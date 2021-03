Max Schachmann overhauls Primoz Roglic on final stage of Paris-Nice

Image 1 of 12 Magnus Cort (EF Education-Nippo) wins the final stage as Max Schachmann (Bora-Hansgrohe) takes the overall win (Image credit: Getty Images Sport) Image 2 of 12 LEVENS FRANCE MARCH 14 Warren Barguil of France and Team Arkea Samsic Neilson Powless of United States and Team EF Education Nippo Stefano Oldani of Italy and Team Lotto Soudal Sven Erik Bystrom of Norway and UAE Team Emirates during the 79th Paris Nice 2021 Stage 8 a 927km stage from Le PlanduVar to Levens 518m Breakaway Stage itinerary redesigned due to COVID19 lockdown imposed in the city of Nice ParisNice on March 14 2021 in Levens France Photo by Bas CzerwinskiGetty Images (Image credit: Getty Images Sport) Image 3 of 12 LEVENS FRANCE MARCH 14 Warren Barguil of France and Team Arkea Samsic Jonas Rutsch of Germany and Team EF Education Nippo during the 79th Paris Nice 2021 Stage 8 a 927km stage from Le PlanduVar Max Schachmann (Bora-Hansgrohe) won Paris-Nice after Primoz Roglic (Jumbo-Visma) endured a nightmare final day of the race.

Magnus Cort (EF Education-Nippo) won the sprint ahead of Christophe Laporte (Cofidis) from a diminished peloton to claim victory of the stage, but the peloton was absent of Roglic, who had suffered a crash and been dropped earlier in the stage.

With Roglic out of contention, Schachmann was able to cover attacks made by the Astana Premier Tech duo of Alexander Vlasov and Ion Izagirre, who end the race second and third overall.

More to come!

Full Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 2:16:58 2 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 3 Pierre Latour (Fra) Total Direct Energie 4 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 5 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 6 Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 7 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 8 Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team 9 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 10 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 11 Tiesj Benoot (Bel) Team DSM 12 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 13 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 14 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 15 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 16 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM 17 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 18 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 19 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 20 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 21 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 22 Krists Neilands (Lat) Israel Start-up Nation 0:00:14 23 Sergio Henao Montoya (Col) Team Qhubeka Assos 24 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 0:00:38 25 Dorian Godon (Fra) AG2R Citroën Team 0:00:39 26 Jai Hindley (Aus) Team DSM 27 Simon Geschke (Ger) Cofidis 0:01:05 28 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 29 Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:39 30 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 31 Fabien Doubey (Fra) Total Direct Energie 32 Julien El Fares (Fra) EF Education-Nippo 33 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 34 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 35 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation 36 José Rojas (Spa) Movistar Team 37 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 38 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep 39 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 40 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 41 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 0:02:21 42 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:02:24 43 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM 44 Connor Swift (GBr) Team Arkea-Samsic 45 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 46 Neilson Powless (USA) EF Education-Nippo 47 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka Assos 48 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 49 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 50 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 51 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 52 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 53 Bob Jungels (Lux) AG2R Citroën Team 54 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 55 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 56 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 0:03:08 57 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:04:10 58 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 59 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 60 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 61 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 62 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 63 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 64 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 65 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 66 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 67 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 68 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 69 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 70 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-up Nation 71 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM 72 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:07:11 73 Rick Zabel (Ger) Israel Start-up Nation 74 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 75 Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 76 Jasha Sütterlin (Ger) Team DSM 77 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:07:14 78 Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange 79 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 0:08:25 80 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:08:41 81 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech 82 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 83 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 84 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 85 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 86 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 87 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 0:09:07 88 George Bennett (NZl) Jumbo-Visma 89 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 90 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 91 Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious 92 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 0:09:09 93 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 0:09:47 94 Casper Pedersen (Den) Team DSM 95 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 0:10:11 96 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels p/b KTM 97 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 98 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 99 Daniel McLay (GBr) Team Arkea-Samsic 100 Edvald Boasson Hagen (Nor) Total Direct Energie 101 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 102 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 103 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 104 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 105 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels p/b KTM 106 Scott Thwaites (GBr) Alpecin-Fenix 0:10:14 107 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos 108 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 109 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 110 Cees Bol (Ned) Team DSM 111 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 112 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo 113 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 0:13:24 114 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis 115 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 116 Anthony Perez (Fra) Cofidis 117 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 118 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 119 André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation 120 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 121 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 122 Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 123 Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 124 Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 125 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 126 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 127 Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:15:39 DNF Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma DNF Jos van Emden (Ned) Jumbo-Visma DNS Giacomo Nizzolo (Ita) Team Qhubeka Assos DNF Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech DNF David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ DNF Alexander Konychev (Ita) Team BikeExchange DNF Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious DNF Johan Jacobs (Swi) Movistar Team DNF Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team

Sprint 1 - Levens, km. 20.2 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 3 2 Krists Neilands (Lat) Israel Start-up Nation 2 3 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 1

Sprint 2 - Levens, km. 56.4 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 3 2 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 2 3 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo 1

Points Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 15 2 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 12 3 Pierre Latour (Fra) Total Direct Energie 9 4 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 7 5 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 6 6 Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 5 7 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 4 8 Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team 3 9 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 2 10 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 1

Mountain 1 - Côte De Duranus km. 11.8 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 5 2 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 3 3 Sergio Henao Montoya (Col) Team Qhubeka Assos 2 4 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM 1

Mountain 2 - Côte De Duranus km. 48.1 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 5 2 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 3 3 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 2 4 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 1

Mountain 3 - Côte De Duranus km. 84.3 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Geschke (Ger) Cofidis 5 2 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 3 3 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 2 4 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 1

Young riders Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team 2:16:58 2 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 3 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 4 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 5 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 6 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 7 Dorian Godon (Fra) AG2R Citroën Team 0:00:39 8 Jai Hindley (Aus) Team DSM 9 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:02:24 10 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 11 Neilson Powless (USA) EF Education-Nippo 12 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 0:04:10 13 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 14 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 0:07:11 15 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:08:41 16 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 17 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 18 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 0:09:47 19 Casper Pedersen (Den) Team DSM 20 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 0:10:14 21 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 22 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo

Combativity Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic

Teams Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Bahrain Victorious 6:50:54 2 Astana-Premier Tech 3 AG2R Citroën Team 0:00:39 4 Cofidis 0:01:05 5 Deceuninck-QuickStep 0:03:18 6 EF Education-Nippo 0:04:03 7 Ineos Grenadiers 8 Movistar Team 9 Team Arkea-Samsic 0:04:48 10 Lotto Soudal 11 UAE Team Emirates 0:05:08 12 Israel Start-up Nation 0:06:03 13 B&B Hotels p/b KTM 0:06:34 14 Team DSM 0:07:50 15 Team BikeExchange 0:07:52 16 Trek-Segafredo 0:09:59 17 Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:10:29 18 Alpecin-Fenix 0:10:41 19 Team Qhubeka Assos 0:11:03 20 Total Direct Energie 0:11:50 21 Bora-Hansgrohe 0:14:25 22 Jumbo-Visma 0:21:22 23 Groupama-FDJ 0:35:55

General classification after stage 8 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 28:49:51 2 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 0:00:19 3 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 0:00:23 4 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 0:00:41 5 Tiesj Benoot (Bel) Team DSM 0:00:42 6 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:01:14 7 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 0:01:18 8 Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team 0:01:29 9 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:31 10 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:01:32 11 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:01:41 12 Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team 0:01:44 13 Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 0:01:49 14 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 0:01:55 15 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 0:02:16 16 Pierre Latour (Fra) Total Direct Energie 0:02:17 17 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 0:02:31 18 Jai Hindley (Aus) Team DSM 0:02:36 19 Sergio Henao Montoya (Col) Team Qhubeka Assos 0:02:40 20 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 0:03:09 21 Krists Neilands (Lat) Israel Start-up Nation 0:03:13 22 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:03:20 23 Louis Meintjes (RSA) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:04:09 24 Simon Geschke (Ger) Cofidis 0:04:12 25 Neilson Powless (USA) EF Education-Nippo 0:05:37 26 Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka Assos 0:06:33 27 Bob Jungels (Lux) AG2R Citroën Team 0:09:01 28 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:09:32 29 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 0:10:22 30 George Bennett (NZl) Jumbo-Visma 0:14:18 31 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:15:32 32 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:16:51 33 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 0:17:01 34 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:18:23 35 Julien El Fares (Fra) EF Education-Nippo 0:18:36 36 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 0:18:41 37 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:19:16 38 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 0:20:42 39 Dorian Godon (Fra) AG2R Citroën Team 0:20:57 40 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 0:22:33 41 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 0:23:08 42 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 0:24:15 43 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:26:02 44 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 0:26:59 45 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 0:27:41 46 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 0:27:54 47 Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates 0:28:25 48 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:28:33 49 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 0:29:01 50 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech 0:29:19 51 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 0:29:24 52 Sep Vanmarcke (Bel) Israel Start-up Nation 0:30:40 53 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:31:18 54 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:31:30 55 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:31:52 56 Connor Swift (GBr) Team Arkea-Samsic 0:32:21 57 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 0:32:39 58 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 0:33:13 59 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:33:48 60 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:34:01 61 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 0:34:19 62 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:34:23 63 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team 0:35:10 64 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:35:52 65 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 0:36:14 66 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:37:34 67 Luke Durbridge (Aus) Team BikeExchange 0:37:38 68 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis 0:38:56 69 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:39:42 70 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:40:50 71 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 72 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 0:42:58 73 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:43:00 74 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 0:43:21 75 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 0:43:38 76 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:44:01 77 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 0:45:35 78 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic 0:45:47 79 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep 0:46:45 80 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 0:47:28 81 Fabien Doubey (Fra) Total Direct Energie 0:47:32 82 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:47:36 83 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:47:41 84 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:47:43 85 Edvald Boasson Hagen (Nor) Total Direct Energie 0:48:27 86 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:48:58 87 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Victorious 0:49:45 88 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos 0:49:53 89 Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:49:54 90 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 0:50:17 91 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 0:50:28 92 Casper Pedersen (Den) Team DSM 0:51:18 93 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:51:30 94 Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers 0:52:37 95 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:53:35 96 Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:53:38 97 Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:53:44 98 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 0:53:59 99 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 0:54:25 100 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 0:55:26 101 Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:55:37 102 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 0:55:54 103 Scott Thwaites (GBr) Alpecin-Fenix 0:56:08 104 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 0:57:59 105 Rick Zabel (Ger) Israel Start-up Nation 0:59:39 106 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 1:00:01 107 Marco Haller (Aut) Bahrain Victorious 1:00:22 108 Anthony Perez (Fra) Cofidis 1:01:06 109 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 1:01:18 110 Jelle Wallays (Bel) Cofidis 1:01:22 111 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo 1:02:28 112 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-up Nation 1:04:04 113 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 1:04:56 114 Daniel McLay (GBr) Team Arkea-Samsic 1:05:00 115 Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 1:06:12 116 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 1:06:24 117 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 1:06:46 118 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 1:07:51 119 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 1:09:38 120 Cees Bol (Ned) Team DSM 1:10:30 121 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 1:12:11 122 André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation 1:12:26 123 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 1:15:39 124 Jasha Sütterlin (Ger) Team DSM 1:17:22 125 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 1:19:12 126 Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 1:20:46 127 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels p/b KTM 1:22:22

Points Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 57 2 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep 39 3 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 34 4 Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange 28 5 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 26 6 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 21 7 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM 21 8 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 21 9 Magnus Cort (Den) EF Education-Nippo 15 10 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 15 11 Cees Bol (Ned) Team DSM 15 12 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 15 13 Tiesj Benoot (Bel) Team DSM 15 14 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 14 15 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 14 16 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 13 17 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 12 18 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 12 19 Pierre Latour (Fra) Total Direct Energie 12 20 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep 12 21 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 12 22 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 9 23 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 9 24 Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 8 25 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 8 26 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 6 27 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM 6 28 André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation 5 29 Rohan Dennis (Aus) Ineos Grenadiers 5 30 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep 5 31 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 5 32 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 5 33 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 3 34 Fabien Doubey (Fra) Total Direct Energie 3 35 Jasha Sütterlin (Ger) Team DSM 3 36 Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team 3 37 Krists Neilands (Lat) Israel Start-up Nation 3 38 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 3 39 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 2 40 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana-Premier Tech 2 41 Sergio Henao Montoya (Col) Team Qhubeka Assos 2 42 Neilson Powless (USA) EF Education-Nippo 2 43 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 2 44 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 2 45 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 2 46 Jai Hindley (Aus) Team DSM 1 47 Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers 1 48 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 1 49 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 1 50 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 1 51 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos 1 52 Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 1 53 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo 1 54 Gregor Mühlberger (Aut) Movistar Team -3 55 Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic -4

Mountains Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Perez (Fra) Cofidis 67 2 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 26 3 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 20 4 Fabien Doubey (Fra) Total Direct Energie 20 5 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 15 6 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 14 7 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 7 8 Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos 6 9 Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers 5 10 Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic 5 11 Simon Geschke (Ger) Cofidis 5 12 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 5 13 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 5 14 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 4 15 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 3 16 Sander Armée (Bel) Team Qhubeka Assos 3 17 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 3 18 Neilson Powless (USA) EF Education-Nippo 3 19 Julien El Fares (Fra) EF Education-Nippo 3 20 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 3 21 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 3 22 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 3 23 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 2 24 Tiesj Benoot (Bel) Team DSM 2 25 Sergio Henao Montoya (Col) Team Qhubeka Assos 2 26 José Rojas (Spa) Movistar Team 2 27 Mattia Cattaneo (Ita) Deceuninck-QuickStep 2 28 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 2 29 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 2 30 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 2 31 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 2 32 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep 2 33 Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels p/b KTM 2 34 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 2 35 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech 1 36 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels p/b KTM 1 37 Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech 1 38 David de la Cruz (Spa) UAE Team Emirates 1 39 Bruno Armirail (Fra) Groupama-FDJ 1

Young Riders Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 28:50:10 2 Lucas Hamilton (Aus) Team BikeExchange 0:00:22 3 Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team 0:01:10 4 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 0:01:12 5 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 0:01:13 6 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:01:22 7 Jai Hindley (Aus) Team DSM 0:02:17 8 Neilson Powless (USA) EF Education-Nippo 0:05:18 9 Dorian Godon (Fra) AG2R Citroën Team 0:20:38 10 Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech 0:23:56 11 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 0:26:40 12 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 0:34:00 13 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels p/b KTM 0:34:04 14 Stefan Bissegger (Swi) EF Education-Nippo 0:45:16 15 Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën Team 0:50:09 16 Casper Pedersen (Den) Team DSM 0:50:59 17 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:53:16 18 Nils Eekhoff (Ned) Team DSM 0:54:06 19 Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal 0:55:07 20 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 1:00:59 21 Jonas Rutsch (Ger) EF Education-Nippo 1:02:09 22 Jordi Meeus (Bel) Bora-Hansgrohe 1:11:52