Image 1 of 16 Breschel gained the race lead (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 2 of 16 Stage 3 winner Matti Breschel (Saxo-Tinkoff) is the new Tour of Denmark leader (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 16 Huge crowds out in force on the finishing circuit to watch the riders ascend the leg-searing Kiddesvej climb (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 16 The Tour of Denmark peloton faced record heat during stage 3 and would have appreciated a swim to cool off. (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 16 Matti Breschel (Saxo-Tinkoff) is the new leader at the Tour of Denmark after stage 3 (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 16 The breakaway on stage 3 of Tour of Denmark was contested in unusually hot conditions (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 7 of 16 Lotto Belisol leads the chase (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 8 of 16 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 9 of 16 The breakaway on stage 3 (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 10 of 16 Breschel leads in the breakaway (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 11 of 16 (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 12 of 16 The steep gradient led the locals to band together (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 13 of 16 Wilco Kelderman (Belkin) in the move (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 14 of 16 Matti Breschel (Saxo-Tinkoff) takes his second stage win in a row in Denmark (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 15 of 16 The stage 3 podium (Image credit: CyclingPhoto.eu) Image 16 of 16 Wilco Kelderman (Belkin) at the front of the break during the stage 3 finishing circuits. (Image credit: Bettini Photo)

Matti Breschel (Saxo-Tinkoff) won stage 3 at the Tour of Denmark from a five-rider breakaway and also moved into the general classification lead of his national Tour. Francesco Bongiorno (Bardiani Valvole-CSF Inox) and Wilco Kelderman (Belkin) finished second and third respectively behind the 28-year-old Dane, followed by Lars Bak (Lotto Belisol) in fourth and Edoardo Zardini (Bardiani Valvole-CSF Inox) in fifth.

Breschel not only won his second straight stage, but now holds the leader's yellow jersey with a six-second advantage over Bak while Bongiorno moves up to third at 14 seconds.

The peloton was shattered on the 200km queen stage from Sønderborg to Vejle through a combination of crosswinds, record heat, hills, plus a taxing finishing circuit. Overnight race leader Magnus Cort Nielsen (Team Cult Energy) finished in a 16-rider group at 48 seconds and dropped to ninth on general classification.

The day's early break formed just 10km into the stage as six riders went out on the attack: Alex Rasmussen (Garmin-Sharp), Mikhail Ignatyev (Katusha), Mark Sehested Pedersen (Blue Water Cycling), Michael Reihs (Team Cult Energy), Søren Kragh Andersen (Team Tre-For) and Mikkel Mortensen (Team Concordia Forsikring-Riwal). After 25km of racing their lead reached three minutes and for the next couple of hours their advantage fluctuated slightly between 2:40 and three minutes on the peloton.

Crosswinds split the peloton at the 84km mark, but the field eventually re-grouped. The Belkin team had been setting tempo at the head of the peloton and after covering 113km the break's lead had dropped to 1:30. In addition to the hilly terrain during the Tour of Denmark's longest stage, the peloton was having to grapple with the hottest temperatures in race history, with the mercury reaching 31.5 Celsius.

Belkin kept the break's advantage pegged at 1:30 for the next 30km but then the escape group started to falter as both Rasmussen and Sehested were dropped at 146km.

Saxo-Tinkoff and Lotto Belisol both provided assistance to Belkin in the peloton and the four riders in front saw their lead drop below one minute. With approximately 35km remaining, the break was caught and a group of 10 went out on the attack. Just prior to reaching the 5.6km finishing circuit in Vejle, to be completed three times, the lead group had increased in size to approximately 20 riders.

The finishing circuit featured a stiff, 21 percent ascent which provided a perfect platform for riders to go on the attack. Lars Bak, Matti Breschel and Wilco Kelderman were particularly aggressive and eventually a lead group formed inside the final 10km comprised of Bak, Breschel, Kelderman, Björn Leukemans (Vacansoleil-DCM), Troels Vinther (Team Cult Energy) plus a pair of Bardiani Valvole-CSF Inox riders, Francesco Bongiorno and Edoardo Zardini.

Bak was the highest-place rider on GC in the front group, starting the day just seven seconds out of yellow, but Breschel, too, was a threat to take over the race lead as he was only one place behind Bak on GC at 11 seconds. Not wanting to go head-to-head with Breschel in a sprint finish, Bak tried to solo away to victory on the final lap as he pushed the pace on the Kiddesvej climb. The Lotto Belisol rider, however, would again be chased down by his breakaway companions, with Breschel, Kelderman, Bongiorno and Zardini making contact and setting up a sprint finale.

Breschel once again proved the fastest as he won for the second straight day, plus earned the leader's yellow jersey to cap off another strong performance.

Full Results 1 Matti Breschel (Den) Team Saxo-Tinkoff 4:44:41 2 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 3 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 4 Lars Bak (Den) Lotto Belisol 5 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 6 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:00:09 7 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:13 8 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha 0:00:21 9 Juan Antonio Flecha (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10 Troels Vinther (Den) Team Cult Energi 0:00:31 11 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 0:00:40 12 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 13 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:00:44 14 Marc Goos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:00:48 15 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 16 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 17 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 18 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 19 Jesper Hansen (Den) Team Cult Energi 20 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 21 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 22 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 23 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 24 Björn Thurau (Ger) Team Europcar 25 Kevyn Ista (Bel) IAM Cycling 26 Michael Mørkøv (Den) Team Saxo-Tinkoff 27 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Cult Energi 28 Rasmus Mygind (Den) Team Tre-For 29 Thomas Löfkvist (Swe) IAM Cycling 30 Marc Garby (Den) Team Post Danmark 0:00:53 31 Emil Vinjebo (Den) Team Tre-For 0:01:12 32 Enrico Barbin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 33 Martin Mortensen (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 0:01:19 34 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:01:28 35 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 0:01:39 36 Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team 37 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 38 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 39 Jimmi Sørensen (Den) Team Post Danmark 0:01:50 40 Alexander Porsev (Rus) Katusha 0:01:59 41 Gustav Larsson (Swe) IAM Cycling 0:02:14 42 Matthias Brândle (Aut) IAM Cycling 0:02:28 43 Frantisek Rabon (Cze) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 0:02:43 44 Jos Van Emden (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:03:55 45 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 46 Koldo Fernandez (Spa) Garmin-Sharp 47 Rasmus Guldhammer (Den) Blue Water Cycling 0:04:53 48 Daniel Foder (Den) Blue Water Cycling 49 Vladimir Isaychev (Rus) Katusha 50 Rudiger Selig (Ger) Katusha 51 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 52 Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 53 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 54 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 55 Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol 56 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 57 Marko Kump (Slo) Team Saxo-Tinkoff 58 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 0:05:27 59 Nicolai Brøchner (Den) Team Post Danmark 0:07:34 60 Timofey Kritskiy (Rus) Katusha 0:07:40 61 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 62 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 63 Andre Steensen (Den) Team Cult Energi 64 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Tre-For 0:09:33 65 Mikkel Mortensen (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 0:10:03 66 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 67 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 0:10:15 68 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha 0:10:23 69 Marco Haller (Aut) Katusha 0:10:46 70 Robbie Hunter (RSA) Garmin-Sharp 0:10:57 71 Kenny Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 72 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol 73 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:11:23 74 Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling Team 75 Kristian Haugaard Jensen (Den) Team Post Danmark 76 Michael Valgren Andersen (Den) Team Cult Energi 77 Anders Lund (Den) Team Saxo-Tinkoff 78 Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol 0:11:26 79 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 80 Sander Cordeel (Bel) Lotto Belisol 81 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 82 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 83 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:11:51 84 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 85 Marco Bandiera (Ita) IAM Cycling 0:11:54 86 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 87 Michael Berling (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 0:13:47 88 Jay McCarthy (Aus) Team Saxo-Tinkoff 89 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 90 Alexey Tsatevitch (Rus) Katusha 91 Michael Reihs (Den) Team Cult Energi 92 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 93 Alex Rasmussen (Den) Garmin-Sharp 94 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 95 Rasmus Sterobo (Den) Team Cult Energi 96 Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 97 Kristof Goddaert (Bel) IAM Cycling 98 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 99 Rolf Broge (Den) Team Post Danmark 100 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 101 Morten Øllegaard (Den) Blue Water Cycling 102 Dennis Hereford Jensen (Den) Team Post Danmark 103 Christopher Stevenson (Swe) Team Concordia Forsikring-Riwal 104 Frederik Plesner (Den) Team Tre-For 105 Jacob Nielsen (Den) Blue Water Cycling 106 Kasper Klostergaard (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 107 Morgan Lamoisson (Fra) Team Europcar 108 Sébastian Turgot (Fra) Team Europcar 109 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 110 Martin Grøn (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 111 Christian Moberg Jørgensen (Den) Team Cult Energi 112 Markus Kilsgaard (Den) Team Post Danmark 113 Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:14:03 114 Martijn Maaskant (Ned) Garmin-Sharp 115 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 116 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol 117 Frederique Robert (Bel) Lotto Belisol 118 Justine Morris (Aus) Team Novo Nordisk 119 Aske Vorre (Den) Blue Water Cycling 0:14:43 120 Graeme Brown (Aus) Belkin Pro Cycling Team 0:15:54 121 Theo Bos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 122 Mark Sehested Pedersen (Den) Blue Water Cycling 123 Søren Kragh Andersen (Den) Team Tre-For 0:15:56 124 Mathias Gade Jacobsen (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 0:18:43 125 Jonas Aaen Jørgensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:19:01 126 Lasse Norman Hansen (Den) Blue Water Cycling 0:19:40 127 Rasmus Christian Quaade (Den) Team Tre-For 128 Mathias Møller Nielsen (Den) Blue Water Cycling 129 Kaspar Schønnemann Larsen (Den) Team Tre-For 130 Casper Von Folsach (Den) Team Tre-For DNF Sébastien Rosseler (Bel) Garmin-Sharp DNF Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol DNF Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise DNF Sebastian Lander (Den) Team Post Danmark

Sprint 1 1 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha 5 pts 2 Mark Sehested Pedersen (Den) Blue Water Cycling 3 3 Alex Rasmussen (Den) Garmin-Sharp 1

Sprint 2 1 Michael Reihs (Den) Team Cult Energi 5 pts 2 Mark Sehested Pedersen (Den) Blue Water Cycling 3 3 Mikkel Mortensen (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 1

Mountain 1 1 Søren Kragh Andersen (Den) Team Tre-For 10 pts 2 Michael Reihs (Den) Team Cult Energi 6 3 Mikkel Mortensen (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 4 4 Alex Rasmussen (Den) Garmin-Sharp 2

Mountain 2 1 Søren Kragh Andersen (Den) Team Tre-For 10 pts 2 Michael Reihs (Den) Team Cult Energi 6 3 Mikkel Mortensen (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 4 4 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha 2

Mountain 3 1 Søren Kragh Andersen (Den) Team Tre-For 10 pts 2 Michael Reihs (Den) Team Cult Energi 6 3 Mikkel Mortensen (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 4 4 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha 2

Mountain 4 1 Michael Mørkøv (Den) Team Saxo-Tinkoff 10 pts 2 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 6 3 Marc Goos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 4 4 Vladimir Isaychev (Rus) Katusha 2

Most aggressive rider 1 Søren Kragh Andersen (Den) Team Tre-For 10 pts 2 Michael Reihs (Den) Team Cult Energi 6 3 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha 4

Young riders 1 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 4:44:41 2 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:00:48 3 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Cult Energi 4 Marc Garby (Den) Team Post Danmark 0:00:53 5 Emil Vinjebo (Den) Team Tre-For 0:01:12 6 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:03:55 7 Nicolai Brøchner (Den) Team Post Danmark 0:07:34 8 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Tre-For 0:09:33 9 Marco Haller (Aut) Katusha 0:10:46 10 Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:11:23 11 Kristian Haugaard Jensen (Den) Team Post Danmark 12 Michael Valgren Andersen (Den) Team Cult Energi 13 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 0:11:26 14 Jay McCarthy (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:13:47 15 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 16 Rasmus Sterobo (Den) Team Cult Energi 17 Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 18 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 19 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 20 Frederik Plesner (Den) Team Tre-For 21 Martin Grøn (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 22 Markus Kilsgaard (Den) Team Post Danmark 23 Aske Vorre (Den) Blue Water Cycling 0:14:43 24 Mark Sehested Pedersen (Den) Blue Water Cycling 0:15:54 25 Søren Kragh Andersen (Den) Team Tre-For 0:15:56 26 Lasse Norman Hansen (Den) Blue Water Cycling 0:19:40 27 Mathias Møller Nielsen (Den) Blue Water Cycling 28 Casper Von Folsach (Den) Team Tre-For

Teams 1 Bardiani Valvole-CSF Inox 14:14:43 2 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:42 3 Topsport Vlaanderen-Baloise 0:01:01 4 Team Cult Energy 0:01:27 5 Belkin Pro Cycling Team 0:01:47 6 IAM Cycling 0:02:35 7 Team Saxo-Tinkoff 0:05:01 8 Katusha 0:06:33 9 Omega Pharma-Quick Step 0:07:44 10 Garmin-Sharp 0:08:48 11 Team Post Danmark 0:09:37 12 Team Trefor 0:10:53 13 Team Europcar 0:12:22 14 Lotto Belisol 0:15:10 15 Concordia Forsikring-Riwal 0:15:35 16 Blue Water Cycling 0:22:53 17 Team Novo Nordisk 0:29:51

General classification after stage 3 1 Matti Breschel (Den) Team Saxo-Tinkoff 13:34:33 2 Lars Bak (Den) Lotto Belisol 0:00:06 3 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:00:14 4 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:00:16 5 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:00:19 6 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:00:29 7 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:33 8 Juan Antonio Flecha (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:41 9 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Cult Energi 0:00:47 10 Troels Vinther (Den) Team Cult Energi 0:00:51 11 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 0:01:00 12 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 13 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:01:04 14 Rasmus Mygind (Den) Team Tre-For 0:01:06 15 Kevyn Ista (Bel) IAM Cycling 0:01:08 16 Björn Thurau (Ger) Team Europcar 17 Thomas Löfkvist (Swe) IAM Cycling 18 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 19 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 20 Michael Mørkøv (Den) Team Saxo-Tinkoff 21 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 22 Jesper Hansen (Den) Team Cult Energi 23 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 24 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 25 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 26 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 27 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:01:24 28 Emil Vinjebo (Den) Team Tre-For 0:01:32 29 Martin Mortensen (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 0:01:39 30 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:59 31 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 32 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 33 Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team 34 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha 0:02:03 35 Alexander Porsev (Rus) Katusha 0:02:19 36 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:02:20 37 Gustav Larsson (Swe) IAM Cycling 0:02:34 38 Matthias Brândle (Aut) IAM Cycling 0:02:45 39 Frantisek Rabon (Cze) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 0:03:03 40 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:04:15 41 Koldo Fernandez (Spa) Garmin-Sharp 42 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 0:04:53 43 Marko Kump (Slo) Team Saxo-Tinkoff 0:05:07 44 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 0:05:13 45 Rudiger Selig (Ger) Katusha 46 Rasmus Guldhammer (Den) Blue Water Cycling 47 Vladimir Isaychev (Rus) Katusha 48 Daniel Foder (Den) Blue Water Cycling 49 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 50 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 51 Marc Garby (Den) Team Post Danmark 0:05:28 52 Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol 0:05:34 53 Jos Van Emden (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:05:37 54 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 0:05:47 55 Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 0:06:11 56 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 0:08:00 57 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 58 Nicolai Brøchner (Den) Team Post Danmark 0:08:51 59 Timofey Kritskiy (Rus) Katusha 0:09:22 60 Marc Goos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:10:06 61 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha 0:10:40 62 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Tre-For 0:11:11 63 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol 0:11:17 64 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:11:22 65 Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:11:39 66 Robbie Hunter (RSA) Garmin-Sharp 0:11:42 67 Kristian Haugaard Jensen (Den) Team Post Danmark 0:11:43 68 Michael Valgren Andersen (Den) Team Cult Energi 69 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 0:11:46 70 Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol 71 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 72 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 0:11:55 73 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:12:05 74 Sander Cordeel (Bel) Lotto Belisol 0:12:09 75 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:12:11 76 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:12:15 77 Enrico Barbin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:12:21 78 Marco Haller (Aut) Katusha 0:12:24 79 Kenny Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:12:32 80 Anders Lund (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:12:42 81 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 0:12:46 82 Jimmi Sørensen (Den) Team Post Danmark 0:12:59 83 Martin Grøn (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 0:14:04 84 Morten Øllegaard (Den) Blue Water Cycling 0:14:07 85 Alexey Tsatevitch (Rus) Katusha 86 Kasper Klostergaard (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 87 Sébastian Turgot (Fra) Team Europcar 88 Kristof Goddaert (Bel) IAM Cycling 89 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol 0:14:23 90 Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:14:32 91 Dennis Hereford Jensen (Den) Team Post Danmark 0:14:39 92 Markus Kilsgaard (Den) Team Post Danmark 0:14:43 93 Martijn Maaskant (Ned) Garmin-Sharp 0:14:48 94 Jay McCarthy (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:14:59 95 Mikkel Mortensen (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 0:15:20 96 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 0:15:22 97 Michael Reihs (Den) Team Cult Energi 0:15:26 98 Alex Rasmussen (Den) Garmin-Sharp 0:15:28 99 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 0:15:29 100 Jacob Nielsen (Den) Blue Water Cycling 101 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:16:04 102 Mark Sehested Pedersen (Den) Blue Water Cycling 0:16:10 103 Marco Bandiera (Ita) IAM Cycling 0:16:12 104 Søren Kragh Andersen (Den) Team Tre-For 0:16:16 105 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 106 Theo Bos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:18:01 107 Graeme Brown (Aus) Belkin Pro Cycling Team 108 Frederique Robert (Bel) Lotto Belisol 0:18:05 109 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 0:18:28 110 Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:19:07 111 Rolf Broge (Den) Team Post Danmark 0:19:11 112 Jonas Aaen Jørgensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:20:13 113 Lasse Norman Hansen (Den) Blue Water Cycling 0:20:25 114 Andre Steensen (Den) Team Cult Energi 0:20:29 115 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:22:15 116 Frederik Plesner (Den) Team Tre-For 0:22:34 117 Christian Moberg Jørgensen (Den) Team Cult Energi 0:22:50 118 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 0:22:51 119 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 0:22:56 120 Morgan Lamoisson (Fra) Team Europcar 0:23:34 121 Aske Vorre (Den) Blue Water Cycling 0:27:20 122 Michael Berling (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 0:28:39 123 Christopher Stevenson (Swe) Team Concordia Forsikring-Riwal 124 Kaspar Schønnemann Larsen (Den) Team Tre-For 0:30:27 125 Justine Morris (Aus) Team Novo Nordisk 0:31:02 126 Rasmus Sterobo (Den) Team Cult Energi 0:31:57 127 Rasmus Christian Quaade (Den) Team Tre-For 0:32:29 128 Mathias Møller Nielsen (Den) Blue Water Cycling 0:32:35 129 Mathias Gade Jacobsen (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 0:38:59 130 Casper Von Folsach (Den) Team Tre-For 0:39:23

Points classification 1 Matti Breschel (Den) Team Saxo-Tinkoff 30 pts 2 Lars Bak (Den) Lotto Belisol 22 3 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 18 4 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 18 5 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Cult Energi 16 6 Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp 15 7 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol 13 8 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 12 9 Marko Kump (Slo) Team Saxo-Tinkoff 12 10 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 11 11 Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling Team 10 12 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10 13 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 9 14 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 9 15 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 8 16 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 7 17 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 7 18 Mark Sehested Pedersen (Den) Blue Water Cycling 6 19 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha 5 20 Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 5 21 Matthias Brândle (Aut) IAM Cycling 5 22 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha 5 23 Michael Reihs (Den) Team Cult Energi 5 24 Martin Grøn (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 5 25 Kevyn Ista (Bel) IAM Cycling 4 26 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 4 27 Juan Antonio Flecha (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 28 Troels Vinther (Den) Team Cult Energi 3 29 Robbie Hunter (RSA) Garmin-Sharp 3 30 Rasmus Mygind (Den) Team Tre-For 3 31 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 3 32 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 2 33 Björn Thurau (Ger) Team Europcar 2 34 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol 2 35 Alexander Porsev (Rus) Katusha 1 36 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 1 37 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1 38 Alex Rasmussen (Den) Garmin-Sharp 1 39 Mikkel Mortensen (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 1 40 Markus Kilsgaard (Den) Team Post Danmark 1 41 Rolf Broge (Den) Team Post Danmark 1

Mountains classification 1 Søren Kragh Andersen (Den) Team Tre-For 30 pts 2 Michael Reihs (Den) Team Cult Energi 18 3 Mikkel Mortensen (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 14 4 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Cult Energi 10 5 Michael Mørkøv (Den) Team Saxo-Tinkoff 10 6 Rolf Broge (Den) Team Post Danmark 10 7 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 6 8 Matthias Brândle (Aut) IAM Cycling 6 9 Frederik Plesner (Den) Team Tre-For 6 10 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 4 11 Marc Goos (Ned) Belkin Pro Cycling Team 4 12 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 4 13 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha 4 14 Vladimir Isaychev (Rus) Katusha 2 15 Jimmi Sørensen (Den) Team Post Danmark 2 16 Alex Rasmussen (Den) Garmin-Sharp 2

Most aggressive rider classification 1 Matthias Brândle (Aut) IAM Cycling 10 pts 2 Jimmi Sørensen (Den) Team Post Danmark 10 3 Søren Kragh Andersen (Den) Team Tre-For 10 4 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Cult Energi 6 5 Michael Reihs (Den) Team Cult Energi 6 6 Rolf Broge (Den) Team Post Danmark 6 7 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha 4 8 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 9 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 4

Young riders classification 1 Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team 13:34:49 2 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Cult Energi 0:00:31 3 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:00:52 4 Emil Vinjebo (Den) Team Tre-For 0:01:16 5 Yves Lampaert (Bel) Topsport Vlaanderen-Baloise 0:03:59 6 Marc Garby (Den) Team Post Danmark 0:05:12 7 Nicolai Brøchner (Den) Team Post Danmark 0:08:35 8 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Tre-For 0:10:55 9 Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling Team 0:11:23 10 Kristian Haugaard Jensen (Den) Team Post Danmark 0:11:27 11 Michael Valgren Andersen (Den) Team Cult Energi 12 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 0:11:30 13 Marco Haller (Aut) Katusha 0:12:08 14 Martin Grøn (Den) Team Concordia Forsikring-Riwal 0:13:48 15 Barry Markus (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:14:16 16 Markus Kilsgaard (Den) Team Post Danmark 0:14:27 17 Jay McCarthy (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:14:43 18 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 0:15:13 19 Mark Sehested Pedersen (Den) Blue Water Cycling 0:15:54 20 Søren Kragh Andersen (Den) Team Tre-For 0:16:00 21 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 0:18:12 22 Lasse Norman Hansen (Den) Blue Water Cycling 0:20:09 23 Frederik Plesner (Den) Team Tre-For 0:22:18 24 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 0:22:35 25 Aske Vorre (Den) Blue Water Cycling 0:27:04 26 Rasmus Sterobo (Den) Team Cult Energi 0:31:41 27 Mathias Møller Nielsen (Den) Blue Water Cycling 0:32:19 28 Casper Von Folsach (Den) Team Tre-For 0:39:07