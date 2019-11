Image 1 of 24 Ben King (Cannondale-Garmin) celebrates his victory at the Criterium International Image 2 of 24 Clément Saint Martin (Team Marseille 13 KTM) in the best young rider jersey (Image credit: ASO) Image 3 of 24 The riders on the start line (Image credit: ASO) Image 4 of 24 Stage 1 of the Criterium International gets underway for 2015 (Image credit: ASO) Image 5 of 24 The view from the rear of the peloton (Image credit: ASO) Image 6 of 24 Ben King (Cannondale-Garmin) riding solo (Image credit: ASO) Image 7 of 24 The Corsican coast was looking very scenic (Image credit: ASO) Image 8 of 24 Ben King (Cannondale-Garmin) crosses the line ahead of Clément Saint Martin (Team Marseille 13 KTM) (Image credit: ASO) Image 9 of 24 A jubilant Ben King (Cannondale-Garmin) (Image credit: ASO) Image 10 of 24 Ben King (Cannondale-Garmin) also took the early lead in the points classification (Image credit: ASO) Image 11 of 24 Ben King (Cannondale-Garmin) in the KOM jersey (Image credit: ASO) Image 12 of 24 Jean-Christophe Péraud (Ag2r-La Mondiale) (Image credit: ASO) Image 13 of 24 Thibaut Pinot (FDJ.fr) waves (Image credit: ASO) Image 14 of 24 Team Marseille 13 KTM presented to the crowd (Image credit: ASO) Image 15 of 24 Ben King (Cannondale-Garmin) (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 24 Ben King (Cannondale-Garmin) also took the polka-dot climber's jersey Image 17 of 24 Ben King (Cannondale-Garmin) celebrates wearing the yellow jersey Image 18 of 24 The peloton enjoyed a day out in the Corsican sun Image 19 of 24 Image 20 of 24 Ben King (Cannondale-Garmin) got away with Clément Saint Martin (Team Marseille 13 KTM) Image 21 of 24 Ben King (Cannondale-Garmin) wins alone Image 22 of 24 The break of the stage had no time to enjoy the view Image 23 of 24 The peloton failed to catch the break away duo Image 24 of 24 Ben King (Cannondale-Garmin) in the race leader's yellow jersey

Benjamin King won Cannondale-Garmin's first race of the season with victory on stage 1 of the Criterium International in Corsica.

The American came home ahead of breakaway companion Clément Saint Martin (Team Marseille 13 KTM), wining by five seconds. Romain Feillu (Bretagne - Seche Environnement) led the peloton home in third, 39 seconds down on King. The two-man break forged clear after a frantic start to the stage and built up a lead of over four and half minutes over the field.

"It's a great feeling to win here. All I could think about in the final twenty kilometers were my teammates. Especially Langeveld, who was in great condition and had a bad crash yesterday. I also crashed last weekend in Milan-San Remo. We've had some bad luck, but we haven't lost our fighting spirit. So, I desperately wanted to get the win for my teammates. That was my motivation. I'm happy I was able to deliver," King said.

With time bonuses factored in King leads Saint Martin by eight seconds with Feillu at 46 seconds in arrears.

There is little time for King to celebrate his win in Porto-Vecchio with stage 2 taking place later on Saturday afternoon with a 7-kilometre individual time trial. The race concludes on Sunday with a 189.5 kilometre stage from Porto-Vecchio to the Col de l'Ospedale.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 2:06:43 2 Clément Saint-Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:00:05 3 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:00:39 4 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Alpecin 5 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 Benjamin Giraud (Fra) Team Marseille 13 KTM 7 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 8 Julian Arredondo (Col) Trek Factory Racing 9 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 10 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 11 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy Pro Cycling 12 Julien Loubet (Fra) Team Marseille 13 KTM 13 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 14 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 15 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 16 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo 17 Michel Kreder (Ned) Team Roompot 18 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 19 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 20 Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo 21 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy Pro Cycling 22 Ignatas Konovalovas (Fra) Team Marseille 13 KTM 23 Julien El Fares (Fra) Team Marseille 13 KTM 24 Steven Tronet (Fra) Auber 93 25 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 26 José Mendes (Por) Bora-Argon 18 27 Ramunas Navardauskas (Ltu) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 28 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 29 Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing 30 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 31 Shane Archbold (NZl) Bora-Argon 18 32 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 33 Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 34 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 35 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne-Séché Environnement 36 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 37 Fabian Wegmann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 38 Linus Gerdemann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 39 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 40 Maxime Mederel (Fra) Team Europcar 41 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 42 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 43 Caleb Fairly (USA) Team Giant-Alpecin 44 Alo Jakin (Est) Auber 93 45 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 46 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 47 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 48 Moreno Moser (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 49 Dominik Nerz (Ger) Bora-Argon 18 50 Oliver Zaugg (Swi) Tinkoff-Saxo 51 Joel Zangerle (Lux) Cult Energy Pro Cycling 52 Cristiano Salerno (Ita) Bora-Argon 18 53 André Looij (Ned) Team Roompot 54 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 55 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Séché Environnement 56 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 57 Yoann Paillot (Fra) Team Marseille 13 KTM 58 Thomas Boudat (Fra) Team Europcar 59 Pierrick Fedrigo (Fra) Bretagne-Séché Environnement 60 Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Pro Cycling 61 Bryan Nauleau (Fra) Team Europcar 62 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 63 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 64 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 65 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 66 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 67 Théo Vimpere (Fra) Auber 93 68 Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo 69 Francis Mourey (Fra) FDJ.fr 70 David Tanner (Aus) IAM Cycling 71 Maxime Renault (Fra) Auber 93 72 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 73 Marc De Maar (Ned) Team Roompot 74 Chris Anker Sörensen (Den) Tinkoff-Saxo 75 Mike Terpstra (Ned) Team Roompot 76 Steve Morabito (Swi) FDJ.fr 77 Karel Hnik (Cze) Cult Energy Pro Cycling 78 Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Alpecin 79 Rémy Di Gregorio (Fra) Team Marseille 13 KTM 80 Huub Duijn (Ned) Team Roompot 81 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 82 Anthony Geslin (Fra) FDJ.fr 83 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 84 Reinier Honig (Ned) Team Roompot 85 Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing 86 Julien Guay (Fra) Auber 93 87 Frédéric Brun (Fra) Bretagne-Séché Environnement 88 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 89 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 90 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 0:01:04 91 Daniele Ratto (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 92 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Argon 18 0:01:07 93 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 94 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:01:21 95 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 0:01:23 96 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Alpecin 0:01:25 97 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 98 Romain Lemarchand (Fra) Cult Energy Pro Cycling 0:01:28 99 Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr 0:01:37 100 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 0:01:39 101 Evaldas Siskevicius (Lit) Team Marseille 13 KTM 0:02:09 102 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 103 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:05:01 104 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:44 105 Matej Mohoric (Slo) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:07:39 106 César Bihel (Fra) Auber 93 107 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 108 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 109 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 110 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 111 Brice Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 112 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 113 Etienne Van Empel (Ned) Team Roompot 114 Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing 115 Dan Craven (Nam) Team Europcar 116 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling DNF David Menut (Fra) Auber 93 DNF Flavien Dassonville (Fra) Auber 93

Point 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 3 pts 2 Clément Saint-Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 2 3 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 1

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 15 pts 2 Clément Saint-Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 12 3 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 10 4 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Alpecin 8 5 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 6 Benjamin Giraud (Fra) Team Marseille 13 KTM 6 7 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 5 8 Julian Arredondo (Col) Trek Factory Racing 4 9 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 3 10 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 2

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 6 pts 2 Clément Saint-Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 4 3 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 2

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Clément Saint-Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 2:06:48 2 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:34 3 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 4 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 5 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy Pro Cycling 6 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 7 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo 8 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 9 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 10 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 11 Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing 12 Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 13 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 14 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 15 Moreno Moser (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 16 André Looij (Ned) Team Roompot 17 Yoann Paillot (Fra) Team Marseille 13 KTM 18 Thomas Boudat (Fra) Team Europcar 19 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 20 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 21 Théo Vimpere (Fra) Auber 93 22 Maxime Renault (Fra) Auber 93 23 Karel Hnik (Cze) Cult Energy Pro Cycling 24 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 25 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 0:00:59 26 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:02 27 Matej Mohoric (Slo) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:07:34 28 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 29 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 30 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 31 Etienne Van Empel (Ned) Team Roompot

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Cannondale-Garmin 6:21:27 2 Team Marseille 13 Ktm 0:00:05 3 Tinkoff-Saxo 0:00:39 4 Trek Factory Racing 5 Cofidis, Solutions Credits 6 Cult Energy Pro Cycling 7 UnitedHealthcare 8 Ag2R La Mondiale 9 Bretagne - Seche Environnement 10 Bora-Argon 18 11 Team Giant-Alpecin 12 Auber 93 13 Team Europcar 14 Roompot Oranje Peloton 15 IAM Cycling 16 FDJ

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 2:06:34 2 Clément Saint-Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:00:08 3 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:00:46 4 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 0:00:47 5 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Alpecin 0:00:48 6 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 Benjamin Giraud (Fra) Team Marseille 13 KTM 8 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 9 Julian Arredondo (Col) Trek Factory Racing 10 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 11 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 12 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy Pro Cycling 13 Julien Loubet (Fra) Team Marseille 13 KTM 14 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 15 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 16 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 17 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo 18 Michel Kreder (Ned) Team Roompot 19 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 20 Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo 21 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy Pro Cycling 22 Ignatas Konovalovas (Fra) Team Marseille 13 KTM 23 Julien El Fares (Fra) Team Marseille 13 KTM 24 Steven Tronet (Fra) Auber 93 25 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 26 José Mendes (Por) Bora-Argon 18 27 Ramunas Navardauskas (Ltu) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 28 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 29 Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing 30 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 31 Shane Archbold (NZl) Bora-Argon 18 32 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 33 Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 34 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 35 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne-Séché Environnement 36 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 37 Fabian Wegmann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 38 Linus Gerdemann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 39 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 40 Maxime Mederel (Fra) Team Europcar 41 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 42 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 43 Caleb Fairly (USA) Team Giant-Alpecin 44 Alo Jakin (Est) Auber 93 45 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 46 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 47 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 48 Moreno Moser (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 49 Dominik Nerz (Ger) Bora-Argon 18 50 Oliver Zaugg (Swi) Tinkoff-Saxo 51 Joel Zangerle (Lux) Cult Energy Pro Cycling 52 Cristiano Salerno (Ita) Bora-Argon 18 53 André Looij (Ned) Team Roompot 54 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 55 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Séché Environnement 56 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 57 Yoann Paillot (Fra) Team Marseille 13 KTM 58 Thomas Boudat (Fra) Team Europcar 59 Pierrick Fedrigo (Fra) Bretagne-Séché Environnement 60 Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Pro Cycling 61 Bryan Nauleau (Fra) Team Europcar 62 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 63 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 64 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 65 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 66 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 67 Théo Vimpere (Fra) Auber 93 68 Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo 69 Francis Mourey (Fra) FDJ.fr 70 David Tanner (Aus) IAM Cycling 71 Maxime Renault (Fra) Auber 93 72 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 73 Marc De Maar (Ned) Team Roompot 74 Chris Anker Sörensen (Den) Tinkoff-Saxo 75 Mike Terpstra (Ned) Team Roompot 76 Steve Morabito (Swi) FDJ.fr 77 Karel Hnik (Cze) Cult Energy Pro Cycling 78 Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Alpecin 79 Rémy Di Gregorio (Fra) Team Marseille 13 KTM 80 Huub Duijn (Ned) Team Roompot 81 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 82 Anthony Geslin (Fra) FDJ.fr 83 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 84 Reinier Honig (Ned) Team Roompot 85 Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing 86 Julien Guay (Fra) Auber 93 87 Frédéric Brun (Fra) Bretagne-Séché Environnement 88 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 89 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 90 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 0:01:13 91 Daniele Ratto (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 92 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Argon 18 0:01:16 93 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 94 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:01:30 95 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 0:01:32 96 Cheng Ji (Chn) Team Giant-Alpecin 0:01:34 97 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 98 Romain Lemarchand (Fra) Cult Energy Pro Cycling 0:01:37 99 Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr 0:01:46 100 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 0:01:48 101 Evaldas Siskevicius (Lit) Team Marseille 13 KTM 0:02:18 102 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 103 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:05:10 104 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:53 105 Matej Mohoric (Slo) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:07:48 106 César Bihel (Fra) Auber 93 107 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 108 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 109 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 110 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 111 Brice Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 112 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 113 Etienne Van Empel (Ned) Team Roompot 114 Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing 115 Dan Craven (Nam) Team Europcar 116 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 18 pts 2 Clément Saint-Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 14 3 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 10 4 Tom Veelers (Ned) Team Giant-Alpecin 8 5 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 6 Benjamin Giraud (Fra) Team Marseille 13 KTM 6 7 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 5 8 Julian Arredondo (Col) Trek Factory Racing 4 9 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 3 10 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 2 11 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 6 pts 2 Clément Saint-Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 4 3 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 2

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Clément Saint-Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 2:06:42 2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 0:00:39 3 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:40 4 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 5 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 6 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy Pro Cycling 7 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 8 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo 9 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 10 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 11 Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing 12 Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 13 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 14 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 15 Moreno Moser (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 16 André Looij (Ned) Team Roompot 17 Yoann Paillot (Fra) Team Marseille 13 KTM 18 Thomas Boudat (Fra) Team Europcar 19 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 20 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 21 Théo Vimpere (Fra) Auber 93 22 Maxime Renault (Fra) Auber 93 23 Karel Hnik (Cze) Cult Energy Pro Cycling 24 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 25 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 0:01:05 26 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:08 27 Matej Mohoric (Slo) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:07:40 28 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 29 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 30 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 31 Etienne Van Empel (Ned) Team Roompot