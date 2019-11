Ivan Ramiro Sosa (Androni Giocattoli-Sidermec) won the queen stage 3 at the Adriatica Ionica Race (Image credit: Bettini Photo)

Ivan Sosa (Androni Giocattoli-Sidermec) snatched overall victory at the Vuelta a Burgos from compatriot and overnight leader Miguel Angel Lopez (Astana) after an impressive late attack that secured the young Colombian the stage victory on the summit finish of Lagunas de Neila. and the final purple winner’s jersey.

Sosa attacked his rivals with a late burst of speed inside the final kilometre, going on to beat runner-up Lopez by 19 seconds. Sergio Pardilla (Caja Rural-Seguros RGA) put in a strong attack but was ultimately caught by Sosa and Lopez, and finished third on the day.

Sosa ended up sealing the title by 17 seconds over Lopez and 53 seconds ahead of David de la Cruz (Sky). Sosa also won the mountain jersey and the best young rider jersey, while Lopez won the points competition.

How it unfolded

The final stage of the Vuelta a Burgos was decisive for the overall classification as the 140.9km race because of the finish on the summit of Lagunas De Neila, a steep 10km climb to the finish line.

Along the way, riders contested a trio of category 3 climbs at Alto San Cuero (56km), Alto del Cerro (86km), Alto del Collado del Vilviestre (118km) before the final climb to Lagunas De Neila. There were also three intermediate sprints at Arauzo de Miel (74km), Hontoria del Pinar (103km) and Quintanar de la Sierra (129km).

A breakaway of 14 riders set off 25km into the stage but was quickly snuffed out before the peloton reached the first ascent of the day. A new breakaway formed over the top of Alto San Cuero that included Jaime Castrillo (Movistar), Johann Van Zyl and Ben King (Dimension Data), Diego Rosa (Team Sky), Angel Madrazo Ruiz and Lucas De Rossi (Delko Marseille Provence KTM), Perrig Quemeneur (Direct Energie), Garikoitz Bravo Oiarbide (Euskadi Basque Country) and Diego Rubio (BurgosBH).

Those riders were later joined by José Joaquin Rojas (Movistar), Nicola Bagioli (Nippo Vini-Fantini) and Pablo Torres (BurgosBH) to form an 11-man breakaway, and they gained over a minute on the main field.

The gap pushed out to a maximum of two minutes but they lost much of that time as they reached the base of the final climb. The breakaway split apart on the early ascent, as King and Madrazo pushed ahead, hanging on to a slim 42 seconds. There were still close to 10km of difficult climbing, and with a select group chasing that included leader Lopez and Sosa, separated by two seconds on GC, that meant their breakaway efforts would inevitably come to an end before the finish line.

As the race heated up on the slopes to Lagunas De Neila, a group of select climbers distanced themselves that included Igor Anton (Dimension Data), Serio Pardilla (Caja Rural-Seguros RGA), Sebastian Henao (Team Sky), Filippo Zaccanti (Nippo Vini-Fantini) and Delio Fernandez Cruz (Delko Marseille Provence KTM).

Pardilla was the first to attack that group with just over two kilometres to the summit, while Anton tried desperately to close down the gap from behind. Anton was soon joined by David De La Cruz (Team Sky) and later Lopez and Sosa, where the battle ensued for the overall title and stage glory.

Sosa launched an attack that Lopez just couldn't follow; gaining the two seconds he needed to surpass his compatriot in the overall classification. He then caught and passed Pardilla less than 400 metres to the line and stormed up the final slopes finishing 19 seconds ahead of Lopez and 21 ahead of Pardilla, who managed to hang on for third.

Sosa will only turn 21 on October but is already being tipped as Colombia’s next great find. He has given Gianni Savio’s Androni Giocattoli a prestigious victory at the Vuelta a Burgos before riding the Tour de L’Avenir with the Colombian national team and an expected move to Trek-Segafredo in 2019.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 3:26:37 2 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:00:19 3 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:21 4 David De La Cruz (Spa) Team Sky 5 Igor Anton (Spa) Dimension Data 0:00:32 6 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:00:45 7 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 8 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:00:47 9 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:00:52 10 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 0:00:59 11 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:04 12 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:01:10 13 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:01:16 14 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:01:17 15 Jetse Bol (Ned) Burgos BH 16 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 0:01:26 17 Jérémy Maison (Fra) Fortuneo-Samsic 18 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 19 José Mendes (Por) Burgos BH 20 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:01:33 21 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:34 22 Rein Taaramäe (Est) Direct Energie 0:01:36 23 Winner Anacona (Col) Movistar Team 24 Remy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:45 25 Miguel Angel Reyes Vergara (Col) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:01:57 26 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:02:10 27 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:02:17 28 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 0:02:22 29 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 0:02:57 30 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:03:01 31 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:03:11 32 Benjamin King (USA) Dimension Data 0:03:30 33 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 34 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Team Euskadi 0:03:36 35 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:40 36 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Samsic 37 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 38 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 39 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 40 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Spa) Team Euskadi 41 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 0:03:45 42 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:04:39 43 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 44 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo-Samsic 0:04:54 45 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH 0:06:25 46 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 47 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:06:38 48 Brice Feillu (Fra) Fortuneo-Samsic 0:06:58 49 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko Marseille Provence KTM 0:07:01 50 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 0:07:22 51 Rafael Valls Ferri (Spa) Movistar Team 52 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:07:57 53 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 54 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 55 Gotzon Martin Sanz (Spa) Team Euskadi 56 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:08:08 57 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo-Samsic 0:08:16 58 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:08:41 59 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH 0:10:14 60 Patrick Gamper (Aut) Polartec Kometa 0:10:18 61 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 0:10:34 62 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Polartec Kometa 0:10:41 63 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:10:46 64 Michele Gazzoli (Ita) Polartec Kometa 0:10:41 65 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:10:55 66 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:11:24 67 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 68 Maxime Daniel (Fra) Fortuneo-Samsic 69 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:11:42 70 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 71 Massimo Rosa (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 72 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 73 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:11:45 74 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 75 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 0:12:15 76 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 77 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 0:16:03 78 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 0:16:37 79 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 80 Ricardo Garcia (Spa) Team Euskadi 81 Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Spa) Team Euskadi 82 Sergio Rodriguez Reche (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 83 Thibault Guernalec (Fra) Fortuneo-Samsic 84 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 85 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:18:00 86 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:18:02 87 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:18:11 88 Iker Azkarate Ramirez (Spa) Team Euskadi 0:19:40 89 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Team Euskadi 90 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:19:41 91 Matteo Moschetti (Ita) Polartec Kometa 0:24:05 92 Alejandro Ropero Molina (Spa) Polartec Kometa 93 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Polartec Kometa 0:28:37 94 Juan Camacho Del Fresno (Spa) Polartec Kometa

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 25 pts 2 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 20 3 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 16 4 David De La Cruz (Spa) Team Sky 14 5 Igor Anton (Spa) Dimension Data 12 6 Sebastian Henao (Col) Team Sky 10 7 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 9 8 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 8 9 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 7 10 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 6 11 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 5 12 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 4 13 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 3 14 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 2 15 Jetse Bol (Ned) Burgos BH 1

Mountain # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 30 pts 2 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 25 3 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 20 4 David De La Cruz (Spa) Team Sky 16 5 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 12 6 Igor Anton (Spa) Dimension Data 12 7 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 10 8 Sebastian Henao (Col) Team Sky 10 9 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 8 10 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 6 11 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 5 12 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 4 13 Benjamin King (USA) Dimension Data 4 14 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 4 15 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 3 16 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 2 17 Diego Rosa (Ita) Team Sky 2 18 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 1 19 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 1 20 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 1

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 3:26:37 2 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 0:01:26 3 Remy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:45 4 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:03:01 5 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Team Euskadi 0:03:36 6 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 0:03:40 7 Gotzon Martin Sanz (Spa) Team Euskadi 0:07:57 8 Patrick Gamper (Aut) Polartec Kometa 0:10:18 9 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Polartec Kometa 0:10:41 10 Michele Gazzoli (Ita) Polartec Kometa 11 Thibault Guernalec (Fra) Fortuneo-Samsic 0:16:37 12 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:18:02 13 Matteo Moschetti (Ita) Polartec Kometa 0:24:05 14 Alejandro Ropero Molina (Spa) Polartec Kometa 15 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Polartec Kometa 0:28:37

Final general classification after stage 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 19:00:37 2 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:00:17 3 David De La Cruz (Spa) Team Sky 0:00:53 4 Igor Anton (Spa) Dimension Data 0:01:04 5 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:01:25 6 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:27 7 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:01:41 8 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:02:23 9 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 0:02:33 10 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:02:34 11 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:03:04 12 José Mendes (Por) Burgos BH 0:03:05 13 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:03:07 14 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:11 15 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:17 16 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:03:24 17 Jérémy Maison (Fra) Fortuneo-Samsic 0:03:31 18 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:03:32 19 Rein Taaramäe (Est) Direct Energie 0:03:34 20 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 0:03:43 21 Jetse Bol (Ned) Burgos BH 0:03:48 22 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:04:11 23 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 0:04:25 24 Remy Rochas (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:05:13 25 Miguel Angel Reyes Vergara (Col) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:05:49 26 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:06:26 27 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Team Euskadi 0:07:08 28 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:07:20 29 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 0:07:25 30 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 0:07:26 31 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:08:34 32 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 0:08:44 33 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 0:09:33 34 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:10:16 35 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko Marseille Provence KTM 0:10:28 36 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:10:49 37 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:11:09 38 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:12:05 39 Gotzon Martin Sanz (Spa) Team Euskadi 0:12:27 40 Brice Feillu (Fra) Fortuneo-Samsic 0:13:10 41 Rafael Valls Ferri (Spa) Movistar Team 0:14:35 42 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:15:36 43 Benjamin King (USA) Dimension Data 0:15:48 44 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:16:32 45 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 0:16:56 46 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Spa) Team Euskadi 0:17:23 47 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH 0:18:13 48 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:18:24 49 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 0:18:41 50 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:19:08 51 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 0:19:18 52 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:19:43 53 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:19:45 54 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo-Samsic 0:20:21 55 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:20:27 56 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH 0:20:59 57 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 0:21:05 58 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:21:45 59 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:22:10 60 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 0:22:41 61 Patrick Gamper (Aut) Polartec Kometa 0:23:04 62 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Samsic 0:23:10 63 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:23:24 64 Massimo Rosa (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:23:36 65 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:23:37 66 Maxime Daniel (Fra) Fortuneo-Samsic 0:23:54 67 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 0:24:21 68 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 0:24:49 69 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Polartec Kometa 0:24:58 70 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo-Samsic 0:25:40 71 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:26:04 72 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:26:30 73 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 0:26:34 74 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:28:08 75 Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Spa) Team Euskadi 0:28:52 76 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 0:29:25 77 Juan Pedro Lopez Perez (Spa) Polartec Kometa 0:31:25 78 Ricardo Garcia (Spa) Team Euskadi 0:31:29 79 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:32:07 80 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 81 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:32:20 82 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 0:33:01 83 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 0:33:05 84 Iker Azkarate Ramirez (Spa) Team Euskadi 0:34:26 85 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:34:48 86 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:35:02 87 Juan Camacho Del Fresno (Spa) Polartec Kometa 0:38:29 88 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:39:56 89 Michele Gazzoli (Ita) Polartec Kometa 0:40:06 90 Alejandro Ropero Molina (Spa) Polartec Kometa 0:41:12 91 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Team Euskadi 0:43:36 92 Thibault Guernalec (Fra) Fortuneo-Samsic 0:44:32 93 Sergio Rodriguez Reche (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:45:14 94 Matteo Moschetti (Ita) Polartec Kometa 0:57:42

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 57 pts 2 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 45 3 David De La Cruz (Spa) Team Sky 44 4 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 43 5 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 36 6 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 35 7 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 35 8 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 34 9 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 30 10 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 29 11 Matteo Moschetti (Ita) Polartec Kometa 25 12 Igor Anton (Spa) Dimension Data 24 13 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 24 14 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 23 15 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 23 16 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 19 17 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 17 18 Sebastian Henao (Col) Team Sky 12 19 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 11 20 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 9 21 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 9 22 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 9 23 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 8 24 Rein Taaramäe (Est) Direct Energie 8 25 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 7 26 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 7 27 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 7 28 José Mendes (Por) Burgos BH 5 29 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 5 30 Gotzon Martin Sanz (Spa) Team Euskadi 5 31 Winner Anacona (Col) Movistar Team 4 32 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 4 33 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 3 34 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 2 35 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH 2 36 Jetse Bol (Ned) Burgos BH 1 37 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 1 38 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 55 pts 2 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 55 3 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 44 4 David De La Cruz (Spa) Team Sky 36 5 Igor Anton (Spa) Dimension Data 24 6 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 24 7 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 18 8 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Samsic 18 9 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 16 10 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 14 11 Sebastian Henao (Col) Team Sky 14 12 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 12 13 Lucas De Rossi (Fra) Delko Marseille Provence KTM 12 14 Ricardo Garcia (Spa) Team Euskadi 12 15 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 10 16 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 8 17 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Team Euskadi 8 18 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 7 19 Jetse Bol (Ned) Burgos BH 6 20 Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Spa) Team Euskadi 6 21 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 6 22 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 6 23 Rein Taaramäe (Est) Direct Energie 6 24 Bryan Nauleau (Fra) Direct Energie 6 25 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 5 26 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 5 27 Diego Rosa (Ita) Team Sky 5 28 Benjamin King (USA) Dimension Data 4 29 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH 4 30 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 4 31 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Polartec Kometa 4 32 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 3 33 Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team 3 34 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 2 35 José Mendes (Por) Burgos BH 2 36 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2 37 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 2 38 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos BH 2 39 Egoitz Fernandez Ayarzaguena (Spa) Team Euskadi 2 40 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 2 41 Winner Anacona (Col) Movistar Team 1 42 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 1 43 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 1 44 Alejandro Ropero Molina (Spa) Polartec Kometa 1 45 Thibault Guernalec (Fra) Fortuneo-Samsic 1