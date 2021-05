Lotto Thüringen Ladies Tour: Brand wins again on stage 5

Image 1 of 14 Lucinda Brand (Trek-Segafredo) celebrates victory on stage 5 (Image credit: Getty Images Sport) Image 2 of 14 Lucinda Brand (Trek-Segafredo) celebrates victory on stage 5 (Image credit: Getty Images Sport) Image 3 of 14 Lucinda Brand (Trek-Segafredo) rides to victory on stage 5 (Image credit: Getty Images Sport) Image 4 of 14 Lucinda Brand (Trek-Segafredo) extended her race lead (Image credit: Getty Images Sport) Image 5 of 14 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women (Image credit: Getty Images Sport) Image 6 of 14 Lorena Wiebes (DSM) (Image credit: Getty Images Sport) Image 7 of 14 Lucinda Brand celebrates with teammates (Image credit: Getty Images Sport) Image 8 of 14 Kathrin Hammes in the mountains leader's jersey (Image credit: Getty Images Sport) Image 9 of 14 Christine Majerus on the attack (Image credit: Getty Images Sport) Image 10 of 14 Lisa Klein and Chantal van den Broek-Blaak (Image credit: Getty Images Sport) Image 11 of 14 Lizzie Deignan (Trek-Segafredo) attacks (Image credit: Getty Images Sport) Image 12 of 14 Lucinda Brand (Trek-Segafredo) (Image credit: Getty Images Sport) Image 13 of 14 (Image credit: Getty Images Sport) Image 14 of 14 (Image credit: Getty Images Sport)

Lucinda Brand (Trek-Segafredo) claimed her second stage win of the Lotto Thüringen Ladies Tour to extend her lead in the general classification with a powerful solo attack with 3km to go.

The Dutch rider marked several moves on the final climb and then forged ahead solo, putting six seconds into the chasing pack by the finish in Weimar, with Lorena Wiebes (DSM) leading the chase to the line ahead of Emma Norsgaard (Movistar).

Brand now leads the overall by 17 seconds over Lotte Kopeck (Lotto Soudal) with Norsgaard third at 18 seconds.

Full Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lucinda Brand (Ned) Trek - Segafredo 3:55:08 2 Lorena Wiebes (Ned) Team Dsm 0:00:06 3 Emma Cecilie Jørgensen (Den) Movistar Team Women 4 Alexis Ryan (USA) Canyon//Sram Racing 5 Anna Henderson (GBr) Jumbo-Visma Women Team 6 Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 7 Emilia Fahlin (Swe) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 8 Lotte Kopecky (Bel) Belgium 9 Léa Curinier (Fra) Arkea Pro Cycling Team 10 Amy Pieters (Ned) Team Sd Worx 11 Liane Lippert (Ger) Team Dsm 12 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon//Sram Racing 13 Valerie Demey (Bel) Belgium 14 Christine Majerus (Lux) Team Sd Worx 15 Elizabeth Deignan (GBr) Trek - Segafredo 16 Sandra Levenez (Fra) Arkea Pro Cycling Team 17 Clara Koppenburg (Ger) Germany 18 Hannah Ludwig (Ger) Canyon//Sram Racing 0:00:10 19 Marta Cavalli (Ita) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:00:14 20 Ella Harris (NZl) Canyon//Sram Racing 0:00:33 21 Ingvild Gåskjenn (Nor) Team Coop-Hitec Products 22 Kathrin Hammes (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 23 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 0:01:31 24 Anne Dorthe Ysland (Nor) Team Coop-Hitec Products 0:01:39 25 Amalie Lutro (Nor) Team Coop-Hitec Products 0:01:43 26 Floortje Mackaij (Ned) Team Dsm 27 Audrey Cordon Ragot (Fra) Trek - Segafredo 28 Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx 29 Gladys Verhulst (Fra) Arkea Pro Cycling Team 30 Lucie Jounier (Fra) Arkea Pro Cycling Team 31 Neve Bradbury (Aus) Canyon//Sram Racing 32 Romy Kasper (Ger) Jumbo-Visma Women Team 33 Lone Meertens (Bel) Belgium 34 Clara Honsinger (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank 35 Kirsten Wild (Ned) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 0:02:15 36 Eline Van Rooijen (Ned) Netherlands 37 Ilse Pluimers (Ned) Netherlands 38 Clara Copponi (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 39 Lisa Klein (Ger) Canyon//Sram Racing 40 Carolin Schiff (Ger) Andy Schleck - Cp Nvst - Immo Losch 41 Jade Wiel (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 42 Katharina Hechler (Ger) Germany 43 Julie Leth (Den) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 44 Pfeiffer Georgi (GBr) Team Dsm 45 Ellen Van Dijk (Ned) Trek - Segafredo 46 Chantal Van Den Broek-Blaak (Ned) Team Sd Worx 47 Sara Van De Vel (Bel) Belgium 48 Karlijn Swinkels (Ned) Jumbo-Visma Women Team 49 Beate Zanner (Ger) 50 Friederike Stern (Ger) Germany 0:03:39 51 Zsófia Szabó (Hun) Andy Schleck - Cp Nvst - Immo Losch 52 Laura Süßemilch (Ger) Germany 53 Typhaine Laurance (Fra) Arkea Pro Cycling Team 54 Sandra Weiss (Swi) Andy Schleck - Cp Nvst - Immo Losch 55 Svenja Betz (Ger) Germany 56 Jolien D'Hoore (Bel) Team Sd Worx 57 Lonneke Uneken (Ned) Team Sd Worx 58 Charlotte Becker (Ger) Arkea Pro Cycling Team 59 Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Movistar Team Women 60 Ilse Grit (Ned) Netherlands 61 Susanne Andersen (Nor) Team Dsm 62 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Movistar Team Women 63 Janneke Ensing (Ned) Netherlands 0:03:48 64 Tanja Erath (Ger) Team Tibco - Silicon Valley Bank 0:06:16 65 Franziska Koch (Ger) Team Dsm 66 Caroline Andersson (Swe) Team Coop-Hitec Products 67 Hannah Fandel (Ger) 68 Lena Charlotte Reißner (Ger) Germany 69 Georgia Danford (NZl) Andy Schleck - Cp Nvst - Immo Losch 70 Ann-Sophie Duyck (Bel) Belgium 71 Shari Bossuyt (Bel) Belgium 72 Lea Lin Teutenberg (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 73 Eri Yonamine (Jpn) Team Tibco - Silicon Valley Bank 74 Helena Bieber (Ger) 75 Trixi Worrack (Ger) Trek - Segafredo 76 Barbara Guarischi (Ita) Movistar Team Women 77 Christa Riffel (Ger) Team Coop-Hitec Products 78 Alba Teruel Ribes (Spa) Movistar Team Women 79 Franziska Brauße (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 0:10:12 80 Lisa Müllenberg (Ned) Andy Schleck - Cp Nvst - Immo Losch 0:19:19 81 Lisa Fischer (Ger) 82 Bianca Bernhard (Ger) 0:19:20 83 Katharina Fox (Ger) DNF Maëlle Grossetete (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope DNF Kristen Faulkner (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank DNF Mieke Kröger (Ger) Team Coop-Hitec Products DNF Rozemarijn Ammerlaan (Ned) Netherlands DNF Lydia Ventker (Ger) DNF Adelheid Schütz (Ger) DNF Amélie Hild (Fra) DNS Jip Van Den Bos (Ned) Jumbo-Visma Women Team DNS Aafke Soet (Ned) Jumbo-Visma Women Team

Points Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Chantal Van Den Broek-Blaak (Ned) Team Sd Worx 5 2 Lisa Klein (Ger) Canyon//Sram Racing 5 3 Lucinda Brand (Ned) Trek - Segafredo 5 4 Lorena Wiebes (Ned) Team Dsm 4 5 Emma Cecilie Jørgensen (Den) Movistar Team Women 3 6 Alexis Ryan (USA) Canyon//Sram Racing 2 7 Lotte Kopecky (Bel) Belgium 1 8 Susanne Andersen (Nor) Team Dsm 1 9 Anna Henderson (GBr) Jumbo-Visma Women Team 1

Mountains Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Klein (Ger) Canyon//Sram Racing 10 2 Chantal Van Den Broek-Blaak (Ned) Team Sd Worx 8 3 Amy Pieters (Ned) Team Sd Worx 5 4 Liane Lippert (Ger) Team Dsm 3 5 Kathrin Hammes (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 3 6 Lucinda Brand (Ned) Trek - Segafredo 2 7 Sandra Levenez (Fra) Arkea Pro Cycling Team 1

Young riders Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lorena Wiebes (Ned) Team Dsm 3:55:14 2 Emma Cecilie Jørgensen (Den) Movistar Team Women 3 Léa Curinier (Fra) Arkea Pro Cycling Team 4 Hannah Ludwig (Ger) Canyon//Sram Racing 0:00:04 5 Anne Dorthe Ysland (Nor) Team Coop-Hitec Products 0:01:33 6 Amalie Lutro (Nor) Team Coop-Hitec Products 0:01:37 7 Neve Bradbury (Aus) Canyon//Sram Racing 8 Eline Van Rooijen (Ned) Netherlands 0:02:09 9 Ilse Pluimers (Ned) Netherlands 10 Clara Copponi (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 11 Jade Wiel (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 12 Katharina Hechler (Ger) Germany 13 Pfeiffer Georgi (GBr) Team Dsm 14 Friederike Stern (Ger) Germany 0:03:33 15 Lonneke Uneken (Ned) Team Sd Worx 16 Ilse Grit (Ned) Netherlands 17 Franziska Koch (Ger) Team Dsm 0:06:10 18 Caroline Andersson (Swe) Team Coop-Hitec Products 19 Lena Charlotte Reißner (Ger) Germany 20 Georgia Danford (NZl) Andy Schleck - Cp Nvst - Immo Losch 21 Shari Bossuyt (Bel) Belgium 22 Lea Lin Teutenberg (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team

General classification after stage 5 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lucinda Brand (Ned) Trek - Segafredo 15:25:05 2 Lotte Kopecky (Bel) Belgium 0:00:17 3 Emma Cecilie Jørgensen (Den) Movistar Team Women 0:00:18 4 Liane Lippert (Ger) Team Dsm 0:00:35 5 Amy Pieters (Ned) Team Sd Worx 0:00:45 6 Emilia Fahlin (Swe) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:00:46 7 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon//Sram Racing 0:00:58 8 Elizabeth Deignan (GBr) Trek - Segafredo 0:01:13 9 Christine Majerus (Lux) Team Sd Worx 0:01:14 10 Valerie Demey (Bel) Belgium 0:01:23 11 Kathrin Hammes (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 0:01:46 12 Clara Koppenburg (Ger) Germany 0:01:49 13 Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 0:02:03 14 Marta Cavalli (Ita) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 15 Léa Curinier (Fra) Arkea Pro Cycling Team 0:02:37 16 Sandra Levenez (Fra) Arkea Pro Cycling Team 0:02:38 17 Ingvild Gåskjenn (Nor) Team Coop-Hitec Products 0:02:51 18 Audrey Cordon Ragot (Fra) Trek - Segafredo 0:03:04 19 Hannah Ludwig (Ger) Canyon//Sram Racing 0:03:35 20 Floortje Mackaij (Ned) Team Dsm 0:04:01 21 Lisa Klein (Ger) Canyon//Sram Racing 0:05:04 22 Elena Cecchini (Ita) Team Sd Worx 0:05:07 23 Alexis Ryan (USA) Canyon//Sram Racing 0:05:23 24 Chantal Van Den Broek-Blaak (Ned) Team Sd Worx 0:05:30 25 Neve Bradbury (Aus) Canyon//Sram Racing 0:05:41 26 Anna Henderson (GBr) Jumbo-Visma Women Team 0:06:28 27 Anne Dorthe Ysland (Nor) Team Coop-Hitec Products 0:07:39 28 Ella Harris (NZl) Canyon//Sram Racing 0:07:42 29 Lorena Wiebes (Ned) Team Dsm 0:08:25 30 Sara Van De Vel (Bel) Belgium 0:09:01 31 Lucie Jounier (Fra) Arkea Pro Cycling Team 0:09:16 32 Janneke Ensing (Ned) Netherlands 0:09:25 33 Clara Copponi (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:09:50 34 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 0:10:24 35 Pfeiffer Georgi (GBr) Team Dsm 0:10:25 36 Ellen Van Dijk (Ned) Trek - Segafredo 0:10:46 37 Lonneke Uneken (Ned) Team Sd Worx 0:11:14 38 Romy Kasper (Ger) Jumbo-Visma Women Team 0:12:31 39 Kirsten Wild (Ned) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 0:12:39 40 Clara Honsinger (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank 0:13:22 41 Karlijn Swinkels (Ned) Jumbo-Visma Women Team 0:13:55 42 Katharina Hechler (Ger) Germany 0:14:43 43 Trixi Worrack (Ger) Trek - Segafredo 0:14:47 44 Gladys Verhulst (Fra) Arkea Pro Cycling Team 0:15:00 45 Laura Süßemilch (Ger) Germany 0:16:22 46 Lone Meertens (Bel) Belgium 0:16:44 47 Charlotte Becker (Ger) Arkea Pro Cycling Team 0:17:38 48 Julie Leth (Den) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 0:17:57 49 Carolin Schiff (Ger) Andy Schleck - Cp Nvst - Immo Losch 0:18:02 50 Susanne Andersen (Nor) Team Dsm 0:18:16 51 Franziska Koch (Ger) Team Dsm 0:19:24 52 Ilse Pluimers (Ned) Netherlands 0:19:40 53 Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Movistar Team Women 0:19:42 54 Amalie Lutro (Nor) Team Coop-Hitec Products 0:20:46 55 Friederike Stern (Ger) Germany 0:20:58 56 Eline Van Rooijen (Ned) Netherlands 0:21:01 57 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Movistar Team Women 0:21:33 58 Typhaine Laurance (Fra) Arkea Pro Cycling Team 0:22:02 59 Jolien D'Hoore (Bel) Team Sd Worx 0:22:09 60 Ann-Sophie Duyck (Bel) Belgium 0:22:52 61 Beate Zanner (Ger) 0:24:42 62 Eri Yonamine (Jpn) Team Tibco - Silicon Valley Bank 0:24:44 63 Svenja Betz (Ger) Germany 0:25:05 64 Jade Wiel (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:26:00 65 Caroline Andersson (Swe) Team Coop-Hitec Products 0:27:18 66 Shari Bossuyt (Bel) Belgium 0:30:28 67 Sandra Weiss (Swi) Andy Schleck - Cp Nvst - Immo Losch 0:34:16 68 Lea Lin Teutenberg (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 0:35:27 69 Ilse Grit (Ned) Netherlands 0:35:35 70 Helena Bieber (Ger) 0:36:05 71 Tanja Erath (Ger) Team Tibco - Silicon Valley Bank 0:36:31 72 Lena Charlotte Reißner (Ger) Germany 0:36:53 73 Christa Riffel (Ger) Team Coop-Hitec Products 0:40:13 74 Zsófia Szabó (Hun) Andy Schleck - Cp Nvst - Immo Losch 0:41:59 75 Alba Teruel Ribes (Spa) Movistar Team Women 0:43:01 76 Barbara Guarischi (Ita) Movistar Team Women 0:44:07 77 Franziska Brauße (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 0:44:09 78 Georgia Danford (NZl) Andy Schleck - Cp Nvst - Immo Losch 0:46:00 79 Katharina Fox (Ger) 0:53:33 80 Lisa Fischer (Ger) 0:58:22 81 Hannah Fandel (Ger) 0:59:11 82 Bianca Bernhard (Ger) 1:06:26 83 Lisa Müllenberg (Ned) Andy Schleck - Cp Nvst - Immo Losch 1:17:25

Points classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lucinda Brand (Ned) Trek - Segafredo 19 2 Emma Cecilie Jørgensen (Den) Movistar Team Women 19 3 Lotte Kopecky (Bel) Belgium 18 4 Lorena Wiebes (Ned) Team Dsm 10 5 Amy Pieters (Ned) Team Sd Worx 9 6 Katharina Fox (Ger) 6 7 Anna Henderson (GBr) Jumbo-Visma Women Team 6 8 Elizabeth Deignan (GBr) Trek - Segafredo 5 9 Lisa Klein (Ger) Canyon//Sram Racing 5 10 Chantal Van Den Broek-Blaak (Ned) Team Sd Worx 5 11 Caroline Andersson (Swe) Team Coop-Hitec Products 5 12 Liane Lippert (Ger) Team Dsm 5 13 Emilia Fahlin (Swe) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 5 14 Alexis Ryan (USA) Canyon//Sram Racing 4 15 Lonneke Uneken (Ned) Team Sd Worx 3 16 Kirsten Wild (Ned) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 3 17 Christine Majerus (Lux) Team Sd Worx 3 18 Susanne Andersen (Nor) Team Dsm 3 19 Ella Harris (NZl) Canyon//Sram Racing 2 20 Helena Bieber (Ger) 2 21 Marta Cavalli (Ita) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 1 22 Julie Leth (Den) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 1 23 Typhaine Laurance (Fra) Arkea Pro Cycling Team 1

Mountains classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Kathrin Hammes (Ger) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 26 2 Liane Lippert (Ger) Team Dsm 16 3 Ella Harris (NZl) Canyon//Sram Racing 12 4 Amy Pieters (Ned) Team Sd Worx 11 5 Lisa Klein (Ger) Canyon//Sram Racing 10 6 Helena Bieber (Ger) 10 7 Chantal Van Den Broek-Blaak (Ned) Team Sd Worx 8 8 Kirsten Wild (Ned) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 6 9 Lucinda Brand (Ned) Trek - Segafredo 5 10 Elizabeth Deignan (GBr) Trek - Segafredo 5 11 Emilia Fahlin (Swe) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 3 12 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon//Sram Racing 3 13 Anna Henderson (GBr) Jumbo-Visma Women Team 3 14 Julie Leth (Den) Ceratizit - Wnt Pro Cycling Team 3 15 Emma Cecilie Jørgensen (Den) Movistar Team Women 2 16 Hannah Ludwig (Ger) Canyon//Sram Racing 2 17 Janneke Ensing (Ned) Netherlands 2 18 Clara Copponi (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 2 19 Sandra Levenez (Fra) Arkea Pro Cycling Team 1