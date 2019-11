Image 1 of 42 Mark Cavendish beat Andre Greipel to win the opening stage of the Abu Dhabi Tour (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 42 A very happy Mark Cavendish (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 42 Marcel Kittel's kit is visibly damaged from a late crash (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 42 Tao Geoghegan Hart drops back for refreshments (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 42 Caleb Ewan in the peloton (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 42 Christophe Riblon leads the AG2R La Mondiale pack (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 42 BMC Racing rides together in the peloton (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 42 The breakaway (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 42 The peloton passes through the desert (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 42 Mark Cavendish notched up his first win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 42 Quick-Step Floors leads the way (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 42 Mark Cavendish takes the race lead after his win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 42 Mark Cavendish leads the points classification (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 42 Niccolo Bonifazio leads the young rider classification after stage 1 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 42 Manuele Mori got into the break and claimed the intermediate sprints jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 42 Andre Greipel rolls in for second (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 42 Mark Cavendish after crossing the line (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 42 Mark Cevendish proves untouchable in the stage 1 finish (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 42 The sprinters at full tilt in the finale of stage 1 of the Abu Dhabi Tour (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 42 Mark Cavendish (Dimension Data) signs on with a smile (Image credit: ANSA - Peri / Bazzi) Image 21 of 42 Mark Cavendish wins on stage one of the Abu Dhabi Tour (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 42 New jerseys for the UAE team as Emirates come in as a sponsor (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 23 of 42 Nairo Quintana ready to go after his good start to the season in Europe (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 24 of 42 Vincenzo Nibali gets his bike out (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 25 of 42 Gazprom-Rusvelo sign on (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 26 of 42 The Lotto Soudal team rides to the start (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 27 of 42 Marcel Kittel is hoping to continue his run of form in the Middle East (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 28 of 42 Alberto Contador made the Abu Dhabi Tour a late addition to his calendar (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 29 of 42 Trek-Segafredo relax ahead of the stage (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 30 of 42 Daniele Bennati gets himself ready (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 31 of 42 Rafal Majka in his Polish champion's jersey (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 32 of 42 Getting geared up with a heart rate monitor and radio (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 33 of 42 Diego Ulissi with some local fans (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 34 of 42 Fabio Aru leads Astana at the Abu Dhabi Tour (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 35 of 42 Marcel Kittel signs on (Image credit: ANSA - Peri / Bazzi) Image 36 of 42 They're off! (Image credit: ANSA - Peri / Bazzi) Image 37 of 42 Alberto Contador was popular at the start (Image credit: ANSA - Peri / Bazzi) Image 38 of 42 Fabio Aru (Astana) (Image credit: ANSA - Peri / Bazzi) Image 39 of 42 Marcel Kittel was relaxed at the start (Image credit: ANSA - Peri / Bazzi) Image 40 of 42 Tom Dumoulin (Team Sunweb) (Image credit: ANSA - Peri / Bazzi) Image 41 of 42 Nairo Quintana (Movistar) signs on (Image credit: ANSA - Peri / Bazzi) Image 42 of 42 The riders pass the kilometre zero point (Image credit: ANSA - Peri / Bazzi)

Mark Cavendish (Dimension Data) claimed stage 1 of the Abu Dhabi Tour with an impressive sprint that saw off his rivals in a finish dominated by crashes. The Manxman held off a late charge from André Greipel (Lotto Soudal), while Marcel Kittel (QuickStep-Floors) was among the fallers in the final 1,000 metres.

The final five kilometres were marred by falls. Trek-Segafredo's Alberto Contador and Bauke Mollema both hit the deck but were excellently paced back to the peloton by their team. Heading into the line, the road narrowed, and a touch of wheels saw Kittel and number of other riders fall. Sky's Owain Doull, among those tangled up in the crash, emerged from the incident with his left shoe showing signs of having been sliced by Kittel's disc brake rotor.

Cavendish came through the carnage unscathed, and was well led out by his team. The British rider allowed Niccolò Bonifazio (Bahrain-Merida) to come around him, and used the Italian as he sheltered from the wind. With 150 metres to go Cavendish raced onto the Italian’s wheel, with Greipel in pursuit. The German, however, was unable to come around his rival, and was forced to settle for second, with Bonifazio holding on for third.

After taking his first win of the season, Cavendish now leads the overall standings from Greipel.

“I can't fault anyone in the team. If I'd lost it would have been only my fault. It was the same finish as last year and I was only third then, with us having made some mistakes. We went through what we did wrong last year, tried to do the complete opposite and that's what happened," said Cavendish.

The stage was billed as the first heavyweight contest with the lion's share of the world’s best sprinters on the start line. And as Lotto Soudal, Quick-Step, and Dimension Data fought for control at the front of the bunch, the stage was set for a thrilling finale. Team Sky and Orica-Scott looked to play their part for Elia Viviani and Caleb Ewan, respectively, but the Australian fell with Kittel, while Viviani was unable to challenge his rivals, and surfed home in fifth place.

For Cavendish, the win was the perfect tonic to ignite his season after a purposefully steady build-up through January. For the other sprinters, and the watching public, there are two more rounds remaining in this race for the fastmen. Cavendish has landed the first blow but the heavyweight contest is far from over.

The early skirmishes of the race were marked by a six-man break slipping clear. Manuele Mori (UAE Team Emirates), Artur Ershov (Gazprom-Rusvelo), David Lozano (Novo Nordisk), Artyom Zakharov (Astana), Mirco Maestri (Bardiani-CSF) and Kazushige Kuboki (Nippo-Vini Fantini) were afforded a healthy four-minute plus lead in the opening hours of action but with pan-flat course, and so many sprint trains willing and able to flex their muscles, there was little chance in an opportunist move succeeding.

A series of falls took down Alex Dowsett (Movistar) and Juraj Sagan (Bora) but the entire peloton was breathing down the breakaway’s neck as the final 40 kilometres approached.

With 35 kilometres remaining only Zakharov, Kuboki, Mori remained out front, with their advantage teetering at just over a minute, a slim lead that evaporated quickly in the desert sun as Lotto Soudal and Quick-Step combined forces.

The catch made, Movistar hustled to the front in a bid to protect Nairo Quintana (Movistar) but there was no such response from Trek-Segafredo who saw Contador fall, with the Spaniard forced to chase on a teammate’s bike.

Contador made it back to the front of the bunch with 3,000 metres remaining but there would be no such luck for Kittel. The German looked to be well-positioned but a split in his leadout appeared to cause panic and with the road narrowing several riders on the left were forced wide. A touch of wheels, just as the bunch steamed through the flamme rouge, caught Kittel and several other riders.

Up ahead, Dimension Data had both the numbers and the positioning to see out the victory. Greipel looked isolated as he moved into Cavendish’s slipstream but he was powerless as the Dimension Data rider opened for the line.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 4:37:06 2 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 3 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 4 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 5 Elia Viviani (Ita) Team Sky 6 Roger Kluge (Ger) Orica-Scott 7 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - Rusvelo 8 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 9 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 10 Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini 11 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNL-Jumbo 12 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 13 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 14 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 15 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 16 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 17 Rui Alberto Faria da Costa (Por) UAE Team Emirates 18 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 19 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates 20 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 21 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 22 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 23 Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal 24 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 25 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 26 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 27 Andrea Guardini (Ita) UAE Team Emirates 28 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 29 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 30 Robert Gesink (Ned) Team LottoNL-Jumbo 31 George Bennett (NZl) Team LottoNL-Jumbo 32 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 33 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 34 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 35 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 36 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 37 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 38 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 39 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 40 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 41 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 42 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 43 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha-Alpecin 44 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 45 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 46 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 47 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - Rusvelo 48 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 49 Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors 50 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 51 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 52 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 53 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 54 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 55 Pavel Brutt (Rus) Gazprom - Rusvelo 56 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 57 Rafael Valls (Spa) Lotto Soudal 58 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 59 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 60 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 61 Ivan Savitsky (Rus) Gazprom - Rusvelo 62 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 63 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 64 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 65 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 66 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 67 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - Rusvelo 68 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 69 Julián Arredondo (Col) Nippo - Vini Fantini 70 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 71 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 72 Paul Martens (Ger) Team LottoNL-Jumbo 73 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 74 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 75 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 76 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 77 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 78 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 79 Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team 80 Rubén Fernandez (Spa) Movistar Team 81 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 82 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 83 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 84 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 85 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 86 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 87 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 88 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 89 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 90 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Orica-Scott 91 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 92 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 93 Sergei Chernetckii (Rus) Astana Pro Team 94 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 95 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 96 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 97 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 98 Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb 99 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 100 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 101 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 102 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 103 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 104 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 105 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 106 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 107 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 108 Robert Power (Aus) Orica-Scott 109 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNL-Jumbo 110 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 111 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 112 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 113 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 114 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 115 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 116 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 117 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 118 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 119 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 120 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 121 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 122 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 123 Artur Ershov (Rus) Gazprom - Rusvelo 124 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 125 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 126 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 127 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 128 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 129 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:01:07 130 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 131 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 132 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 133 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 134 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:01:24 135 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 136 Erik Baška (Svk) Bora-Hansgrohe 0:01:26 137 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Dimension Data 138 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:01:47 139 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 140 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - Rusvelo 141 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:01:52 142 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 143 Igor Anton Hernandez (Spa) Dimension Data 144 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 145 Yuma Koishi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 146 Juan José Lobato (Spa) Team LottoNL-Jumbo 147 Alex Edmondson (Aus) Orica-Scott 148 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:02:17 149 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:02:33 150 Sondre Holst Enger (Nor) AG2R La Mondiale 0:02:41 151 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:49 152 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:02:55 153 Kirill Sveshnikov (Rus) Gazprom - Rusvelo 154 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 155 Owain Doull (GBr) Team Sky 156 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 157 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 158 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 20 pts 2 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 16 3 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 16 4 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 12 5 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 9 6 Elia Viviani (Ita) Team Sky 7 7 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 6 8 Roger Kluge (Ger) Orica-Scott 5 9 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 5 10 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 5 11 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - Rusvelo 4 12 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 3 13 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 2 14 Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini 1 15 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 1 16 Artur Ershov (Rus) Gazprom - Rusvelo 1

Intermediate Sprint 1 - Liwa # Rider Name (Country) Team Result 1 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 8 pts 2 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 5 3 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 3 4 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 1

Intermediate Sprint 2 - Liwa # Rider Name (Country) Team Result 1 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 8 pts 2 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 5 3 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 3 4 Artur Ershov (Rus) Gazprom - Rusvelo 1

Team Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Dimension Data 13:51:18 2 Nippo - Vini Fantini 3 Team UAE Abu Dhabi 4 Bora-Hansgrohe 5 Lotto Soudal 6 Team LottoNl-Jumbo 7 Bahrain-Merida 8 Katusha-Alpecin 9 Astana Pro Team 10 Gazprom Ð Rusvelo 11 Team Novo Nordisk 12 Orica-Scott 13 BMC Racing Team 14 Bardiani CSF 15 AG2R La Mondiale 16 Team Sky 17 Team Sunweb 18 Movistar Team 19 Quick-Step Floors 20 Trek-Segafredo

General Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 4:36:56 2 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 0:00:04 3 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 4 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:00:06 5 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:00:08 6 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 7 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:00:10 8 Elia Viviani (Ita) Team Sky 9 Roger Kluge (Ger) Orica-Scott 10 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - Rusvelo 11 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 12 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 13 Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini 14 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNL-Jumbo 15 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 16 Rudiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 17 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 18 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 19 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 20 Rui Alberto Faria da Costa (Por) UAE Team Emirates 21 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 22 Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates 23 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 24 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 25 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 26 Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal 27 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 28 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 29 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 30 Andrea Guardini (Ita) UAE Team Emirates 31 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 32 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 33 Robert Gesink (Ned) Team LottoNL-Jumbo 34 George Bennett (NZl) Team LottoNL-Jumbo 35 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 36 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNL-Jumbo 37 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 38 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 39 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 40 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 41 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 42 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 43 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 44 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 45 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo 46 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha-Alpecin 47 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 48 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 49 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 50 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - Rusvelo 51 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 52 Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors 53 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 54 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 55 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 56 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 57 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 58 Pavel Brutt (Rus) Gazprom - Rusvelo 59 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 60 Rafael Valls (Spa) Lotto Soudal 61 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 62 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 63 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 64 Ivan Savitsky (Rus) Gazprom - Rusvelo 65 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 66 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 67 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 68 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 69 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 70 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - Rusvelo 71 Julián Arredondo (Col) Nippo - Vini Fantini 72 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 73 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 74 Paul Martens (Ger) Team LottoNL-Jumbo 75 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 76 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 77 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 78 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 79 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 80 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 81 Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team 82 Rubén Fernandez (Spa) Movistar Team 83 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 84 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 85 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 86 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 87 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 88 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 89 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 90 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 91 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 92 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Orica-Scott 93 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 94 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 95 Sergei Chernetckii (Rus) Astana Pro Team 96 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 97 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 98 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 99 Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb 100 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 101 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 102 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 103 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 104 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 105 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 106 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 107 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 108 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 109 Robert Power (Aus) Orica-Scott 110 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNL-Jumbo 111 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 112 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 113 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 114 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 115 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 116 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 117 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 118 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 119 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 120 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 121 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 122 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 123 Artur Ershov (Rus) Gazprom - Rusvelo 124 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 125 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 126 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 127 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 128 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 129 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 130 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 131 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 132 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 133 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Dimension Data 134 Alex Edmondson (Aus) Orica-Scott 135 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 136 Owain Doull (GBr) Team Sky 137 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 138 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 139 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 140 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:01:15 141 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:01:17 142 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:01:34 143 Erik Baška (Svk) Bora-Hansgrohe 0:01:36 144 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:01:57 145 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 146 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - Rusvelo 147 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:02:02 148 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 149 Igor Anton Hernandez (Spa) Dimension Data 150 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 151 Yuma Koishi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 152 Juan José Lobato (Spa) Team LottoNL-Jumbo 153 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:02:27 154 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:02:43 155 Sondre Holst Enger (Nor) AG2R La Mondiale 0:02:51 156 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:59 157 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:03:05 158 Kirill Sveshnikov (Rus) Gazprom - Rusvelo

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 20 pts 2 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 16 3 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 16 4 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 12 5 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 9 6 Elia Viviani (Ita) Team Sky 7 7 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 6 8 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 5 9 Roger Kluge (Ger) Orica-Scott 5 10 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 5 11 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - Rusvelo 4 12 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 3 13 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 2 14 Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini 1 15 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 1 16 Artur Ershov (Rus) Gazprom - Rusvelo 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 4:37:02 2 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:00:04 3 Eduard Michael Grosu (Rou) Nippo - Vini Fantini 4 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 5 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 6 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 7 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 8 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 9 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 10 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 11 Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates 12 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 13 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 14 Ivan Savitsky (Rus) Gazprom - Rusvelo 15 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 16 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 17 Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team 18 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 19 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 20 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Orica-Scott 21 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 22 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 23 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 24 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 25 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 26 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 27 Robert Power (Aus) Orica-Scott 28 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNL-Jumbo 29 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 30 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 31 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 32 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 33 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Dimension Data 34 Alex Edmondson (Aus) Orica-Scott 35 Owain Doull (GBr) Team Sky 36 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 37 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 38 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:01:11 39 Erik Baška (Svk) Bora-Hansgrohe 0:01:30 40 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 0:01:56 41 Yuma Koishi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 42 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:02:21 43 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:02:37 44 Sondre Holst Enger (Nor) AG2R La Mondiale 0:02:45 45 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:02:59 46 Kirill Sveshnikov (Rus) Gazprom - Rusvelo

Intermediate sprints classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 16 pts 2 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 6 3 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 5 4 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 5 5 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 1 6 Artur Ershov (Rus) Gazprom - Rusvelo 1