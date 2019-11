Image 1 of 44 Ruben Plaza (Movistar) won the Vuelta a Castilla y Leon (Image credit: Pasados CyL) Image 2 of 44 Iturria, Feillu, De la Parte (Image credit: Pasados CyL) Image 3 of 44 (Image credit: Pasados CyL) Image 4 of 44 Efapel and Euskaltel driving the peloton (Image credit: Pasados CyL) Image 5 of 44 Amets Txurruka (Image credit: Pasados CyL) Image 6 of 44 Rubén Plaza (Movistar) (Image credit: Pasados de Volta) Image 7 of 44 Francisco Mancebo celerbates with his children (Image credit: Pasados CyL) Image 8 of 44 Movistar, Best Team (Gutiérrez Rojas Plaza; DS Laguía) (Image credit: Pasados CyL) Image 9 of 44 Ruben Plaza takes home the overall leader's jersey (Image credit: Pasados CyL) Image 10 of 44 Plaza, so happy before the kiss (Image credit: Pasados CyL) Image 11 of 44 Iván Gutiérrez pulling in the breakaway (Image credit: Pasados CyL) Image 12 of 44 Final podium: Lasca, Plaza, Mancebo (Image credit: Pasados CyL) Image 13 of 44 Edson Calderón (472-Colombia) (Image credit: Pasados CyL) Image 14 of 44 Pfingsten, Suárez and Verdugo (Image credit: Pasados CyL) Image 15 of 44 Wilson Marentes (Image credit: Pasados CyL) Image 16 of 44 Carlos Barbero looks like he used up every last ounce of energy (Image credit: Pasados CyL) Image 17 of 44 Barbero was a bit tired after the stage (Image credit: Pasados CyL) Image 18 of 44 Rubén Plaza (Movistar) (Image credit: Pasados CyL) Image 19 of 44 Luis Mas won the mountains classification (Image credit: Pasados CyL) Image 20 of 44 Francisco Lasca (Caja Rural) won the points classification (Image credit: Pasados CyL) Image 21 of 44 Robinson Chalapud won the Combination classification (Image credit: Pasados CyL) Image 22 of 44 Mancebo doesn't get to catch him (Image credit: Pasados CyL) Image 23 of 44 Euskadi and Caja Rural at the start (Image credit: Pasados CyL) Image 24 of 44 Ruben Plaza (Movistar) wins the stage and overall (Image credit: Pasados CyL) Image 25 of 44 Ruben Plaza (Movistar) celebrates his win (Image credit: Pasados CyL) Image 26 of 44 Mancebo in the finish line (Image credit: Pasados CyL) Image 27 of 44 Carlos Barbero, impressive the whole week (Image credit: Pasados CyL) Image 28 of 44 JJ Rojas comes in behind the breakaway, ahead of El Fares and Urtasun (Image credit: Pasados CyL) Image 29 of 44 Kenda drives the pack, with the help of Euskaltel and Movistar (Image credit: Pasados CyL) Image 30 of 44 Peloton and the trees (Image credit: Pasados CyL) Image 31 of 44 Movistar pulling at the start of the final climb (Image credit: Pasados CyL) Image 32 of 44 Lozano launches an attack (Image credit: Pasados CyL) Image 33 of 44 .. But Szmyd closes it (Image credit: Pasados CyL) Image 34 of 44 Luis Mas - this guys deserves a lot! (Image credit: Pasados CyL) Image 35 of 44 Eloy Teruel, with Movistar car (Image credit: Pasados CyL) Image 36 of 44 Rubén Plaza sprints for the victory (Image credit: Pasados CyL) Image 37 of 44 Everyone looking his back (Image credit: Pasados CyL) Image 38 of 44 Iván Gutiérrez, Kouwenhoven, Sobrino, Calabria, Torres (Image credit: Pasados CyL) Image 39 of 44 Lluis Mas (Image credit: Pasados CyL) Image 40 of 44 The Castilla y Leon podium: Francesco Lasca (Caja Rural), Rubén Plaza (Movistar) and Francisco Mancebo (5 Hour Energy/Kenda) (Image credit: Pasados de Volta) Image 41 of 44 5 Hour Energy/Kenda sets the pace for Mancebo (Image credit: Pasados de Volta) Image 42 of 44 Rubén Plaza made his move at 1km to go (Image credit: Pasados de Volta) Image 43 of 44 Rubén Plaza (Movistar) soloed to the stage and overall Castilla y Leon win (Image credit: Pasados de Volta) Image 44 of 44 The main breakaway of the day: De la Parte, Feillu, Mas, Iturria, Teruel (Image credit: Pasados de Volta)

Ruben Plaza (Movistar) confirmed he has at last returned to top form by jumping away to win the final stage and overall victory of the Vuelta a Castilla y Leon. It was Plaza's first win since the 2009 Volta a Portugal, and a good sign he has recovered from a lingering injury.

"It's been almost four years and, after everything I went through, it's a massive victory for me. I knew my condition was good because I spent ten days at home after the Volta a Cataluyna, training well and taking some rest - all feelings were good, but getting from that to winning a race... it's a really different thing," Plaza said.

The Spaniard broke his tibia and fibula in a crash in the 2011 Vuelta a Murcia when he went off the road on a descent, and without race radios had to try and shout to the race caravan for help. The injury also included ligament damage, and took longer than expected to rehabilitate.

"It's been a huge pain in the ass, this injury - I almost had to start from zero, because I lost all muscle tone, and even today I think the leg is still recovering," Plaza said. "This victory is kind of a light at the end of the tunnel, a massive boost of confidence for me. I want to dedicate this to the surgeon that operated on me, Ignacio Ginebreda, and physio Jordi Reig, who controlled my rehab. Without them, it would have been impossible to overcome that injury."

Plaza attacked on the final climb, leaving behind an elite group at the 2km to go banner, and soloing in just ahead of Francisco Mancebo (5 Hour Energy/Kenda), with Carlos Barbero (Euskadi) holding off a large group behind for third on the stage. Plaza and Mancebo claimed the top two spots overall, while previous leader Francisco Lasca (Caja Rural) dropped to third.

"For me, this victory means really a lot. It was almost a matter of honour, and I can't deny I had lost confidence on winning again at some point - being the rider I had been again seemed impossible. I'm the only one who knows how hard these two years have been."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Ruben Plaza (Spa) Movistar Team 4:30:36 2 Francisco Mancebo (Spa) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:00:02 3 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 0:00:07 4 Jose Jose Rojas (Spa) Movistar Team 0:00:11 5 Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel Euskadi 6 Julien El Fares (Fra) Sojasun 7 Sergey Firsanov (Rus) Rusvelo 8 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural 9 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 10 Robinson Eduard Chalapud (Col) Colombia 11 Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx 12 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 13 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 14 Juan Villegas (Col) 472 - Colombia 15 Edson Calderon (Col) 472 - Colombia 0:00:15 16 Aritz Bagues (Spa) Euskadi 0:00:20 17 Sergio Ferreira Sousa (Por) Efapel - Glassdrive 18 Christoph Pfingsten (Ger) Cyclingteam De Rijke-Shanks 19 Juan Pablo Suarez (Col) Colombia 20 Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel Euskadi 21 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 0:00:27 22 Dalivier Ospina (Col) Colombia 23 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 24 Moises Dueñas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 25 David Belda (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 26 Juan Chamorro (Col) 472 - Colombia 27 César Fonte (Por) Efapel - Glassdrive 28 Wilson Alexander Marentes (Col) Colombia 0:00:37 29 Mikel Bizcarra (Spa) Euskadi 0:00:45 30 Nuno Ribeiro (Por) Efapel - Glassdrive 31 Sergei Pomoshnikov (Rus) Rusvelo 32 Hugo Sebastian Salazar (Col) 472 - Colombia 0:00:54 33 Roy Sentjens (Bel) Cyclingteam De Rijke-Shanks 0:00:56 34 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 0:01:01 35 Juan Esteban Arango (Col) Colombia 36 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 37 Maxime Mederel (Fra) Sojasun 38 Marsh Cooper (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 39 Arkimedes Arguelyes (Rus) Lokosphinx 40 Huub Duyn (Ned) Cyclingteam De Rijke-Shanks 41 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 0:01:05 42 Max Jenkins (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:01:11 43 Taylor Sheldon (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 44 Jorge Azanza (Spa) Euskaltel Euskadi 45 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Cyclingteam De Rijke-Shanks 0:01:21 46 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural 0:01:24 47 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 0:01:29 48 Igor Merino (Spa) Euskadi 0:01:36 49 Sergey Klimov (Rus) Rusvelo 0:01:50 50 Pavel Kochetkov (Rus) Rusvelo 0:02:08 51 Nikolay Trusov (Rus) Cyclingteam De Rijke-Shanks 52 Adrian Palomares (Spa) Cyclingteam De Rijke-Shanks 53 Haritz Orbe (Spa) Euskadi 0:02:10 54 Gennadiy Tatarinov (Rus) Rusvelo 55 Jérémie Galland (Fra) Sojasun 0:02:16 56 Andre Cardoso (Por) Caja Rural 0:02:30 57 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 0:02:36 58 José Ivan Gutierrez (Spa) Movistar Team 0:02:50 59 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 60 Julio Alexis Camacho (Col) Colombia 0:02:57 61 Luis Mas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 0:03:09 62 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 0:03:34 63 Artem Ovechkin (Rus) Rusvelo 0:03:41 64 Robert Sweeting (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:03:50 65 Hernani Broco (Por) Efapel - Glassdrive 66 Camilo Andres Suarez (Col) 472 - Colombia 0:03:53 67 Sebastian Salas (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:04:36 68 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 69 Filipe Duarte Cardoso (Por) Efapel - Glassdrive 70 Robert Vrecer (Slo) Euskaltel Euskadi 71 Ever Alexander Rivera (Col) 472 - Colombia 0:04:39 72 Jesus Del Pino (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 0:05:13 73 David Le Lay (Fra) Sojasun 0:05:26 74 Antonio Piedra (Spa) Caja Rural 0:05:45 75 Mikel Nieve (Spa) Euskaltel Euskadi 76 Neofytos Sakellaridis (Gre) SP Tableware 0:05:58 77 Eloy Teruel (Spa) Movistar Team 78 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:07:19 79 Nathaniel English (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:08:08 80 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel Euskadi 81 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 82 Victor De La Parte (Spa) SP Tableware 0:08:26 83 Joaquin Sobrino (Spa) SP Tableware 84 Juan Carlos Larrinaga (Spa) Euskadi 85 Brice Feillu (Fra) Sojasun 0:08:33 86 Mikel Iturria (Spa) Euskadi 87 Michael Friedman (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:08:36 88 Alexander Candelario (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 89 James Stemper (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:14:15 90 Jesse Anthony (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 91 Ruben Fernandez (Spa) Caja Rural 92 Pablo Torres (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 93 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 94 Ilnur Zakarin (Rus) Rusvelo 95 Paul Poux (Fra) Sojasun 0:16:51 96 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 97 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 98 Duber Armando Quintero (Col) Colombia 99 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 100 Ken Hanson (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 101 Juan Jose Lobato (Spa) Euskaltel Euskadi 102 Darío Hernández (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 103 Igor Boev (Rus) Rusvelo 104 Jon Aberasturi (Spa) Euskaltel Euskadi 105 David Williams (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 106 Boris Shpilevsky (Rus) Lokosphinx 107 Petrus Van Dijk (Ned) SP Tableware 0:18:38 108 Georgios Karatzios (Gre) SP Tableware 109 Panagiotis Chatzakis (Gre) SP Tableware

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Ruben Plaza (Spa) Movistar Team 25 pts 2 Francisco Mancebo (Spa) 5 Hour Energy p/b Kenda 20 3 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 16 4 Jose Jose Rojas (Spa) Movistar Team 14 5 Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel Euskadi 12 6 Julien El Fares (Fra) Sojasun 10 7 Sergey Firsanov (Rus) Rusvelo 9 8 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural 8 9 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 7 10 Robinson Eduard Chalapud (Col) Colombia 6 11 Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx 5 12 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 4 13 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 3 14 Juan Villegas (Col) 472 - Colombia 2 15 Edson Calderon (Col) 472 - Colombia 1

Alto De Las Portillas (Cat. 3), km. 70.3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Mas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 3 pts 2 Mikel Iturria (Spa) Euskadi 2 3 Eloy Teruel (Spa) Movistar Team 1

Alto De Monteviejo (Cat. 3), km. 77.9 # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Mas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 3 pts 2 Mikel Iturria (Spa) Euskadi 2 3 Eloy Teruel (Spa) Movistar Team 1

Alto De Pando (Cat. 2), km. 91.6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Mas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 6 pts 2 Eloy Teruel (Spa) Movistar Team 4 3 Mikel Iturria (Spa) Euskadi 2 4 Victor De La Parte (Spa) SP Tableware 1

Alto De La Varga (Cat. 2), km. 164.3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Brice Feillu (Fra) Sojasun 6 pts 2 Eloy Teruel (Spa) Movistar Team 4 3 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 2 4 Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel Euskadi 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Movistar Team 13:32:26 2 Sojasun 0:00:11 3 472 - Colombia 0:00:15 4 Colombia 0:00:20 5 Euskaltel-Euskadi 0:00:34 6 Lokosphinx 0:00:45 7 Efapel-Glassdrive 0:00:54 8 Euskadi 0:01:04 9 Caja Rural 0:01:08 10 Cyclingteam De Rijke 0:01:39 11 5 Hour Energy/Kenda 0:01:46 12 RusVelo 0:02:08 13 Burgos BH-Castilla y Leon 0:03:25 14 Team Novo Nordisk 0:09:36 15 Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:13:35 16 SP Tableware 0:22:12

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Ruben Plaza (Spa) Movistar Team 12:35:03 2 Francisco Mancebo (Spa) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:00:06 3 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 0:00:09 4 Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel Euskadi 0:00:11 5 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 0:00:13 6 Jose Jose Rojas (Spa) Movistar Team 0:00:21 7 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 8 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 9 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural 10 Sergey Firsanov (Rus) Rusvelo 11 Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx 12 Robinson Eduard Chalapud (Col) Colombia 13 Edson Calderon (Col) 472 - Colombia 0:00:25 14 Sergio Ferreira Sousa (Por) Efapel - Glassdrive 0:00:30 15 Juan Pablo Suarez (Col) Colombia 16 Christoph Pfingsten (Ger) Cyclingteam De Rijke-Shanks 17 Aritz Bagues (Spa) Euskadi 18 Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel Euskadi 19 Juan Villegas (Col) 472 - Colombia 0:00:36 20 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 0:00:37 21 Juan Chamorro (Col) 472 - Colombia 22 César Fonte (Por) Efapel - Glassdrive 23 David Belda (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 24 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 25 Wilson Alexander Marentes (Col) Colombia 0:00:47 26 Dalivier Ospina (Col) Colombia 0:00:52 27 Moises Dueñas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 28 Sergei Pomoshnikov (Rus) Rusvelo 0:00:55 29 Hugo Sebastian Salazar (Col) 472 - Colombia 0:01:04 30 Roy Sentjens (Bel) Cyclingteam De Rijke-Shanks 0:01:06 31 Nuno Ribeiro (Por) Efapel - Glassdrive 0:01:10 32 Huub Duyn (Ned) Cyclingteam De Rijke-Shanks 0:01:11 33 Taylor Sheldon (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:01:21 34 Jorge Azanza (Spa) Euskaltel Euskadi 35 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Cyclingteam De Rijke-Shanks 0:01:46 36 Nikolay Trusov (Rus) Cyclingteam De Rijke-Shanks 0:02:18 37 Jérémie Galland (Fra) Sojasun 0:02:26 38 Andre Cardoso (Por) Caja Rural 0:02:40 39 Pavel Kochetkov (Rus) Rusvelo 0:02:41 40 Arkimedes Arguelyes (Rus) Lokosphinx 0:02:57 41 José Ivan Gutierrez (Spa) Movistar Team 0:03:00 42 Gennadiy Tatarinov (Rus) Rusvelo 0:03:03 43 Julien El Fares (Fra) Sojasun 0:03:10 44 Julio Alexis Camacho (Col) Colombia 0:03:22 45 Luis Mas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 0:03:34 46 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 0:03:55 47 Robert Sweeting (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:04:21 48 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural 0:04:23 49 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 0:04:29 50 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 0:04:42 51 Filipe Duarte Cardoso (Por) Efapel - Glassdrive 0:04:46 52 Camilo Andres Suarez (Col) 472 - Colombia 0:04:50 53 Juan Esteban Arango (Col) Colombia 0:05:18 54 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 0:05:30 55 Max Jenkins (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:05:43 56 Ever Alexander Rivera (Col) 472 - Colombia 0:05:45 57 Hernani Broco (Por) Efapel - Glassdrive 0:05:46 58 Marsh Cooper (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:06:03 59 Mikel Nieve (Spa) Euskaltel Euskadi 0:06:10 60 Eloy Teruel (Spa) Movistar Team 0:06:48 61 Robert Vrecer (Slo) Euskaltel Euskadi 0:07:15 62 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 0:07:21 63 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 0:07:29 64 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 0:07:32 65 Maxime Mederel (Fra) Sojasun 66 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 0:07:45 67 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 0:08:02 68 Sergey Klimov (Rus) Rusvelo 0:08:06 69 Haritz Orbe (Spa) Euskadi 0:08:10 70 Igor Merino (Spa) Euskadi 0:08:18 71 Adrian Palomares (Spa) Cyclingteam De Rijke-Shanks 0:08:39 72 Brice Feillu (Fra) Sojasun 0:08:43 73 Victor De La Parte (Spa) SP Tableware 0:08:51 74 Joaquin Sobrino (Spa) SP Tableware 0:09:05 75 Alexander Candelario (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:09:26 76 Mikel Iturria (Spa) Euskadi 77 Antonio Piedra (Spa) Caja Rural 0:09:36 78 Jesus Del Pino (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 0:12:03 79 Neofytos Sakellaridis (Gre) SP Tableware 0:12:14 80 David Le Lay (Fra) Sojasun 0:13:08 81 Sebastian Salas (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:14:04 82 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:14:24 83 Mikel Bizcarra (Spa) Euskadi 0:14:48 84 Nathaniel English (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:14:56 85 James Stemper (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:14:59 86 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel Euskadi 0:15:11 87 Pablo Torres (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 0:15:16 88 Michael Friedman (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:15:37 89 Juan Jose Lobato (Spa) Euskaltel Euskadi 0:16:51 90 Ken Hanson (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:16:57 91 Igor Boev (Rus) Rusvelo 0:17:27 92 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:17:30 93 Artem Ovechkin (Rus) Rusvelo 0:17:33 94 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 0:19:50 95 Ruben Fernandez (Spa) Caja Rural 0:20:31 96 Petrus Van Dijk (Ned) SP Tableware 0:20:49 97 Jesse Anthony (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:21:16 98 Ilnur Zakarin (Rus) Rusvelo 0:21:18 99 Juan Carlos Larrinaga (Spa) Euskadi 0:22:18 100 Boris Shpilevsky (Rus) Lokosphinx 0:23:07 101 Paul Poux (Fra) Sojasun 0:23:22 102 Darío Hernández (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 0:24:16 103 David Williams (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:24:27 104 Georgios Karatzios (Gre) SP Tableware 0:24:54 105 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 0:24:57 106 Panagiotis Chatzakis (Gre) SP Tableware 0:28:06 107 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 0:28:37 108 Duber Armando Quintero (Col) Colombia 0:34:32 109 Jon Aberasturi (Spa) Euskaltel Euskadi

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 43 pts 2 Jose Jose Rojas (Spa) Movistar Team 42 3 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 38 4 Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel Euskadi 37 5 Juan Jose Lobato (Spa) Euskaltel Euskadi 35 6 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 28 7 Ruben Plaza (Spa) Movistar Team 25 8 Francisco Mancebo (Spa) 5 Hour Energy p/b Kenda 24 9 Ken Hanson (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 21 10 Julien El Fares (Fra) Sojasun 10 11 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 9 12 Sergey Firsanov (Rus) Rusvelo 9 13 Jérémie Galland (Fra) Sojasun 9 14 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 9 15 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural 8 16 Wilson Alexander Marentes (Col) Colombia 8 17 Joaquin Sobrino (Spa) SP Tableware 8 18 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 7 19 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 7 20 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 6 21 Robinson Eduard Chalapud (Col) Colombia 6 22 Andre Cardoso (Por) Caja Rural 6 23 Boris Shpilevsky (Rus) Lokosphinx 6 24 Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx 5 25 Igor Boev (Rus) Rusvelo 5

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Mas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 14 pts 2 Eloy Teruel (Spa) Movistar Team 10 3 Brice Feillu (Fra) Sojasun 7 4 César Fonte (Por) Efapel - Glassdrive 6 5 Mikel Iturria (Spa) Euskadi 6 6 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 4 7 Robinson Eduard Chalapud (Col) Colombia 3 8 Moises Dueñas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 3 9 Pavel Kochetkov (Rus) Rusvelo 2 10 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 2 11 Camilo Andres Suarez (Col) 472 - Colombia 2

Combination classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Robinson Eduard Chalapud (Col) Colombia 40 pts 2 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 65 3 Luis Mas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 73 4 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 4 5 Ruben Plaza (Spa) Movistar Team 8 6 Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel Euskadi 8 7 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 8 8 Jose Jose Rojas (Spa) Movistar Team 8 9 Francisco Mancebo (Spa) 5 Hour Energy p/b Kenda 10 10 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 18 11 Sergey Firsanov (Rus) Rusvelo 22

Regional rider classification # Rider Name (Country) Team 1 Francisco Mancebo (Spa) 5 Hour Energy p/b Kenda 2 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 3 Moises Dueñas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon