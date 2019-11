Image 1 of 24 Scenic views of Germany's countryside (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 24 The peloton at the Bayern Rundfahrt (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 24 The peloton races through Freilassing, Germany (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 24 Mathias Frank (IAM Cycling) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 24 Mathias Frank (IAM Cycling) wins stage 2 at Bayern Rundfahrt (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 24 Mathias Frank (IAM Cycling) takes the stage two victory (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 24 Thibaut Pinot (FDJ), Mathias Frank (IAM Cycling), Leopold Konig (Ag2r-La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 24 The stage two podium: Thibaut Pinot (FDJ), Mathias Frank (IAM Cycling), Leopold Konig (Ag2r-La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 24 Mathias Frank (IAM Cycling) wears the leader's jersey after stage 2 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 24 The Devil at Bayern Rundfahrt (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 24 The peloton kicks off stage two in Freilassing (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 24 Fabian Cancellara (Trek Factory Racing) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 24 Heinrich Haussler (IAM Cycling) at the start line of stage two (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 24 Fabian Cancellara (Trek Factory Racing) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 24 Fabian Cancellara (Trek Factory Racing) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 24 The breakaway gets caught on the way to the finish line (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 24 Sam Bennett (Team NetApp-Endura), Anthony DelaPlace (Caja Rural), Biel Kadri (Ag2r-La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 24 The peloton races on its way to the finish line of stage two (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 24 Scenic views of the towns along stage two (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 24 The peloton passes through small towns along the stage two route (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 24 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 24 The peloton during stage 2 of Bayern Rundfahrt (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 24 Fabian Cancellara (Trek Factory Racing) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 24 The Devil makes an appearance at Bayern Rundfahrt (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Matthias Frank (IAM Cycling) won the second stage at the Bayern Rundfahrt on Thursday. The race was held from Freilassing to Reit im Winkl Winklmoos-Alm where he took the victory ahead of Thibaut Pinot (FDJ.fr) and Leopold Konig (Team NetApp-Endura).

The Swiss rider took over the lead of the general classification from his IAM Cycling teammate Heinrich Haussler, and leads Pinot by 5 seconds, and König in third, three further seconds back.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 4:19:24 2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 0:00:08 3 Leopold König (Cze) Team Netapp - Endura 4 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:16 5 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 6 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 7 Brice Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:00:26 8 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne - Seche Environnement 0:00:28 9 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:00:39 10 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:00:50 11 Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice 0:00:52 12 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 13 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 0:01:00 14 Silvio Herklotz (Ger) Team Stölting 0:01:02 15 Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano 0:01:16 16 Branislau Samoilau (Blr) CCC Polsat Polkowice 17 Kenny Ellisonde (Fra) FDJ.fr 0:01:17 18 Daryl Impey (RSA) Orica Greenedge 19 Yuriy Vasyliv (Ger) Team Stölting 20 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:36 21 Lukasz Owsian (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:01:40 22 Mirco Saggiorato (Swi) Team Stölting 0:01:44 23 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 24 Jan Barta (Cze) Team Netapp - Endura 0:01:45 25 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:01:47 26 Emanuel Buchmann (Ger) Rad-Net Rose Team 27 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Seche Environnement 28 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:01:48 29 Linus Gerdemann (Ger) MTN - Qhubeka 0:01:51 30 Jack Bauer (NZl) Garmin Sharp 0:01:58 31 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 32 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano 0:02:13 33 Maximilian Werda (Ger) Team Stölting 0:02:14 34 Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing 0:02:28 35 Julien Essers (Ger) Team Heizomat 36 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:33 37 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 38 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:35 39 Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:02:51 40 Sebastian Deckert (Ger) LKT Team Brandenburg 0:03:07 41 Mario Vogt (Ger) Rad-Net Rose Team 0:03:11 42 Heiner Parra (Col) Caja Rural - Seguros RGA 0:03:16 43 Jaco Venter (RSA) MTN - Qhubeka 44 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:03:17 45 Johannes Weber (Ger) Team Heizomat 0:03:28 46 Antonio Piedra (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:04:24 47 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano 0:04:26 48 Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant-Shimano 49 Fabian Schormair (Ger) Team Heizomat 0:04:45 50 Alexandr Porsev (Rus) Team Katusha 0:04:58 51 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 0:05:01 52 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN - Qhubeka 0:05:08 53 Gregory Rast (Swi) Trek Factory Racing 0:05:12 54 Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing 0:05:21 55 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 0:06:49 56 Alexander Kolobnev (Rus) Team Katusha 0:07:45 57 David Millar (GBr) Garmin Sharp 0:07:51 58 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 0:08:01 59 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 0:08:08 60 Arthur Vichot (Fra) FDJ.fr 61 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp - Endura 0:08:10 62 Fabian Cancellara (Swi) Trek Factory Racing 0:08:12 63 Jay Thomson (RSA) MTN - Qhubeka 0:08:38 64 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 0:08:40 65 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:09:10 66 Jan Dieteren (Ger) Team Stölting 67 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 68 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne - Seche Environnement 69 Jacek Morajko (Pol) CCC Polsat Polkowice 70 Raymond Kreder (Ned) Garmin Sharp 71 Luke Rowe (GBr) Team Sky 0:09:28 72 Ian Boswell (USA) Team Sky 73 Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha 0:09:46 74 Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing 0:09:50 75 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp - Endura 0:10:02 76 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp - Endura 77 Simon Gerrans (Aus) Orica Greenedge 78 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp - Endura 0:10:03 79 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 0:10:24 80 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 0:11:24 81 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:31 82 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 83 Cedric Pineau (Fra) FDJ.fr 84 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:12:09 85 Julian Schulze (Ger) LKT Team Brandenburg 0:12:27 86 Sam Bewley (NZl) Orica Greenedge 0:12:57 87 Nikodemus Holler (Ger) Team Stuttgart 0:13:37 88 Marcel Weber (Ger) Team Stuttgart 0:16:54 89 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling 0:17:29 90 Domenic Weinstein (Ger) Rad-Net Rose Team 91 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 92 Marco Mathis (Ger) Rad-Net Rose Team 93 Aleksei Tsatevich (Rus) Team Katusha 94 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 95 Alexander Grad (Ger) Team Heizomat 96 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 97 Marcos García (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 98 Adrian Honkisz (Pol) CCC Polsat Polkowice 99 Steele Von Hoff (Aus) Garmin Sharp 100 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 101 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 102 Sebastia Langeveld (Ned) Garmin Sharp 103 Willi Willwohl (Ger) LKT Team Brandenburg 104 Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing 105 Carl Soballa (Ger) LKT Team Brandenburg 106 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin Sharp 107 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Shimano 108 Jack Cummings (Aus) Team Stuttgart 0:17:46 109 Jens Mouris (Ned) Orica Greenedge 0:17:52 110 Davide Viganò (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 0:17:55 111 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:18:03 112 Thomas Peterson (USA) Team Giant-Shimano 0:18:16 113 Moritz Schaffner (Ger) Rad-Net Rose Team 0:18:22 114 Max Walsleben (Ger) Team Stuttgart 0:18:56 115 Tino Thömel (Ger) Team Stuttgart 0:19:11 116 Andreas Stauff (Ger) MTN - Qhubeka 0:19:17 117 Mikhail Ignatyev (Rus) Team Katusha 0:19:20 118 Aidis Kruopis (Ltu) Orica Greenedge 0:19:27 119 Kai Kautz (Ger) Team Stuttgart 0:19:29 120 Markus Eichler (Ger) Team Stölting 0:19:30 121 Phil Bauhaus (Ger) Team Stölting 0:19:37 122 Franz Schiewer (Ger) LKT Team Brandenburg 0:19:43 123 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 124 Stefan Schäfer (Ger) LKT Team Brandenburg 0:20:10 125 Henning Bommel (Ger) Rad-Net Rose Team 0:20:21 126 Fabian Brintrup (Ger) Rad-Net Rose Team 0:22:26 127 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 0:23:12 128 Florenz Knauer (Ger) Team Heizomat 0:24:03 DNF Joseph Dombrowski (USA) Team Sky DNF Tobias Knaup (Ger) LKT Team Brandenburg DNF Dario Rapps (Ger) Team Heizomat DNS Nick Nuyens (Bel) Garmin Sharp

Sprint 1, km. 24,4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 3 pts 2 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 2 3 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 1

Sprint 2, km. 54,0 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 3 pts 2 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 2 3 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 1

Sprint 3, km. 142,7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 3 pts 2 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 2 3 Kenny Ellisonde (Fra) FDJ.fr 1

Mountain 1 (Cat.1) km: 72,6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 5 pts 2 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 3 3 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 2 4 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 1

Mountain 2 (Cat.2) km:124,2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 3 pts 2 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 2 3 Arthur Vichot (Fra) FDJ.fr 1

Mountain 3 (Cat.1) km.164,7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 5 pts 2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 3 3 Leopold König (Cze) Team Netapp - Endura 2

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 IAM Cycling 12:59:20 2 Team Sky 0:00:47 3 Bretangne Séché Environnement 0:01:33 4 Ag2R La Mondiale 0:01:34 5 CCC Polsat Polkowice 0:02:40 6 Team Stölting 0:02:55 7 MTN - Qhubeka 0:05:46 8 Team Giant Shimano 0:06:47 9 Caja Rual Seguros RGA 0:07:14 10 FDJ.FR 0:08:25 11 Team NetApp Endura 0:08:55 12 Team Heizomat 0:09:33 13 Trek Factory Racing 0:11:53 14 Team Katusha 0:13:33 15 Orica GreenEdge 0:15:12 16 Garmin Sharp 0:17:51 17 Rad-Net Rose Team 0:21:19 18 LKT Team Brandenburg 0:31:55 19 Team Stuttgart 0:38:33

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 9:31:02 2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 0:00:05 3 Leopold König (Cze) Team Netapp - Endura 0:00:08 4 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:16 5 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 6 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 7 Brice Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:00:26 8 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:00:39 9 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:00:50 10 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 0:00:52 11 Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice 12 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 0:01:00 13 Silvio Herklotz (Ger) Team Stölting 0:01:02 14 Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano 0:01:16 15 Kenny Ellisonde (Fra) FDJ.fr 16 Branislau Samoilau (Blr) CCC Polsat Polkowice 17 Daryl Impey (RSA) Orica Greenedge 0:01:17 18 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:36 19 Lukasz Owsian (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:01:40 20 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 0:01:44 21 Mirco Saggiorato (Swi) Team Stölting 22 Jan Barta (Cze) Team Netapp - Endura 0:01:45 23 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne - Seche Environnement 24 Emanuel Buchmann (Ger) Rad-Net Rose Team 0:01:47 25 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Seche Environnement 26 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 27 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:01:48 28 Linus Gerdemann (Ger) MTN - Qhubeka 0:01:51 29 Jack Bauer (NZl) Garmin Sharp 0:01:58 30 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 31 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano 0:02:13 32 Maximilian Werda (Ger) Team Stölting 0:02:14 33 Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing 0:02:28 34 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:33 35 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:35 36 Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:02:51 37 Sebastian Deckert (Ger) LKT Team Brandenburg 0:03:07 38 Mario Vogt (Ger) Rad-Net Rose Team 0:03:11 39 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:03:13 40 Jaco Venter (RSA) MTN - Qhubeka 0:03:16 41 Heiner Parra (Col) Caja Rural - Seguros RGA 42 Johannes Weber (Ger) Team Heizomat 0:03:28 43 Yuriy Vasyliv (Ger) Team Stölting 0:04:07 44 Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant-Shimano 0:04:26 45 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano 46 Fabian Schormair (Ger) Team Heizomat 0:04:45 47 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 0:04:59 48 Gregory Rast (Swi) Trek Factory Racing 0:05:12 49 Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing 0:05:21 50 Julien Essers (Ger) Team Heizomat 0:05:30 51 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 0:06:49 52 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:07:43 53 Alexander Kolobnev (Rus) Team Katusha 0:07:45 54 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 0:07:51 55 Arthur Vichot (Fra) FDJ.fr 0:08:07 56 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 0:08:08 57 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN - Qhubeka 0:08:10 58 Fabian Cancellara (Swi) Trek Factory Racing 0:08:12 59 Jay Thomson (RSA) MTN - Qhubeka 0:08:38 60 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 0:08:40 61 David Millar (GBr) Garmin Sharp 0:09:08 62 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 0:09:10 63 Raymond Kreder (Ned) Garmin Sharp 64 Jan Dieteren (Ger) Team Stölting 65 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Seche Environnement 66 Luke Rowe (GBr) Team Sky 0:09:28 67 Ian Boswell (USA) Team Sky 68 Antonio Piedra (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:09:34 69 Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing 0:09:50 70 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp - Endura 0:10:02 71 Simon Gerrans (Aus) Orica Greenedge 72 Alexandr Porsev (Rus) Team Katusha 0:10:12 73 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp - Endura 0:10:53 74 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp - Endura 0:11:15 75 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 0:11:29 76 Cedric Pineau (Fra) FDJ.fr 0:11:31 77 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 0:11:51 78 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:12:09 79 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne - Seche Environnement 0:12:12 80 Julian Schulze (Ger) LKT Team Brandenburg 0:12:27 81 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:13:04 82 Nikodemus Holler (Ger) Team Stuttgart 0:13:37 83 Jacek Morajko (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:14:20 84 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 0:14:46 85 Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha 0:15:00 86 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp - Endura 0:15:17 87 Sam Bewley (NZl) Orica Greenedge 0:15:59 88 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 0:17:20 89 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 0:17:23 90 Steele Von Hoff (Aus) Garmin Sharp 0:17:25 91 Aleksei Tsatevich (Rus) Team Katusha 0:17:29 92 Marco Mathis (Ger) Rad-Net Rose Team 93 Willi Willwohl (Ger) LKT Team Brandenburg 94 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Shimano 95 Alexander Grad (Ger) Team Heizomat 96 Marcos García (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 97 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 98 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 99 Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing 100 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling 101 Adrian Honkisz (Pol) CCC Polsat Polkowice 102 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 103 Carl Soballa (Ger) LKT Team Brandenburg 104 Jens Mouris (Ned) Orica Greenedge 0:17:52 105 Davide Viganò (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 0:17:55 106 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:18:03 107 Sebastia Langeveld (Ned) Garmin Sharp 0:18:46 108 Tino Thömel (Ger) Team Stuttgart 0:19:11 109 Andreas Stauff (Ger) MTN - Qhubeka 0:19:17 110 Mikhail Ignatyev (Rus) Team Katusha 0:19:20 111 Aidis Kruopis (Ltu) Orica Greenedge 0:19:27 112 Markus Eichler (Ger) Team Stölting 0:19:30 113 Phil Bauhaus (Ger) Team Stölting 0:19:37 114 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 0:19:43 115 Domenic Weinstein (Ger) Rad-Net Rose Team 0:19:49 116 Stefan Schäfer (Ger) LKT Team Brandenburg 0:20:10 117 Moritz Schaffner (Ger) Rad-Net Rose Team 0:20:43 118 Jack Cummings (Aus) Team Stuttgart 0:21:08 119 Henning Bommel (Ger) Rad-Net Rose Team 0:21:12 120 Marcel Weber (Ger) Team Stuttgart 0:21:15 121 Max Walsleben (Ger) Team Stuttgart 0:21:17 122 Thomas Peterson (USA) Team Giant-Shimano 0:21:38 123 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin Sharp 0:21:50 124 Kai Kautz (Ger) Team Stuttgart 0:22:31 125 Franz Schiewer (Ger) LKT Team Brandenburg 0:22:45 126 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 0:23:06 127 Fabian Brintrup (Ger) Rad-Net Rose Team 0:23:17 128 Florenz Knauer (Ger) Team Heizomat 0:24:03

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 8 pts 2 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 8 3 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 5 4 Domenic Weinstein (Ger) Rad-Net Rose Team 4 5 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 3 6 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 3 7 Leopold König (Cze) Team Netapp - Endura 2 8 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 2 9 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 1 10 Arthur Vichot (Fra) FDJ.fr 1 11 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 9 pts 2 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 8 3 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 6 4 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 5 5 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 4 6 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 4 7 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 3 8 Steele Von Hoff (Aus) Garmin Sharp 3 9 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 2 10 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 2 11 Domenic Weinstein (Ger) Rad-Net Rose Team 2 12 Kenny Ellisonde (Fra) FDJ.fr 1 13 Arthur Vichot (Fra) FDJ.fr 1 14 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 9:31:07 2 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:11 3 Silvio Herklotz (Ger) Team Stölting 0:00:57 4 Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano 0:01:11 5 Kenny Ellisonde (Fra) FDJ.fr 6 Lukasz Owsian (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:01:35 7 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne - Seche Environnement 0:01:40 8 Emanuel Buchmann (Ger) Rad-Net Rose Team 0:01:42 9 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 10 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano 0:02:08 11 Maximilian Werda (Ger) Team Stölting 0:02:09 12 Sebastian Deckert (Ger) LKT Team Brandenburg 0:03:02 13 Mario Vogt (Ger) Rad-Net Rose Team 0:03:06 14 Heiner Parra (Col) Caja Rural - Seguros RGA 0:03:11 15 Johannes Weber (Ger) Team Heizomat 0:03:23 16 Yuriy Vasyliv (Ger) Team Stölting 0:04:02 17 Fabian Schormair (Ger) Team Heizomat 0:04:40 18 Julien Essers (Ger) Team Heizomat 0:05:25 19 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 0:08:35 20 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 0:09:05 21 Jan Dieteren (Ger) Team Stölting 22 Luke Rowe (GBr) Team Sky 0:09:23 23 Ian Boswell (USA) Team Sky 24 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:12:04 25 Julian Schulze (Ger) LKT Team Brandenburg 0:12:22 26 Nikodemus Holler (Ger) Team Stuttgart 0:13:32 27 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp - Endura 0:15:12 28 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 0:17:15 29 Marco Mathis (Ger) Rad-Net Rose Team 0:17:24 30 Willi Willwohl (Ger) LKT Team Brandenburg 31 Alexander Grad (Ger) Team Heizomat 32 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 33 Carl Soballa (Ger) LKT Team Brandenburg 34 Phil Bauhaus (Ger) Team Stölting 0:19:32 35 Domenic Weinstein (Ger) Rad-Net Rose Team 0:19:44 36 Moritz Schaffner (Ger) Rad-Net Rose Team 0:20:38 37 Jack Cummings (Aus) Team Stuttgart 0:21:03 38 Max Walsleben (Ger) Team Stuttgart 0:21:12 39 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin Sharp 0:21:45 40 Franz Schiewer (Ger) LKT Team Brandenburg 0:22:40 41 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 0:23:01 42 Fabian Brintrup (Ger) Rad-Net Rose Team 0:23:12