Image 1 of 12 Javier Puschel is interviewed at the start (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 2 of 12 The start of stage 2 (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 3 of 12 The leaders all lined up at the front of the peloton (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 4 of 12 Riders at the start line (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 5 of 12 Riders await the start (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 6 of 12 Racers start out stage 2 (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 7 of 12 Racers take off after the start of stage 2 at the Trans Andes (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 8 of 12 A rider on singletrack (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 9 of 12 A rider descends singletrack in Chile (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 10 of 12 John Ottevanger (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 11 of 12 Joan Lllordella, stage 2 winner (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 12 of 12 Rebecca Rusch, stage 2 winner (Image credit: Trans Andes Challenge)

Joan Llordella and Rebecca Rusch won stage 2 of the Trans Andes challenge on Tuesday. The 57km route began in Huilo Huilo and ended in Coñaripe. The going was extra challenging due to weather conditions.

Lordella finished ahead of yesterday's stage winner Javier Püschel in the solo men's category while Rebecca Rusch and Sonya Looney went one-two again in the solo women's category.

Tomorrow's stage 3 will include a 71km demanding circuit crossing through native forests and bordering the Villarica volcano.

Brief Stage 2 results (GC not available)

Solomen # Rider Name (Country) Team Result 1 Joan Llordella (Spa) 3:44:23 2 Javier Puschel (Chi) 0:00:01 3 Orlando Alves (Bra) 0:14:30 4 Eyair Astudillo (Chi) 0:18:02 5 Matthias Grick (Aus) 0:22:29 6 Hugo Pino (Chi) 0:35:50 7 Samuel De La Sotta (Chi) 0:48:25 8 Kevin Massicotte (Can) 0:49:39 9 Gabriel Gomes (Bra) 2:07:13 10 Emmanuel Fourton (Fra) 2:20:11 11 Rafael Cavalcanti (Bra) 2:27:10 12 Gonzalo Moya (Chi) 3:12:36

Solowomen # Rider Name (Country) Team Result 1 Rebecca Rusch (USA) 4:41:00 2 Sonya Looney (USA) 0:21:04 3 Florencia Espineira (Chi) 1:11:13 4 Alejandra Bernardi (Arg) 1:34:28 5 Christie Simon (Can) 2:17:27

Duomen # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthew Hadley & Benoit Simard (Can) 3:53:27 2 Antonio Ortiz & Pau Zamora (Spa) 0:08:45 3 Robert Schmitt & Joe Kirch (Can) 0:40:37 4 Roberto Fabila & David Diaz (Chi) 0:40:38 5 Tomas Baeza & Angel Hinojosa (Chi) 1:01:36 6 Benoit Dumas & Martin Simard (Can) 1:06:12 7 David Arroyo & Felipe Egues (Ecu) 1:39:51

Duowomen # Rider Name (Country) Team Result 1 Catalina Salata & Denisse Van Sint Jan (Chi) 6:05:36 2 Ellen Blome & Kathrin Kortenbach (Ger) 0:25:14

Duomixed # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Broderick & Mary Mcconneloug (USA) 4:27:25 2 Elisa Garcia & Claus Plaut (Chi) 0:59:51 3 Santi Val & Ada Xinxo (Spa) 1:28:28 4 Amanda Mitchell & John Corse (GBr) 1:49:01

Duo100+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Ignacio Torres & Jorge Mela (Chi) 4:58:27 2 Scott Rake & Chris Carmichael (USA) 0:35:31 3 Al Iverson & Patti Schmidt-Iverson (USA) 1:34:42 4 Gonzalo Urzua & Francisco Bordachar (Chi) 1:46:41 5 Markham Smith & Charles Brewer (USA) 1:51:37 6 Robert Travers & Simon Ritchie (USA) 1:52:34

Solomen18-34 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ricardo Puschel (Chi) 4:20:28 2 Marcio Lima (Bra) 0:08:07 3 Tim Veremans (Bel) 0:50:18 4 Juan Tirado (Col) 0:51:39 5 Jan Van Egmond (Cur) 1:04:52 6 Fabian Cifuentes (Chi) 1:07:41 7 Pablo Urzua (Chi) 1:14:01 8 Roy Campos (CRc) 1:44:25

Solomen35-44 # Rider Name (Country) Team Result 1 David Rovira (Spa) 4:12:22 2 David Carrillo (Spa) 0:20:41 3 Benoit Sepult (Bel) 0:20:55 4 Denis Detinne (Bel) 0:36:20 5 Mark Bannister (Chi) 0:43:48 6 Edison Soares (Bra) 0:57:42 7 Magnus Diaz (Bra) 0:58:14 8 Paco Bataller (Spa) 0:59:03 9 Danilo Jordan (Chi) 1:04:15 10 Roc Majoral (Spa) 1:05:42 11 Marcelo Villegas (Col) 1:09:49 12 Emilio Bressan (Ita) 1:11:18 13 Leonardo Santos (Bra) 1:14:10 14 Esteban Segura (CRc) 1:17:37 15 Julian Buelvas (Col) 1:24:04 16 Gabriel Toledo (Arg) 1:24:45 17 Barry Bakker (Cur) 1:26:00 18 Mariano Ortiz (Arg) 1:30:38 19 Felix Garcia (Spa) 1:38:06 20 Hugo Cantineau (Bel) 1:42:54 21 Jose Armando Alvarado (Chi) 1:46:04 22 Luiz Eduardo Vieira (Bra) 1:46:41 23 Patrick Roberge (Can) 1:51:51 24 Sander Van Beest (Cur) 1:55:40 25 Marino Dendooven (Bel) 26 Francisco Aljure (Col) 1:59:46 27 Claudio Lopez (Chi) 2:02:20 28 Jose Anibal Enriquez (Arg) 2:02:57 29 Pierre Van Gyzeghem (Bel) 2:06:42 30 Reginaldo Oliveira (Bra) 2:12:50 31 Carlos Parada (Chi) 2:13:23 32 Brian Staby (USA) 2:19:07 33 Camilo Rojas (Col) 2:25:44 34 Andres Sanhueza (Chi) 2:26:27 35 Romke Jonker (Cur) 2:27:18 36 Gonzalo Maureira (Chi) 2:40:14 37 Felipe Orian (Chi) 2:47:13 38 Francisco Ramirez (Col) 3:05:37

Solomen45+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Giuseppe Senserini (Ita) 4:47:51 2 Zbigniew Wizner (Pol) 0:04:10 3 Bill Glore (USA) 0:07:59 4 Owen Badger Gales 0:18:15 5 Michael Lella (Ger) 0:22:54 6 Ricardo Ferret (Bra) 0:24:51 7 Bill Lenhart (USA) 0:37:18 8 Zdenko Rajevic (Chi) 0:46:17 9 Brig Seidl (USA) 0:50:13 10 Felix Campagnolle (Arg) 1:01:28 11 Ignacio Sopesens (Spa) 1:10:37 12 John Ottevanger (Cur) 1:18:15 13 Vicente Planas (Spa) 1:19:57 14 Marc Brummelhuis (Ned) 1:26:41 15 Odd Mjaland (Nor) 1:26:42 16 Wiek Herben (Ned) 1:34:53 17 Rito Baez (CRc) 1:37:34 18 Michele Bernardi (Ita) 1:42:34 19 Franco Limoni (Ita) 1:42:52 20 Greg Cooper (USA) 1:51:21 21 Pedro Navarro (Arg) 1:55:41 22 Michael Talbert (USA) 1:55:42 23 Alvin Foltran Jr (Bra) 1:59:45 24 Thomas Peddy (USA) 2:03:10 25 Franc Vanderven (USA) 2:17:39 26 Francesco Gallorini (Ita) 2:18:06

Solowomen45+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Kathy Hudson (USA) 7:16:07

Duomen60+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Frederico Bisetto & Willian Lacerda (Bra) 5:20:22 2 Joelcio Teixeira & Ricardo Albuquerque (Bra) 0:39:11 3 Claudio Botten & Edgardo Casanova (Chi) 0:54:13 4 Nathan Senini & Gavin Buddis (Aus) 1:15:14 5 Rogelio Santiesteban & Edgar Gomez (Mex) 1:45:27 6 William Blades & Charlie Mitchel (GBr) 1:46:24

Duomixed60+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Mariana Carcute & Weimar Pettengil (Bra) 6:18:02

Duomen80+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Gerrit Van Den Broek & Gert Stappenbelt (Ned) 5:00:19 2 Cristiano Silva & Angelo Hayashi (Bra) 0:01:32 3 Patricio Diaz & Carlos Cardemil (Chi) 0:03:25 4 Albert Steenbergen & Wilton Van Eck (Ned) 0:30:16 5 Rodrigo Rivera & Jorge Moya (Chi) 0:56:26 6 Tomás Bunster & Francisco Fernandez (Chi) 1:25:10 7 Felipe Soffia & Cristian Toro (Chi) 1:44:55 8 Renzo Munoz & Claudio Ortiz (Chi) 2:00:50 9 Mario Hernandez & Jose Salamanca (Col) 2:11:51