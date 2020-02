Ruta del Sol: Gonzalo Serrano wins stage 2

Image 1 of 23 Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA) wins stage 2 at Ruta del Sol (Image credit: Getty Images Sport) Image 2 of 23 Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA) wins stage 2 at Ruta del Sol (Image credit: Getty Images Sport) Image 3 of 23 Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA) wins stage 2 at Ruta del Sol (Image credit: Getty Images Sport) Image 4 of 23 Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA) wins stage 2 at Ruta del Sol (Image credit: Getty Images Sport) Image 5 of 23 Jakob Fuglsang in the lead of the Vuelta a Andalucia (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 23 Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) on the attack (Image credit: Getty Images Sport) Image 7 of 23 Juan Felipe Osorio (Burgos BH) on the attack (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 23 IZNJAR SPAIN FEBRUARY 20 Start Carmelo Urbano of Spain and Team Caja Rural Seguros RGA Blue Bonus Sprint Jersey during the A daring late attack by Spain's Gonzalo Serrano (Caja Rural-Seguros RGA) on the second stage at the Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista del Sol has seen his team ambush the WorldTour squads a take their first win of 2020 - and Serrano's first win of his career.

Following a fast descent and quick dash across the Iznajar dam, as the peloton swung hard right uphill into the finishing town, Serrano almost immediately made a searing late move that took him well clear of the pack.

On the tricky uphill finish, barely a kilometre long but that had not been described in the route book as nearly so difficult, the chasers led by Bahrain McLaren and Movistar were caught out completely by Serrano's attack.

By the time the WorldTour squads had closed down the gap to just a couple of seconds, Serrano was already celebrating his victory, and local sprinter Juan Jose Lobato (Fundacion Euskadi-Orbea), the pre-stage home favourite, had to settle for second.

Serrano had tried a similar late move in the much harder final ascent of Cullera of stage 2 of the recently completed Volta a la Comunitat Valenciana. On that occasion, the Spaniard was sucked in by the WorldTour teams, although his repeated breakaways in the Valencia race ultimately netted the 25-year-old from Madrid the King of the Mountains classification. Two weeks later, in Andalucia his courageous move at Iznajar earned Serrano his first victory as a pro.

In the overall classification there was little change. Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) remained firmly in charge six seconds ahead of Mikel Landa (Bahrain McLaren).

A late surge by Landa's teammate Dylan Teuns, third overall, allowed the Belgian to clip two seconds off Fuglsang's lead, cutting it back to a still respectable 23 seconds.

How it unfolded

It was the longest leg of this year's Vuelta a Andalucia at 194 kilometres, and almost as soon as Thursday's stage 2 had left the region's capital Seville five riders flew the coop - Taco Van Der Hoorn (Jumbo-Visma), 2020 Santos Tour Down Under stage winner Matthew Holmes (Lotto-Soudal), Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale), Jerome Cousin (Total Direct Energie) and Juan Osorio (Burgos - BH).

The quintet had gained an advantage of well over five minutes as they pounded through warm sunlight across the flatlands of central Andalucia, before the bunch, led by Bahrain McLaren, began reeling them in.

However, it was only when the race reached the third category Puerto de la Parrilla in the rugged hill country surrounding Iznajar that the bunch finally succeeded in capturing the last remnants of the break.

A flurry of minor moves then went clear, most effectively by US racer Brandon McNulty (UAE Team Emirates) and Stefano Oldani (Lotto-Soudal). But Movistar and Bahrain McLaren were having none of it. Then after a spectacularly fast descent through the olive groves, Caja Rural-Seguros RGA's Serrano was able to pull off a rare but well-earned triumph for Spanish cycling's longest-standing second division squad.

After Thursday's subplot, the main narrative of the GC battle returns with a vengeance on Friday's stage, by far the hardest of the whole of this year's Vuelta a Andalucia.

The stage features more than 3,000 metres of climbing, and by the time the peloton reach the last second category ascent through the town of Baeza and lumpy finale into the neighbouring Renaissance city of Ubeda, the stage will already have tackled two brutally difficult first category ascents and riders will have dug deep into their energy reserves.

Whether such a major mountain effort will prove enough for leader Fugslang to crack, however, particularly after his impressive show of strength on the hardest climb of the race so far on stage one, remains the key question to be resolved. Either way, the sparks should surely fly.

Stage results

Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 5:07:49 2 Juan Jose Lobato del Valle (Spa) Fundacion-Orbea 0:00:02 3 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 4 Clement Venturini (Fra) AG2R la Mondiale 0:00:04 5 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 6 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 7 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 8 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 9 Andrea Pasqualon (Ita) Circus-Wanty Gobert 10 Marc Soler (Spa) Movistar Team 11 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 12 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren 13 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 0:00:07 14 Silvan Dillier (Swi) AG2R la Mondiale 15 Jan Bakelants (Bel) Circus-Wanty Gobert 16 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels-Vital Concept 17 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 18 Kristian Aasvold (Nor) Riwal Readynez 19 Ruben Fernandez (Spa) Fundacion-Orbea 20 Brent Bookwalter (USA) Mitchelton-Scott 21 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 22 Chris Harper (Aus) Team Jumbo-Visma 23 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 24 Andrey Zeits (Kaz) Mitchelton-Scott 25 Martijn Budding (Ned) Riwal Readynez 26 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 0:00:15 27 David De la Cruz Melgarejo (Spa) UAE Team Emirates 28 Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 29 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 30 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:00:19 31 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 32 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton-Scott 33 Enrique Sanz Unzue (Spa) Kern Pharma 34 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 35 Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates 36 Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix 37 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:26 38 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:00:29 39 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Fundacion-Orbea 40 Simone Velasco (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:00:31 41 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 42 Roger Adria Oliveras (Spa) Kern Pharma 43 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 44 Urko Berrade Fernandez (Spa) Kern Pharma 45 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain McLaren 46 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic 47 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 0:00:34 48 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 49 Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 50 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 0:00:37 51 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Kern Pharma 0:00:43 52 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 53 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Fundacion-Orbea 54 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 55 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:45 56 James Shaw (GBr) Riwal Readynez 57 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 58 Christoffer Lisson (Den) Riwal Readynez 59 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 60 Jelle Vanendert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:00:48 61 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 62 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 63 Willem Jakobus Smit (RSA) Burgos-BH 0:00:51 64 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 65 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 66 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 0:00:58 67 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 0:01:00 68 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:05 69 Mikel Iturria Segurola (Spa) Fundacion-Orbea 0:01:12 70 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 0:01:14 71 Maurits Lammertink (Ned) Circus-Wanty Gobert 72 Lawrence Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 73 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 74 Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix 75 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:24 76 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 0:01:31 77 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea-Samsic 0:01:46 78 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:05 79 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 80 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez 81 Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team 82 Scott Thwaites (GBr) Alpecin-Fenix 83 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Pro Team 84 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 85 Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 86 Matej Mohoric (Slo) Bahrain McLaren 87 Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren 88 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 89 Pablo Bonilla (Spa) Burgos-BH 90 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 91 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 92 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 93 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 0:02:20 94 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma 0:02:21 95 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo-Visma 96 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:02:24 97 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 98 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Fundacion-Orbea 0:02:25 99 Florian Vachon (Fra) Team Arkea-Samsic 100 Benoit Jarrier (Fra) Team Arkea-Samsic 101 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 102 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 103 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:02:59 104 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:03:16 105 Alexis Gougeard (Fra) AG2R la Mondiale 0:04:39 106 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 107 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 108 Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic 109 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Burgos-BH 0:05:03 110 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 0:05:05 111 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos-BH 0:06:00 112 Taco Van der Hoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 0:06:41 113 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Kern Pharma 114 Julien Morice (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:07:00 115 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R la Mondiale 0:07:05 116 Sondre Holst Enger (Nor) Riwal Readynez 0:07:06 117 Alexander Konychev (Ita) Mitchelton-Scott 0:08:05 118 Jon Agirre Egaña (Spa) Kern Pharma 0:09:16 119 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 120 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 121 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 0:11:10 122 Kevin Reza (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:11:19 123 Jokin Aranburu Arruti (Spa) Fundacion-Orbea 124 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Kern Pharma 125 Jonas Van Genechten (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 0:11:20 126 Loïc Vliegen (Bel) Circus-Wanty Gobert 127 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:11:24 128 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 129 Anton Kuzmin (Kaz) Gazprom-Rusvelo 130 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 131 Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo-Visma 132 Marco Canola (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:11:38 133 Philipp Walsleben (Ger) Alpecin-Fenix 0:12:00 134 Carmelo Urbano Fontiveros (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:12:17 135 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 0:12:20 136 Matthew Holmes (GBr) Lotto Soudal 0:14:02 137 Kris Boeckmans (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 0:22:17 DNF Jeremy Bellicaud (Fra) Circus-Wanty Gobert 0:06:03

