 of 19 New race leader Toms Skujins (Cannondale-Drapac) (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 19 Filippo Pozzato (Wilier Triestina) relaxing pre-stage (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 19 Former professional Maurizio Fondriest at the race today (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 19 Mauro Finetto with Italian national coach Davide Cassani at the start (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 19 Tom-Jelte Slagter (Cannondale-Drapac) (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 19 Egan Bernal (Androni Giocattoli) (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 19 Toms Skujins (Cannondale-Drapac) enjoying his moment on the podium (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 19 Caja Rural line dup at Coppi e Bartali (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 11 of 19 Ian Boswell (Team Sky) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 12 of 19 Egan Bernal (Androni Giocattoli - Sidermec) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 13 of 19 Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli - Sidermec) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 14 of 19 Brice Feillu (Fortuneo - Vital Concept) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 15 of 19 The breakaway during stage 2 at Coppi e Bartali (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 16 of 19 Cannondale-Drapac on the stage befpore Skujins scored the firs win of the season at Coppi e Bartali (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 17 of 19 Toms Skujins wins stage 2 at the 2017 Coppi e Bartali (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 18 of 19 Toms Skujins wins stage 2 at the 2017 Coppi e Bartali (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 19 of 19 Toms Skujins on his way to winning stage 2 at the 2017 Coppi e Bartali (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa)

Toms Skujins soloed to victory in Sogliano al Rubicone on the first full road stage of Coppi e Bartali to take Cannondale-Drapac's first win of the season. Arnold Jeannesson (Fortuneo-Vital Concept) lead the chasing group across the line seven seconds after Skuijns with Matteo Busato (Wilier Triestina) rounding out the podium places.

Skujins' winning margin was enough to stick him into the leader's jersey with a 16-second lead over Lilian Calmejane (Direct Energie).

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac 3:31:26 2 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:07 3 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 4 Jaime Roson (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 5 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 6 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 7 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project 8 Danilo Celano (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 9 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Sidermec Bottecchia 0:00:14 10 Mauro Finetto (Ita) Italy 0:00:26 11 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 12 Manuel Senni (Ita) Italy 0:00:33 13 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 14 Nicola Gaffurini (Ita) San Sangemini - MG. K Vis 0:01:12 15 Antonio Parrinello (Ita) GM Europa Ovini 16 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 17 Dmitrii Strakhov (Rus) Lokosphinx 18 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:01:15 19 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 20 Aristobulo Cala Cala (Col) Bicicletas Strongman 21 Ian Boswell (USA) Team Sky 22 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 23 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 24 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 25 Daniel Andres Rozo Velez (Col) Bicicletas Strongman 0:01:21 26 Jonathan Caicedo Cepeda (Ecu) Bicicletas Strongman 0:01:27 27 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:01:54 28 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 0:02:04 29 Michele Gazzara (Ita) San Sangemini - MG. K Vis 0:02:35 30 Marco Zamparella (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 0:02:57 31 Antonio Di Sante (Ita) GM Europa Ovini 32 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina 0:02:59 33 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:03:01 34 Davide Orrico (Ita) San Sangemini - MG. K Vis 0:03:03 35 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 0:03:04 36 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom Ð Rusvelo 0:03:19 37 Fabio Tomassini (Ita) D'Amico Utensilnord 0:03:31 38 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 0:04:16 39 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 40 Alexander Aranburu (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 41 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 42 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:06:17 43 Paolo Baccio (Ita) Italy 44 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:06:26 45 Maxime Bouet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 46 Nicola Conci (Ita) Italy 47 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) San Sangemini - MG. K Vis 48 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 49 Davide Pacchiardo (Ita) GM Europa Ovini 0:06:30 50 Sebastian Schšnberger (Aut) Tirol Cycling Team 0:07:38 51 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:07:40 52 James Knox (GBr) Team Wiggins 0:07:49 53 Redi Halilaj (Alb) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 0:08:00 54 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 0:08:10 55 Alexander Evtushenko (Rus) Lokosphinx 0:08:14 56 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 0:08:36 57 Eduard Vorganov (Rus) Minsk Cycling Club 58 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 59 Giovanni Carboni (Ita) Italy 0:09:27 60 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 61 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 62 Zahiri Abderrahim (Mar) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 63 Daniel Savini (Ita) Italy 64 Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 65 Paolo Toto (Ita) San Sangemini - MG. K Vis 66 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 67 Steven Calderon Porras (Col) Bicicletas Strongman 68 Artem Nych (Rus) Gazprom Ð Rusvelo 69 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 70 Alexander Vdovin (Rus) Lokosphinx 71 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 72 Jonathan Stil Millan Ayala (Col) Bicicletas Strongman 73 Oscar Eduardo Sanchez Guarin (Col) Bicicletas Strongman 74 David Lopez (Spa) Team Sky 0:09:37 75 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 76 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 77 Igor Anton (Spa) Dimension Data 0:12:15 78 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 79 Federico Canuti (Ita) D'Amico Utensilnord 80 Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo - Vital Concept 81 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 0:16:22 82 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 83 Scott Davies (GBr) Team Wiggins 84 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 85 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 86 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 87 Ivan Rovny (Rus) Gazprom Ð Rusvelo 88 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom Ð Rusvelo 89 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 90 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 91 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 0:17:32 92 Josip Rumac (Cro) Synergy Baku Cycling Project 0:17:33 93 Matteo Rotondi (Ita) GM Europa Ovini 0:17:35 94 Stanislau Bazhkou (Blr) Minsk Cycling Club 95 Elia Viviani (Ita) Team Sky 96 Michele Scartezzini (Ita) San Sangemini - MG. K Vis 97 Elgun Alizada (Aze) Synergy Baku Cycling Project 98 Niccolo' Salvietti (Ita) San Sangemini - MG. K Vis 99 Simone Bernardini (Ita) San Sangemini - MG. K Vis 100 Sebastian Caro Monroy (Col) D'Amico Utensilnord 101 Adriano Brogi (Ita) GM Europa Ovini 102 Dmitrii Sokolov (Rus) Lokosphinx 103 Matthias Krizek (Aut) Tirol Cycling Team 104 Andrea Ruscetta (Ita) GM Europa Ovini 105 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 106 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 107 Brian Nauleau (Fra) Direct Energie 108 Oleksandr Prevar (Ukr) Kolss Cycling Team 109 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:17:46 110 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:17:48 111 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 112 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 113 Didier Alexander Sastoque Pulido (Col) Bicicletas Strongman 114 Oleksandr Polivoda (Ukr) Kolss Cycling Team 115 Jon Irisarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 116 Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data 117 Massimo Rosa (Ita) Italy 118 Sergio Vega Merodio (Spa) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 119 Sergey Vdovin (Rus) Lokosphinx 120 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:17:53 121 Marco Tizza (Ita) GM Europa Ovini 122 Ettore Carlini (Ita) D'Amico Utensilnord 0:17:55 123 Nicola Genovese (Ita) D'Amico Utensilnord 0:23:06 124 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 125 Nicolas Samparisi (Ita) D'Amico Utensilnord 126 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 127 Mattia Viel (Ita) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 128 Vitaliy Buts (Ukr) Kolss Cycling Team 129 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 130 Mihail Mihaylov (Bul) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 131 Andrii Bratashchuk (Ukr) Kolss Cycling Team 132 Filippo Fortin (Ita) Tirol Cycling Team 133 Llibert Sendros Juve (Spa) Kolss Cycling Team 134 Clemens Fankhauser (Aut) Tirol Cycling Team 135 Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team 136 Benjamin Brkic (Aut) Tirol Cycling Team 137 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 138 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 139 Yauhen Sobal (Blr) Minsk Cycling Club 140 Artem Samolenkov (Rus) Lokosphinx 141 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 142 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli 143 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 144 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 145 Kanstantsin Klimiankou (Blr) Minsk Cycling Club 146 Besmir Banushi (Alb) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 147 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 148 Mamyr Stash (Rus) Lokosphinx 149 Christopher Latham (GBr) Team Wiggins 150 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 151 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 152 German Nicolas Tivani Perez (Arg) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 153 Michael Thompson (GBr) Team Wiggins 154 Taylor Phinney (USA) Cannondale-Drapac 155 Michael O'Loughlin (Irl) Team Wiggins 156 Juan Sebastian Tamayo Martinez (Col) Bicicletas Strongman 157 Enver Asanov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 158 Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA 159 Uri Martins Sandoval (Mex) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 160 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 161 Oliver Wood (GBr) Team Wiggins 162 Rafael Reis (Por) Caja Rural-Seguros RGA 163 Yovcho Yovchev (Bul) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 164 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 165 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi Polkowice 166 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:23:55 167 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 0:24:02 168 Raman Ramanau (Blr) Minsk Cycling Club 0:27:59 169 Andriy Vasylyuk (Ukr) Kolss Cycling Team 170 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 0:28:01 171 Jose Daniel Viejo Redondo (Spa) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 172 Alessio Brugna (Ita) Italy 173 Dylan Kerfoot-Robson (GBr) Team Wiggins 174 Angelo Raffaele (Ita) D'Amico Utensilnord 175 Sebastian Lander (Den) GM Europa Ovini 176 Siarhei Papok (Blr) Minsk Cycling Club 177 Marco Molteni (Ita) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 178 Vasyl Malynivskyi (Ukr) Kolss Cycling Team 179 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom Ð Rusvelo 180 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini 181 Aleh Ahiyevich (Blr) Minsk Cycling Club 182 Oleksandr Golovash (Ukr) Minsk Cycling Club 183 Mykhaylo Kononenko (Ukr) Kolss Cycling Team 0:28:05 184 Alan Banaszek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 185 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 0:30:41 186 Leonardo Fedrigo (Ita) Team Wiggins 0:31:27 DNF Anton Vorobyev (Rus) Gazprom Ð Rusvelo DNF Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini DNF Angelo Vitiello (Ita) D'Amico Utensilnord DNF Ismail Iliasov (Aze) Synergy Baku Cycling Project

General Classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac 5:55:23 2 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:00:16 3 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 0:00:17 4 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Sidermec Bottecchia 0:00:24 5 Jaime Roson (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:37 6 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:52 7 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:55 8 Mauro Finetto (Ita) Italy 0:01:03 9 Manuel Senni (Ita) Italy 0:01:10 10 Ian Boswell (USA) Team Sky 11 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:01:21 12 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:01:23 13 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project 14 Nicola Gaffurini (Ita) San Sangemini - MG. K Vis 0:01:33 15 Dmitrii Strakhov (Rus) Lokosphinx 0:01:34 16 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:39 17 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:01:44 18 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:01:49 19 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:01:52 20 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:02:00 21 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:02:05 22 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 0:02:09 23 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 0:02:14 24 Daniel Andres Rozo Velez (Col) Bicicletas Strongman 0:02:17 25 Michele Gazzara (Ita) San Sangemini - MG. K Vis 0:02:56 26 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina 0:03:56 27 Antonio Di Sante (Ita) GM Europa Ovini 0:04:02 28 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom Ð Rusvelo 0:04:04 29 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:04:18 30 Fabio Tomassini (Ita) D'Amico Utensilnord 0:04:40 31 Davide Orrico (Ita) San Sangemini - MG. K Vis 0:04:55 32 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:04 33 Alexander Aranburu (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 34 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:16 35 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 0:05:19 36 Jonathan Caicedo Cepeda (Ecu) Bicicletas Strongman 0:05:27 37 Danilo Celano (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 0:06:21 38 Aristobulo Cala Cala (Col) Bicicletas Strongman 0:06:23 39 Antonio Parrinello (Ita) GM Europa Ovini 0:06:51 40 Paolo Baccio (Ita) Italy 0:06:54 41 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:06:55 42 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) San Sangemini - MG. K Vis 0:07:04 43 Maxime Bouet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:07:17 44 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:07:20 45 Nicola Conci (Ita) Italy 0:07:22 46 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:08:02 47 Sebastian Schšnberger (Aut) Tirol Cycling Team 0:08:22 48 Alexander Evtushenko (Rus) Lokosphinx 0:08:36 49 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:08:58 50 Marco Zamparella (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 0:09:01 51 Pierpaolo Ficara (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 0:09:17 52 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:09:20 53 James Knox (GBr) Team Wiggins 0:09:21 54 Eduard Vorganov (Rus) Minsk Cycling Club 0:09:22 55 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:09:35 56 Paolo Toto (Ita) San Sangemini - MG. K Vis 0:09:48 57 Giovanni Carboni (Ita) Italy 0:10:06 58 Daniel Savini (Ita) Italy 0:10:23 59 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 0:10:24 60 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:10:29 61 Simone Ravanelli (Ita) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:10:35 62 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 0:10:37 63 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:10:40 64 Artem Nych (Rus) Gazprom Ð Rusvelo 0:10:54 65 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 0:10:37 66 Steven Calderon Porras (Col) Bicicletas Strongman 0:11:32 67 Jonathan Stil Millan Ayala (Col) Bicicletas Strongman 68 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:11:39 69 Davide Pacchiardo (Ita) GM Europa Ovini 0:12:09 70 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 0:12:23 71 Oscar Eduardo Sanchez Guarin (Col) Bicicletas Strongman 0:12:25 72 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 0:12:56 73 Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:13:12 74 Zahiri Abderrahim (Mar) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:13:31 75 Redi Halilaj (Alb) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 0:13:54 76 Federico Canuti (Ita) D'Amico Utensilnord 0:14:42 77 David Lopez (Spa) Team Sky 0:15:01 78 Alexander Vdovin (Rus) Lokosphinx 0:15:03 79 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 0:15:05 80 Igor Anton (Spa) Dimension Data 0:16:10 81 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:16:15 82 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 0:16:38 83 Scott Davies (GBr) Team Wiggins 0:16:47 84 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:16:51 85 Elia Viviani (Ita) Team Sky 0:17:28 86 Marco Bernardinetti (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 0:17:32 87 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:17:37 88 Ivan Rovny (Rus) Gazprom Ð Rusvelo 0:17:49 89 Dmitrii Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:17:57 90 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 0:18:04 91 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 0:18:11 92 Stanislau Bazhkou (Blr) Minsk Cycling Club 0:18:23 93 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:18:52 94 Jon Irisarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:19:01 95 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:19:08 96 Ettore Carlini (Ita) D'Amico Utensilnord 0:19:40 97 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 0:20:09 98 Josip Rumac (Cro) Synergy Baku Cycling Project 0:20:35 99 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 0:20:37 100 Oleksandr Prevar (Ukr) Kolss Cycling Team 0:20:38 101 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 0:20:49 102 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:21:12 103 Brian Nauleau (Fra) Direct Energie 0:21:22 104 Matthias Krizek (Aut) Tirol Cycling Team 0:21:23 105 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom Ð Rusvelo 0:21:41 106 Massimo Rosa (Ita) Italy 0:21:50 107 Adrien Niyonshuti (Rwa) Dimension Data 0:22:00 108 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:22:02 109 Marco Tizza (Ita) GM Europa Ovini 0:23:04 110 Matteo Rotondi (Ita) GM Europa Ovini 0:23:14 111 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 0:23:16 112 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:23:22 113 Sergey Vdovin (Rus) Lokosphinx 0:23:23 114 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:23:35 115 Sebastian Caro Monroy (Col) D'Amico Utensilnord 0:23:42 116 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:23:48 117 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:23:49 118 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:23:58 119 Adriano Brogi (Ita) GM Europa Ovini 0:24:02 120 Andrea Ruscetta (Ita) GM Europa Ovini 121 Oleksandr Polivoda (Ukr) Kolss Cycling Team 0:24:05 122 Nicolas Samparisi (Ita) D'Amico Utensilnord 0:24:10 123 Nicola Genovese (Ita) D'Amico Utensilnord 0:24:15 124 Kanstantsin Klimiankou (Blr) Minsk Cycling Club 125 Filippo Fortin (Ita) Tirol Cycling Team 0:24:19 126 Elgun Alizada (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:24:33 127 Michele Scartezzini (Ita) San Sangemini - MG. K Vis 0:24:41 128 Vitaliy Buts (Ukr) Kolss Cycling Team 0:24:49 129 Niccolo' Salvietti (Ita) San Sangemini - MG. K Vis 0:24:54 130 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:24:55 131 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 0:24:57 132 Sergio Vega Merodio (Spa) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:25:24 133 Simone Bernardini (Ita) San Sangemini - MG. K Vis 0:25:55 134 Juan Sebastian Tamayo Martinez (Col) Bicicletas Strongman 0:25:59 135 Didier Alexander Sastoque Pulido (Col) Bicicletas Strongman 0:26:06 136 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli 0:26:28 137 Christopher Latham (GBr) Team Wiggins 0:26:49 138 Rafael Reis (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:27:07 139 Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team 0:27:08 140 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 0:27:13 141 Justin Oien (USA) Caja Rural-Seguros RGA 0:27:19 142 Mattia Viel (Ita) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:28:26 143 Yauhen Sobal (Blr) Minsk Cycling Club 144 Artem Samolenkov (Rus) Lokosphinx 0:28:41 145 Llibert Sendros Juve (Spa) Kolss Cycling Team 0:28:46 146 Benjamin Brkic (Aut) Tirol Cycling Team 0:28:53 147 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 148 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 0:29:23 149 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:29:27 150 Taylor Phinney (USA) Cannondale-Drapac 0:29:44 151 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:29:50 152 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:29:55 153 Michael O'Loughlin (Irl) Team Wiggins 0:29:59 154 Andriy Vasylyuk (Ukr) Kolss Cycling Team 0:30:03 155 Mihail Mihaylov (Bul) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:30:04 156 German Nicolas Tivani Perez (Arg) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:30:21 157 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 158 Uri Martins Sandoval (Mex) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 0:30:33 159 Andrii Bratashchuk (Ukr) Kolss Cycling Team 0:30:40 160 Michael Thompson (GBr) Team Wiggins 0:30:45 161 Clemens Fankhauser (Aut) Tirol Cycling Team 0:30:47 162 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 0:30:51 163 Besmir Banushi (Alb) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 0:31:04 164 Oliver Wood (GBr) Team Wiggins 0:31:27 165 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 0:31:32 166 Yovcho Yovchev (Bul) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest 0:31:41 167 Enver Asanov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:31:58 168 Mamyr Stash (Rus) Lokosphinx 0:32:06 169 Dylan Kerfoot-Robson (GBr) Team Wiggins 0:32:30 170 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:32:34 171 Alan Banaszek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:32:40 172 Marco Molteni (Ita) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:32:53 173 Siarhei Papok (Blr) Minsk Cycling Club 0:33:21 174 Oleksandr Golovash (Ukr) Minsk Cycling Club 175 Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:33:38 176 Vasyl Malynivskyi (Ukr) Kolss Cycling Team 0:33:41 177 Angelo Raffaele (Ita) D'Amico Utensilnord 0:33:44 178 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom Ð Rusvelo 0:35:14 179 Aleh Ahiyevich (Blr) Minsk Cycling Club 0:35:17 180 Raman Ramanau (Blr) Minsk Cycling Club 0:35:18 181 Mykhaylo Kononenko (Ukr) Kolss Cycling Team 0:36:16 182 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 0:37:01 183 Sebastian Lander (Den) GM Europa Ovini 0:37:50 184 Jose Daniel Viejo Redondo (Spa) Unieuro Trevigiani - Hemus 1896 0:38:21 185 Alessio Brugna (Ita) Italy 0:38:59 186 Leonardo Fedrigo (Ita) Team Wiggins 0:40:34

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Toms Skujins (Lat) Cannondale-Drapac 10 pts 2 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 10 3 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 8 4 Arnold Jeannesson (Fra) Fortuneo - Vital Concept 8 5 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 6 6 Elia Viviani (Ita) Team Sky 6 7 Jaime Roson (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 5 8 Matteo Malucelli (Ita) Androni Giocattoli 5 9 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 4 10 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 4 11 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 3 12 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi Polkowice 3 13 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project 2 14 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 2 15 Filippo Fortin (Ita) Tirol Cycling Team 1 P Danilo Celano (Ita) Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest