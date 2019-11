Image 1 of 46 Pablo Urtasun (Euskaltel Euskadi) won stage 1 at the Vuelta a Castilla y Leon, the team's first victory of 2013. (Image credit: Pasados CyL) Image 2 of 46 Urtasun, his son Egoi and Guajardo (Image credit: Pasados CyL) Image 3 of 46 Lobato launching the sprint for Urtasun, with Barbero on his wheel (Image credit: Pasados CyL) Image 4 of 46 Driving it (Image credit: Pasados CyL) Image 5 of 46 The peloton before the sprint (Image credit: Pasados CyL) Image 6 of 46 Another take of EUS and MOV controlling (Image credit: Pasados CyL) Image 7 of 46 Euskaltel and Movistar controlling the race (Image credit: Pasados CyL) Image 8 of 46 And now, from the back (Image credit: Pasados CyL) Image 9 of 46 In a peaceful moment, Mas, De Mesmaeker and Kovchetkov in the front (Image credit: Pasados CyL) Image 10 of 46 A Tableware rider, doing a "bidon colle" (Image credit: Pasados CyL) Image 11 of 46 Too much Tablewares in the back... (Image credit: Pasados CyL) Image 12 of 46 Lobato setting the difference (Image credit: Pasados CyL) Image 13 of 46 Sobrino wasn't able to sprint... (Image credit: Pasados CyL) Image 14 of 46 Barbero: Best Local rider - one of the best young riders in Spain (Image credit: Pasados CyL) Image 15 of 46 (Image credit: Pasados CyL) Image 16 of 46 Urtasun in the podium: Leader (Image credit: Pasados CyL) Image 17 of 46 (Image credit: Pasados CyL) Image 18 of 46 Lobato, almost as happy as Sobrino (Image credit: Pasados CyL) Image 19 of 46 nd he won!! (Image credit: Pasados CyL) Image 20 of 46 Yes, he is doing it!! (Image credit: Pasados CyL) Image 21 of 46 Urtasun is winning, Lobato celebrates... (Image credit: Pasados CyL) Image 22 of 46 Urtasun sprints... (Image credit: Pasados CyL) Image 23 of 46 Another echelon of "attardes" (Image credit: Pasados CyL) Image 24 of 46 The Efapel guy leading the pack (Image credit: Pasados CyL) Image 25 of 46 Txurruka and others in the finish line (Image credit: Pasados CyL) Image 26 of 46 Urtasun, best dad in the world (Image credit: Pasados CyL) Image 27 of 46 Lobato and Azanza smiling before the stage (Image credit: Pasados CyL) Image 28 of 46 A Lokosphinx rider, proud of being himself (Image credit: Pasados CyL) Image 29 of 46 Paco Mancebo and Moisés Dueñas (Image credit: Pasados CyL) Image 30 of 46 The breakaway past a little castle (Image credit: Pasados CyL) Image 31 of 46 Sweeting and Mas driving the breakaway (Image credit: Pasados CyL) Image 32 of 46 Movistar speeding up! (Image credit: Pasados CyL) Image 33 of 46 Movistar forced a split in the peloton at km 50 (Image credit: Pasados CyL) Image 34 of 46 Peloton strikes back with its own echelon (Image credit: Pasados CyL) Image 35 of 46 Movistar's echelon from the back (Image credit: Pasados CyL) Image 36 of 46 Movistar driving an echelon (Image credit: Pasados CyL) Image 37 of 46 A group of riders dropped of the peloton because of the wind (Image credit: Pasados CyL) Image 38 of 46 Kovchetkov (Image credit: Pasados CyL) Image 39 of 46 Fonte, Ospina, De Mesmaeker (Image credit: Pasados CyL) Image 40 of 46 Breakaway: Fonte De Mesmaeker Ospina Mas Barbero Sweeting Kovchetkov (Image credit: Pasados CyL) Image 41 of 46 It looks like a cover of a music album, right? (Image credit: Pasados CyL) Image 42 of 46 The seven-man break would stay away until only 6km remained in the opening stage at Vuelta a Castilla y Leon. (Image credit: Pasados CyL) Image 43 of 46 Luis Mas (Burgos BH-Castilla y Leon) and Robert Sweeting (5 Hour Energy p/b Kenda) at the front of the break. (Image credit: Pasados CyL) Image 44 of 46 Movistar pushed hard all day. (Image credit: Pasados CyL) Image 45 of 46 As Pablo Urtasun (Euskaltel Euskadi) speeds towards victory on stage 1, his teammate Juan Jose Lobato is already celebrating. (Image credit: Pasados CyL) Image 46 of 46 Some podium time for stage 1 winner Pablo Urtasun (Euskaltel Euskadi) (Image credit: Pasados CyL)

Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi) has won the opening stage of the Vuelta a Castilla y Leon, covering 194.8km from Arevalo to Valladolid. Urtasun delivered the Spanish WorldTour squad its first victory of the season with Francesco Lasca (Caja Rural) and Enrique Sanz (Movistar) rounding out the top three in the field sprint finale.

Urtusan also becomes the first general classification leader at the Vuelta a Castilla y Leon and with time bonuses factored in he leads Lasca by four seconds and Sanz by six seconds overall. Fourth place finisher Jose Joaquin Rojas (Movistar) and the remainder of the riders who finished in the 49-rider front group all trail by 10 seconds.

The first of three days of racing at the Vuelta a Castilla y Leon was dominated by a seven-man break comprised of Kevin De Mesmaeker (Team Novo Nordisk), Pavel Kochetkov (RusVelo), César Fonte (Efapel-Glassdrive), Luis Mas (Burgos BH-Castilla y Leon), Dalivier Ospina (Colombia), Igor Merino (Euskadi) and Robert Sweeting (5 Hour Energy p/b Kenda).

The escapees pushed their advantage out to 10 minutes early in the stage, but steady pace-making in the peloton, particularly by Movistar, chipped away at their lead. While strong crosswinds split the peloton, nonetheless with 50km remaining the gap to the field had been reduced to a manageable 4:30.

The escapees pressed onwards in hoping the peloton would mistime its chase effort, but with 6km remaining the break was neutralised and the teams of the sprinters prepared to battle for stage honours.

# Rider Name (Country) Team Result 1 Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel Euskadi 4:31:28 2 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 3 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 4 Jose J. Rojas (Spa) Movistar Team 5 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 6 Juan Jose Lobato (Spa) Euskaltel Euskadi 7 Jérémie Galland (Fra) Sojasun 8 Wilson A. Marentes (Col) Colombia 9 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 10 Andre Cardoso (Por) Caja Rural 11 Ken Hanson (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 12 Francisco Mancebo (Spa) 5 Hour Energy p/b Kenda 13 Christoph Pfingsten (Ger) Cyclingteam De Rijke-Shanks 14 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 15 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 16 Juan P. Suarez (Col) Colombia 17 Robinson E. Chalapud (Col) Colombia 18 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural 19 Moises Dueñas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 20 Roy Sentjens (Bel) Cyclingteam De Rijke-Shanks 21 Juan Chamorro (Col) 472 - Colombia 22 Edson Calderon (Col) 472 - Colombia 23 Gennadiy Tatarinov (Rus) Rusvelo 24 Huub Duyn (Ned) Cyclingteam De Rijke-Shanks 25 Steve Bekaert (Bel) Burgos BH - Castilla y Leon 26 Sergio F. Sousa (Por) Efapel - Glassdrive 27 Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel Euskadi 28 David Belda (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 29 Sergey Firsanov (Rus) Rusvelo 30 César Fonte (Por) Efapel - Glassdrive 31 Ever A. Rivera (Col) 472 - Colombia 32 José I. Gutierrez (Spa) Movistar Team 33 Jorge Azanza ES Euskaltel Euskadi 34 Filipe D. Cardoso (Por) Efapel - Glassdrive 35 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 36 Nikolay Trusov (Rus) Cyclingteam De Rijke-Shanks 37 Brice Feillu (Fra) Sojasun 38 Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx 39 Nuno Ribeiro (Por) Efapel - Glassdrive 40 Julio A. Camacho (Col) Colombia 41 Hugo S. Salazar (Col) 472 - Colombia 42 Taylor Sheldon (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 43 Sergei Pomoshnikov (Rus) Rusvelo 44 Mikel Nieve (Spa) Euskaltel Euskadi 45 Juan Villegas (Col) 472 - Colombia 46 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 47 Ruben Plaza (Spa) Movistar Team 48 Aritz Bagues (Spa) Euskadi 49 Victor De La Parte (Spa) SP Tableware 50 Dalivier Ospina (Col) Colombia 0:00:15 51 Luis Mas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 52 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Cyclingteam De Rijke-Shanks 53 Robert Sweeting (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:00:21 54 Pavel Kochetkov (Rus) Rusvelo 0:00:23 55 Igor Boev (Rus) Rusvelo 0:00:26 56 Mikel Iturria (Spa) Euskadi 0:00:28 57 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:00:29 58 Joaquin Sobrino (Spa) SP Tableware 59 James Stemper (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:00:34 60 Pablo Torres (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 0:00:36 61 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 0:00:40 62 Eloy Teruel (Spa) Movistar Team 63 Alexander Candelario (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 64 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 0:00:45 65 Camilo A. Suarez (Col) 472 - Colombia 0:00:47 66 Arkimedes Arguelyes (Rus) Lokosphinx 0:01:46 67 Hernani Broco (Por) Efapel - Glassdrive 68 Petrus Van Dijk (Ned) SP Tableware 69 Haritz Orbe (Spa) Euskadi 70 Robert Vrecer (Slo) Euskaltel Euskadi 71 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 0:01:59 72 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 0:02:49 73 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel Euskadi 74 Ilnur Zakarin (Rus) Rusvelo 75 Ricardo Vilela (Por) Efapel - Glassdrive 76 Julien El Fares (Fra) Sojasun 77 Antonio Piedra (Spa) Caja Rural 78 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural 79 Max Jenkins (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:04:07 80 Unai Iparragirre (Spa) Euskadi 81 Dylan Groenewegen (Ned) Cyclingteam De Rijke-Shanks 82 Juan E. Arango (Col) Colombia 83 Eric Young (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 84 Marsh Cooper (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 85 Efren Carazo (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 86 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 0:04:11 87 Nathaniel English (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:06:06 88 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 89 Boris Shpilevsky (Rus) Lokosphinx 90 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 91 Georgios Karatzios (Gre) SP Tableware 92 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 93 Sergey Klimov (Rus) Rusvelo 94 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 95 Jesus Del Pino (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 96 Ruben Fernandez (Spa) Caja Rural 97 Jesus Castaño (Col) 472 - Colombia 98 Paul Poux (Fra) Sojasun 99 Jesse Anthony (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 100 Shawn Milne (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 101 Neofytos Sakellaridis (Gre) SP Tableware 102 Maxime Mederel (Fra) Sojasun 103 Igor Merino (Spa) Euskadi 104 Thomas Soladay (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 105 Michael Friedman (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 106 Adrian Palomares (Spa) Cyclingteam De Rijke-Shanks 107 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 108 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 0:07:00 109 Jóni Silva (Por) Efapel - Glassdrive 110 Sandro Filipe Silva (Por) Efapel - Glassdrive 111 David Lelay (Fra) Sojasun 112 Carlos A. Uran (Col) 472 - Colombia 113 Panagiotis Chatzakis (Gre) SP Tableware 114 Darío Hernández (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 115 Sebastian Salas (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 116 David Williams (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 117 Vasileio Simantirakis (Gre) SP Tableware 0:10:44 118 Omar Fraile (Spa) Caja Rural 0:13:27 119 Mikel Bizcarra (Spa) Euskadi 120 Juan C. Larrinaga (Spa) Euskadi 121 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 122 Polydoropoulos D. (Gre) SP Tableware 123 Jon Aberasturi (Spa) Euskaltel Euskadi 124 Duber A. Quintero (Col) Colombia 125 Artem Ovechkin (Rus) Rusvelo DNF Kai Reus (Ned) Cyclingteam De Rijke-Shanks DNF Thomas Raeymaekers (Bel) Team Novo Nordisk

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel Euskadi 25 pts 2 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 20 3 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 16 4 Jose J. Rojas (Spa) Movistar Team 14 5 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 12 6 Juan Jose Lobato (Spa) Euskaltel Euskadi 10 7 Jérémie Galland (Fra) Sojasun 9 8 Wilson A. Marentes (Col) Colombia 8 9 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 7 10 Andre Cardoso (Por) Caja Rural 6 11 Ken Hanson (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 5 12 Francisco Mancebo (Spa) 5 Hour Energy p/b Kenda 4 13 Christoph Pfingsten (Ger) Cyclingteam De Rijke-Shanks 3 14 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 2 15 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 1

Mountain - Alto De Velliza (Cat. 3), 166km # Rider Name (Country) Team Result 1 César Fonte (Por) Efapel - Glassdrive 3 pts 2 Luis Mas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 2 3 Robert Sweeting (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Movistar Team 13:34:24 2 Caja Rural 3 Euskaltel Euskadi 4 Colombia 5 Sojasun 6 Cyclingteam De Rijke-Shanks 7 Burgos BH - Castilla Y Leon 8 472 - Colombia 9 Efapel - Glassdrive 10 Rusvelo 11 Lokosphinx 12 5 Hour Energy 0:00:21 13 Euskadi 0:00:28 14 SP Tableware 0:02:15 15 Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:04:47 16 Team Novo Nordisk 0:07:29

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel Euskadi 4:31:18 2 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 0:00:04 3 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 0:00:06 4 Jose J. Rojas (Spa) Movistar Team 0:00:10 5 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 6 Juan Jose Lobato (Spa) Euskaltel Euskadi 7 Jérémie Galland (Fra) Sojasun 8 Wilson A. Marentes (Col) Colombia 9 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 10 Andre Cardoso (Por) Caja Rural 11 Ken Hanson (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 12 Francisco Mancebo (Spa) 5 Hour Energy p/b Kenda 13 Christoph Pfingsten (Ger) Cyclingteam De Rijke-Shanks 14 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 15 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 16 Juan P. Suarez (Col) Colombia 17 Robinson E. Chalapud (Col) Colombia 18 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural 19 Moises Dueñas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 20 Roy Sentjens (Bel) Cyclingteam De Rijke-Shanks 21 Juan Chamorro (Col) 472 - Colombia 22 Edson Calderon (Col) 472 - Colombia 23 Gennadiy Tatarinov (Rus) Rusvelo 24 Huub Duyn (Ned) Cyclingteam De Rijke-Shanks 25 Steve Bekaert (Bel) Burgos BH - Castilla y Leon 26 Sergio F. Sousa (Por) Efapel - Glassdrive 27 Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel Euskadi 28 David Belda (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 29 Sergey Firsanov (Rus) Rusvelo 30 César Fonte (Por) Efapel - Glassdrive 31 Ever A. Rivera (Col) 472 - Colombia 32 José I. Gutierrez (Spa) Movistar Team 33 Jorge Azanza ES Euskaltel Euskadi 34 Filipe D. Cardoso (Por) Efapel - Glassdrive 35 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 36 Nikolay Trusov (Rus) Cyclingteam De Rijke-Shanks 37 Brice Feillu (Fra) Sojasun 38 Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx 39 Nuno Ribeiro (Por) Efapel - Glassdrive 40 Julio A. Camacho (Col) Colombia 41 Hugo S. Salazar (Col) 472 - Colombia 42 Taylor Sheldon (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 43 Sergei Pomoshnikov (Rus) Rusvelo 44 Mikel Nieve (Spa) Euskaltel Euskadi 45 Juan Villegas (Col) 472 - Colombia 46 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 47 Ruben Plaza (Spa) Movistar Team 48 Aritz Bagues (Spa) Euskadi 49 Victor De La Parte (Spa) SP Tableware 50 Dalivier Ospina (Col) Colombia 0:00:25 51 Luis Mas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 52 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Cyclingteam De Rijke-Shanks 53 Robert Sweeting (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:00:31 54 Pavel Kochetkov (Rus) Rusvelo 0:00:33 55 Igor Boev (Rus) Rusvelo 0:00:36 56 Mikel Iturria (Spa) Euskadi 0:00:38 57 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:00:39 58 Joaquin Sobrino (Spa) SP Tableware 59 James Stemper (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:00:44 60 Pablo Torres (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 0:00:46 61 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 0:00:50 62 Eloy Teruel (Spa) Movistar Team 63 Alexander Candelario (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 64 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 0:00:55 65 Camilo A. Suarez (Col) 472 - Colombia 0:00:57 66 Arkimedes Arguelyes (Rus) Lokosphinx 0:01:56 67 Hernani Broco (Por) Efapel - Glassdrive 68 Petrus Van Dijk (Ned) SP Tableware 69 Haritz Orbe (Spa) Euskadi 70 Robert Vrecer (Slo) Euskaltel Euskadi 71 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 0:02:09 72 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 0:02:59 73 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel Euskadi 74 Ilnur Zakarin (Rus) Rusvelo 75 Ricardo Vilela (Por) Efapel - Glassdrive 76 Julien El Fares (Fra) Sojasun 77 Antonio Piedra (Spa) Caja Rural 78 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural 79 Max Jenkins (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:04:17 80 Unai Iparragirre (Spa) Euskadi 81 Dylan Groenewegen (Ned) Cyclingteam De Rijke-Shanks 82 Juan E. Arango (Col) Colombia 83 Eric Young (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 84 Marsh Cooper (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 85 Efren Carazo (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 86 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 0:04:21 87 Nathaniel English (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 0:06:16 88 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 89 Boris Shpilevsky (Rus) Lokosphinx 90 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 91 Georgios Karatzios (Gre) SP Tableware 92 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 93 Sergey Klimov (Rus) Rusvelo 94 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 95 Jesus Del Pino (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 96 Ruben Fernandez (Spa) Caja Rural 97 Jesus Castaño (Col) 472 - Colombia 98 Paul Poux (Fra) Sojasun 99 Jesse Anthony (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 100 Shawn Milne (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 101 Neofytos Sakellaridis (Gre) SP Tableware 102 Maxime Mederel (Fra) Sojasun 103 Igor Merino (Spa) Euskadi 104 Thomas Soladay (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 105 Michael Friedman (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 106 Adrian Palomares (Spa) Cyclingteam De Rijke-Shanks 107 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 108 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 0:07:10 109 Jóni Silva (Por) Efapel - Glassdrive 110 Sandro Filipe Silva (Por) Efapel - Glassdrive 111 David Lelay (Fra) Sojasun 112 Carlos A. Uran (Col) 472 - Colombia 113 Panagiotis Chatzakis (Gre) SP Tableware 114 Darío Hernández (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 115 Sebastian Salas (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 116 David Williams (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 117 Vasileio Simantirakis (Gre) SP Tableware 0:10:54 118 Omar Fraile (Spa) Caja Rural 0:13:37 119 Mikel Bizcarra (Spa) Euskadi 120 Juan C. Larrinaga (Spa) Euskadi 121 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 122 Polydoropoulos D. (Gre) SP Tableware 123 Jon Aberasturi (Spa) Euskaltel Euskadi 124 Duber A. Quintero (Col) Colombia 125 Artem Ovechkin (Rus) Rusvelo

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel Euskadi 25 pts 2 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 20 3 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 16 4 Jose J. Rojas (Spa) Movistar Team 14 5 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 12 6 Juan Jose Lobato (Spa) Euskaltel Euskadi 10 7 Jérémie Galland (Fra) Sojasun 9 8 Wilson A. Marentes (Col) Colombia 8 9 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 7 10 Andre Cardoso (Por) Caja Rural 6 11 Ken Hanson (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 5 12 Francisco Mancebo (Spa) 5 Hour Energy p/b Kenda 4 13 Christoph Pfingsten (Ger) Cyclingteam De Rijke-Shanks 3 14 Fabrice Jeandesboz (Fra) Sojasun 2 15 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 César Fonte (Por) Efapel - Glassdrive 3 pts 2 Luis Mas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 2 3 Robert Sweeting (USA) 5 Hour Energy p/b Kenda 1

Combination classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pablo Urtasun (Spa) Euskaltel Euskadi 2 pts 2 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 4 3 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 6 4 Jose J. Rojas (Spa) Movistar Team 8 5 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 10 6 Juan Jose Lobato (Spa) Euskaltel Euskadi 12 7 Jérémie Galland (Fra) Sojasun 14 8 Wilson A. Marentes (Col) Colombia 16 9 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 18 10 Andre Cardoso (Por) Caja Rural 20 11 Ken Hanson (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 22

Best rider from Castilla Leon classification # Rider Name (Country) Team 1 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 2 Francisco Mancebo (Spa) 5 Hour Energy p/b Kenda 3 Moises Dueñas (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon 4 Efren Carazo (Spa) Burgos BH - Castilla y Leon