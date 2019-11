Manuel Cardoso (Caja Rural) won the 159.2km opening stage of the Vuelta a Castilla y Leon today and has earned the three-day stage race's first leader's jersey.

In the field sprint finale in Salamanca, Cardoso outkicked Enrique Sanz (Movistar) and Francisco Pachecho (Gios Deyser - Leon Kastro) to notch his first win of the season. With the time bonuses awarded at the finish Cardoso leads Sanz by four seconds on general classification while Pachecho holds third at six seconds.

The stage was dominated by a four-man break which formed after 57km of racing. The escape was comprised of Sergey Shilov (Lokosphinx), Walter Pedraza (EPM-Une), Alexander Wetterhall (Endura Racing) and Romain Zingle (Cofidis, Le Credit En Ligne) and the quartet reached a maximum advantage of seven minutes. Rabobank did the bulk of the work in reeling in the breakaway, which was ultimately neutralised inside of five kilometres remaining to the finish.

Zingle made the most of his stint off the front by being the first to top the day's only categorised climb, the category 3 Alto de Tres Rayas at 98.3km, thus earning the Belgian the mountains classification jersey.

The Vuelta a Castilla y Leon continues on Saturday with a 158.7km stage starting and finishing in Avila, featuring four category two climbs on the parcours.

Full Results 1 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural 3:45:05 2 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 3 Francisco Jose Pacheco (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 4 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 5 Sergio Ribeiro (Por) Efapel - Glassdrive 6 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia 7 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 8 Russell Downing (GBr) Endura Racing 9 Anibal Borrajo (Arg) Jamis - Sutter Home 10 Jon Aberasturi (Spa) Orbea Continental 11 Jordi Simon Casulleras (Spa) Andalucia 12 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 13 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 14 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 15 Manuel Anton (Spa) Burgos BH - Castilla Y Leon 16 Michael Reihs (Den) Christina Watches - Onfone 17 Sergio Sousa (Por) Efapel - Glassdrive 18 Carlos Barbero (Spa) Orbea Continental 19 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan 20 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 21 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 22 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 23 Rémy Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 24 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 25 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia 26 Filipe Cardoso (Por) Efapel - Glassdrive 27 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Movistar Team 28 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 29 Jorge Montenegro (Arg) Argentina 30 Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural 31 Camilo Suarez (Col) EPM - Une 32 Benjamin King (USA) RadioShack-Nissan 33 Nelson Oliveira (Por) RadioShack-Nissan 34 Aitor Perez (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 35 Luis Mas (Spa) Burgos BH - Castilla Y Leon 36 Tyler Wren (USA) Jamis - Sutter Home 37 David Blanco (Spa) Efapel - Glassdrive 38 Iker Camaño (Spa) Endura Racing 39 Hernan Fouche (RSA) Team Bonitas 40 Cesar Fonte (Por) Efapel - Glassdrive 41 Paul Voss (Ger) Endura Racing 42 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 43 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 44 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 45 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 46 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 47 Adrian Palomares Villaplana (Spa) Andalucia 48 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 49 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 50 Robigzon Oyola (Col) EPM - Une 51 Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi 52 Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun 53 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 54 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 55 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 56 Rafael Infantino (Col) EPM - Une 57 Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan 58 Francisco Colorado (Col) EPM - Une 59 Ruben Jimenez (Spa) Burgos BH - Castilla Y Leon 60 Pedro Merino (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 61 Stefan Schumacher (Ger) Christina Watches - Onfone 62 Rene Joergensen (Den) Christina Watches - Onfone 63 Salvador Guardiola (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 64 Darren Lill (RSA) Team Bonitas 65 Angelo Furlan (Ita) Christina Watches - Onfone 66 Linus Gerdemann (Ger) RadioShack-Nissan 67 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 68 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 69 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 70 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 71 Jonathan Gonzalez (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 72 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 73 George Bennett (NZl) RadioShack-Nissan 74 Illart Zuazubiskar (Spa) Orbea Continental 75 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 76 Luis Romero (Cub) Jamis - Sutter Home 77 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 78 Gustavo Cesar Veloso (Spa) Andalucia 79 Ricardo Vilela (Spa) Efapel - Glassdrive 80 Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia 81 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 82 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 83 Michael Rasmussen (Den) Christina Watches - Onfone 84 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Endura Racing 85 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 86 Nuno Ribeiro (Por) Efapel - Glassdrive 87 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team 88 Johann Rabie (RSA) Team Bonitas 89 Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan 90 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel - Euskadi 91 Jaume Rovira (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 92 Aritz Bagues (Spa) Orbea Continental 93 Matthew Busche (USA) RadioShack-Nissan 94 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 95 Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 96 Alexander Riabkin (Rus) Caja Rural 97 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental 98 Erick Rowsell (GBr) Endura Racing 99 Petrus Van Dijk (Ned) Jamis - Sutter Home 100 Jose Antonio Carrasco (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 101 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 102 Andrea Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 103 Sergey Belykh (Rus) Lokosphinx 104 Carlos Verona (Spa) Burgos BH - Castilla Y Leon 105 Ivan Parra (Col) EPM - Une 106 Damien Branaa (Fra) Burgos BH - Castilla Y Leon 107 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel - Euskadi 108 Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Caja Rural 109 Karol Domagalski (Pol) Caja Rural 110 Ignacio Perez (Arg) Argentina 111 Hanco Kachelhoffer (RSA) Team Bonitas 112 Jason Bakke (RSA) Team Bonitas 113 Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx 114 Jimmi Sorensen (Den) Christina Watches - Onfone 115 Xabier Zabalo (Spa) Orbea Continental 116 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 117 Walter Pedraza (Col) EPM - Une 118 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 0:00:54 119 John Anderson (Aus) Endura Racing 120 Mauricio Muller (Arg) Argentina 0:02:59 121 Carson Miller (USA) Jamis - Sutter Home 122 Mariano Rodriguez (Arg) Argentina 123 Hendrikian Kruger (RSA) Team Bonitas 124 Luthando Kaka (RSA) Team Bonitas 125 Igor Merino (Spa) Orbea Continental 126 Giovanni Baez (Col) EPM - Une 127 Raul Alarcon (Spa) Efapel - Glassdrive 128 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 129 Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun 130 Frederik Wilmann (Nor) Christina Watches - Onfone 131 David Belda (Spa) Burgos BH - Castilla Y Leon 132 Maxim Kozyrev (Rus) Lokosphinx 0:04:43 133 Nicolas Capdepuy (Fra) Burgos BH - Castilla Y Leon 134 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia 135 Joni Silva (Por) Burgos BH - Castilla Y Leon 136 Philip Mooney (USA) Jamis - Sutter Home 137 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 138 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 139 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 140 Mikel Bizkarra (Spa) Orbea Continental 141 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 142 Jetse Bol (Ned) Rabobank Cycling Team 143 Ariel Sivori (Arg) Argentina 0:11:16 144 Zakkari Dempster (Aus) Endura Racing 0:14:22 145 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Cycling Team 146 Jose Antogna (Arg) Jamis - Sutter Home 147 Pavel Karpenkov (Rus) Lokosphinx 148 Victor Gomez (Arg) Argentina 149 Juan Ignacio Curuchet (Arg) Argentina 150 Tyler Day (RSA) Team Bonitas 151 Leandro Atencio (Arg) Argentina 152 Jose Rafael Martinez (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro DNF Mauricio Ortega (Col) EPM - Une DNS Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia

Points 1 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural 25 pts 2 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 20 3 Francisco Jose Pacheco (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 16 4 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 14 5 Sergio Ribeiro (Por) Efapel - Glassdrive 12 6 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia 10 7 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 9 8 Russell Downing (GBr) Endura Racing 8 9 Anibal Borrajo (Arg) Jamis - Sutter Home 7 10 Jon Aberasturi (Spa) Orbea Continental 6 11 Jordi Simon Casulleras (Spa) Andalucia 5 12 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 4 13 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 3 14 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 15 Manuel Anton (Spa) Burgos BH - Castilla Y Leon 1

Mountain 1 - Alto de Tres Rayas (Cat. 3) 98.3km 1 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 3 pts 2 Walter Pedraza (Col) EPM - Une 2 3 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 1

Teams 1 Andalucia 11:15:15 2 Efapel - Glassdrive 3 Acqua & Sapone 4 Rabobank Cycling Team 5 Movistar Team 6 Caja Rural 7 RadioShack-Nissan 8 Endura Racing 9 Gios Deyser - Leon Kastro 10 Cofidis, Le Credit En Ligne 11 Orbea Continental 12 Euskaltel - Euskadi 13 Burgos BH - Castilla Y Leon 14 Jamis - Sutter Home 15 Saur - Sojasun 16 EPM - Une 17 Lokosphinx 18 Christina Watches - Onfone 19 Team Bonitas 20 Argentina 0:02:59

Points classification 1 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural 25 pts 2 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 20 3 Francisco Jose Pacheco (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 16 4 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 14 5 Sergio Ribeiro (Por) Efapel - Glassdrive 12 6 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia 10 7 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 9 8 Russell Downing (GBr) Endura Racing 8 9 Anibal Borrajo (Arg) Jamis - Sutter Home 7 10 Jon Aberasturi (Spa) Orbea Continental 6 11 Jordi Simon Casulleras (Spa) Andalucia 5 12 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 4 13 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 3 14 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 15 Manuel Anton (Spa) Burgos BH - Castilla Y Leon 1

Mountains classification 1 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 3 pts 2 Walter Pedraza (Col) EPM - Une 2 3 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 1

Combination classification 1 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural 2 pts 2 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 4 3 Francisco Jose Pacheco (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 6 4 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 8 5 Sergio Ribeiro (Por) Efapel - Glassdrive 10 6 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia 12 7 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 14 8 Russell Downing (GBr) Endura Racing 16 9 Anibal Borrajo (Arg) Jamis - Sutter Home 18 10 Jon Aberasturi (Spa) Orbea Continental 20 11 Jordi Simon Casulleras (Spa) Andalucia 22

Local rider classification 1 Carlos Barbero (Spa) Orbea Continental 2 Ruben Jimenez (Spa) Burgos BH - Castilla Y Leon 3 Jonathan Gonzalez (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro