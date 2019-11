Image 1 of 34 Jean-Christophe Péraud (Ag2r-La Mondiale) celebrates winning the stage (Image credit: ASO) Image 2 of 34 Romain Guillemois (Europcar) (Image credit: ASO) Image 3 of 34 Romain Feillu (Bretagne-Séché Environnement) and Chad Haga (Giant-Alpecin) left behind their fellow escapees to go clear (Image credit: ASO) Image 4 of 34 Chad Haga (Giant-Alpecin) and Romain Feillu (Bretagne-Séché Environnement) acknowledge their work during the stage as they are about to be caught by the peloton (Image credit: ASO) Image 5 of 34 Chad Haga (Giant-Alpecin) and Romain Feillu (Bretagne-Séché Environnement) in the breakaway (Image credit: ASO) Image 6 of 34 Thibaut Pinot (FDJ.fr) launches an attack (Image credit: ASO) Image 7 of 34 Jean-Christophe Péraud (Ag2r-La Mondiale) attacks with seven kilometres to race (Image credit: ASO) Image 8 of 34 Jean-Christophe Péraud (Ag2r-La Mondiale) approaches the finish line (Image credit: ASO) Image 9 of 34 Pierrick Fedrigo (Bretagne-Séché Environnement) was second on the final stage (Image credit: ASO) Image 10 of 34 Jean-Christophe Péraud (Ag2r-La Mondiale) won the final stage to secure the overall win (Image credit: ASO) Image 11 of 34 Jean-Christophe Péraud (Ag2r-La Mondiale) in the yellow jersey (Image credit: ASO) Image 12 of 34 Green jersey winner Fabio Felline (Trek) also finished third overall (Image credit: ASO) Image 13 of 34 Thibaut Pinot (FDJ.fr) adds another best young rider win to his growing palmares (Image credit: ASO) Image 14 of 34 The final podium: Best young rider Thibaut Pinot (FDJ.fr), yellow jersey Jean-Christophe Péraud (Ag2r-La Mondiale) and points classification winner Fabio Felline (Trek) (Image credit: ASO) Image 15 of 34 Jean-Christophe Péraud (Ag2r-La Mondiale) win his winners trophy (Image credit: ASO) Image 16 of 34 The large breakaway of the day before it splintered (Image credit: ASO) Image 17 of 34 The break approaches the Cote de Granace (Image credit: ASO) Image 18 of 34 The breakaway's gap to the peloton starts to fall (Image credit: ASO) Image 19 of 34 Thibaut Pinot was aiming for the stage win today as he explained pre-race (Image credit: ASO) Image 20 of 34 Team Marseille 13 KTM at the sign on (Image credit: ASO) Image 21 of 34 Ben King (Cannondale-Garmin) signs on (Image credit: ASO) Image 22 of 34 Fabio Felline (Trek) signs on (Image credit: ASO) Image 23 of 34 Ben King (Cannondale-Garmin) looking relaxed on the startline (Image credit: ASO) Image 24 of 34 Christian Prudhomme gets stage three underway (Image credit: ASO) Image 25 of 34 Chad Haga (Giant-Alpecin) driving the breakaway (Image credit: ASO) Image 26 of 34 The breakaway working to establish its lead over the peloton (Image credit: ASO) Image 27 of 34 Ben King (Cannondale-Garmin) lost his yellow jersey at the end of stage three (Image credit: ASO) Image 28 of 34 Cannondale-Garmin riding in support of yellow jersey wearer Ben King during stage three (Image credit: ASO) Image 29 of 34 No contest for the sprint point by the break (Image credit: ASO) Image 30 of 34 The breakaway descending the Cote de Roccapina (Image credit: ASO) Image 31 of 34 The rear of the peloton (Image credit: ASO) Image 32 of 34 Corsican countryside on display (Image credit: ASO) Image 33 of 34 Marco Canola (UnitedHealthcare), Romain Feillu (Bretagne-Séché Environnement) and Chad Haga (Giant-Alpecin) on the Cote d'Orasi (Image credit: ASO) Image 34 of 34 Marco Canola (UnitedHealthcare) won the KOM jersey (Image credit: ASO)

Jean-Christophe Péraud (Ag2r-La Mondiale) soloed to the finale stage 3 victory at the Criterium International on the Col de l'Ospedale on Sunday. He won the race by 15 seconds ahead of runner-up Pierrick Fedrigo (Bretagne-Seche-Environnement) and by an additional second ahead of third placed Thibaut Pinot (FDJ).

Péraud also sealed the overall title at the three-day event ahead of Pinot by 10 seconds. Stage 2 time trial winner Fabio Felline (Trek Factory Racing) finished in third overall, 18 seconds back. The win was Péraud's first since he winning the overall of the Corsican stage race last year.

Last year's runner up at the Tour de France attacked a select group on the final climb up the Col de l’Ospedale, seven kilometres from the finish line which no rider was able to respond to. With yellow jersey wearer Be King (Cannondale-Garmin) already distanced, Péraud was not only riding to stage success but a repeat overall victory.

Ag2r-La Mondiale finished with three riders in the top six as Jan Bakelants, a Tour de France stage winner on Corsica in 2013, was fourth with Alexis Vuillermoz in six.

"We were able to follow the tactical plan," Péraud said. "At first I mainly planned to help Alexis [Vuillermoz]. But everything worked well. I counterattacked Thibaut Pinot and I found myself in a solo effort. This win feels good. It is important for the morale after a difficult week and a Paris-Nice below my ambitions that ended with my withdrawal.





Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 5:19:05 2 Pierrick Fedrigo (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:00:15 3 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 0:00:16 4 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 0:00:25 5 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 6 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 7 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 8 Julian Arredondo (Col) Trek Factory Racing 0:00:30 9 José Mendes (Por) Bora-Argon 18 10 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 0:00:51 11 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:53 12 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 13 Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 14 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 15 Linus Gerdemann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 16 Julien Loubet (Fra) Team Marseille 13 KTM 17 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 18 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 0:01:20 19 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 0:01:39 20 Maxime Mederel (Fra) Team Europcar 21 Ignatas Konovalovas (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:02:43 22 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy Pro Cycling 0:03:07 23 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 24 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo 25 Julien El Fares (Fra) Team Marseille 13 KTM 26 Steve Morabito (Swi) FDJ.fr 27 Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing 28 Michel Kreder (Ned) Team Roompot 0:03:19 29 Dominik Nerz (Ger) Bora-Argon 18 30 Huub Duijn (Ned) Team Roompot 31 Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Pro Cycling 32 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:04:51 33 Marc De Maar (Ned) Team Roompot 0:05:02 34 Frédéric Brun (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:05:14 35 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 36 Cristiano Salerno (Ita) Bora-Argon 18 37 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 38 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 39 Clément Saint-Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 40 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 41 César Bihel (Fra) Auber 93 0:05:25 42 Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo 0:05:34 43 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:05:47 44 Théo Vimpere (Fra) Auber 93 0:06:28 45 Francis Mourey (Fra) FDJ.fr 0:06:54 46 Rémy Di Gregorio (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:07:12 47 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 48 Caleb Fairly (USA) Team Giant-Alpecin 49 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 50 Julien Guay (Fra) Auber 93 0:07:40 51 Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing 0:08:03 52 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 53 David Tanner (Aus) IAM Cycling 0:09:12 54 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 55 Yoann Paillot (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:09:44 56 Fabian Wegmann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 57 Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Alpecin 58 Steven Tronet (Fra) Auber 93 59 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 0:10:26 60 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 61 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:10:40 62 Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing 0:11:28 63 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Argon 18 64 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 0:13:03 65 Bryan Nauleau (Fra) Team Europcar 0:13:19 66 Moreno Moser (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:15:01 67 Oliver Zaugg (Swi) Tinkoff-Saxo 68 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:15:03 69 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:15:49 70 Reinier Honig (Ned) Team Roompot 71 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 0:15:51 72 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:16:34 73 Anthony Geslin (Fra) FDJ.fr 74 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 75 Karel Hnik (Cze) Cult Energy Pro Cycling 76 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 77 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 78 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 79 Romain Lemarchand (Fra) Cult Energy Pro Cycling 0:17:04 80 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:18:01 81 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:18:43 82 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 83 Etienne Van Empel (Ned) Team Roompot 0:19:10 84 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 0:20:42 85 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:21:23 86 Daniele Ratto (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 87 Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr 0:21:25 88 Mike Terpstra (Ned) Team Roompot 0:22:09 89 Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo 0:23:22 90 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 91 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 0:23:48 DNF Benjamin Giraud (Fra) Team Marseille 13 KTM DNF Maxime Renault (Fra) Auber 93 DNF Alo Jakin (Est) Auber 93 DNF Shane Archbold (NZl) Bora-Argon 18 DNF Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling DNF Joel Zangerle (Lux) Cult Energy Pro Cycling DNF Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 DNF Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling DNF Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling DNF Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale DNF Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy Pro Cycling DNF André Looij (Ned) Team Roompot DNF Ramunas Navardauskas (Ltu) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team DNF Thomas Boudat (Fra) Team Europcar DNF Tom Veelers (Ned) Team Giant-Alpecin DNF Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin DNF Brice Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement DNF Cheng Ji (Chn) Team Giant-Alpecin DNF Evaldas Siskevicius (Lit) Team Marseille 13 KTM DNF Matej Mohoric (Slo) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team DNF Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits DNF Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team DNF Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Dan Craven (Nam) Team Europcar DNS Chris Anker Sörensen (Den) Tinkoff-Saxo

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 3 pts 2 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 2 3 Benjamin Giraud (Fra) Team Marseille 13 KTM 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 3 pts 2 Benjamin Giraud (Fra) Team Marseille 13 KTM 2 3 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 3 pts 2 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 2 3 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 1

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 15 pts 2 Pierrick Fedrigo (Fra) Bretagne-Séché Environnement 12 3 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 10 4 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 8 5 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 7 6 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 6 7 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 8 Julian Arredondo (Col) Trek Factory Racing 4 9 José Mendes (Por) Bora-Argon 18 3 10 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 2

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 6 pts 2 Benjamin Giraud (Fra) Team Marseille 13 KTM 4 3 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 2

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 6 pts 2 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 4 3 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 2

Mountain 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 6 pts 2 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 4 3 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 2

Mountain 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 6 pts 2 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 4 3 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 2

Mountain 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 6 pts 2 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 4 3 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 2

Mountain 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 6 pts 2 Pierrick Fedrigo (Fra) Bretagne-Séché Environnement 4 3 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 2

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 5:19:21 2 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 0:00:09 3 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 0:00:37 4 Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 5 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 6 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 0:01:04 7 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 0:02:51 8 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo 9 Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing 10 Clément Saint-Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:04:58 11 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 12 Théo Vimpere (Fra) Auber 93 0:06:12 13 Yoann Paillot (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:09:28 14 Moreno Moser (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:14:45 15 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:14:47 16 Karel Hnik (Cze) Cult Energy Pro Cycling 0:16:18 17 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 18 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:17:45 19 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:18:27 20 Etienne Van Empel (Ned) Team Roompot 0:18:54 21 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 0:23:06 22 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 0:23:32

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Ag2R La Mondiale 15:58:05 2 Trek Factory Racing 0:01:44 3 Bora-Argon 18 0:01:53 4 Team Marseille 13 Ktm 0:05:53 5 Tinkoff-Saxo 0:06:15 6 Roompot Oranje Peloton 0:06:41 7 Fdj 0:09:27 8 Bretagne - Seche Environnement 0:09:30 9 Team Cannondale-Garmin 0:11:04 10 Cult Energy Pro Cycling 0:12:54 11 Unitedhealthcare 0:12:57 12 IAM Cycling 0:15:18 13 Cofidis, Solutions Credits 0:18:29 14 Auber 93 0:18:43 15 Team Europcar 0:27:11 16 Team Giant-Alpecin 0:36:48

Final general classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 7:35:45 2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 0:00:10 3 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 0:00:18 4 Pierrick Fedrigo (Fra) Bretagne-Séché Environnement 5 José Mendes (Por) Bora-Argon 18 0:00:40 6 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 0:00:41 7 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:43 8 Julian Arredondo (Col) Trek Factory Racing 0:00:44 9 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:45 10 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 0:00:46 11 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 0:00:59 12 Julien Loubet (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:01:01 13 Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 0:01:03 14 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:01:10 15 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:16 16 Linus Gerdemann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 0:01:18 17 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 0:01:22 18 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 0:01:55 19 Maxime Mederel (Fra) Team Europcar 0:02:04 20 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 0:02:18 21 Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing 0:03:01 22 Ignatas Konovalovas (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:03:05 23 Steve Morabito (Swi) FDJ.fr 0:03:16 24 Julien El Fares (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:03:32 25 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo 0:03:33 26 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy Pro Cycling 0:03:36 27 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 0:03:38 28 Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:03:55 29 Dominik Nerz (Ger) Bora-Argon 18 0:04:10 30 Michel Kreder (Ned) Team Roompot 0:04:15 31 Huub Duijn (Ned) Team Roompot 0:04:17 32 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:04:40 33 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:04:55 34 Clément Saint-Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:05:04 35 Marc De Maar (Ned) Team Roompot 0:05:30 36 Frédéric Brun (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:05:48 37 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:05:56 38 Cristiano Salerno (Ita) Bora-Argon 18 0:06:10 39 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:06:12 40 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 0:06:13 41 Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo 0:06:16 42 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:06:34 43 Théo Vimpere (Fra) Auber 93 0:07:13 44 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 0:07:17 45 Francis Mourey (Fra) FDJ.fr 0:07:22 46 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 0:07:23 47 Caleb Fairly (USA) Team Giant-Alpecin 0:07:41 48 Rémy Di Gregorio (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:08:00 49 Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing 0:08:39 50 Julien Guay (Fra) Auber 93 0:08:46 51 David Tanner (Aus) IAM Cycling 0:09:36 52 Sébastien Reichenbach (Swi) IAM Cycling 0:09:45 53 Yoann Paillot (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:10:01 54 Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Alpecin 0:10:06 55 Steven Tronet (Fra) Auber 93 0:10:23 56 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:10:53 57 Fabian Wegmann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 0:10:54 58 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 0:11:01 59 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:11 60 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Argon 18 0:12:44 61 César Bihel (Fra) Auber 93 0:13:14 62 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 0:13:28 63 Bryan Nauleau (Fra) Team Europcar 0:13:42 64 Moreno Moser (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:15:17 65 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:15:18 66 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 0:15:29 67 Oliver Zaugg (Swi) Tinkoff-Saxo 0:15:51 68 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:16:20 69 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:16:56 70 Anthony Geslin (Fra) FDJ.fr 0:17:17 71 Reinier Honig (Ned) Team Roompot 0:17:25 72 Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr 0:17:45 73 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 0:17:57 74 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:18:13 75 Karel Hnik (Cze) Cult Energy Pro Cycling 0:18:17 76 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:18:43 77 Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing 0:19:10 78 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 79 Romain Lemarchand (Fra) Cult Energy Pro Cycling 0:19:18 80 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:25 81 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:47 82 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 0:21:01 83 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:21:41 84 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:21:44 85 Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr 0:22:55 86 Daniele Ratto (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:23:15 87 Mike Terpstra (Ned) Team Roompot 0:23:16 88 Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo 0:24:11 89 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 0:24:39 90 Etienne Van Empel (Ned) Team Roompot 0:27:10 91 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 0:31:32

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 24 pts 2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 19 3 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 18 4 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 16 5 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 15 6 Pierrick Fedrigo (Fra) Bretagne-Séché Environnement 14 7 Clément Saint-Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 14 8 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 12 9 Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing 12 10 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 8 11 Julian Arredondo (Col) Trek Factory Racing 8 12 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 13 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 6 14 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne-Séché Environnement 6 15 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 6 16 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 5 17 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 18 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 5 19 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 4 20 José Mendes (Por) Bora-Argon 18 3 21 Julien Loubet (Fra) Team Marseille 13 KTM 3 22 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 3 23 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 2 24 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 36 pts 2 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 18 3 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 8 4 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 6 5 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 6 6 Pierrick Fedrigo (Fra) Bretagne-Séché Environnement 4 7 Clément Saint-Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 4 8 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 4 9 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 2 10 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 2 11 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 2

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 7:35:55 2 Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing 0:00:08 3 Patrick Konrad (Aut) Bora-Argon 18 0:00:53 4 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:01:00 5 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 0:01:12 6 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 0:01:45 7 Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing 0:02:51 8 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo 0:03:23 9 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff-Saxo 0:03:28 10 Clément Saint-Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:04:54 11 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 0:06:03 12 Théo Vimpere (Fra) Auber 93 0:07:03 13 Yoann Paillot (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:09:51 14 Moreno Moser (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:15:07 15 Nathan Brown (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:15:08 16 Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing 0:17:47 17 Karel Hnik (Cze) Cult Energy Pro Cycling 0:18:07 18 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:18:33 19 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:19:37 20 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 0:24:29 21 Etienne Van Empel (Ned) Team Roompot 0:27:00 22 Romain Guillemois (Fra) Team Europcar 0:31:22