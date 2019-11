Image 1 of 41 Katie Archibald (Great Britain) and Elisa Balsamo (Italy) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 2 of 41 Men's 1km time trial winner Jeffrey Hoogland (Netherlands) feels the pain of his effort (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 3 of 41 Riders compete on the velodrome in Berlin (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 4 of 41 The velodrome in Berlin (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 5 of 41 Men's 1km time trial winner Jeffrey Hoogland (Netherlands) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 6 of 41 Stayer races underway (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 7 of 41 Filippo Ganna (Italy) on his way to winning the individual pursuit at the European championships (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 8 of 41 Riders hit the deck in the women's omnium (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 9 of 41 Filippo Ganna (Italy) on his way to winning the individual pursuit at the European championships (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 10 of 41 Filippo Ganna (Italy) celebrates winning the individual pursuit at the European championships (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 11 of 41 The stayer race (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 12 of 41 The velodrome in Berlin (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 13 of 41 Rachele Barbier (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 14 of 41 Trine Schmidt (Denmark) in the scratch race (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 15 of 41 Scratch race podium: Klimchenko, Schmidt and Augustinas (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 16 of 41 Riders compete in the women's scratch race (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 17 of 41 Trine Schmidt (Denmark) leads the bunch in the scratch race (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 18 of 41 The velodrome in Berlin (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 19 of 41 Staff tends to a crashed rider in the women's omnium (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 20 of 41 Laurie Berthon (France) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 21 of 41 Riders get ready to race on the track in Berlin (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 22 of 41 Amalie Dideriksen (Denmark) and Olivija Baleisyte (Lithuania) crash in the omnium (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 23 of 41 Elisa Balsamo (Italy) crashes in the women's omnium (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 24 of 41 Lydia Boylan (Ireland) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 25 of 41 Ana Balerdi (Spain) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 26 of 41 Olivija Baleisyte (Lithuania) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 27 of 41 Sara Ferrara (Finland) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 28 of 41 Anita Yvonne Stenberg (Denmark) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 29 of 41 The stayer race (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 30 of 41 The women's Kierin (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 31 of 41 The women's Kierin gets underway (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 32 of 41 The women's Kierin (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 33 of 41 The women's Kierin gets underway (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 34 of 41 The women's Kierin (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 35 of 41 Katie Archibald (Great Britain) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 36 of 41 Elisa Balsamo (Italy) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 37 of 41 Katie Archibald (Great Britain) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 38 of 41 Katie Archibald (Great Britain) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 39 of 41 Riders compete in the women's omnium at the European championships (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 40 of 41 Elisa Balsamo (Italy) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 41 of 41 Riders compete in the women's omnium at the European championships (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa)

Katie Archibald (Great Britain) held off Kirtsen Wild (Netherlands) to take the UEC Track European Championships Omnium title Saturday in Berlin. Archibald took maximum points in the Tempo race and Elimination race and then minimised Wild's gains in the point race to beat her rival by seven points. Italy's Elisa Balsamo finished third, 25 points behind Archibald.

The gold medal is Archibald's second of the championships after she won the individual pursuit on Friday. The Scot also took silver with Great Britain in the team pursuit.

"I’m happy - it felt like a bit of a cheat last year," Archibald said of defending her 2016 title. "It was post-Olympic year the first time I won it and I thought ‘have I gotten away with it?’, so I’m happy to come back and defend."

In other racing on Saturday, Italy's Filippo Ganna took gold in the individual pursuit, beating Portugal's Ivo Oliveira by nearly three seconds. Domenic Weinstein (Germany) took the bronze. Poland's Alan Banaszek won the men's Points race ahead of Niklas Larsen (Denmark) and Maximilian Beyer (Germany). Dutch sprinter Jeffrey Hoogland beat Joachim Eilers (Germany) Quentin Lafargue (France) in the men's 1km time trial, while Denmark's Trine Schmidt took gold in the women's Scratch race ahead of Tetyana Klimchenko (Ukraine) and Evgenia Augustinas (Russia).

Speed events closed out the evening, with Kristina Vogel (Germany) taking gold in the women's Keirin ahead of Simona Krupeckaite (Lithuania) and Liubov Basova (Ukraine).

Day 4 Results

Men's Points Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Alan Banaszek (Poland) 49 pts 2 Niklas Larsen (Denmark) 44 3 Maximilian Beyer (Germany) 34 4 Andreas Muller (Austria) 29 5 Christos Volikakis (Greece) 28 6 Krisztian Lovassy (Hungary) 28 7 Liam Bertazzo (Italy) 22 8 Denis Nekrasov (Russian Federation) 22 9 Anders Oddli (Norway) 19 10 Moreno De Pauw (Belgium) 13 11 Louis Pijourlet (France) 10 12 Jan Willem Van Schip (Netherlands) 6 13 Mark Downey (Ireland) 6 14 Sebastian Mora Vedri (Spain) 6 15 Maksym Vasyliev (Ukraine) 4 16 Auheni Karaliok (Belarus) 3 17 Mark Stewart (Great Britain) -17 18 Cyrille Thiery (Switzerland) -40 19 Andrej Strmiska (Slovakia) -40 DNF Jacob Wihk (Sweden) DNF Cesar Martingil (Portugal) DNF Vitalijs Kornilovs (Latvia) DNF Marius-Cristian Petrache (Romania) DNF Nicolas Pietrula (Czech Republic)

Women's Scratch Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Trine Schmidt (Denmark) 2 Tetyana Klimchenko (Ukraine) 3 Evgenia Augustinas (Russian Federation) 4 Lydia Gurley (Ireland) 5 Aline Seitz (Switzerland) -1 6 Hanna Tserah (Belarus) -1 7 Ane Iriarte Lasa (Spain) -1 8 Rachele Barbieri (Italy) -1 9 Alzbeta Bacikova (Slovakia) -1 10 Valentine Fortin (France) -1 11 Justyna Kaczkowska (Poland) -1 12 Eleanor Dickinson (Great Britain) -1 13 Amy Pieters (Netherlands) -1 14 Pia Pensaari (Finland) -1 15 Gilke Croket (Belgium) -1 16 Lucie Hochmann (Czech Republic) -1 DNF Verena Eberhardt (Austria) DNF Romy Kasper (Germany)

Men's 1km Time Trial # Rider Name (Country) Team Result 1 Jeffrey Hoogland (Netherlands) 0:01:00.700 2 Joachim Eilers (Germany) 0:00:00.033 3 Quentin Lafargue (France) 0:00:00.206 4 Eric Engler (Germany) 0:00:00.730 5 Robin Wagner (Czech Republic) 0:00:00.801 6 Joseph Truman (Great Britain) 0:00:01.116 7 Alexandr Vasyukhno (Russian Federation) 0:00:01.320 8 Callum Skinner (Great Britain) 9 David Sojka (Czech Republic) 10 Aleksandr Dubchenko (Russian Federation) 11 Uladzislau Novik (Belarus) 12 Francesco Lamon (Italy) 13 Sam Ligtlee (Netherlands) 14 Jose Moreno Sanchez (Spain) 15 Andriy Kutsenko (Ukraine) 16 Maksym Lopatyuk (Ukraine) 17 Adrien Garel (France) 18 Kristian Kaimer Eriksen (Denmark) 19 Alejandro Martinez Chorro (Spain) 20 Norbert Szabo (Romania) 21 Tomas Person (Slovakia) 22 Bartosz Rudyk (Poland)

Women' Keirin Final Classification # Rider Name (Country) Team 1 Kristina Vogel (Germany) 2 Simona Krupeckaite (Lithuania) 3 Liubov Basova (Ukraine) 4 Mathilde Gros (France) 5 Tania Calvo Barbero (Spain) 6 Anastasiia Voinova (Russian Federation) 7 Pauline Sophie Grabosch (Germany) 8 Daria Shmeleva (Russian Federation) 9 Nicky Degrendele (Belgium) 10 Laurine Van Riessen (Netherlands) 11 Shanne Braspennincx (Netherlands) 11 Katy Marchant (Great Britain) 13 Julita Jagodzinska (Poland) 13 Helena Casas Roige (Spain) 13 Urszula Los (Poland) 13 Robyn Stewart (Ireland) 13 Sara Kankovska (Czech Republic) 13 Sandie Clair (France) 13 Sophie Capewell (Great Britain) 13 Elena Bissolati (Italy) 13 Migle Marozaite (Lithuania) 13 Olena Starikova (Ukraine)

Men's Individual Pursuit Final Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Filippo Ganna (Italy) 00:04:15.994 2 Ivo Oliveira (Portugal) 00:04:18.991 3 Domenic Weinstein (Germany) 00:04:15.405 4 Alexander Evtushenko (Russia) 00:04:17.470 5 Claudio Imhof (Switzerland) 6 Corentin Ermenault (France) 7 Sasha Weemaes (Belgium) 8 Kersten Thiele (Germany) 9 Dion Beukeboom (Netherlands) 10 Bartosz Rudyk (Poland) 11 Daniel Staniszewski (Poland) 12 Casper Von Folsach (Denmark) 13 Thomas Denis (France) 14 Nicolas Pietrula (Czech Republic) 15 Siarhei Papok (Belarus) 16 Oliver Wood (Great Britain) 17 Michele Scartezzini (Italy) 18 Edgar Stepanyan (Armenia) 19 Mikhail Shemetau (Belarus) 20 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spain) 21 Volodymyr Dzhus (Ukraine) 22 Frank Pasche (Switzerland) 23 Gerben Thijssen (Belgium) 24 Illya Klepikov (Ukraine) 25 Andrej Strmiska (Slovakia) 26 Vicente Garcia De Mateos Rubio (Spain) 27 Vitalijs Kornilovs (Latvia) 28 Daniel Crista (Romania) 29 Alexandru Niculae Ciocan (Romania) 30 Xeno Young (Ireland)

Women's Omnium Scratch Race # Rider Name (Country) Team 1 Anita Yvonne Stenberg (Norway) 2 Gudrun Stock (Germany) 3 Lexandra Goncharova (Russian Federation) 4 Andrea Waldis (Switzerland) 5 Katie Archibald (Great Britain) 6 Kirsten Wild (Netherlands) 7 Elisa Balsamo (Italy) 8 Olivija Baleisyte (Lithuania) 9 Katarzyna Pawlowska (Poland) 10 Lydia Boylan (Ireland) 11 Amalie Dideriksen (Denmark) 12 Laurie Berthon (France) 13 Jarmila Machacova (Czech Republic) 14 Verena Eberhardt (Austria) 15 Alzbeta Bacikova (Slovakia) 16 Saartje Vandenbroucke (Belgium) 17 Ana Usabiaga Balerdi (Spain) 18 Ina Savenka (Belarus) 19 Viktoriya Bondar (Ukraine) 20 Sara Ferrara (Finland)

Women's Omnium Tempo Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Katie Archibald (Great Britain) 28 pts 2 Alexandra Goncharova (Russian Federation) 23 3 Kirsten Wild (Netherlands) 23 4 Anita Yvonne Stenberg (Norway) 22 5 Andrea Waldis (Switzerland) 22 6 Elisa Balsamo (Italy) 21 7 Gudrun Stock (Germany) 20 8 Lydia Boylan (Ireland) 20 9 Jarmila Machacova (Czech Republic) 20 10 Laurie Berthon (France) 3 11 Katarzyna Pawlowska (Poland) 1 12 Ina Savenka (Belarus) 1 13 Olivija Baleisyte (Lithuania) 1 14 Amalie Dideriksen (Denmark) 1 15 Alzbeta Bacikova (Slovakia) 16 Ana Usabiaga Balerdi (Spain) 17 Verena Eberhardt (Austria) 18 Saartj Vandenbroucke (Belgium) 19 Viktoriya Bondar (Ukraine) 20 Sara Ferrara (Finland)

Women's Omnium Elimination Race # Rider Name (Country) Team 1 Katie Archibald (Great Britain) 2 Kirsten Wild (Netherlands) 3 Elisa Balsamo (Italy) 4 Amalie Dideriksen (Denmark) 5 Katarzyna Pawlowska (Poland) 6 Andrea Waldis (Switzerland) 7 Lydia Boylan (Ireland) 8 Olivija Baleisyte (Lithuania) 9 Saartje Vandenbroucke (Belgium) 10 Laurie Berthon (France) 11 Gudrun Stock (Germany) 12 Alexandra Goncharova (Russian Federation) 13 Alzbeta Bacikova (Slovakia) 14 Erena Eberhardt (Austria) 15 Ina Savenka (Belarus) 16 Anita Yvonne Stenberg (Norway) 17 Jarmila Machacova (Czech Republic) 18 Ana Usabiaga Balerdi (Spain) 19 Sara Ferrara (Finland) 20 Viktoriya Bondar (Ukraine)

Women's Omnium Points Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Kirsten Wild (Netherlands) 16 pts 2 Laurie Berthon (France) 15 3 Katie Archibald (Great Britain) 15 4 Lydia Boylan (Ireland) 9 5 Elisa Balsamo (Italy) 8 6 Amalie Dideriksen (Denmark) 8 7 Alexandra Goncharova (Russian Federation) 6 8 Andrea Waldis (Switzerland) 5 9 Gudrun Stock (Germany) 5 10 Katarzyna Pawlowska (Poland) 5 11 Anita Yvonne Stenberg (Norway) 2 12 Verena Eberhardt (Austria) 2 13 Ana Usabiaga Balerdi (Spain) 2 14 Ina Savenka (Belarus) 1 15 Olivija Baleisyte (Lithuania) 16 Jarmila Machacova (Czech Republic) 17 Alzbeta Bacikova (Slovakia) 18 Saartje Vandenbroucke (Belgium) 19 Sara Ferrara (Finland) 20 Viktoriya Bondar (Ukraine)