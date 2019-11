It's a big relief for Luis Leon Sanchez to stand on the Paris-Nice podium again (Image credit: AFP Photo)

Spaniard Luis Leon Sanchez (Rabobank) won the second and penultimate stage of the Vuelta a Castilla y Leon. The Rabobank all-rounder was first to cross the line from a nine-man move on the 158.7 km stage up the "wall of Avila"

The winner of the Sisteron stage in Paris-Nice earlier in the year left behind his breakaway companions on the final meters, having followed Pablo Urtasun (Euskaltel-Euskadi) in capturing the previous attack from Linus Gerdemann (Radioshack-Nissan) and David de la Cruz (Caja Rural).

With the victory Sanchez claims the overall race lead ahead of the day's runner-up, Guillaume Levarlet (Saur Sojasun), who sits six seconds in arrears with Urtasun in third.

The rain fell again in Spain, with cold temperatures and even hail at times bringing 21 riders to give up the race at the feedzone 75km into the stage, the most notable being Andreas Klöden (RadioShack-Nissan). All but 16 riders lost around 10 minutes or more on the stage including Vuelta a Espana winner Juan Jose Cobo (Movistar), leaving only a dozen riders in contention for the final stage to Segovia tomorrow.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 4:18:14 2 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:00:02 3 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 4 Linus Gerdemann (Ger) RadioShack-Nissan 0:00:05 5 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 6 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 7 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 8 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:09 9 Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:12 10 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan 0:00:14 11 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia 0:00:25 12 David Blanco (Spa) Efapel - Glassdrive 0:01:35 13 Zakkari Dempster (Aus) Endura Racing 0:02:10 14 Ivan Parra (Col) EPM - Une 0:04:32 15 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:04:39 16 Giovanni Baez (Col) EPM - Une 0:04:59 17 Cesar Fonte (Por) Efapel - Glassdrive 0:09:38 18 Benjamin King (USA) RadioShack-Nissan 19 Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx 20 Filipe Cardoso (Por) Efapel - Glassdrive 21 Stefan Schumacher (Ger) Christina Watches - Onfone 22 Sergio Sousa (Por) Efapel - Glassdrive 23 Tyler Wren (USA) Jamis - Sutter Home 24 Sergio Ribeiro (Por) Efapel - Glassdrive 25 Jose Antonio Carrasco (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 26 Matthew Busche (USA) RadioShack-Nissan 27 Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun 28 Sergey Belykh (Rus) Lokosphinx 29 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 30 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 31 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Movistar Team 32 Paul Voss (Ger) Endura Racing 33 Erick Rowsell (GBr) Endura Racing 34 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 35 Aitor Perez (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 36 Carlos Verona (Spa) Burgos BH - Castilla Y Leon 37 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 38 Carlos Barbero (Spa) Orbea Continental 39 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 40 Iker Camaño (Spa) Endura Racing 41 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 42 Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan 43 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 44 Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural 45 Francisco Colorado (Col) EPM - Une 46 Aritz Bagues (Spa) Orbea Continental 47 Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun 48 Rémy Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 49 Illart Zuazubiskar (Spa) Orbea Continental 50 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 51 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team 52 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 53 Luis Romero (Cub) Jamis - Sutter Home 54 Adrian Palomares Villaplana (Spa) Andalucia 55 Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia 56 Michael Rasmussen (Den) Christina Watches - Onfone 57 Jordi Simon Casulleras (Spa) Andalucia 58 Nelson Oliveira (Por) RadioShack-Nissan 59 Walter Pedraza (Col) EPM - Une 60 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 61 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel - Euskadi 62 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 63 Rafael Infantino (Col) EPM - Une 64 Jaume Rovira (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 65 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel - Euskadi 66 George Bennett (NZl) RadioShack-Nissan 67 Hanco Kachelhoffer (RSA) Team Bonitas 68 Darren Lill (RSA) Team Bonitas 69 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 70 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 71 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 0:10:00 72 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 73 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 74 Russell Downing (GBr) Endura Racing 0:13:31 75 Robigzon Oyola (Col) EPM - Une 76 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural 0:13:37 77 Andrea Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 78 Mauricio Muller (Arg) Argentina 79 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia 80 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 81 Michael Reihs (Den) Christina Watches - Onfone 82 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia 83 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 84 Gustavo Cesar Veloso (Spa) Andalucia 85 Ricardo Vilela (Spa) Efapel - Glassdrive 86 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 87 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental 88 Alexander Riabkin (Rus) Caja Rural 89 Nuno Ribeiro (Por) Efapel - Glassdrive 90 Jon Aberasturi (Spa) Orbea Continental 91 John Anderson (Aus) Endura Racing 92 Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Caja Rural 93 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Cycling Team 94 Camilo Suarez (Col) EPM - Une 95 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:13:45 96 Salvador Guardiola (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 97 Karol Domagalski (Pol) Caja Rural 98 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 0:14:01 99 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 0:14:06 100 Mikel Bizkarra (Spa) Orbea Continental 0:14:09 101 Carson Miller (USA) Jamis - Sutter Home 102 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:20:56 103 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 0:23:52 104 Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 105 Petrus Van Dijk (Ned) Jamis - Sutter Home 106 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 107 Ignacio Perez (Arg) Argentina 108 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 109 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 110 Luis Mas (Spa) Burgos BH - Castilla Y Leon 0:23:58 111 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 0:25:48 112 Joni Silva (Por) Burgos BH - Castilla Y Leon 0:25:58 113 Johann Rabie (RSA) Team Bonitas 114 David Belda (Spa) Burgos BH - Castilla Y Leon 0:26:02 115 Xabier Zabalo (Spa) Orbea Continental 116 Jason Bakke (RSA) Team Bonitas 117 Hernan Fouche (RSA) Team Bonitas 118 Hendrikian Kruger (RSA) Team Bonitas 119 Raul Alarcon (Spa) Efapel - Glassdrive 120 Ruben Jimenez (Spa) Burgos BH - Castilla Y Leon 0:26:07 121 Nicolas Capdepuy (Fra) Burgos BH - Castilla Y Leon 122 Igor Merino (Spa) Orbea Continental 123 Jonathan Gonzalez (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 124 Jose Antogna (Arg) Jamis - Sutter Home 125 Pedro Merino (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 126 Victor Gomez (Arg) Argentina 0:26:10 127 Jimmi Sorensen (Den) Christina Watches - Onfone 0:26:13 128 Jetse Bol (Ned) Rabobank Cycling Team 0:26:15 129 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 130 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 0:26:20 131 Maxim Kozyrev (Rus) Lokosphinx 0:28:25

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 25 pts 2 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 20 3 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 16 4 Linus Gerdemann (Ger) RadioShack-Nissan 14 5 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 12 6 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 10 7 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 9 8 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 8 9 Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi 7 10 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan 6 11 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia 5 12 David Blanco (Spa) Efapel - Glassdrive 4 13 Zakkari Dempster (Aus) Endura Racing 3 14 Ivan Parra (Col) EPM - Une 2 15 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 1

Puerto La Crus De Hierro (Cat. 2), km. 21.2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Walter Pedraza (Col) EPM - Une 6 pts 2 Robigzon Oyola (Col) EPM - Une 4 3 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 2 4 Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan 1

Puerto De La Lancha (Cat. 2), km. 35.0 # Rider Name (Country) Team Result 1 Walter Pedraza (Col) EPM - Une 6 pts 2 Robigzon Oyola (Col) EPM - Une 4 3 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 4 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 1

Puerto De Arrebatacapas (Cat. 2), km. 104.2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Walter Pedraza (Col) EPM - Une 6 pts 2 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 4 3 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 4 Giovanni Baez (Col) EPM - Une 1

Puerto De La Paramera (Cat. 2), km. 140.0 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan 6 pts 2 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 4 3 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 2 4 Linus Gerdemann (Ger) RadioShack-Nissan 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Rabobank Cycling Team 13:04:29 2 Movistar Team 0:00:01 3 Euskaltel - Euskadi 0:00:05 4 RadioShack-Nissan 0:00:10 5 EPM - Une 0:09:22 6 Saur - Sojasun 0:09:31 7 Caja Rural 0:09:34 8 Andalucia 0:09:54 9 Efapel - Glassdrive 0:11:04 10 Endura Racing 0:11:39 11 Cofidis, Le Credit En Ligne 0:14:08 12 Lokosphinx 0:19:07 13 Gios Deyser - Leon Kastro 14 Orbea Continental 15 Christina Watches - Onfone 0:23:06 16 Acqua & Sapone 17 Jamis - Sutter Home 0:23:38 18 Team Bonitas 0:35:27 19 Burgos BH - Castilla Y Leon 0:49:47 20 Argentina 0:53:52

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 8:03:09 2 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:00:06 3 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:08 4 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 0:00:15 5 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 6 Linus Gerdemann (Ger) RadioShack-Nissan 7 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 8 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:19 9 Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:22 10 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan 0:00:24 11 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia 0:00:35 12 David Blanco (Spa) Efapel - Glassdrive 0:01:45 13 Ivan Parra (Col) EPM - Une 0:04:42 14 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:04:49 15 Giovanni Baez (Col) EPM - Une 0:08:08 16 Sergio Ribeiro (Por) Efapel - Glassdrive 0:09:48 17 Sergio Sousa (Por) Efapel - Glassdrive 18 Filipe Cardoso (Por) Efapel - Glassdrive 19 Benjamin King (USA) RadioShack-Nissan 20 Carlos Barbero (Spa) Orbea Continental 21 Cesar Fonte (Por) Efapel - Glassdrive 22 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Movistar Team 23 Tyler Wren (USA) Jamis - Sutter Home 24 Jordi Simon Casulleras (Spa) Andalucia 25 Aitor Perez (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 26 Rémy Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 27 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 28 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 29 Paul Voss (Ger) Endura Racing 30 Danail Andonov Petrov (Bul) Caja Rural 31 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 32 Iker Camaño (Spa) Endura Racing 33 Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun 34 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 35 Stefan Schumacher (Ger) Christina Watches - Onfone 36 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 37 Nelson Oliveira (Por) RadioShack-Nissan 38 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 39 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 40 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 41 Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan 42 Adrian Palomares Villaplana (Spa) Andalucia 43 Francisco Colorado (Col) EPM - Une 44 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 45 Matthew Busche (USA) RadioShack-Nissan 46 Rafael Infantino (Col) EPM - Une 47 Illart Zuazubiskar (Spa) Orbea Continental 48 Jose Antonio Carrasco (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 49 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 50 Luis Romero (Cub) Jamis - Sutter Home 51 Sergey Belykh (Rus) Lokosphinx 52 Erick Rowsell (GBr) Endura Racing 53 Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx 54 Darren Lill (RSA) Team Bonitas 55 Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia 56 Aritz Bagues (Spa) Orbea Continental 57 Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team 58 Michael Rasmussen (Den) Christina Watches - Onfone 59 George Bennett (NZl) RadioShack-Nissan 60 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 61 Carlos Verona (Spa) Burgos BH - Castilla Y Leon 62 David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 63 Jaume Rovira (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 64 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel - Euskadi 65 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel - Euskadi 66 Walter Pedraza (Col) EPM - Une 67 Hanco Kachelhoffer (RSA) Team Bonitas 68 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:10:10 69 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 70 Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun 0:12:47 71 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural 0:13:37 72 Russell Downing (GBr) Endura Racing 0:13:41 73 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 74 Robigzon Oyola (Col) EPM - Une 75 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia 0:13:47 76 Michael Reihs (Den) Christina Watches - Onfone 77 Jon Aberasturi (Spa) Orbea Continental 78 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 79 Camilo Suarez (Col) EPM - Une 80 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 81 Gustavo Cesar Veloso (Spa) Andalucia 82 Ricardo Vilela (Spa) Efapel - Glassdrive 83 Nuno Ribeiro (Por) Efapel - Glassdrive 84 Andrea Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 85 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental 86 Alexander Riabkin (Rus) Caja Rural 87 Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Caja Rural 88 Salvador Guardiola (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 0:13:55 89 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 90 Karol Domagalski (Pol) Caja Rural 91 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 0:14:11 92 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 0:14:16 93 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 0:14:31 94 John Anderson (Aus) Endura Racing 0:14:41 95 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 0:14:53 96 Zakkari Dempster (Aus) Endura Racing 0:16:42 97 Mauricio Muller (Arg) Argentina 0:16:46 98 Carson Miller (USA) Jamis - Sutter Home 0:17:18 99 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia 0:18:30 100 Mikel Bizkarra (Spa) Orbea Continental 0:19:02 101 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 0:24:02 102 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 103 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 104 Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 105 Petrus Van Dijk (Ned) Jamis - Sutter Home 106 Ignacio Perez (Arg) Argentina 107 Luis Mas (Spa) Burgos BH - Castilla Y Leon 0:24:08 108 Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:25:49 109 Johann Rabie (RSA) Team Bonitas 0:26:08 110 Hernan Fouche (RSA) Team Bonitas 0:26:12 111 Jason Bakke (RSA) Team Bonitas 112 Xabier Zabalo (Spa) Orbea Continental 113 Ruben Jimenez (Spa) Burgos BH - Castilla Y Leon 0:26:17 114 Pedro Merino (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 115 Jonathan Gonzalez (Spa) Gios Deyser - Leon Kastro 116 Jimmi Sorensen (Den) Christina Watches - Onfone 0:26:23 117 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:26:25 118 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 0:26:30 119 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 0:26:52 120 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Cycling Team 0:28:09 121 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:28:45 122 Hendrikian Kruger (RSA) Team Bonitas 0:29:11 123 David Belda (Spa) Burgos BH - Castilla Y Leon 124 Raul Alarcon (Spa) Efapel - Glassdrive 125 Igor Merino (Spa) Orbea Continental 0:29:16 126 Joni Silva (Por) Burgos BH - Castilla Y Leon 0:30:51 127 Nicolas Capdepuy (Fra) Burgos BH - Castilla Y Leon 0:31:00 128 Jetse Bol (Ned) Rabobank Cycling Team 0:31:08 129 Maxim Kozyrev (Rus) Lokosphinx 0:33:18 130 Jose Antogna (Arg) Jamis - Sutter Home 0:40:39 131 Victor Gomez (Arg) Argentina 0:40:42

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 25 pts 2 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Caja Rural 25 3 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 20 4 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 20 5 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 18 6 Linus Gerdemann (Ger) RadioShack-Nissan 14 7 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 14 8 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 12 9 Sergio Ribeiro (Por) Efapel - Glassdrive 12 10 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 10 11 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia 10 12 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 9 13 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 9 14 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 8 15 Russell Downing (GBr) Endura Racing 8 16 Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi 7 17 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan 6 18 Jon Aberasturi (Spa) Orbea Continental 6 19 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia 5 20 Jordi Simon Casulleras (Spa) Andalucia 5 21 David Blanco (Spa) Efapel - Glassdrive 4 22 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 4 23 Zakkari Dempster (Aus) Endura Racing 3 24 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 3 25 Ivan Parra (Col) EPM - Une 2

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Walter Pedraza (Col) EPM - Une 20 pts 2 Robigzon Oyola (Col) EPM - Une 8 3 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan 6 4 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 5 5 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 4 6 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 3 7 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 2 8 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 9 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 10 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 2 11 Linus Gerdemann (Ger) RadioShack-Nissan 1

Combination classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 5 pts 2 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 5 3 Linus Gerdemann (Ger) RadioShack-Nissan 5 4 Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan 5 5 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 4 6 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 4 7 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 4 8 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 4 9 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 4 10 Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi 4 11 Sergio Ribeiro (Por) Efapel - Glassdrive 4

Regional rider classification # Rider Name (Country) Team 1 Carlos Barbero (Spa) Orbea Continental

Spanish rider classification # Rider Name (Country) Team 1 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 2 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 4 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team 5 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 6 Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi 7 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia 8 David Blanco (Spa) Efapel - Glassdrive 9 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 10 Carlos Barbero (Spa) Orbea Continental 11 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Movistar Team