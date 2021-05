Vuelta a Burgos Feminas: Grace Brown wins stage 1

Image 1 of 15 Stage 1 won from three-rider breakaway by Grace Brown of Team BikeExchange (Image credit: Getty Images Sport) Image 2 of 15 Grace Brown (Team BikeExchange) in leader's jersey after winning stage 1 (Image credit: Getty Images Sport) Image 3 of 15 Peloton rolls across 100km on stage 1 of Vuelta a Burgos Feminas (Image credit: Getty Images Sport) Image 4 of 15 Team BikeExchange works at front of peloton, led by Grace Brown (Image credit: Getty Images Sport) Image 5 of 15 Grace Brown of Team BikeExchange on stage 1 (Image credit: Getty Images Sport) Image 6 of 15 Anna Van Der Breggen of Team SD Worx during stage 1 (Image credit: Getty Images Sport) Image 7 of 15 Scenery in Spain for stage 1 from Villadiego to Sargentes de la Lora (Image credit: Getty Images Sport) Image 8 of 15 Peloton on the 100km stage 1 headed to Sargentes de la Lora (Image credit: Getty Images Sport) Image 9 of 15 First day of racing at Vuelta a Burgos Feminas (Image credit: Getty Images Sport) Image 10 of 15 Springtime in Spain is accentuated under blue skies (Image credit: Getty Images Sport) Image 11 of 15 Grace Brown of Australia and Team BikeExchange Red Mountain Jersey (Image credit: Getty Images Sport) Image 12 of 15 Niamh Fisher-Black of New Zealand and Team SD Worx in the white best young jersey (Image credit: Getty Images Sport) Image 13 of 15 At the start in Villadiego is Elise Chabbey of Switzerland and Team Canyon SRAM Racing getting a temperature check (Image credit: Getty Images Sport) Image 14 of 15 Heidi Franz of United States and Team Rally Cycling takes the lead in early breakaway (Image credit: Getty Images Sport) Image 15 of 15 The final breakaway held to the finish: Elise Chabbey of Switzerland and Team Canyon SRAM Racing, Niamh Fisher-Black of New Zealand and Team SD Worx and Grace Brown of Australia and Team BikeExchange (Image credit: Getty Images Sport)

Grace Brown (Team BikeExchange) won stage 1 of the Vuelta a Burgos Féminas, beating Elise Chabbey (Canyon-SRAM) and Niamh Fisher-Black (Team SD Worx) in a sprint of three.

The three riders had attacked from the peloton just before the top of the Alto de La Lora climb with six kilometres to go and held off the chasing peloton on the gently rising final kilometres before sprinting for the win. Five seconds later, Arlenis Sierra (A.R. Monex) led home a small peloton to take fourth place.

“We had a team plan where we wanted to first try to split the race in the crosswinds. Our team worked really well to do that, the peloton split there, and it put a lot of teams under pressure and hurt the legs a little bit before coming into the finale. Then my team did an awesome lead-out to the bottom of the climb. I just sat in on the climb and waited until we got near the top, and that’s where I launched my attack,” explained Brown after receiving the purple leader’s jersey.



“I had two girls come across with me, Elise Chabbey and Niamh Fisher-Black. Chabbey worked with me a little bit, and then it was a sprint in the end, thankfully, even though I led from the front in the sprint, I was able to stay ahead,” Brown said.

How it unfolded

The 100-kilometre stage 1 from Villadiego to Sargentes de La Lora in the Geoparque Las Loras included several unclassified climbs as well as two classified climbs, the second one cresting six kilometres from the line, those last kilometres continuing to climb at 2-4 per cent.

The peloton split in two groups in the crosswinds after just over 30 kilometres, and it took some time from the second group to get back on. In the meantime, a break with Mireia Benito (Massi-Tactic), Heidi Franz (Rally Cycling), and Vera Looser (Instafund Racing) had gotten away and took the points atop the first classified climb before being reeled in with 45km to go.

Amalie Dideriksen (Trek-Segafredo) was the next to attack, and when she was caught, her teammate Shirin van Anrooij countered and got away. Van Anrooij quickly built a gap that maxed out at over a minute with 18 kilometres to go, but she was caught just before the start of the Alto de La Lora climb.

The peloton, led mostly by Omer Shapira (Canyon-SRAM), got smaller and smaller on the climb, but there were no attacks until Brown went 300 metres before the mountain sprint, followed by Chabbey. Fisher-Black jumped after them and bridged to the front on a short downhill.

On the gentle uphill to the finish, the front trio was never more than 20 seconds behind what remained of the peloton, with Tayler Wiles (Trek-Segafredo) doing most of the chase work, but Brown and Chabbey worked well together to hold off the chasers.

Brown will start stage 2 wearing the purple leader’s jersey, Fisher-Black took the lead in the U23 classification and will wear the white jersey on stage 2.

Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Grace Brown (Aus) Team BikeExchange 2:28:28 2 Elise Chabbey (Swi) Canyon-SRAM Racing 3 Niamh Fisher-Black (NZl) Team SD Worx 4 Arlenis Sierra Canadilla (Cub) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 0:00:05 5 Soraya Paladin (Ita) Liv Racing 6 Sofia Bertizzolo (Ita) Liv Racing 7 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo 8 Demi Vollering (Ned) Team SD Worx 9 Tereza Neumanová (Cze) Women Cycling Sport 10 Annemiek van Vleuten (Ned) Movistar Team Women 11 Tamara Dronova (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 12 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing 13 Amanda Spratt (Aus) Team BikeExchange 14 Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 15 Krista Doebel-Hickok (USA) Rally Cycling 16 Mavi Garcia (Spa) Ale' BTC Ljubljana 17 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Team BikeExchange 18 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Team SD Worx 19 Mikayla Harvey (NZl) Canyon-SRAM Racing 20 Spela Kern (Slo) Massi Tactic Women Team 21 Sabrina Stultiens (Ned) Liv Racing 22 Clara Koppenburg (Ger) Rally Cycling 23 Barbara Malcotti (Ita) Valcar-Travel & Service 24 Anna Baidak (Rus) Eneicat-RBH Global-Martin Villa 25 Eider Merino Cortazar (Spa) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 26 Anna Shackley (GBr) Team SD Worx 27 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 28 Omer Shapira (Isr) Canyon-SRAM Racing 29 Olga Zabelinskaya (Uzb) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 30 Erica Magnaldi (Ita) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 31 Anna van der Breggen (Ned) Team SD Worx 32 Marlen Reusser (Swi) Ale' BTC Ljubljana 33 Katrine Aalerud (Nor) Movistar Team Women 34 Federica Piergiovanni (Ita) Valcar-Travel & Service 35 Pauliena Rooijakkers (Ned) Liv Racing 36 Tatiana Guderzo (Ita) Ale' BTC Ljubljana 37 Kathrin Hammes (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 38 Andrea Ramírez Fregoso (Mex) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 39 Tayler Wiles (USA) Trek-Segafredo 0:01:18 40 Vita Heine (Nor) Massi Tactic Women Team 0:01:31 41 Katia Ragusa (Ita) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 0:01:43 42 Yuliia Biriukova (Ukr) Eneicat-RBH Global-Martin Villa 43 Maaike Coljé (Ned) Massi Tactic Women Team 44 Olivia Baril (Can) Massi Tactic Women Team 45 Anastasiia Chursina (Rus) Ale' BTC Ljubljana 46 Silvia Persico (Ita) Valcar-Travel & Service 47 Rotem Gafinovitz (Isr) Instafund Racing 48 Elena Pirrone (Ita) Valcar-Travel & Service 49 Sophie Wright (GBr) Ale' BTC Ljubljana 50 Ariadna Gutierrez Arzaluz (Mex) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 51 Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 52 Lucia Gonzalez Blanco (Spa) Bizkaia-Durango 53 Alice Maria Arzuffi (Ita) Valcar-Travel & Service 54 Paula Patiño Bedoya (Col) Movistar Team Women 55 Petra Stiasny (Swi) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 56 Marta Lach (Pol) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:02:21 57 Brodie Chapman (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 58 Lija Laizane (Lat) Eneicat-RBH Global-Martin Villa 0:02:26 59 Rachel Langdon (GBr) Instafund Racing 0:02:50 60 Aigul Gareeva (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 0:03:43 61 Fie Osterby (Den) Rio Miera-Cantabria Deporte 0:03:45 62 Caroline Baur (Swi) Instafund Racing 63 Antri Christoforou (Cyp) Women Cycling Sport 0:03:47 64 Karol-Ann Canuel (Can) Team SD Worx 65 Isabella Bertold (Can) Instafund Racing 66 Elizabeth Holden (GBr) Bizkaia-Durango 67 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar-Travel & Service 68 Arianna Fidanza (Ita) Team BikeExchange 69 Marta Jaskulska (Pol) Liv Racing 0:04:53 70 Gulnaz Khatuntseva (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 0:05:10 71 Mireia Benito Pellicer (Spa) Massi Tactic Women Team 72 Martina Moreno Monteys (Spa) Massi Tactic Women Team 73 Nicole Hanselmann (Swi) Women Cycling Sport 74 Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 75 Marie Le Net (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 76 Susana Perez Conejero (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 77 Vera Looser (Nam) Instafund Racing 78 Amalie Dideriksen (Den) Trek-Segafredo 79 Isabel Martin Martin (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 80 Georgia Williams (NZl) Team BikeExchange 81 Ariana Gilabert Vilaplana (Spa) Bizkaia-Durango 82 Laura Tomasi (Ita) Ale' BTC Ljubljana 83 Luciana Roland (Arg) Women Cycling Sport 84 Sandra Alonso Dominguez (Spa) Bizkaia-Durango 85 Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Movistar Team Women 0:06:52 86 Heidi Franz (USA) Rally Cycling 87 Nerea Nuño Iglesias (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 88 Alba Leonardo Sanchez (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 89 Lara Vieceli (Ita) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 90 Sara Poidevin (Can) Rally Cycling 91 Sarah Roy (Aus) Team BikeExchange 0:08:36 92 Lydia Iglesias Bares (Spa) Bizkaia-Durango 93 Lauretta Hanson (Aus) Trek-Segafredo 94 Nofar Maoz (Isr) Women Cycling Sport 95 Alessia Vigilia (Ita) Women Cycling Sport 96 Elisabet Escursell Valero (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 97 Hannah Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 98 Alice Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 99 Lotta Henttala (Fin) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 100 Laura Asencio (Fra) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 101 Shirin van Anrooij (Ned) Trek-Segafredo 102 Elynor Backstedt (GBr) Trek-Segafredo 103 Jelena Eric (Srb) Movistar Team Women 104 Ziortza Isasi Cristobal (Spa) Eneicat-RBH Global-Martin Villa 0:11:12 105 Mariia Miliaeva (Rus) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 0:14:47 DNF Alessia Bulleri (Ita) Eneicat-RBH Global-Martin Villa DNF Sara Martin Martin (Spa) Movistar Team Women DNF Holly Breck (USA) Rally Cycling

Finish Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Grace Brown (Aus) Team BikeExchange 25 2 Elise Chabbey (Swi) Canyon-SRAM Racing 20 3 Niamh Fisher-Black (NZl) Team SD Worx 16 4 Arlenis Sierra Canadilla (Cub) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 14 5 Soraya Paladin (Ita) Liv Racing 12 6 Sofia Bertizzolo (Ita) Liv Racing 10 7 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo 9 8 Demi Vollering (Ned) Team SD Worx 8 9 Tereza Neumanová (Cze) Women Cycling Sport 7 10 Annemiek van Vleuten (Ned) Movistar Team Women 6 11 Tamara Dronova (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 5 12 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing 4 13 Amanda Spratt (Aus) Team BikeExchange 3 14 Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 2 15 Krista Doebel-Hickok (USA) Rally Cycling 1

Mountain 1 - Alto de Coculina Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Heidi Franz (USA) Rally Cycling 6 2 Mireia Benito Pellicer (Spa) Massi Tactic Women Team 4 3 Vera Looser (Nam) Instafund Racing 2 4 Katia Ragusa (Ita) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 1

Mountain 2 - Alto de la Lora Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Grace Brown (Aus) Team BikeExchange 6 2 Elise Chabbey (Swi) Canyon-SRAM Racing 4 3 Niamh Fisher-Black (NZl) Team SD Worx 2 4 Katrine Aalerud (Nor) Movistar Team Women 1

Young rider Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Niamh Fisher-Black (NZl) Team SD Worx 2:28:28 2 Tereza Neumanová (Cze) Women Cycling Sport 0:00:05 3 Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 4 Mikayla Harvey (NZl) Canyon-SRAM Racing 5 Barbara Malcotti (Ita) Valcar-Travel & Service 6 Anna Baidak (Rus) Eneicat-RBH Global-Martin Villa 7 Anna Shackley (GBr) Team SD Worx 8 Federica Piergiovanni (Ita) Valcar-Travel & Service 9 Andrea Ramírez Fregoso (Mex) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 10 Yuliia Biriukova (Ukr) Eneicat-RBH Global-Martin Villa 0:01:43 11 Elena Pirrone (Ita) Valcar-Travel & Service 12 Sophie Wright (GBr) Ale' BTC Ljubljana 13 Petra Stiasny (Swi) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 14 Aigul Gareeva (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 0:03:43 15 Marta Jaskulska (Pol) Liv Racing 0:04:53 16 Martina Moreno Monteys (Spa) Massi Tactic Women Team 0:05:10 17 Marie Le Net (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 18 Susana Perez Conejero (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 19 Isabel Martin Martin (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 20 Ariana Gilabert Vilaplana (Spa) Bizkaia-Durango 21 Laura Tomasi (Ita) Ale' BTC Ljubljana 22 Sandra Alonso Dominguez (Spa) Bizkaia-Durango 23 Alba Leonardo Sanchez (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 0:06:52 24 Nofar Maoz (Isr) Women Cycling Sport 0:08:36 25 Alessia Vigilia (Ita) Women Cycling Sport 26 Laura Asencio (Fra) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 27 Shirin van Anrooij (Ned) Trek-Segafredo 28 Elynor Backstedt (GBr) Trek-Segafredo 29 Mariia Miliaeva (Rus) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 0:14:47

Team Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Team SD Worx 7:25:34 2 Team BikeExchange 3 Canyon-SRAM Racing 1:00:00 4 Liv Racing 0:00:05 5 A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 6 Ale' BTC Ljubljana 7 FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:01:43 8 Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 9 Movistar Team Women 10 Valcar-Travel & Service 11 Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:02:21 12 Massi Tactic Women Team 0:03:09 13 Eneicat-RBH Global-Martin Villa 0:04:04 14 Trek-Segafredo 0:06:23 15 Rally Cycling 0:06:52 16 Instafund Racing 0:08:08 17 Women Cycling Sport 0:08:52 18 Bizkaia-Durango 0:10:30 19 Rio Miera-Cantabria Deporte 0:13:55

General classification after stage 1 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Grace Brown (Aus) Team BikeExchange 2:28:28 2 Elise Chabbey (Swi) Canyon-SRAM Racing 3 Niamh Fisher-Black (NZl) Team SD Worx 4 Arlenis Sierra Canadilla (Cub) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 0:00:05 5 Soraya Paladin (Ita) Liv Racing 6 Sofia Bertizzolo (Ita) Liv Racing 7 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo 8 Demi Vollering (Ned) Team SD Worx 9 Tereza Neumanová (Cze) Women Cycling Sport 10 Annemiek van Vleuten (Ned) Movistar Team Women 11 Tamara Dronova (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 12 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing 13 Amanda Spratt (Aus) Team BikeExchange 14 Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 15 Krista Doebel-Hickok (USA) Rally Cycling 16 Mavi Garcia (Spa) Ale' BTC Ljubljana 17 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Team BikeExchange 18 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Team SD Worx 19 Mikayla Harvey (NZl) Canyon-SRAM Racing 20 Spela Kern (Slo) Massi Tactic Women Team 21 Sabrina Stultiens (Ned) Liv Racing 22 Clara Koppenburg (Ger) Rally Cycling 23 Barbara Malcotti (Ita) Valcar-Travel & Service 24 Anna Baidak (Rus) Eneicat-RBH Global-Martin Villa 25 Eider Merino Cortazar (Spa) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 26 Anna Shackley (GBr) Team SD Worx 27 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 28 Omer Shapira (Isr) Canyon-SRAM Racing 29 Olga Zabelinskaya (Uzb) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 30 Erica Magnaldi (Ita) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 31 Anna van der Breggen (Ned) Team SD Worx 32 Marlen Reusser (Swi) Ale' BTC Ljubljana 33 Katrine Aalerud (Nor) Movistar Team Women 34 Federica Piergiovanni (Ita) Valcar-Travel & Service 35 Pauliena Rooijakkers (Ned) Liv Racing 36 Tatiana Guderzo (Ita) Ale' BTC Ljubljana 37 Kathrin Hammes (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 38 Andrea Ramírez Fregoso (Mex) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 39 Tayler Wiles (USA) Trek-Segafredo 0:01:18 40 Vita Heine (Nor) Massi Tactic Women Team 0:01:31 41 Katia Ragusa (Ita) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 0:01:43 42 Yuliia Biriukova (Ukr) Eneicat-RBH Global-Martin Villa 43 Maaike Coljé (Ned) Massi Tactic Women Team 44 Olivia Baril (Can) Massi Tactic Women Team 45 Anastasiia Chursina (Rus) Ale' BTC Ljubljana 46 Silvia Persico (Ita) Valcar-Travel & Service 47 Rotem Gafinovitz (Isr) Instafund Racing 48 Elena Pirrone (Ita) Valcar-Travel & Service 49 Sophie Wright (GBr) Ale' BTC Ljubljana 50 Ariadna Gutierrez Arzaluz (Mex) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 51 Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 52 Lucia Gonzalez Blanco (Spa) Bizkaia-Durango 53 Alice Maria Arzuffi (Ita) Valcar-Travel & Service 54 Paula Patiño Bedoya (Col) Movistar Team Women 55 Petra Stiasny (Swi) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 56 Marta Lach (Pol) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:02:21 57 Brodie Chapman (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 58 Lija Laizane (Lat) Eneicat-RBH Global-Martin Villa 0:02:26 59 Rachel Langdon (GBr) Instafund Racing 0:02:50 60 Aigul Gareeva (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 0:03:43 61 Fie Osterby (Den) Rio Miera-Cantabria Deporte 0:03:45 62 Caroline Baur (Swi) Instafund Racing 63 Antri Christoforou (Cyp) Women Cycling Sport 0:03:47 64 Karol-Ann Canuel (Can) Team SD Worx 65 Isabella Bertold (Can) Instafund Racing 66 Elizabeth Holden (GBr) Bizkaia-Durango 67 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar-Travel & Service 68 Arianna Fidanza (Ita) Team BikeExchange 69 Marta Jaskulska (Pol) Liv Racing 0:04:53 70 Gulnaz Khatuntseva (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 0:05:10 71 Mireia Benito Pellicer (Spa) Massi Tactic Women Team 72 Martina Moreno Monteys (Spa) Massi Tactic Women Team 73 Nicole Hanselmann (Swi) Women Cycling Sport 74 Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 75 Marie Le Net (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 76 Susana Perez Conejero (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 77 Vera Looser (Nam) Instafund Racing 78 Amalie Dideriksen (Den) Trek-Segafredo 79 Isabel Martin Martin (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 80 Georgia Williams (NZl) Team BikeExchange 81 Ariana Gilabert Vilaplana (Spa) Bizkaia-Durango 82 Laura Tomasi (Ita) Ale' BTC Ljubljana 83 Luciana Roland (Arg) Women Cycling Sport 84 Sandra Alonso Dominguez (Spa) Bizkaia-Durango 85 Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Movistar Team Women 0:06:52 86 Heidi Franz (USA) Rally Cycling 87 Nerea Nuño Iglesias (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 88 Alba Leonardo Sanchez (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 89 Lara Vieceli (Ita) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 90 Sara Poidevin (Can) Rally Cycling 91 Sarah Roy (Aus) Team BikeExchange 0:08:36 92 Lydia Iglesias Bares (Spa) Bizkaia-Durango 93 Lauretta Hanson (Aus) Trek-Segafredo 94 Nofar Maoz (Isr) Women Cycling Sport 95 Alessia Vigilia (Ita) Women Cycling Sport 96 Elisabet Escursell Valero (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 97 Hannah Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 98 Alice Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 99 Lotta Henttala (Fin) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 100 Laura Asencio (Fra) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 101 Shirin van Anrooij (Ned) Trek-Segafredo 102 Elynor Backstedt (GBr) Trek-Segafredo 103 Jelena Eric (Srb) Movistar Team Women 104 Ziortza Isasi Cristobal (Spa) Eneicat-RBH Global-Martin Villa 0:11:12 105 Mariia Miliaeva (Rus) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 0:14:47

Point classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Grace Brown (Aus) Team BikeExchange 25 2 Elise Chabbey (Swi) Canyon-SRAM Racing 20 3 Niamh Fisher-Black (NZl) Team SD Worx 16 4 Arlenis Sierra Canadilla (Cub) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 14 5 Soraya Paladin (Ita) Liv Racing 12 6 Sofia Bertizzolo (Ita) Liv Racing 10 7 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo 9 8 Demi Vollering (Ned) Team SD Worx 8 9 Tereza Neumanová (Cze) Women Cycling Sport 7 10 Annemiek van Vleuten (Ned) Movistar Team Women 6 11 Tamara Dronova (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 5 12 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing 4 13 Amanda Spratt (Aus) Team BikeExchange 3 14 Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 2 15 Krista Doebel-Hickok (USA) Rally Cycling 1

Mountain classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Grace Brown (Aus) Team BikeExchange 6 2 Heidi Franz (USA) Rally Cycling 6 3 Elise Chabbey (Swi) Canyon-SRAM Racing 4 4 Mireia Benito Pellicer (Spa) Massi Tactic Women Team 4 5 Niamh Fisher-Black (NZl) Team SD Worx 2 6 Vera Looser (Nam) Instafund Racing 2 7 Katrine Aalerud (Nor) Movistar Team Women 1 8 Katia Ragusa (Ita) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 1

Young rider classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Niamh Fisher-Black (NZl) Team SD Worx 2:28:28 2 Tereza Neumanová (Cze) Women Cycling Sport 0:00:05 3 Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 4 Mikayla Harvey (NZl) Canyon-SRAM Racing 5 Barbara Malcotti (Ita) Valcar-Travel & Service 6 Anna Baidak (Rus) Eneicat-RBH Global-Martin Villa 7 Anna Shackley (GBr) Team SD Worx 8 Federica Piergiovanni (Ita) Valcar-Travel & Service 9 Andrea Ramírez Fregoso (Mex) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 10 Yuliia Biriukova (Ukr) Eneicat-RBH Global-Martin Villa 0:01:43 11 Elena Pirrone (Ita) Valcar-Travel & Service 12 Sophie Wright (GBr) Ale' BTC Ljubljana 13 Petra Stiasny (Swi) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 14 Aigul Gareeva (Rus) Cogeas Mettler Look Pro Cycling Team 0:03:43 15 Marta Jaskulska (Pol) Liv Racing 0:04:53 16 Martina Moreno Monteys (Spa) Massi Tactic Women Team 0:05:10 17 Marie Le Net (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 18 Susana Perez Conejero (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 19 Isabel Martin Martin (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 20 Ariana Gilabert Vilaplana (Spa) Bizkaia-Durango 21 Laura Tomasi (Ita) Ale' BTC Ljubljana 22 Sandra Alonso Dominguez (Spa) Bizkaia-Durango 23 Alba Leonardo Sanchez (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 0:06:52 24 Nofar Maoz (Isr) Women Cycling Sport 0:08:36 25 Alessia Vigilia (Ita) Women Cycling Sport 26 Laura Asencio (Fra) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 27 Shirin van Anrooij (Ned) Trek-Segafredo 28 Elynor Backstedt (GBr) Trek-Segafredo 29 Mariia Miliaeva (Rus) A.R. Monex Women's Pro Cycling Team 0:14:47