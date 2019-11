Francesco Gavazzi (Androni-Sidermec) placed third at the Coppa Sabatini. (Image credit: Bettini Photo)

Francesco Gavazzi (Androni-Sidermec) claimed victory on stage 1 of the Vuelta a Burgos after he delivered a powerful sprint on the uphill finish at Alto del Castillo. The Italian beat Pello Bilbao (Astana) into second place, while Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA) took third.

The sharp finale at Alto del Castillo is a staple of the Vuelta a Burgos, and well-tailored to Gavazzi’s talents. The 34-year-old opted to open his sprint from distance, and his ferocious acceleration served to shatter an already fragmenting leading group.

Bilbao battled gamely to get on terms with Gavazzi in the final 150 metres, but he was left with too much ground to make up and had to settle for second place. Aranburu produced a strong finish to take third ahead of Marco Tizza (Nippo-Vini Fantini) and Jon Aberasturi (Euskadi-Murias). Tao Geoghegan Hart (Team Sky) placed 6th ahead of Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA).

Miguel Angel Lopez (Astana) was the best-placed of the pre-race favourites, coming home in 13th place, just behind fellow countryman Winner Anacona (Movistar) and 10 seconds down on Gavazzi. Sky’s David De La Cruz crossed the line a further 2 seconds back on the explosive finale, in a group that also contained Louis Meintjes (Dimension Data).

The 157km stage was animated by a six-man break compromising Sindre Lunke (Fortuneo-Samsic), Ricardo Garcia (Fundacion Euskadi), Pablo Torres (Burgos-BH), Diego Sevilla (Polartec-Kometa), Lucas De Rossi (Delko-Marseille Provence KTM) and Bryan Nauleau (Direct Energie).

The sextet forged clear inside the opening 10km and quickly established a maximum lead of 6 minutes over a peloton that was largely content to allow them their early freedom. In time, Team Sky and Movistar, began to keep tabs on the break’s lead, and the gap dropped accordingly as the afternoon wore on.

Torres led the escapees over the category 1 ascent of Altotero after 76km, but from there, the peloton started to increase its urgency on the fast run towards Burgos and Alto del Castillo, which was to be climbed twice in the finale.

With 25km to go, the break’s lead was down to just 1:30, and the six leaders were swept up by the bunch as they hit the lower slopes of the category 3 Alto del Castillo for the first time with a shade under 15km still to race.

Burgos-BH and then Team Sky maintained a blistering pace on the final lap of the finishing circuit, which prevented any attacks from going clear. The intensity remained undimmed as the race hurtled towards the final haul up the Alto del Castillo, where Astana were prominent in trying to set up Bilbao for the stage win.

On the short but tough climb to the finish, however, Gavazzi emerged as the strongest rider. His vicious acceleration proved enough to build a winning advantage and he will wear the purple jersey of race leader on Wednesday’s stage 2, which brings the peloton from Belorado to Castrojeriz.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 3:48:30 2 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 3 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 4 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 5 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 6 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 7 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 8 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:00:05 9 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 10 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 11 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:08 12 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:00:10 13 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 14 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH 0:00:12 15 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 16 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 17 David De La Cruz (Spa) Team Sky 18 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 19 Rafael Valls Ferri (Spa) Movistar Team 20 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 21 Jérémy Maison (Fra) Fortuneo-Samsic 22 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 23 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 24 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 25 Igor Anton (Spa) Dimension Data 26 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 27 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 28 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 29 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 30 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Team Euskadi 31 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 32 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 33 Sebastian Henao (Col) Team Sky 34 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon 35 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 36 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 37 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Polartec Kometa 0:00:24 38 José Mendes (Por) Burgos BH 39 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 0:00:29 40 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo-Samsic 41 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 42 Gotzon Martin Sanz (Spa) Team Euskadi 43 Miguel Angel Reyes Vergara (Col) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 44 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:00:36 45 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 46 Brice Feillu (Fra) Fortuneo-Samsic 47 Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Spa) Team Euskadi 0:00:39 48 Benjamin King (USA) Dimension Data 0:00:42 49 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 50 Remy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence KTM 51 Massimo Rosa (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:00:46 52 Juan Camacho Del Fresno (Spa) Polartec Kometa 0:00:49 53 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko Marseille Provence KTM 54 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 0:00:51 55 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 56 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Team Euskadi 57 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Spa) Team Euskadi 58 Maxime Daniel (Fra) Fortuneo-Samsic 0:00:54 59 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:01 60 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:01:05 61 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:06 62 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 63 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 64 Rein Taaramäe (Est) Direct Energie 65 Patrick Gamper (Aut) Polartec Kometa 0:01:10 66 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Polartec Kometa 0:01:25 67 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Ceramicspeed 0:01:42 68 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 69 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 70 Axel Journiaux (Fra) Direct Energie 0:01:50 71 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 72 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 0:02:08 73 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:02:49 74 Thibault Guernalec (Fra) Fortuneo-Samsic 75 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 76 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:03:08 77 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 0:03:16 78 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 79 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 80 Ricardo Garcia (Spa) Team Euskadi 81 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:12 82 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 83 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 84 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 85 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 86 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 87 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo-Samsic 0:07:54 88 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 89 Alejandro Ropero Molina (Spa) Polartec Kometa 90 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Samsic 91 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH 92 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 93 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina-Selle Italia 94 Sergio Rodriguez Reche (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 95 Iker Azkarate Ramirez (Spa) Team Euskadi 96 Diego Rosa (Ita) Team Sky 97 Maxence Moncassin (Fra) Wilier Triestina-Selle Italia 98 Ander Barrenetxea Uriarte (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 99 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 100 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 0:07:58 101 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 102 Michele Gazzoli (Ita) Polartec Kometa 103 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:08:02 104 Matteo Moschetti (Ita) Polartec Kometa 0:14:48

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 25 pts 2 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 20 3 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 16 4 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 14 5 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 12 6 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 10 7 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 9 8 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 8 9 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 7 10 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 6 11 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 5 12 Winner Anacona (Col) Movistar Team 4 13 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 3 14 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH 2 15 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 1

Mountain # Rider Name (Country) Team Result 1 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 16 pts 2 Ricardo Garcia (Spa) Team Euskadi 12 3 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Samsic 10 4 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 8 5 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 8 6 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon 6 7 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 6 8 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 4 9 Sebastian Henao (Col) Team Sky 4 10 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Polartec Kometa 4 11 Diego Rosa (Ita) Team Sky 3 12 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2 13 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 2 14 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 2 15 Winner Anacona (Col) Movistar Team 1

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 3:48:42 2 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Team Euskadi 3 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 4 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Polartec Kometa 5 Gotzon Martin Sanz (Spa) Team Euskadi 6 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 7 Remy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence KTM 8 Patrick Gamper (Aut) Polartec Kometa 9 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Polartec Kometa 1:13:00 10 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Riwal Ceramicspeed 1:30:00 11 Thibault Guernalec (Fra) Fortuneo-Samsic 2:37:00 12 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 5:00:00 13 Alejandro Ropero Molina (Spa) Polartec Kometa 7:42:00 14 Maxence Moncassin (Fra) Wilier Triestina-Selle Italia 15 Michele Gazzoli (Ita) Polartec Kometa 7:46:00 16 Matteo Moschetti (Ita) Polartec Kometa 14:36:00

