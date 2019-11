Image 1 of 18 Caleb Ewan wins the final stage of the Abu Dhabi Tour. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 18 The Abu Dhabi peloton raced the fourth and final stage under the lights on the Yas Marina circuit. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 18 Rui Costa, llnur Zakarin and Tom Dumoulin all finished safely in the final stage of the Abu Dhabi Tour to seal their GC podium spots. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 18 Julian Alaphilippe finished the Abu Dhabi Tour as the best young rider. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 18 Patrick Konrad won the Abu Dhabi Tour intermediate sprints classification. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 18 Mark Cavendish took home the Abu Dhabi Tour's green points jersey. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 18 UAE Team Emirates won the teams classification on 'home turf'. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 18 Ewan was quick to celebrate with teammates after his stage 4 win in Abu Dhabi. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 18 A rare rainstorm made for slick roads on stage 4 of the Abu Dhabi Tour. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 18 Ilnur Zakarin closed out the Abu Dhabi Tour in second overall (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 18 After fumbling away a victory by celebrating too early on stage 2, Caleb Ewan can breathe a sigh of relief with a win in the Abu Dhabi Tour finale. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 18 Caleb Ewan outsprinting Mark Cavendish in stage 4 of the Abu Dhabi Tour (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 18 The final sprint on the fourth stage of Abu Dhabi Tour (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 18 Winner Rui Costa, runner-up Ilnur Zakarin and third-placed Tom Dumoulin comprised the final Abu Dhabi Tour GC podium. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 18 Caleb Ewan celebrates his Abu Dhabi Tour stage 4 win. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 18 Caleb Ewan proves fastest in the Abu Dhabi Tour's final stage. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 18 Caleb Ewan sprinting to victory in his trademark lower-over-the-bars style (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 18 Rui Costa celebrating his overall victory at the Abu Dhabi Tour (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Orica-Scott's Caleb Ewan won Sunday's fourth and final stage of the Abu Dhabi Tour on the Yas Marina Formula One circuit. The Australian triumphed over Mark Cavendish (Dimension Data) and André Greipel (Lotto Soudal) in a bunch sprint after 143 kilometres of racing.

The sprinter-friendly finale gave Ewan a chance to redeem himself after he fumbled away the victory on stage 2 when he celebrated too soon and allowed Marcel Kittel (Quick Step Floors) to pip him at the line. He made the most of the opportunity Sunday, taking the win ahead of the impressive field of speedsters on the start list. Cavendish tried to come from a long way back, but had no chance to catch the speedy youngster.

"I guess I started this race on a real low with that crash and then I finished on an absolute high," Ewan said. "After stage 2 I'm really happy to repay my team with a win. They did a great job, we started working early and we knew on this course which were the important corners. They controlled the race from 15 kilometres out and no one really came past us from that moment on. If you really want to be on top you need to beat Kittel, Cavendish and Greipel and for me beating them all here ... I'm over the moon with that."

Rui Costa, winner of Saturday's queen stage up the Jebel Hafeet climb, finished safely to wrap up the overall general classification victory for UAE Team Emirates on the squad's home turf. Katusha-Alpecin's Ilnur Zakarin claimed overall runner-up honors and Sunweb's Tom Dumoulin rounded out the GC podium in third.

The peloton faced an unexpected and unpleasant surprise on stage 4, as Abu Dhabi experienced one of its rare rainy days. It poured down most of the afternoon, but riders fortunately managed to avoid any serious incidents on the rain-slicked roads.

The stage consisted of multiple laps of the (empty) Yas Marina Formula One racetrack. Shortly after the start, Dylan Teuns (BMC), Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Kirill Sveshnikov (Gazprom-Rusvelo), Rafael Valls (Lotto Soudal) and Movistar's Alex Dowsett and Jorge Arcas jumped clear to form the day's main breakaway..

They never had much of a lead, barely reaching the two-minute mark. Konrad scored enough points at the intermediate sprints to take that ranking, and also to sneak into the top 10, bumping Romain Bardet (AG2R La Mondiale) down to 11th overall. Konrad was the first of the group to drop back, having achieved his purpose.

The others dropped off one by one, with only Teuns and Dowsett hanging on doggedly to a tiny gap. But they too were back in the peloton with 28.7 kilometres left as the bunch kept things under control for the seemingly inevitable bunch sprint.

From there it was merely a question of grinding out laps of the 5.5-km circuit. With three kilometres left the GC candidates could mostly relax, though as the pace picked up they had to stay alert to any potential gaps.

A twisting and turning final kilometer made it difficult for the sprint trains to. Ewan had one lead out rider, Luka Mezgec, who delivered him nearly to the finish line in perfect position. Cavendish was far back with 100 metres to go, and although he was able to nearly catch the young Australian, he could not come all the way around. German champion Greipel powered his way up the right-hand side but he too came up short.

The top GC contenders followed the sprinters over the line with the bunch, sealing the deal for Costa.

"It's true that in the rain the circuit was tough and complicated. It was a good thing that the team did such great work and in the end we won without too many problems," he said.

"The form is good and I hope I don’t have any problems between now and Tirreno Adriatico. I'm sure that, having won here, I go to Tirreno with even more focus. That said, I had raced more than some of the guys here. Tirreno will also be very different as there’s a time trial and a team time trial.

"Our team president, Mr Matar, didn’t say much but he was very happy and said I'd done something great for the UAE. That's also why this team exists - to encourage kids to ride their bikes and promote cycling in this country. It's a proud day for me and the team."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 3:03:06 2 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 3 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 4 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 5 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 6 Roger Kluge (Ger) Orica-Scott 7 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 8 Alexander Porsev (Rus) Gazprom – Rusvelo 9 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 10 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 11 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 12 Simone Consonni (Ita) Team UAE Emirates 13 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates 14 Rui Costa (Por) Team UAE Emirates 15 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 16 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 17 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 18 Rafael Valls (Spa) Lotto Soudal 19 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 20 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 21 Diego Ulissi (Ita) Team UAE Emirates 22 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 23 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 24 George Bennett (NZl) Team LottoNl-Jumbo 25 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 26 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 27 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 28 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 29 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 30 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 31 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 32 Ivan Savitckii (Rus) Gazprom – Rusvelo 33 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 34 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 35 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 36 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 37 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 38 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 39 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 40 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 41 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 42 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 43 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 44 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 45 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 46 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 47 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 48 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 49 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 50 Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors 51 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 52 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 53 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 54 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 55 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 56 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 57 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 58 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 59 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 60 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 61 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 62 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 63 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 64 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 65 Louis Meintjes (RSA) Team UAE Emirates 66 Elia Viviani (Ita) Team Sky 67 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 68 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 69 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 70 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 71 Jorge Arcas Peña (Spa) Movistar Team 72 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 73 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 74 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 75 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 76 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 77 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 78 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 79 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 80 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 81 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 82 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 83 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 84 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 85 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 86 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 87 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 88 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 89 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo 90 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 91 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 92 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 93 Carlos Verona (Spa) Orica-Scott 94 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 95 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 96 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 97 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 98 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 99 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 100 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 101 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 102 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 103 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 104 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 105 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 106 Artur Ershov (Rus) Gazprom – Rusvelo 107 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 108 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 109 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 110 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 111 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 112 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 113 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 114 Owain Doull (GBr) Team Sky 115 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 116 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 117 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 118 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 119 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 120 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 121 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 122 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 123 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 124 Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal 125 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 126 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 127 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom – Rusvelo 128 Rob Power (Aus) Orica-Scott 129 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 130 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 131 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 132 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 133 Manuele Mori (Ita) Team UAE Emirates 134 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 135 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:05:31 136 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 137 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 138 Yuma Koishi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 139 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:10:08 140 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:13:45 141 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 8 pts 2 Rafael Valls (Spa) Lotto Soudal 5 3 Kirill Sveshnikov (Rus) Gazprom – Rusvelo 3 4 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 8 pts 2 Rafael Valls (Spa) Lotto Soudal 5 3 Jorge Arcas Peña (Spa) Movistar Team 3 4 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 8 pts 2 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 5 3 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 3 4 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 1

Stage 4 points # Rider Name (Country) Team Result 1 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 21 pts 2 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 20 3 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 16 4 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 12 5 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 12 6 Rafael Valls (Spa) Lotto Soudal 10 7 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 9 8 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 7 9 Roger Kluge (Ger) Orica-Scott 5 10 Alexander Porsev (Rus) Gazprom – Rusvelo 3 11 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 3 12 Jorge Arcas Peña (Spa) Movistar Team 3 13 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 2 14 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 1 15 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 1 16 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 1 17 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team UAE Emirates 9:09:18 2 Bora-Hansgrohe 3 Quick-Step Floors 4 Lotto Soudal 5 Katusha-Alpecin 6 AG2R La Mondiale 7 Bahrain-Merida 8 Gazprom – Rusvelo 9 Team LottoNl-Jumbo 10 Orica-Scott 11 Dimension Data 12 Astana Pro Team 13 Trek-Segafredo 14 Movistar Team 15 Nippo - Vini Fantini 15 Team Sunweb 17 Team Sky 18 BMC Racing Team 19 Team Novo Nordisk 20 Bardiani - CSF 0:23:53

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Rui Costa (Por) Team UAE Emirates 15:42:21 2 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:00:04 3 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:16 4 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:00:38 5 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 0:00:53 6 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:00:56 7 George Bennett (NZl) Team LottoNl-Jumbo 8 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 9 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 10 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:01:07 11 Diego Ulissi (Ita) Team UAE Emirates 0:01:08 12 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 13 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 14 Rafael Valls (Spa) Lotto Soudal 0:01:11 15 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo 16 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:01:15 17 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 18 Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 19 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 20 Louis Meintjes (RSA) Team UAE Emirates 21 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 22 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 23 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 24 Carlos Verona (Spa) Orica-Scott 25 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 26 Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors 0:01:32 27 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 28 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:01:33 29 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:01:35 30 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 0:01:37 31 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:02:07 32 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 33 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 34 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 35 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 36 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 37 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 38 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 39 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 40 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 41 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 42 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:36 43 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:02:38 44 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 0:02:40 45 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 46 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 0:02:52 47 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 48 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 49 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 50 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 0:03:06 51 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:36 52 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 53 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 54 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 55 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:03:55 56 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo 57 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:03:57 58 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:04:10 59 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:04:12 60 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 61 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:04:23 62 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 63 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 0:04:40 64 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 65 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:05:43 66 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:05:44 67 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:05:50 68 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 0:06:02 69 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 0:06:05 70 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:06:12 71 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 72 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 73 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 74 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 75 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:06:48 76 Rob Power (Aus) Orica-Scott 0:06:50 77 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:07:35 78 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 79 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 80 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 81 Artur Ershov (Rus) Gazprom – Rusvelo 82 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:07:53 83 Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal 0:07:55 84 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:08:38 85 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 0:11:30 86 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 0:11:36 87 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 0:11:39 88 Manuele Mori (Ita) Team UAE Emirates 0:11:46 89 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:11:50 90 Jorge Arcas Peña (Spa) Movistar Team 91 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 0:11:52 92 Alexander Porsev (Rus) Gazprom – Rusvelo 93 Roger Kluge (Ger) Orica-Scott 94 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 95 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 96 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 97 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 98 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 99 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 100 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 101 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 102 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 103 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 104 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 105 Ivan Savitckii (Rus) Gazprom – Rusvelo 106 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 107 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 108 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 109 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 110 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 111 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 112 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 113 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 114 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:12:11 115 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 0:12:12 116 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:12:14 117 Simone Consonni (Ita) Team UAE Emirates 0:12:18 118 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:12:26 119 Ramunas Navardauskas (Ltu) Bahrain-Merida 0:12:41 120 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:12:46 121 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:13:16 122 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 123 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:13:39 124 Yuma Koishi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:13:44 125 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:14:03 126 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:14:25 127 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates 0:14:58 128 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:15:03 129 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 0:17:20 130 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:17:57 131 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:18:21 132 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:19:25 133 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 0:20:08 134 Elia Viviani (Ita) Team Sky 0:20:40 135 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 0:21:23 136 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 0:21:37 137 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:21:48 138 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:22:13 139 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:23:47 140 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:24:49 141 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 0:25:37

Final points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 53 pts 2 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 36 3 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 30 4 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 28 5 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 21 6 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 21 7 Rui Costa (Por) Team UAE Emirates 20 8 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 19 9 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 19 10 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 17 11 Manuele Mori (Ita) Team UAE Emirates 16 12 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 16 13 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 12 14 Elia Viviani (Ita) Team Sky 12 15 Rafael Valls (Spa) Lotto Soudal 10 16 Roger Kluge (Ger) Orica-Scott 10 17 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 9 18 Simone Consonni (Ita) Team UAE Emirates 9 19 Alexander Porsev (Rus) Gazprom – Rusvelo 8 20 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 8 21 Jorge Arcas Peña (Spa) Movistar Team 6 22 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 6 23 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 5 24 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 5 25 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 5 26 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 5 27 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 4 28 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Emirates 4 29 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 4 30 George Bennett (NZl) Team LottoNl-Jumbo 3 31 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 3 32 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 2 33 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 2 34 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 2 35 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 1 36 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 1 37 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 1 38 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 1 39 Artur Ershov (Rus) Gazprom – Rusvelo 1 40 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 1 41 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 1 42 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 1

Final young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 15:43:14 2 Louis Meintjes (RSA) Team UAE Emirates 0:00:22 3 Carlos Verona (Spa) Orica-Scott 4 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 5 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:00:42 6 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 0:00:44 7 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:01:14 8 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:43 9 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:01:45 10 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:01:47 11 Alexey Vermeulen (USA) Team LottoNl-Jumbo 0:03:02 12 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 0:03:30 13 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 0:03:47 14 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:04:50 15 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:04:57 16 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:05:19 17 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 18 Petr Vakoc (Cze) Quick-Step Floors 19 Rob Power (Aus) Orica-Scott 0:05:57 20 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:06:42 21 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 22 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 0:10:43 23 Jorge Arcas Peña (Spa) Movistar Team 0:10:57 24 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:10:59 25 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 26 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 27 Ivan Savitckii (Rus) Gazprom – Rusvelo 28 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 29 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:11:21 30 Simone Consonni (Ita) Team UAE Emirates 0:11:25 31 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:11:53 32 Yuma Koishi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:12:51 33 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:13:10 34 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:13:32 35 Eduard Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:17:04 36 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 0:19:15 37 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 0:20:44 38 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:20:55

Final sprints classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 21 pts 2 Marco Canola (Ita) Nippo - Vini Fantini 17 3 Manuele Mori (Ita) Team UAE Emirates 16 4 Rafael Valls (Spa) Lotto Soudal 10 5 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 8 6 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 8 7 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 8 8 Jorge Arcas Peña (Spa) Movistar Team 6 9 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 6 10 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 5 11 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 5 12 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 5 13 Alan Marangoni (Ita) Nippo - Vini Fantini 5 14 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 3 15 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 1 16 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 1 17 Artur Ershov (Rus) Gazprom – Rusvelo 1 18 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 1 19 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 1 20 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 1