Image 1 of 32 Heinrich Haussler won the opening stage of the Bayern Rundfahrt (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 32 Home rider Jens Voigt was a popular man (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 32 The riders roll out after the start (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 32 Heinrich Haussler interviewed after winning stage 1 (Image credit: Susanne Goetze) Image 5 of 32 Heinrich Haussler wins the stage 1 sprint (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 32 A happy Heinrich Haussler (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 32 Heinrich Haussler, IAM the race leader (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 32 Heinrich Haussler on the top step of the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 32 The podium from stage 1 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 32 A riders crashes after the finish line due to the wet weather (Image credit: Susanne Goetze) Image 11 of 32 A crash after the finish line (Image credit: Susanne Goetze) Image 12 of 32 Heinrich Haussler (IAM Cycling) take out the sprint win (Image credit: Susanne Goetze) Image 13 of 32 Heinrich Haussler nudges Yauheni Hutarovich for the win (Image credit: Susanne Goetze) Image 14 of 32 The first three from stage 1 (Image credit: Susanne Goetze) Image 15 of 32 Heinrich Haussler (IAM Cycling) with friends (Image credit: Susanne Goetze) Image 16 of 32 Jan Niklas Droste (Team Heizomat) claims the sprinters jersey (Image credit: Susanne Goetze) Image 17 of 32 Jan Niklas Droste (Team Heizomat) waits for the podium. (Image credit: Susanne Goetze) Image 18 of 32 A wet finish to stage1 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 32 Heinrich Haussler pumps the air (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 32 Heinrich Haussler (IAM Cycling) enjoys another visit to the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 32 Max Walsleben's bike gets a little wet (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 32 2014 Bayern Rundfahrt started in the rain (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 32 Trek Factory Racing presented to the crowd (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 32 Jens Voigt interviewed before the race (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 32 Linus Gerdemann (MTN-Qhubeka) in a rain cape (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 32 Heinrich Haussler's legs (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 32 FDJ presented to the crowd (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 32 The top three sprinters from stage 1 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 32 The peloton (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 32 Riders await the start proper to be given (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 32 Fabian Cancellara (Trek Factory Racing) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 32 Didi the Devil (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

In the cold and rain of Bavaria, Heinrich Haussler (IAM Cycling) ended his year-long drought to claim stage one of the Bayern Rundfahrt ahead of Yauheni Hutarovich (Ag2r-La Mondiale) and countryman Steele von Hoff (Garmin-Sharp) in Freilassing.

"He needed that," Marcello Albasini, IAM Cycling' directeur sportif said of Haussler's win on the 201.6 stage.

"This is may be fate because I won my last race on the final stage of the Tour of Bavaria in 2013, in Nuremberg on May 26," Haussler said after his win.

"It's a relief to win because I had to ask myself many questions during the time in between these two victories. After I fractured my hip during the Tour of Switzerland last season, I worked hard to get back to my pre-crash level before the end of the season. But I was never able to secure a victory, and then after the winter break I never found the same opportunity."

Haussler's spring Classics campaign was derailed by illness but the 30-year-old has regained his health and fitness after a stint at altitude in Engadine in the Swiss Alps. Despite his team's make up of climbers for the race, Haussler proved again that atrocious weather doesn't hamper his enthusiasm for racing.

"I was motivated because I have worked so hard to get back to my best. The weather was rotten and we had to fight against the wind, rain and cold," Haussler said after claiming career win number 15.

Coming into the finale, Roger Kluge was tasked with dropping off Haussler for the sprint and to cap off the day, he also finished fifth on the stage.

"On the last lap of the circuit, I thought there was a good shot to go for the win. I had avoided all the crashes and dangers. Everyone was riding full-out, and we managed to position ourselves well. In the last kilometre, Roger [Kluge] moved forward and placed me in a perfect position.

"It was truly a magnificent piece of work, and I then managed to finish it off well."

How it unfolded

Despite a hilly profile, the final third of the stage was relatively flat and a bunch sprint finish was the expected outcome after the break had gone and then been caught in the closing kilometres.

The breakaway was formed after 15km with Jan-Niklas Droste (Heizomat), Julian Kern (Ag2r) and Domenic Weinstein (Rad-Net Rose) making the move. The trio's lead swelled to 6:10 minutes after 40km before MTN-Qhubeka started the chase.

The Pro-Conti team brought the gap to around three minutes after Team Sky and NetApp-Endura offered help. As the peloton reached the second KOM of the day, FDJ and Katusha took over the pace-setting setting duties which saw the gap fall to just one minute. Kern secured the first mountains jersey but break was doomed to be brought back.

With 2km left, the race was all together again as the sprint trains organised themselves. IAM Cycling with the efforts of Kluge positioned themselves perfectly and Haussler finished off the job to snare the win and the race lead

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 5:11:38 2 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 3 Steele von Hoff (Aus) Garmin Sharp 4 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 5 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 6 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 7 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 8 Luke Rowe (GBr) Team Sky 9 Aleksei Tsatevich (Rus) Team Katusha 10 Willi Willwohl (Ger) LKT Team Brandenburg 11 Phil Bauhaus (Ger) Team Stölting 12 Davide Viganò (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 13 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 14 Linus Gerdemann (Ger) MTN - Qhubeka 15 Marco Mathis (Ger) Rad-Net Rose Team 16 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 17 Jack Bauer (NZl) Garmin Sharp 18 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 19 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp - Endura 20 Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano 21 Gregory Rast (Swi) Trek Factory Racing 22 Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant-Shimano 23 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 24 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 25 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 26 Arthur Vichot (Fra) FDJ.fr 27 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Shimano 28 Cedric Pineau (Fra) FDJ.fr 29 Raymond Kreder (Ned) Garmin Sharp 30 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 31 Jan Barta (Cze) Team Netapp - Endura 32 Daryl Impey (RSA) Orica Greenedge 33 Tino Thömel (Ger) Team Stuttgart 34 Markus Eichler (Ger) Team Stölting 35 Silvio Herklotz (Ger) Team Stölting 36 Leopold König (Cze) Team Netapp - Endura 37 Kenny Ellisonde (Fra) FDJ.fr 38 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 39 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 40 Andreas Stauff (Ger) MTN - Qhubeka 41 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 42 Christian Knees (Ger) Team Sky 43 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Polsat Polkowice 44 Branislau Samoilau (Blr) CCC Polsat Polkowice 45 Jaco Venter (RSA) MTN - Qhubeka 46 Florenz Knauer (Ger) Team Heizomat 47 Alexander Grad (Ger) Team Heizomat 48 Lukasz Owsian (Pol) CCC Polsat Polkowice 49 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 50 Johannes Weber (Ger) Team Heizomat 51 Mario Vogt (Ger) Rad-Net Rose Team 52 Julian Schulze (Ger) LKT Team Brandenburg 53 Jan Dieteren (Ger) Team Stölting 54 Emanuel Buchmann (Ger) Rad-Net Rose Team 55 Nikodemus Holler (Ger) Team Stuttgart 56 Aidis Kruopis (Ltu) Orica Greenedge 57 Fabian Schormair (Ger) Team Heizomat 58 Jens Mouris (Ned) Orica Greenedge 59 Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing 60 Marcos García (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 61 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 62 Maximilian Werda (Ger) Team Stölting 63 Simon Gerrans (Aus) Orica Greenedge 64 Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing 65 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Seche Environnement 66 Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing 67 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 68 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 69 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 70 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 71 Fabian Cancellara (Swi) Trek Factory Racing 72 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 73 Mikhail Ignatyev (Rus) Team Katusha 74 Alexander Kolobnev (Rus) Team Katusha 75 Joseph Dombrowski (USA) Team Sky 76 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Seche Environnement 77 Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice 78 Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice 79 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 80 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling 81 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 82 Dario Rapps (Ger) Team Heizomat 83 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 84 Mirco Saggiorato (Swi) Team Stölting 85 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 86 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 87 Heiner Parra (Col) Caja Rural - Seguros RGA 88 Brice Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 89 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 90 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 91 Ian Boswell (USA) Team Sky 92 Adrian Honkisz (Pol) CCC Polsat Polkowice 93 Stefan Schäfer (Ger) LKT Team Brandenburg 94 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano 95 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 96 Henning Bommel (Ger) Rad-Net Rose Team 0:00:51 97 Fabian Brintrup (Ger) Rad-Net Rose Team 98 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp - Endura 99 Nick Nuyens (Bel) Garmin Sharp 0:00:55 100 David Millar (GBr) Garmin Sharp 0:01:17 101 Sebastia Langeveld (Ned) Garmin Sharp 102 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne - Seche Environnement 103 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:33 104 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 105 Moritz Schaffner (Ger) Rad-Net Rose Team 0:02:21 106 Max Walsleben (Ger) Team Stuttgart 107 Tobias Knaup (Ger) LKT Team Brandenburg 0:02:22 108 Domenic Weinstein (Ger) Rad-Net Rose Team 109 Jay Thomson (RSA) MTN - Qhubeka 110 Yuriy Vasyliv (Ger) Team Stölting 0:02:50 111 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN - Qhubeka 0:03:02 112 Kai Kautz (Ger) Team Stuttgart 113 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne - Seche Environnement 114 Sam Bewley (NZl) Orica Greenedge 115 Julien Essers (Ger) Team Heizomat 116 Franz Schiewer (Ger) LKT Team Brandenburg 117 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp - Endura 0:03:05 118 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 0:03:22 119 Jack Cummings (Aus) Team Stuttgart 120 Thomas Peterson (USA) Team Giant-Shimano 121 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin Sharp 0:04:21 122 Marcel Weber (Ger) Team Stuttgart 123 Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing 124 Carl Soballa (Ger) LKT Team Brandenburg 125 Sebastian Deckert (Ger) LKT Team Brandenburg 126 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano 127 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:05:10 128 Antonio Piedra (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 129 Jacek Morajko (Pol) CCC Polsat Polkowice 130 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp - Endura 0:05:14 131 Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha 132 Alexandr Porsev (Rus) Team Katusha

Sprint 1, km. 21,2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 3 pts 2 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 2 3 Domenic Weinstein (Ger) Rad-Net Rose Team 1

Sprint 2, km. 173,3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 3 pts 2 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 2 3 Domenic Weinstein (Ger) Rad-Net Rose Team 1

Sprint 3, km.196,8 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 3 pts 2 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 2 3 Arthur Vichot (Fra) FDJ.fr 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 5 pts 2 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 4 3 Steele von Hoff (Aus) Garmin Sharp 3 4 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 2 5 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 1

Mountain 1 (Cat. 2) km. 47,6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 3 pts 2 Domenic Weinstein (Ger) Rad-Net Rose Team 2 3 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 1

Mountain 2 (Cat. 2) km. 158,6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 3 pts 2 Domenic Weinstein (Ger) Rad-Net Rose Team 2 3 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 IAM Cycling 15:34:54 2 Team Giant Shimano 3 Garmin Sharp 4 Ag2R La Mondiale 5 Team NetApp Endura 6 Team Sky 7 MTN - Qhubeka 8 FDJ.FR 9 Team Stölting 10 Team Stuttgart 11 Caja Rual Seguros RGA 12 Rad-Net Rose Team 13 CCC Polsat Polkowice 14 Orica GreenEdge 15 Team Heizomat 16 Trek Factory Racing 17 Team Katusha 18 LKT Team Brandenburg 19 Bretangne Séché Environnement

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 5:11:28 2 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 0:00:01 3 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 0:00:04 4 Steele von Hoff (Aus) Garmin Sharp 0:00:06 5 Arthur Vichot (Fra) FDJ.fr 0:00:09 6 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 0:00:10 7 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 8 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 9 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 10 Luke Rowe (GBr) Team Sky 11 Aleksei Tsatevich (Rus) Team Katusha 12 Willi Willwohl (Ger) LKT Team Brandenburg 13 Phil Bauhaus (Ger) Team Stölting 14 Davide Viganò (Ita) Caja Rural - Seguros RGA 15 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 16 Linus Gerdemann (Ger) MTN - Qhubeka 17 Marco Mathis (Ger) Rad-Net Rose Team 18 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 19 Jack Bauer (NZl) Garmin Sharp 20 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 21 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp - Endura 22 Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano 23 Gregory Rast (Swi) Trek Factory Racing 24 Janse Van Rensburg (RSA) Team Giant-Shimano 25 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr 26 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 27 Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr 28 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Shimano 29 Cedric Pineau (Fra) FDJ.fr 30 Raymond Kreder (Ned) Garmin Sharp 31 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 32 Jan Barta (Cze) Team Netapp - Endura 33 Daryl Impey (RSA) Orica Greenedge 34 Tino Thömel (Ger) Team Stuttgart 35 Markus Eichler (Ger) Team Stölting 36 Silvio Herklotz (Ger) Team Stölting 37 Leopold König (Cze) Team Netapp - Endura 38 Kenny Ellisonde (Fra) FDJ.fr 39 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 40 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 41 Andreas Stauff (Ger) MTN - Qhubeka 42 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 43 Christian Knees (Ger) Team Sky 44 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Polsat Polkowice 45 Branislau Samoilau (Blr) CCC Polsat Polkowice 46 Jaco Venter (RSA) MTN - Qhubeka 47 Florenz Knauer (Ger) Team Heizomat 48 Alexander Grad (Ger) Team Heizomat 49 Lukasz Owsian (Pol) CCC Polsat Polkowice 50 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 51 Johannes Weber (Ger) Team Heizomat 52 Mario Vogt (Ger) Rad-Net Rose Team 53 Julian Schulze (Ger) LKT Team Brandenburg 54 Jan Dieteren (Ger) Team Stölting 55 Emanuel Buchmann (Ger) Rad-Net Rose Team 56 Nikodemus Holler (Ger) Team Stuttgart 57 Aidis Kruopis (Ltu) Orica Greenedge 58 Fabian Schormair (Ger) Team Heizomat 59 Jens Mouris (Ned) Orica Greenedge 60 Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing 61 Marcos García (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 62 Anthony Delaplace (Fra) Bretagne - Seche Environnement 63 Maximilian Werda (Ger) Team Stölting 64 Simon Gerrans (Aus) Orica Greenedge 65 Kristof Vandewalle (Bel) Trek Factory Racing 66 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Seche Environnement 67 Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing 68 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 69 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 70 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 71 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 72 Fabian Cancellara (Swi) Trek Factory Racing 73 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne - Seche Environnement 74 Mikhail Ignatyev (Rus) Team Katusha 75 Alexander Kolobnev (Rus) Team Katusha 76 Joseph Dombrowski (USA) Team Sky 77 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Seche Environnement 78 Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice 79 Davide Rebellin (Ita) CCC Polsat Polkowice 80 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 81 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling 82 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 83 Dario Rapps (Ger) Team Heizomat 84 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 85 Mirco Saggiorato (Swi) Team Stölting 86 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 87 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 88 Heiner Parra (Col) Caja Rural - Seguros RGA 89 Brice Feillu (Fra) Bretagne - Seche Environnement 90 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 91 Ian Boswell (USA) Team Sky 92 Adrian Honkisz (Pol) CCC Polsat Polkowice 93 Stefan Schäfer (Ger) LKT Team Brandenburg 94 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano 95 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 96 Jay Thomson (RSA) MTN - Qhubeka 97 Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing 98 Carl Soballa (Ger) LKT Team Brandenburg 99 Sebastian Deckert (Ger) LKT Team Brandenburg 100 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano 101 Henning Bommel (Ger) Rad-Net Rose Team 0:01:01 102 Fabian Brintrup (Ger) Rad-Net Rose Team 103 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp - Endura 104 Nick Nuyens (Bel) Garmin Sharp 0:01:05 105 David Millar (GBr) Garmin Sharp 0:01:27 106 Sebastia Langeveld (Ned) Garmin Sharp 107 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne - Seche Environnement 108 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 0:01:37 109 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:43 110 Domenic Weinstein (Ger) Rad-Net Rose Team 0:02:30 111 Moritz Schaffner (Ger) Rad-Net Rose Team 0:02:31 112 Max Walsleben (Ger) Team Stuttgart 113 Tobias Knaup (Ger) LKT Team Brandenburg 0:02:32 114 Yuriy Vasyliv (Ger) Team Stölting 0:03:00 115 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN - Qhubeka 0:03:12 116 Kai Kautz (Ger) Team Stuttgart 117 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne - Seche Environnement 118 Sam Bewley (NZl) Orica Greenedge 119 Julien Essers (Ger) Team Heizomat 120 Franz Schiewer (Ger) LKT Team Brandenburg 121 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp - Endura 0:03:15 122 Anthony Roux (Fra) FDJ.fr 0:03:32 123 Jack Cummings (Aus) Team Stuttgart 124 Thomas Peterson (USA) Team Giant-Shimano 125 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin Sharp 0:04:31 126 Marcel Weber (Ger) Team Stuttgart 127 David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:05:20 128 Antonio Piedra (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 129 Jacek Morajko (Pol) CCC Polsat Polkowice 130 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp - Endura 0:05:24 131 Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha 132 Alexandr Porsev (Rus) Team Katusha

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 6 pts 2 Domenic Weinstein (Ger) Rad-Net Rose Team 4 3 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 2

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 9 pts 2 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 6 3 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 5 4 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 4 5 Steele von Hoff (Aus) Garmin Sharp 3 6 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 2 7 Domenic Weinstein (Ger) Rad-Net Rose Team 2 8 Arthur Vichot (Fra) FDJ.fr 1 9 Roger Kluge (Ger) IAM Cycling 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 5:11:29 2 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 0:00:09 3 Nikias Arndt (Ger) Team Giant-Shimano 4 Alexander Krieger (Ger) Team Stuttgart 5 Luke Rowe (GBr) Team Sky 6 Willi Willwohl (Ger) LKT Team Brandenburg 7 Phil Bauhaus (Ger) Team Stölting 8 Marco Mathis (Ger) Rad-Net Rose Team 9 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 10 Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano 11 Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr 12 Silvio Herklotz (Ger) Team Stölting 13 Kenny Ellisonde (Fra) FDJ.fr 14 Alexander Grad (Ger) Team Heizomat 15 Lukasz Owsian (Pol) CCC Polsat Polkowice 16 Johannes Weber (Ger) Team Heizomat 17 Mario Vogt (Ger) Rad-Net Rose Team 18 Julian Schulze (Ger) LKT Team Brandenburg 19 Jan Dieteren (Ger) Team Stölting 20 Emanuel Buchmann (Ger) Rad-Net Rose Team 21 Nikodemus Holler (Ger) Team Stuttgart 22 Fabian Schormair (Ger) Team Heizomat 23 Maximilian Werda (Ger) Team Stölting 24 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 25 Joseph Dombrowski (USA) Team Sky 26 Dario Rapps (Ger) Team Heizomat 27 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 28 Heiner Parra (Col) Caja Rural - Seguros RGA 29 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 30 Ian Boswell (USA) Team Sky 31 Carl Soballa (Ger) LKT Team Brandenburg 32 Sebastian Deckert (Ger) LKT Team Brandenburg 33 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano 34 Fabian Brintrup (Ger) Rad-Net Rose Team 0:01:00 35 Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne - Seche Environnement 0:01:26 36 Domenic Weinstein (Ger) Rad-Net Rose Team 0:02:29 37 Moritz Schaffner (Ger) Rad-Net Rose Team 0:02:30 38 Max Walsleben (Ger) Team Stuttgart 39 Tobias Knaup (Ger) LKT Team Brandenburg 0:02:31 40 Yuriy Vasyliv (Ger) Team Stölting 0:02:59 41 Julien Essers (Ger) Team Heizomat 0:03:11 42 Franz Schiewer (Ger) LKT Team Brandenburg 43 Jack Cummings (Aus) Team Stuttgart 0:03:31 44 Lasse Norman Hansen (Den) Garmin Sharp 0:04:30 45 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp - Endura 0:05:23